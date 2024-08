10 Meilleures alternatives et concurrents de Camunda 2024

Camunda est une entreprise à code source ouvert très populaire gestion des processus (BPM) qui facilite l'automatisation des petites choses.

C'est un outil formidable, mais il ne convient pas à tout le monde - aucun outil ne l'est.

Si vous cherchez une alternative à Camunda, plusieurs options s'offrent à vous et pourraient mieux convenir à votre entreprise.

Nous avons fait les recherches pour vous et trouvé les 10 meilleures alternatives à Camunda, achevées avec les avantages, les inconvénients et les évaluations des sites d'évaluation populaires. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix de l'outil de gestion des processus d'entreprise qui vous convient le mieux. Bonne chasse à tous ! 🙂

Qu'est-ce qu'une alternative à Camunda ?

Camunda est l'un des nombreux Logiciel BPM options. Ses fonctionnalités permettent de gagner du temps l'automatisation du flux de travail et une plateforme low-code ou no-code pour le développement d'applications.

Les alternatives à Camunda sont souvent des plateformes d'automatisation dotées de fonctionnalités similaires de gestion des processus d'entreprise permettant d'obtenir des résultats identiques ou meilleurs. Ces fonctionnalités clés comprennent :

Optimisation du flux de travail et gestion

Automatisation efficace des processus d'entreprise et notation (BPMN)

Modélisation et conception de processus

Outils d'IA pour l'automatisation

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Camunda ?

L'automatisation des processus métier consiste à optimiser votre flux de travail, et chaque chef d'entreprise, gestionnaire de projet et dirigeant aura probablement besoin d'options légèrement différentes.

La meilleure alternative à Camunda est celle qui répond à vos besoins spécifiques. ✅

Voici quelques-uns des éléments que nous avons recherchés lors de l'élaboration de cette liste :

Automatisation et orchestration des flux de travail alimentées par l'IA

Outils de gestion de projet (par exemple, gestion des tâches, attribution des tâches, suivi, analyse, etc.)

Intégration avec d'autres plateformes et outils courants

Règles d'entreprise et prise de décision

Interface conviviale avec options de personnalisation

Outils de collaboration

Communication avec les clients fonctionnalités

Les 10 meilleures alternatives à Camunda à utiliser en 2024

Prêt à aider votre équipe à réussir en trouvant l'alternative Camunda parfaite qui répond à vos besoins spécifiques ?

Il est temps d'explorer les options qui s'offrent à vous ! Votre équipe vous remerciera plus tard.

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important ClickUp est une solution de gestion du travail tout-en-un sur laquelle les équipes de tous les secteurs s'appuient pour simplifier les flux de travail, collaborer et gérer des projets de toute taille. Il s'agit d'une option basée sur le cloud avec tout ce dont vous avez besoin pour planifier, suivre et exécuter vos opérations d'entreprise.

Gérez votre travail à l'aide d'une vue Tableau, Liste ou Diagramme de Gantt personnalisable. Améliorez la collaboration avec les fils de commentaires, les assignés multiples, les permissions, les commentaires en tant qu'éléments d'action, etc. Créez même des tableaux de bord personnalisables pour approfondir vos données sur une interface utilisateur intuitive par glisser-déposer. 🌻 Automatisations ClickUp réduit votre travail manuel, en mettant les tâches répétitives en pilote automatique grâce à des options d'automatisation préconstruites et personnalisables. Que vous ayez besoin de d'outils d'automatisation des ventes , logiciel d'automatisation des formulaires ou autre, ClickUp est la plateforme d'automatisation des processus qu'il vous faut.

Simplifiez votre journée de travail en automatisant les processus manuels, en paramétrant des rappels de tâches pour ne jamais en manquer une et en profitant des statuts de tâches personnalisés pour que tout le monde soit sur la même page.

Vous gagnerez également du temps grâce à ClickUp AI qui propose des centaines d'outils IA conçus à la main et soutenus par la recherche pour vous aider à faire votre travail terminé plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Bibliothèque de modèles avec des milliers d'options pour tout, des budgets de projet à la gestion de projetLe modèle de carte mentale simple de ClickUp* Les outils de gestion de projet comprennent des options telles queun logiciel d'échéancier de projetles rapports en temps réel,utilisation des ressources des fonctionnalités d'analyse et de suivi du temps

Des centaines d'outils pour la gestion des flux de travail, la gestion de la relation client (CRM), et plus encore

Des intégrations avec plus de 1 000 autres plateformes et outils, plus la possibilité d'ajouter les vôtres à l'aide de Zapier (aucun document technique sur les API n'est nécessaire)

Compatibilité avec tous les appareils et possibilité d'utiliser ClickUp sur un bureau, un mobile ou une application web

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage lorsqu'ils se familiarisent avec les nombreux outils de ClickUp (mais cela est résolu avec des tutoriels accessibles pour tout)

Il ne s'agit pas d'une plateforme BPM dédiée, il se peut donc que vous n'utilisiez pas tous les outils auxquels vous avez accès

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Bonitasoft

via Bonitasoft Bonita est un logiciel open-source de gestion des processus d'entreprise et de développement low-code. Il existe depuis 2001 et, bien qu'il ait pris de l'âge, il reste un choix populaire pour les petites entreprises.

Bonita BPM est conçu pour l'extension, offrant les fonctions d'un déploiement sur site avec des fonctionnalités basées sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Bonitasoft

L'interface intuitive permet aux utilisateurs de créer des applications faciles à utiliser

La mise à jour en temps réel permet aux utilisateurs d'adapter leurs applications en fonction de l'évolution de l'entreprise

La plateforme open-source rend Bonita accessible aux petites entreprises et aux startups dont le budget est limité

La notation graphique BPMN, l'évolutivité et l'extension améliorent la collaboration au sein de l'équipe

Les limites de Bonitasoft

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent que le moteur BPM est une API Java qui a besoin d'être améliorée pour les applications d'entreprise

Les rapports de certaines équipes font état de problèmes d'exécution de Bonita sur des ordinateurs portables en raison d'une charge importante sur l'unité centrale de traitement (CPU)

Prix de Bonitasoft

Communauté: Gratuit

Gratuit Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (4+ reviews)

4.5/5 (4+ reviews) Capterra: 4.4/5 (10+ avis)

3. Kissflow

via Kissflow Kissflow est un logiciel à code réduit logiciel de gestion des processus d'entreprise qui aide les entreprises à simplifier leurs systèmes de gestion du travail.

Il comporte des fonctionnalités pour tout, du suivi des problèmes et de la gestion de projet aux fonctions en libre-service pour améliorer l'engagement des clients. 💋

Kissflow meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports permettent de suivre la progression et d'identifier les goulots d'étranglement pour aider les utilisateurs à optimiser leurs flux de travail

Logiciel de planification de la main-d'œuvre gère chaque étape du cycle de vie de l'embauche à la retraite

Des intégrations sont disponibles avec des outils tels que Slack, Google Drive, Zapier et Microsoft Azure AD

La plateforme web est compatible avec iOS, Android, Mac et Windows

Limites de Kissflow

Certains avis d'utilisateurs mentionnent la difficulté de s'acquitter des frais mensuels pour les petites et moyennes entreprises

Les rapports de certains utilisateurs font état de la nécessité d'augmenter les intégrations pour améliorer les fonctions

Prix de Kissflow

Basic: À partir de 1 500 $/mois

À partir de 1 500 $/mois Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ reviews)

4. Oracle

via Oracle La suite Oracle BPM fournit différents outils pour une gestion efficace des processus d'entreprise. Utilisez ses outils de conception complets, ses analyses, son moteur de travail et sa surveillance en temps réel pour rationaliser chaque aspect de vos processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle

Les fonctionnalités de conception des processus d'entreprise permettent aux utilisateurs de créer de nouveaux flux de travail entièrement personnalisés

Le BPM travaille avec d'autres plates-formes Oracle comme Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter et Oracle SOA Suite

Les processus BPMN mettent l'accent sur la gestion des cas, permettant aux utilisateurs de définir des activités basées sur des tâches humaines

Il s'intègre au SAASoutils de gestion des ressources comme Amazon Web Services (AWS), les principaux fournisseurs de RPA et les systèmes tiers à l'aide de protocoles API REST

Limites d'Oracle

Certains rapports signalent que la plateforme manque de fonctionnalités pour les utilisateurs non techniques

Les avis de certains utilisateurs mentionnent des difficultés à paramétrer et à gérer plusieurs projets

Prix d'Oracle

Contact pour les tarifs

G2: 4/5 (plus de 80 commentaires)

4/5 (plus de 80 commentaires) Capterra: 4.3/5 (50+ avis)

5. Appian

via Appian Appian est une plateforme de transformation numérique dotée d'un système de développement à code bas et de fonctions de glisser-déposer. Elle se targue d'un moteur de processus rapide qui facilite la création d'applications de niveau entreprise pour rationaliser les opérations de l'entreprise et améliorer l'expérience client.

Les meilleures fonctionnalités d'Appian

L'environnement de développement à code bas permet aux utilisateurs de créer des applications de niveau entreprise sans connaissances techniques complexes

L'automatisation avancée des processus rationalise les flux de travail entre plusieurs services, systèmes et applications

Le système de gestion des règles commerciales permet de définir et de gérer des règles commerciales complexes

Appian s'intègre à d'autres plateformes telles que Salesforce, SAP R/3, Oracle et Microsoft

Limites d'Appian

Les rapports de certains utilisateurs font état d'un besoin d'outils supplémentaires de test des processus

Certains rapports d'utilisateurs Business font état d'un souhait d'amélioration de la formation afin de réduire la courbe d'apprentissage

Prix d'Appian

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (70+ avis)

6. Travail

via Travail Workato est une plateforme d'intégration d'automatisations conçue pour les organisations de toutes tailles. Les analystes Business l'utilisent pour automatiser les flux de travail, connecter les applications et extraire des données de plusieurs sources afin de rationaliser les opérations de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Workato

La synchronisation des données en temps réel permet de garder tout à jour dans l'ensemble de l'organisation

Les fonctionnalités de sécurité comprennent l'authentification, le cryptage et les contrôles d'accès personnalisés

L'automatisation avancée peut mettre en pilote automatique des flux de travail complexes impliquant plusieurs applications et sources

Des intégrations préconstruites sont disponibles pour des plateformes populaires telles que Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics et QuickBooks

Limites de Workato

Certains avis d'utilisateurs mentionnent que la plateforme est difficile à utiliser pour ceux qui n'ont pas de connaissances en programmation

Les avis de certains utilisateurs indiquent que les prix sont trop élevés pour leur budget

Prix de Workato

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

7. Quixy

via Quixy Quixy est une plateforme de gestion des processus métier à faible code conçue pour aider les entreprises à automatiser les processus, les flux de travail et d'autres opérations cruciales. Les utilisateurs business peuvent utiliser des fonctionnalités de création par glisser-déposer pour créer des applications personnalisées sans processus de codage complexe. 🙌

Quixy meilleures fonctionnalités

L'interface par glisser-déposer permet aux utilisateurs de créer rapidement des flux de travail et des processus

Des analyses et des rapports complets facilitent le suivi et l'optimisation des processus d'entreprise en temps réel

Des modèles et des formulaires personnalisés permettent de collecter des données auprès des employés, des fournisseurs et des clients

Quixy s'intègre à des outils tels que Salesforce, Microsoft Dynamics et Google Suite

Limites de Quixy

Certains utilisateurs Business rapportent que la recherche d'éléments spécifiques et de données précises peut prendre beaucoup de temps

Les commentaires de certains utilisateurs indiquent qu'il est nécessaire d'ajouter des applications prédéfinies

Prix de Quixy

Solution: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Plateforme: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

8. Simulateur BP

via Simulateur BP BP Simulator est une plateforme de simulation de processus basée sur le cloud et cible les entreprises. Elle permet aux utilisateurs business de simuler et d'analyser le comportement des modèles de processus.

Utilisez BP Simulator pour modéliser des processus d'entreprise complexes, visualiser les flux de processus, trouver des domaines d'amélioration et identifier les goulets d'étranglement potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de BP Simulator

Des rapports détaillés sur les processus d'entreprise et des capacités d'analyse permettent aux utilisateurs d'identifier les domaines à améliorer

Les fonctionnalités du simulateur permettent aux utilisateurs de tester les améliorations des processus et d'évaluer les changements avant de les mettre en œuvre

Les scénarios de simulation personnalisables permettent de refléter plus facilement le comportement du monde réel et de répondre aux besoins spécifiques de l'organisation

BP Simulator s'intègre à d'autres plateformes BPM telles que IBM BPM, SAP Signavio et ARIS

Limites de BP Simulator

Certains rapports indiquent que l'outil peut être trop cher pour les petites entreprises car il est conçu pour les grandes organisations

Selon certains utilisateurs de l'entreprise, la plate-forme n'est pas adaptée à tous les types de processus d'entreprise

Prix du simulateur BP

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (3+ reviews)

9. CANEA

via CANEA CANEA est une solution de gestion de projet dotée de fonctionnalités d'amélioration des processus d'entreprise et de gestion des documents. Utilisez-la pour rationaliser les flux de travail, améliorer la productivité et renforcer la collaboration entre les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de CANEA

Des flux de travail et des modèles personnalisables permettent aux utilisateurs de répondre aux besoins uniques de l'entreprise

Les fonctionnalités de collaboration et de communication en temps réel améliorent le travail d'équipe

Les fonctionnalités d'automatisation de l'analyse des données et des rapports facilitent la prise de décision

Des intégrations sont disponibles avec d'autres logiciels de travail comme Microsoft Office, SharePoint et Salesforce

Limites de CANEA

Les commentaires de certains utilisateurs signalent que la plateforme peut avoir des temps de réponse internes longs

Certains utilisateurs affirment que l'interface manque de fonctionnalités avancées disponibles dans des suites logicielles comparables

Prix de CANEA

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (3+ commentaires)

4.5/5 (3+ commentaires) Capterra: 4/5 (2+ commentaires)

10. HEFLO

via HEFLO HEFLO est un logiciel de gestion des processus métier basé sur le cloud, conçu pour rationaliser les opérations, automatiser les processus métier et améliorer la productivité. Utilisez-le pour développer, modéliser, exécuter et surveiller les processus d'entreprise sans codage ni connaissances en programmation.

HEFLO meilleures fonctionnalités

Les outils de collaboration sont conçus pour améliorer la communication entre les membres

Les fonctionnalités d'automatisation permettent aux utilisateurs de mettre les tâches répétitives en pilote automatique

La plateforme BPM basée sur le cloud est accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet

Des intégrations sont disponibles avec des outils tels que Jira, Slack et Zapier

Les limites de HEFLO

Les rapports de certains utilisateurs avancés font état d'options de personnalisation limitées lors de la création de processus complexes

Certains utilisateurs affirment que la tarification est plus élevée par rapport aux logiciels de BPM comparables

Prix de HEFLO

Contact pour les prix

G2: 3.8/5 (2+ reviews)

3.8/5 (2+ reviews) Capterra: 4/5 (2+ commentaires)

Du chaos au contrôle

Le bon logiciel de gestion des processus d'entreprise peut améliorer l'efficacité, automatiser les tâches fastidieuses, rationaliser les processus et vous permettre de vous concentrer sur des choses plus importantes (et plus amusantes). Mais ne vous contentez pas d'un logiciel qui ne fait pas ce dont vous avez besoin.

Vous devez en trouver un qui convienne parfaitement à votre entreprise. ✨

Êtes-vous prêt à révolutionner votre flux de travail et à vous amuser avec un logiciel de BPM ? Gratuitement ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.