resumen de "Los primeros 90 días": principales conclusiones y revisión

Acaba de conseguir una promoción o tal vez está pasando a desempeñar un rol directivo en una nueva empresa. Enhorabuena Este cambio profesional será sin duda gratificante, pero también puede ser una de las transiciones laborales más difíciles.

Tienes que aprender las estructuras de una empresa totalmente nueva, relacionarte con un nuevo equipo y gestionar la logística de asumir un nuevo trabajo. Por suerte, si te centras en aprender y te mantienes organizado, podrás lograr el intento correcto en tu nuevo rol.

Aquí compartiremos los puntos clave y algunas de nuestras citas de liderazgo favoritas de "Los primeros 90 días": Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" de Michael D. Watkins. Este libro trata sobre el aprendizaje, la adaptación y las técnicas de gestión durante la transición a un nuevo puesto de liderazgo. En este resumen de "Los primeros 90 días", también compartiremos una lista de control de siete pasos para la transición a su nuevo rol con consejos prácticos. ✨

" Los primeros 90 días "Resumen del libro de un vistazo

"Los primeros 90 días" es un libro de Michael Watkins que ofrece un correlacionar y estrategias para las personas que hacen transiciones de liderazgo profesional. En este rápido resumen de "Los primeros 90 días", aprenderá de qué trata el libro, quién es el autor y cómo puede ayudarle en su transición de liderazgo.

Michael Watkins es un reconocido experto en liderazgo y negociación. Es profesor de Liderazgo y Cambio Organizativo en IMD Business School, cofundador de Genesis Advisers, y cuenta con dos décadas de experiencia trabajando en liderazgo. También fue incluido en el Salón de la Fama del Liderazgo Thinkers50 gracias a su trayectoria y numerosos trabajos escritos sobre liderazgo -incluyendo "Los primeros 90 días" 🏆

En "Los primeros 90 días", los lectores aprenden sobre las transiciones profesionales dentro de una organización, así como a nuevas empresas. El libro cubre lo crítico que son los 90 días iniciales con un nuevo empleo de liderazgo. Cubre estrategias y consejos para ayudar con todo, desde la incorporación del empleado para asesorar sobre cómo delegar .

Dividido en 10 capítulos, cada uno se centra en una estrategia. Los primeros 30 días se centran en la preparación, el aprendizaje y la creación de un plan. Los 30 días siguientes se centran en asegurar las primeras victorias y crear un equipo. Los últimos 30 días se centran en la gestión y la aceleración del intento correcto para todo el equipo.

Siga leyendo para conocer la continuación de nuestro resumen "Los primeros 90 días", donde aprenderá más sobre los puntos clave de este libro y cómo puede crear su propia lista de control para realizar una transición correcta. 👀

5 Puntos clave de "Los primeros 90 días" de Michael Watkins

Tanto si buscas consejos para la gestión de proyectos para un nuevo rol directivo o un plan de transición a una nueva posición de nivel C, el libro de Michael Watkins cumple. Aquí continuamos nuestro resumen de "Los primeros 90 días" con cinco puntos clave.

1. Adapte su estrategia a las distintas situaciones de la empresa utilizando el modelo STARS

Al cambiar de trabajo, una de las primeras cosas en las que hay que pensar es qué tipo de líder se es y cómo funciona en los distintos casos de empresa. Esto implica comprender su impacto, así como las diferentes situaciones de Business a las que se enfrenta su nueva organización. 🧐

Pendiente de ello, Watkins sugiere utilizar el modelo STARS, un acrónimo que representa cinco situaciones empresariales comunes:

Puesta en marcha : Está construyendo todo desde cero, incluidos productos, equipos y estructuras, todo ello en un entorno emocionante que debe gestionarse de cerca

Está construyendo todo desde cero, incluidos productos, equipos y estructuras, todo ello en un entorno emocionante que debe gestionarse de cerca Transformación: Se le ha encomendado la tarea de tomar las riendas de una empresa o división con problemas y darle la vuelta a la situación. Su rol de liderazgo implica no sólo la reestructuración de la empresa, sino también la gestión de los estados de ánimo de desesperación y la motivación de los equipos para adoptar un nuevo enfoque

Se le ha encomendado la tarea de tomar las riendas de una empresa o división con problemas y darle la vuelta a la situación. Su rol de liderazgo implica no sólo la reestructuración de la empresa, sino también la gestión de los estados de ánimo de desesperación y la motivación de los equipos para adoptar un nuevo enfoque Crecimiento acelerado : Su trabajo de liderazgo consiste en contratar nuevos empleados y crear sistemas escalables para gestionar el rápido crecimiento de la empresa

Su trabajo de liderazgo consiste en contratar nuevos empleados y crear sistemas escalables para gestionar el rápido crecimiento de la empresa Realineación : Se le contrata para reevaluar el enfoque de un producto o servicio cuando existen problemas, pero no todo el mundo reconoce su importancia. Este tipo de liderazgo implica negociar y animar a los miembros del equipo a estar abiertos al cambio

Se le contrata para reevaluar el enfoque de un producto o servicio cuando existen problemas, pero no todo el mundo reconoce su importancia. Este tipo de liderazgo implica negociar y animar a los miembros del equipo a estar abiertos al cambio Mantener el éxito : Tu nueva empresa está en la cima del éxito, y tu trabajo consiste en asegurarte de que siga así, averiguando qué la hace exitosa y aplicando soluciones innovadoras para mantenerse a la vanguardia de tu sector

Si adapta sus estrategias y su estilo de liderazgo a la situación específica de la empresa, tendrá más probabilidades de realizar una transición sin problemas. Además, es más fácil mantener a todo el mundo en la misma página y trabajando por la misma meta.

2. Agilice la incorporación y establezca relaciones con "las 5 conversaciones "

Unirse a un nuevo equipo o crearlo es mucho más que poner en práctica software de incorporación . Tienes que establecer conexiones (a internet) y relaciones con todos los miembros de tu equipo. Sin este paso crítico, será difícil conseguir compatibilidad y aceptación, especialmente si su transición implica llevar a la empresa en una nueva dirección. 🤝

Watkins recomienda mantener lo que él llama "las cinco conversaciones" Se trata de conversaciones que debes mantener con tu jefe y tu nuevo equipo.

Incluyen:

Diagnóstico de la situación: Revisa tu modelo STARS con tu jefe y tu equipo. ¿Están todos de acuerdo en que la empresa se encuentra en la misma situación? Discuta si alguien tiene una opinión diferente para sentar las bases de unaliderazgo eficaz enfoque

Revisa tu modelo STARS con tu jefe y tu equipo. ¿Están todos de acuerdo en que la empresa se encuentra en la misma situación? Discuta si alguien tiene una opinión diferente para sentar las bases de unaliderazgo eficaz enfoque Expectativas: Establezca expectativas claras sobre lo que define el intento correcto y lo que cada miembro del equipo debe hacer. Asegúrese de que las prioridades de todos coinciden y elabore planes de acción basados en ellas

Establezca expectativas claras sobre lo que define el intento correcto y lo que cada miembro del equipo debe hacer. Asegúrese de que las prioridades de todos coinciden y elabore planes de acción basados en ellas Recursos: Discute qué recursos necesitas. Dependiendo de la situación de su empresa, estos recursos pueden incluir dinero, compatibilidad técnica, inversiones o expertos en la materia

Discute qué recursos necesitas. Dependiendo de la situación de su empresa, estos recursos pueden incluir dinero, compatibilidad técnica, inversiones o expertos en la materia Estilo: Cada persona se comunica de forma diferente. Algunas personas quieren actualizaciones constantes y tranquilidad, mientras que otras prefieren autonomía. Averigua cuál es el estilo de cada miembro del equipo o de tu jefe y adapta tu comunicación a él.

Cada persona se comunica de forma diferente. Algunas personas quieren actualizaciones constantes y tranquilidad, mientras que otras prefieren autonomía. Averigua cuál es el estilo de cada miembro del equipo o de tu jefe y adapta tu comunicación a él. Desarrollo personal : Obtenga información sobre lo que hace bien y lo que necesita mejorar. Estas conversaciones se pueden mantener tanto con los subordinados directos como con los altos directivos, de modo que puedas hacer ajustes desde el principio y..mejorar la productividad e intentos correctos

3. Asegurar las victorias tempranas creando credibilidad y lanzando proyectos

Las victorias tempranas son una buena forma de ganar credibilidad y alcanzar antes el umbral de rentabilidad, el punto en el que la inversión de la empresa iguala tu contribución. Al conseguir victorias tempranas, generas impulso y entusiasmo para que todos los miembros del equipo alcancen metas aún más altas. 🥇

Watkins sugiere centrarse en crear credibilidad en los primeros 30 días y lanzar proyectos que sean fáciles de ganar. Para crear credibilidad, habla con tu equipo y averigua qué saben de ti. Al fin y al cabo, tienes una reputación, y necesitas entenderla para liderar con eficacia. Una vez que sepas lo que saben, puedes aprovechar la credibilidad existente o establecerla.

Para ser un líder eficaz y creíble, es importante ser accesible y fijar expectativas realistas. Establezca su autoridad, pero asegúrese de ser accesible. También conviene fijar exigencias claras y metas elevadas, pero asegúrese de que también sean alcanzables.

Una vez que haya establecido su credibilidad, es hora de ajustar las metas para las primeras victorias. Tenga en cuenta las metas a largo plazo y divídalas en metas más pequeñas y alcanzables. Concentre al equipo en metas específicas para que todos sigan trabajando por la victoria inicial y evitar distracciones.

4. Alinear la estrategia, las competencias y los procesos

Como líder, usted es responsable de guiar al equipo y asegurarse de que todo el mundo trabaja por las mismas metas. Eso significa garantizar la alineación no sólo en las prioridades, sino también en las estructuras y unidades de equipo. ✍️

Watkins sostiene que para lograr el intento correcto es necesario alinear cuatro estructuras organizativas:

Dirección estratégica: Todo el mundo debe conocer la visión y la estrategia de las metas y la empresa, y su meta debe ser definir claramente la dirección de la empresa Estructura: Es necesario alinear a los empleados en grupos, equipos y divisiones para gestionar las cargas de trabajo que contribuyen a las metas de la empresa Procesos básicos: Son sistemas que añaden valor a la empresa y pueden incluir POE paracómo ser más organizado en el trabajogestión de proyectos y planes de comunicación. Tu trabajo consiste en evaluar los procesos y alinearlos dentro de la estructura para conseguir flujos de trabajo fluidos Bases de competencias: El éxito de tu nueva organización dependerá de las personas que trabajen en ella. Como líder, tendrá que alinear a las personas con habilidades con las tareas adecuadas para hacer el trabajo más rápido y de forma más inteligente

Dedique tiempo a pensar en posibles desajustes y establezca planes para evitarlos. Concéntrese especialmente en los desajustes en cuanto a habilidades y dirección, incluidas la capacidad y las aptitudes individuales de los miembros del equipo.

5. Evalúe, construya y adapte su equipo

Como líder, usted sabe lo importante que es tener un buen equipo. Las personas estarán en el centro de las decisiones más importantes que tomará en sus primeros 90 días. Watkins sugiere empezar por evaluar los equipos existentes.

No querrá hacer cambios demasiado deprisa, sobre todo sin conocer la situación existente. Establezca un sistema de evaluación con criterios específicos basados en habilidades y estilos de toma de decisiones. Evalúe a los equipos y a las personas utilizando KPI específicos basados en el trabajo real que realizan.

Al final de los primeros 30 días, debería ser capaz de tomar decisiones de empleo basadas en sus evaluaciones. Watkins recomienda agrupar a las personas en las siguientes categorías:

Mantener como está: Si el miembro del equipo está haciendo un buen trabajo, permanecerá en la misma posición sin cambios

Si el miembro del equipo está haciendo un buen trabajo, permanecerá en la misma posición sin cambios Mantener, pero centrarse en el desarrollo: La persona hace un trabajo decente, pero necesita compatibilidad, que usted puede proporcionarle

La persona hace un trabajo decente, pero necesita compatibilidad, que usted puede proporcionarle Mover a otro puesto: El miembro del equipo tiene aptitudes que le harían más eficaz en una posición diferente

El miembro del equipo tiene aptitudes que le harían más eficaz en una posición diferente Sustituir: La persona no encaja bien y la sustituirá por un nuevo miembro del equipo lo antes posible

La persona no encaja bien y la sustituirá por un nuevo miembro del equipo lo antes posible Observar: No tienes suficiente información para tomar una decisión o quieres ver cómo se desenvuelve la persona en un proyecto específico, así que la observarás y luego la agruparás en una de las categorías anteriores

Tu equipo evolucionará, así que asegúrate de revisar este proceso después de tus primeros 90 días. Esté abierto al cambio y adapte el equipo a medida que cambien las metas y la dirección de la empresa.

Preparación para un nuevo rol : Una lista de control de 7 pasos

La parte más difícil de la transición a un nuevo rol de liderazgo es dejar los viejos hábitos en el pasado. Incluso con un nuevo equipo, nuevas tareas y una nueva cultura de empresa, es fácil volver a caer en la misma rutina de siempre, que no encaja bien en el nuevo rol. ⚠️

Para evitar este dilema, Michael Watkins recomienda empezar cada nuevo rol con una lista de control de siete pasos. Continuando con nuestro resumen "Los primeros 90 días", desglosamos esta lista de control de siete pasos para que pueda ponerla en práctica rápidamente.

1. Haga una ruptura limpia

Es importante tomarse tiempo para celebrar la nueva transición. Ya sea pasando tiempo con los amigos durante el fin de semana o celebrando una cena con la familia, es clave celebrar tu intento correcto.

También es importante dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que dejas atrás y lo que tienes por delante. Piensa en qué cosas te gustaría que funcionaran mejor en tu antiguo rol y ajusta tus expectativas para lo que está por venir en el nuevo.

2. Evalúa los problemas y tu capacidad para resolverlos

Haga una lista de los problemas más probables -incluidos los problemas técnicos, culturales y políticos- en las divisiones clave de la empresa. Puede incluir finanzas, recursos humanos, tecnología y marketing. Clasifique cada problema potencial en una escala del uno al diez. Decida qué problemas puede -y quiere- resolver y para cuáles necesitará compatibilidad.

3. Evalúa tus puntos fuertes

Dedique algún tiempo a pensar en sus puntos fuertes y en lo que le convierte en un líder eficaz. Piense en lo que hizo bien en su rol anterior y en las situaciones en las que cree que no estuvo a la altura. Piense en cómo estas habilidades le servirán en su nuevo trabajo y cómo pueden dificultar su intento correcto en determinadas situaciones de la empresa.

4. Desarrolle una mentalidad de aprendizaje

Tanto si ha formado parte de una equipo de liderazgo en una nueva empresa, una organización sin ánimo de lucro o una multinacional, tiene un historial de intentos correctos. Con tantas victorias a sus espaldas, es fácil caer en la trampa de pensar que sabes más que nadie.

Al pasar a una nueva posición, es importante crear una mentalidad de aprendizaje. Las cosas que han funcionado en otros roles pueden no tener tanto éxito en su nueva posición. Piensa en el desarrollo personal y en el desarrollo del liderazgo cuando te incorpores a tu nuevo rol. Asista a clases, esté abierto a aprender de sus colegas y considere nuevos enfoques para viejos problemas.

Tanto para los nuevos líderes como para los veteranos, contar con una red sólida a la que recurrir tiene un valor incalculable. Haga balance de su red y vea qué personas pueden ayudarle a hacer una transición más suave. Apóyese en antiguos mentores y busque lagunas en las que pueda necesitar la ayuda de alguien nuevo. Establezca conexiones y relaciones con estas personas para contar con la compatibilidad que necesita para acelerar su crecimiento.

6. Sé consciente del descontento

Tanto si se traslada a una nueva organización como si asciende internamente, es posible que algunas personas no estén tan contentas con el cambio como usted. Puede que intenten impedir que tengas éxito o limitar tu acceso a los recursos necesarios.

Tanto si se trata de nuevos miembros del equipo, como de un nuevo jefe o de antiguos colegas, ten en cuenta estas vulnerabilidades. Concéntrese en la gestión de estas relaciones de trabajo, ajuste expectativas claras y elabore un plan de comunicación para abordar los problemas.

7. Pida ayuda cuando la necesite

El primer día de algo nuevo siempre asusta y emociona a partes iguales. No tengas miedo de pedir ayuda, ya sea a tu nuevo jefe o a un subordinado directo de tu equipo. Pide ayuda y recursos cuando los necesites, sobre todo durante los primeros 90 días, cuando te estás adaptando.

Citas populares "Los primeros 90 días " Citas

El libro de Michael Watkins está lleno de sabiduría para los profesionales del liderazgo. No sólo sabe lo que hace, sino que además lo dice de un modo inspirador y atractivo.

Estas son algunas de nuestras citas favoritas de "Los primeros 90 días:"

"Para tener un intento correcto, necesitas movilizar la energía de muchos otros en tu organización. Si haces las cosas bien, tu visión, tu experiencia y tu empuje pueden impulsarte y servirte de cristales semilla"

"Entrar en una nueva empresa es como un trasplante de órganos, y tú eres el nuevo órgano. Si no te adaptas bien a la nueva situación, puedes acabar siendo atacado por el sistema inmunitario de la organización y rechazado"

"Las decisiones más importantes que tomes en tus primeros 90 días probablemente tendrán que ver con las personas"

"La misión trata de lo que se va a conseguir, la visión trata de por qué las personas deben sentirse motivadas para rendir a un alto nivel, y la estrategia trata de cómo deben asignarse los recursos y tomarse las decisiones para cumplir la misión"

Aplicar "Los primeros 90 días" Lo aprendido con ClickUp

Con un software de gestión de proyectos como ClickUp, puede aplicar los puntos clave de este resumen de "Los primeros 90 días" de forma más rápida y sencilla que nunca. Estas son algunas de las mejores funciones de ClickUp para que su transición a un nuevo rol de liderazgo sea fluida. 🤩

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar más eficazmente los objetivos con cronogramas definidos y objetivos cuantificables Metas ClickUp facilita el ajuste y seguimiento de metas a largo plazo y evita desajustes en el camino. Establezca cronogramas claros y añada objetivos mensurables para cada equipo, departamento o la empresa en general. Automatice el seguimiento del progreso y cree carpetas para ver fácilmente las metas de los distintos miembros del equipo y departamentos.

Vea, añada, asigne o comente rápidamente las dependencias directamente en una tarea de ClickUp

Utilice Tarea de ClickUp funciones de asignación y estado para crear su equipo, realizar un seguimiento de las responsabilidades de cada uno y evitar errores de asignación con su nuevo equipo. Asigne prioridades a cada tarea para que todos sepan qué trabajo es más importante. Añada dependencias para que los miembros del equipo puedan ver qué trabajo impide el progreso de otras tareas.

Con los espacios adaptables de ClickUp, es fácil crear ubicaciones completas y organizadas que se pueden personalizar para su equipo, departamento o proyectos

Manténgase organizado con Espacios ClickUp especialmente si su posición de liderazgo implica la supervisión de varios departamentos. Personalice cada espacio con listas y carpetas para mantener en un solo lugar los procedimientos normalizados de trabajo, los documentos de la empresa y los recursos del proyecto. Desencadene notificaciones personalizadas para garantizar una comunicación eficaz cada vez que se realicen cambios importantes o se completen proyectos.

ClickUp también ofrece más de 1.000 plantillas, entre las que se incluyen las siguientes plantillas de planes de 30, 60 y 90 días -para que todo, desde el ajuste de metas hasta la incorporación de empleados, sea más fácil que nunca. El sitio plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp te ofrece un plan práctico para los tres primeros meses en tu nuevo rol. Utilízala para trazar metas, identificar tareas, fijar plazos y hacer un seguimiento del progreso.

Utilice esta plantilla de ClickUp para planificar las futuras entrevistas con los nuevos empleados

También encontrará docenas de Plantillas de POE para crear una cultura de organización. Utilícelas para incorporar nuevos miembros al equipo o para mejorar los procesos que ya aplica el equipo.

Haga que sus primeros 90 días sean un éxito con ClickUp

Con estas estrategias y consejos de "Los primeros 90 días", tendrá lo que necesita para una transición sin problemas a su nuevo rol. Desde la creación de mejores equipos hasta la alineación de estrategias y la obtención de victorias tempranas, este libro ofrece una hoja de ruta hacia el intento correcto de liderazgo.

Lleve su juego de liderazgo al siguiente nivel y inscríbete en ClickUp hoy mismo . Este software de gestión de proyectos facilita la incorporación de nuevos empleados, el ajuste de metas cuantificables y el seguimiento del progreso en cada paso del camino. Además, es personalizable, por lo que puede crear un sistema adaptable que se ajuste a las necesidades de su nueva organización. 🙌