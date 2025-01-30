10 meilleurs logiciels d'annotation en 2025

Que vous soyez éditeur, chef de produit ou même PDG, vous rencontrez chaque jour plusieurs documents qui ont besoin de vos commentaires. Cependant, la saisie de suggestions sur Google Docs peut parfois s'avérer un peu limite.

Je suis sûr que vous ressentez le besoin d'écrire ou de dessiner quelque chose pour mieux expliquer vos idées. Même les subordonnés aimeraient avoir une touche de couleur sur un document en noir et blanc.

C'est là que les logiciels d'annotation entrent en jeu. 📝

Le bon outil d'annotation possède plusieurs fonctionnalités clés, comme les surlignements, les annotations et les libellés, pour rendre la modification en cours plus contextuelle et plus détaillée. Il existe plusieurs outils d'annotation sur le marché, et je ne veux pas que vous passiez des jours à passer en revue chacun d'entre eux pour sélectionner celui qui vous convient.

Dans ce blog, j'ai essayé de compiler les 10 meilleurs logiciels d'annotation du marché. Explorons les différents types d'outils d'annotation et trouvons la meilleure option pour votre entreprise.

Types d'outils d'annotation de données

Tout comme vous avez un tableau blanc dans votre bureau, les outils d'annotation numériques agissent comme un tableau blanc numérique.

Les meilleurs outils d'annotation de données vous permettent de griffonner plusieurs idées de travail sur un Tableau blanc et vous aident à modifier différents formats de contenu. Examinons les types d'outils d'annotation disponibles sur le marché :

Outils d'annotation de texte : Ils permettent aux utilisateurs de mettre en évidence, de commenter et de baliser des documents textuels. Vous pouvez les utiliser pour réviser des articles, des contrats et d'autres documents écrits Outils d'annotation d'images : Un outil d'annotation d'images vous permet de libeller et d'annoter des images pour former des modèles dans des tâches de détection d'objets et de classification d'images. Ils sont principalement utilisés dans l'apprentissage automatique Outils d'annotation vidéo : Ces outils vous aident à annoter le contenu vidéo. Vous pouvez étiqueter, libeller et commenter des images ou des séquences spécifiques Outils d'annotation PDF : Ces outils sont conçus pour annoter des documents PDF. Ils offrent des fonctionnalités telles que le surlignage, l'ajout de notes et le dessin Outils d'annotation Tableau blanc : Logiciel Tableau blanc permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel sur un tableau blanc numérique. Ils sont idéaux pour les sessions de brainstorming et les présentations interactives

Que faut-il rechercher dans les outils d'annotation de données ?

Lorsque vous choisissez un outil d'annotation, il est essentiel de prendre en compte les besoins uniques de votre projet et de votre équipe en matière de gestion des données. Voici les facteurs clés à garder à l'esprit :

**Les outils d'annotation doivent avoir une interface intuitive afin que tout le monde puisse annoter rapidement et efficacement, quelle que soit son expertise technique Fonctionnalités d'annotation: Recherchez un outil qui offre une variété d'options d'annotation - telles que des commentaires textuels, des surlignages, des formes et des dessins à main levée - afin que vous puissiez modifier différents types de contenu de manière créative Capacités de collaboration : L'outil d'annotation doit permettre à plusieurs utilisateurs d'annoter et de fournir des commentaires en même temps afin de rendre le travail plus efficacecollaboration sur le lieu de travail plus facile Intégration et compatibilité: Recherchez un outil qui s'intègre bien à vos logiciels et flux de travail existants Sécurité: Il peut arriver que vous travailliez avec des documents sensibles. L'outil doit donc offrir des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le cryptage et le contrôle d'accès, afin de protéger vos données

Les 10 meilleurs outils d'annotation à utiliser en 2024

1. ClickUp (le meilleur pour la collaboration)

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé qui transforme les idées de l'équipe en actions coordonnées ClickUp est une plateforme de gestion de projet et un logiciel d'annotation tout-en-un qui excelle dans la collaboration. Il dispose de plusieurs fonctions personnalisables modèles de Tableau blanc qui permettent aux équipes d'interagir en temps réel. Les tableaux blancs sont très pratiques pour lancer des idées, créer des forfaits de projet et apporter des modifications nettes à des PDF ou à des documents. Tableaux blancs de ClickUp offrent un espace interactif où les utilisateurs peuvent dessiner, écrire et connecter leurs idées. La fonctionnalité assiste une variété d'annotations, y compris des notes autocollantes, des dessins à main levée et du texte. Vous pouvez également déplacer des éléments sur un Tableau blanc, effectuer des zooms avant et arrière et voir qui collabore avec vous en temps réel.

J'ai utilisé Le modèle de matrice d'impact et d'effort de ClickUp pour hiérarchiser mes tâches de modification en cours.

Mise à jour du modèle de matrice des efforts de ClickUp Impact

Ce modèle est destiné à vous aider à évaluer rapidement et précisément l'impact et l'importance des missions afin que vous puissiez déterminer quels projets doivent être traités en priorité. Le modèle a permis de créer un excellent forfait pour mon projet, et j'ai pu rapidement terminer les modifications en cours au lieu de m'attarder sur un document vierge.

Ce qui distingue encore plus les Tableaux blancs ClickUp, c'est la possibilité de convertir pratiquement n'importe quel élément de votre Tableau en une tâche en quelques clics. J'ai pu convertir des notes autocollantes sur les Tableaux blancs en Tâches et en Documents et les modifier, les annoter, les connecter ou les dupliquer sans quitter le canevas.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Outre ce qui précède, examinons quelques autres points forts de l'utilisation de ClickUp en tant qu'outil d'annotation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Révision et approbations: Avec Révision de ClickUp de ClickUp, j'ai pu fournir directement un retour visuel sur les images, les PDF et les vidéos. Cela fait de ClickUp un excellent outil d'aide à la décisionlogiciel d'approbation créativeclickUp est parfait pour les équipes qui ont besoin de recueillir des commentaires détaillés sur le contenu visuel

Avec Révision de ClickUp de ClickUp, j'ai pu fournir directement un retour visuel sur les images, les PDF et les vidéos. Cela fait de ClickUp un excellent outil d'aide à la décisionlogiciel d'approbation créativeclickUp est parfait pour les équipes qui ont besoin de recueillir des commentaires détaillés sur le contenu visuel Discussions effacées: ClickUp me permet de laisser des commentaires directement sur les tâches et les documents, créant ainsi un fil de communication clair. Cette fonctionnalité assiste le texte enrichi, les pièces jointes et même les embeds, ce qui facilite la discussion sur des parties spécifiques du projet

ClickUp me permet de laisser des commentaires directement sur les tâches et les documents, créant ainsi un fil de communication clair. Cette fonctionnalité assiste le texte enrichi, les pièces jointes et même les embeds, ce qui facilite la discussion sur des parties spécifiques du projet Affiches personnalisées avec annotations intégrées: Avec les options personnalisables de Affichages ClickUp j'ai pu intégrer des annotations directement dans mon flux de travail, que ce soit dans un diagramme de Gantt, un tableau Kanban ou un calendrier

Avec les options personnalisables de Affichages ClickUp j'ai pu intégrer des annotations directement dans mon flux de travail, que ce soit dans un diagramme de Gantt, un tableau Kanban ou un calendrier Enregistrement d'écran et annotations de clips : ClickUp dispose d'une fonction d'enregistrement à l'écran et d'annotations de clips : ClickUp dispose d'une fonction d'enregistrement à l'écran et d'annotations de clips outil d'extraction intégré appelé ClickUp Clips pour capturer et partager des enregistrements vidéo. Grâce à Clips, j'ai pu enregistrer mon écran et laisser des commentaires. Le plus intéressant, c'est que je pouvais les annoter, ce qui est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin de fournir un retour d'information ou de faire des démonstrations de processus

: ClickUp dispose d'une fonction d'enregistrement à l'écran et d'annotations de clips outil d'extraction intégré appelé ClickUp Clips pour capturer et partager des enregistrements vidéo. Grâce à Clips, j'ai pu enregistrer mon écran et laisser des commentaires. Le plus intéressant, c'est que je pouvais les annoter, ce qui est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin de fournir un retour d'information ou de faire des démonstrations de processus Recherche de transcriptions : En outre, je pouvais utiliser ClickUp Brain pour transcrire les Clips et effectuer ensuite une recherche dans les transcriptions pour toute requête que je rencontrerais

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible que sur les forfaits payants

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

2. Filestage (Meilleur pour rationaliser les révisions créatives)

via Filestage Filestage est une plateforme de révision et d'approbation qui vous aide à rationaliser vos processus créatifs. Les outils d'annotation de Filestage m'ont aidé à réviser, commenter et approuver divers types de contenu, des vidéos et images aux PDF et documents.

Meilleures fonctionnalités de Filestage

Annotations en temps réel : Avec Filestage, j'ai annoté directement des fichiers, notamment des vidéos, des images, des PDF et bien plus encore, en temps réel. Les membres de mon équipe pouvaient également mettre en évidence des zones spécifiques d'un document ou d'une image et suggérer des modifications. Cela a rendu le processus de retour d'information très simple

Avec Filestage, j'ai annoté directement des fichiers, notamment des vidéos, des images, des PDF et bien plus encore, en temps réel. Les membres de mon équipe pouvaient également mettre en évidence des zones spécifiques d'un document ou d'une image et suggérer des modifications. Cela a rendu le processus de retour d'information très simple **Toutes les annotations et tous les commentaires sont centralisés dans Filestage afin que mes équipes puissent suivre les commentaires et les révisions en un seul endroit. C'est très pratique car aucun commentaire ne se perd dans le processus de révision

Contrôle de version: Filestage offre un contrôle de version, où chaque nouvelle version de fichier garde la trace des annotations précédentes. Vous pouvez ainsi comparer les modifications et vous assurer que tous les commentaires ont été pris en compte

Filestage offre un contrôle de version, où chaque nouvelle version de fichier garde la trace des annotations précédentes. Vous pouvez ainsi comparer les modifications et vous assurer que tous les commentaires ont été pris en compte Automatisation des tâches: La plateforme m'a aidé à automatiser des tâches telles que l'envoi de rappels aux réviseurs ou le déplacement de fichiers à travers les étapes d'approbation en fonction des annotations

La plateforme m'a aidé à automatiser des tâches telles que l'envoi de rappels aux réviseurs ou le déplacement de fichiers à travers les étapes d'approbation en fonction des annotations Collaboration avec des parties prenantes externes: Vous pouvez inviter des parties prenantes externes à réviser et à annoter des fichiers sans créer de compte distinct. De cette façon, vous pouvez facilement collaborer avec des travailleurs indépendants ou même obtenir des évaluations de la part de la direction

Limites de Filestage

Certains utilisateurs estiment que l'interface pourrait être un peu plus utile pour vous guider à travers le processus d'examen, en particulier si vous êtes nouveau sur la plateforme

Dans certains cas, les images dont la taille est plus importante sont compressées au point que les couleurs changent

Prix de Filestage

Free (gratuit)

(gratuit) Basique : 109 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: 109 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs **Professionnel : 299 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (238 commentaires)

4.6/5 (238 commentaires) Capterra: 4.7 (102 commentaires)

3. PDF Annotator (Meilleur pour la modification en cours des PDF)

via Annotateur PDF PDF Annotator est un logiciel d'annotation spécialement conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de modifier des documents PDF. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un éducateur, il dispose de tous les outils nécessaires pour annoter efficacement les PDF.

PDF Annotator meilleures fonctionnalités

Signatures numériques: Il vous permet d'ajouter facilement des signatures numériques aux documents. Cela en fait un outil idéal pour les professionnels qui ont besoin de signer et de partager des documents en toute sécurité

Il vous permet d'ajouter facilement des signatures numériques aux documents. Cela en fait un outil idéal pour les professionnels qui ont besoin de signer et de partager des documents en toute sécurité Tampons et symboles personnalisés: Le logiciel permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser des tampons personnalisés. Ces tampons sont parfaits pour les annotations répétitives, comme les tampons approuvé/rejeté ou les symboles communs utilisés dans des industries spécifiques

Le logiciel permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser des tampons personnalisés. Ces tampons sont parfaits pour les annotations répétitives, comme les tampons approuvé/rejeté ou les symboles communs utilisés dans des industries spécifiques Gestion des annotations: PDF Annotator dispose de nombreuses fonctionnalités pour trouver les annotations. Vous pouvez les afficher dans une liste ou passer à des annotations spécifiques et les filtrer en fonction du type

PDF Annotator dispose de nombreuses fonctionnalités pour trouver les annotations. Vous pouvez les afficher dans une liste ou passer à des annotations spécifiques et les filtrer en fonction du type Création de PDF en un clic: Le logiciel permet aux utilisateurs de créer des PDF à partir de zéro ou d'autres types de documents. Une fois le PDF créé, vous pouvez l'annoter directement dans le logiciel

Le logiciel permet aux utilisateurs de créer des PDF à partir de zéro ou d'autres types de documents. Une fois le PDF créé, vous pouvez l'annoter directement dans le logiciel Intégration avec Microsoft Office: Le logiciel d'annotation s'intègre parfaitement à Microsoft Office. Ainsi, vous pouvez annoter des PDF créés à partir de fichiers Word, Excel et PowerPoint sans quitter l'environnement de PDF Annotator

Limites de PDF Annotator

Ne s'applique qu'aux PDF

Ne fait pas la possibilité de "lier" ou de combiner des PDF via le menu contextuel de l'explorateur, comme vous pouvez le faire avec les versions complètes d'Acrobat

Prix de PDF Annotator

Licence étudiant : 44,95 $ par utilisateur

: 44,95 $ par utilisateur Licence mono-utilisateur : 79,95 $ par utilisateur (frais uniques)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Ink2Go (Meilleur pour les annotations sur les présentations en direct)

via Projets de carton à dessin Drawboard Projects est un puissant outil d'annotation de données destiné aux professionnels des secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Il permet également d'annoter des PDF, mais son atout majeur est sa fonctionnalité de collaboration pour les dessins et documents complexes tels que les plans, les fichiers CAO et d'autres documents techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Drawboard Projects

Outils spécifiques à l'industrie: C'est l'un des rares outils d'annotation qui offre des fonctionnalités spécifiques à l'industrie AEC. Il offre des outils de mesure précis, un calibrage et des couches pour des annotations détaillées sur les forfaits d'architecture et d'ingénierie

C'est l'un des rares outils d'annotation qui offre des fonctionnalités spécifiques à l'industrie AEC. Il offre des outils de mesure précis, un calibrage et des couches pour des annotations détaillées sur les forfaits d'architecture et d'ingénierie Outils de modification en cours des PDF et d'annotation des données : J'ai trouvé une suite complète d'outils de modification et d'annotation de PDF avec des fonctionnalités permettant de mettre en évidence du texte, d'ajouter des commentaires, de dessiner à main levée, d'insérer des formes, etc

: J'ai trouvé une suite complète d'outils de modification et d'annotation de PDF avec des fonctionnalités permettant de mettre en évidence du texte, d'ajouter des commentaires, de dessiner à main levée, d'insérer des formes, etc Contrôle de la version du document : Ce logiciel d'annotation conserve la trace de toutes les versions d'un document, ce qui vous permet de voir les modifications apportées au fil du temps et de vous assurer qu'aucune annotation ou révision n'est perdue au cours du cycle de vie du projet

Ce logiciel d'annotation conserve la trace de toutes les versions d'un document, ce qui vous permet de voir les modifications apportées au fil du temps et de vous assurer qu'aucune annotation ou révision n'est perdue au cours du cycle de vie du projet Accès hors ligne: Vous pouvez télécharger des documents à annoter hors ligne et synchroniser leurs modifications lors de la reconnexion. Cette fonctionnalité est très utile pour les travaux sur le terrain où l'accès à Internet est limité

Vous pouvez télécharger des documents à annoter hors ligne et synchroniser leurs modifications lors de la reconnexion. Cette fonctionnalité est très utile pour les travaux sur le terrain où l'accès à Internet est limité Intégration avec les logiciels AEC courants: L'outil d'annotation des données s'intègre avec d'autres outils couramment utilisés dans l'industrie AEC, tels qu'Autodesk, de sorte que vous n'avez pas à transférer manuellement les fichiers

Limites de Drawboard Projects

La version gratuite Basic ne fait pas accéder à l'application Android et manque d'assistance pour les notes audio, les téléchargements par e-mail, les instantanés et le caviardage

Prix de Drawboard Projects

Teams : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Croissance : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. Prodigy (Meilleur pour les modèles d'apprentissage automatique)

via Prodige Prodigy est un outil d'annotation de données polyvalent conçu spécifiquement pour l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique. Cet outil est idéal pour les scientifiques des données, les ingénieurs en apprentissage automatique et les chercheurs

Les meilleures fonctionnalités de Prodigy

Intégration de l'apprentissage actif : Prodigy utilise l'apprentissage actif pour hiérarchiser les échantillons de données les plus informatifs et suggérer les annotations les plus susceptibles d'améliorer les performances de vos modèles d'apprentissage automatique

: Prodigy utilise l'apprentissage actif pour hiérarchiser les échantillons de données les plus informatifs et suggérer les annotations les plus susceptibles d'améliorer les performances de vos modèles d'apprentissage automatique Flux d'annotations de données personnalisables : il permet aux utilisateurs de créer des flux d'annotations personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques. Que vous travailliez avec du texte, des images ou d'autres types de données, vous bénéficiez d'un cadre flexible pour concevoir le processus d'annotation le mieux adapté à votre projet

: il permet aux utilisateurs de créer des flux d'annotations personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques. Que vous travailliez avec du texte, des images ou d'autres types de données, vous bénéficiez d'un cadre flexible pour concevoir le processus d'annotation le mieux adapté à votre projet Entraînement des modèles en temps réel: L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Prodigy est sa capacité à entraîner les modèles en temps réel, au fur et à mesure de l'annotation. Cette boucle de rétroaction immédiate permet aux utilisateurs de voir l'impact de leurs annotations sur les performances du modèle

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Prodigy est sa capacité à entraîner les modèles en temps réel, au fur et à mesure de l'annotation. Cette boucle de rétroaction immédiate permet aux utilisateurs de voir l'impact de leurs annotations sur les performances du modèle Traitement efficace des données: L'outil est optimisé pour les grands ensembles de données afin que vous puissiez traiter facilement des millions de points de données

L'outil est optimisé pour les grands ensembles de données afin que vous puissiez traiter facilement des millions de points de données Intégration transparente: Prodigy s'intègre de manière transparente avec les bibliothèques d'apprentissage automatique les plus courantes telles que spaCy, TensorFlow et PyTorch, ce qui vous permet d'incorporer des annotations directement dans les pipelines d'apprentissage

Limites de Prodigy

Prodigy est principalement conçu pour les utilisateurs techniques, il n'est donc peut-être pas le mieux adapté aux équipes non techniques ou à ceux qui recherchent un outil d'annotation polyvalent

Prix de Prodigy

Particulier: 390 $/licence à vie

390 $/licence à vie Entreprise: 490 $/place, par pack de 5 places

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

7. SuperAnnotate (Meilleur pour l'annotation d'images et de vidéos)

via SuperAnnotate SuperAnnotate est un outil d'annotation d'images populaire parmi les équipes d'IA et d'apprentissage automatique. Conçu pour gérer des projets d'annotation à grande échelle, il permet de créer des données d'entraînement de haute qualité pour les modèles de vision par ordinateur.

Les meilleures fonctionnalités de SuperAnnotate

Outils d'annotation de données avancés : SuperAnnotate offre une variété d'outils d'annotation de vidéos et d'images, notamment des outils de segmentation polygonale, bounding box, cuboïde, keypoint et sémantique qui peuvent créer des annotations précises nécessaires à l'entraînement de modèles d'IA performants

SuperAnnotate offre une variété d'outils d'annotation de vidéos et d'images, notamment des outils de segmentation polygonale, bounding box, cuboïde, keypoint et sémantique qui peuvent créer des annotations précises nécessaires à l'entraînement de modèles d'IA performants Collaboration et gestion du flux de travail: Cet outil d'annotation de données permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet. Le contrôle des versions vous permet de rester au courant de toutes les modifications

Cet outil d'annotation de données permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet. Le contrôle des versions vous permet de rester au courant de toutes les modifications Pré-annotations alimentées par l'IA: Ses capacités de pré-annotation alimentées par l'IA aident à générer des annotations initiales, qui peuvent être affinées ultérieurement

Ses capacités de pré-annotation alimentées par l'IA aident à générer des annotations initiales, qui peuvent être affinées ultérieurement Outils d'assurance qualité: SuperAnnotate comprend des outils d'assurance qualité intégrés pour réviser et valider les annotations avant qu'elles ne soient finalisées

Limites de SuperAnnotate

Parfois, l'estimation de la durée d'achevé d'un projet peut être inexacte

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage plus prononcée, en particulier pour les utilisateurs moins expérimentés

Prix de SuperAnnotate

De base : Free

: Free Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise : Prix personnalisé

G2: 4.9/5 (100+ commentaires)

4.9/5 (100+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Labelbox (Meilleur outil d'annotation de données pour les équipes IA des entreprises)

via Boîte à étiquettes Labelbox est un outil d'annotation de données de premier plan conçu pour les projets d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Il aide au libellé des données, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les scientifiques des données et les praticiens de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Labelbox

Outils d'annotation de données polyvalents: Labelbox assiste un large éventail de types de données, notamment les images, les vidéos et les textes. Il offre divers outils d'annotation tels que les boîtes de délimitation, les polygones, la segmentation sémantique et les points clés, ce qui permet aux utilisateurs d'annoter les données pour différentes tâches d'apprentissage automatique

Labelbox assiste un large éventail de types de données, notamment les images, les vidéos et les textes. Il offre divers outils d'annotation tels que les boîtes de délimitation, les polygones, la segmentation sémantique et les points clés, ce qui permet aux utilisateurs d'annoter les données pour différentes tâches d'apprentissage automatique Automatisation avec le libellé assisté par un modèle: Labelbox offre des fonctionnalités de libellé assisté par un modèle qui peuvent être intégrées dans vos ensembles de données, réduisant ainsi l'effort manuel requis dans le processus de libellé

Labelbox offre des fonctionnalités de libellé assisté par un modèle qui peuvent être intégrées dans vos ensembles de données, réduisant ainsi l'effort manuel requis dans le processus de libellé Collaboration et gestion du flux de travail: Vous disposez également d'outils de gestion du flux de travail qui vous permettent d'assigner des tâches, de réviser les annotations et de gérer des projets au sein de la plateforme

Vous disposez également d'outils de gestion du flux de travail qui vous permettent d'assigner des tâches, de réviser les annotations et de gérer des projets au sein de la plateforme Outils d'assurance qualité: Des fonctionnalités intégrées telles que la notation par consensus, les flux de travail de révision et la détection d'anomalies garantissent des annotations précises et cohérentes

Limites de Labelbox

Elle ne peut pas gérer les images multicanaux qui sont rarement vues dans la vision par ordinateur normale mais qui sont omniprésentes dans l'imagerie scientifique

Prix de Labelbox

free Free

Démarrage: 0,10 $ par LBU

0,10 $ par LBU Entreprise: Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Adobe Acrobat (Meilleur pour l'annotation des PDF)

via Adobe Acrobat Adobe Acrobat est considéré comme la norme industrielle en matière de création, modification en cours et annotation de documents PDF. Il dispose d'une suite d'outils d'annotation permettant de marquer des documents à des fins personnelles et professionnelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Acrobat

Outils d'annotation complets: Adobe Acrobat propose des surlignements, des notes, des commentaires de texte, des biffures et des dessins à main levée qui peuvent aider les utilisateurs à annoter des documents de manière efficace et efficiente

Adobe Acrobat propose des surlignements, des notes, des commentaires de texte, des biffures et des dessins à main levée qui peuvent aider les utilisateurs à annoter des documents de manière efficace et efficiente Commentaires et collaboration: Acrobat permet à plusieurs utilisateurs de réviser et de commenter des PDF. Vous pouvez suivre ces commentaires en temps réel. Le logiciel d'annotation fournit également une piste d'audit effacée de toutes les annotations, ce qui vous permet d'effectuer des révisions en fonction des commentaires

Acrobat permet à plusieurs utilisateurs de réviser et de commenter des PDF. Vous pouvez suivre ces commentaires en temps réel. Le logiciel d'annotation fournit également une piste d'audit effacée de toutes les annotations, ce qui vous permet d'effectuer des révisions en fonction des commentaires Sécurité des documents: Il offre des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment la protection par mot de passe et le cryptage. Vous pouvez contrôler qui affiche, imprime ou annote un document

Il offre des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment la protection par mot de passe et le cryptage. Vous pouvez contrôler qui affiche, imprime ou annote un document Intégration avec Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat s'intègre aux autres applications Adobe Creative Cloud. Vous pouvez facilement passer d'un outil à l'autre et d'un flux de travail à l'autre, ce qui est salvateur pour les professionnels de la création qui doivent travailler sur diverses plateformes Adobe

Limites d'Adobe Acrobat

Il affiche parfois des erreurs lors de la modification en cours des PDF qui contiennent des polices non latines

L'apprentissage des fonctionnalités est moins intuitif que pour d'autres types de logiciels

Prix d'Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Free

: Free Acrobat Standard : 12,99 $/mois

: 12,99 $/mois Acrobat Pro : $19.99/mois 19,99 $/mois

: $19.99/mois 19,99 $/mois Acrobat Standard pour les équipes : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Acrobat Pro pour les équipes : 23,99 $/mois

: 23,99 $/mois Acrobat Pro pour les équipes 5-pack : 22,19 $/mois

G2 : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

: 4.5/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

10. RectLabel (Meilleur outil d'annotation d'images)

via RectLabel RectLabel est un outil d'annotation de données hors ligne construit pour annoter des images à des fins d'apprentissage automatique.Il est principalement utilisé pour créer des boîtes de délimitation et des libellés de segmentation pour former des modèles dans la détection d'objets, la classification d'images et d'autres tâches de reconnaissance visuelle

RectLabel meilleures fonctionnalités

**Avec RectLabel, vous pouvez dessiner et modifier des boîtes de délimitation autour des objets dans les images pour entraîner les modèles de détection d'objets. Vous disposez d'un contrôle précis sur les dimensions des boîtes, ce qui garantit des annotations de haute qualité

Masques de segmentation: RectLabel assiste les masques de segmentation polygonaux que vous pouvez dessiner en délimitant la forme exacte des objets. Cette fonctionnalité permet d'obtenir une précision au niveau du pixel pour vos annotations

RectLabel assiste les masques de segmentation polygonaux que vous pouvez dessiner en délimitant la forme exacte des objets. Cette fonctionnalité permet d'obtenir une précision au niveau du pixel pour vos annotations Annotation de données de points clés: Avec l'annotation de points clés, vous pouvez marquer des points spécifiques sur un objet, tels que les repères faciaux ou les articulations d'un corps humain. Cette fonctionnalité vous aide à former des modèles pour l'estimation de la pose et les tâches connexes

Avec l'annotation de points clés, vous pouvez marquer des points spécifiques sur un objet, tels que les repères faciaux ou les articulations d'un corps humain. Cette fonctionnalité vous aide à former des modèles pour l'estimation de la pose et les tâches connexes Traitement par lots: RectLabel permet aux utilisateurs d'annoter plusieurs images simultanément afin d'accélérer le processus d'annotation, en particulier lors du travail avec de grands ensembles de données

Limites de RectLabel

L'outil est spécialement conçu pour l'apprentissage automatique et peut ne pas être adapté à des tâches d'annotation générales telles que la modification en cours d'un PDF

Prix de RectLabel

RectLabel : Free

: Free RectLabel Pro : $19.99

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Choisissez le meilleur logiciel d'annotation pour votre Business

Un outil d'annotation facile à utiliser peut vous aider à modifier des documents, à lancer des idées et à griffonner des idées créatives sur un papier numérique. Transformez un document ennuyeux en une ressource colorée remplie des idées créatives de tous les membres de votre équipe.

Bien que tous les outils d'annotation de la liste soient largement utilisés, j'ai un grand favori : ClickUp.

Le Tableau blanc, les Clips, les Affichages, le Cerveau et les autres fonctionnalités de ClickUp vous offrent la solution parfaite pour tous les besoins d'annotation.

Que vous travailliez avec des PDF, des images ou des vidéos, les annotations de ClickUp vous soutiennent. Le plus beau, c'est qu'il est gratuit pour commencer, vous pouvez donc l'essayer immédiatement. Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui pour commencer.