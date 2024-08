Un honesto ¡Ajá! Para jefes de producto en 2024

En el proceso de gestión de productos intervienen muchas cosas, desde las ideas iniciales hasta la creación de hojas de ruta, la ejecución y el mantenimiento. Con tanto que gestionar, los equipos de producto necesitan una herramienta de software que facilite todo el proceso.

Por suerte, los equipos de producto tienen acceso a muchos proveedores de software y herramientas que lo hacen posible, uno de los cuales es ¡Ajá! Esta plataforma todo en uno afirma ser la mejor, pero ¿es realmente así?

En este artículo, analizaremos en profundidad qué es Aha!, sus funciones clave y los pros y los contras de su uso para el desarrollo de productos. También te presentaremos una app, en nuestra opinión, aún mejor. 💡

¿Qué es Aha?

¡Ajá!

(a veces denominado Aha.io) es un paquete de software de desarrollo de productos que ofrece todas las funciones que necesita un equipo para llevar un producto de la idea a la ejecución. Mientras que algunas herramientas sólo ofrecen funciones para una parte del proceso, Aha! facilita a los equipos la visualización de ideas, la creación de hojas de ruta, la iteración y la innovación, y el trabajo entre equipos para crear y mantener productos.

Los Teams que buscan una plataforma de desarrollo de productos "todo en uno" pueden considerar Aha! como una forma de poner en marcha un nuevo equipo de gestión de productos, o como una oportunidad para dejar de utilizar varias aplicaciones de software y centralizarlo todo en un solo lugar. ✔️

Clave Aha! desarrollo de productos características

Con una solución integral, puede esperar encontrar un montón de

estrategia de desarrollo de productos

¡y funciones de ejecución dentro de Aha!

La plataforma se divide en cuatro productos diferentes: Aha! Roadmaps, Aha! Ideas, Aha! ¡Cuadernos y Aha! Develop. Explorémoslos con más detalle.

1. ¡Aha! Hojas de ruta para hojas de ruta visuales

Vía

¡Ajá!

Aha! Roadmaps es la solución dedicada de la plataforma para completar

gestión de productos

. Este producto permite crear una estrategia, priorizar determinadas funciones y diseñar hojas de ruta atractivas que guíen al equipo de producto durante todo el proceso. 👀

Teams pueden construir hojas de ruta en momentos utilizando plantillas personalizables, y luego convertir estos cronogramas visuales en un recurso productivo. Establezca sus metas y vea las actualizaciones en tiempo real, utilice métricas de puntuación objetiva para establecer prioridades y planifique lanzamientos, fechas de entrega y actualizaciones en todos los equipos para obtener mejores resultados.

2. Ideas para la innovación de productos y el intento correcto de compra

Vía ¡Ajá! Para equipos que buscan un lugar donde almacenar no sólo ideas, sino también opiniones, Aha! Ideas ofrece precisamente eso. Con esta herramienta puedes obtener feedback de los clientes y decidir qué priorizar a continuación. 📋

Aha! Ideas le ayuda a crear una biblioteca de historias de usuarios, peticiones de clientes y comentarios, utilizando formularios dinámicos e integraciones con herramientas de CRM populares. También contiene un proceso de revisión, para que su equipo pueda examinar los comentarios, revisar las tarjetas de puntuación y crear una lista de prioridades. Aha! Ideas también le ofrece nuevas formas de recopilar información a través de encuestas y otras funciones de comentarios dentro de la app.

3. ¡Aha! Cuadernos para la base de datos interna

Vía ¡Ajá! Aha! Notebooks presenta un lugar central para que los equipos almacenen y compartan conocimientos sobre productos. Piense en ello como una base de conocimientos interna, pero con funciones añadidas diseñadas para la interacción y la funcionalidad entre equipos, como pizarras y listas de tareas pendientes. ✏️

Colabore entre notas, documentos, listas de tareas pendientes y pizarras. Organiza los archivos por carpetas y busca en la base de datos para encontrar notas concretas. Empieza desde cero o utiliza uno de los muchos

plantillas de planes de desarrollo

para crear nuevos documentos. Aproveche la inteligencia artificial (IA) con compatibilidad integrada para redactar borradores.

4. ¡Ajá! Desarrollar para la ingeniería ágil

Un problema común con el que se encuentran los equipos es la falta de comunicación y sinergia entre la ideación o gestión del producto y el proceso de ingeniería. ¡Con Aha! Develop, puede reunir a los dos equipos para que trabajen más estrechamente y así agilizar los flujos de trabajo de desarrollo. 💻

Construya su propio flujo de trabajo de desarrollo de productos y utilice su hoja de ruta para guiar tanto la gestión como el desarrollo de productos. Elige el marco que necesites entre Scrum, Kanban o ágil y empieza a trabajar de inmediato. ¡Aha! Develop también se integra con herramientas de desarrollo como GitHub y Sentry para facilitar la gestión.

Aha ! precios

El modelo de precios de Aha! puede resultar confuso para los usuarios al principio, especialmente si quieres optar a más de uno de sus productos. Cada producto tiene su propia suscripción mensual, por lo que puedes adaptar tu paquete exactamente a lo que necesitas.

¡Estos son los precios actuales de Aha!

¡ Aha ! ¡Hojas de ruta (incluye Aha ! ¡Ideas Essentials y Aha ! Notebooks Advanced): Desde 59 $/mes por usuario

Desde 59 $/mes por usuario ¡ Aha ! Ideas (incluye Aha ! Notebooks Advanced): Desde 39 $/mes usuario

Aha ! Notebooks Advanced): Desde 39 $/mes usuario ¡ Aha ! Cuadernos: Desde $9/mes por usuario

Desde $9/mes por usuario ¡Aha ! Develop: Desde $9/mes por usuario

Individualmente, las suscripciones no son demasiado caras. Sin embargo, si quieres invertir en toda la suite de productos, te enfrentas a un gran gasto mensual, y eso por usuario.

Pros de Usar Aha!

Aha! es una plataforma popular de desarrollo de productos, y eso es en gran parte gracias a su amplio y robusto intervalo de funciones.

Echemos un vistazo a algunas de las principales razones por las que los equipos de desarrollo de productos siguen utilizando Aha!, a partir de comentarios reales de usuarios reales del producto.

1. Centralizado desarrollo de productos y gestión

Una plataforma como Aha! reúne a todos sus equipos de desarrollo, gestión e ingeniería de productos para trabajar en ideas y ejecución en un solo lugar. Esto significa que no solo puedes decir adiós a pagar suscripciones por múltiples herramientas, sino que puedes disfrutar de una experiencia más ágil. 🌻

Ser capaz de construir hojas de ruta de productos, almacenar el conocimiento del producto, y las ideas de origen y la retroalimentación en un solo lugar es extremadamente útil. Permite a los equipos iterar y tomar decisiones basadas en conocimientos, y avanzar más rápido. ¡Trabajar con su equipo de ingenieros a través de Aha! Develop agiliza aún más este proceso, creando un proceso de desarrollo simplificado.

2. Extensivo hoja de ruta del producto

Aha! Roadmaps le ofrece una herramienta integrada de hoja de ruta de productos que va más allá de lo básico. ¡Usted puede construir un cronograma visual en un montón de herramientas de producto, pero el beneficio de usar Aha! Roadmaps para esto son los detalles detrás del cronograma. 📝

¡Dentro de Aha! Roadmaps, obtienes acceso a funciones que te permiten analizar recursos y capacidad, establecer dependencias, asignar prioridades, establecer metas y más. Todo esto enlazado a otras funciones, como Tableros de planificación y sus metas estratégicas, dando a sus hojas de ruta aún más valor.

3. Colaboración entre equipos

Cualquier plataforma "todo en uno" puede facilitar la unión de equipos diversos para crear un trabajo aún mejor. Esto es algo que Aha! hace bien, gracias tanto a Aha! ¡Notebooks y Aha! Develop. ⚒️

¡Con Aha! Notebooks, puede crear un recurso central para todo lo relacionado con la gestión de productos. Almacene información sobre sus clientes, estrategia, metas, hoja de ruta, miembros del equipo, información sobre productos y planes de marketing. Se acabaron los silos y las dificultades para encontrar los detalles que necesitas.

Aha! Develop crea una nueva forma de interacción entre la gestión de productos y los equipos de ingeniería. Ambos equipos se benefician de una mayor visibilidad de la hoja de ruta del producto y de las actualizaciones del progreso de ingeniería. Las integraciones con herramientas de desarrollo mejoran aún más esta colaboración.

4. Análisis y elaboración de informes

Aha! incorpora análisis y elaboración de informes en toda la plataforma, lo que permite a los usuarios conocer áreas como la opinión de los usuarios, el progreso de las metas y mucho más. Tener estos datos fácilmente disponibles permite a los equipos elaborar estrategias y priorizar las tareas que marcan la diferencia. 📈

Dentro de Aha!, los equipos pueden capturar datos, realizar un seguimiento de las tendencias de los comentarios, puntuar funciones e ideas, supervisar el progreso de la hoja de ruta y realizar un seguimiento del intento correcto. También puede utilizar informes, gráficos y tablas predefinidos o personalizados para ver los datos de la forma que mejor se adapte a su equipo y a sus metas.

5. Integraciones

Aunque no tiene la lista más larga de integraciones compatibles, las que sí tiene Aha! tienen sentido para la base de usuarios y generalmente se informa que funcionan bien. 🔗

Las integraciones de Aha! incluyen herramientas de ingeniería, comunicación, CRM y gestión de tareas. Los ingenieros y los jefes de producto pueden beneficiarse de las integraciones con herramientas como GitHub, Azure DevOps y Jira. Para facilitar las comunicaciones en equipo, Microsoft Teams y Slack son compatibles. También puedes enlazar Aha! con CRM populares como Zendesk y Salesforce, y con herramientas de seguimiento de tareas como Asana y Trello.

¡## Puntos de Dolor Comunes Aha! Los usuarios se enfrentan

Como cualquier herramienta de software, ¡Ajá! tiene sus puntos negativos. ¡Exploremos algunos de los puntos débiles más comunes experimentados por los usuarios de Aha!

1. Falta de personalización visual

Aunque puede crear sus propias hojas de ruta e informes, algunos usuarios afirman que desearían que la herramienta ofreciera más opciones de personalización. Los usuarios encontraron esto especialmente frustrante cuando se trata de aplicar colores a hojas de ruta e informes, donde la capacidad de personalizar los aspectos visuales es limitada. 🎨

2. Empinada curva de aprendizaje

Aha! es una app, aplicación de software flexible, ideal para equipos que desean crear sus procesos y flujos de trabajo de forma personalizada. Para los miembros del equipo, esto presenta algunos retos de aprendizaje, y algunos usuarios informan que necesitan someterse a un proceso de formación intensivo para entender cómo utilizar el software de manera efectiva. 🧗

3. Interfaz de usuario

Un tema recurrente cuando los usuarios hablan de lo que no les gusta es la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Algunos usuarios informan de que la interfaz de usuario no es tan sencilla o intuitiva como la de otras herramientas de software similares, y que desearían que la interfaz y los elementos visuales de la plataforma fueran más ágiles y actuales. 🖥️

4. Caro modelo de precios por producto

Una consideración clave para muchos compradores de software es el precio. El modelo de precios de Aha! no es el más asequible para las nuevas empresas, y cuando se amplía al tamaño de una gran empresa puede resultar caro rápidamente. También es necesario suscribirse a varios productos para disfrutar de una verdadera experiencia "todo en uno", en comparación con herramientas de software como ClickUp donde pagas una pequeña cuota mensual para disfrutar de acceso a todas las funciones. 💰

¡## Aha! Comentarios en Reddit

En Reddit

los usuarios suelen elogiar las funciones de Aha!, pero también señalan algunos defectos y desventajas comunes del uso del producto.

Un usuario dijo:

"Me encanta y lo he utilizado en varias organizaciones. Gran herramienta visual de hoja de ruta, se integra fácilmente con Jira, portal de ideas gratuito/a, super personalizable. El único inconveniente que he encontrado es que no se puede crear una lista que es arrastrar y soltar funciones por prioridad. Lo que acabo haciendo es un campo numérico personalizado llamado 'prioridad' por el que puedo ordenar"

Otro usuario, sin embargo, señaló que la experiencia del usuario no es tan buena como esperaba: "Es una gran idea y sin duda está orientada al equipo de producto, pero la facilidad de uso y la interfaz de usuario fallan mucho. El equipo de producto tiene que estar muy dedicado para que funcione, ya que requiere mucha gestión para mantener la precisión"

Como con cualquier app, tu experiencia depende de cuáles sean tus metas, de cómo te guste trabajar personalmente y de si dependes de integraciones o funciones específicas.

Herramientas alternativas de gestión de productos para usar en lugar de ¡Ajá!

Utilice ClickUp para ver las cargas de trabajo del equipo con la vista Cronograma para realizar un seguimiento del progreso y ajustar las fechas límite de las tareas

Puede que algunos equipos de producto prefieran ¡Ajá! pero no es la única herramienta de gestión de productos que existe. De hecho, tenemos una sugerencia que le ofrece formas aún mejores de trabajar juntos para construir y mantener los mejores productos de su clase: ClickUp. 🎉

De ClickUp

suite de gestión de productos

destaca en la simplificación del proceso para que puedas lanzar más rápido. Mapa de su visión del producto, obtener su equipo en la alineación, y luego trabajar en sprints para llevar su producto al mercado.

Cree hojas de ruta intuitivas y compártalas con el equipo para que todos sepan en qué deben trabajar a continuación. Visualice cada momento del ciclo de vida del producto a través de diferentes vistas y (diagramas de) Gantt. Supervise las iniciativas,

Metas de ClickUp

y prioridades. Colabora a través de

Pizarras ClickUp

y

Documentos de ClickUp

y mantente en contacto dejando comentarios en toda la plataforma.

Asegúrese de que sus comentarios son vistos mediante la asignación de comentarios a los usuarios directamente en las tareas, y obtener una vista rápida de los comentarios asignados en una lista de control

ClickUp también tiene un montón de funciones incorporadas específicamente para

equipos de software

. Utilice la plataforma para gestionar los backlogs de sprint y el seguimiento de problemas, integrarse con herramientas Git, automatizar flujos de trabajo, supervisar el progreso con paneles ágiles y mucho más.

Acelere la planificación y documentación de sus productos con

ClickUp AI (IA)

. Indica a la IA que aporte ideas, elabore hojas de ruta y redacte borradores de documentación sin salir de la app, aplicación. 🤖

Además de incorporar

software de gestión de productos

clickUp, que incluye funciones de gestión de productos y asistencia basada en IA, también cuenta con numerosas funciones de gestión de productos y asistencia basada en IA

plantillas de planes de desarrollo de software

y

plantillas de estrategia de producto

. Algunas de las más populares son

Con tantas funciones, podría pensarse que un producto y

herramienta de gestión de proyectos

como ClickUp sería aún más cara que ¡Ajá!, ¿verdad? En realidad, ClickUp es mucho más asequible, y no tiene que decidir qué funciones o productos elegir: todo lo que necesita para gestionar productos está incluido de forma predeterminada/a, por defecto.

A continuación le mostramos los precios de ClickUp:

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Con ClickUp, puede reunir a sus equipos de gestión de productos e ingeniería de una manera fluida. Trabajar juntos es una parte integral de ClickUp, y la plataforma está construida con la colaboración en mente. Es una forma más inteligente de idear, crear y desplegar productos.

Encuentre su solución ideal Gestión de productos Concuerde con ClickUp

Aha! es una herramienta útil para los equipos de gestión de productos que desean una plataforma integral que incluya comentarios de los clientes e integraciones de ingeniería. Muchos comentarios son elogiosos, pero siempre vale la pena considerar también los contras, especialmente si necesita personalización, precios asequibles o una mejor experiencia de usuario.

Si estas consideraciones son importantes para usted,

pruebe ClickUp gratis, gratuito/a

. Te ofrece una forma inmejorable de planificar las hojas de ruta de los productos, supervisar el progreso, trabajar con tu equipo de ingenieros y colaborar para que cada lanzamiento y actualización del producto vaya sobre ruedas. ✨