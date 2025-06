CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

En «CatchUp with the Crew», te llevamos al interior de la vida en ClickUp. Conocerás a nuestro equipo, verás lo que nos motiva y comprenderás mejor qué hace que ClickUp sea un lugar tan especial para trabajar.

Esta semana, escucharemos a nuestro ingeniero principal de Front-End, Marcin Warpechowski

Nombre: Marcin WarpechowskiTítulo: Ingeniero principal de Front-EndCuándo me uní a ClickUp: Enero de 2023

¿Por qué te uniste a ClickUp?

Antes de unirme a ClickUp, fui fundador de una empresa de software, por lo que tenía experiencia en ingeniería y en dirigir un equipo, gestionar envíos y desarrollar proyectos, pero a pequeña escala. Lo que me llevó a ser colaborador individual en ClickUp fue mi curiosidad por trabajar en una empresa en expansión.

¿Qué haces en ClickUp?

Trabajamos en escuadrones, pequeños equipos que se encargan de funciones específicas, y yo trabajo entre ellos. En resumen, me adentro en terrenos desconocidos con la intención de volver con una solución para varios equipos. Por ejemplo, estaba investigando el rendimiento y la experiencia del usuario en ciertas áreas de nuestra interfaz de usuario, y algunos de mis hallazgos eran nuevos, mientras que otros eran problemas conocidos que esperaban una solución.

Me puse en contacto con varios equipos para confirmar mis hipótesis sobre estas áreas y obtuve un montón de comentarios que luego sintetice. Creé siete documentos para uso interno con directrices para el desarrollo futuro y ahora estoy trabajando con los equipos para implementarlos.

Cuéntanos cómo es un día normal en tu vida.

Mis días consisten en hacer avanzar proyectos a largo plazo, principalmente estableciendo relaciones, reuniéndome con gente y ayudándoles a ponerse de acuerdo. Cambia de una semana a otra, pero normalmente me dedico a crear un prototipo o una prueba de concepto de una solución, y luego se lo paso a mis compañeros para que lo implementen en sus proyectos.

¿Cómo describirías la cultura de ClickUp? ¿Qué la diferencia de otros trabajos que has tenido?

La cultura es increíble. Antes de unirme a ClickUp, hablé con varias personas que trabajaban aquí, y lo que me convenció de este trabajo fue la amabilidad del equipo. Para mí, ClickUp es como una familia global sin fronteras y, al igual que en una familia que funciona bien, todos se apoyan y se respetan.

Tenemos una meta clara a largo plazo que nos motiva, pero el camino para alcanzarla es dinámico. Cada semana trae nuevos retos y oportunidades.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me encanta el producto. Me interesa mucho la categoría de gestión de proyectos y colaboración, pero en particular me encanta la implementación de ClickUp. Me inspira hacer este trabajo porque quiero ver cómo la plataforma, que todos usamos a diario en ClickUp, sigue mejorando. También me encanta que los ingenieros participen en la hoja de ruta.

¿Qué es lo que más te gusta del equipo de ingeniería?

Siempre estamos alineados y, si no es así, ¡buscamos alinearnos rápidamente! Entendemos que el éxito depende del trabajo en equipo y, en ClickUp, los ingenieros de todos los niveles intercambian información, ideas y buenas prácticas. También expresamos nuestras dudas y pedimos ayuda cuando la necesitamos.

¿Qué cualidades crees que debe tener un empleado de ClickUp para tener éxito?

Aprendí rápidamente que, para tener éxito, necesitaba establecer relaciones con mi equipo y conocer a todos. Casi todos los miembros de mi equipo trabajan de forma remota, pero no nos sentimos como extraños. Todos se apoyan mucho.

Cualquier persona que solicite trabajar en ClickUp debe revisar los valores de nuestra empresa y preguntarse si le parecen auténticos, ya que nuestra empresa los vive y los prioriza a diario

¡Datos curiosos!Comida favorita: Comida tailandesaSerie de televisión que más te gusta: «Curb Your Enthusiasm» y «Rick and Morty»Película que podrías ver una y otra vez: «Airplane!»Helado que siempre pides: Pistacho, a menos que esté en Sicilia, ¡entonces es limón!Actividad favorita para el fin de semana: Viajar con mi familiaEmoji más utilizado: 😊 (como mi cara sonriente)

