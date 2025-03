¿Quieres entrar en una multitud de más de 100 millones de usuarios? Te lo explicamos.

Los memes se han convertido en la moneda social de hoy en día, y la base de usuarios de ChatGPT es.. más de 100 millones .

¿El secreto? Crear memes de ChatGPT que hablen de las frustraciones cotidianas, como pedirle a ChatGPT A y obtener el resultado B.

Los memes de ChatGPT que contienen un humor cercano te ayudan a reírte rápidamente, fomentan la conexión con tu público objetivo, que empieza a ver tu marca como divertida e impulsan el compromiso con la marca y la creación de comunidades.

¿Listo para empezar? Todo lo que necesitas es creatividad, algo de ingenio, tu fiel compañero de IA (para inspirar tus memes) y una herramienta de productividad increíble como ClickUp para planear tu dominación mundial de memes.

En primer lugar, vamos a entender los memes ChatGPT y por qué son tan populares.

¿Qué son los memes de ChatGPT?

¿ChatGPT y los memes? Sí, vienen de lejos.

No hay más que ver el reto viral de Instagram de agosto de 2024, en el que más de 310.000 personas unieron sus fuerzas para ser "asadas" por el chatbot.

El reto, llamado " Pide a ChatGPT que ase tu feed incitó a los usuarios a pedir a ChatGPT que lanzara ingeniosos insultos y juegos de palabras sobre sus perfiles de Instagram, convirtiendo la cultura del meme en un nuevo formulario de correo en cadena.

El reto funcionaba así: Los usuarios de Instagram compartían una plantilla de historia con un botón que permitía a sus amigos volver a compartirla o probarla ellos mismos.

Todo lo que había que hacer era descargar la app, aplicación ChatGPT, enviar una captura de pantalla del propio perfil de Instagram con la indicación "Roast my Instagram feed in one paragraph" (Reproduzca mi perfil de Instagram en un párrafo) y dejar que el chatbot diera rienda suelta a sus críticas creativas.

¿Algunas quemaduras memorables?

"Esforzarse demasiado por ser espontáneo"

"El LinkedIn de los perfiles de Instagram"

"Tablero de Pinterest que se quedó sin ideas"

A continuación, los usuarios compartieron los resultados de su asado y su feed, haciendo partícipe al mundo de la hilaridad asistida por IA.

fuente:_ El Ballet Australiano 🧠 ¿Sabías que? Aunque OpenAI comenzó como una organización sin ánimo de lucro, ahora cuenta con un poderoso aliado: Microsoft Como el mayor inversor con una participación del 49 en OpenAI LP, Microsoft está integrando ChatGPT en todos sus productos. Así que, detrás de cada respuesta ingeniosa de ChatGPT, ¡hay un poco de la magia de Microsoft ayudando a hacerlo realidad!

Por qué los memes de ChatGPT se hicieron virales

Internet es un hervidero de usuarios que llevan ChatGPT al límite, intentando descubrir la "verdadera naturaleza" de la IA.

Desde preguntas inquisitivas a simples trolleos, a la gente le encanta ver hasta dónde puede llegar la tecnología de ChatGPT y, seamos sinceros, dónde tropieza y comete errores.

Tanto si la IA planea dominar el mundo como si no, lo que está claro es que tiene trabajo pendiente con las conversaciones humanas. Basta con ver esta imagen para comprobarlo.

via Buzzfeed ¿Te ha gustado este meme de ChatGPT? Quédate; ¡muchos más memes divertidos de ChatGPT te harán reír!

PD: Si te preguntas si tus memes perjudican a ChatGPT, mira aquí:

35 Memes Populares de ChatGPT

Aquí tienes 35 divertidos memes de ChatGPT que capturan el humor, las peculiaridades y las sorpresas que sólo la IA puede ofrecer.

Asados ChatGPT

Trabajo inteligente, no duro

fuente:_ Locobuzz

Asado... ¿más bien tostado?

fuente:_ Locobuzz

IA vs. humano

Adquisición de puestos de trabajo

fuente Pinterest

Los límites son importantes

fuente:_ Pinterest

Ingeniero de indicaciones

fuente:_ Chamelon Memes

La dominacion mundial de la IA puede esperar

Diferencia de edad

fuente:_ Pinterest

Jugar a los médicos

fuente:_ Pinterest

Antes y después

fuente:_ Pinterest

La IA está que arde

fuente:_ Buzzfeed

¿Gracias por la compatibilidad?

fuente:_ Reddit 💡 Consejo profesional: No tengas miedo de iterar. Piensa en ChatGPT como en un compañero de intercambio de ideas. Si tu indicación no da en el blanco a la primera, sigue perfeccionándola: suele acercarse más con cada intento.

Bonjour le monde

fuente 9gag

Era tan obvio

fuente:_ Buzzfeed

Piedra, papel, tijeras e IA

fuente:_ Buzzfeed

"Avísame si necesitas ayuda con cualquier otra cosa :)"

fuente:_ Engati

Malentendido clásico

fuente:_ Buzzfeed

Lo bueno se hace esperar

fuente Chamelon Memes

La G de GPT significa Gen Z

fuente Yahoo

Desde cero

fuente:_ Locobuzz

Código Yapper

fuente:_ Locobuzz

Indicaciones creativas

De una forma u otra

fuente:_ Buzzfeed

Esposa feliz, vida feliz

fuente:_ Facebook

Sólo con fines educativos

Cuando el lenguaje es apto para niños, pero el contenido no tanto

fuente Buzzfeed

¿Qué pasa?

No es IA, son humanos

Olvidando nuestras raíces

fuente:_ Memedroid

Igual pero diferente

Por algo se llama asistente IA

fuente:_ Locobuzz

Problemas adjuntos

fuente:_ Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

fuente:_ Locobuzz

Para inversores

fuente Engati

En defensa de la humanidad

fuente Locobuzz Dato curioso: Según Eliza Kosoy, del Centro de Cerebros, Mentes y Máquinas del MIT, las máquinas ya superan a los humanos en algunos aspectos impresionantes. Dominan juegos de estrategia como el ajedrez y el Go, realizan operaciones quirúrgicas, pilotan aviones e incluso conducen coches, aunque es posible que necesiten algunos intentos para aprobar el carné de conducir

Bromas en GPT

Tiempo de jerséis

fuente:_ Reddit

Comportamiento de Pookie

Mantener vivo el humor

fuente:_ Engati 35. ¿Cuántas indicaciones más?

fuente Insane

Impacto de los Memes ChatGPT en la Percepción de la IA

A estas alturas, está claro que los memes de ChatGPT se han convertido en una forma de que los usuarios aireen sus problemas con la IA, desde esas respuestas descaradas hasta los interminables memes de comandos de "define esto" y "haz aquello".

Aunque algunos todavía ven la IA como algo frío, calculador e incluso una amenaza para los puestos de trabajo humanos, los memes de ChatGPT están ayudando a suavizar estas percepciones para muchos. A través del humor, la IA pasa de ser una fuerza intimidatoria a un asistente peculiar y falible, lo que la hace más accesible. Esta dualidad permite a las marcas y a las personas entablar conversaciones sobre la IA y conectar con el público a nivel emocional.

¿Te preguntas cómo puedes empezar a crear tus propios memes de IA y conquistar Internet para tu marca? Veamos los detalles.

Crea tus propios memes divertidos de ChatGPT

Aunque tenemos un montón de memes divertidos de ChatGPT listos para hacer reír, crear los tuyos propios puede ser aún más divertido... ¡y relacionable!

Con ClickUp todo el proceso de creación de memes se vuelve fácil.

He aquí cómo empezar:

Paso #1: Lluvia de ideas como un profesional con ClickUp Pizarras

Usando Pizarras ClickUp puedes invitar a amigos, familiares o compañeros de trabajo a participar en la magia de la creación de memes.

Las Pizarras te permiten lanzar ideas locas, organizarlas visualmente y crear un ambiente de colaboración en torno a tu proyecto.

Paso nº 2: Supera los bloqueos creativos con IA

¿Necesitas ideas nuevas? Cerebro ClickUp es perfecto para pensar en momentos dignos de meme de esas clásicas confusiones de ChatGPT

escribe mejores memes de ChatGPT con el asistente de escritura avanzado de ClickUp AI

Paso #3: Utilizar mapas mentales para correlacionar los puntos

¿Tienes el cerebro lleno de ideas dispersas? Prueba con ClickUp Mapas mentales para reconstruirlo todo.

Tanto si empiezas con lápiz y papel como si lo haces en formato digital con los nodos de arrastrar y soltar de ClickUp, los mapas mentales te ayudan a correlacionar ideas a medio formar y a crear un argumento para tus memes.

visualiza y organiza tus memes de ChatGPT con los Mapas Mentales de ClickUp_

Paso #4: Organiza las tareas como una máquina de memes

Una vez que tenga ideas, gestione el proceso de creación con las herramientas de gestión de tareas de ClickUp. Ajuste plazos específicos, organice archivos y realice un seguimiento de los comentarios para que el flujo del proyecto sea fluido.

prioriza eficazmente tus tareas relacionadas con los memes ChatGPT con la función de priorización de tareas de ClickUp_ Vista del Calendario de ClickUp te permite arrastrar y soltar tareas, para que todo vaya según lo previsto y para que ningún meme se quede atrás

Paso #5: Compartir y perfeccionar con ClickUp Docs

Utilice Documentos de ClickUp para crear un hub centralizado para tu proyecto, esbozando conceptos de memes, pies de foto y comentarios, todo en un mismo lugar. Así todos estarán en la misma página y evitarás los silos de información.

Crea, edita y comparte memes ChatGPT con tu equipo en tiempo real con ClickUp Docs

Ahora, colabore, edite y refine ideas fácilmente con su equipo antes de que aparezca el gran meme.

💡 Pro tip: Organiza las tareas visualmente con Etiquetas de color y Campos personalizados de ClickUp . Si clasifica las tareas con etiquetas como "Alta prioridad" o "En curso", podrá detectar fácilmente lo que necesita atención.

Comparte tus memes de ChatGPT en el trabajo

¿Has creado un meme divertidísimo en ChatGPT? Comparte las risas con tu equipo utilizando Chat ClickUp .

comparte tus memes y chistes favoritos de ChatGPT en ClickUp Chat_

Crea un canal exclusivo para compartir memes en ClickUp Chat o introdúcelo en cualquier chat para lograr una camaradería instantánea. Chatear te lo pone fácil con mensajes en tiempo real, @menciones, archivos adjuntos y reacciones emoji para esos momentos extra graciosos.

Un rápido descanso para compartir memes es todo lo que hace falta para mantener a todo el mundo conectado y lleno de energía, ¡haciendo que el trabajo sea un poco más agradable!

Buenas prácticas para compartir memes en el trabajo

Repartir risas por la oficina con tus memes es increíble. Sólo tienes que tener en cuenta estas buenas prácticas para asegurarte de que todo el mundo disfruta de un entorno positivo e inclusivo:

😊 Recuerda el tono: Elige memes que sean desenfadados y amistosos. Evita todo lo que pueda interpretarse como ofensivo o divisivo, respetando todos los orígenes, creencias y personalidades

📜 Establezca directrices claras: Asegúrate de que las políticas del lugar de trabajo enfatizan el respeto, prohibiendo el humor que tenga como objetivo el sexo, género, raza, religión, etnia u otras características personales de cualquier individuo

🎓 Incorporar cuidadosamente a los nuevos miembros del equipo: Incluye formación sobre el comportamiento en el lugar de trabajo para introducirles en la cultura de la empresa, con una lista clara de lo que se debe y no se debe hacer con el humor en el lugar de trabajo

🎉 Fomentar los roles de humor positivo: Los líderes marcan la pauta Cuando los líderes hacen gala de un humor positivo e inclusivo, señalan una norma saludable para todos

💬 Mantener la participación voluntaria: El humor debe fomentar el espíritu de equipo, no la presión. Respete la decisión de todos de participar o no, asegurándose de que todos se sientan cómodos y con compatibilidad

Crear Meme-orable ChatGPT Risas con ClickUp

Un profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania pone a prueba ChatGPT con un examen real de MBA.

ChatGPT obtuvo entre un notable y un sobresaliente, lo que demuestra que tiene cerebro para los negocios o, al menos, para regurgitar lo que ya existe.

Pero también tiene sus momentos tontos, que hacen que la popular herramienta de IA sea digna de memes.

¿Estás preparado para convertir tus propias experiencias en divertidos memes de ChatGPT? Con ClickUp, puedes aportar ideas, organizarlas y compartirlas (así como memes de gran calidad) sin esfuerzo.

Diviértete.. inscríbete en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!