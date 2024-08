Estructura de las agencias de marketing: Tipos y mejores prácticas [Guía 2024]

Tanto si está al frente de una empresa de marketing con más de 500 empleados como de un equipo de marketing digital con sólo un par de personas, no puede escapar a la verdad universal: el éxito de sus esfuerzos de marketing depende en gran medida de cómo se organice roles y responsabilidades internas .

Una estructura de agencia de marketing bien definida ajusta una cadena de mando transparente. Fomenta la rendición de cuentas, agrupa a los empleados en función de sus funciones y le sitúa en una senda clara hacia las metas estratégicas. 🎯

En este artículo, le guiaremos a través de los tipos de estructura de agencia de marketing más comunes para ayudarle a elegir la que se alinee con el tamaño y las metas de su equipo o departamento de marketing. También le sugeriremos una software de gestión de proyectos que facilita la creación de estructuras de agencias de marketing.

¿Qué es una estructura de agencia de marketing?

Una estructura de agencia de marketing se refiere a la organización de roles, equipos y departamentos dentro de una empresa proveedora de servicios de marketing. En pocas palabras, esta estructura determina quién responde a quién y define los roles y responsabilidades de cada persona dentro de la organización.

¿Por qué debe prestar atención a la estructura de su agencia de marketing? La razón más obvia es asegurarse de que sus empleados comprenden la cadena de mando y sus funciones.

Además, una agencia de marketing bien estructurada capacita a los miembros del equipo para prestar servicios de máxima calidad y aumentar la satisfacción del cliente. Todos los recursos, incluidos el tiempo, el dinero y la tecnología, se asignan correctamente con el mínimo desperdicio.

La comunicación y la colaboración en las agencias de marketing bien organizadas están a un nivel admirable: hay poco riesgo de malentendidos y falta de comunicación.

Combine todas estas ventajas y obtendrá flujos de trabajo racionalizados y una mayor eficiencia. ✨

5 tipos de estructura más comunes de las agencias de marketing

Vamos a dejar las cosas claras desde el principio-un ideal estructura de agencia de marketing no existe. Cada tipo tiene sus pros y sus contras, y tu trabajo es encontrar el que funcione para tu agencia de marketing y te permita maximizar tus recursos.

Veamos algunas de las estructuras de organización de marketing más populares: 👇

1. Estructura jerárquica tradicional

Si diriges una gran agencia que ofrece todo tipo de servicios de marketing, es posible que optes por una forma anticuada de organizarla. La estructura tradicional de una agencia de marketing da prioridad a los roles claramente definidos y presenta varias jerarquías de gestión y de equipos de marketing.

Esta estructura piramidal y funcional ya la conoce: en la cúspide está el consejo de administración o el propietario de la agencia. Por debajo, están los directores generales y los ejecutivos de nivel C.

Luego están los jefes de departamento o directores que dirigen equipos especializados o basados en roles. Por ejemplo, un director creativo puede encargarse de los equipos de marketing de contenidos y diseño.

Dependiendo del tamaño de la agencia, puede haber jefes de equipo por debajo de los directores. Cuanto más se desciende en la jerarquía, mayor es el número de personas.

Ventajas

La mayor ventaja de la estructura tradicional de una agencia de marketing es la claridad de los roles. Todo el mundo conoce sus responsabilidades y el riesgo de malentendidos, solapamientos y falta de comunicación es mínimo.

Otra ventaja de esta estructura es la estabilidad, ya que todo el mundo sabe de qué se encarga, hay poco riesgo de confusión y todos los miembros del equipo son responsables de su trabajo.

**Otra ventaja es la escalabilidad. Los equipos y los roles están claramente definidos, por lo que es fácil añadir a otra persona al equipo a medida que crece la organización de marketing.

Por ejemplo, puede que se dé cuenta de que necesita un nuevo investigador de mercado. Como ya tiene un equipo de planificación y un jefe de departamento de marketing digital, el nuevo empleado no tendrá problemas para integrarse.

Inconvenientes

Debido a su jerarquía algo rígida, el punto débil más importante de esta estructura es su falta de enfoque en colaboración interfuncional . Destaca la colaboración dentro de los equipos, por lo que es perfecto para las grandes agencias que ofrecen servicios separados a los clientes.

Por ejemplo, si un cliente necesita servicios de redacción de contenidos y el otro diseño de marca, tendrás dos equipos de marketing distintos para atender sus necesidades.

Las cosas pueden volverse caóticas si un cliente requiere varios servicios, ya que esto significa que varios equipos tienen que trabajar juntos para prestar estos servicios especializados. Por supuesto, establecer una colaboración interfuncional y una gestión de cuentas de calidad no es imposible, pero esta estructura de equipos simplemente no ofrece mucho margen para la flexibilidad dentro de las funciones.

En definitiva, si utiliza esta estructura de agencia de marketing, es posible que le resulte más difícil adaptarse con frecuencia a los cambios.

2. Estructura

La estructura o sistema pod es la solución a la que recurren quienes buscan un enfoque moderno, ágil y centrado en el cliente. En este caso, la atención se centra en los pods, es decir, pequeños, equipos interfuncionales cada uno de los cuales atiende a un cliente específico.

**Por ejemplo, puede tener un cliente que necesite un redactor, un diseñador y un especialista en PPC, por lo que tendrá un grupo con miembros de estos equipos separados. Otro cliente puede necesitar servicios de redes sociales y branding, por lo que crearás un nuevo grupo formado por gestores de redes sociales y diseñadores.

Ventajas

Una de las ventajas del sistema de grupos es la mayor satisfacción del cliente. Creas un equipo para cada cliente, lo que permite a tu gestor de cuentas conectar con el trabajo, conocer la cuenta por dentro y por fuera y dedicar el 100% de su tiempo a un único proyecto. La estructura del pod sienta las bases para establecer relaciones a largo plazo con los clientes y permitir que su equipo se especialice en áreas concretas.

Otra ventaja de este sistema es la colaboración interfuncional. Tener en el mismo equipo a personas con habilidades diferentes puede ser un reto al principio, pero a la larga es beneficioso: aprenderán y comprenderán las habilidades de los demás estilos de trabajo y roles. Esta comprensión más profunda conduce a mejor resolución de problemas y facilitar la toma de decisiones .

La reducción de los cuellos de botella es otra ventaja. Tus pods son como equipos de baloncesto profesionales: todos los jugadores están sincronizados y tienen en mente el mismo plan de juego, por lo que es un placer ver la ejecución. 🏀

Inconvenientes

Un problema potencial del sistema de pods es la escalabilidad. Los nuevos empleados pueden tener más dificultades para incorporarse a un pod y contribuir, ya que no están familiarizados con la cuenta. Mientras que alguien nuevo está tratando de aprender las cuerdas, la calidad del trabajo de todo el pod podría sufrir.

En algunas situaciones, se pueden evitar estas situaciones. Por ejemplo, cuando contrate a alguien, permítale ser la sombra de uno de los miembros del equipo para que se familiarice con la dinámica, los flujos de trabajo y los métodos de trabajo expectativas del cliente . Luego, dales gradualmente más responsabilidad hasta que estén preparados. Aunque eficaz, es una estrategia arriesgada: hay que planificarla con mucha antelación.

3. Estructura organizativa matricial

En estructura de matriz es un punto intermedio entre el modelo jerárquico tradicional y el sistema de módulos. Combina lo mejor de ambos para permitir roles claramente definidos sin perder flexibilidad y adaptabilidad.

En este caso, se dispone de los equipos y jefes de departamento tradicionales, pero también de la libertad de crear equipos interfuncionales específicos para el cliente, la marca o el mercado.

Por ejemplo, el equipo de marketing de contenidos depende del jefe del departamento de marketing, igual que en el modelo tradicional. Pero también depende del jefe de proyecto asignado al proyecto específico en el que trabaja su equipo de creación de contenidos.

La estructura de agencia híbrida es ideal para las organizaciones de marketing que se ocupan de múltiples proyectos a la vez. Minimiza la confusión y permite a los equipos ofrecer calidad a cada cliente sin barreras de comunicación y colaboración.

Ventajas

Con la estructura matricial, se obtiene flexibilidad y un entorno favorable a la colaboración: se ajustan los equipos en función de los requisitos del cliente. Estos equipos trabajan juntos para ofrecer las mejores soluciones y garantizar la satisfacción del cliente.

No hay desperdicio de recursos, ya que cada equipo se reúne cuidadosamente: si las necesidades del cliente cambian, el equipo también cambiará.

Por ejemplo, si un cliente contrata a su agencia para la redacción de contenidos y más tarde decide que necesita servicios de diseño de sitios web o de publicidad de pago, usted añadirá al equipo un diseñador o un experto en PPC.

Tus empleados se benefician de esta estructura porque pueden sumergirse en distintos proyectos y ampliar sus conocimientos.

Inconvenientes

En las estructuras organizativas matriciales, los empleados dependen de los jefes de departamento y gestores de proyectos . Estas relaciones de (elaboración de) informes duales pueden resultar confusas e incluso contradictorias si todo el mundo no está sincronizado.

Las consecuencias no deseadas de un liderazgo inestable e indefinido son conflictos frecuentes, responsabilidades poco claras y estrés de los empleados, y eso es algo que no quieres bajo tu techo. 🏠

La estructura matricial sólo puede funcionar si la dirección está bien organizada y abierta a la comunicación y la colaboración. Si quieres adoptar esta estructura, tendrás que dotar a tus directivos de herramientas que lo permitan.

4. Estructura plana

Con el modelo plano, te deshaces de la organización jerárquica y adoptas una estructura horizontal.

No se hace hincapié en el enfoque tradicional directivos- mandos intermedios-empleados. Se eliminan las fronteras que suelen existir entre directivos y empleados y se da prioridad a la comunicación directa y la colaboración.

La estructura organizativa plana es ideal para quienes quieren adoptar un enfoque más innovador de la toma de decisiones, en el que todos expresan sus opiniones y eligen soluciones juntos.

Ventajas

A las agencias de marketing les gusta la estructura plana porque les permite alejarse de la burocracia y los largos procesos de aprobación que no sirven en un entorno de trabajo moderno. Al adoptar una estructura horizontal, se abre la puerta a una toma de decisiones rápida agilidad de su agencia de marketing.

Otra ventaja es el énfasis en la colaboración y la comunicación: las personas trabajan juntas para encontrar las mejores soluciones y alcanzar las metas. Al no tener que pasar por el aro para obtener aprobaciones, el personal es más independiente, lo que hace que se sientan valorados, y esto conduce a una mayor satisfacción en el trabajo.

Inconvenientes

La mayor ventaja de la estructura plana es también su talón de Aquiles: no hay una distinción clara entre dirección y personal. Para que el modelo plano funcione, tú (como propietario o director general de la agencia) tienes que confiar en que tus empleados tomen decisiones sensatas y te guíen en la dirección correcta.

Al no existir la jerarquía tradicional, no se hace hincapié en roles claramente definidos. Esto puede dar lugar a confusión, ya que los miembros individuales del equipo, sobre todo los inexpertos, pueden no entender quién debe ocuparse de qué.

Otro posible inconveniente a tener en cuenta es la escalabilidad. A medida que su agencia de marketing crece, resulta más difícil mantener la productividad y la eficacia sin los roles de gestión tradicionales.

5. Estructura de autónomos

¿Necesita su agencia mano de obra adicional de vez en cuando? Si es así, la estructura de autónomos puede ser la solución perfecta.

En este caso, su plantilla se compone principalmente de autónomos a los que contrata para proyectos específicos. Sus empleados a tiempo completo suelen ser los que se comunican con los autónomos y montan los equipos en función de los requisitos del proyecto.

Por ejemplo, usted contrata a un nuevo cliente que requiere servicios de diseño web o gráfico y necesita un redactor de contenidos para escribir páginas de aterrizaje. En lugar de contratar a un diseñador o redactor a tiempo completo, emplearás a un autónomo que pueda encargarse del trabajo.

Ventajas

La estructura freelance tiene muchas ventajas si sabes cómo aprovecharla. Un gran atractivo es el ahorro de dinero: sólo contratas a freelancers cuando los necesitas, por lo que no hay desperdicio de recursos.

Otra ventaja es la flexibilidad: en función de las necesidades del proyecto, puede contratar autónomos con habilidades específicas y ofrecer un trabajo de alta calidad, garantizando la máxima satisfacción del cliente.

Si notas que tu agencia está creciendo y necesitas contratar personal a tiempo completo, puedes ofrecer el trabajo a tus autónomos con mejor rendimiento. Del mismo modo, si pierdes un cliente importante, no tienes que preocuparte de tener personal adicional a bordo: simplemente no ofrecerás nuevos trabajos a los autónomos hasta que consigas un nuevo cliente. Esta flexibilidad le permite ampliar su agencia y dirigirla en la dirección correcta sin problemas de personal.

Inconvenientes

Si quieres que esta estructura te funcione, necesitas tener un equipo fiable que se encargue de gestionar y coordinar a los autónomos. Obviamente, también necesita una red de autónomos dedicados y cualificados.

Quizá el mayor problema sea la incertidumbre. Cuando consigues un nuevo proyecto, necesitas contratar autónomos lo antes posible. No puede saber si encontrará a alguien que se ajuste a sus necesidades con poca antelación.

Otro inconveniente a tener en cuenta es la actitud de los autónomos hacia el trabajo. Claro que encontrarás gente extraordinaria que dará el 100% para completar el trabajo. Pero puede que algunos autónomos no se tomen el trabajo en serio y piensen: "Sólo es un trabajo a tiempo parcial"

Organice su departamento de marketing con ClickUp

Sea cual sea la estructura que elija, debe asegurarse de que todos los miembros de su agencia de marketing la entienden. La máxima transparencia y visibilidad garantizan que todos los miembros del equipo conozcan sus responsabilidades y la cadena de mando, y que dispongan de todo lo necesario para comunicarse y colaborar con eficacia.

Reúna a su equipo de marketing bajo un mismo techo y asegúrese de que todos comprenden cómo encajan en el panorama general con ClickUp una de las mejores valoraciones gestión de tareas y proyectos plataforma. ClickUp cuenta con funciones que fomentan la colaboración y la comunicación y le ayudan a aumentar la productividad .

Veamos las herramientas y funciones que le resultarán muy útiles a la hora de estructurar su agencia o equipo de marketing.

Pizarras ClickUp

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual Pizarras ClickUp son lienzos digitales donde su equipo de marketing puede intercambiar ideas, elaborar estrategias, tomar notas, añadir imágenes y enlaces, y pasar de las ideas a la acción en un santiamén. Es ideal para la colaboración interfuncional e híbrida e equipos remotos ya que cada cambio se muestra en tiempo real.

Centralice su trabajo creando tareas directamente en su Pizarra: asigne miembros del equipo, establezca plazos y agilice los flujos de trabajo. Añada enlaces a documentos y archivos para proporcionar más contexto.

También puedes utilizar las Pizarras para visualizar la estructura de tu agencia y asegurarte de que todos los empleados comprenden su rol. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs para documentar y compartir información importante con el equipo Documentos ClickUp es una excelente herramienta para crear, editar, gestionar y almacenar documentos. Utilícela para crear documentos de empresa y manuales del empleado que describen la jerarquía organizativa de su organismo y las responsabilidades de cada persona.

Una vez completada la documentación, añade a los miembros de tu equipo a los Docs. De este modo, podrán acceder a ella siempre que no estén seguros de cómo manejar una situación concreta.

Las funciones de IA de ClickUp facilitan a los equipos de marketing la elaboración rápida de documentos importantes como un caso práctico

Crear un montón de documentos exhaustivos no parece divertido, pero puede serlo con ClickUp AI . Esta aplicación basada en IA asistente de escritura es una función integrada de ClickUp Docs y le ayuda a escribir más rápido y a minimizar los errores. ✍️

Plantillas ClickUp

Visualice fácilmente la estructura y el diseño de sus equipos con esta sencilla plantilla de pizarra de organigrama

La biblioteca de ClickUp cuenta con más de 1.000 plantillas listas para usar para diversos fines. En el contexto de las estructuras organizativas de marketing, nuestra recomendación es la siguiente Plantilla de organigrama de ClickUp . Esta plantilla de Pizarra le ayuda a visualizar los equipos, departamentos y cadenas de mando de su organismo. ⛓️

Como es fácil de editar, la plantilla es ideal para agencias de marketing en crecimiento o para las que trabajan con varios clientes en diversos proyectos. Añade notas junto a los campos para proporcionar más información, enlazar con tareas o hacer un anuncio.

Otras plantillas populares plantillas de agencias de marketing de ClickUp son:

Vista del chat de ClickUp

Añada miembros del equipo a los debates y colabore con ClickUp Chat en un solo espacio y evite saltar entre aplicaciones

ClickUp tiene 15+ vistas de proyectos , lo que le permite crear y organizar tareas, ver calendarios y supervisar cargas de trabajo.

Como el pilar de toda agencia de marketing de éxito es la comunicación, el Vista del chat de ClickUp es un arma necesaria en su arsenal: permite a su equipo intercambiar mensajes en tiempo real sin salir de la plataforma. ✉️

Esta herramienta hace que la multitarea sea pan comido: gestiona tareas y organiza el trabajo mientras chateas con tus compañeros.

ClickUp: Su Asistente de Estructura de Agencia de Marketing

Ni siquiera la mejor estructura de una agencia de marketing funcionará si no te aseguras de que todos los miembros del equipo la entienden y disponen de las herramientas adecuadas para comunicarse y organizarse.

Con las versátiles funciones de ClickUp, puede crear y visualizar fácilmente su estructura organizativa, presentarla a su equipo y ver cómo fomenta la colaboración y la eficacia de las operaciones. Registrarse en ClickUp ¡y empieza a escalar tu organización con una estructura de agencia de marketing ganadora! 💗