TikTok vs. Reels: Una comparación para los profesionales del marketing en redes sociales

Los contenidos de vídeo de tamaño reducido están de moda. En 85% de los vendedores creen que serán el formato de contenido más impactante en 2024.

Cuando hablamos de vídeos de formato corto, las dos apps que se nos pasan por la cabeza son TikTok e Instagram Reels.

Desde el inicio de la pandemia en 2020, estas dos plataformas han ganado una tracción significativa a través del contenido de vídeo de formato corto.

TikTok se hizo famosa por sus vídeos desenfadados, orientados al entretenimiento y enfocados al público de la Generación Z. Al mismo tiempo, Reels se ha convertido en el medio de promoción de marcas y vídeos profesionales.

Pero el debate sigue abierto: ¿en qué plataforma debe centrarse su estrategia de redes sociales para comercializar sus productos?

Para elegir entre ellas hay que explorar a fondo sus puntos fuertes y débiles y entender qué público de cada plataforma encaja con los requisitos de su empresa.

En este artículo, compararemos TikTok frente a Reels en profundidad: sus funciones, capacidades y resultados clave de los que pueden beneficiarse los profesionales del marketing en redes sociales.

Entendiendo TikTok

vía Variedad TikTok es una plataforma de redes sociales dedicada a los vídeos de formato corto. Se centra en la creación y distribución de contenidos de vídeo verticales.

Lanzada en agosto de 2014 como Musical.ly y rebautizada en 2018, TikTok creó un gran revuelo en el mercado del uso compartido de vídeos, que ya estaba en evolución, y actualmente cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales .

La popularidad de TikTok se remonta a los días de cuarentena de 2020. Durante ese tiempo, TikTok vio un aumento masivo en la base de usuarios y se convirtió en la app más popular en Android e iOS.

Desde entonces, TikTok no ha dejado de avanzar.

En el cuarto trimestre de 2023, TikTok fue testigo 232 millones de descargas , lo que lo convierte en la mejor opción para el marketing de vídeo de formato corto.

Los vídeos de TikTok intervalos de 15 segundos a un minuto y suelen tener contenido informal, como vídeos educativos/informativos fáciles de digerir, trucos de vida, pasos de baile populares, karaoke, etc.

La última actualización de TikTok permite subir vídeos de hasta 10 minutos de duración. No sólo puedes compartir vídeos pregrabados en TikTok, sino que también puedes utilizar su función LIVE para interactuar en tiempo real con tus seguidores.

👀Nota: TikTok LIVE está disponible para mayores de 16 años, y los mayores de 18 pueden enviar y recibir regalos durante una emisión en DIRECTO.

En resumen, estas son las Propuestas Únicas de Venta de TikTok que la han hecho destacar entre la competencia:

La Página para ti (FYP) de TikTok funciona con un algoritmo de última generación que estudia la intención y el comportamiento del usuario para presentarle contenidos personalizados y a medida

(FYP) de TikTok funciona con un algoritmo de última generación que estudia la intención y el comportamiento del usuario para presentarle contenidos personalizados y a medida La app cuenta con una biblioteca de herramientas creativas creadas específicamente para mejorar tus vídeos de formato corto

creadas específicamente para mejorar tus vídeos de formato corto TikTok cuenta con amplios acuerdos de licencia musical con los principales rótulos discográficos, por lo que puedes incorporar fácilmente canciones populares en tus vídeos sin temor a infringir los derechos de autor

Entendiendo Instagram Reels

vía Meta Instagram Reels permite a los usuarios grabar o subir videoclips de hasta 90 segundos. Se pueden editar, añadir sonidos de fondo o incorporar efectos especiales antes de publicarlos en la plataforma.

Este contenido de vídeo de corta duración permite a los usuarios de Instagram expresar su creatividad, mostrar su personalidad, promocionar marcas o divertirse.

Instagram Reels cuenta con el 30% de los tiempo pasado en Instagram y tiene una audiencia publicitaria potencial de 758,5 millones.

Instagram Reels cuenta con una sección dedicada a los perfiles de usuario. Además, los creadores se benefician de las promociones cruzadas dentro de la app, aplicación de Instagram, lo que permite descubrirlos fácilmente mientras se navega por las secciones Feeds, Stories o Explorar.

Aparte de estas, estas son algunas USP clave de Reels:

Reels se integra perfectamente en el ecosistema existente de apps de Instagram, incluyendo Facebook (ahora Meta), permitiendo promociones entre plataformas

Reels ofrece un intervalo de opciones avanzadas de edición y personalización . Para los creadores que buscan producir contenido pulido y de aspecto profesional, las capacidades de edición de Reels pueden ser ventajosas

. Para los creadores que buscan producir contenido pulido y de aspecto profesional, las capacidades de edición de Reels pueden ser ventajosas Instagram Reels ofrece oportunidades de monetización integradas para los creadores a través de funciones como Instagram Shopping y Branded Content

Ahora que tenemos una comprensión básica de estos plataformas de comercialización de vídeo y sus USP veamos sus funciones y capacidades.

La Comparación: TikTok vs. Instagram Reels

Si estás aquí, ya sabes sobre el debate en curso entre TikTok vs. Reels. Aunque ambas plataformas de medios sociales tienen un estilo y una ventana de exposición similares, hay funciones en ambas plataformas que las separan por un gran margen.

Echa un vistazo a esta tabla para un rápido resumen de las principales diferencias entre las dos:

1. Duración del vídeo

La duración del vídeo determina el tamaño máximo de los vídeos que los usuarios pueden crear o subir a una plataforma.

La longitud máxima de vídeo permitida en TikTok y Reel se ha actualizado desde su lanzamiento inicial.

TikTok

Inicialmente, TikTok permitía a los usuarios subir vídeos de hasta 60 segundos de duración. La duración se aumentó a 10 minutos después de un Actualización de febrero de 2022 . Pero ahora se ha reducido de nuevo a 3 minutos.

Relatos de Instagram

Los Reels permiten a los usuarios subir o crear vídeos de hasta 90 segundos de duración. Tendrás que usar TikTok para subir vídeos largos para comercializar tu marca.

2. Capacidad de edición de vídeo

La edición de vídeo permite a los usuarios ajustar, recortar y mejorar sus vídeos grabados para ofrecer una mejor experiencia de usuario y aumentar el tiempo de visionado.

Ahora, tanto TikTok como Reels ofrecen un conjunto único de herramientas de edición de vídeo. Las funciones básicas como filtros, texto y pegatinas están disponibles en ambas plataformas. Ambas ofrecen herramientas para subir vídeos pregrabados y recortarlos a tu gusto.

Sin embargo, al comparar TikTok y Reels, nos encontramos con algunas capacidades de edición distintas en ambas plataformas.

TikTok

La función 'Duet' de TikTok es muy popular; reproduce tu vídeo en paralelo con el de otro usuario.

Otra función exclusiva de TikTok, 'Stitch,' combina un vídeo de un creador asociado con tu vídeo, lo que da lugar a algunos dúos geniales y creativos que están un nivel por encima de los vídeos normales.

Relatos de Instagram

La función Instagram Reels 'Collab' permite a los usuarios colaborar en un vídeo y subirlo simultáneamente desde tu cuenta y la del colaborador. La función funciona como "Etiquetas"

Una vez que la cuenta etiquetada acepta la solicitud, tu publicación será visible para los seguidores de ambos perfiles. Es una forma sencilla de colaborar y ampliar tu alcance

Reels también ofrece la función "Remix", similar a "Duet" de TikTok, que permite recrear vídeos con fotos o vídeos de otras personas.

3. Opciones de música

Añadir buena música a tus vídeos cortos amplifica enormemente el alcance y el tiempo de visionado de tus vídeos cortos.

En TikTok vs. Reels, ambas plataformas aportan abundantes sonidos y música, desde memes virales hasta los últimos éxitos de los gráficos.

Ambas tienen funciones de texto a voz y efectos de voz.

No importa si lo que quieres es añadir una voz en off extravagante o animar tus pies de foto: hay un montón de posibilidades creativas. Pero como se trata de TikTok y Reels, hemos analizado a fondo esta función.

TikTok

TikTok cuenta con una colección de música más amplia que Instagram Reels. La principal diferencia es cómo añadir audio a tu contenido.

En TikTok, una vez que hayas terminado de grabar tu vídeo, pulsa "Siguiente" y haz clic en el icono Sonidos para añadir música y otros efectos. Recorta la música según tus preferencias y utilízala en tus vídeos.

Relatos de Instagram

Reels también tiene una amplia selección de audio. Sin embargo, palidece en comparación con la colección de música de TikTok. El proceso de incorporación de música también es ligeramente diferente.

Mientras creas tu reel, toca el botón Audio en la parte superior de la pantalla para acceder a una enorme colección de música. También puedes buscar una pista específica. Una vez que elijas una pista, sólo tienes que deslizar el cronograma para encontrar la parte deseada.

👀Nota: Las cuentas de empresa de Instagram suelen tener problemas para incorporar música protegida por derechos de autor, por lo que TikTok es un claro ganador.

4. Análisis de vídeo

Para los profesionales del marketing en redes sociales y las cuentas de empresa, los análisis de vídeo in-app son cruciales. Ayudan a supervisar tus esfuerzos de marca y publicidad en TikTok e Instagram.

Tanto si eliges Reels como TikTok, tendrás acceso a un conjunto de herramientas de análisis integradas. Veámoslo más de cerca:

#

Análisis de TikTokPortal del creador de TikTok comparte las métricas de participación de TikTok necesarias, como el total de vistas, likes, compartidos y más. También obtienes un desglose de las visualizaciones por edad, tiempo de visualización, dispositivo utilizado para acceder al contenido y dónde descubrieron los usuarios tu contenido por primera vez.

Análisis de Instagram Reels Herramientas de análisis de Instagram ayudan a realizar un seguimiento de métricas como me gusta, comentarios, guardados y compartidos en tus Reels. También encontrarás otras métricas de participación en la sección

Panel de análisis de Instagram como cuentas alcanzadas, reproducciones, tiempo de visionado, tiempo medio de visionado y mucho más.

5. Publicidad oportunidades

Ambas plataformas ofrecen distintas oportunidades publicitarias para ampliar el alcance y la visibilidad de su marca.

TikTok

Las empresas pueden apostarlo todo en Marketing en TikTok con opciones de publicidad de pago. Usted tiene la opción de elegir entre los anuncios TopView y anuncios In-feed.

Los anuncios TopView son lo primero que ven los usuarios al abrir la app. Los anuncios In-feed destacan tu contenido dentro de los feeds 'For You' de los usuarios.

En Reto del hashtag de marca y Efectos de marca son también importantes ventajas publicitarias. Estas funciones animan a los usuarios a interactuar con su marca a través de hashtags específicos.

Relatos de Instagram

Para las empresas que utilizan Reels, la atención se centra en los anuncios que se pueden comprar con etiquetas de productos. Estas etiquetas permiten a los usuarios realizar acciones directamente en los anuncios, ya sea comprar, guardar u obtener más información. Se trata de una vía directa para conectar con los clientes e impulsar las ventas en Instagram.

El veredicto: ¿TikTok o Instagram Reels?

Entonces, ¿quién es el vencedor? No saquemos conclusiones precipitadas todavía. Lo mejor es fijarse en los parámetros y KPI que definen el marketing en redes sociales y ver quién sale vencedor.

TikTok vs. Reels: Tasa de compromiso TikTok está unos centímetros por delante de Reels con una tasa de compromiso del 5,53%, frente al 4,36% de Reels.

Fuente: Información social El factor decisivo aquí es la audiencia. sólo en el 21% de la generación Z de EE.UU los adultos en línea utilizan Reels semanalmente, mientras que el 53% utiliza TikTok con regularidad

Esto implica que la generación más joven invierte más en TikTok que en Reels. El público adulto, más profesional, sigue constituyendo un segmento masivo de la audiencia de Reels.

Ahora, debes decidir a quién va dirigido tu producto y a qué público necesitas llegar.

Ganador: Los vídeos de TikTok consiguen mayor engagement que los de Reels. Sin embargo, la brecha se está cerrando rápidamente y pronto encontrarás un público más diverso en Reels.

TikTok vs. Reels: Valoración de los comentarios

TikTok tiene una tasa de comentarios del 0,09% frente al 0,05% de Reels. De media, los vídeos de TikTok reciben un 44% más de comentarios que los de Instagram Reels.

Ganador: TikTok se lleva la victoria aquí una vez más con un mayor índice de comentarios que Reels.

TikTok vs. Reels: Watch time

El tiempo de visionado es la cantidad total de tiempo que los espectadores pasan viendo tus vídeos. Por término medio, el 60% de los vídeos de formato corto se ven durante 41% a 80% de su longitud.

En TikTok vs. Reels, TikTok promedia una tasa de visionado del 9,06%, mientras que Reels alcanza una media aún más impresionante del 13,08%.

Ganador: Aunque TikTok atrae eficazmente la participación de los usuarios, Reels domina con la tasa media de visionado más alta.

TikTok vs. Reels: ROAS (Retorno del gasto en anuncios)

Analicemos cómo pesa la publicidad en ambas plataformas en el bolsillo y el ROI de un vendedor de medios sociales.

_#TikTok ads are less commonly used than Instagram Reels ads, possibly due to higher associated costs

Recientemente, Wordstream experimentó analizando la efectividad de los anuncios en TikTok en comparación con los Reels.

Como parte del experimento, ejecutaron el mismo vídeo de 15 segundos en ambas plataformas y añadieron un límite de frecuencia personalizado para evitar la fatiga de los anuncios. Aquí está toda la configuración que utilizaron:

Fuente: Experimento publicitario de Wordstream Entonces, ¿tenemos un ganador? Por supuesto, ¡SÍ! 👇

Fuente: Experimento publicitario de Wordstream Ganador: En este experimento TikTok vs. Reels, los anuncios publicados en Instagram Reels superaron considerablemente a los de TikTok. Los anuncios de Reels recibieron tres veces más alcance e impresiones que TikTok. Eso, también, mientras se mantenían bajos el CPC y el CPM. (Nota: la eficacia del medio depende de tus metas y de lo que funcione para tu empresa. Usa esto solo como guía)

Cómo Gestionar Campañas en Redes Sociales con ClickUp

Independientemente de si decide publicar sus anuncios en TikTok o en Reels, necesita una estrategia de campaña en redes sociales y una plataforma de marketing en redes sociales fiable.

Una de las mejores y más orgánicas formas de poner en práctica dicha estrategia es utilizar una herramienta competente de gestión de proyectos y marketing en redes sociales como Funciones de marketing para equipos de ClickUp.

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

Creación de contenidos

Si bien es un gestión de proyectos clickUp puede hacer maravillas como herramienta de software de gestión de marketing en redes sociales .

Reúna a su equipo para intercambiar ideas sobre contenidos utilizando la herramienta de colaboración Pizarras ClickUp . Anote las ideas finalizadas, elabore planes de contenido, organice calendarios y cree una biblioteca de contenido compartido dentro de un entorno de trabajo compartido utilizando Documentos de ClickUp .

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y escribir y editar contenidos en segundos

También puede utilizar el poder generativo de la IA para sus campañas en redes sociales con ClickUp Brain. Su AI Writer for Work le ayuda a generar pies de foto cautivadores y a generar una lluvia de ideas para impulsar el éxito de su marketing en redes sociales. También te permite gestionar tus calendario de contenidos para planificar las fechas de publicación y anuncio.

Creación y gestión de campañas en las redes sociales

Muévase entre la versátil vista Tabla y la vista Calendario de ClickUp 3.0 para visualizar mejor todo su trabajo

ClickUp le permite compartir todo el contenido de sus campañas, calendarios y planes entre los miembros de su equipo para que pueda obtener información inmediata y notificar fácilmente a los miembros si se produce algún cambio o progreso en sus campañas de medios sociales. También puede utilizar varias vistas, como la de Tabla o Calendario, para realizar un seguimiento del progreso de todas las actividades.

Famoso por sus plantillas prediseñadas, ClickUp ofrece toneladas de plantillas para la gestión de redes sociales entre las que puede elegir. Han sido creadas por profesionales para obtener los mayores índices de participación y le ayudarán a aumentar su visibilidad ahorrándole tiempo.

La plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp incluye cinco vistas personalizadas que le ayudarán a agilizar el proceso de gestión de contenidos de principio a fin

Plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp facilita la creación de contenidos de alta calidad de forma rápida y eficaz. Utilízala para crear y programar publicaciones en todos tus canales de redes sociales y organizar todo tu contenido en un solo lugar.

La plantilla del plan de contenidos para redes sociales de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear, planificar y gestionar sus contenidos para redes sociales.

También puede utilizar Plantilla del plan de contenidos para redes sociales de ClickUp para planificar y organizar su contenido para varios canales de medios sociales sin estrés. Te ayuda a ajustar tus objetivos de marketing, crear contenidos de alta calidad y organizar y programar las publicaciones en todos los canales.

Seguimiento del rendimiento

Utilice Seguimiento y análisis de campañas de ClickUp plantillas para organizar y gestionar diversos aspectos de sus campañas de marketing. Realice un seguimiento de los presupuestos, el rendimiento y los activos creativos para lanzar con confianza su próxima campaña.

Gestione campañas de marketing, gastos, rendimiento, creatividades, ¡lo que quiera! Mantenga sus campañas organizadas en una sola ubicación con la plantilla de seguimiento y análisis de campañas de ClickUp

También puede utilizar Paneles de ClickUp para obtener una vista de pájaro de todas las métricas que desea medir durante sus campañas.

Gane la partida en las redes sociales con ClickUp

Esperamos que nuestro desglose de TikTok vs. Instagram Reels te haya ayudado a decidir cuál marketing en redes sociales canal que mejor se adapte a sus necesidades de marketing. Utilice ClickUp para que su proceso de gestión de redes sociales sea ágil y eficaz, independientemente de los canales que utilice.

Con sus integraciones con todas tus herramientas y apps habituales, como Slack, HubSpot, Zapier, Zoom, Figma y muchas otras, es el único software de gestión de proyectos que necesitarás. Regístrate en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!

Preguntas frecuentes

1. ¿Son los Reels mejores que TikTok?

El contexto es primordial aquí. Instagram Reels puede ser mejor que TikTok si ese es el grupo demográfico al que te diriges como público objetivo. Además, Reels tiene opciones de publicidad sencillas y asequibles en comparación con TikTok.

2. ¿Qué es mejor? ¿TikTok o FB Reels?

Elegir entre TikTok y Facebook Reels depende de tu público objetivo y de tus metas de marketing.

TikTok destaca a la hora de captar a los grupos demográficos más jóvenes y ofrece diversas opciones publicitarias, mientras que Reels en Facebook proporciona soluciones publicitarias sencillas. El marketing multicanal puede ser el mejor enfoque para llegar con eficacia a diferentes segmentos de público.

3. ¿Cuál es el inconveniente de Reels?

La desventaja de Instagram Reels radica en su menor duración máxima de vídeo en comparación con TikTok, lo que restringe la duración del contenido que los vendedores pueden compartir.

La participación de la audiencia y la base de usuarios de Reels son comparativamente más bajas, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, lo que afecta al alcance potencial y a la exposición de la marca.