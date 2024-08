10 Alternatives et concurrents de Paperform en 2024

Les formulaires nous aident à organiser notre vie, mais ils sont souvent fastidieux, techniques et insipides. Heureusement, de nouvelles applications et de nouveaux outils numériques bousculent le monde des formulaires, prouvant que la création de formulaires standard peut être - osons le dire - amusante. Ces constructeurs de formulaires basés sur le web vous permettent de créer des sondages, des formulaires et bien d'autres choses encore, même si vous n'avez pas de compétences en matière de codage.

Paperform est un exemple bien connu de plateforme de création de formulaires en ligne. Le site propose la création de formulaires par cliquer-déplacer, des centaines de modèles préconstruits et des dizaines d'intégrations utiles. Si Paperform est l'une des plateformes de création de formulaires les plus connues, ce n'est pas la seule option qui s'offre à vous. Et pour de nombreux utilisateurs, ce n'est pas non plus la meilleure.

Nous avons rassemblé une liste des meilleures alternatives Paperform à explorer en 2024, que vous soyez à la recherche d'un meilleur prix, de plus d'intégrations avec votre pile technologique existante ou de plus de fonctionnalités.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Paperform ?

Vous commencez à chercher des alternatives à Paperform ? Voici cinq fonctionnalités clés à rechercher lors de la recherche d'un constructeur de formulaires en ligne :

Facilité d'utilisation : Comme Paperform, tout générateur de formulaires en ligne que vous choisissez doit être convivial, avec une interface intuitive qui facilite la création rapide de formulaires. Les utilisateurs débutants doivent pouvoir créer des formulaires en quelques secondes, et les utilisateurs avancés doivent disposer des outils dont ils ont besoin pour créer des formulaires qui peuvent..automatiser les flux de travail *Une variété d'options de personnalisation: Qu'il s'agisse de modèles personnalisables, de choix de couleurs ou de nombreux champs de formulaire différents, l'alternative Paperform que vous choisissez doit offrir de nombreuses options pour la personnalisation de vos formulaires en ligne. Cela rendra vos formulaires en ligne plus utiles afin que vous puissiez collecter des données précieuses tout en veillant à ce qu'ils soient conformes à votre image de marque

Que vous fassiez partie d'une petite organisation ou d'une équipe d'une grande entreprise, il existe un générateur de formulaires qui peut répondre à vos besoins.

Les 10 meilleures alternatives à Paperform à utiliser en 2024

Dites adieu aux formulaires fastidieux et bonjour à la collecte de données rationalisée et à la création de formulaires amusants avec ces meilleures alternatives à Paperform.

Gérer les formulaires de contact et rationaliser les réponses aux formulaires à partir de plusieurs affichages dans ClickUp L'affichage du formulaire de ClickUp offre de puissants outils de mise en forme pour créer des formulaires personnalisés pour des cas d'utilisation internes et externes. Commencez par le Modèle de formulaire ClickUp et l'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez partager vos formulaires sans effort en utilisant le générateur de formulaires intuitif de ClickUp par glisser-déposer.

Qu'il s'agisse de recueillir des prospects, de recueillir les commentaires des clients ou de créer des intégrations de paiement, vous pouvez produire des formulaires illimités pour recueillir et organiser vos données. Si vous cherchez une excellente alternative à Paperform, ClickUp vous offre une solution complète.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Logique conditionnelle adapte les formulaires à la volée pour que vous obteniez exactement les informations dont vous avez besoin sans perdre de temps

Grâce à l'interface intuitive de type "glisser-déposer", vous n'avez pas besoin de connaissances techniques approfondies pour créer des sondages et des formulaires attrayants

La capacité d'intégration avec des dizaines d'autres applications et plateformes vous permet d'acheminer les données où et quand vous le souhaitez

Une grande variété de modèles de formulaires vous aide à lancer votre processus de création

Les envois de formulaires se transforment en tâches auxquelles votre équipe peut donner suite

Limites de ClickUp :

Tous les affichages ne sont pas actuellement disponibles pour les appareils mobiles

Prix ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (plus de 8 800 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 8 800 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 800+ commentaires)

2. Typeform

Via Typeform Typeform form builder est un constructeur de formulaires interactifs en ligne axé sur la création de formulaires conversationnels pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Grâce aux nombreuses options d'intégration, vous pouvez construire des formulaires, des sondages et des questionnaires visuellement attrayants via l'interface conviviale. Ensuite, connectez-les à d'autres applications de votre pile technologique.

Typeform est une option populaire pour les grandes et petites organisations qui cherchent à collecter des données et à s'engager auprès d'un public en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform :

D'excellentes options d'intégration sont disponibles pour Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics, et plus encore

Des formulaires visuellement attrayants livrent une question à la fois pour ne pas submerger les répondants

Des analyses robustes fournissent des évaluations sur la façon dont les répondants achèvent les formulaires et sur la façon d'améliorer les taux de réponse

Limites de Typeform :

Étant l'une des alternatives Paperform les plus chères de cette liste, elle peut être hors de portée des petites organisations et des startups

Prix de Typeform :

Débutant : 25$/mois

: 25$/mois Basic : 50$/mois

: 50$/mois Plus : 82 $/mois

: 82 $/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (680+ commentaires)

: 4.5/5 (680+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (770+ commentaires)

3. Formstack

Via Formstack Formstack est un outil de construction de formulaires en ligne qui se concentre sur la collecte de données et sur la gestion de l'information l'automatisation du flux de travail . Il offre un excellent intervalle de modèles de formulaires préconstruits et un éditeur par glisser-déposer qui vous permet de créer facilement tous les formulaires dont vous avez besoin. Il existe également des options avancées pour les signatures électroniques et le stockage des données. Si vous avez besoin d'une solution complète pour la collecte de données, il s'agit d'un excellent point de départ.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack :

L'interface glisser-déposer ne prend que quelques minutes à apprendre, de sorte que vous pouvez commencer à créer des formulaires tout de suite

Les fonctionnalités avancées vous permettent d'utiliser la logique conditionnelle, d'automatiser les flux de travail et d'analyser les données des réponses des utilisateurs

Des modèles variés et des options de personnalisation vous aident à démarrer le processus de création de formulaires

Limites de Formstack :

Il existe peu d'options d'assistance client, vous devrez donc discuter avec un bot d'intelligence artificielle (IA) en cas de problème, car vous ne pouvez pas joindre l'équipe par téléphone

Prix de Formstack :

Forms : 50 $/mois facturé annuellement

Formstack évaluations et critiques :

G2 : 4.4/5 (370+ commentaires)

: 4.4/5 (370+ commentaires) Capterra : 4.17/5 (100+ commentaires)

4. Formulaires Cognito

Via Formulaires Cognito Cognito Forms est un générateur de formulaires en ligne convivial qui facilite la création, la personnalisation et le partage de formulaires en ligne. Ses fonctionnalités incluent la modification des formulaires par glisser-déposer, une excellente logique conditionnelle et des intégrations de paiement. C'est l'une des alternatives Paperform les plus abordables de cette liste, ce qui en fait une excellente option pour les petites entreprises, les organisations à but non lucratif et les particuliers qui ont besoin de collecter des données en ligne en toute sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Cognito Forms :

D'excellentes fonctionnalités de logique conditionnelle qui vous permettent de collecter les bonnes données auprès des répondants

D'excellentes fonctionnalités de sécurité qui en font l'une des méthodes de collecte de données les plus sûres

Des options de service à la clientèle exceptionnelles qui peuvent vous aider à sortir d'une situation difficile et à trouver des solutions

Limites de Cognito Forms :

Les options de personnalisation sont assez limitées, de sorte que vous devrez peut-être vous contenter de ce que vous pouvez obtenir et renoncer aux besoins en matière d'image de marque

Certains utilisateurs ont trouvé l'automatisation du flux de travail maladroite et encombrante

Prix de Cognito Forms :

Individuel : Free

: Free Pro : 15$/mois

: 15$/mois Teams : 35$/mois

: 35$/mois Enterprise : 99$/mois

Cognito Formulaires évaluations et critiques :

G2 : 4.5/5 (75+ commentaires)

: 4.5/5 (75+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (75+ commentaires)

5. FormAssembly

Via FormAssembly FormAssembly est une solution web de bout en bout qui va au-delà de la création de formulaires, servant d'outil intégral pour la collecte de données et l'automatisation du flux de travail. Créez des formulaires et des sondages hautement personnalisés à l'aide de l'interface "glisser-déposer" du site, puis exploitez vos données grâce aux incroyables capacités d'intégration de FormAssembly. Il s'agit d'une excellente alternative à explorer si vous avez besoin de rationaliser votre collecte de données.

Les meilleures fonctionnalités de FormAssembly :

L'interface intuitive par glisser-déposer vous permet de créer, modifier et partager rapidement des formulaires

D'excellentes fonctionnalités de sécurité des données garantissent la conformité à l'HIPAA et au GDPR

Les fonctionnalités avancées permettent de contrôler les champs conditionnels, les calculs et les formulaires multipages

Limites de FormAssembly :

De nombreux utilisateurs signalent des problèmes concernant les intégrations Salesforce

Prix de FormAssembly :

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les prix

G2 : 4.4/5 (360+ commentaires)

: 4.4/5 (360+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ commentaires)

6. Microsoft Forms

Via Microsoft Faisant partie de la famille Microsoft, Microsoft Forms est un générateur de sondages et de formulaires basé sur le cloud. Utilisez l'interface intuitive pour accéder à des thèmes personnalisables afin de construire des sondages, des questionnaires et des enquêtes d'aspect professionnel. Comme il fait partie de la suite Microsoft 365, vous pouvez rapidement exporter des données vers Microsoft Excel ou d'autres programmes Microsoft pour commencer à les analyser. L'outil intégré Outils d'IA accélèrent la création de formulaires et vous aident à construire des formulaires plus efficaces et plus engageants.

Vous hésitez à utiliser un autre produit Microsoft ? Voir la comparaison entre Microsoft Forms et Google Forms .

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Forms :

Mon travail se fait en toute transparence avec les autres produits Microsoft, ce qui est un avantage si c'est votre plateforme de productivité préférée

Crée rapidement des formulaires d'aspect professionnel que vous pouvez facilement partager

Offre d'excellentes options d'exportation de données qui vous permettent d'extraire des données de vos formulaires et de les utiliser immédiatement

Limites de Microsoft Forms :

Capacités d'intégration assez limitées par rapport à d'autres sur cette liste

Prix de Microsoft Forms :

Free pour toute personne disposant d'un compte Microsoft

Évaluations et critiques de Microsoft Forms :

G2 : 4.3/5 (340+ commentaires)

: 4.3/5 (340+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (80+ commentaires)

7. Survey Monkey

Via Survey Monkey Survey Monkey est une plateforme populaire pour la création de sondages et de questionnaires. Ce site web basé sur le cloud vous permet de créer des sondages personnalisés et d'en faire plus avec vos réponses grâce à de puissants outils d'analyse et de rapports. La sécurité des données est également de premier ordre.

Les meilleures fonctionnalités de Survey Monkey :

Offre une application mobile qui intègre la plupart des mêmes fonctionnalités que le site principal, afin que vous puissiez construire des formulaires en déplacement

Fournit d'excellentes analyses pour vous aider à évaluer comment les personnes interrogées interagissent avec vos sondages et comment vous pouvez améliorer les taux de réponse

Vous permet de dupliquer facilement les sondages précédents afin de pouvoir en créer de nouveaux en quelques secondes

Limites de Survey Monkey :

Certaines des meilleures fonctionnalités du site se trouvent derrière un mur payant, alors attendez-vous à payer si vous voulez tirer le meilleur parti du site Web

Tarifs de Survey Monkey :

Avantage individuel : 29 $/mois facturés annuellement

: 29 $/mois facturés annuellement Avantage Teams : 25 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 25 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Teams Premier : 75 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

G2 : 4.4/5 (18 500+ commentaires)

: 4.4/5 (18 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (8 900+ commentaires)

8. Wufoo

Via Wufoo Wufoo est un générateur de formulaires basé sur le cloud qui facilite la création, la personnalisation et le partage de formulaires. Il offre une interface intuitive mais dispose de fonctionnalités plus avancées pour les utilisateurs expérimentés.

Les meilleures fonctionnalités de Wufoo :

Une liste impressionnante de capacités d'intégration signifie que vous devriez être en mesure de le connecter avec la plupart des outils de votre pile technologique

Une interface facile à utiliser vous permet de personnaliser vos formulaires, y compris l'ajout de la marque de votre entreprise

D'excellentes options de formulaires de paiement

Les limites de Wufoo :

Pas de moyen d'ajouter des signatures électroniques directement sur le site Web, vous devrez donc plutôt le connecter avec un autre outil

Prix de Wufoo :

Débutant : 169 $/an

: 169 $/an Professionnel : 349 $/an

: 349 $/an Avancé : 889 $/an

: 889 $/an Ultimate : 2199 $/an

G2 : 4.4/5 (290+ commentaires)

: 4.4/5 (290+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

9. Zoho Formulaires

Via Zoho Formulaires Si vous nagez déjà dans l'écosystème Zoho, Zoho Forms vaut la peine d'être exploré comme votre constructeur de formulaires de référence. Cette plateforme polyvalente de création de formulaires en ligne vous permet de créer et de personnaliser des formulaires et des sondages complexes sans avoir à coder. Comme elle fait partie de la famille Zoho, elle s'intègre de façon transparente aux autres applications Zoho, ce qui vous permet de faire plus avec vos données.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms :

S'intègre de façon transparente à d'autres applications Zoho, comme Zoho Desk et Zoho CRM, pour que vous puissiez rapidement obtenir des données là où vous en avez besoin

Offre une application Android qui vous permet de créer et de partager des formulaires à partir de votre appareil mobile

Fonctionne avec des options de rapports détaillés pour vous aider à analyser vos réponses et à tirer le meilleur parti de vos données

Limites de Zoho Forms :

Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation moins attrayantes visuellement que d'autres dans cette liste

Prix de Zoho Forms :

Forfaits gratuits disponibles

Plan de base : 12 $/mois

: 12 $/mois Standard : 30 $/mois

: 30 $/mois Professionnel : 60 $/mois

: 60 $/mois Premium : 110 $/mois

Évaluations et critiques de Zoho Forms :

G2 : 4.4/5 (120+ commentaires)

: 4.4/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (110+ commentaires)

10. Formulaire Google

Via Google Si vous souhaitez un outil de création de formulaires qui offre des services essentiels de création de formulaires gratuits, vous devez vous tourner vers Google Forms. Cet outil Web gratuit de création de sondages et de formulaires s'intègre à d'autres produits Google et à de nombreuses applications de productivité courantes. Il collecte automatiquement les réponses dans Google Sheets en vue d'une analyse et d'une utilisation ultérieures.

Vous voulez quelque chose en dehors de l'écosystème Google ? Consultez le site Les 10 meilleures alternatives au formulaire Google en 2024 et voyez comment Google Forms se compare à Jotform .

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms :

Son utilisation est gratuite et vous n'avez besoin que d'un compte Google pour commencer

De bons éléments de formulaire de base vous permettent de choisir des réponses longues ou courtes, ainsi que des cases à cocher, des réponses multiples et des options de menu déroulant

La logique conditionnelle de base permet d'adapter facilement les formulaires en fonction des réponses

Les limites de Google Forms :

Les formulaires ne sont disponibles qu'en ligne, vous aurez donc besoin d'une autre option pour les sondages hors ligne

Prix de Google Forms :

Gratuit pour les particuliers

Démarrage pour les entreprises : 6 $ par utilisateur et par mois

: 6 $ par utilisateur et par mois Business Standard : $12/par utilisateur par mois

Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (2,700+ commentaires)

: 4.5/5 (2,700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (10 600+ commentaires)

Commencez à construire des formulaires engageants et efficaces

L'utilisation de formulaires peut être un excellent moyen de collecter des données auprès de votre public. Que vous cherchiez à collecter des adresses e-mail, à recueillir les commentaires de vos clients ou à traiter des paiements, il existe un formulaire pour vous aider à le faire. Choisir le bon générateur de formulaires peut rendre le processus plus efficace, plus efficient et même plus agréable pour vous et vos répondants.

Si vous avez besoin d'une bonne alternative pour la création de formulaires en ligne, ClickUp Forms est une excellente option. Vous pouvez personnaliser vos formulaires en toute simplicité et en créer de nouveaux rapidement. Il s'intègre également au système ClickUp, ce qui vous permet de partager, d'analyser et de prendre des mesures sur les données avec le reste de votre équipe. Ouvrez un compte ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment les formulaires peuvent vous aider à rationaliser votre flux de travail et à collecter des données plus efficacement.