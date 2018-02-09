Startup o empresa tradicional: ¿cuál elegir?

¿Startup o empresa consolidada?

El césped siempre es más verde al otro lado, ¿verdad? Los que trabajan en startups se ponen celosos cuando ven las grandes fiestas navideñas a las que acuden sus amigos de las grandes empresas. Los empleados de las grandes empresas se enfadan cuando ven que sus amigos de las startups consiguen títulos más altos en menos tiempo.

Si trabajas en el mundo empresarial, es probable que estés buscando trabajo tanto en startups como en grandes empresas. Probablemente conozcas las características básicas de cada una: las grandes empresas tienen horarios fijos y son más estrictas, mientras que las startups ofrecen más flexibilidad, pero también más trabajo.

Entonces, ¿qué es mejor?

La respuesta a esa pregunta es diferente para cada persona. La verdadera pregunta es: ¿para qué trabajas? ¿Quieres cobrar tu sueldo e irte a casa? ¿Quieres formarte y desarrollar tus habilidades? ¿O quieres ensuciarte las manos y construir algo?

Pero lo que no se habla tan a menudo es si un trabajo en una startup o en una gran empresa es mejor para tu carrera a largo plazo. ¡Hablemos de ello! Un trabajo en una empresa puede ser el lugar perfecto para recibir una formación estructurada y práctica, pero ¿realmente te hará más valioso que una startup? Una startup puede ofrecerte una mejor experiencia general sobre cómo construir una empresa, pero ¿te dará la capacidad de ascender a una posición de alta dirección en el futuro?

Empresa

Un nombre que habla por sí mismo. Las empresas más grandes suelen ser conocidas por todos o, como mínimo, son marcas reconocidas en su sector. Da buena sensación decirle a la gente dónde trabajas y que ellos ya conozcan la empresa.

Puedes dominar un rol o una habilidad. Las posiciones corporativas tienden a tener roles más directos: si estás en el equipo de ventas, vendes. Si estás en servicio al cliente, respondes y ayudas a los clientes. Por lo tanto, si ya sabes el rol que deseas o la dirección en la que quieres ir, este tipo de entorno puede realmente ayudarte a crecer y perfeccionar esas habilidades, sin tener que centrarte en un montón de otras responsabilidades.

Solucionar problemas es muy fácil. Con estos roles altamente especializados, todo el mundo sabe a quién acudir cuando surge un nuevo problema: al equipo que está especializado en ese sector. Si intentas resolver un problema que no es «responsabilidad» de tu departamento, es probable que pises a alguien. Créeme, si ese es el mayor problema que tienes, no te preocupes 🙂 ¡Los que trabajan en startups desearían tener estos equipos a los que recurrir!

Paquetes de beneficios más amplios. Vamos, es obvio que estas empresas tienen más dinero para gastar. Por lo general, pueden ofrecer a sus empleados excelentes ventajas, como asistencia sanitaria privada, pensiones, guarderías y descuentos corporativos. A veces, una empresa más grande también puede significar un salario más alto. Aunque también he visto casos en los que ocurre lo contrario 😛

Influencia CERO. Sabes, lo que más me dolía de trabajar en una empresa corporativa era mi falta de influencia. Me importaba mucho mi primera empresa y quería hacer todo lo que estuviera en mi mano para que tuviera más éxito. Sinceramente, es más difícil completar o adoptar cosas en una gran empresa. Esto me lleva al siguiente punto:

¡Sin riesgos! Las grandes empresas y las corporaciones temen correr riesgos. Puedes entrar en la oficina del vicepresidente con una idea que tiene el potencial de aumentar los ingresos en un 20 %. Pero si hay algún tipo de riesgo, la idea nunca se llevará a cabo. Nueve de cada diez veces, la decisión será seguir creciendo con lo que funciona. No hay nada de malo en ello. Al fin y al cabo, es la decisión más inteligente. Créeme, ¡es difícil imaginar la presión a la que se ven sometidos los ejecutivos de alto nivel para complacer a los accionistas!

Menor satisfacción laboral. Al ser un pequeño engranaje de una gran máquina, es difícil ver realmente el valor de tu trabajo. Solo eres una parte del proceso, o contribuyes con una pequeña cantidad a un resultado final enorme que quizá no veas en meses o años. Esto puede resultar frustrante para aquellos a los que realmente les gusta ver el impacto que tienen en su trabajo.

Dificultades de crecimiento. Puede que desempeñes tu rol a la perfección y superes a todos los demás, pero eso no te garantiza la próxima promoción que tanto deseas. Si alguien con más antigüedad en la empresa aspira al mismo puesto, es posible que te quedes sin suerte. También pueden impedirte obtener una promoción que te mereces solo porque así es la trayectoria profesional, ¡aunque estés más que preparado!

Ventajas

¡GANANCIAS, y no me refiero al gimnasio! Si no tienes ni idea de lo que quieres hacer, un rol en una startup puede ayudarte a adquirir habilidades y conocimientos sobre múltiples posiciones. Adquirirás habilidades que nunca pensaste que tendrías, ¡simplemente porque tienes que hacerlo! Trabajar para una startup es la mejor manera de adquirir tantas habilidades como sea posible.

¡Equidad! Claro, las grandes empresas te darán opciones sobre acciones, pero créeme, las limitan al máximo porque tienen que dárselas a muchos empleados. ¡Entra pronto en una startup que tenga éxito y nunca más tendrás que preocuparte por el dinero! Por eso tanta gente está dispuesta a trabajar duro en una startup, porque saben lo que les reportará más adelante

Más responsabilidad/oportunidades de aprendizaje. En términos generales, cuanto más pequeña sea la startup, más a menudo tendrás que asumir nuevas responsabilidades, ya que hay menos gente para abordar cualquier reto. Una cosa te puedo asegurar: en una startup te enfrentarás a más problemas. Pero eso es también lo bonito. Como todo en la vida, las dificultades de las startups forjan el carácter y te ayudan a descubrir de qué estás hecho. Prepárate para ser una parte importante del proceso de toma de decisiones.

Tendrás la oportunidad de experimentar. Identificar y resolver problemas tiene una gran ventaja profesional: te permite ampliar tus habilidades y probar cosas nuevas. Si tu trabajo es técnicamente en marketing, pero quieres adquirir experiencia como programador o diseñador, lanzarte a donde ves que hay necesidad puede ser una forma estupenda de aprender y crecer (siempre y cuando sigas cumpliendo con tus responsabilidades principales). Esto es algo básico en los trabajos de las startups de Silicon Valley.

Puedes innovar: las startups necesitan crecer rápido, y eso se consigue gracias a que los empleados innovan y prueban cosas nuevas. Ningún buen director ejecutivo de una startup te impedirá probar algo nuevo. Así es como las empresas obtienen resultados con diseños frescos y conceptos nuevos que sus competidores no pueden igualar.

Bonus: Herramientas de gestión de proyectos para startups

Contras

Tendrás que resolver los problemas por tu cuenta. No habrá equipos a los que puedas recurrir, ¡o al menos no como los que hay en las empresas corporativas! Una vez más, sigo considerando esto como una fortaleza debido al valor que te aporta a largo plazo.

La carga de trabajo es pesada. Prepárate para trabajar muchas horas, con pocos días festivos y vacaciones. Las empresas emergentes deben aprovechar rápidamente las tendencias, y el crecimiento temprano es vital. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es difícil. Trabajarás más horas para mantener el ritmo de las empresas más grandes, por lo que debes ser consciente del estrés y el agotamiento. La vida en una empresa emergente no es para todo el mundo.

Estabilidad/seguridad laboral. Te encantará tu trabajo, pero nunca sabes cuánto tiempo durará. Si una empresa emergente no tiene dinero, podrías ser el siguiente en irte. Además, si la empresa emergente es inteligente, solo mantendrá a aquellos que aportan el máximo valor. ¡Los mejores!

¿Qué hace que un empleado corporativo sea bueno?

1) Fiable

La cualidad número uno necesaria para tener éxito en el mundo corporativo es la constancia. Desde el día en que te postulas, demostrar tu compromiso con completar las tareas a tiempo, tal como se te asignan, demuestra el comportamiento de un líder.

2) Ambición

Los empleados ambiciosos están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para alcanzar los objetivos de la empresa o ascender en la escala corporativa. No rehúyen dar lo mejor de sí mismos porque se fijan metas y expectativas altas. También desean fervientemente progresar en su carrera profesional. La ambición desencadena la franqueza, las ideas creativas y una actitud emprendedora, todas ellas cualidades positivas para cualquier empresa. Sin embargo, tu representante ambicioso también debe tener una dosis razonable de inteligencia emocional 😉

3) Adaptación cultural

Encontrar un candidato adecuado para la cultura de tu oficina es más fácil decirlo que hacerlo. En primer lugar, asegúrate de saber exactamente cuál es la cultura de tu empresa. Piensa en las características y valores que tú y tu personal actual consideran importantes. Tu equipo de contratación debe conocer bien la cultura de tu empresa. La toma de decisiones, el lenguaje y las prácticas diarias en el lugar de trabajo también reflejan la cultura del lugar de trabajo.

Cuando se contrata a alguien que no encaja en la cultura, tiende a sentirse alienado y no rinde tan bien. Yo mismo he cometido este error y lo he visto con mis propios ojos. Cuando una gran empresa empieza a contratar a un gran número de personas, se hace bastante obvio qué tipo de persona encaja bien en la empresa para crear un equipo eficaz.

4) Espíritu de equipo/Positividad

Todos hemos visto a esa persona que es completamente negativa sobre todo. Cuando se aumentan las cuotas, inmediatamente se ponen a quejarse en la cocina. Estas conversaciones pueden propagarse más rápido de lo que crees, especialmente en una gran empresa donde hay muchos grupos. Esto es una receta para el desastre y hay que cortarlo de raíz rápidamente.

La mejor manera de solucionarlo es rodeándolos de personas que comen, duermen y respiran por su empresa. Llevar camisetas de la empresa los fines de semana, participar en el equipo de softball de la empresa y trabajar fuera del horario laboral para mejorar y difundir la buena imagen de la empresa. Esta frase está muy manida, pero lo que usted quiere es encontrar a alguien que se trague el cuento. Siempre apoyarán sus cambios (que serán muchos), independientemente de si perjudican o benefician al empleado

¿QUÉ HACE QUE UN EMPLEADO DE UNA STARTUP SEA BUENO?

1) Grit

La determinación es un requisito para la innovación, ya que la mayor parte de la innovación se crea durante los momentos más difíciles de una startup. Cuando una startup se enfrenta a dificultades, se ve obligada a evolucionar. Es también durante estos momentos difíciles cuando las estrellas de una pequeña empresa brillan con más intensidad. Un jugador de nivel A no se desanimará ante el fracaso, sino que formará parte de una solución innovadora. Debes ser capaz de mantener el ritmo de un entorno dinámico durante más tiempo y de forma más eficiente que los empleados corporativos con «trabajos a tiempo completo»

2) Comunicador eficaz

Los empleados de startups exitosas son buenos comunicadores, no hay otra opción. Es cierto que un empleado que no se comunica bien puede ser un colaborador fantástico, pero no será un gran líder dentro de la organización. Todo el mundo piensa que ser un comunicador eficaz es cuestión de simpatía y carisma. ¡No es así! Lo aprendí por las malas cuando me incorporé a una startup.

La comunicación consiste en hacer llegar la información precisa a las personas adecuadas, de una manera fácil de entender y en el momento oportuno. La comunicación y la transparencia ayudan a las startups a crecer rápidamente. Los líderes con pocas habilidades comunicativas son un lastre para cualquier empresa, ya que no serán capaces de maximizar el potencial de su equipo y, en última instancia, ralentizarán el crecimiento de tu startup.

3) Mentalidad «Get Sh*t Done» (Termina lo que empieces)

Un plan es genial, pero siempre surgen imprevistos, y la mayoría de los emprendedores no pasan de los tres primeros elementos de acción antes de adaptarse a la realidad. Puedo afirmar con total seguridad que ninguna empresa se parece exactamente a lo que mostraba su plan Business original.

Los empleados de las empresas emergentes dedican poco tiempo a planificar y mucho más a hacer. Si no están seguros, hacen algo... y luego reaccionan adecuadamente. Saben que tendrán mucho tiempo para reflexionar, sopesar, evaluar y valorar los errores de la empresa si esta quiebra.

4) Curiosidad

¡Esto es CLAVE! Entra en cualquier startup y te darás cuenta de que no puedo estar más en lo cierto con esto. Cuando un empleado se sumerge en algo debido a su curiosidad, es cuando ocurre la magia. La curiosidad es parte de la pasión que encarnan los empleados de las startups. El impulso por aprender más y mejorar te llevará al intento correcto. ¿Por qué crees que los fundadores y los empleados de las startups, una vez que tienen éxito, pasan a otras empresas o misiones?

Lo he dicho muchas veces, pero desempeñarás muchas funciones y siempre habrá nuevas habilidades que puedas adquirir para ayudar a alcanzar tu misión. Nunca se sabe qué frase de un libro o artículo puede ayudarte a hacer un proceso más eficiente, mejorar un producto o incluso conseguir un gran negocio

Después de trabajar en ambos entornos, he podido conocer las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Mi consejo general es probar ambos y decidir a partir de ahí. Sí, hay startups y grandes empresas excelentes, y también hay startups y grandes empresas TERRIBLES. Investiga y lánzate. Mientras trabajes duro y aprendas todo lo que puedas, ¡no te equivocarás en ningún caso!

Soy parcial, pero creo que empezar en una gran empresa conocida para descubrir tus talentos es la forma perfecta de empezar. Estarás rodeado de otros nuevos empleados que tampoco tienen ni idea de lo que están haciendo, ¡y podréis aprender juntos! Además, harás grandes amistades. Después , lleva tus habilidades a una startup y trabaja duro para construir tu propia gran empresa conocida Yo todavía estoy en el camino, así que dentro de unos años te diré si funciona 😉

¡Mucho amor y mucha suerte!