10 meilleures extensions de Google Calendar en 2025

Un demi-milliard de personnes utilisent le Calendrier Google chaque mois. Son interface conviviale, son calendrier à code couleur et ses excellentes intégrations en font un choix de premier ordre pour les besoins personnels et professionnels. Cependant, malgré sa popularité, il ne propose pas toujours tout ce dont vous avez besoin.

Les extensions de Google Agenda viennent à la rescousse ! La bonne extension vous permet de gérer les évènements de votre Google Agenda avec plus de flexibilité et de personnalisation. Si vous souhaitez tirer davantage parti de votre agenda quotidien, voici dix des meilleures extensions de Google Calendrier que vous voudrez découvrir en 2024.

Que faut-il rechercher dans les extensions de Google Agenda ?

Avec des millions d'utilisateurs quotidiens, Google Agenda est l'une des options de calendrier les plus populaires du marché. De nombreux modules complémentaires et applications compatibles sont disponibles pour vous aider à optimiser vos évènements, réunions et tâches dans Google Agenda. Lorsque vous commencez à chercher des moyens d'étendre la de la fonction de votre Google Agenda voici quelques points à garder à l'esprit :

Options de sécurité robustes: Vous ne voulez pas donner les données de votre Calendrier Google à n'importe qui. Assurez-vous que le créateur de l'extension est digne de confiance et que vous comprenez toutes les permissions lorsque vous autorisez l'accès à votre Calendrier Google

Interface utilisateur intuitive: Les meilleures extensions de Google Agenda sont celles que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Une excellente interface utilisateur qui est facile à utiliser, intuitive et esthétiquement agréable est un excellent ajout à votre pile technologique

Il existe un grand nombre d'extensions de Google Agenda, alors n'ayez pas peur de changer les choses et d'essayer quelques options différentes. C'est un excellent moyen de voir ce qui fonctionne, les fonctionnalités dont vous avez besoin et ce qui vous aide à optimiser votre flux de travail dans votre Google Agenda.

Les 10 meilleures extensions et modules complémentaires de Google Agenda en 2024

1. ClickUp

Connexion ClickUp + Google Agenda

</div>

Afficher les évènements synchronisés depuis Google Agenda dans l'affichage du Calendrier de ClickUp

Pour les individus et les équipes qui se concentrent sur la gestion de projet, ClickUp offre des fonctionnalités incroyables qui peuvent étendre les fonctions de votre Google Agenda et faciliter la gestion des tâches.

Connexion ClickUp et Google Agenda via Zapier, et vous éliminerez le besoin de faire des allers-retours entre les plateformes et de synchroniser manuellement les réunions, les évènements, et même votre agenda Tâches de votre Google Agenda . Ajoutez le Zap à votre compte ClickUp (aucune compétence en matière de code n'est requise !), et les deux plateformes partageront leurs données de manière transparente. Vous pouvez alors utiliser L'affichage du Calendrier de ClickUp pour afficher des échéanciers complets, ce qui évite d'avoir à jongler avec plusieurs calendriers.

ClickUp devient un centre de commande centralisé pour la gestion, la planification et la répartition de votre temps. Vous pouvez même utiliser la fonction gratuite de ClickUp Modèle de calendrier pour vous aider à organiser et à désencombrer votre Calendrier.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégration facile avec Google Agenda - aucun code n'est nécessaire

Les tâches et les dates d'échéance créées dans ClickUp sont automatiquement mises à jour dans Google Agenda, pour que vous ne manquiez jamais rien

Modèles de planificateurs de calendrier synchroniser tous vos calendriers pour afficher les tâches, les réunions et les évènements en un seul endroit

Plus de visibilité sur le flux de travail de toute votre équipe pour une planification plus intelligente lorsque vous connectez leur Calendrier Google à l'application

L'affichage du Calendrier facilite la planification des réunions, ou vous pouvez l'utiliser pour la gestion des ressources, les forfaits de marketing sur les médias sociaux, etc

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Certains affichages ne sont pas encore accessibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $ par membre et par mois

Business : 12 $ par membre et par mois

Enterprise : Contacter pour obtenir des informations sur les prix

ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9,200+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (3,900+ commentaires)

2. TeamCal

Via ÉquipeCal TeamCal est une extension de Google Agenda conçue pour la gestion d'équipes. L'application utilise les données de Google Agenda pour afficher simultanément plusieurs calendriers, ce qui vous permet d'avoir une vue Équipe complète.

À partir de l'application, vous pouvez identifier les lacunes en matière de couverture, rechercher des heures de réunion pratiques ou identifier un éventuel épuisement professionnel avant qu'il ne se produise. Toutes les mises à jour effectuées dans l'application sont automatiquement répercutées dans Google Calendrier, ce qui permet de les synchroniser en toute transparence et d'éliminer le travail administratif répétitif.

Les meilleures fonctionnalités de TeamCal

L'affichage des horaires affiche plusieurs calendriers à la fois, ce qui vous permet de trouver rapidement du temps entre les évènements de Google Agenda pour planifier des réunions, des évènements et des tâches

Possibilité d'intégrer le Calendrier de votre équipe sur un site Web interne ou externe afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe

Assistance mobile depuis n'importe où

Limites de TeamCal

L'interface utilisateur ne dispose pas de la fonction glisser-déposer, ce qui fait que la réorganisation de plusieurs calendriers peut prendre beaucoup de temps

Prix de TeamCal

Débutant : 29 $ par mois

Premium : 69 $ par mois

Business : 149 $ par mois

essai gratuit de 14 jours

G2 : 5/5 (2+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (15+ commentaires)

3. En temps voulu

Via Au moment opportun Timely est une extension de suivi du temps alimentée par l'IA pour Google Agenda. Au lieu d'effectuer un suivi du temps manuellement, Timely fonctionne en arrière-plan et enregistre automatiquement votre activité de travail.

Mais plus qu'un simple suivi du temps, Timely sait sur quels projets vous travaillez et enregistre les applications que vous utilisez pour faire le travail. À faire donc, non seulement il vous libère des heures d'administrateur, mais il peut aussi vous fournir des analyses de données sur vos habitudes de travail et vous aider à travailler plus efficacement. Connexion de Timely à votre Google Agenda et d'autres calendriers pour rendre le suivi du temps encore plus facile.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Capture et enregistre automatiquement vos heures de travail, que vous travailliez sur un site Web ou dans une application de bureau

Analyse les données de suivi du temps pour déterminer vos moments les plus productifs, vos jours les plus chargés et les applications que vous utilisez le plus

S'intègre à vos programmes et applications favoris, notamment Asana, Trello, Slack et Zoom

Limites de Timely

Manque d'assistance mobile, vous devrez donc l'utiliser à partir de votre ordinateur portable ou de votre bureau

Prix de Timely

Démarrage : 11 $ par utilisateur et par mois

Premium : 20 $ par utilisateur et par mois

Unlimited : 28 $ par utilisateur et par mois

Économisez jusqu'à 22 % avec les options de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (380+ avis)

Capterra : 4.7/5 (690+ avis)

4. Checker Plus

Via Check Plus pour Google Agenda Chrome Web Store Checker Plus est une extension populaire de Google Agenda qui rend l'accès à votre calendrier et l'ajout d'évènements plus rapides et plus faciles.

Une fois installée, il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'extension Chrome dans le coin supérieur gauche pour afficher votre Google Agenda dans votre onglet actuel. À partir de là, vous pouvez voir, modifier et déplacer vos évènements sans changer de fenêtre de navigateur. L'extension vous permet de créer des rappels d'évènements de Google Agenda, y compris des notifications popup et des options sonores personnalisées.

Elle assiste tous vos calendriers simultanément, de sorte que vous pouvez utiliser l'extension pour votre page Google Agenda personnelle et professionnelle.

Checker Plus meilleures fonctionnalités

Vous donne un accès rapide à votre Calendrier Google dans votre navigateur, de sorte que vous pouvez rapidement ajouter un évènement à venir sans changer de fenêtre

Personnalise facilement les fenêtres contextuelles de notification, en ajoutant même une notification vocale ou un son personnalisé

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel site Web pour l'ajouter aux nouveaux évènements de l'agenda - idéal pour garder une trace des invitations, des itinéraires ou des sites Web des lieux

Checker Plus limitations

Les fenêtres contextuelles peuvent être décalées, ce qui peut poser problème si vous dépendez d'elles pour vous avertir de l'heure d'une réunion

Prix de Checker Plus

Free

Chrome Web Store : 4.4/5 (2000+ évaluations)

5. Dans le sens des aiguilles d'une montre

Via Dans le sens des aiguilles d'une montre Le sens des aiguilles d'une montre est un Assistant de planification alimenté par l'IA qui travaille avec votre Google Agenda. L'extension gérera votre journée, en vous aidant à bloquer du temps pour un travail ciblé, en se synchronisant avec votre Calendrier personnel, ou en intégrant du temps de transit pour les réunions hors site. C'est encore mieux lorsque toute l'équipe l'utilise, car elle peut vous aider à trouver les créneaux parfaits pour les réunions d'équipe et la collaboration.

Meilleures fonctionnalités dans le sens des aiguilles d'une montre

L'utilisation de la technologie IA avec l'extension Google Agenda peut optimiser votre emploi du temps en fonction de vos préférences

Découpez et conservez du temps pour les pauses et le temps de transit vers et depuis les réunions hors site afin que vous obteniez le temps d'arrêt que vous méritez (et dont vous avez besoin !)

Se synchronise avec Slack pour que vous puissiez tenir votre équipe au courant de ce que vous faites et quand vous serez disponible

Limites dans le sens des aiguilles d'une montre

Les intégrations peuvent être limitées, donc si vous voulez vous synchroniser avec quelque chose comme Salesforce, vous pourriez avoir besoin d'une autre option

Prix de Clockwise

Forfait Free disponible

Teams : 6,75 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Business : 11,50 $ par utilisateur et par mois, facturation annuelle

Enterprise : Contacter pour obtenir des informations tarifaires

G2 : 4.8/5 (35+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

6. Nova Nouvel onglet

Via Nova New Tab Nova New Tab est une extension Google Chrome très pratique qui apparaît dans votre barre d'outils Chrome et remplace votre page de nouvel onglet par défaut. Elle vous permet de personnaliser la page du nouvel onglet avec les évènements de votre Calendrier Google Agenda, la météo, les notes de réunion, et plus encore. Vous pouvez personnaliser la disposition, les couleurs et l'arrière-plan en fonction de l'esthétique de votre bureau.

L'extension dispose d'outils intégrés intéressants, tels qu'un chronomètre Pomodoro, un une liste à faire et même des options de musique d'ambiance.

Nova New Tab meilleures fonctionnalités

Affiche les évènements du calendrier, les notes de réunion et la liste des tâches à faire dans votre nouvel onglet

Le panneau latéral pratique vous permet de personnaliser vos paramètres ou d'accéder à des outils pratiques comme le chronomètre Pomodoro

Personnalisez les rappels afin de savoir quand rejoindre les réunions ou vous alerter des évènements quotidiens importants

Limites de Nova New Tab

Certaines des meilleures fonctionnalités sont cachées derrière un mur payant

Prix de Nova New Tab

Free

Pro : 3,99 $ facturés mensuellement ou 29,99 $ par an

Product Hunt : 4.9/5 (60+ reviews)

7. Fusionner les évènements

Via Event Merge pour Google Agenda Chrome Web Store Si vous possédez plusieurs calendriers Google, vous savez à quel point il est difficile de les afficher tous. Cette extension Google Chrome très pratique vous aide à y voir plus clair.

Téléchargez Event Merge pour fusionner les évènements du calendrier qui se chevauchent ou qui sont en double en un seul calendrier rationalisé. L'extension utilise des bandes pour vous montrer sur quels calendriers l'évènement apparaît, ce qui facilite la lecture de l'expérience Google Agenda.

Meilleures fonctionnalités de Event Merge

Les extensions Google Chrome aident à rationaliser votre Calendrier Google afin que plusieurs entrées du même évènement deviennent une seule entrée

Le module complémentaire est gratuit à télécharger et à utiliser dans l'environnement de travail de Google

Idéal pour les personnes qui utilisent plusieurs Google Agenda pour gérer leur vie professionnelle et personnelle et qui voient le même évènement apparaître plusieurs fois

Limites de la fusion d'évènements

Problèmes liés aux bugs

Certains utilisateurs estiment que la fusion d'évènements distincts dans leur Calendrier ne fonctionne pas

Prix de Event Merge

Free

Chrome Web Store : 4.2/5 (200+ évaluations)

8. Meetric

Via Meetric Vous vous rendez à des réunions sans savoir ce qui est à l'ordre du jour de la prochaine réunion ? Meetric est là pour vous aider.

Ce module complémentaire de Google Calendrier ajoute automatiquement des informations importantes sur votre prochain évènement, notamment les participants, l'ordre du jour de la réunion et les liens vers les notes et le compte-rendu de la réunion.

Vous pouvez également utiliser cette extension Chrome pour capturer les notes clés de la réunion, les transcriptions ou les informations exploitables, en collaborant avec le reste de votre équipe en cours de route. Vous pouvez même utiliser Metric pour assigner des tâches afin de vous assurer que tous ces éléments exploitables sont terminés.

Meilleures fonctionnalités de Meetric

Obtenez des informations essentielles sur votre prochaine réunion avant même d'y arriver

Capturez les informations relatives à la réunion, y compris les notes, les diapositives, les enregistrements et les éléments pouvant faire l'objet d'une action dans l'application

Attribuez des tâches à vous-même ou gérez des équipes pour vous assurer que tous les éléments de la réunion sont terminés

Limites de Meetric

Pas d'assistance pour les applications mobiles, vous ne pourrez donc pas utiliser ce calendrier en déplacement

Prix de Meetric

Free

Quelques fonctionnalités payantes

Evaluations et critiques de Meetric

G2 : 5/5 (2+ avis)

Capterra : 5/5 (5+ avis)

9. Cacher le matin

Via Cacher le matin dans le Calendrier Chrome Web Store À moins que vous ne gériez une boulangerie ou un service de livraison nocturne, il est peu probable que vous ayez besoin de connaître le contenu de votre agenda à 3 heures du matin. L'équipe qui a développé Hide Morning a vu ce problème et a corrigé votre agenda de travail.

Leur extension Google Agenda, très pratique, masque les espaces blancs inutiles sur votre Calendrier, affichant ainsi une vision plus réaliste de vos heures d'éveil. Le module complémentaire gratuit de l'environnement de travail Google masque tout à partir de minuit jusqu'à votre heure de début personnalisée.

Hide Morning meilleures fonctionnalités

Affichez facilement tous vos évènements sans espace inutile

Un moyen gratuit d'obtenir une meilleure représentation visuelle de votre journée

Mon travail avec vos extensions de calendrier actuelles

Cacher les limites du matin

Manque d'options de personnalisation, vous devrez donc apprendre à aimer ce qui est déjà intégré

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de l'utilisation de l'extension dans d'autres langues

Prix de Hide Morning

Free

Chrome Web Store : 3.8/5 (120+ évaluations)

10. Zoom Scheduler

Via Zoom Zoom Scheduler est un outil pratique de la plateforme Zoom qui se connecte à votre Google Agenda et permet à d'autres personnes de programmer des appels Zoom sans leur donner accès à votre calendrier complet.

Vous pouvez planifier votre disponibilité partagez un lien de réservation avec vos clients ou les membres de votre équipe et laissez-les s'inscrire eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des e-mails ou de téléphoner pour convenir d'une heure. De plus, vous et les participants recevez des rappels automatisés de vos évènements à venir.

Zoom Scheduler meilleures fonctionnalités

Permet de gagner du temps lors de la création d'évènements en facilitant la réservation d'une réunion Zoom par d'autres personnes

Paramétrez vos paramètres de disponibilité et Zoom Scheduler ajoutera automatiquement l'évènement à votre Google Agenda

S'intègre à votre compte Google Agenda en quelques clics et garde tout à jour

Limites de Zoom Scheduler

Ne fonctionne qu'avec Mon Zoom, vous ne pourrez donc pas utiliser les fonctions si quelqu'un opte pour une réunion sur une autre plateforme comme Microsoft Teams ou Google Meet

Prix de Zoom Scheduler

5,99 $ par mois et par utilisateur

G2 : 4.5/5 (70+ avis)

Capterra : 4.8/5 (5+ avis)

Prenez le contrôle de votre Google Agenda avec des plug-ins et des modules complémentaires

Lorsque vous avez besoin d'une solution complète pour vos besoins en matière de calendrier, découvrez ce que ClickUp peut faire !

ClickUp vous évite d'activer/désactiver plusieurs extensions, de passer d'une interface à l'autre et d'arrêter de changer de contexte, ce qui vous permet de faire plus de choses terminées. En effet, ClickUp est bien plus qu'un module complémentaire de Google Agenda. C'est un centre de commande achevé pour votre agenda quotidien.

Laissez tomber le chaos de votre Calendrier et devenez plus productif avec ClickUp. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour une inscription gratuite et voyez ce que vous pouvez faire de votre temps.