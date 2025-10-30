Plantillas gratuitas de nombre de usuario y contraseña para mantenerte organizado

A todos nos ha pasado alguna vez: mirando fijamente la pantalla de inicio de sesión, seguros de que sabíamos la contraseña... hasta que nos dimos cuenta de que no era así.

Hay una investigación muy interesante terminada por la psicóloga Jelena Mirkovic que explica por qué las personas olvidan las contraseñas: la facilidad para recordarlas a menudo entra en conflicto con la seguridad.

Los usuarios suelen crear contraseñas débiles basadas en información personal o contraseñas seguras que reutilizan en varias cuentas, lo cual es un hábito arriesgado. La solución a este dilema es sencilla: puede utilizar una plantilla de contraseñas.

Estos documentos le ayudan a organizar todas sus contraseñas e información de inicio de sesión en un solo lugar.

En este artículo, analizaremos las mejores plantillas de contraseñas imprimibles gratuitas que puede utilizar para su trabajo y uso personal.

Las mejores plantillas de contraseñas de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de contraseñas:

¿Qué son las plantillas de contraseñas para descargar gratis?

Una plantilla de contraseñas es un documento prediseñado, a menudo una hoja de cálculo como Excel o Hojas de cálculo de Google, que le ayuda a organizar y llevar un seguimiento de toda su información de inicio de sesión para sitios web, app, aplicación y cuentas en línea en un lugar seguro.

Las plantillas de contraseñas incluyen campos para nombres de usuario, contraseñas, URL y, en ocasiones, preguntas de seguridad o notas. Le ayudan a llevar un seguimiento de todas sus contraseñas en un formato estructurado para uso personal, lo que reduce la necesidad de memorizarlas o reutilizarlas.

Así es como funciona el trabajo:

✅ Provee un formato estructurado para organizar y almacenar contraseñas.

✅ Se pueden guardar en un lugar con seguridad, con protección mediante contraseña.

✅ Permite el acceso centralizado a toda tu información de inicio de sesión.

✅ Admite la personalización para diferentes cuentas y categorías.

✅ Ofrece una alternativa sencilla e imprimible a un gestor de contraseñas.

¿Qué hace que una plantilla de contraseñas sea buena?

Una buena plantilla de contraseñas debería ayudarte a crear contraseñas que sean seguras y fáciles de recordar.

Aquí tienes algunos trucos que puedes utilizar:

Utilice al menos entre 12 y 15 caracteres por contraseña.

Mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Evite patrones obvios o combinaciones fáciles de adivinar, como «123456».

Utilice siempre contraseñas diferentes para cada cuenta.

Pruebe con frases de contraseña que pueda recordar pero que nadie más pueda adivinar.

Las 10 mejores plantillas de contraseñas gratuitas

¡Empecemos!

Aquí tienes 10 de las mejores plantillas de contraseñas que puedes descargar gratis, gratuito/a, para ayudarte a llevar un seguimiento seguro de todas tus contraseñas y mantenerlas organizadas en diferentes cuentas.

1. Plantilla de lista de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis ¿Quieres un sistema estructurado sin utilizar un gestor de contraseñas independiente? Prueba la plantilla de lista de ClickUp.

Gestionar una lista cada vez mayor de credenciales de inicio de sesión, tanto de cuentas personales como del trabajo o de clientes, puede convertirse rápidamente en un caos.

La plantilla de lista de ClickUp le ofrece un sistema estructurado para organizar contraseñas sin necesidad de un gestor de contraseñas independiente. También le ayuda a clasificar y organizar sus contraseñas por orden de importancia y prioridad.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Desglose los datos de inicio de sesión complejos en listas organizadas y de fácil acceso.

Clasifique las cuentas por banca, herramientas de empresa, redes sociales o clientes.

Crea listas recurrentes para comprobaciones de seguridad periódicas y recordatorios de renovación.

Priorice las cuentas confidenciales con etiquetas o rótulos personalizados.

Usa compartido de listas con los miembros del equipo mientras controlas los permisos de acceso.

✨ Ideal para: autónomos, gestores de proyectos y propietarios de pequeñas empresas que necesitan una forma estructurada de priorizar y realizar un seguimiento de todas sus contraseñas.

👀 Dato curioso: La palabra «contraseña» se utilizó por primera vez en contextos militares, no informáticos. Los soldados las utilizaban como códigos verbales para pasar los controles de seguridad.

2. Plantilla de gestión de activos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Evite errores como la pérdida de credenciales o la falta de renovaciones de licencias utilizando la plantilla de gestión de activos de ClickUp.

Cuando gestionas datos confidenciales, suscripciones o licencias, es fundamental tratar las contraseñas como activos digitales. La plantilla de gestión de activos de ClickUp evita errores como la pérdida de credenciales o la falta de renovación de licencias al centralizar el seguimiento de los activos.

También le ayuda a organizar y almacenar sus contraseñas en una base de datos que le permite realizar un seguimiento del uso de los activos, así como obtener una vista de todos sus datos mediante (diagrama de) Gantt.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Registra tus credenciales, claves de licencia, fechas de renovación y notas en una base de datos con función de búsqueda.

Realice un seguimiento del uso, asigne la propiedad y supervise el estado de la licencia.

Clasifique los activos según el tipo de herramienta, el nivel de suscripción o el uso del equipo.

Almacene información confidencial con seguridad y con opciones de control de acceso.

Genere (elaboración de) informes para renovaciones, auditorías de activos o revisiones de cumplimiento.

✨ Ideal para: responsables de TI, propietarios de empresas y jefes de equipo que deseen gestionar contraseñas, licencias de software y datos de inicio de sesión.

La gestión de proyectos se ha simplificado considerablemente entre todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que genera automáticamente todos los tickets. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe realizar cada parte del trabajo pendiente.

3. Plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Experimente una forma profesional de realizar seguimiento de las credenciales y proteger la información confidencial de la empresa con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

Muchas organizaciones corren a menudo el riesgo de sufrir violaciones de datos. Grandes empresas como LinkedIn y Ticketmaster han sido víctimas de ello, lo que ha provocado que más de medio millón de datos de personalizados hayan quedado expuestos en la web oscura.

La plantilla de base de conocimientos de ClickUp le ayuda a mantener a raya las infracciones, ya que le permite realizar un seguimiento de sus credenciales y proteger la información confidencial de su empresa.

Esta plantilla viene precargada con secciones para preguntas frecuentes y artículos de conocimiento, lo que facilita el almacenamiento, la organización y el uso compartido de contraseñas y buenas prácticas dentro de una empresa.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Cree una biblioteca de conocimientos estructurada con almacenamiento de credenciales.

Configure secciones específicas para preguntas frecuentes, procedimientos operativos estándar (POE), políticas y guías del sistema.

Mantenga a los equipos informados con un recurso centralizado para el acceso y las actualizaciones.

Proporcione materiales de incorporación y documentos de referencia para los nuevos empleados.

Mantenga un registro de seguridad y consultable de la información confidencial.

✨ Ideal para: equipos, administradores de TI y directores de operaciones que buscan un hub centralizado para documentar contraseñas, procedimientos operativos estándar e instrucciones de acceso para uso interno o de cara al cliente.

Aquí tienes un breve vídeo sobre cómo las funciones de ClickUp colaboran para ofrecer la mejor experiencia de gestión del conocimiento:

4. Plantilla POE de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga el control sobre los puntos de acceso críticos centralizando sus procedimientos operativos estándar (SOP) mediante la plantilla SOP de ClickUp.

Cuando los equipos carecen de un proceso claro para gestionar las credenciales de inicio de sesión, las fallas de seguridad y la confusión son inevitables. Aquí es donde los procedimientos operativos estándar (POE) pueden garantizar la coherencia y la eficiencia en lo que respecta a los procesos y procedimientos para gestionar las contraseñas.

La plantilla POE de ClickUp le ayuda a centralizar sus flujos de trabajo de gestión de contraseñas y a proteger los puntos de acceso críticos.

Con esta plantilla, puede automatizar procesos con listas de control, instaurar la uniformidad en la gestión de contraseñas en toda su organización y mejorar la colaboración entre departamentos.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Defina flujos de trabajo para configurar, actualizar y revocar el acceso a las cuentas.

Cree POEEs detallados para la gestión de contraseñas en todos los equipos.

Utilice listas de control integradas para tareas y revisiones de seguridad periódicas.

Estandarice los procedimientos para la incorporación de clientes o las transiciones de equipos.

✨ Ideal para: propietarios de empresas, directores de operaciones y jefes de equipo que necesitan un sistema estandarizado y repetible para gestionar contraseñas, accesos a cuentas y credenciales confidenciales.

📮ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Te ofrece información y respuestas instantáneas mostrando los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

5. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis En lugar de depender de notas dispersas o múltiples documentos, realice el seguimiento de todas sus cuentas con la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp.

Con más de 5200 millones de cuentas en redes sociales en todo el mundo, la mayoría de las empresas gestionan muchas más cuentas e información de inicio de sesión de lo que creen. Ya se trate de portales de clientes, herramientas de equipo o plataformas de suscripción, disponer de un único lugar para gestionar estos datos puede ahorrarle muchos apuros de última hora.

La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp le ofrece un único lugar para gestionar todos los datos de sus cuentas, sin notas dispersas ni credenciales olvidadas. Esta plantilla también le ayuda a diseñar procesos de incorporación de clientes con acceso compartido a contraseñas y a organizar todos sus datos en categorías y carpetas únicas.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Recopile, almacene y gestione las credenciales de sus cuentas en un único lugar organizado.

Realice un seguimiento del acceso de los clientes, los datos de suscripción y los recordatorios de actualización.

Simplifique la incorporación gestionando las credenciales y las notas de la cuenta de forma conjunta.

Proteja la información confidencial con permisos de equipo y controles de acceso.

Optimice la comunicación registrando los cambios y actualizaciones de las cuentas.

✨ Ideal para: gestores de cuentas, equipos de atención al cliente y propietarios de empresas que necesitan una forma sencilla de organizar las cuentas de los clientes y gestionar las credenciales de forma segura.

6. Plantilla de lista de contraseñas de Excel de Vertex42

a través de Vertex42

La plantilla de lista de contraseñas de Excel de Vertex42 simplifica las cosas a los usuarios que prefieren un gestor de contraseñas sencillo e imprimible.

Esta plantilla basada en Excel le permite mantener una lista clara y organizada de sus credenciales de inicio de sesión y viene precargada con consejos importantes para mantener su contraseña segura y con seguridad en todo momento. Está disponible en formatos Excel y PDF.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Registra nombres de usuario, contraseñas, sitios web y notas en una tabla estructurada.

Imprima su lista de contraseñas para consultarla sin conexión y como copia de seguridad.

Personaliza las columnas o categorías según sus necesidades personales o de empresa.

Organice las entradas alfabéticamente o por categoría para acceder rápidamente a ellas.

Mantenga un registro de seguridad y centralizado que puede almacenar sin conexión.

✨ Ideal para: usuarios habituales y propietarios de pequeñas empresas que desean una lista de contraseñas imprimible que puedan guardar con seguridad en casa o en la oficina.

👀 Dato curioso: En la película de los hermanos Marx de 1932 Horse Feathers, Groucho intenta entrar en un bar clandestino y le piden la contraseña. Después de varios intentos fallidos, finalmente acierta con «Swordfish», lo que se convierte en un chiste recurrente en la película. Mucho antes de la llegada de Internet, esta escena se burlaba de la idea de que unas palabras secretas controlaran el acceso. Esto demuestra que las contraseñas han sido tanto prácticas como ridículas durante casi un siglo.

7. Plantilla de registro de contraseñas de Excel de Vertex42

a través de Vertex42

El 60 % de los estadounidenses admite reutilizar contraseñas en varias cuentas, lo que los convierte en objetivos fáciles para los ataques de relleno de credenciales y de fuerza bruta. Es un hábito arriesgado, que a menudo surge de la dificultad para recordar demasiadas contraseñas.

La plantilla de registro de contraseñas de Excel de Vertex42 le ayuda a evitar el riesgo de reutilizar contraseñas, ya que le ofrece una forma fiable de registrar todas sus credenciales en un lugar de seguridad.

Viene preconfigurado con dos hojas de cálculo para realizar seguimiento de su información de inicio de sesión en todas las cuentas y está disponible en orientación vertical y horizontal.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Registra nombres de usuario, contraseñas, nombres de sitios web y notas personalizadas en un solo archivo.

Elija entre diseños verticales y horizontales según sus preferencias.

Imprima el registro para utilizarlo sin conexión o mantenga una copia local de seguridad en su dispositivo.

Clasifique y organice las contraseñas por categoría, tipo de cuenta o nivel de seguridad.

Realice un seguimiento de las actualizaciones y los cambios con columnas de edición.

✨ Ideal para: autónomos, usuarios domésticos y propietarios de pequeñas empresas que prefieren un registro de contraseñas imprimible basado en Excel que puedan proteger y actualizar según sea necesario.

8. Password Keeper de TemplateLab

a través de TemplateLab

Con el creciente número de cuentas en línea, es tentador reutilizar las contraseñas, lo que pone en riesgo su seguridad.

El gestor de contraseñas de TemplateLab ofrece una solución sencilla para gestionar las credenciales de cuentas personales y de uso compartido en una sola hoja imprimible. Esta plantilla está disponible en varios formatos, como PDF, y se puede utilizar en programas como Adobe Photoshop, Microsoft Word y PowerPoint.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Lista los nombres de usuario, contraseñas, nombres de sitios web y notas de cuentas en un solo documento.

Guarda las contraseñas personales o de la oficina en un formato centralizado y fácil de consultar.

Imprima y guarde de forma segura para acceder rápidamente cuando lo necesite.

Evite tener que restablecer contraseñas repetidamente con un único registro fiable.

Personaliza el diseño para adaptarlo a tu uso personal, al de tu equipo o al de tu familia.

✨ Ideal para: particulares, autónomos y equipos de oficina que necesitan una lista básica de contraseñas imprimible para gestionar varias cuentas personales o relacionadas con el trabajo.

👀 Dato curioso: Los antiguos soldados romanos utilizaban frases secretas llamadas «contraseñas» para identificar a los amigos de los enemigos durante las patrullas nocturnas.

9. Rastreador de restablecimiento de contraseñas de Template.net

a través de Template.net

El rastreador de restablecimiento de contraseñas de Template.net ayuda a los equipos de TI y a los administradores a estar al tanto de las solicitudes de restablecimiento y los protocolos de seguridad.

Este rastreador registra todas las solicitudes, lo que le ayuda a mantener la responsabilidad y reforzar los procesos de seguridad. También se puede editar en la herramienta editor AI Tool del sitio web, y los usuarios pueden elegir entre descargar o imprimir esta plantilla para su uso personal y profesional.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Registre las solicitudes de restablecimiento de contraseñas con la fecha, el ID de usuario y el estado.

Realice un seguimiento de los pasos de verificación y asegúrese de dar seguimiento a cada solicitud.

Registra los detalles de finalización para las pistas de auditoría y las revisiones de seguridad.

Mantenga un registro centralizado para uso interno y rendición de cuentas.

Mejora los flujos de trabajo de gestión de contraseñas en todos los departamentos.

✨ Ideal para: equipos de soporte informático, administradores de oficina y gerentes que necesitan un sistema específico para realizar un seguimiento de las solicitudes de restablecimiento de contraseñas y mejorar la seguridad de las contraseñas de todos los usuarios.

10. Hoja de nombres de usuario y contraseñas de Template.net

a través de Template.net

La hoja de nombres de usuario y contraseñas de Template.net es una solución sencilla para equipos pequeños que gestionan credenciales en uso compartido.

En lugar de arriesgarse a tener problemas de acceso con notas dispersas, esta sencilla hoja le permite organizar los nombres de usuario y las contraseñas de los sistemas o herramientas internos. Además, es totalmente personalizable y editable mediante el editor con IA integrado en el sitio web.

✅ Por qué te encantará esta plantilla

Lista los nombres de usuario, contraseñas y notas de las cuentas en un solo documento.

Úselas para herramientas de oficina en uso compartido, sistemas internos o portales de clientes.

Imprima y almacene de forma segura en un entorno de acceso controlado.

Actualice y revise las entradas a medida que cambien las credenciales con el tiempo.

Reduzca la confusión proporcionando una única fuente de información veraz para el acceso del equipo.

✨ Ideal para: equipos pequeños, gerentes de oficina y personal de TI que necesitan una plantilla sencilla e imprimible para nombres de usuario y contraseñas con el fin de gestionar el acceso a cuentas internas de forma gratuita.

Mejora tu gestión de contraseñas con ClickUp y plantillas gratuitas.

A todos nos ha pasado alguna vez: introducir contraseñas erróneas con la esperanza de adivinar la correcta, solo para que nos bloqueen durante unas horas.

En algún momento, es aconsejable aceptar que gestionar todas tus contraseñas sin un sistema solo aumenta el riesgo de violaciones de seguridad y pérdida de tiempo.

Entre todas las opciones y otros sitios web, las plantillas de ClickUp destacan por su flexibilidad, sus funciones de colaboración integradas y su capacidad para gestionar mucho más que contraseñas.

Tanto si desea crear un gestor de contraseñas detallado como elaborar procedimientos operativos estándar para el acceso, las plantillas listas para usar de ClickUp le ayudarán a personalizar su flujo de trabajo.

¿Estás listo para acabar con la molestia de buscar contraseñas olvidadas?