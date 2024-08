Slack vs Email : Quel outil de communication convient le mieux à votre équipe ?

Slack et l'e-mail sont des autoroutes qui connectent vos équipes pour collaborer et échanger des idées.

Mais la question est Slack vs e-mail - quel est le meilleur outil pour la communication d'équipe ?

Choisir l'un plutôt que les autres outils de communication limitera vos options. Slack et l'e-mail sont tous deux essentiels à la communication sur le lieu de travail et à l'exécution des tâches quotidiennes. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble correctement, ils constituent d'excellents outils pour équilibrer la charge de communication et rationaliser l'ensemble du processus.

Les meilleures questions à se poser sont les suivantes :

Quels sont les points forts de Slack et de l'e-mail ?

Quand faut-il préférer Slack à l'e-mail ou vice versa ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque outil de communication ?

Il s'agit là de questions plus pratiques ; connaître leurs réponses permettra d'établir une solide stratégie de communication interne et externe.

Les deux outils ont des atouts et des limites qui leur sont propres. Tirez parti de leurs atouts pour mettre en place un pipeline et une stratégie de communication interne et externe solides sur différents canaux.

Il ne vous reste plus qu'à déterminer comment vous et votre équipe pouvez passer efficacement de Slack à l'e-mail pour maximiser la collaboration et la productivité.

Dans ce blog, nous abordons les questions ci-dessus pour mieux clarifier Slack et Email.

Comparaison entre Slack et l'e-mail

Commençons par examiner les différences entre Slack et les e-mails. Slack est un moyen de communication à formulaire court, tandis que les E-mails sont destinés à des discussions plus détaillées.

Explorons les capacités nuancées de ces deux plateformes de collaboration.

Slack vs Email : Une comparaison rapide

Quand utiliser l'e-mail vs. Quand utiliser Slack

Quand vous et votre équipe devez-vous utiliser l'e-mail plutôt que Slack ? Examinons différents scénarios dans lesquels Slack peut être un meilleur.. alternative à l'e-mail et vice-versa.

Quand utiliser l'e-mail

Plus de 4 milliards de personnes utilisent l'e-mail. Il suffit de connaître leur adresse e-mail pour entamer une discussion avec une nouvelle personne. L'e-mail est avant tout gratuit pour l'envoi de messages.

L'avantage le plus important de l'e-mail est qu'il vous permet d'entrer en connexion avec des personnes du monde entier. Considérez-le comme une plateforme de collaboration gratuite.

Vous pouvez avoir des discussions d'entreprise cruciales avec des personnes résidant à l'autre bout du monde. Des facteurs tels que les fuseaux horaires, le statut en ligne ou hors ligne, le nombre de nouveaux messages et le statut de livraison ne sont pas des obstacles à la conduite des entreprises.

Campagnes d'e-mail

L'avantage le plus important du courrier électronique est qu'il vous permet d'accéder à des personnes du monde entier lorsque vous disposez de leur adresse e-mail. Ces personnes ne doivent pas nécessairement être en ligne pour recevoir votre message ; elles peuvent consulter leur courrier électronique sur n'importe quel appareil.

Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, vous savez qu'ils recevront l'e-mail. De plus, vous pouvez envoyer simultanément un e-mail à de nombreux professionnels sans révéler leur identité. Intégrer un logiciel de gestion de projet à l'e-mail pour partager des idées, forfaiter des campagnes d'e-mail et entamer des discussions avec des clients potentiels.

Les e-mails sont idéaux pour communiquer avec de grands groupes de clients et de publics potentiels.

Analyse de la communication

Vous devez avoir accès à des outils d'analyse pour connaître les performances de votre campagne d'e-mails. Un client de messagerie tel que Gmail dispose de fonctions d'analyse intégrées étendues qui fournissent des données sur les performances de la campagne d'e-mail, telles que le taux d'ouverture des e-mails, le temps de réponse et l'engagement.

De plus, vous pouvez intégrer Gmail à d'autres outils tiers pour un suivi avancé et des rapports approfondis.

Annonces officielles

Lors de la rédaction d'annonces officielles, il est essentiel de prêter une attention particulière au ton, à la grammaire et à la ponctuation. Par exemple, dans une communication interne à l'échelle de l'entreprise, chaque ligne a le poids d'une déclaration officielle.

L'e-mail de communication interne doit souligner l'importance du message pour les employés. Dans ce cas, l'objectif est d'inciter les employés à lire et à comprendre le contenu de l'e-mail. Étant donné que ce type de communication ne met pas l'accent sur les réponses, voire ne les exige pas, mais se concentre plutôt sur la diffusion de l'information, l'e-mail est l'outil idéal pour ce type de communication.

Quand utiliser Slack

Slack n'est pas en reste en termes de popularité, comme en témoignent les exemples suivants plus de 10 millions de personnes l'utilisent quotidiennement. Slack est le lieu de toutes sortes de discussions au bureau : mises à jour de projets, communications internes ou conversations autour de la fontaine à eau.

Son interface épurée, son Outlook moderne et la possibilité de s'exprimer à l'aide d'émojis l'ont rendu populaire, notamment auprès des jeunes générations.

Communication transparente et organisée

Jongler avec plusieurs projets tout en gérant leur communication par e-mail mène à la confusion. La gestion de projet par Slack est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux lieux de travail le préfèrent à d'autres outils de gestion de projet outils de communication .

Les canaux Slack rendent pratique la discussion des nuances d'un projet, la réponse rapide aux requêtes des clients et des parties prenantes, l'envoi de fichiers et le centrage des conversations. Cette fonctionnalité est si puissante pour garder une trace de toutes les activités et de la communication d'un projet dans une seule plateforme.

Slack est l'outil idéal pour les équipes de travail télétravail qui gèrent plusieurs projets dans des emplacements et des fuseaux horaires différents.

Collaboration instantanée entre équipes

Contrairement à l'e-mail, où la discussion est asynchrone, Slack est une excellente plateforme pour faire les choses instantanément. Avec collaboration en temps réel , la réaction immédiate des membres de l'équipe est jaugée sur le chat afin de prendre des décisions plus rapidement.

Dans la compétition Slack vs e-mail, Slack est un vainqueur incontestable pour la communication urgente au sein de l'équipe.

Construction d'équipe

Les lieux de travail modernes ne se limitent pas à l'accomplissement de tâches. Les dirigeants d'aujourd'hui ont à cœur de constituer des équipes solides.

L'aspect informel de Slack en fait un excellent outil pour les activités de consolidation d'équipe et les comms internes. Vos employés peuvent s'exprimer ouvertement avec des emojis, des GIF et des images personnalisés.

Lorsqu'un nouveau membre rejoint une équipe, Slack en tant que application de communication d'équipe aide à briser la glace en établissant un rapport amical avec les nouveaux employés et en leur faisant sentir qu'ils sont les bienvenus grâce à des interactions chaleureuses et informelles.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de l'e-mail

Résumons la dernière section pour comprendre les avantages et les inconvénients significatifs des e-mails :

Avantages

Adoption généralisée : Tout le monde utilise l'e-mail, ce qui vous donne un large accès et une compatibilité pour cibler les utilisateurs à travers les appareils

: Tout le monde utilise l'e-mail, ce qui vous donne un large accès et une compatibilité pour cibler les utilisateurs à travers les appareils Multiples personnes : Engagez de nombreuses personnes, internes et externes, avec un seul e-mail sans nécessairement révéler l'identité. Excellent pour mener des campagnes de marketing à l'aide de logiciel de marketing par e-mail *Conformité: Les e-mails sont parfaits pour documenter les enregistrements utiles à des fins juridiques et de conformité

: Engagez de nombreuses personnes, internes et externes, avec un seul e-mail sans nécessairement révéler l'identité. Excellent pour mener des campagnes de marketing à l'aide de logiciel de marketing par e-mail *Conformité: Les e-mails sont parfaits pour documenter les enregistrements utiles à des fins juridiques et de conformité Formatage structuré: Les e-mails sont parfaits pour mettre en forme des documents à l'aide de puces, d'images et d'en-têtes

Les e-mails sont parfaits pour mettre en forme des documents à l'aide de puces, d'images et d'en-têtes Pièces jointes: Le partage de documents d'assistance, d'images et d'autres fichiers en tant que pièces jointes à un e-mail est simple. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil

Inconvénients

Surcharge et encombrement: Un nombre élevé d'e-mails entraîne un encombrement des boîtes de réception et une surcharge d'informations

Un nombre élevé d'e-mails entraîne un encombrement des boîtes de réception et une surcharge d'informations À une collaboration limitée: Les e-mails ne font pas appel à des fonctionnalités permettant de collaborer instantanément sur une nouvelle idée, une nouvelle tâche ou une nouvelle inspiration. En outre, de nombreuses informations utiles sont enfouies dans les fils des e-mails

Les e-mails ne font pas appel à des fonctionnalités permettant de collaborer instantanément sur une nouvelle idée, une nouvelle tâche ou une nouvelle inspiration. En outre, de nombreuses informations utiles sont enfouies dans les fils des e-mails **Par défaut, l'accusé de réception n'est pas activé dans les e-mails. Par conséquent, vous ne savez jamais avec certitude si le lecteur a lu votre message après qu'il a été livré dans sa boîte de réception e-mail

Spam: Comme les gens reçoivent des spams, ils peuvent finir par ignorer des e-mails importants s'ils ne filtrent pas les e-mails avec diligence

Comme les gens reçoivent des spams, ils peuvent finir par ignorer des e-mails importants s'ils ne filtrent pas les e-mails avec diligence Personnalisation des notifications: Les options de personnalisation des notifications sont limitées

Avantages et inconvénients de l'utilisation de Slack

Voici une liste des avantages et des inconvénients de Slack :

Avantages

Historique: Il est facile de rechercher l'historique des conversations, de trouver des références et des discussions passées

Il est facile de rechercher l'historique des conversations, de trouver des références et des discussions passées Notifications personnalisées: Personnalisez vos préférences en matière de notifications ; recevez des notifications sur les tâches les plus urgentes et reportez les autres

Personnalisez vos préférences en matière de notifications ; recevez des notifications sur les tâches les plus urgentes et reportez les autres Intégration: Slack s'intègre à une longue liste d'outils externes, ce qui facilite encore la collaboration et la communication

Slack s'intègre à une longue liste d'outils externes, ce qui facilite encore la collaboration et la communication Emojis personnalisés: Les utilisateurs créent leurs propres emojis pour discuter d'idées de sujets

Les utilisateurs créent leurs propres emojis pour discuter d'idées de sujets Fils de discussion: Les fils de discussion permettent de conserver toutes les discussions en un seul endroit et d'organiser proprement votre message Slack, en particulier dans le cadre du travail télétravail où vous pouvez créer des fils nommés pour différents types de conversations

Avantages

Courbe d'apprentissage: Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement des outils de collaboration en temps réel peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec Slack

Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement des outils de collaboration en temps réel peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec Slack Fonctionnalités payantes: Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, vous devrez peut-être mettre à jour votre abonnement pour accéder à des fonctions avancées

Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, vous devrez peut-être mettre à jour votre abonnement pour accéder à des fonctions avancées Surcharge de notifications: Malgré les notifications personnalisées, il peut y avoir trop de notifications pour vous distraire du travail

Malgré les notifications personnalisées, il peut y avoir trop de notifications pour vous distraire du travail Limites de stockage: Dans la version gratuite, les options de stockage sont limitées. Pour utiliser plus de stockage, vous devrez payer davantage

Dans la version gratuite, les options de stockage sont limitées. Pour utiliser plus de stockage, vous devrez payer davantage Difficultés de formatage: Pour mettre en forme un nouveau message d'une certaine manière, les utilisateurs doivent apprendre à utiliser des commandes spécifiques

**Slack vs e-mail : Quelle est la meilleure option pour vous ?

À présent, vous avez une idée claire des différents scénarios dans lesquels chaque outil est utile pour communiquer des idées. Choisissez l'outil de communication de l'équipe en fonction de vos besoins.

L'option entre Slack et l'e-mail qui fonctionnera le mieux pour votre organisation dépend de différents facteurs tels que :

Taille et structure de l'équipe

Slack sera un excellent choix si vos employés travaillent en petites équipes se concentrant sur des fonctions business spécifiques. Slack permet de rester agile, de prendre des décisions plus rapidement et de faire les choses terminées rapidement.

L'e-mail est un meilleur choix pour les équipes plus importantes où les employés doivent suivre de nombreux protocoles et où les approbations des managers ou des parties prenantes sont nécessaires pour exécuter les choses. S'en tenir à une chaîne de commande est plus important.

Accessibilité

Dans un paramètre de travail télétravail, où les équipes ne se font pas rencontrer en personne, la communication prend l'étape centrale pour tout ce qui concerne le travail. Slack est idéal pour la collaboration en temps réel, et des fonctionnalités comme la réunion quotidienne permettent de mettre tout le monde d'accord instantanément, sans délai.

Les e-mails jouent également un rôle crucial ici, car les annonces officielles et les mises à jour sont partagées par ce biais. Comme les e-mails ne nécessitent pas une attention immédiate, les équipes à distance répartissent leur communication entre ces outils à des fins spécifiques.

Culture de l'organisation

Quel type de culture votre organisation fait-elle preuve d'assistance ? Par exemple, si la culture assiste les discussions informelles et les actions rapides, Slack est le bon choix.

En revanche, si l'accent est mis sur le respect d'une structure et d'une documentation formelles, l'e-mail est un meilleur choix.

Partage de documents

Les organisations partagent des documents à des fins de collaboration, de rapports et de communication. Si vos équipes internes collaborent sur presque tous les types de documents, alors Slack leur facilite la tâche car elles peuvent créer des canaux spécifiques et discuter d'idées.

En revanche, l'e-mail peut être réservé au partage de mises à jour, de communiqués de presse et de rapports.

Intégrations

Grâce aux intégrations, vous pouvez connecter Slack et l'e-mail à vos outils existants pour rationaliser le flux de travail. Slack triomphe ici car il assiste plusieurs outils pour l'intégration.

Par exemple, votre logiciel de gestion de projet avec Slack et votre équipe recevra des notifications en temps réel (qu'ils peuvent personnaliser en fonction de leur priorité).

Vous pouvez le faire par e-mail - toutefois, les options sont limitées et les notifications seront asynchrones.

Rencontre avec ClickUp : Votre solution au débat Slack vs. e-mail

Utilisation de l'intégration ClickUp-Slack pour créer facilement des tâches ClickUp dans Slack

Et si nous vous disions qu'il existe une plateforme qui centralise tous les messages provenant de Slack et des e-mails ? ClickUp, c'est une Alternative à Slack .

Paramètres Intégration de Slack et ClickUp pour utiliser Slack avec ClickUp. Gérez tous vos discussions concernant la gestion de projet, créez de nouvelles tâches et gérez leurs dates d'échéance et leurs statuts.

Extrayez les messages critiques sur Slack et transformez-les en tâches. De plus, partagez les mises à jour des tâches sur les canaux Slack au sein de ClickUp pour tenir tout le monde au courant.

Centralisez vos gestion de projet e-mail intégrez votre compte e-mail pour envoyer des e-mails à partir de ClickUp, créer des tâches et paramétrer l'automatisation. Pendant que vous envoyez des e-mails, étiquetez les membres de votre équipe pour les tenir au courant.

Lorsque vous recevez un e-mail urgent d'un client, assignez immédiatement la tâche à une équipe, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de décalage dans l'exécution de la demande du client.

L'équipe ClickUp Affiche de discussion va encore plus loin en vous permettant de créer des canaux, de mentionner les membres de l'équipe et d'assigner des éléments d'action.

Partagez facilement des mises à jour, des liens et des réactions, et consolidez les discussions cruciales grâce à l'affichage Chat dans ClickUp

Ce canal est également utile pour intégrer des feuilles de calcul et des vidéos afin que votre équipe n'ait pas à ouvrir une autre application.

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp pour vous permettre de retrouver rapidement n'importe quelle discussion

Utilisez les commandes slash pour mettre en forme votre texte sous forme de liste à puces ou de bannière. Contrôlez achevé sur qui a accès à ces canaux et messages pour n'inclure que les personnes pertinentes dans un but précis.

Get Started with ClickUp Today (Démarrez avec ClickUp aujourd'hui)

ClickUp est le meilleur choix pour rationaliser la communication depuis Slack et l'e-mail et les centraliser pour une meilleure gestion et un meilleur suivi.

Améliorez la communication de votre équipe directement depuis ClickUp en utilisant la fonctionnalité de partage d'écran. Invitez les membres de l'équipe à des Teams spécifiques, étiquetez vos collègues sur des fils de discussion pertinents et assurez-vous que toutes les communications se font sur la base du besoin de savoir.

Incorporez tous les types de contenu dans votre site Web Documents ClickUp , des feuilles de calcul et des PDF aux pages web, rapports, feuilles de calcul et vidéos.

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming avec votre équipe à distance. Transformez vos idées en actions cohérentes à l'aide du canevas créatif.

ClickUp's modèles de plans de communication vous aident à élaborer un cadre de communication efficace pour les communications internes et externes. Utiliser ClickUp AI en tant qu'assistant d'écriture pour compléter les détails afin que votre message soit clair, concis et qu'il transmette le message que vous souhaitez faire passer.

Réduisez le temps passé à passer d'un outil à l'autre pour gérer la communication au sein de l'équipe grâce à ClickUp. Inscrivez-vous au forfait Free Forever gratuit de ClickUp pour commencer.