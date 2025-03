Revisión de Perplexity IA: Funciones, ventajas y alternativas

Las herramientas de IA han cambiado radicalmente nuestra forma de buscar, crear y consumir contenidos. Entre ellas, Perplexity IA no ha dejado de ganar popularidad como motor de búsqueda y respuesta desde su creación en 2022.

Piense en él como un compañero de búsqueda que entiende sus preferencias, ofrece recomendaciones personalizadas y responde contextualmente a sus consultas mediante el procesamiento del lenguaje natural.

En este blog, hablaremos de Perplexity IA en detalle, explicaremos sus funciones y deficiencias y propondremos una alternativa con capacidades avanzadas de IA.

¿Qué es Perplexity IA?

Perplexity es un motor de búsqueda basado en IA. Al igual que Google y otros motores de búsqueda, puede ayudarte a encontrar respuestas a tus consultas. ¿Y lo mejor? Perplexity IA cita sus fuentes para que puedas verificar si la información generada por la herramienta es creíble.

Perplexity IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para interpretar tu consulta y comprender su intención. A continuación, busca en Internet la información más relevante y elabora la respuesta. El sitio Herramienta de IA resume y presenta la información y las referencias utilizadas. En la mayoría de los casos, encontrará lo que busca en el resumen. En los casos en que desee una perspectiva más detallada, consulte las fuentes citadas y formule su propia respuesta.

Si preguntas: "¿Qué ventajas tiene chatear en directo? Se quedará perplejo:

Escaneará sitios web autorizados y recopilará los beneficios

Citar las fuentes

Dará imágenes y vídeos para ayudarte a entender el tema

vía IA de perplejidad La ventaja de Perplexity IA sobre otros motores de búsqueda es que implica menos caza de información a través de los resultados de búsqueda y más aprendizaje a través de conversaciones.

También puede utilizar la extensión de Chrome Perplexity IA para cambiar de Perplexity.ai a otros motores de búsqueda.

vía Extensión de Chrome de IA de Perplejidad Veamos las funciones clave de Perplexity IA que la hacen práctica para investigadores, programadores, vendedores y escritores a la hora de hacer preguntas, crear contenidos y resumir información.

Leer más:

/ref/ /blog?p=132274 Las principales estadísticas de IA en todos los sectores /%href/

Funciones clave de la IA de perplejidad

1. Copiloto de Perplejidad

Perplexity Copilot le ofrece una experiencia de búsqueda interactiva, muy parecida a la de un útil bibliotecario en una biblioteca pública.

Le dices al bibliotecario que estás buscando una información concreta. El bibliotecario interactúa con usted y le hace preguntas para entender exactamente lo que está buscando y ayudarle a encontrar libros o artículos de investigación relevantes en lugar de limitarse a darle una lista.

Perplexity Copilot funciona de la misma manera. Copilot te hará preguntas de seguimiento para aclarar ambigüedades y comprender consultas complejas cuando introduzcas una consulta. La herramienta utiliza GPT-4 y Claude-3 como modelos de aprendizaje automático y ejecuta búsquedas para ofrecerte la información más relevante.

Uso de Perplexity Co-pilot como chatbot de IA conversacional

2. Búsqueda web en tiempo real

Perplexity IA puede realizar búsquedas en línea en tiempo real para recuperar información bajo demanda. La herramienta rastrea sitios web, foros, redes sociales y artículos de noticias para ofrecerle la información más reciente sobre cualquier consulta. Perplexity IA explora regularmente estas fuentes en línea para encontrar resultados actualizados y cercanos a la realidad.

Perplexity IA le ayuda a mantenerse al día de los últimos acontecimientos en tiempo real. Incluso puedes utilizarlo para consolidar noticias de múltiples fuentes y obtener una vista equilibrada de los eventos actuales.

Algoritmos avanzados entienden el contexto y proporcionan resultados similares a los humanos para informarle y no abrumarle con información.

Búsqueda web en tiempo real en Perplexity IA

Pro tip💡: Cuando estás haciendo una pregunta a la IA si le haces una pregunta a la IA, sé específico, proporciona suficiente contexto y prueba diferentes entradas

3. Cita transparente de la fuente

Dado que los motores de búsqueda de IA son relativamente nuevos, debes asegurarte de que tu información es creíble. Lo mejor de Perplexity IA es que cita todas las fuentes de las que recopiló la información para tu consulta de búsqueda. Se trata de una gran función para quienes utilicen la herramienta para investigar y tomar decisiones.

Pro tip💡: Comprueba las citas para validar la información antes de publicarla.

Cita de la fuente en Perplexity IA

4. Integración de fuentes diversas

Perplexity IA no se basa en una única fuente para consolidar la respuesta a tu consulta. En su lugar, busca información en revistas académicas, trabajos de investigación, plataformas de redes sociales, artículos de noticias y foros.

Por ejemplo, si usted es un vendedor que desea elaborar un informe sobre sus competidores y sus ventajas clave, Perplexity IA puede ser su asistente de investigación. La búsqueda Pro de Perplexity indaga en los sitios web de tus competidores, te pregunta qué estás buscando y te ofrece una lista de fuentes personalizada. Incluso puede resumir los resultados de la búsqueda utilizando una arquitectura de red neuronal para que te lleves conclusiones valiosas.

Uso de la IA de Perplexity para crear un informe sobre las ventajas de la competencia

Leer más: Hemos terminado un detallado comparación de Perplexity vs ChatGPT

Precios de IA de Perplexity

Gratis

Pro: $20/mes

Pros de usar Perplexity IA

Recuperación de información en tiempo real

Perplexity IA analiza las consultas de los usuarios y procesa una gran cantidad de datos para ofrecerle información contextual y relevante. Llega al núcleo de la consulta y le permite hacer preguntas de seguimiento basadas en los resultados.

Interfaz fácil de usar

La interfaz, fácil de usar, facilita el chateo y mantiene un flujo de conversación al abordar sus consultas. Todo lo que tienes que hacer es escribir tus preguntas en la barra de búsqueda y Perplexity IA te dará respuestas coherentes.

Resultados relevantes sin anuncios

A diferencia de la web y la búsqueda de Google, Perplexity tiene una interfaz sin anuncios. También puede filtrar el contenido promocional y dar prioridad a las fuentes autorizadas para que la información que obtengas sea informativa e imparcial.

Citas para las respuestas

Perplexity cita todas las fuentes a partir de las cuales ha consolidado la respuesta a tu consulta. Puedes verificar la exactitud de la información que recibes y tomar decisiones con conocimiento de causa.

Puntos débiles del uso de la IA de Perplexity

Detalles extra que no siempre son ciertos

En la mayoría de los casos, la IA de Perplexity se esfuerza por dar respuestas creíbles y precisas basadas en la información que recibe. Sin embargo, de vez en cuando, encontrarás que las respuestas generadas tienen algunos detalles extra añadidos que no siempre son ciertos.

Por ejemplo, buscamos rápidamente en Perplexity los mejores pubs de Estados Unidos. Los resultados de Perplexity incluían algunos nombres que, de hecho, no estaban en Estados Unidos, sino en la India. Por eso es importante dar datos concretos y claros a la hora de hacer preguntas.

Instancias en las que la IA de Perplejidad alucina

En su lugar, reduce la indicación para buscar los mejores bares en "Ciudad", "EE.UU.".

Para obtener los mejores resultados, sea más específico cuando dé indicaciones sobre Perplexity IA

Pro tip💡: Considere usar Plantillas de indicaciones IA para entradas detalladas y estructuradas como principiante.

Carece de una gran cantidad de datos indexados

Los motores de búsqueda como Google existen desde hace años y manejan grandes cantidades de información indexada y actualizada.

La capacidad de ofrecer respuestas contextuales y conversacionales diferencia a herramientas de IA como Perplexity IA. Sin embargo, no pueden ofrecer resultados de búsqueda tan completos como Google porque carecen de la gran cantidad de datos indexados que posee Google.

Por ejemplo, si escribes la consulta "¿Cómo afectará la IA al mercado laboral?", verás que Perplexity responde con una respuesta más narrativa. Si hace la misma búsqueda en Google, obtendrá información de docenas de sitios web autorizados.

Puedes explorar diferentes perspectivas y resultados a partir de los resultados de la búsqueda. Sin embargo, es posible que tengas que hacer más preguntas de seguimiento si quieres obtener una experiencia similar de Perplexity.

Sensible al tamaño y la diversidad de los conjuntos de datos

Herramientas como Perplexity generan respuestas basadas en los conjuntos de datos en los que ha sido entrenada. Dado que estos LLM son bastante recientes en su desarrollo, sus conjuntos de datos son todavía más pequeños y no muy diversos.

Ésta es una de las razones por las que los buscadores interactivos como Perplexity no siempre dan respuestas precisas.

Por ejemplo, le pedimos a Perplexity que nos diera titulares de anuncios que no superaran los 60 caracteres para ayudarnos a promocionar un próximo seminario web. Las respuestas generadas tenían menos de 30 caracteres y no eran muy atractivas. Esto se debe probablemente a que su formación no incluía suficientes textos publicitarios o lenguaje de marketing similares.

Es posible que la IA de Perplexity no siempre ofrezca información precisa debido a la falta de diversidad de los conjuntos de datos

Perplexity IA Reviews on Reddit (en inglés)

Hemos utilizado Reddit para averiguar qué piensa la gente de Perplexity. Muchos usuarios han destacado que Perplexity puede escribir códigos de forma eficiente remitiéndose a fuentes online.

Sin embargo, los usuarios también destacaron que La perplejidad da respuestas incoherentes y cortas a sus consultas de búsqueda. Esto puede limitar la resolución de problemas y la investigación.

"TL;DR: Perplexity IA sobresale en la codificación con fuentes en línea, resolviendo problemas matemáticos difíciles con la ayuda de WolframAlpha, ofreciendo modos de búsqueda específicos, buscando eficazmente en Reddit, encontrando empresas locales y proporcionando respuestas concisas. Sin embargo, se queda corto en la ciencia complicada fuera de las matemáticas, carece de capacidades de resolución de problemas, a veces proporciona respuestas inconsistentes y cortas, y tiene límites en la amplitud y el formato de búsqueda. A pesar de sus limitaciones, merece la pena probar Perplexity IA, sobre todo si se combina con otros modelos de IA para mejorar la precisión de la información."

Herramientas alternativas para usar en lugar de Perplexity

Los avances tecnológicos le ofrecen varias alternativas a las herramientas de IA como ChatGPT y Perplexity.

¿Sabías que ClickUp tiene su propia IA?

Reunión Cerebro ClickUp -diseñado para automatizar tareas repetitivas dentro de la plataforma de productividad todo en uno.

ClickUp Brain puede redactar textos creativos, rellenar resúmenes de proyectos, traducir textos, resumir notas de reuniones y crear blogs.

Así es como ClickUp Brain rellena los detalles importantes de un informe de PMO

La herramienta tiene una interfaz conversacional, y puede hacerle preguntas como si fuera un amigo. Acceda a ella desde cualquier lugar de la plataforma sin tener que alternar entre aplicaciones.

Estas son algunas de las funciones clave de ClickUp Brain, que la convierten en una de las mejores alternativas a Perplexity IA .

AI Knowledge Manager

Supongamos que está trabajando en un proyecto y debe consultar el proceso de control de calidad para una tarea concreta. Pero no recuerdas el nombre del archivo y tampoco quieres perder tiempo buscándolo.

Utilice ClickUp Brain en estas situaciones para obtener respuestas instantáneas a sus consultas relacionadas con el trabajo. Todo lo que tiene que hacer es escribir su consulta.

En esta instancia, "¿Cómo funciona nuestro proceso de control de calidad?" El gestor de conocimientos de IA analiza su consulta y recupera información relevante de sus tareas, documentos, wiki de la empresa y otras fuentes. ClickUp Brain muestra la información como una respuesta a su consulta, y usted puede volver a su trabajo en poco tiempo.

ClickUp Brain responde a sus consultas desde la propia plataforma

AI Project Manager

En lugar de dedicar tiempo a tareas como crear asignaciones de tareas, redactar resúmenes de reuniones, preparar informes de estado, crear resúmenes de proyectos, etc., utilice ClickUp Brain como su gestor de proyectos de IA. Al mismo tiempo, usted se centra en tareas más importantes y complejas.

Genere notas de reunión precisas sin esfuerzo con ClickUp Brain

ClickUp Brain puede actualizar automáticamente el estado de sus tareas y ayudarle a crear subtareas dentro de las tareas de ClickUp. También puede revisar sus tareas y proyectos para crear actualizaciones de progreso. Esto le proporciona una rápida Panorámica de todo lo que ha sucedido con su proyecto y cómo han progresado las tareas.

El AI Project Manager puede crear puestas al día, resumir información de Documentos de ClickUp, e incluso crear automatizaciones personalizadas para escenarios específicos.

Los equipos pueden utilizar ClickUp Brain para resumir libros blancos, documentos de investigación e hilos de conversación para comprender datos e información esenciales. Puede extraer elementos de acción de las agendas de las reuniones y asignarlos a los miembros adecuados del equipo, lo que facilita la gestión de proyectos.

Utilice ClickUp Brain para resumir sus reuniones y crear elementos de acción

AI Writer for Work

Puedes utilizar el escritor IA para ayudarte a escribir artículos de blog, textos de páginas de destino, correos electrónicos y mucho más. Su corrector ortográfico integrado detecta automáticamente los errores ortográficos en tiempo real. Pulir el tono y el estilo de su escritura y crear copias perfectas cada vez.

ClickUp Brain, tu asistente virtual tiene plantillas de indicaciones de IA en GPT que le permiten obtener respuestas precisas sin esfuerzo manual y obtener resultados más rápidamente.

Aquí hay algunas plantillas populares de indicaciones de IA de ClickUp para empezar:

ClickUp ChatGPT Plantilla de indicaciones para marketing

Las más de 600 indicaciones de Plantilla de indicaciones ChatGPT de ClickUp para equipos de marketing lleve su marketing al siguiente nivel. Con indicaciones en más de 40 categorías, ponga en marcha campañas innovadoras, interactúe con su público e impulse las ventas.

Potencie sus campañas de marketing con la plantilla ChatGPT Prompts for Marketing Team de ClickUp

ClickUp ChatGPT Indicaciones para plantilla de gestión de proyectos

Los gestores de proyectos utilizan Indicaciones ChatGPT de ClickUp para la plantilla de gestión de proyectos para realizar una lluvia de ideas y generar soluciones y buenas prácticas para los posibles problemas.

Utilice la plantilla de indicaciones para la gestión de proyectos de ClickUp para generar ideas de proyectos adaptadas a las necesidades de su empresa

Las indicaciones de esta plantilla le ayudarán a crear un plan de proyecto exhaustivo que describa las tareas, recursos y cronogramas necesarios para completar el proyecto con éxito.

ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de ingeniería Plantilla de indicaciones para ingeniería ChatGPT de ClickUp se utiliza para investigar y aportar soluciones de ingeniería a retos y proyectos complejos.

La plantilla ChatGPT Prompts for Engineering de ClickUp proporciona una salida inteligente a sus indicaciones de ingeniería

Aquí tiene una indicación que podría utilizar: Necesito crear un modelo que pueda predecir con exactitud la satisfacción del cliente basándose en sus comentarios.

Utilice los resultados de este modelo para mejorar su puntuación de satisfacción del cliente.

Leer más: Estos son algunos de los mejores Herramientas de IA para la visualización de datos y Herramientas de IA para DevOps

Traduce con ClickUp Brain

ClickUp Brain también puede traducir contenido. Copie y pegue el texto que desea traducir en su documento de ClickUp. Resalte el texto y tradúzcalo a cualquier idioma; pronto tendrá una traducción rápida y precisa. Esto resulta especialmente útil cuando sus clientes son de todo el mundo y desea comunicarse con ellos de forma eficaz.

Traduzca su texto a más de 10 idiomas con ClickUp Brain

Precios

Free Forever gratis, para siempre

gratis, para siempre Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa : Precios personalizados

: Precios personalizados ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/mes por miembro del entorno de trabajo

Aproveche ClickUp Brain para mejorar su productividad en el trabajo

Perplexity destaca entre los motores de búsqueda basados en IA por obtener respuestas rápidas y personalizadas a sus consultas y por ayudar además a generar y resumir contenidos.

Incluso la versión gratuita de la app de IA Perplexity puede enriquecer el proceso de descubrimiento de conocimientos, especialmente como chatbot de IA conversacional independiente.

Sin embargo, si buscas un asistente de IA profundamente integrado en tu software de gestión de proyectos, ClickUp es una gran alternativa.

Gracias a la IA, ClickUp Brain automatiza tareas que consumen mucho tiempo, como la creación de copias de marketing, resúmenes de gestión de proyectos, asignación de tareas y resumen de reuniones, libros blancos e hilos de comentarios.

Descubra cómo ClickUp Brain aumenta su productividad, regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp .