10 alternativas a Screen Studio para grabar pantallas sin problemas en 2024

Screen Studio es una herramienta profesional de grabación de pantalla para crear contenido de vídeo de alta calidad de forma rápida y eficaz. Fue mi herramienta favorita durante un tiempo.

Cuando empecé a utilizar Screen Studio para crear demos cortas o para compartir vídeos con comentarios con mi equipo, la herramienta cambió las reglas del juego. Empecé a a sentirme seguro ante la cámara y me ayudó a producir vídeos profesionales con el mínimo esfuerzo.

Ahora, han surgido algunas alternativas a Screen Studio que hacen un mejor trabajo a la hora de hacer vídeos. Así que era hora de actualizar. Sin embargo, antes de hacer el cambio y añadir una herramienta a mi flujo de trabajo, mi equipo y yo pasamos horas investigando diligentemente

Me complace compartir hoy con vosotros los resultados de nuestra investigación. He recopilado una lista de alternativas a Screen Studio que ofrecen grabación de mayor fidelidad, interfaces más fáciles de usar y funciones de edición más novedosas.

Pero recuerda, aunque la investigación es nuestra, la elección es tuya. Así que sigue leyendo y elige bien.

¿Qué deberías buscar en las alternativas a Screen Studio?

Antes de empezar, aquí están los factores que debe considerar al buscar alternativas Screen Studio:

Facilidad de uso: Considera alternativas que tengan una interfaz fácil de usar para grabar y editar sin una curva de aprendizaje pronunciada. Busca herramientas que ofrezcan controles y navegación sencillos

Considera alternativas que tengan una interfaz fácil de usar para grabar y editar sin una curva de aprendizaje pronunciada. Busca herramientas que ofrezcan controles y navegación sencillos Grabación de alta calidad : Elige herramientas que ofrezcan opciones de grabación de alta resolución para vídeos de calidad profesional, como resolución 1080p o 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. Debe ser compatible con la grabación en distintos formatos, como MP4, MOV y AVI, para adaptarse a tus necesidades

: Elige herramientas que ofrezcan opciones de grabación de alta resolución para vídeos de calidad profesional, como resolución 1080p o 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. Debe ser compatible con la grabación en distintos formatos, como MP4, MOV y AVI, para adaptarse a tus necesidades Edición en tiempo real : Considera herramientas que ofrezcan opciones de edición en tiempo real. Esto significa realizar cambios en tiempo real, como añadir anotaciones, texto, superposiciones, señales de webcam y entradas de audio, para que el proceso de creación sea más eficiente.

: Considera herramientas que ofrezcan opciones de edición en tiempo real. Esto significa realizar cambios en tiempo real, como añadir anotaciones, texto, superposiciones, señales de webcam y entradas de audio, para que el proceso de creación sea más eficiente. Opciones de uso compartido : Busca herramientas que ofrezcan cargas directas a YouTube y otras plataformas de medios sociales y exportaciones en muchos formatos

: Busca herramientas que ofrezcan cargas directas a YouTube y otras plataformas de medios sociales y exportaciones en muchos formatos Eficacia : Ten en cuenta cómo afecta la herramienta al rendimiento de tu sistema. Debe funcionar sin problemas y sin ralentizar demasiado el ordenador

: Ten en cuenta cómo afecta la herramienta al rendimiento de tu sistema. Debe funcionar sin problemas y sin ralentizar demasiado el ordenador Precio: Compara los planes de precios para ver si la herramienta ofrece una buena relación calidad-precio; lee la letra pequeña para ver si hay costes adicionales por funciones avanzadas o suscripciones

Las 10 mejores alternativas a Screen Studio para usar en 2024

Aquí están las diez mejores alternativas de Screen Studio para que usted elija:

1. ClickUp (Mejor para grabación de pantalla y colaboración)

ClickUp es una herramienta de productividad y gestión de proyectos diseñada para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración en equipo. Yo ya utilizaba ClickUp para la gestión de proyectos y tareas.

Sin embargo, mi búsqueda de una alternativa a Screen Studio me llevó a buscar más cerca de casa, y no me decepcionó. Clips de ClickUp me permite crear y compartir fácilmente grabaciones de pantalla sin tener que cambiar de plataforma.

Pulso el botón de grabación, comparto mi pantalla y envío al instante instrucciones claras a mi equipo, todo más rápido que escribir una respuesta larga. Esto hace que sea un gran alternativa a Loom y también puedes usarlo para hacer vídeos promocionales.

envíe grabaciones de pantalla de alta calidad y compártalas con su equipo al instante con ClickUp Clips_

Sin embargo, esto es lo que más me gusta de Clips: puedo convertir cualquier información de un Clip en una tarea clara y procesable en Tareas de ClickUp . A continuación, puedo asignar un propietario y colocar la tarea en el espacio de proyecto más relevante. ¿Necesita el Clip para el contexto? Incrústelo directamente en la descripción de la tarea para facilitar su consulta.

Y eso no es todo. El asistente de IA avanzado y fácil de usar, Cerebro ClickUp hace que el trabajo sea aún más divertido.

Yo utilizo ClickUp Brain para transcribir clips automáticamente, lo que me ayuda a enviar rápidamente documentos de resumen de vídeos de demostración. Puedes explorar las grabaciones con marcas de tiempo detalladas para navegar rápidamente por las secciones. Extraiga clips de sus grabaciones para resaltar y distribuir información importante.

ClickUp Brain también resuelve el único posible inconveniente de enviar clips a mi equipo: encontrar información específica de los vídeos. Los clips transcritos automáticamente facilitan la búsqueda de palabras clave. Basándose en la transcripción, puede hacer preguntas a Brain sobre el contenido del vídeo, lo que le permite extraer la información que necesita.

💡 Consejo profesional: Yo utilizo ClickUp Brain's AI Writer cuando me bloqueo como escritor. Me ayuda a redactar rápidamente descripciones, superponer texto y añadir subtítulos a los vídeos que quiero subir a YouTube.

La colaboración es una parte importante de mi flujo de trabajo, y ClickUp hace que sea eficiente en más de un sentido. Las plantillas son una de mis opciones favoritas de ClickUp.

Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Por ejemplo Plantilla de producción de vídeo de ClickUp organiza tus vídeos de forma rápida y eficaz. Los estados personalizados y las vistas Lista mantienen todo estructurado, con todos los detalles del proyecto fácilmente disponibles. La colaboración es pan comido. Simplemente invita a tu equipo y clientes, asigna tareas, comparte archivos y discute todo dentro de la plataforma.

ClickUp es una de las mejores alternativas de Screen Studio, proporcionando funciones que amplían las capacidades de producción de vídeo y grabación de pantallas.

Las mejores funciones de ClickUp

Graba y comparte vídeos de pantalla dentro de tu equipo rápidamente

Aproveche ClickUp Brain y sus capacidades de IA para buscar información dentro de los Clips, transcribirlos fácilmente o escribir copias al instante

Agilice su flujo de trabajo adaptando la interfaz con diversas plantillas.

Utilice las plantillasClickUp Clips Extensión de Chrome para grabaciones rápidas

Gestione hasta el flujo de trabajo de producción de vídeo más complejo con las tareas de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Para encontrar la mejor configuración de plantilla es necesario realizar algunas pruebas (versión de) error

Hay que acostumbrarse a las vistas ajustables

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro de entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,500+ opiniones)

4.7/5 (9,500+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

2. Loom (Lo mejor para mensajería rápida de vídeo)

vía Loom Loom es un popular grabador de pantalla para compartir mensajes de vídeo con IA. Me permite compartir al instante vídeos grabados a través de enlaces, para una comunicación rápida y sencilla. Puedo añadir emojis, comentarios, tareas y CTA en los mensajes de vídeo.

Con transcripciones y subtítulos disponibles en más de 50 idiomas, puedo interactuar con mi equipo remoto de forma más eficaz en distintas zonas horarias. Si cometo un error, Loom me permite rebobinar la grabación y rehacer partes de ella para que pueda crear la mejor toma posible. Es perfecto para crear mensajes de vídeo, tutoriales y sesiones de feedback sin la molestia de largas subidas o complicados procesos de edición.

Las mejores funciones de Loom

Graba tu pantalla y compártela al instante con un enlace

Rebobina mientras grabas para crear la mejor toma

Analiza quién ha visto tus vídeos y durante cuánto tiempo

Limitaciones de espacio

El plan gratuito/a tiene un almacenamiento limitado para las grabaciones de vídeo

Las funciones de edición de vídeo son limitadas en comparación con otras herramientas

Precios de Loom

**Para principiantes:Free

Business: $15/mes por creador

$15/mes por creador Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Loom

**G2: 4,7/5 (más de 1.900 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (400+ opiniones)

3. Tella (Mejor para la creación de vídeos personalizados)

vía Tella Tella permite la creación de productos únicos y cautivadores grabaciones de pantalla . Tiene un intervalo de plantillas y funciones de edición que me ayudan a crear vídeos de aspecto profesional, todo ello con un fuerte énfasis en la personalización. También puedo incorporar distintos efectos y transiciones, añadir fondos personalizados e incluir mi marca.

Tella me permite crear segmentos pequeños y manejables para luego editarlos juntos sin problemas al final. La función de notas de locutor me ayuda a mantener el rumbo mientras grabo. La sencilla interfaz de usuario de Tella lo convierte en una excelente opción para personalizar vídeos.

Las mejores funciones de Tella

Utiliza plantillas y fondos personalizados para personalizar tus grabaciones de pantalla

Utiliza herramientas de edición intuitivas para recortar, cortar y añadir efectos

Crea segmentos de vídeo y edítalos juntos más tarde

Tella límites

Ofrece menos integraciones en comparación con algunos competidores

Sólo ofrece una (versión de) prueba limitada

Aún no ofrece análisis detallados

Precios de Tella

**Pro:19 $/mes

**Premium:49$/mes

Equipo: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

4. CleanShot (Lo mejor para capturas de pantalla y grabaciones de alta calidad)

vía CleanShot CleanShot es una opción flexible para profesionales que necesitan producir y distribuir rápidamente información visual precisa. Ofrece fantásticas funciones de grabación de GIF y una conexión (a internet) sin problemas.

Me encanta utilizar el editor integrado para añadir las anotaciones necesarias y resaltar u ocultar zonas concretas de mis capturas de pantalla. CleanShot es un contendiente fuerte si lo que buscas es crear vídeos de productos impresionantes con facilidad.

La herramienta de fondo es increíblemente útil para combinar varias capturas de pantalla, añadir fondos y ajustar atributos como la relación de aspecto, el relleno y la alineación. Como alguien que valora la especificidad en las capturas de pantalla, CleanShot es una gran herramienta para mí.

Las mejores funciones de CleanShot

Captura de pantalla y graba en alta resolución

Añade fondos y ajusta diferentes atributos como la relación de aspecto

Accede rápidamente a las herramientas desde una pequeña superposición en tu pantalla

Limitaciones de CleanShot

Sólo disponible para macOS

Carece de herramientas avanzadas de edición de vídeo

Precios de CleanShot

Compra única: $29.99

$29.99 CleanShot Cloud Pro: 10 $/mes

Valoraciones y críticas de CleanShot

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Descript (Mejor para edición de vídeo y audio)

vía descripción Descript es una herramienta robusta que destaca por sus creativos métodos de edición, especialmente con sus herramientas de transcripción y Overdub. Con Descript, puedo editar mis archivos de audio y vídeo como si fuera un documento de texto, ya que transcribe automáticamente mis grabaciones. La función Overdub me permite corregir errores en mis grabaciones sin tener que volver a grabar sesiones enteras.

Con el editor de vídeo de Descript, que funciona con IA, puedo editar con precisión, ajustar el formato del vídeo para adaptarlo a diferentes pantallas y añadir efectos como audio, imágenes y subtítulos. Es una herramienta increíblemente eficaz para la creación de contenidos.

Las mejores funciones de Descript

Transcribe automáticamente vídeos grabados

Utiliza la clonación de voz asistida por IA para corregir fácilmente el audio

Edita simultáneamente pistas de vídeo y audio

Limitaciones de descripción

Las funciones avanzadas pueden requerir tiempo para dominarlas

Mayor coste en comparación con las herramientas básicas de grabación de pantalla

Precios descriptivos

Gratis

Aficionado: $19/mes por usuario

$19/mes por usuario Creador: 35 $/mes por usuario

35 $/mes por usuario Business: 50 $/mes por usuario

50 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Descripción de valoraciones y comentarios

**G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

6. Movavi (El mejor para edición sencilla de vídeo)

www.movavi.com Movavi Movavi es una opción sólida para los principiantes en la grabación de pantalla y la edición de vídeo, gracias a su intuitiva interfaz de usuario. Su edición mediante arrastrar y soltar, su amplia selección de efectos especiales y sus rápidas opciones de exportación hacen que la creación de vídeo sea increíblemente sencilla.

Incluso puedes dibujar sobre el vídeo mientras lo grabas para hacerlo más atractivo. Resaltar el cursor del ratón y las pulsaciones de teclas en mis grabaciones mejora la comunicación en pantalla. Movavi es una opción perfecta para principiantes que no necesitan funciones avanzadas.

Las mejores funciones de Movavi

Utiliza una sencilla interfaz de arrastrar y soltar para la edición de vídeo

Resalte el cursor del ratón y las pulsaciones de teclas

Captura la pantalla y la cámara web simultáneamente

Limitaciones de Movavi

La versión gratuita incluye marcas de agua y funciones limitadas

Algunos usuarios informan de retrasos en la (elaboración de) informes

Precios de Movavi

Grabador de pantalla: 19,95 $/mes

19,95 $/mes Grabadora de pantalla + editor de vídeo: 133,95 $ (suscripción de 1 año)

133,95 $ (suscripción de 1 año) Video Suite: 164,95 $ (suscripción de 1 año)

Valoraciones y críticas de Movavi

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

4,5/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

7. ShareX (Mejor para usuarios avanzados)

vía compartir ShareX es una herramienta de grabación de pantalla de código abierto con sofisticadas capacidades de edición, flujos de trabajo personalizados y una gran variedad de opciones de grabación. Al ser de código abierto, puede utilizarla para gratis, sin marcas de agua . Me encanta lo ligero que es ShareX, no consume recursos de mi ordenador mientras grabo o edito.

Puedo capturar páginas web o documentos enteros creando capturas de pantalla desplazables que combinan a la perfección diferentes imágenes. Aunque su interfaz es un poco más complicada, sus amplias funciones hacen que merezca la pena.

Las mejores funciones de ShareX

Soporte de carga personalizado y avanzado

Crea capturas de pantalla con desplazamiento para capturar páginas web enteras

Diseñe flujos de trabajo personalizados para tareas de automatización

Limitaciones de ShareX

No es muy fácil de usar para principiantes

Disponible sólo para Windows

Precios de ShareX

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y valoraciones de ShareX

G2: 4.8/5 (70+ críticas)

4.8/5 (70+ críticas) Capterra: 4.8/5 (15+ opiniones)

8. Flashback (Mejor para grabar presentaciones)

/%img/ Flashback Flashback es una software de vídeo de formación con funciones diseñadas para educadores y formadores, ideal para grabar presentaciones y vídeos de formación . Flashback es una potente herramienta para desarrollar contenidos educativos exhaustivos, ya que captura simultáneamente las imágenes de la webcam, los sonidos del micrófono y la actividad de la pantalla.

Puedo grabar varias pantallas a la vez, y el tiempo de grabación ilimitado me permite capturar extensas sesiones de formación o presentaciones sin interrupciones.

Gracias a la línea de tiempo de edición multipista, puedo crear sin esfuerzo vídeos pulidos y atractivos. Flashback también ofrece opciones de exportación versátiles, que me permiten guardar mis vídeos en varios formatos o compartirlos directamente en FlashBack Connect o YouTube.

Las mejores funciones de Flashback

Graba todo el tiempo que necesites, sin restricciones

Captura el audio de la webcam y del micrófono simultáneamente

Programa las grabaciones para que empiecen a horas específicas

Limitaciones de flash

Menos formatos de exportación que otras herramientas

Disponible sólo para Windows

Precios reducidos

Flashback Express: 29 $ (1 PC)

29 $ (1 PC) Flashback Pro: 49 $ (pago único)

49 $ (pago único) FlashbackPro + Conversor de vídeo: 68 $ (pago único)

Valoraciones y críticas de Flashback

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

9. Camtasia (Lo mejor para la creación de vídeo interactivo)

/%img/ TechSmith Camtasia es conocido por sus potentes funciones de edición, que facilitan a los usuarios la producción de vídeos de alta calidad. Como software de marketing de vídeo es popular entre profesionales y educadores. Rev, el nuevo flujo de trabajo que acelera la creación de vídeo, me permite mejorar mis vídeos con subtítulos dinámicos, fondos y componentes interactivos sin esfuerzo.

Tanto si utilizo imágenes de una cámara integrada como externa, puedo añadir más dinamismo a mi contenido. Con Rev, puedo editar rápidamente el tamaño, el diseño, el fondo, los efectos y los filtros, lo que acelera mi proceso de producción de vídeo. También me permite grabar los movimientos del ratón y aplicar diversos efectos para mejorar la visibilidad en pantalla.

Las mejores funciones de Camtasia

Utiliza funciones de edición avanzadas para obtener vídeos de calidad profesional

Añade subtítulos y fondos dinámicos con distintos efectos

Elimina fondos y añade escenas personalizadas

Limitaciones de Camtasia

Las funciones avanzadas pueden tardar en aprenderse

Requiere importantes recursos del sistema para funcionar sin problemas

Precios de Camtasia

Camtasia Essentials: $179.88/año

$179.88/año **Camtasia Create:249 $/año

**Camtasia Pro:599 $/año

Valoraciones y críticas de Camtasia

G2: 4.6/5 (1,200+ opiniones)

4.6/5 (1,200+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

10. Icecream (Mejor para grabaciones sencillas y rápidas)

vía helado Para grabaciones rápidas de pantalla, Icecream es la opción favorita. Es perfecto para usuarios que buscan sencillez y eficacia, y ofrece funciones esenciales como herramientas de anotación, un programador de grabaciones y compatibilidad con varios formatos de archivo.

Puedo dibujar, escribir, añadir flechas y anotar fácilmente mis capturas de pantalla. Las funciones de edición de vídeo de Icecream me permiten cortar, ajustar la velocidad de reproducción, silenciar el audio y mucho más antes de subir mis grabaciones con un solo clic.

Las mejores funciones de Icecream

Añade anotaciones, texto y flechas a tus grabaciones

Guarda grabaciones en varios formatos, como MP4 y AVI

Añade marcas de agua personalizadas a tus grabaciones

Limitaciones de helado

Carece de funciones de edición avanzadas que se encuentran en otras herramientas

Algunos usuarios informan de incidencias y errores ocasionales

Precios de IceCream

Gratuito

Pro: 59,95 $ (pago único)

Valoraciones y críticas de IceCream

G2: 4.1/5 (25+ opiniones)

4.1/5 (25+ opiniones) Capterra: 4.0/5 (30+ opiniones)

Grabar pantalla de forma avanzada con ClickUp

Estas diez mejores alternativas a Screen Studio son una forma perfecta de grabar y compartir grabaciones de pantalla en toda tu organización desde diferentes recursos.

Si está buscando una plataforma de grabación de pantalla que vaya más allá de las funcionalidades básicas, ClickUp es su aliado perfecto. Ofrece un amplio intervalo de funciones que mejoran mi productividad y agilizan los flujos de trabajo.

Póngase en contacto con nuestro equipo o inscríbase gratis, gratuito/a para ver cómo sacas mucho más partido a tu cuenta en ClickUp.