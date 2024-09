Cómo negociar un horario de trabajo híbrido o a distancia (consejos y estrategias)

6 de 10 trabajadores desean un entorno de trabajo híbrido, y un tercio quiere trabajar completamente a distancia.

En los últimos años, el trabajo híbrido y totalmente teletrabajo se han convertido en necesidades. La pandemia reconfiguró nuestra vista de la oficina tradicional, demostrando que flexibilidad en dónde y cómo trabajamos puede ser productiva y sostenible.

Las empresas también reconocen cada vez más las ventajas de la flexibilidad, como el ahorro de costes y el aumento de la satisfacción de los empleados. Sin embargo, pedir esta flexibilidad puede resultar intimidante.

De ahí la pregunta: ¿Cómo negociar con éxito un horario de trabajo flexible con su jefe? ¿Cómo puede defender con confianza un acuerdo de trabajo híbrido que le beneficie tanto a usted como a su empresa?

Afortunadamente, es una habilidad que puedes dominar. Con las estrategias adecuadas, puedes asegurarte la libertad de trabajar donde te sientas más cómodo, al tiempo que garantizas que tu rendimiento sigue siendo de primera.

En este artículo te explicamos cómo negociar el trabajo híbrido o teletrabajo como un profesional.

Estrategias para negociar un trabajo híbrido o a distancia a tiempo completo

Cuando solicites trabajo a distancia o híbrido, procura destacar tu buen rendimiento junto con las necesidades actuales y en evolución del equipo.

Aquí tienes algunos consejos sobre cómo negociar un trabajo híbrido con tu empleador:

Analice sus requisitos

Antes de empezar a negociar, es crucial que entiendas tus necesidades. Empieza por analizar qué significa para ti el trabajo híbrido o teletrabajo. Piensa también en tus responsabilidades personales.

Para empezar, intenta responder a estas preguntas:

¿Necesitas un número concreto de días de trabajo remoto a la semana?

¿Quiere pasar a una posición remota a tiempo completo?

¿Hay obligaciones familiares o compromisos personales que hacen imprescindible el trabajo a distancia?

¿Busca flexibilidad para centrarse en su bienestar?

¿Quiere reducir sus desplazamientos y trabajar desde la comodidad de su hogar (o cualquier otro lugar)?

Es fundamental entrar en detalles y aclarar sus preferencias en cuanto a entorno de trabajo, horario y equilibrio entre trabajo y vida privada .

Tener claras tus motivaciones te ayudará a comunicar tus necesidades con mayor eficacia. Con estos detalles en mente, elabora una lista de lo que debes tener. Esto te ayudará a planificar mejor tus negociaciones.

💡Consejo profesional: Organice su lista con

ClickUp Bloc de notas

. Puede anotar puntos rápidamente, hacer listas de control, editarlas, acceder a ellas desde su teléfono y convertirlas en tareas con seguimiento.

acceda a sus notas desde cualquier lugar y en cualquier momento con ClickUp Notepad_

Conoce lo que vales

Cuando conoce su valor dentro de la empresa, sabe cuánta influencia tiene durante las negociaciones. Para ello es necesario evaluar honestamente su posición y el mérito que aporta a la organización.

Pregúntese: ¿Qué habilidades o conocimientos ofreces que te diferencian? ¿Ha ofrecido sistemáticamente un buen rendimiento, ha cumplido los plazos o ha ido más allá de sus responsabilidades?

Identificar sus puntos fuertes es crucial para presentar argumentos convincentes a favor de la flexibilidad. Puedes destacar tus logros para demostrar que eres un empleado entregado que seguirá aportando valor, independientemente de dónde trabajes.

Recuerde que conocer su valía no consiste sólo en comprender el valor que tiene para su empresa, sino también en reconocer el mercado laboral y sus opciones. Si otras empresas de tu sector te ofrecen la flexibilidad que deseas, tienes poder de negociación.

Pendiente de tu investigación

El conocimiento lo es todo a la hora de negociar un trabajo flexible. Investiga las políticas actuales de tu empresa sobre trabajo híbrido o teletrabajo. Comprueba si alguno de tus compañeros ya ha negociado este tipo de acuerdos. En caso afirmativo, intenta saber cómo abordaron la conversación y cuál fue su resultado.

Investiga también cómo abordan posiciones similares en tu sector el trabajo remoto o a distancia

políticas de trabajo híbridas

. ¿Lo ofrecen las empresas como prestación estándar? **Si sus competencias son demandadas y otras empresas ofrecen flexibilidad, tendrá más argumentos que presentar a su empleador.

Además, intente encontrar datos sobre productividad en entornos híbridos o remotos. Numerosos sitios web

informes

destacan las ventajas del trabajo a distancia, como el aumento de la productividad, el mayor compromiso de los empleados y el ahorro de costes para las empresas.

Esto ayudará a convencer a tus empleadores actuales y potenciales de que tu petición no es solo una preferencia personal, sino un movimiento estratégico que también beneficiará a la empresa.

Elige el momento adecuado

El momento oportuno juega un rol crucial en el intento correcto de cualquier negociación, y pedir trabajo híbrido o teletrabajo no es una excepción. La selección del momento adecuado para presentar su solicitud puede influir significativamente en cómo se reciba.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Su rendimiento

Lo mejor es que te dirijas a tu jefe actual o a tu futuro empleador cuando sea más probable que se muestren receptivos. Por ejemplo, después de completar un proyecto importante, de recibir una valoración positiva o durante una evaluación del rendimiento, estarás en una buena posición para hablar de tu flexibilidad laboral.

En esos momentos, tus contribuciones están frescas en la mente de tu empleador, por lo que es más probable que considere tu solicitud favorablemente.

Situación de la empresa

Considere la situación general de la empresa. Si su organización está prosperando o centrándose en la retención de empleados, puede que vean su solicitud como parte de un esfuerzo más amplio para compatibilizar y retener a los mejores talentos.

Sin embargo, si la empresa está atravesando un periodo difícil, como una reestructuración o recortes presupuestarios, puede que no sea el mejor momento para pedir flexibilidad adicional.

Haga un plan claro

Con todos los datos necesarios, es hora de planificar las negociaciones. Contar con un plan claro y bien pensado demostrará su confirmación de que ha tenido en cuenta todos los aspectos de la transición.

Explica cómo planeas trabajar a distancia o de forma híbrida. Piense en sus tareas diarias y en las reuniones de equipo que requieren su presencia en persona y desarrolle una estrategia para gestionarlas.

Por ejemplo, si su rol implica reuniones frecuentes, proponga un calendario de reuniones virtuales periódicas. Si la colaboración es clave, sugiera el uso de herramientas híbridas de comunicación en el lugar de trabajo como ClickUp, Slack o Zoom para mantenerse conectado.

comuníquese con su equipo remoto para debatir y compartir actualizaciones en tiempo real mediante ClickUp Chat_

Entiende la postura de tu empleador

Intenta entender primero la postura de tu empresa sobre el trabajo en la oficina. Aunque sepas lo que quieres, dedicar tiempo a considerar las cosas desde el punto de vista de tu empresa puede aumentar mucho tus posibilidades de intento correcto.

Una vez que tenga suficiente información, considere por qué su empresa podría resistirse al trabajo híbrido o teletrabajo. Los temores sobre la disminución de la productividad, las interrupciones de la comunicación o el posible impacto en la cohesión del equipo podrían ser algunas de las razones.

Póngase en el lugar de su empleador y piense en los posibles retos a los que se enfrenta cuando gestiona un equipo a distancia.

Si nunca antes han gestionado trabajadores a distancia, puede que no estén seguros de cómo mantener la supervisión o garantizar que se cumplen los plazos. Si la empresa ha funcionado tradicionalmente en torno a un lugar de trabajo físico, puede preocuparle el cambio cultural que representa el trabajo híbrido o a distancia.

Una vez identificadas las posibles preocupaciones, puede adaptar su propuesta para abordarlas de frente. Por ejemplo, si lo que le preocupa es la productividad, presente datos que demuestren que el trabajo a distancia puede mejorar la concentración y la eficacia. Si la comunicación es un escollo, proponga reuniones periódicas, reuniones en vídeo o herramientas de colaboración que puedan ayudar a mantener el flujo de información.

Consejo profesional: Utiliza

Cerebro ClickUp

para buscar ideas, hacer una lluvia de ideas o incluso escribir y pulir tus planes de negociación. Prueba varias indicaciones para determinar cómo negociar y prepararte para distintos escenarios. Ajusta el tono de tu propuesta y edítala y corrígela ortográficamente para dar lo mejor de ti en las negociaciones.

escriba y edite su plan de negociación con ClickUp Brain_

Haga una versión de prueba

Una forma eficaz de aliviar las preocupaciones de tu empleador es proponerle un periodo de prueba para el trabajo híbrido o a distancia. Sugiere empezar con un plazo limitado, como tres meses, durante el cual trabajarás a distancia a tiempo completo para demostrar que este acuerdo funciona bien para ambas partes.

Esta (versión de) prueba te permite demostrar que puedes mantener o incluso mejorar tu productividad y comunicación mientras trabajas a distancia. También da seguridad a tu empresa, porque sabe que el acuerdo no es permanente si no funciona como esperabas.

Durante la (versión de) prueba, asegúrate de hacer un seguimiento de tu rendimiento. Mide tu rendimiento, asistencia a reuniones y comunicación para mostrar resultados concretos al final del periodo. Si la (versión de) prueba es correcta, tendrás argumentos sólidos para convertir el acuerdo en permanente.

Utiliza herramientas como

ClickUp Control de tiempo

para documentar si es capaz de completar sus tareas más rápidamente en una configuración híbrida o cuánto ha mejorado su productividad.

controle con precisión cada minuto de su jornada laboral y mida su productividad con ClickUp Time Tracking_

Utiliza herramientas para trabajar desde casa

Utilice

herramientas para trabajar desde casa

para crear un plan estructurado de negociación y garantizar su intento correcto. ClickUp es una herramienta de productividad y gestión de tareas que te ayudará a mantenerte organizado, productivo y sincronizado independientemente de dónde trabajes.

ClickUp para equipos remotos

ofrece funciones completas para el ajuste y seguimiento de metas compartidas, colaboración sin fisuras, gestión de la base de conocimientos y mucho más para garantizar que todo el mundo esté en la misma página.

Descubra cómo sacarle partido durante su (versión de) prueba (y después de la transición):

establezca la prioridad de las tareas mediante las Tareas de ClickUp

Utilice Tareas de ClickUp para planificar, organizar y colaborar en cualquier proyecto. Establezca niveles de prioridad para cada tarea, añada un tipo de tarea, personalice el estado de la tarea, vincule archivos o tareas relacionados y realice un seguimiento del progreso fácilmente

Aproveche Los paneles personalizables de ClickUp para obtener una vista clara del progreso de los proyectos, las cargas de trabajo y los cronogramas. Puede mejorar su productividad personal (¡y obtener pruebas para mostrar a su empleador!), realizar un seguimiento del tiempo y las horas facturables, crear paneles de control de proyectos, etc

Visualice las tareas y los flujos de trabajo de la forma que mejor se adapte a su estilo de trabajo utilizando Más de 15 vistas de ClickUp como Lista, Tablero, Calendario y Gantt

Seleccione entre varios tipos de metas con ClickUp Metas

Cree metas compartidas o personales con Metas ClickUp . Metas de ClickUp le permite establecer objetivos medibles y hacer un seguimiento automático de su progreso. Puede ajustar los objetivos en número, en dinero o en verdadero/falso, añadir descripciones e incluso compartir sus objetivos con su jefe

Colabora con los miembros de tu equipo utilizando Documentos de ClickUp . Edite documentos en tiempo real con sus compañeros, etiquételos en comentarios, adjunte elementos y convierta texto en tareas rastreables fácilmente

Integre ClickUp con más de 1.000 herramientas, incluidas Slack y Zoom, para comunicarse con su equipo en el lugar que prefiera herramientas de colaboración remota

lleve su comunicación al siguiente nivel con ClickUp Clips

Utilice Clips ClickUp para grabar vídeos, compartir grabaciones de pantalla, dar retroalimentación y comunicarse claramente con sus colegas

Resuma documentos e información, automatice tareas repetitivas, escriba correos electrónicos y obtenga información para mejorar su productividad con ClickUp Brain

Sigue siendo flexible

La negociación es una calle de doble sentido. Aunque tenga una idea concreta de lo que quiere, esté abierto a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si tu jefe duda en aprobar el trabajo a teletrabajo a tiempo completo, propón un acuerdo de trabajo híbrido con días concretos de presencia en la oficina

Esto también demostrará tu voluntad de colaborar y encontrar una solución que funcione para ambas partes. Puede que no consigas todo lo que quieres de inmediato, pero demostrar que estás abierto a la negociación aumenta tus posibilidades de acercarte a tu configuración ideal con el tiempo.

Recuerda que ser flexible no significa conformarse, sino ser estratégico. A veces, encontrar un término medio puede conducir al intento correcto a largo plazo.

Puedes utilizar

plantillas de planes de trabajo

como

Plantilla de plan de trabajo a distancia de ClickUp

para ayudar a su empleador a supervisar su progreso en el trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Desde la descripción de las expectativas, el seguimiento del progreso y la medición del rendimiento, esta plantilla puede ayudarle a elaborar un plan completo para la transición al trabajo a distancia.

Sus vistas avanzadas para planificar y realizar el seguimiento de las tareas incluyen:

Vista del Cronograma de Trabajo: Planifica en detalle y realiza un seguimiento eficaz del progreso de las tareas

Planifica en detalle y realiza un seguimiento eficaz del progreso de las tareas Vista Actividades de trabajo: Organiza una tormenta de ideas con tu equipo y almacena ideas y planes de proyectos

Organiza una tormenta de ideas con tu equipo y almacena ideas y planes de proyectos Vista del progreso del trabajo: Supervisa la tarea completada y el progreso con detalles como las fechas límite

Supervisa la tarea completada y el progreso con detalles como las fechas límite Vista de jefes de proyecto: Asigna tareas a los miembros del equipo y sigue su progreso

Considere empleos remotos

Aunque cada vez más empresas están realizando la transición hacia el trabajo híbrido y totalmente a distancia, algunas aún no están convencidas de sus ventajas. Esto podría deberse a la naturaleza del trabajo o a la cantidad de trabajo o interrupciones que se requieren para una transición sin problemas.

Los solicitantes de empleo piden cada vez más horarios de trabajo flexibles, y muchas empresas ofrecen ahora posiciones totalmente a distancia como opción estándar. Así que puede que encuentres una buena oportunidad de teletrabajo.

Haga una búsqueda exhaustiva de empleo y establezca contactos con profesionales de su campo que trabajen a distancia. Si encuentra una empresa que encaje con sus valores y le ofrezca la flexibilidad que busca, puede que haya llegado el momento de cambiar de aires.

Sarah McKinney, ingeniera jefe senior de SkylineWeb Solutions, nos cuenta cómo ClickUp le ayuda a trabajar a distancia:

El trabajo a distancia se simplifica con ClickUp, que nos ayuda a gestionar todos nuestros proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Podemos asignar tareas, establecer prioridades, hacer un seguimiento de los proyectos y colaborar fácilmente en una única plataforma

Sarah McKinney, Ingeniera jefe senior, SkylineWeb Solutions

💡 Pro Tip: Recuerda que es esencial abogar por tu acuerdo de trabajo ideal y flexible para promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Negociar lo que te conviene puede conducir a un estilo de vida más saludable y productivo, aumentar tu satisfacción laboral, reducir el agotamiento y permitirte prosperar tanto profesional como personalmente.

¿Cómo negociar el teletrabajo durante una entrevista?##

¿Te preguntas cómo negociar el trabajo desde casa durante la fase de entrevista del proceso de contratación? También tenemos una respuesta para eso Negociar el teletrabajo durante una entrevista es una tarea delicada pero factible.

Los pasos a seguir son similares a los que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, tienes que investigar la cultura de la empresa, identificar su política de trabajo a distancia o híbrido, etc. La principal diferencia radica en la forma de llevar la conversación, ya que no has trabajado antes con la empresa.

Estas son las cosas que debes recordar:

Comprender la política de trabajo a distancia de la empresa: Antes de que comience el proceso de la entrevista, investiga la postura de la empresa sobre el trabajo a distancia. Consulta su sitio web, las ofertas de empleo y las opiniones de los empleados en plataformas como Glassdoor

Antes de que comience el proceso de la entrevista, investiga la postura de la empresa sobre el trabajo a distancia. Consulta su sitio web, las ofertas de empleo y las opiniones de los empleados en plataformas como Glassdoor **No empieces con la solicitud de trabajo a distancia, ya que puede transmitir el mensaje de que es tu prioridad por encima del trabajo en sí. En su lugar, céntrate en venderte como el candidato ideal. Destaca tus aptitudes, experiencia y adecuación a la empresa. Una vez que hayas demostrado tu valor, tendrás más posibilidades de negociar

Enmarque el trabajo a distancia como una ventaja para la empresa: Posicione el trabajo a distancia no sólo como una preferencia personal, sino como una ventaja para la empresa. Explique cómo puede aumentar la productividad y mejorar la concentración, y cómo un horario más flexible le permite ofrecer resultados de alta calidad

Posicione el trabajo a distancia no sólo como una preferencia personal, sino como una ventaja para la empresa. Explique cómo puede aumentar la productividad y mejorar la concentración, y cómo un horario más flexible le permite ofrecer resultados de alta calidad Demuestre su capacidad para trabajar a distancia: Si ha trabajado a distancia antes, comparta sus intentos correctos. Explica cómo mantuviste la productividad, gestionaste tu tiempo y mantuviste la conexión (a internet) con tu equipo

Si ha trabajado a distancia antes, comparta sus intentos correctos. Explica cómo mantuviste la productividad, gestionaste tu tiempo y mantuviste la conexión (a internet) con tu equipo Haz las preguntas adecuadas: Cuando surja el tema de la flexibilidad, haz preguntas perspicaces para entender sus expectativas. Puedes preguntar: "¿Cómo suele colaborar el equipo?" o "¿Qué herramientas utilizáis para manteneros conectados?" Esto indica que eres proactivo a la hora de mantener la comunicación y la productividad, independientemente de tu ubicación

Cuando surja el tema de la flexibilidad, haz preguntas perspicaces para entender sus expectativas. Puedes preguntar: "¿Cómo suele colaborar el equipo?" o "¿Qué herramientas utilizáis para manteneros conectados?" Esto indica que eres proactivo a la hora de mantener la comunicación y la productividad, independientemente de tu ubicación Conoce tus objetivos: Antes de ir a la entrevista, ten claro lo que estás dispuesto a aceptar. ¿Está abierto a un horario de trabajo híbrido o no es negociable el trabajo a distancia? Conocer tus límites te ayudará a mantenerte firme sin parecer demasiado rígido. Sin embargo, ten en cuenta que la flexibilidad por tu parte puede conducir a un mejor acuerdo a largo plazo

Suaviza tu transición al trabajo híbrido con ClickUp

Negociar un trabajo híbrido o teletrabajo a tiempo completo es un proceso estratégico que puede afectar significativamente a su carrera profesional y a su vida personal. Por lo tanto, es necesario considerar cuidadosamente sus necesidades profesionales y las preocupaciones de su empleador.

Aproveche

herramientas de trabajo híbridas

como ClickUp en sus conversaciones estratégicas para ampliar la vista de su organización sobre la colaboración en línea y el seguimiento del progreso. Tanto si trabaja en una oficina como desde su Inicio, ClickUp facilita una comunicación fluida, ayuda a gestionar tareas y a establecer metas, y proporciona información valiosa a través de paneles e informes.

