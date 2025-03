Ponte al día con el equipo: Marcin Warpechowski

En «Ponte al día con la tripulación», te llevamos al interior de la vida en ClickUp. Conocerás a nuestro equipo, verás qué nos motiva y comprenderás mejor qué hace de ClickUp un lugar tan único para trabajar. ¡Esta semana, escucharemos a nuestro ingeniero principal de Front-End, Marcin Warpechowski! Nombre: Marcin Warpechowski Título: Ingeniero principal de Front-End

Cuándo me uní a ClickUp: Enero de 2023 ### ¿Por qué te uniste a ClickUp? Antes de unirme a undefined , fui el fundador de una empresa de software, por lo que tenía experiencia en ingeniería y en dirigir un equipo, enviar y construir un proyecto, pero a pequeña escala. Lo que me llevó a ser colaborador individual en ClickUp fue mi curiosidad por trabajar en una empresa en expansión. ### ¿Qué haces en ClickUp? Trabajamos en escuadrones, pequeños equipos que poseen Me puse en contacto con varios equipos para confirmar mis hipótesis sobre estas áreas y recibí un montón de comentarios que destilé aún más. Creé siete documentos para nuestro uso interno con directrices para el desarrollo futuro, y ahora estoy trabajando con los equipos para implementarlos. ### **_Cuéntanos cómo es un día típico para ti. de una solución, y luego se la paso a mis colegas para que la implementen en sus proyectos. ### ¿Cómo describirías la cultura de ClickUp? ¿Qué la hace diferente de otros trabajos que has tenido?

La cultura es increíble. Antes de unirme a ClickUp, hablé con varias personas que trabajaban aquí, y lo que me convenció de este trabajo fue la amabilidad del equipo. Para mí, ClickUp se siente como una familia global sin fronteras, y como en una familia que funciona bien, todos son comprensivos y respetuosos. Tenemos una meta clara a largo plazo que es motivadora, pero el camino hacia esa meta es dinámico. Cada semana trae nuevos desafíos y oportunidades.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me encanta el producto. Tengo mucho interés en la categoría de undefined

y la colaboración, pero en particular, me encanta la implementación de ClickUp. Me inspira hacer el trabajo porque quiero ver que la plataforma, que todos usamos todos los días en ClickUp, siga mejorando. También me encanta que los ingenieros estén involucrados en la hoja de ruta de /href/ https://clickup.com/blog/product-roadmap// /%href/ .

¿Qué es lo que más te marca como favorito del equipo de ingeniería? Siempre estamos alineados o, si no, ¡buscamos la alineación rápidamente! Se entiende que nuestro éxito depende del trabajo en equipo y, en ClickUp, los ingenieros de todos los niveles intercambian información, ideas y buenas prácticas. También expresamos nuestras dudas y pedimos ayuda cuando es necesario. ### ¿Qué cualidades crees que encarna un empleado exitoso de ClickUp?

Aprendí rápidamente que, para tener éxito, necesitaba establecer relaciones con mi equipo y conocer a todos. Casi todos los miembros de mi equipo trabajan a distancia, pero no nos sentimos como extraños. Todos se apoyan mucho. Cualquiera que solicite trabajar en ClickUp debería revisar los valores de nuestra empresa y preguntarse si le suenan verdaderos, ¡porque nuestra empresa los vive y los prioriza a diario! > ¡Datos curiosos! > Comida favorita: Comida tailandesa