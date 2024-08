Canva vs. Figma: ¿Qué aplicación es mejor para los diseñadores?

Es imposible siquiera iniciar una conversación sobre herramientas de diseño sin tener en cuenta Canva frente a Figma. Desde publicaciones en redes sociales hasta edición de fotos y cualquier tipo de marketing digital visual, estas dos herramientas de diseño gráfico son populares por una razón.

Son tan populares, de hecho, que hay listas enteras de Alternativas a Canva y Alternativas Figma por si no te convence ninguna de las dos herramientas de diseño gráfico.

Para que quede claro, las dos no son lo mismo. Una es una herramienta de diseño optimizada para gráficos sencillos, mientras que la otra se acerca más a una herramienta de creación de prototipos para diseñar sitios web y otros diseños complejos. Pero comparten suficientes similitudes como para que la cuestión de Canva frente a Figma sea relevante y merezca la pena analizarla.

Así que, en la lucha por las herramientas avanzadas para ayudarte en tu proceso de diseño, ¿cuál gana? ¿Cómo distinguir entre Canva y Figma, y qué aplicación elegir en última instancia?

¿Qué es Canva?

A través de Canva Canva es una

software de colaboración visual

que ayuda a diseñadores y no diseñadores a crear proyectos impresos y digitales.

A diferencia de las herramientas avanzadas de edición fotográfica como Photoshop, no requiere que los diseñadores profesionales empiecen desde cero para cada nuevo proyecto. En su lugar, una amplia biblioteca de plantillas integradas facilita la creación de elementos de diseño limpios y convincentes para plataformas de medios sociales, sitios web, materiales impresos y mucho más.

Canva también gana gracias a una interfaz fácil de usar que evita una curva de aprendizaje pronunciada y a funciones de colaboración que permiten a tu equipo trabajar juntos para crear diseños complejos. Entre las funciones adicionales se incluye una herramienta de pizarra para

colaboración en tiempo real

con funciones básicas de edición de imágenes, y una versión gratuita/a para que evalúes por ti mismo sus magníficas funciones.

Funciones de Canva

A través de Canva

Canva es una sofisticada herramienta con funciones avanzadas como la edición de vectores, envuelta en una interfaz intuitiva diseñada para mejorar el proceso creativo incluso para los no diseñadores. A efectos de esta comparación, nos centraremos especialmente en sus herramientas de colaboración, sus funciones de pizarra y sus plantillas prediseñadas.

1. Funciones de colaboración

La mayoría de los equipos modernos, de diseñadores profesionales o no, trabajan en ajustes distribuidos. Por eso necesitan herramientas de colaboración, sobre todo programas de diseño gráfico, que les permitan trabajar juntos con rapidez y eficacia.

Canva ofrece herramientas de colaboración de calidad profesional. Puedes invitar a varios usuarios a colaborar en el editor de arrastrar y soltar, con roles de usuario como editor, visualizador y comentarista que mantienen la jerarquía del diseño en su sitio. Esto facilita la creación conjunta de efectos visuales cautivadores sin preocuparse por la pérdida de calidad debida al fenómeno de "demasiados cocineros".

La cosa no acaba ahí. Combine sus propios elementos de diseño en plantillas prediseñadas para que las utilice todo el equipo. Guarde fuentes, imágenes y colores en un kit de marca para crear su herramienta de diseño. Cree carpetas de equipo además de sus ilimitados archivos personales.

2. Funciones de Pizarra

Con Canva, la colaboración no termina con la creación de gráficos para redes sociales. También puedes utilizar la plataforma para que tu equipo planifique conjuntamente, gracias a una herramienta de pizarra que te permite crear cualquier cosa, desde maquetas de sitios web hasta recorridos de usuario para tu diseño de UX.

Trabaja con tu equipo para que fluyan las ideas. Las amplias herramientas de dibujo y un avanzado sistema de cuadrícula mantienen al equipo en el buen camino. Trabaja tus ideas de acuerdo con los mejores principios de diseño posibles y, a continuación, visualízalas utilizando IA y gráficos e imágenes importados.

3. Plantillas profesionales

Por último, Canva se ha hecho un nombre gracias a su amplia biblioteca de plantillas predefinidas. Estas plantillas, que abarcan desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones de PowerPoint, pasando por postales y folletos de varias páginas, hacen de Canva el software de diseño preferido para materiales de marketing entre equipos pequeños que quizá no cuenten con amplios conocimientos en plantilla.

Canva también brilla por la facilidad con la que tu equipo puede convertir estas plantillas para diseñar materiales personalizados. El acceso gratuito/a a imágenes de archivo y la integración con diseños de vídeo, junto con las funciones de edición de fotos, permiten a tu equipo añadir suficientes elementos gráficos para hacer suyo el diseño.

Añada la posibilidad de crear sus propias plantillas personalizadas, y es fácil ver por qué ésta es una de las herramientas de diseño gráfico más populares del mercado.

Precios de Canva

Plan Free

Canva Pro: $14.99/mes para un usuario

$14.99/mes para un usuario Canva for Teams: 29,99 $/mes para los cinco primeros usuarios

29,99 $/mes para los cinco primeros usuarios Enterprise: Contactar para precios

¿Qué es Figma?

A través de

Figma

Canva y Figma se encuentran entre las herramientas de dibujo más populares del mercado. Pero Figma difiere en virtud de centrarse más en el sistema y los fundamentos que en última instancia impulsará su diseño gráfico.

Sí, sigue siendo un software de colaboración visual. Pero también se nombra con frecuencia entre los

mejor software de Pizarra

por su capacidad para crear gráficos vectoriales y prototipos que van más allá de las simples imágenes.

Para que quede claro, sigue siendo una herramienta de diseño gráfico por naturaleza. Pero es una herramienta de diseño pensada más para la lluvia de ideas que para la entrega final y la colaboración temprana. La integración con Unsplash te permite añadir imágenes de stock a tus diseños y pizarras, y las herramientas de edición de fotos siguen estando disponibles para refinar tus prototipos y hacerlos presentables.

Funciones de Figma

A través de Figma

Figma ofrece dos líneas básicas de productos: su plataforma nativa de diseño todo en uno y FigJam, una solución de pizarra integrada. Juntas, conforman una herramienta basada en la nube con funciones orientadas a la experiencia del usuario que pueden resultar muy valiosas para tu equipo.

1. Colaboración en tiempo real

Canva y Figma se parecen en que ambas están pensadas para la colaboración. En el caso de Figma, esto se refleja en su capacidad para trabajar juntos en tiempo real. La suite de diseño ofrece una herramienta de lápiz que muestra los cursores de todos los usuarios del software en un momento dado, lo que permite a todos los miembros del equipo ver exactamente en qué están trabajando.

Además, Figma ofrece una función de rama intuitiva que permite a los miembros del equipo trabajar en sus propias ideas relacionadas con un concepto más amplio sin necesidad de una curva de aprendizaje pronunciada. Es una herramienta sencilla para explorar diferentes corrientes de pensamiento, al tiempo que permite a los usuarios combinar varias ideas cuando estén preparados. Esta flexibilidad resulta inestimable cuando se trabaja en diseños y prototipos más complejos.

Por último, Figma ofrece otras herramientas de colaboración algo únicas en el espacio. Por ejemplo, esta plataforma de diseño gráfico integra comentarios y conversaciones de audio, lo que facilita que tu equipo esté en la misma página.

2. Funciones de Pizarra

Canva y Figma ofrecen pizarras, pero Figma ha ramificado su solución de pizarra para prestarle la atención que merece. Gracias a más plantillas prediseñadas, es fácil utilizar esta función para cualquier cosa, desde organigramas hasta agendas de reuniones de equipo, hojas de ruta, cronogramas y mucho más.

Figma también integra IA en sus pizarras, con indicaciones sencillas que permiten a su equipo crear fácilmente nuevos lienzos para cualquier propósito posible. En cuestión de segundos, una indicación de texto puede conducir a cualquier cosa, desde un (diagrama de) Gantt, un cronograma visual, un análisis de la misma industria en la que se encuentra, y mucho más.

Por último, las oportunidades de colaboración de Figma se extienden también a sus soluciones de pizarra. Sin apenas curva de aprendizaje, su equipo puede trabajar en pizarras, utilizar el chat en directo basado en audio y texto para expresar sus opiniones, y reaccionar a ideas y opciones con simples emojis. El modo Spotlight guía a los miembros del equipo hacia las áreas que más les interesa discutir, manteniendo la productividad al máximo.

3. Base de datos de plantillas

Por último, Figma ofrece plantillas para pizarras y plantillas en una biblioteca de más de 300 archivos, sin contar las ilimitadas opciones de indicación de su herramienta de IA. Estas plantillas abarcan tanto pizarras como prototipos, lo que hace menos probable que tengas que empezar de cero en un nuevo proyecto o concepto.

Precios de Figma

Plan Free

Figma Profesional: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Figma Organization: $45/mes por usuario

$45/mes por usuario Figma Enterprise: 75 $/mes por usuario

75 $/mes por usuario FigJam Starter: Plan Free

Plan Free FigJam Profesional: $3/mes por usuario

$3/mes por usuario FigJam Organization: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario FigJam Enterprise: 5 $/mes por usuario

Figma vs. Canva: Comparación de funciones

Canva y Figma tienen muchas funciones compartidas. Pero si estás comparando las dos, es útil entender en qué se diferencian incluso estas funciones compartidas. Si está pensando en comparar Canva con Figma, tenga en cuenta estas diferencias:

Función nº 1: Colaboración

Tanto Canva como Figma ofrecen sólidas funciones de colaboración. El ganador entre los dos se reduce a lo que estás buscando:

Figma gana si tienes un equipo de diseñadores profesionales trabajando en diseño web u otros prototipos complejos gracias a su modo de enfoque, así como a sus conversaciones de audio y chat en directo

Canva gana si lo que buscas es que tu equipo utilice diseños adaptados a la marca en proyectos más sencillos, gracias a sus plantillas personalizables y a las restricciones disponibles en cuanto a fuentes, colores y edición de imágenes

A través de Canva

Función nº 2: Pizarra

La conversación entre Canva y Figma se debe en parte a la similitud de sus funciones. Esto es especialmente cierto cuando se consideran sus capacidades de pizarra.

De hecho, es casi imposible distinguir entre las dos herramientas en este aspecto. Las pizarras difieren ligeramente, como la capacidad de Figma de compatibilidad con CSS mediante la importación y exportación de variables CSS de tus prototipos. Pero mientras que eso podría hacer Figma un mejor

herramienta de diseño web

pero no es suficiente para que destaque como una suite de pizarra más completa.

Función #3: Biblioteca de plantillas

Canva y Figma ofrecen bibliotecas de plantillas, pero Canva se lleva la palma en esta función. Ofrece miles de plantillas prediseñadas para todo tipo de material publicitario y para todos los sectores. Pero también incluye la posibilidad de crear fácilmente las tuyas propias, lo que facilita la creación de gráficos dentro de la marca para tus canales de marketing.

Figma, por supuesto, tampoco saca mala nota en esta función. Pero es difícil competir con el software que se ha hecho un nombre específicamente por el número de diseños que ofrece a los no diseñadores.

Canva vs. Figma en Reddit

Hasta aquí la comparación de funciones. Vayamos a

Reddit

para ver lo que opinan los usuarios reales en la discusión Canva vs. Figma.

El consenso tiende a ser que Canva tiene funciones más fáciles de usar, mientras que Figma está diseñado para profesionales más avanzados con

funciones más avanzadas

:

"Es la diferencia entre diseño gráfico y diseño de interfaces. Uno está pensado para ser estático y tiene sus raíces en la impresión. El otro es interactivo y tiene sus raíces en el software. Figma es una herramienta mucho más adecuada para el diseño de interfaces"

Otros usuarios están de acuerdo, señalando a Figma como una alternativa más viable a Photoshop y al diseño gráfico profesional que incluye integraciones de diseño web. Canva, por su parte, fue elogiada por sus funciones que hacen que que diseñar un gráfico sea sencillo y rápido :

"Soy diseñador profesional desde hace casi 20 años, y me gusta cómo Canva ha simplificado algunas cosas que, francamente, necesitaban simplificación. También es un programa muy bien pensado en cuanto a la forma de gestionar los activos de la marca, la compatibilidad con la inserción de fuentes, tipos de medios, etc. sin complicaciones. Incluso toma prestadas muchas de las combinaciones de teclas y principios de otras aplicaciones más potentes. Es genial para gestionar y entregar bloques de construcción a colaboradores para redes sociales, impresiones sencillas, etc."

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Canva y Figma

Comuníquese entre proyectos de diseño con las herramientas de diseño, gestión de proyectos y tareas de ClickUp

En última instancia, cada una de las dos herramientas puede funcionar mejor en función de tus necesidades y preferencias. Pero elegir sólo entre Canva y Figma también es una falsa dicotomía. No podemos dejar de mencionar una tercera opción.

Conozca ClickUp.

Es algo más que una herramienta de diseño gráfico. En su lugar, es una herramienta para organizar a todo su equipo de diseño, incluyendo funciones avanzadas de gestión de proyectos e incluso

Herramientas de IA para diseñadores

para simplificar el trabajo y hacerlo más estratégico.

En otras palabras, ClickUp lleva las cosas más lejos de lo que podrían hacerlo Figma o Canva. Las funciones flexibles y la colaboración en tiempo real pueden llegar a ser de un valor incalculable en el estrés diario de los equipos creativos y de diseño. Y, con una completa solución de pizarra incorporada, puedes seguir manteniendo una lluvia de ideas y permanecer en la misma página mientras envías a tus equipos a hacer un gran trabajo.

Colaboración en equipos de diseño

Colabore con los miembros de su equipo en ClickUp Docs para personalizar fuentes, añadir relaciones entre tareas o enlazarlas directamente en el documento, antes, durante y después de las reuniones de diseño

Realice un seguimiento rápido de su productividad en el diseño gráfico gracias a

ClickUp para equipos de diseño

. En los proyectos, puede correlacionar

cronogramas de proyectos

y asignar tareas individuales. Mientras tanto, una vista de chatear integrada ayuda a todo el mundo a mantenerse conectado.

Y eso es sólo el principio. Con ClickUp Docs y Pizarras (más información a continuación), puede asegurarse de que todo su equipo trabaja con la misma información mientras se sumergen en el diseño de un proyecto determinado. Los flujos de trabajo naturales y automatizados facilitan el proceso de creación de prototipos y la recepción de comentarios.

Puede seguir aprovechando las funciones de diseño puro de una app como Figma con la integración de Figma en ClickUp. Esto conecta la productividad con la creatividad, impulsando a su equipo hacia grandes diseños.

Funciones de Pizarra

Genere más ideas para sus proyectos de diseño con las Pizarras ClickUp

En un

Pizarra ClickUp

en ClickUp Whiteboard, cualquier miembro del equipo puede añadir notas y contribuir con sus propias ideas en tiempo real. Incorporar diagramas de flujo es tan fácil como añadir imágenes o enlaces. Y por si fuera poco, la posibilidad de enlazar objetos permite a los equipos crear conceptos visuales espaciales que, en última instancia, conducen a mejores proyectos.

Y, por supuesto, la solución de pizarra de ClickUp se enlaza directamente con sus proyectos. Esto significa que asignar tareas y pasar de la lluvia de ideas a la ejecución es pan comido, lo que ayuda a todo su equipo de diseño a mejorar su eficacia en el proceso.

Plantillas de diseño ampliadas

Explore nuestro Centro de plantillas para encontrar todos los primeros pasos que su equipo de diseño necesita

Por último, no subestime el poder de ClickUp en su

plantillas de diseño gráfico

. De hecho, la herramienta ofrece un amplio intervalo de plantillas diseñadas específicamente para ayudar a su equipo creativo a trabajar mejor juntos.

Para que quede claro, no se trata de las mismas plantillas que se pueden encontrar en Canva. En su lugar, como demuestra el

Plantilla ClickUp Creative & Design

son plantillas de tareas y proyectos creadas para mejorar su flujo de trabajo creativo. Utilícelas para crear carteras de diseños, establecer el orden y el calendario adecuados para las tareas individuales y mucho más.

Transforma tu creatividad yendo más allá de las herramientas de diseño

En última instancia, decidir entre Canva y Figma puede ser difícil, especialmente si existe una herramienta que podría ser incluso más adecuada para tu equipo creativo. Si buscas una herramienta más eficaz

gestión de proyectos de diseño

clickUp debería estar en lo más alto de su lista de prioridades.

Utilice ClickUp para crear pizarras y colaborar en el diseño de forma eficaz. Y al igual que Canva y Figma, las plantillas pueden ayudarle a evitar empezar desde cero cada vez. Pero lo más importante es que la capacidad de ClickUp para ayudar con el proceso más amplio de gestión de tareas y proyectos puede llegar a ser muy valiosa a medida que hace malabares con múltiples proyectos, socios y plazos.

Cree su cuenta gratuita, ClickUp

¡para empezar!