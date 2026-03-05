Gestión del proceso de ventas con IA: cómo creé un superagente de ClickUp para solucionar un proceso de ventas con fugas.

Si su empresa de servicios está perdiendo clientes, es posible que el problema sea menor, y mucho más fácil de solucionar, de lo que cree.

Un cliente potencial puede estar esperando demasiado tiempo una respuesta. Un trabajo puede estar estancado mientras todos esperan piezas. Un cliente puede estar frustrado porque nadie le ha informado en una semana.

Por eso las herramientas de gestión de procesos basadas en IA están ganando protagonismo. Cuando un agente de IA puede supervisar continuamente un proceso, realizando el seguimiento del trabajo atrasado, las tareas estancadas y los clientes insatisfechos, puede detectar los riesgos antes de que se conviertan en problemas de reputación (e ingresos).

Pero los agentes de IA solo funcionan bien cuando se basan en los flujos de trabajo reales que tu equipo ya utiliza.

Así que, en lugar de preguntarse «¿qué tipo de agente de IA debería crear?», le sugiero que empiece con una pregunta diferente: ¿dónde hay fugas en el proceso?

En este artículo, le guiaré a través de un ejemplo real:

Un cliente ficticio, Ben el Constructor, cuyo canal de servicios está perdiendo silenciosamente ingresos y confianza.

Superagente de recuperación de proyectos . Cómo utilicé su configuración existente de ClickUp como base para un

Las formas específicas en que el agente supervisa su canal, señala los riesgos y le orienta hacia el siguiente paso adecuado cada día.

Para ello no fue necesario desarrollar una IA sofisticada, solo se utilizó el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp y un superagente de ClickUp. Sin embargo, esto cambió por completo la forma en que Ben ve su trabajo y la fiabilidad con la que atiende a sus clientes.

Acerca de mí: Sistemas, atención al cliente y superagentes de ClickUp.

Soy Anna Bullock, cofundadora de ABX2 Agency. Soy estratega creativa, gestora de proyectos y pensadora sistémica, y tu madre de la empresa cuando necesitas claridad y atención.

A través de la consultoría, el contenido y el desarrollo de entornos de trabajo en línea, ayudo a personas ambiciosas a:

Convierta las ideas en acciones.

Cree sistemas de apoyo en torno a su trabajo.

Haga crecer empresas que realmente se adapten a sus vidas.

En los últimos años, eso ha significado ayudar a muchos constructores, profesionales de servicios y equipos pequeños a utilizar ClickUp no solo como una lista de tareas pendientes, sino como la columna vertebral de sus operaciones.

Cuando llegaron los superagentes de ClickUp, no quería añadir IA a un sistema desorganizado. Quería:

Agentes que se adaptan directamente a los procesos reales que los equipos ya utilizan.

Automatizaciones que redujeron la fricción en lugar de añadir más pestañas y la elaboración de informes manuales.

Una forma de que los propietarios obtengan visibilidad sin tener que estar todo el día pidiendo actualizaciones a su equipo.

El «canal con fugas» de Ben the Builder fue el escenario perfecto para construirlo.

🦄 ¿Es nuevo en ClickUp o en Super Agents? Los superagentes de ClickUp son asistentes basados en IA dentro de ClickUp que ayudan a gestionar el trabajo de forma automática. En lugar de esperar a que se les solicite, pueden supervisar su entorno de trabajo, comprender lo que ocurre en las tareas, los documentos y los chats, y recomendar los siguientes pasos. Puede asignarles un rol específico, como supervisar un proceso de ventas, resumir los comentarios de los clientes o destacar las prioridades diarias. 🎥 Vea este vídeo para obtener más información al respecto:

El verdadero problema: un proceso de ventas lleno de fugas silenciosas

Antes de crear el agente, entré en el entorno de trabajo de ClickUp de Ben y le hice una pregunta sencilla:

¿Dónde se está llevando a cabo el trabajo y dónde se está rompiendo la experiencia?

Ben no es nuevo en ClickUp. Su entorno de trabajo ya incluye un espacio llamado «Ben's Building Yard», donde se gestionan las solicitudes entrantes y los trabajos activos. También cuenta con un panel de control y un área de marketing para la comunicación con los clientes.

Así que no se trataba de empezar desde cero.

Pero una vez que empecé a profundizar en las tareas, las fugas en el proceso se hicieron evidentes:

Algunos clientes potenciales habían sido remitidos al antiguo aprendiz de Ben, Leo.

Otros simplemente se quedaron sin tocar más tiempo del que debían.

Los clientes que esperaban piezas se sentían cada vez más frustrados porque nadie les había informado, a pesar de que el retraso ya se conocía internamente.

Luego estaban las reparaciones en curso.

A simple vista, todo parecía estar bien, pero pequeños detalles, como notas de trabajo incompletas o direcciones inexactas, podían fácilmente hacer que las próximas visitas pasaran a la categoría de vencidas.

🚩¿Y cuál es la mayor señal de alerta? Las solicitudes sin revisar.

Los clientes enviaban tickets a través del sitio web diciendo: «Hola, Ben, ¿puedes arreglar esto?», pero algunas de esas solicitudes ni siquiera se habían abierto todavía.

Cuando filtré el entorno de trabajo por fechas límite, el patrón quedó claro:

Algunas tareas llevaban días o semanas de retraso.

Otros tenían plazos que se acercaban y poca actividad reciente.

Y varios proyectos a largo plazo aún no eran urgentes, pero acabarían convirtiéndose en emergencias si nadie intervenía.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en ClickUp que comprende el contexto de todo tu entorno de trabajo: tareas, documentos, chats y comentarios. En lugar de revisar manualmente las listas, puedes hacerle preguntas como «¿Qué trabajos de este espacio están atrasados o en riesgo?» y analizará la actividad, las fechas límite y las actualizaciones para detectar al instante el trabajo estancado. Marque las cuentas de alto riesgo en su canal con ClickUp Brain.

Simplemente había demasiado trabajo repartido entre demasiadas tareas como para que una sola persona pudiera supervisarlo constantemente.

Aquí es precisamente donde la gestión del proceso de ventas mediante IA cobra toda su potencia.

En lugar de pedir a una persona que revise manualmente docenas de trabajos cada día, puede asignar esa responsabilidad a un agente de IA cuya función consiste simplemente en supervisar el proceso y señalar lo que requiere atención a continuación.

🧠 Dato curioso: el 12 % de los encuestados por ClickUp afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % dice que hay demasiados pasos para realizar tareas sencillas con los agentes.

La solución: diseñar un agente de gestión del proceso de ventas basado en IA en ClickUp.

Una vez que comprendí dónde se producía la fuga en el proceso, comencé a crear el Super Agent.

Empezando por la pestaña IA

Para crear el Proyecto Recovery Coach de Ben, yo:

Vaya a la pestaña IA en el menú de navegación de la izquierda. Haga clic en Crear superagente. Le dimos esa sencilla declaración de misión directamente relacionada con nuestro canal de servicios principal: el espacio.

El creador se encargó del resto: sugirió capacidades, hizo preguntas de seguimiento y propuso cómo debía interactuar con las tareas en el entorno de trabajo de Ben.

No tuve que adivinar qué era posible. Como el creador conoce su entorno ClickUp, pudo responder a preguntas como:

¿Puede este agente actualizar estos Campos personalizados?

¿Puede acceder a este espacio o a estas listas?

¿Qué herramientas puede utilizar para actuar realmente, y no solo para resumir?

En lugar de escribir una indicación larga o instrucciones complicadas, el creador me ayudó a coordinar al agente con un rol claro:

Eres mi experto en ventas y experiencia del cliente. Realizo un seguimiento de todos mis proyectos entrantes y activos en el espacio Ben's Building Yard, y quiero que utilices la información que hay allí para ayudarme a volver a encarrilar los proyectos.

Eres mi experto en ventas y experiencia del cliente. Realizo un seguimiento de todos mis proyectos entrantes y activos en el espacio Ben's Building Yard, y quiero que utilices la información que hay allí para ayudarme a volver a encarrilar los proyectos.

Sin indicaciones de diez párrafos. Sin frases mágicas. Solo:

Sin indicaciones de diez párrafos. Sin frases mágicas. Solo:

Quién es el agente (experto en equipo de ventas y experiencia del cliente)

Dónde debería buscar (el espacio de Ben)

Qué resultado nos importa (volver a encarrilar los proyectos)

A partir de ahí, el creador de agentes hizo algo que me encanta: pidió una aclaración.

Juntos, perfeccionamos el trabajo para que el agente:

Actualice los campos de estado y opinión : por ejemplo, ajuste un campo de satisfacción o factor B cuando un trabajo parezca estar en riesgo o un cliente esté claramente insatisfecho.

Detecta clientes satisfechos y oportunidades de testimonios : cuando vea trabajos etiquetados como «satisfechos» o con excelentes resultados, nos dará un recordatorio para solicitar testimonios.

Etiqueta a Ben y a mí con los siguientes pasos recomendados : cada vez que una tarea se retrase o no haya tenido actividad durante más de tres días, se debe: resaltar ese riesgo y sugerir un siguiente paso práctico (ponerse en contacto, informar al cliente, comprobar la fecha de entrega de las piezas, etc.).

Destaque ese riesgo.

Sugiera el siguiente paso práctico (ponerse en contacto, informar al cliente, comprobar la hora estimada de llegada de las piezas, etc.).

Destaque ese riesgo.

Sugiera el siguiente paso práctico (ponerse en contacto, informar al cliente, comprobar la hora estimada de llegada de las piezas, etc.).

Al final de esta conversación, habíamos definido claramente el rol del agente de gestión del proceso de ventas basado en IA: Ben, el coach de recuperación de proyectos de Builder. En lugar de ser un asistente de IA genérico, el agente tenía ahora una misión concreta: supervisar el proceso de ventas y recomendar acciones que protejan la experiencia del cliente.

Enseñar al agente su canalización: conocimiento, memoria y correo electrónico

Un Super Agent solo es tan útil como el contexto que comprende.

En el caso del flujo de trabajo de Ben, eso significaba dar al agente acceso a tres tipos de información:

En primer lugar, el entorno de trabajo en sí . El agente necesitaba comprender el espacio en el que Ben gestiona los trabajos, junto con las listas y los paneles que representan su canal de servicios.

En segundo lugar, añadimos memoria y documentación . Estas incluían listas de clientes, notas de proveedores y algunas reglas sencillas sobre descuentos y paquetes de servicios.

Por último, conectamos el acceso al correo electrónico a través de una cuenta de Gmail para que el agente pudiera redactar respuestas personalizadas para los clientes y seguimientos para los proveedores.

También traté al agente como un miembro junior del equipo y configuré preferencias y medidas de seguridad, como:

¿Qué plantillas de correo electrónico se pueden utilizar?

Cuando debe solicitar mi aprobación antes de enviar

Cuando se permite enviar automáticamente una plantilla preaprobada basada en determinados valores de campo.

Dado que todo se encuentra dentro de ClickUp (tareas, documentos y comunicaciones), el agente puede leer el contexto en un lugar y tomar medidas en otro. Por ejemplo, puede detectar un trabajo retrasado dentro de una tarea y sugerir inmediatamente una actualización por correo electrónico para el cliente.

Esta es una de las ventajas de un entorno de trabajo de IA convergente. Cuando las tareas, las conversaciones y la documentación conviven, la IA puede comprender el contexto completo en lugar de hacer conjeturas basadas en fragmentos.

📮 ClickUp Insight: el 19 % de las personas afirma que desea que los agentes de IA les ayuden a gestionar los flujos de trabajo de los proyectos. Pero un flujo de trabajo de gestión de proyectos no es exactamente una lista de control. Es un sistema dinámico de compensaciones, traspasos y prioridades cambiantes, en el que el plan de ayer rara vez refleja la realidad de hoy. Los Super Agents de ClickUp están diseñados para responder al estado de su trabajo, no solo a instrucciones. Ejecutan el trabajo según los calendarios que usted define y están atentos a desencadenantes como preguntas formuladas, nuevas tareas creadas o formularios enviados, ¡y pueden señalar problemas de forma proactiva!

📚 Más información: Cómo la convergencia de la IA resuelve la proliferación del trabajo

Uso del agente como asistente de gestión del proceso de ventas mediante IA

Una vez configurado el Project Recovery Coach, Ben comenzó a interactuar con el agente como si fuera un compañero de equipo.

Dejar que el agente planifique el día

Chateando directamente con el agente, Ben podía simplificar las cosas de la siguiente manera:

Hola, soy Ben. Esta es mi empresa. ¿Me puedes recomendar las primeras diez personas con las que debería contactar hoy?

Hola, soy Ben. Esta es mi empresa. ¿Me puedes recomendar las primeras diez personas con las que debería contactar hoy?

El agente analiza su canal y destaca:

El agente analiza su canal y destaca:

Trabajos vencidos o en riesgo en los que es probable que los clientes se sientan frustrados.

Oportunidades de alto valor en las que una comprobación podría salvar una relación.

Clientes satisfechos a los que deberíamos contactar hoy mismo para obtener testimonios.

En lugar de mirar una larga lista de tareas, Ben obtiene una lista de acciones seleccionadas.

Formación del agente sobre el trabajo real

La otra forma en que colaboramos con el agente es directamente en las tareas.

Imaginemos que abrimos un trabajo que está a la espera de piezas. El proveedor es conocido por sus retrasos y queremos que el agente lo tenga en cuenta.

Puedo poner una etiqueta al agente y decir:

@Project Recovery Coach, el proveedor en este caso es Influx, que suele sufrir retrasos. Cada vez que veas que una tarea pasa a «en espera de piezas», pregúntame quién es el proveedor y tenlo en cuenta a la hora de recomendar los siguientes pasos.

@Proyecto de Recuperación, el proveedor en este caso es Influx, que suele sufrir retrasos. Cada vez que veas que una tarea pasa a «en espera de piezas», pregúntame quién es el proveedor y tenlo en cuenta a la hora de recomendar los siguientes pasos.

Ahora, sin salir de la tarea, hemos:

Ahora, sin salir de la tarea, hemos:

Dado el nuevo conocimiento del agente sobre el dominio (Influx es lento)

Definición de una pequeña regla para futuros seguimientos.

Incorporamos ese matiz justo donde se desarrolla el trabajo.

No tengo que sentarme a esperar la respuesta. Cuando responde, la actualización llega a mi bandeja de entrada de ClickUp, donde puedo recogerla cuando esté listo.

📌 En un ejemplo, la respuesta del agente fue la siguiente:

«Gracias por el aviso. He observado que Influx suele retrasarse. Pide al proveedor una fecha de entrega estimada clara y luego informa al cliente. ¿Quieres un borrador de correo electrónico para eso?».

«Gracias por el aviso. He observado que Influx suele retrasarse. Pide al proveedor una fecha de entrega estimada clara y luego informa al cliente. ¿Quieres un borrador de correo electrónico para eso?».

A partir de ahí, puedo decir:

A partir de ahí, puedo decir:

«Sí, por favor, dame los guiones».

«Sí, por favor, dame los guiones».

Y puede generar:

Y puede generar:

Una solicitud cortés de ETA al proveedor.

Una actualización transparente para el cliente.

Un recordatorio de seguimiento, para no volver a perder el seguimiento.

Todo ello sin que Ben tenga que rebuscar en antiguos correos electrónicos ni saltar de una herramienta a otra.

Este tipo de aprendizaje contextual hace que el agente se sienta menos como una herramienta y más como un asistente de operaciones junior.

📚 Lea también: Transformación de la IA ambiental

¿Qué cambió cuando un agente de IA comenzó a supervisar el proceso?

El Project Recovery Coach no hace nada llamativo.

No cierra acuerdos automáticamente ni reconstruye el CRM de Ben.

Pero hace algo increíblemente valioso: supervisa el proceso continuamente y destaca lo que es importante, para que Ben sepa qué es lo pendiente.

Después de implementar el Proyecto Recovery Coach de Ben, algunas cosas cambiaron:

Después de implementar el Proyecto Recovery Coach de Ben, algunas cosas cambiaron:

Los trabajos en riesgo salieron a la luz antes. Ben detectó los problemas tan pronto como las tareas se retrasaron o se estancaron.

Los retrasos en las piezas dejaron de ser una sorpresa. El agente nos animó a solicitar los tiempos estimados de llegada y a comunicarnos de forma proactiva con los clientes.

Clientes satisfechos convertidos en testimonios reales. Recibimos un flujo constante de indicaciones para pedir opiniones mientras la experiencia aún estaba fresca.

La carga mental de Ben disminuyó. Ya no tenía que llevar todo el proceso en su cabeza; el agente se encargaba de la vigilancia.

👀 ¿Sabías que... los equipos de ventas que utilizan IA tienen 1,3 veces más probabilidades de experimentar un crecimiento de los ingresos?

Cómo crear su propio agente de gestión del proceso de ventas basado en IA

Si estás mirando tu propio entorno de trabajo de ClickUp y piensas: «Sé que debería usar Super Agents, pero no sé por dónde empezar», aquí tienes el marco que te recomiendo:

Elija un proceso deficiente : canal de ventas, prestación de servicios, incorporación, renovaciones... elija un único flujo en el que los fallos realmente perjudiquen.

Encuentre las fugas en su espacio actual : examine las tareas vencidas, los tickets obsoletos y los lugares donde los clientes están esperando.

Defina un rol sencillo para su superagente : en el caso de Ben, era un experto en ventas y experiencia del cliente centrado en volver a encarrilar los proyectos.

Indíquele dónde debe ubicarse : diríjalo a un espacio específico o a un conjunto de listas (como Ben's Building Yard) y conecte los conocimientos, los documentos y la cuenta de correo electrónico adecuados.

Empiece con una tarea clara : por ejemplo, «Supervise este proceso y dígame a quién debo contactar cada día» o «Marque cualquier tarea que lleve tres días de retraso o inactiva y sugiera el siguiente paso».

Trátelo como a un compañero de equipo: chatee directamente con él, etiquételo en tareas en las que los matices sean importantes y restrinja o amplíe los permisos a medida que se gana su confianza.

A medida que el agente demuestre su utilidad, podrá ampliar sus responsabilidades.

🎥 Aquí tienes un breve tutorial para empezar a utilizar Super Agents:

¿Quiere ver este flujo de trabajo en acción?

Mi meta con este artículo no es impresionarte con indicaciones ingeniosas.

El objetivo es mostrar cómo un Super Agent centrado puede:

Repara las fugas en tu canal de servicios.

Proteja la experiencia de sus clientes.

Dale un respiro para que puedas centrarte en el trabajo significativo.

Si desea ver este flujo de trabajo en acción u obtener los recursos de este ejemplo, puede visitar: annabullock.com/builder

Ahí es donde Ben y yo recopilamos preguntas, realizamos el uso compartido de recursos de seguimiento y enviamos enlaces a las herramientas mencionadas en este flujo de trabajo.

