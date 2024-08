Resumen del Proyecto Phoenix: Cómo unos sólidos principios DevOps pueden transformar los proyectos empresariales

Incluso las mejores empresas pueden fracasar, lo importante es cómo se recuperan.

El libro El Proyecto Phoenix sigue el viaje de una empresa ficticia que lucha contra retrasos, trabajo no planificado y menos recursos. También muestra su vuelta a la rentabilidad gracias a unas operaciones informáticas renovadas.

La empresa aprovecha los mejores principios de DevOps para descubrir formas óptimas de planificar, ejecutar y mejorar los procesos dentro del departamento de TI. Todo ello culmina en el notable resurgimiento de la empresa al estilo del mítico ave fénix. 🔥

Aunque debería leer el libro para comprender todos sus méritos, este Resumen de El Proyecto Fénix destacará algunas de sus lecciones más notables. Analizaremos el argumento, las principales conclusiones, las citas más destacadas y consejos para aplicar los conceptos del libro en la vida real.

Resumen del libro: El proyecto Fénix de un vistazo

Vía:

Amazon

el Proyecto Phoenix: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win_ está escrito por Gene Kim, Kevin Behr y George Spafford. Este libro de 432 páginas se publicó por primera vez en 2013 y se tarda entre 7 y 10 horas en leerlo.

Lo que más nos gusta de El proyecto Fénix es que utiliza personajes y escenarios de empresa cercanos para definir los problemas comunes en las operaciones y la entrega de TI, a la vez que orienta al lector hacia soluciones que funcionan. También es una lectura obligada si buscas desentrañar la relación entre las operaciones de la planta de fabricación y las TI. 🍀

Parcela

Este libro de negocios y tecnología de la información se basa en la novelización de expertos para presentar los conceptos probados en batalla de DevOps de una manera fácil de seguir.

El protagonista principal de la historia es Bill Palmer, un recién nombrado Vicepresidente de Tecnología de la Información que trabaja para una empresa de fabricación de piezas de automoción, Parts Unlimited. Incluso siendo un experimentado director de TI, Bill tiene una difícil tarea por delante: evitar que la empresa se hunda.

¿Qué salió mal?

Para empezar, toda la organización está plagada de problemas, desde fallos en las nóminas y retrasos en la programación hasta excesos presupuestarios. Muchos de estos fallos están relacionados con el equivocado departamento informático de la empresa y, en particular, con la incapacidad del equipo para completar una iniciativa vital de desarrollo de software, el llamado Proyecto Fénix.

Los problemas habían calado en otras funciones de la empresa, y a Bill le toca levantar el vuelo tras contratiempos como fallos de seguridad y violaciones de la normativa estatal. Y si fracasa y la empresa sigue perdiendo cuota de mercado, el director general de Parts Unlimited planea subcontratar las operaciones informáticas. Así que sí, hay mucho en juego. 🌋

Personajes

A lo largo de sus esfuerzos por renovar el departamento de informática y, por extensión, toda la empresa, Bill colabora con varios líderes departamentales y técnicos. Algunos roles centrales incluyen:

Brent Geller: Ingeniero Jefe

Ingeniero Jefe Steve Masters: Director General (CEO)

Director General (CEO) John Pesche: Director de Seguridad de la Información (CISO)

Director de Seguridad de la Información (CISO) Wes Davis: Director de Operaciones de Tecnología Distribuida

Director de Operaciones de Tecnología Distribuida Sarah Moulton: Vicepresidenta Senior de Operaciones Minoristas

Vicepresidenta Senior de Operaciones Minoristas Chris Allers: Vicepresidente de Desarrollo de Aplicaciones

Vicepresidente de Desarrollo de Aplicaciones Kirsten Fingle: Jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

Jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Dr. Erik Reid: Un posible miembro del Tablero y experto en ingeniería de procesos informáticos

Entre los personajes de la lista anterior, Erik destaca como una de las figuras más influyentes de la narración. Mientras Bill Palmer y sus compañeros intentan arreglar lo que está roto, Erik les guía en el proceso, introduciéndoles en conceptos cruciales de DevOps y

Gobierno de TI

. Si ha trabajado en el desarrollo de software o en operaciones de TI, es probable que las interacciones entre los personajes le resulten bastante familiares.

Claves de El proyecto Fénix

Los retos que presenta este libro son bastante comunes si nos fijamos en lo que la mayoría de los desarrolladores de software y profesionales de TI tratan hoy en día. Dado que los tres coautores de El Proyecto Fénix son destacados líderes de opinión en la industria de TI, son capaces de señalar estrategias eficaces para hacer frente a estos desafíos, ayudando a su empresa a ganar a largo plazo. 🧑‍💻

Analicemos cinco de las lecciones y conclusiones más impactantes de este libro.

1. Identificar los cuatro tipos de trabajo (TI)

Erik explica que es más fácil planificar y supervisar el trabajo en TI cuando se clasifica en cuatro divisiones:

Proyectos de empresa: Este tipo de trabajo incluye iniciativas de nuevos proyectos y procesos que ocupan una parte importante de las funciones de su empresa. Son supervisados individualmente por la Oficina de Gestión de Proyectos en el marco de una marco de gobernanza del programa Proyectos internos: Incluyen tareas periódicas, como el mantenimiento del sistema, las actualizaciones y los parches de seguridad, que mantienen en funcionamiento a empresas como Parts Unlimited Cambios: Se trata de tareas rutinarias, muy parecidas a las de los proyectos internos, pero que incluyen modificaciones a pequeña escala como corrección de errores y actualizaciones de versión. Normalmente, hay que establecer un sistema de tickets para seguimiento de problemas, cambios y resolución Trabajo no planificado: Mientras que las otras categorías de trabajo se acuerdan de antemano, ésta no. Puede ser cualquier cosa, desde tareas de recuperación tras un fallo del sistema hasta trabajo extra porque un miembro del equipo no comunicó los problemas a tiempo. Esto provoca conflictos de programación y ineficiencias en los procesos que se convierten en problemas más importantes. Para evitar el trabajo no planificado, Bill y su equipo acuerdan revisar capacidad del equipo antes de aprobar el trabajo en las solicitudes de cambio

Este sistema de seguimiento del trabajo a varios niveles garantiza que existe un flujo de responsabilidad adecuado en el que el equipo puede confiar.

2. Limitar el trabajo en curso o en progreso (WIP)

Según el libro, hay que tener el menor número posible de tareas en curso a la vez.

Bill considera que cuando tu atención se divide entre múltiples tareas, te sientes abrumado y propenso a cometer errores debido a la dispersión de la atención. Cuantos más errores cometas, más esfuerzo y recursos de la empresa invertirás para resolverlos. Como el trabajo original no fue fructífero, se considerará un desperdicio de recursos que podrían haberse empleado en nuevas tareas.

El libro recomienda alinear las estrategias con metodologías ágiles o Lean para garantizar que las tareas planificadas optimizan los recursos.

Lectura de bonificación: Amplíe sus conocimientos con nuestras guías para:

Gestión ágil de proyectos

Gestión de proyectos Lean

3. Aprovechar los Tableros Kanban

Una de las formas en que Bill Palmer y su equipo fueron capaces de superar la acumulación de WIP para Parts Unlimited es con

Tableros Kanban

. Kanban, que significa "tablero" en japonés, permite al equipo visualizar el trabajo. El Tablero está dividido en columnas que representan las fases del flujo de trabajo, normalmente moviéndose de izquierda a derecha. Cada tarea está representada por una tarjeta.

En el libro, el equipo de Bill construye un tablero Kanban con las etiquetas Ready, Doing (para tareas WIP) y Done. Cada tarjeta tiene una persona asignada y se coloca en el lado izquierdo del Tablero. Se recoloca a la derecha a medida que el trabajo progresa. Con un sistema así, todo el trabajo se controla, organiza y prioriza para

maximizar la productividad

permitiendo una visibilidad completa de las tareas del equipo y minimizando el trabajo no planificado.

**Consejo profesional

Vista Tablero en ClickUp

para construir Tableros Kanban escalables e informativos. Cree flujos de trabajo de varios pasos en unos pocos clics y acceda a estados, personas asignadas y prioridades en una sola vista. Puede arrastrar y soltar fácilmente tareas a través de columnas e incluso utilizar la barra de herramientas incorporada para hacer actualizaciones de estado a granel. 💪

Supervise tareas y proyectos de un solo vistazo y arrastre y suelte tareas, ordénelas y fíltrelas sin esfuerzo con una vista Tablero Kanban totalmente personalizable

4. Gestione los cambios con la Teoría de las Restricciones

Erik informa a Bill sobre cómo la Teoría de las Restricciones juega en las grandes organizaciones. La mayoría de las empresas tienen cuellos de botella o limitaciones en sus operaciones de TI y de planta que pueden ser perjudiciales y provocar trabajo no planificado. Erik explica que para ofrecer un servicio de TI estable, predecible y seguro, hay que planificar los recursos humanos o no humanos para hacer frente a estas limitaciones y facilitar un flujo de trabajo ininterrumpido.

En el caso de Parts Unlimited, el impacto de sus numerosas limitaciones afectó a Brent, el ingeniero jefe de operaciones y un prodigio de las TI. Brent estaba hasta el cuello de trabajo no planificado, normalmente trivialidades y arreglos, que hacían que las tareas cruciales planificadas se resintieran.

Para resolver este problema, Bill formó un grupo que se ocuparía de las escaladas en lugar de Brent. Además, Brent, que antes se reservaba sus métodos, ahora formaría al grupo para transferir sus conocimientos. Esto permitió al equipo correlacionar el proceso para futuras consultas y liberó el tiempo de Brent (o, como dice Bill: liberó a Brent de la extinción de incendios) para que pudiera invertir su experiencia en tareas de mayor valor.

Bonificación: Pruebe el ClickUp Mapa de Procesos Plantilla de Pizarra para visualizar los cuellos de botella y construir un flujo de trabajo interdepartamental infalible alineado con la Teoría de las Restricciones.

5. Optimizar el proceso de implantación

El proyecto Phoenix estaba condicionado por las fechas, por lo que había poco tiempo para probar y desplegar la aplicación.

Sin embargo, a lo largo del libro, el equipo de Bill se hizo más eficiente y produjo más versiones que en el trimestre anterior. Esto se debió en parte a su nuevo enfoque de entregar pequeños trozos de trabajo con más frecuencia, reduciendo el WIP y el tiempo de buffer sin tomar atajos escandalosos.

6. Utilizar el modelo The Three Ways para impulsar DevOps

El coaching de Erik gira en torno al modelo The Three Ways, que es la base de muchos conceptos de DevOps. El modelo ofrece directrices para que las empresas proporcionen un valor constante del producto y soporte al cliente mediante un trabajo constante, eficiente y de alta calidad.

La primera vía: Optimización

Al evaluar el intento correcto de una empresa, valoramos el resultado, no el proceso. The First Way explora cómo el proceso afecta al resultado y a los plazos de entrega. Para maximizar su rentabilidad, debe

optimizar su flujo de valor

es decir, el flujo de trabajo que comienza con el desarrollo del software y termina con la entrega al cliente.

Según el libro, es esencial tener en cuenta el panorama general a la hora de crear un plan de optimización. ¿Cuáles son los principales

objetivos de la empresa

? ¿En qué tipo de cumplimiento normativo y normas de seguridad no debería transigir nunca?

También es importante mantenerse al día de los avances tecnológicos. Por ejemplo, explorar nuevos programas informáticos como

IA DevOps

,

programación amigable Creadores de diagramas de Gantt

y

Herramientas de gestión de operaciones de TI

pueden acelerar generosamente la planificación y la producción.

La segunda vía: Utilizar un bucle de retroalimentación para evitar la repetición del trabajo

La segunda vía se refiere al flujo interno de información. Con circuitos de retroalimentación rápidos y constantes, las empresas pueden aprender a detectar problemas de calidad en su origen y solucionarlos con prontitud para evitar que sigan afectando a la cadena de producción. Los problemas detectados en fases posteriores serán más difíciles de resolver y causarán retrasos significativos. ⚠️

La tercera vía: Mejora continua y compatibilidad de los servicios

La Tercera Vía habla de la mejora continua, que se produce como resultado de lo siguiente:

Aprendizaje mediante el escrutinio de experiencias pasadas Practicar una habilidad repetidamente -según Erik, es mejor practicar cinco minutos cada día que tres horas una vez a la semana. Incluso la repetición de errores ayuda a desarrollar la resiliencia y la confianza para intentar algo nuevo Asumir riesgos y experimentar con distintos métodos, Herramientas DevOps y otras estrategias de soporte al cliente, puede alcanzar niveles de eficacia y calidad nunca vistos

Citas del proyecto Phoenix que nos encantan

El Proyecto Fénix es un libro muy citable, pero estos cinco extractos son los que más nos han gustado:

No hay límite para lo que se puede conseguir cuando a nadie le importa quién se lleva el mérito

Esta cita señala que podemos conseguir resultados notables dejando a un lado el beneficio personal y centrándonos en la colaboración. Sin la presión de ser el mejor, la creatividad y los conocimientos del equipo pueden brillar con luz propia. ⛅

Un proceso es tan rápido como su cuello de botella más lento

Desde el punto de vista de las limitaciones, el bajo rendimiento en una fase puede obstaculizar todo el proceso, aunque el resto de las fases funcionen bien.

No importa cuánto planifiquemos. Lo que importa es lo bien que afinamos el plan a medida que surge nueva información_

Nuestros esfuerzos de planificación serán inútiles si no nos adaptamos a los retos continuos, que son inevitables. Lo mismo ocurre con los acontecimientos favorables. Representan oportunidades para lograr resultados aún mejores.

No hay ningún secreto que le permita saltarse el trabajo duro

A veces, la eficiencia consiste en encontrar atajos y eliminar pasos del proceso que no son necesarios. Sin embargo, el trabajo duro y la determinación no pueden escatimarse si quieres tener éxito.

Un mar tranquilo nunca hizo a un marinero hábil

Aunque pueden ser frustrantes y ralentizarte, los errores y los retos ayudan a desarrollar la resiliencia y contribuyen al crecimiento personal y profesional. 🌱

Aplicar los aprendizajes del Proyecto Fénix con ClickUp

Las lecciones DevOps de este libro forman los cimientos de las operaciones de cualquier equipo de TI. Aun así, la pregunta del millón es: ¿Cómo adoptamos estas enseñanzas desde un punto de vista práctico?

La respuesta es

ClickUp

-a

hub de gestión de proyectos

con soluciones a medida para equipos de software. Tanto si desea implantar The Three Ways of DevOps como establecer un sistema de supervisión de WIP, ClickUp es muy flexible y puede configurarse para dar compatibilidad a cualquier flujo de trabajo.

ClickUp ofrece numerosas

funciones específicamente diseñadas para el desarrollo de software

y equipos de operaciones. También se integra con muchas de sus herramientas de referencia, como GitHub, GitLab y Bitbucket, para que pueda planificar, colaborar y ejecutar tareas de forma productiva desde una plataforma centralizada.

Planifique, documente y distribuya su software más rápidamente: cree su propio proyecto Phoenix con ClickUp

Con ClickUp, los principios de El Proyecto Fénix pueden convertirse fácilmente en parte de su rutina diaria; veamos cómo.

1. Ajuste flujos de trabajo optimizados con herramientas de gestión de tareas y programación

En su viaje para volver a encarrilar Parts Unlimited, Bill Palmer se desvive por implementar las mejores prácticas de planificación y gestión de tareas DevOps. Pero con ClickUp, cualquier tarea de planificación de horarios y flujos de trabajo se realiza sin esfuerzo.

Utilice

Tareas de ClickUp

para personalizar los flujos de trabajo de todos sus proyectos: seguimiento de personas asignadas, subtareas, comentarios de tareas, dependencias y rótulos de prioridad, todo desde un mismo lugar. La plataforma ofrece múltiples opciones de visualización a través de views. Por ejemplo:

Vista del (diagrama de) Gantt : Cree intrincadas hojas de ruta hacia las metas y limite el WIP obteniendo una Panorámica en tiempo real de dependencias, hitos de entrega y limitaciones. También puede saltar a prediseñados Plantillas de (diagrama de) Gantt-gantt-para-proyectos//) para correlacionar los cronogramas de los proyectos más rápidamente

Cree intrincadas hojas de ruta hacia las metas y limite el WIP obteniendo una Panorámica en tiempo real de dependencias, hitos de entrega y limitaciones. También puede saltar a prediseñados Plantillas de (diagrama de) Gantt-gantt-para-proyectos//) para correlacionar los cronogramas de los proyectos más rápidamente Vista del Calendario : Un planificador de arrastrar y soltar para proyectos basados en fechas

Un planificador de arrastrar y soltar para proyectos basados en fechas [Vista Carga de trabajo](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carga de trabajo-view) : Utilícela para evaluar la capacidad del equipo y redistribuir la carga de trabajo creativo o atrasado entre los miembros del equipo con poco o mucho trabajo

Utilícela para evaluar la capacidad del equipo y redistribuir la carga de trabajo creativo o atrasado entre los miembros del equipo con poco o mucho trabajo Vista de formularios : Recopile solicitudes de incidencias y funciones mediante formularios nativos de ClickUp y transfórmelas rápidamente en tareas reales con etiquetas y rótulos de prioridad

Para una mayor eficiencia, automatiza las acciones repetitivas y de administrador con

Automatizaciones de ClickUp

y reduzca el trabajo de su equipo.

2. Construir conocimiento de la situación mediante la supervisión de sprints y otras operaciones de TI

Obtenga información rápida sobre los sprints de sus equipos con la vista Lista de sprints de ClickUp

Después de ajustar los flujos de trabajo, puede supervisar de cerca todas sus operaciones en ClickUp, desde los sprints y las tareas de implementación hasta las materias primas y las solicitudes. Con

Sprints en ClickUp

puede:

Copiar vistas de Sprints para empezar rápidamente

Ajustar fechas y personalizar su estructura de puntos

Sincroniza el trabajo de tu equipo con repositorios Git

Transfiere automáticamente las tareas incompletas al siguiente Sprint

La plataforma cuenta con gráficos de burnup, burndown y flujo acumulativo para ayudarle a seguir el progreso hacia las metas e identificar las limitaciones y oportunidades de mejora más rápidamente.

ClickUp simplifica

gestión de versiones

con su pipeline Git integrado, listas de control de lanzamiento y trenes de lanzamiento. También puede configurar

Tarjetas del panel de control

en su entorno de trabajo para acceder a métricas de equipo en tiempo real, como la duración media del despliegue y el tiempo de seguimiento.

3. Gane con la colaboración y los comentarios continuos

Colabore en ideas y cree impresionantes documentos o wikis con páginas anidadas y opciones de formato personalizadas para hojas de ruta, bases de conocimiento, etc

En el libro, Erik explica la importancia de ser transparente con los equipos acerca de los desarrollos que afectan al tiempo de espera o a la fecha de entrega. Por suerte, ClickUp ofrece todo un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración para ayudarle en este sentido. Algunas de las funciones más destacadas son:

¿No sabe por dónde empezar? Aprovecha las numerosas plantillas ya preparadas de la plataforma para distintos objetivos de empresa. Opciones como la

Plantilla de desarrollo de software ClickUp Ultimate

,

Plantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp

y

Plantilla de notas de publicación de ClickUp

son básicos para cualquier departamento de TI.

Aproveche las ventajas de DevOps y consiga su próxima victoria empresarial con ClickUp

el Proyecto Fénix nos enseña que es posible aspirar a la eficiencia, la calidad del producto y la satisfacción del cliente al mismo tiempo. Mediante la aplicación de los principios del libro con una solución de gestión del trabajo de primera valoración como ClickUp, su empresa no sólo puede dirigir con éxito

planes de lanzamiento

sino también satisfacer a las partes interesadas.

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a

y descubra cómo puede agilizar sus operaciones informáticas y aumentar la productividad de su equipo. ⬆️