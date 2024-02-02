Comment organiser des réunions OKR efficaces (avec modèles)

Faites-vous des réunions hebdomadaires sur les objectifs et les résultats clés pour suivre les progrès de votre équipe ? Les membres de votre équipe sont-ils encouragés à demander de l'assistance pour atteindre leurs objectifs indépendants lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles ?

Si la réponse à l'une ou l'autre des questions ci-dessus est "non", vous devez prendre vos OKR plus au sérieux.

Les réunions d'OKR permettent de s'assurer que vos objectifs de l'équipe sont sur la bonne voie. Ces réunions permettent de rester en contact avec chaque membre de l'équipe et de vérifier leur progression dans le cadre des réunions OKR hebdomadaires. À faire ainsi, vous contribuerez à la croissance globale de votre organisation.

Découvrons ce que sont les rattrapages OKR, pourquoi ils sont importants et comment organiser des réunions OKR efficaces à l'aide de modèles OKR testés et approuvés.

Qu'est-ce qu'une réunion OKR ?

Les réunions OKR sont des sessions hebdomadaires au cours desquelles l'équipe discute de la progression de ses objectifs et de ses résultats clés.

Au cours de ces sessions, le manager d'équipe ou le chef d'équipe se connecte avec les membres de l'équipe pendant 15 à 30 minutes pour suivre les objectifs et les résultats clés, fixer les priorités et obtenir un meilleur aperçu de l'alignement de l'équipe pour un projet.

Sur la base des réalisations partagées par les membres de l'équipe lors des séances de rattrapage des OKR, les managers fixent de nouveaux objectifs et éléments d'agenda pour la semaine à venir et discutent des paramètres permettant d'atteindre ces objectifs.

Du point de vue du manager, l'objectif d'une réunion OKR est d'évaluer si les membres de l'équipe ont réussi à atteindre les objectifs qui leur avaient été assignés dans un délai donné. En cas d'échec, il convient de rechercher les causes profondes de cet échec et de repenser les objectifs fixés afin de s'assurer de leur faisabilité.

À la fin du projet, du cycle OKR ou de chaque trimestre, la réunion de rétrospective OKR permet d'évaluer la progression. Elle permet d'identifier les domaines de réussite, les enseignements tirés et les possibilités d'amélioration pour les cycles OKR à venir.

Pourquoi les réunions de contrôle OKR sont-elles importantes ?

Les OKR permettent de définir des objectifs réalistes, de forfaiter les résultats clés pour les atteindre et de créer un processus solide de suivi de la progression. Les réunions OKR permettent aux managers d'avoir un aperçu pratique de la situation de l'équipe en termes d'objectifs et de buts.

Les réunions de contrôle des OKR permettent aux employés de rendre compte de leurs actions

Supposons que vous assigniez un objectif à l'équipe de production : créer cinq vidéos explicatives pour chaque fonctionnalité lancée au cours du trimestre. Aucune réunion OKR n'a été organisée pour suivre la progression pendant tout le trimestre.

À la fin du trimestre ou quelques mois plus tard, lors de votre réunion OKR, l'équipe a oublié de créer des vidéos alors qu'elle jonglait avec de multiples tâches et de nouvelles priorités.

Cela signifie que vous et l'équipe produit devrez vous démener pour réaliser les vidéos, car votre équipe marketing s'attend à ce qu'elles fassent partie de la page d'atterrissage du produit.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici, même si vous aviez fait part des exigences lors de la réunion de l'équipe ?

Il n'y avait pas de cadre standard pour suivre le statut actuel des OKR ou les vérifications hebdomadaires pour suivre les OKR.

Résultat : l'équipe chargée du produit a donné la priorité à d'autres objectifs qui lui avaient été assignés.

En revanche, des contrôles réguliers ou hebdomadaires des OKR permettent de responsabiliser les employés et de leur faire prendre conscience de l'importance des objectifs qui leur ont été assignés. En conséquence, ils hiérarchisent leurs objectifs, demandent l'assistance de leurs supérieurs pour s'assurer qu'ils progressent dans la bonne direction et atteignent leurs objectifs dans les délais impartis.

Qu'il s'agisse d'un seul OKR ou d'un OKRS collectif, des réunions individuelles régulières permettent à chacun d'être sur la même page en ce qui concerne la progression et renforcent la responsabilisation au sein de l'équipe.

Les réunions OKR sont la dose hebdomadaire de motivation d'un employé

Une structure d'OKR permet à vos employés de rester motivés. Les réunions OKR permettent aux équipes de se connecter directement avec leurs managers et de discuter de ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs.

Vous pouvez profiter de cette occasion pour discuter des nouvelles idées, des leçons apprises par l'équipe, des changements dans les forfaits de priorité (le cas échéant), et suivre la progression des objectifs difficiles.

Soyez à l'écoute des difficultés de votre équipe, créez des opportunités de reconnaissance pour ceux qui se surpassent et encouragez-les à être plus performants.

Les vérifications hebdomadaires de l'OKR incitent les employés à se concentrer sur les tâches de haute priorité

Il est facile de se laisser distraire lorsqu'il n'y a personne pour vous guider. Souvent, les employés ne parviennent pas à hiérarchiser les résultats clés qui leur permettraient d'atteindre leurs objectifs plus rapidement et se concentrent sur des tâches inutiles qui ne font pas bouger l'aiguille ou dont la priorité est faible.

Les réunions OKR instaurent la transparence dans le processus de suivi des OKR et aident les employés à se concentrer sur les activités qui comptent le plus pour atteindre leurs objectifs.

Lorsqu'un employé s'éloigne de son objectif ou se voit assigner un objectif compliqué qui n'est pas réalisable, l'examen des OKR permet de comprendre ses points douloureux et l'aide à aller de l'avant.

Une fois vos OKR définis et forfaités, l'étape suivante consiste à les communiquer à l'ensemble de votre équipe lors d'une réunion de planification des OKR.

Voici les étapes à suivre pour organiser des réunions de rattrapage OKR efficaces dans les délais prévus.

Étape 1 : Préparer l'ordre du jour de la réunion de contrôle des OKR

Une réunion OKR réussie comporte un ordre du jour clair.

Sans ordre du jour préétabli, la réunion sera improductive, les employés ne sauront pas de quoi discuter et vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs trimestriels.

L'ordre du jour d'une réunion crée de la transparence et définit les attentes quant à la structure de la réunion. Un modèle de réunion OKR prédéfini aide tout le monde à rester sur la même page et simplifie le partage des mises à jour.

Voici une proposition de paramètre de définition des objectifs à tester lors de vos réunions de suivi des résultats d'exploitation :

10 premières minutes : Partage du statut éléments d'action de la semaine précédente, y compris les plans achevés. Un Logiciel OKR vous permettra de personnaliser ces statuts. Voici quelques statuts simples à essayer : "À faire", "Travail en cours", "Révision" et "Terminé"

Les 10 prochaines minutes: Forfaitiser les résultats clés, les choses à faire et les priorités de la semaine à venir. Ajustez les objectifs si nécessaire et éliminez les objectifs déjà atteints ou non pertinents.

5 à 10 dernières minutes : utilisez la dernière partie de la réunion pour réfléchir aux enseignements tirés. Par exemple, pourquoi un objectif spécifique n'a-t-il pas été atteint ? Le point à l'ordre du jour n'était-il pas clair, ou les membres de votre équipe attendaient-ils plus d'assistance de la part du manager sur un élément particulier de l'ordre du jour ?

Une bonne pratique consiste à noter les questions rétrospectives et à y répondre lors de la réunion suivante.

Une réunion productive devrait vous permettre de savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui doit être amélioré et les enseignements tirés, tout en documentant les bonnes idées.

Étape 2 : Inviter les participants et communiquer l'ordre du jour de la réunion à l'avance

Une fois que vous disposez d'un OKR transparent l'agenda de la réunion et le cadre OKR, il est temps de partager l'information avec les participants avant la réunion.

Le partage de l'agenda de la réunion à l'avance permet à l'équipe d'être bien préparée en ce qui concerne les mises à jour et les apprentissages.

Invitez les participants par des outils de réunion en ligne comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams avec l'agenda de la réunion OKR.

Soyez Effacées quant aux personnes qui devraient participer à ces réunions OKR hebdomadaires. À titre d'exemple, inviter des cadres supérieurs aux réunions hebdomadaires d'OKR peut faire plus de mal que de bien. Les membres de l'équipe peuvent hésiter à s'ouvrir sur les blocages en présence de la partie prenante.

S'il est logique d'inclure les parties prenantes ou les dirigeants dans les réunions trimestrielles d'OKR, les réunions hebdomadaires d'OKR doivent se dérouler entre les managers et leurs équipes.

Étape 3 : Discuter des OKR (statut de la semaine en cours, progression des OKR de la semaine précédente et forfait de la semaine suivante)

Il existe de nombreuses idées fausses sur les OKR, et vous devez vous assurer que votre équipe est parfaitement consciente de ce que sont les OKR et des types de mises à jour qu'elle doit fournir.

Lorsque vous commencez à utiliser le cadre des bonnes pratiques en matière d'OKR, donnez à votre équipe les éléments suivants Exemples d'OKR . Pour une équipe de marketing de contenu, un objectif OKR trimestriel peut être :

Objectif Créer des posts de médias sociaux axés sur les prospects KR 1 : Entrer en connexion avec 50 clients existants pour savoir comment notre produit les a aidés KR 2 : Augmenter le trafic social organique de 50 % KR 3 - Réaliser 10 réservations de démonstrations par mois sur LinkedIn et Twitter

Un exemple d'objectifs OKR trimestriels pour une équipe de marketing de contenu

Décomposez ces résultats critiques en tâches plus petites et exploitables et assignez-les aux membres de l'équipe afin qu'ils connaissent leurs objectifs et préparent en conséquence les mises à jour des tâches de leur réunion OKR hebdomadaire.

Si un membre de l'équipe a besoin de plus de clarté sur son résultat clé, encouragez-le à tenir une réunion séparée au lieu de faire perdre du temps à tout le monde pendant la réunion d'équipe.

Utiliser Modèle OKR de ClickUp pour gérer les OKR, répartir et assigner les objectifs aux membres de l'équipe et suivre la progression des OKR.

Étape 4 : Enregistrer le procès-verbal de la réunion (MOM)

Prenez des notes sur toutes les réunions, manuellement ou à l'aide d'un Outils d'IA pour les réunions . Ainsi, vous communiquerez efficacement les discussions de la réunion à l'équipe et réduirez les risques de confusion.

En cours, il s'agit de documenter les MOM chaque semaine afin que le manager puisse les revoir à la fin de chaque mois pour suivre la progression et évaluer les performances de l'équipe.

Bonnes pratiques pour les réunions de contrôle des OKR

Il existe différentes types de réunions et la conduite de chacune d'entre elles nécessite des bonnes pratiques distinctes. Les OKR ne font pas exception à la règle.

Pour organiser des réunions OKR réussies, il convient de se concentrer sur les bonnes pratiques suivantes :

Utiliser un cadre d'OKR dédié

Un cadre OKR dédié vous aide à définir des objectifs réalistes, à suivre la progression des OKR et à identifier les obstacles pour les surmonter plus rapidement. Modèle de cadre OKR de ClickUp offre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des réunions OKR.

Voici comment ce modèle aide les managers et leurs équipes :

Permet de créer un espace de collaboration pour l'ensemble de l'équipe afin de participer conjointement au processus de définition des objectifs et d'identifier les principaux objectifs

Identifier les résultats clés (KR) de chaque tâche et les convertir en tâches ClickUp. Les managers assignent ces tâches aux membres de l'équipe concernés et ajoutent des dates d'échéance pour achever ces tâches afin de rester en phase avec les objectifs OKR de l'ensemble de l'organisation

Le modèle à code couleur avec statut personnalisé permet aux prestataires de fournir des mises à jour hebdomadaires lors des réunions OKR. Le cadre structuré aide les responsables à identifier les obstacles et à aider les employés à décider des prochaines étapes

En outre, envisagez d'utiliser des modèles de forfaits de communication pour documenter les stratégies et les objets du OKR en matière de communication interne et externe, qui doivent être mis à jour régulièrement.

Ce modèle précise la cible, le type de messages à envoyer, les canaux de communication et la fréquence de communication.

Lorsque tous vos OKR sont communiqués et documentés, tout le monde connaît les détails exacts et les éléments d'action.

Organisez vos réunions OKR sur ClickUp

Organiser vos réunions OKR sur ClickUp Réunions OKR sur ClickUp est plus facile que vous ne le pensez. Voici pourquoi.

Capturez les détails clés des réunions et gardez votre équipe sur la bonne voie grâce à ClickUp

Grâce à de puissantes fonctionnalités d'édition et de collaboration, gérez tous vos documents de réunion sur ClickUp Docs. Ajoutez des tableaux, des présentations, des PDF et intégrez des signets en fonction de votre style de travail.

En tant qu'outil de gestion de projet, ClickUp vous permet de créer des checklists de réunion OKR alignées sur l'agenda de la réunion. Au fur et à mesure que vous achevez les éléments de discussion individuellement, rayez-les de la checklist pour que tous les participants à la réunion soient sur la même page.

Ajoutez des tâches récurrentes sur ClickUp et mettez à jour leurs statuts en fonction de la progression discutée lors des rattrapages OKR. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de créer des tâches à partir de zéro à chaque fois et vous disposerez d'un enregistrement des éléments de discussion pour la semaine à venir.

ClickUp gérant l'essentiel de vos réunions, vous n'avez pas besoin de passer de Google Docs à Zoom. Les fonctionnalités de ClickUp Affichage du Calendrier synchronise votre Calendrier Google, ce qui vous permet d'envoyer des invitations à des réunions depuis ClickUp.

Allez plus loin dans la définition de vos objectifs grâce à ClickUp Objectifs

Utiliser Objectifs ClickUp pour diviser vos objets en objectifs plus petits et mesurables et atteindre vos cibles grâce à des échéanciers clairs et un suivi automatisé.

Gardez les objectifs organisés dans des dossiers pour suivre les OKR et les cycles de sprints, et partagez-les publiquement avec votre équipe.

Ce qui distingue ClickUp des autres logiciels d'OKR, c'est qu'il associe les OKR à la gestion de projet et encourage les équipes à s'approprier leur progression pour atteindre des objectifs partagés.

Utiliser un assistant de rédaction IA pour générer automatiquement des notes de réunion OKR

Ajouter ClickUp AI à vos réunions OKR et notez les MOM comme un pro. Voici comment procéder :

Résumer les transcriptions des discussions de la réunion et les convertir en tâches exploitables pour votre équipe

Éviter les erreurs manuelles comme les fautes d'orthographe et les erreurs grammaticales au sein de vos notes de réunion et élever votre écriture

Accédez à ClickUp AI depuis n'importe où et aidez vos équipes à distance à participer aux réunions OKR sans aucun problème

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-AI-powered-1.gif ClickUp AI /$$$img/

Résumez vos tâches et vos documents en quelques secondes avec ClickUp AI

Prêt à organiser des réunions OKR efficaces ?

Vous savez désormais que les OKR permettent d'aligner les stratégies de votre entreprise sur ses objectifs, et que les vérifications des OKR sont essentielles pour s'assurer que tout le monde est sur la bonne voie en ce qui concerne ses objectifs et ses résultats clés.

Un logiciel d'OKR comme ClickUp vous aide à fixer des objectifs ambitieux, à suivre la progression et à mesurer les paramètres, car écrire des OKR sur une feuille de calcul ou sur papier n'achève pas le travail.

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, ClickUp dispose de fonctionnalités allant de la définition et du suivi des objectifs à des modèles prêts à l'emploi.

Créez des OKR exploitables et améliorez votre gestion des objectifs.

Pour obtenir les meilleurs résultats, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .