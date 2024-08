25 ideas para fiestas navideñas virtuales que encantarán a tu equipo

¿Listo para reunir a tu equipo remoto para una celebración festiva? Te ofrecemos una lista de 25 ideas creativas para celebrar fiestas navideñas virtuales. 🎄

Transformemos tu tradicional reunión de equipo en una experiencia divertida y memorable de la que todos hablarán mucho después de las fiestas.

Sin más preámbulos, pongamos estos planes de eventos virtuales en marcha para celebrar la época más maravillosa del año.

¿Qué es una fiesta virtual de Navidad?

Una fiesta de Navidad virtual es como una típica fiesta de oficina, con la diferencia de que se celebra en línea a través de Internet software de gestión de reuniones como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o WebEx.

Un evento festivo virtual es una gran opción para los empleados remotos, ya que todos pueden participar desde cualquier lugar. Además, puedes ahorrar algo de dinero y evitarte el engorro de tener que ajustar una fiesta en la vida real.

Eso sí, no olvides utilizar un planificador de vacaciones para mantenerte organizado antes, durante y después de las actividades de la fiesta y asegurarte de que todo va sobre ruedas. 🥳

25 Memorables Ideas para Fiestas Navideñas Virtuales

No importa el tamaño de tu equipo, estas ideas para fiestas navideñas virtuales, junto con las claves reglas de etiqueta para reuniones virtuales convertirán tu fiesta virtual en el momento álgido de la temporada. Pongámonos manos a la obra y hagamos que la fiesta de este año sea un éxito

**1. Intercambio virtual de regalos

Diviértete con tus compañeros de trabajo (estén donde estén) con la Plantilla Virtual de Elefante Blanco de ClickUp, que facilita el disfrute de este clásico juego

Una de las mejores ideas para una fiesta de Navidad virtual es un intercambio de regalos absurdo. Antes del evento, asegúrate de ajustar y compartir el límite del presupuesto para los elementos de regalo. 💰

Los participantes eligen un regalo y envían al anfitrión una imagen (junto con el diseño del envoltorio). El anfitrión puede utilizar Plantilla de elefante blanco virtual de ClickUp para mostrar estos regalos, ocultos tras los diseños de los envoltorios, y numerarlos para facilitar su consulta. También puedes utilizar una app aleatoria para determinar el orden en que los participantes "abren" los regalos.

Durante la fiesta, los participantes eligen un regalo para abrir. Pueden quedarse con el que elijan o robárselo a otra persona. Si roban un regalo, el jugador afectado vuelve a elegir. Para mantener el interés del juego, ajusta un límite máximo en el número de robos.

El anfitrión utiliza la plantilla para llevar el seguimiento de la propiedad de los regalos y el recuento de robos. El juego termina después de que el primer jugador tenga un último turno para conservar o cambiar su regalo. Después de la fiesta, cada uno compra y envía los regalos reales a los demás. 🎁

2. Navidad Virtual Pictionary

Utilice las Pizarras ClickUp para asignar tareas, etiquetar a las personas asignadas y todo lo necesario para poner en marcha su próxima colaboración

Este juego de Pictionary navideño es fácil de ajustar y mantendrá a todo el mundo ocupado. Necesitas un pizarra en línea como Pizarras ClickUp para compartir con tu equipo.

Antes de la fiesta, prepara una lista de palabras y frases de temática navideña como:

Beso de muérdago

Elfo en la estantería 🧝

Hombre de pan de jengibre

Cuando llegue la hora del juego, divide al equipo en pequeños grupos. Envía en secreto a un miembro del grupo una palabra para que la dibuje en la pizarra (a través del chat privado de tu aplicación de vídeo) mientras los demás adivinan.

Ajusta un cronómetro para que cada ronda dure entre 30 y 60 segundos. Si un equipo acierta, se anota un punto. Rota a los ilustradores de cada equipo para hacerlo más interactivo. Gana el equipo con más puntos al final.

3. Sketch navideño de Mad Libs

Utilice ClickUp AI como parte de su fiesta virtual de Navidad para crear divertidas parodias para los miembros del equipo

Para una fiesta llena de risas, no busque más que una representación navideña de Mad Libs. Para este juego navideño, primero necesitarás un guión para una representación de temática navideña.

No te preocupes si no eres dramaturgo: puedes encontrar un montón de ejemplos en Internet o utilizar ClickUp AI an Herramienta de IA para la gestión de eventos para ayudarte a preparar algo. La clave es dejar espacios en blanco en el guión para sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios.

Durante la fiesta, todo el mundo contribuye sugiriendo palabras para rellenar los espacios en blanco sin conocer el contexto de la representación. Una vez rellenados todos los huecos, asigna roles a los miembros del equipo para que representen la obra utilizando las palabras que acabas de inventar.

**4. ¿Qué hay en la caja de regalos?

Deja que tu equipo remoto saque el detective que lleva dentro con un juego virtual para fiestas que combina misterio y diversión. 🕵️

Como anfitrión, llena una caja de regalo con un "elemento misterioso" Durante la fiesta, los participantes sólo pueden hacer preguntas de sí o no que les ayuden a adivinar el elemento. Por ejemplo:

¿Es redondo?

¿Se puede llevar puesto?

¿Lo encontrarías en un árbol de Navidad?

El que acierte gana un punto para sí mismo o para su equipo. Sigue jugando con los distintos elementos de la caja y, al final, ganará la persona o el equipo que haya conseguido más puntos.

5. Navidad en una isla desierta

Este juego es similar a la sala de escape virtual, pero aún mejor: se trata de creatividad, colaboración en equipo y la narración de historias.

Divida a los trabajadores remotos en equipos y pídales que traigan un número limitado de elementos (entre cinco y diez) para celebrar la Navidad en una isla desierta. Pídales que utilicen una herramienta de pizarra para presentar sus elecciones con imágenes. 🏝️

Después de la lluvia de ideas en las salas de reunión, los equipos vuelven a juntarse para compartir historias sobre por qué eligieron cada elemento. Escuchar la perspectiva y el razonamiento de cada equipo hace que este juego sea interesante y divertido.

6. Trivia navideña

Es una forma divertida de poner a prueba los conocimientos navideños de tu equipo con preguntas sobre tradiciones navideñas, historia, películas, música, etc.

Como anfitrión, prepararás las preguntas con antelación y las leerás durante el evento. Si alguien cree saber la respuesta, levanta la mano en el chatear. Si se equivoca, el siguiente equipo que levante la mano tendrá una oportunidad. Así de sencillo. ✅

7. Concurso de disfraces de Navidad

Anima tu fiesta virtual de Navidad con un divertido ambiente de disfraces. Deja que tu equipo muestre su espíritu navideño con atuendos festivos, desde gorros y trajes de Papá Noel hasta disfraces de elfo y creaciones navideñas únicas.🧣

Añade un toque competitivo haciendo que todo el mundo vote en categorías como "El más creativo", "El más gracioso" o "El mejor traje de bricolaje" utilizando la función de votación de tu videollamada. No te olvides de incluir un "fotomatón" virtual en el que hacer una foto de equipo para conservar el recuerdo de las fiestas.

8. Caza del tesoro navideña

La búsqueda del tesoro es una de las ideas más interactivas (y fáciles) para organizar una fiesta de Navidad virtual. Sólo tienes que preparar una lista de 5 a 10 elementos navideños para que todos los participantes los encuentren en casa. Algunas ideas son:

Una tarjeta navideña

Una foto familiar divertida

Un símbolo de logro

Película o libro favorito de las fiestas

Mejorregalo de empresa jamás recibido

Enséñale la Lista a todo el mundo cuando empiece la fiesta, pon un cronómetro y verás cómo empieza la carrera. Cuando todos vuelvan, deja que compartan sus elementos y la historia que hay detrás de ellos. Después puedes declarar un ganador: gana el participante que se lleve más elementos antes de que se acabe el tiempo. ⏰

9. Adivina la canción de Navidad con emojis

Todo el mundo puede tararear las clásicas canciones navideñas, pero ¿las reconocerán como emojis? Esta idea de fiesta navideña virtual consiste en convertir melodías navideñas populares en emojis. Por ejemplo, ⛄🎩❄️ podría ser Frosty the Snowman.

Muestra a todo el mundo estas combinaciones de emojis mediante una presentación de diapositivas, o envíalas por el chat. Quien adivine la canción correctamente se anota un punto, y gana la persona o el equipo con más puntos al final del juego.

10. Virtual snowman concurso de construcción

Esboza fácilmente tus ideas en las Pizarras ClickUp

Incluso sin nieve de verdad, puedes divertirte construyendo muñecos de nieve digitales: elige una pizarra online como lienzo. 🎨

Durante la fiesta, reserva tiempo para que cada uno dibuje y muestre su muñeco de nieve. Cuando todos hayan terminado, puedes hacer una encuesta para ver qué muñeco de nieve es el favorito del público.

manualidades navideñas

Diseñar manualidades navideñas es otra forma festiva de que todos muestren sus dotes artísticas. Elige una o dos manualidades fáciles y envía a tu equipo kits de decoración DIY con todos los elementos necesarios. ⚒️

Reserva tiempo para hacer estas manualidades, ya sea contigo (u otro miembro del equipo) dirigiendo al equipo o siguiendo los pasos de un tutorial de YouTube. Al final de la sesión, puedes hacer una foto de los diseños de cada uno y compartirlos en las redes sociales o incluso hacer que el equipo vote por su diseño favorito.

12. Concurso de talentos virtual

Descubra las habilidades y talentos ocultos de su equipo con un concurso de talentos navideño Se trata de una atractiva formación de equipos virtuales actividad para ver un lado diferente de tus colegas y apreciar su diversidad.

Para poner en marcha el concurso de talentos, pide a los miembros de tu equipo que preparen de antemano una breve actuación o demostración de su talento. Los talentos pueden ser de todo tipo:

Cantar

Hacer malabares

Tocar un instrumento

Recitar un poema original

Hacer trucos de magia o comedia de puesta al día

Después de que todos hayan tenido su momento para brillar, puedes votar por títulos divertidos como "Acto más creativo" o "Mayor talento sorpresa" 🏆

13. Película de Navidad Fiesta nocturna

Pasa el rato con tu equipo en un ajuste relajado para tu fiesta virtual de Navidad. Elige una película navideña que todos puedan disfrutar, o envía una encuesta con antelación para decidir la película. 🎥

Antes de la fiesta, puedes enviar a todo el mundo un paquete con galletas navideñas, kits de cacao caliente, palomitas u otros aperitivos, o cubrir los gastos de los aperitivos. Durante la película, utiliza el chat de tu app de vídeo para compartir risas, comentarios o esos momentos de "no puede ser" para mantener la diversión y el interés.

14. Clase virtual de baile

Pon a tu equipo de buen humor combinando canciones navideñas con sencillos movimientos de baile. 🕺

Puedes contratar a un profesor de baile o pedir a un miembro del equipo al que le guste bailar que dirija una rutina sencilla. El baile debe ser divertido y fácil de seguir para que todos los miembros del equipo puedan participar y pasarlo bien.

15. Sopa de letras navideña

Añade un toque festivo al clásico juego de sopa de letras en tu fiesta virtual. Busca en línea sopas de letras de temática navideña con funciones como "muérdago", "reno", "Papá Noel" y "copo de nieve"

Copia y pega estas sopas de letras en diapositivas de Google o en pizarras ClickUp, una diapositiva (o espacio de pizarra) por participante o equipo. Durante la fiesta, dales tiempo a todos para que encuentren el mayor número posible de palabras. Gana la persona o el equipo que encuentre más palabras. 🎉

16. Desafío de palabras en una palabra

Esta idea de fiesta navideña virtual consiste en encontrar muchas palabras pequeñas a partir de una palabra más grande de temática festiva. Por ejemplo, a partir de "Navidad", los jugadores encontrarán palabras como "Cristo", "encanto", "estrella", etc.

Cuando estés listo para jugar, crea una lista de palabras relacionadas con las fiestas. Comparte una de ellas con tu equipo y dales de tres a cinco minutos para que hagan una lluvia de ideas con el mayor número posible de palabras pequeñas.

Puedes hacer que sea un reto permitiendo al menos tres o cuatro palabras. Todos pueden anotar sus palabras y, cuando se acabe el tiempo, todos comparten su lista. Gana el participante que tenga más palabras. 📝

17. Adivina el objeto "ampliado "

¿Alguna vez has mirado algo de cerca y apenas has reconocido lo que era? Lo más probable es que nunca lo hayas intentado, y ese es exactamente el giro de este juego.

Para preparar esta actividad, busca fotos de elementos navideños y otros objetos aleatorios. Haz Zoom en una parte concreta de cada imagen utilizando la aplicación de fotos de tu ordenador. 🔎

Durante el evento, comparte en pantalla cada foto ampliada para que los participantes adivinen de qué se trata. Si no lo adivinan, sigue alejando el zoom hasta que lo hagan.

18. Crucigrama de Navidad

Otro clásico juego de palabras para poner a trabajar a tu equipo. Busca un crucigrama de temática navideña y muéstralo en diapositivas separadas en Google Slides, dando a cada participante o equipo su diapositiva para trabajar.

Los participantes pueden trabajar solos o en equipo. En el caso de los equipos, sepáralos en una sala. Cuando se acabe el tiempo, reagrúpense para comprobar las respuestas y ver quién ha acertado más.

19. La lista de los malos de Papá Noel

Averigua quién ha sido "travieso" estas fiestas (o las anteriores) con esta versión navideña de "Nunca he sido travieso" Como anfitrión, dirás frases que empiecen por "Estás en la lista traviesa de Papá Noel si..."

... nunca has construido una casa de pan de jengibre

... has vuelto a regalar un regalo de Navidad

... has abierto un regalo antes de la mañana de Navidad

Los jugadores ponen un dedo por cada actividad que han terminado. Para hacerlo más interesante, puedes permitirles que compartan las historias que hay detrás de cada dedo que pongan. Continúa el juego hasta agotar la lista o hasta que sólo una persona haya levantado el dedo: será el ganador. 👆

20. Juego extremo " bastones de caramelo "

Esta versión virtual de vacaciones de Extreme Spoons está garantizado para ser un éxito en su fiesta de Navidad de la oficina-sustituir las cucharas con bastones de caramelo. 🥄

Cada jugador necesita un bastón de caramelo y una baraja de cartas. Para empezar, todos barajan sus tarjetas y eligen cuatro. Ahora, elegirán una tarjeta más del mazo restante y la descartarán en un montón de "basura" o la sustituirán por una de las tarjetas que tengan en la mano.

La meta es conseguir cuatro iguales lo antes posible. Una vez que lo consigas, muestra tu bastón de caramelo a la cámara para que los demás hagan lo mismo. El último en mostrar su bastón de caramelo recibe una "C" de "CANDY" Grita "CANDY" y quedas eliminado. Sigue jugando hasta que quede un jugador en pie.

**21. La sopa de letras de Papá Noel

Aquí tienes otra divertida idea para una fiesta de Navidad virtual: Todo el mundo intenta descifrar letras revueltas para formar palabras relacionadas con la Navidad. Puedes hacerlo más desafiante con temas como comidas, películas y canciones navideñas. 🎶

Como anfitrión, crea un juego de diapositivas con palabras navideñas mezcladas. Por ejemplo, "Papá Noel" se convierte en "tanas ualsc" y "muérdago" en "emitlost" Los participantes pueden decir las respuestas o escribirlas en la zona de chatear. El participante o equipo que acierte más palabras será el ganador.

22. Villancicos karaoke

¿Qué tal una sesión de karaoke con un toque divertido para que tu fiesta virtual sea más emocionante?

Crea una lista de reproducción de karaoke con villancicos populares y los favoritos que te pidan los miembros del equipo. Encuentra estas canciones en YouTube, completadas con letras en la pantalla para que todos puedan cantarlas. 🎤

Para aumentar la diversión, organiza una ronda de imitaciones. Haz que todos canten como cantantes famosos o celebridades: seguro que se ríen a carcajadas.

23. Navidad "esto" o "aquello "

Esta es una actividad de formación de equipos con preguntas para romper el hielo para conectar, compartir historias y conocer las tradiciones navideñas de los demás. 🧑‍🎄

Prepara una presentación de diapositivas con temas navideños divertidos como:

¿Árbol de verdad o árbol artificial?

¿Ponche de huevo o chocolate caliente?

¿Reunión con el Grinch o ser el Grinch?

¿Suéteres navideños feos o pijamas?

¿Mantener los adornos hasta el 5 de enero o quitarlos el día de Año Nuevo?

Después de plantear cada pregunta, deja que cada uno elija su preferencia (mediante una encuesta) y explique su elección. Esto suele provocar debates divertidos y fomenta la unión del equipo.

24. Actuación virtual en directo

Organizar una actuación virtual en directo es como ofrecer a tu equipo un concierto o espectáculo privado en el salón de su casa. 🛋️

Para ajustarlo, contrate a un artista profesional, como un cantante, un mago o un cómico. Elija a alguien que pueda atraer al público y ofrecer una actuación divertida. Es la actividad perfecta para que su equipo se siente, se relaje y se entretenga.

25. Entrega de premios de Navidad en línea

Una ceremonia de entrega de premios de Navidad en línea es una forma excelente de cerrar su evento navideño con una nota alta. Si has organizado varias partidas competitivas, es el momento perfecto para anunciar los ganadores y sus premios.🏅

Algunas ideas para los premios son regalos de productividad tarjetas regalo digitales, entradas de cine, cajas para la hora feliz o incluso un día libre extra. También puedes incluir un premio especial de "Gracias" para todos por su contribución al éxito de la fiesta.

Preguntas frecuentes sobre la planificación de una fiesta de Navidad virtual

Aquí tienes las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las fiestas de Navidad en oficinas virtuales.

¿Cómo organizar una fiesta de Navidad virtual?

Fije una fecha para el evento, elija una plataforma de videoconferencia como Zoom, planifique actividades atractivas y envíe invitaciones digitales con un orden del día. Algunas de las mejores actividades son un amigo invisible virtual o un intercambio de regalos de elefante blanco, la Lista de los malos de Papá Noel y Esto o aquello.

¿Cómo hacer divertida una fiesta de Navidad virtual?###

Pide a tu equipo que se vista con ropa navideña, empieza la fiesta con juegos divertidos y rompehielos, y pon música de fondo durante las actividades o los descansos. Haz que el evento sea inclusivo animando a todos a participar.

¿Cuánto dura una fiesta virtual de Navidad?

Debería durar entre 1 y 2 horas. Es tiempo suficiente para realizar varias actividades sin que la pantalla canse.

Crea una divertida y memorable fiesta de Navidad con ClickUp

Planificar la fiesta perfecta durante las fiestas navideñas puede resultar estresante. Pero con estas ideas de fiestas de Navidad virtuales y ClickUp, ¡no tiene por qué serlo! 🎄

La plataforma de gestión de proyectos todo en uno de ClickUp está repleta de funciones para mantener tus planes bajo control: