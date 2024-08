10 modèles gratuits de contrats de marketing en Word et ClickUp

Les modèles de contrats de marketing permettent de s'affranchir du casse-tête que représente l'établissement des conditions d'une relation de travail avec un client ou un partenaire commercial.

L'utilisation d'un modèle donne un aperçu de l'ensemble de l'accord, ce qui vous donne un point de départ. Vous le personnaliserez et en préciserez les termes avant de l'examiner avec votre conseiller juridique. Il est alors prêt à être signé et exécuté.

Cela peut sembler compliqué, mais ne vous inquiétez pas : nous sommes là pour vous aider.

Nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles de contrat de marketing pour Word et ClickUp afin de vous aider à faire avancer votre projet de marketing plus rapidement.

Joyeux contrat ! ✍️🎉

Qu'est-ce qu'un Modèle de contrat de marketing ? ?

Un modèle de contrat de marketing est un échantillon d'un contrat. Les modèles comportent généralement des espaces vierges qui vous invitent à compléter les détails de votre accord ou des sections généralisées que vous pouvez personnaliser. Modèles de contrats peuvent vous aider à définir des engagements juridiques, en clarifiant certains points :

Les produits à livrer

Les conditions de paiement

Clauses d'exclusivité

Les conventions d'arbitrage

L'étendue du travail

Tarifs

Clause de modification

Clause de divisibilité

Clause de réserve

Les modèles de contrat de marketing sont souvent utilisés avec d'autres modèles de contrat de marketing modèles de contrats d'entreprise (par exemple, les accords de non-divulgation).

En outre, ces modèles permettent de réduire les frais d'avocat en limitant le travail que votre conseiller juridique doit faire lorsque vous lui présentez votre document pour révision. Ils protègent également toutes les parties concernées en cas d'évènement juridique.

Qu'est-ce qui fait un bon Modèle de contrat de marketing ?

Une fois que vous avez trouvé un bon modèle de contrat de marketing, il peut vous être utile dans le cadre de plusieurs relations d'affaires futures.

N'hésitez pas à passer à l'étape suivante si vous savez ce que vous cherchez 🙂

Voici quelques éléments que nous avons recherchés pour choisir les 10 meilleurs modèles de contrat marketing gratuits :

Intelligence artificielle: Recherchez une option avecOutils d'écriture IA-ils ont des fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et de l'argent lors de la rédaction de votre contrat

Recherchez une option avecOutils d'écriture IA-ils ont des fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et de l'argent lors de la rédaction de votre contrat Langage Effacé : Le jargon juridique peut prêter à confusion, choisissez donc un contrat qui utilise une formulation directe que tout le monde peut comprendre

: Le jargon juridique peut prêter à confusion, choisissez donc un contrat qui utilise une formulation directe que tout le monde peut comprendre Personnalisation : Chaque contrat de services de marketing est différent ; recherchez des modèles qui vous permettent de personnaliser l'ensemble du contrat

Chaque contrat de services de marketing est différent ; recherchez des modèles qui vous permettent de personnaliser l'ensemble du contrat Template library: Choisissez une plateforme avec des options pour d'autres contrats et des modèles de contratmodèles de plans marketing pour que vous puissiez conserver tous vos documents en un seul endroit

En fonction du projet ou de la campagne en question, vous pourriez avoir besoin d'autres éléments de votre modèle de contrat marketing. Par exemple, un contrat de marketing des médias sociaux sera probablement différent d'un contrat avec un consultant en marketing SEO.

Le modèle idéal pour vous dépend également de l'identité de l'autre partie. Travailler avec un sous-traitant est différent de travailler avec une agence de conseil en marketing.

10 Modèles de contrats de marketing à utiliser en 2024

Prêt à faire évoluer votre processus de planification du marketing en avant ? Mon travail consiste à sécuriser une bonne relation de travail avec un nouveau professionnel du marketing ?

Nous avons ce qu'il vous faut !

Ces modèles de contrat de marketing vous feront gagner du temps et de l'argent lorsque vous définirez les détails de votre document juridique.

1. Modèle de contrat d'entreprise ClickUp ##

Optimisez le flux de travail de votre entreprise grâce au modèle de contrat commercial complet de ClickUp Modèle de contrat d'entreprise de ClickUp permet aux entreprises de tous types de créer, signer et exécuter facilement des contrats avec leurs clients ou partenaires.

Ce modèle entièrement personnalisable est infiniment bénéfique, qu'il s'agisse de signer un nouveau partenariat ou de mettre à jour un accord existant. Tirez-en parti pour rationaliser les processus de création et de signature de contrats.

Il comprend toutes les conditions juridiques nécessaires dans un contrat d'entreprise, telles que :

Les conditions de paiement

Conditions de livraison

Les clauses de confidentialité

Les mécanismes de règlement des litiges

Droits de propriété intellectuelle protégeant les secrets commerciaux

Clauses de non-responsabilité

Date d'entrée en vigueur et date de fin

Le modèle de contrat d'affaires ClickUp peut faciliter la conclusion d'accords de marketing et d'accords commerciaux généraux de toutes sortes. Vous trouverez un intervalle de modèles connexes dans notre bibliothèque si vous avez besoin de plus d'assistance pour réaliser votre objectifs de marketing . 🥅⚽

ClickUp propose également une fonctionnalité de signature électronique qui permet de signer les contrats par voie électronique. Cela permet de gagner du temps et d'éviter d'imprimer et de scanner les documents.

2. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Le modèle de proposition de campagne de ClickUp est la clé d'une planification sans faille et de présentations convaincantes

Le modèle Modèle de proposition de campagne ClickUp est un document complet et personnalisable. Utilisez-le pour créer des propositions de campagne réussies et protéger votre stratégie de marketing depuis le début. 🏗️

Ce modèle facilite la présentation de faits à l'appui de toutes les déclarations que vous proposez, grâce à des sections permettant d'exposer des éléments tels que :

Objectifs de la campagne de marketing

La cible visée

Message et ton

Le budget

Échéancier

Stratégie de campagne

Indicateurs de réussite

Utilisez le modèle de proposition de campagne de ClickUp pour établir le cadre de l'ensemble de la campagne. Vous pouvez également l'utiliser avec notre modèles de feuilles de route marketing pour protéger les informations confidentielles et créer des campagnes de marketing réussies.

Les utilisateurs de ClickUp ont accès à ClickUp IA, ClickUp Automatisations, et à une suite complète d'outils d'aide à la décision outils de gestion de projet gratuits afin que vous puissiez conserver tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit sécurisé.

5. ClickUp Modèle de stratégie de mise en marché

via Signaturely

Le modèle de contrat de marketing de Signaturely permet aux professionnels du marketing de maintenir une apparence professionnelle lors de la signature de nouveaux clients tout en protégeant toutes les parties concernées.

Ce modèle inclut les conditions de paiement, les droits de propriété intellectuelle et d'autres détails cruciaux. Utilisez-le pour :

Protéger toutes les personnes impliquées dans une coentreprise ou une campagne de marketing

Définir clairement les responsabilités et les attentes liées à la campagne

Créer un accord de marketing coopératif à présenter à votre conseiller juridique pour examen

Définir combien de jours à l'avance une partie doit fournir un avis écrit de résiliation de contrat

Personnalisez ce modèle d'accord en MS Word pour qu'il réponde à vos besoins et garantisse une relation de marketing réussie.

Profitez de la fonctionnalité de signature électronique et de la vaste bibliothèque de modèles de Signaturely.

Veuillez noter que vous pouvez essayer Signaturely gratuitement, mais que si vous souhaitez continuer à utiliser le service, vous devrez payer 20 $/mois pour un forfait personnel ou 40 $/mois par utilisateur pour un forfait entreprise.

9. Modèle de contrat de marketing Word par Simul

via Simul Docs

Le modèle de contrat de marketing de Simul décrit les conditions générales des services qu'une agence de marketing fournit à un client.

Utilisez ce modèle pour consigner le consentement lorsque chaque partie impliquée accepte les conditions du contrat avant que les activités de marketing ne commencent. Il peut s'agir de :

L'approbation de tout matériel de marketing à produire par l'une ou l'autre des parties, ou par les deux

Des clauses de renonciation à la publicité

Le droit applicable en cas de litige

Ce modèle est conçu pour protéger l'agence de marketing et le client en définissant clairement leurs responsabilités et leurs attentes.

Lorsque vous personnalisez ce modèle de contrat de marketing, Word vous permet de modifier facilement les éléments en fonction de vos besoins et de garantir une relation de marketing réussie.

Vous pouvez essayer ce modèle avec Simul dans le cadre d'un essai gratuit de 14 jours. Après la période d'essai, les forfaits commencent à 15 $/mois par utilisateur.

10. Modèle de contrat de marketing Word par EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Le modèle de contrat de marketing d'EasyLegalDocs décrit les termes d'un contrat de marketing afin de protéger toutes les parties concernées.

Ce modèle gratuit de contrat de marketing comprend des sections pour définir :

L'étendue des services de marketing à fournir

La rémunération à verser

La durée de l'accord

Le consentement écrit à l'acquisition de matériel de marketing ou à l'investissement dans des activités de marketing

Mode de calcul des dommages indirects et du manque à gagner

Lorsque vous modifiez ce modèle de contrat de marketing, Word le rend facile à personnaliser et à éditer pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

En prime, EasyLegalDocs est une option 100% gratuite pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin de modèles de contrats juridiques simples. Vous pouvez utiliser tous les modèles de leur bibliothèque sans avoir à saisir d'informations sur votre carte de crédit.

Sceller l'accord

Que vous plongiez dans des collaborations avec des influenceurs, du marketing d'affiliation ou des partenariats traditionnels, un contrat bien rédigé est la pierre angulaire d'une relation réussie et mutuellement bénéfique.

Avoir le bon modèle de contrat marketing est indispensable. ✅

N'oubliez pas que ces modèles ne sont pas de simples documents juridiques, mais des outils stratégiques qui définissent les attentes, protègent les actifs et favorisent une communication transparente.

Ne vous contentez pas d'ambiguïtés et de malentendus potentiels. Armez-vous des meilleurs modèles de contrat d'accord marketing qui soient avec ClickUp à vos côtés.

Accédez aux Automatisations, aux outils de gestion de projet, à plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi, à plus de 1 000 intégrations et à ClickUp AI. S'inscrire à ClickUp -c'est gratuit ! 🤑✨