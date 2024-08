10 plantillas gratuitas de propósitos de Año Nuevo para 2024

¿Cuántas veces has dicho "Año nuevo, yo nuevo" para volver a las andadas unas semanas (o días) después del 1 de enero? No te preocupes, ¡no te pasa sólo a ti! Los estudios demuestran que la gente no suele tener mucho intento correcto de cumplir sus propósitos.

Tanto si decide volver al gimnasio como decir no a la comida basura, los propósitos de Año Nuevo pueden aportar cambios positivos a su vida, siempre que los cumpla. Claro que ésa es la parte difícil.

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo pueden ayudarle a prepararse para el intento correcto y a cumplir todo lo que tiene en su lista. Vienen con secciones prefabricadas que te permiten ajustar y hacer un seguimiento de lo siguiente metas a corto y largo plazo , crear listas de tareas pendientes , priorizar tareas específicas y hazte responsable de cada una de ellas.

Aquí hablaremos de 10 plantillas de propósitos de Año Nuevo de primera categoría que te ayudarán a hacer realidad tus sueños. 🧑‍🎄

¿Qué es una plantilla de propósitos de Año Nuevo?

Los propósitos de Año Nuevo consisten en poner en marcha cambios positivos, mejorar los hábitos personales y aumentar el bienestar general. Según las investigaciones suelen girar en torno a la mejora de la salud mental y física.

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo pueden ayudarle a poner sus promesas por escrito, supervisar su progreso y mantenerse en el buen camino hacia sus metas. Vienen con secciones prefabricadas que puedes ajustar a tus metas y rendir cuentas.

Estas plantillas aportan claridad y concentración, te mantienen organizado y motivado, te ayudan con la gestión del tiempo y te permiten autorreflexionar y visualizar tus metas.

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

Las plantillas de propósitos de Año Nuevo tienen muchas figuras y formas. Algunas te permiten desglosar tus propósitos en planes diarios o metas semanales mientras que otros se centran en un aspecto concreto de su vida y le permiten anotar objetivos privados y personales metas relacionadas con el trabajo y aspiraciones. De ti depende elegir una plantilla que se ajuste a tus planes para el año que viene.

¿En qué consiste una buena plantilla de propósitos de Año Nuevo?

Busca en Google "plantillas de propósitos de Año Nuevo" y obtendrás cientos de resultados, lo que hace que encontrar la adecuada sea todo un reto. Si quieres una plantilla que te ayude a establecer metas y cumplirlas, asegúrate de que tenga los siguientes elementos:

Secciones para definir las metas: Debe tener áreas claramente organizadas en las que puedas anotar diferentes metas y esbozar formas de seguimiento de los mismos a lo largo del tiempo Plan de acción: La plantilla debe ofrecer espacio suficiente para detallar cómo alcanzarás tus metas. Debe poder crear y clasificar las tareas y fijar los plazos para mantener la responsabilidad Funciones de seguimiento: Debe permitirte configurar métricas para controlar el progreso Personalización: Busque funciones que le permitan personalizar las secciones para asegurarse de que se ajustan a sus preferencias Espacio para notas adicionales: La plantilla debe tener un espacio designado para escribir tus pensamientos y sentimientos, afirmaciones, citas o retos que puedas encontrarte en el camino hacia la consecución de tus metas

Vea el tiempo de seguimiento de las tareas y ubicaciones para obtener una visión simplificada del progreso general del equipo

10 plantillas de propósitos de Año Nuevo para introducir cambios positivos en su vida

Hemos examinado docenas de plantillas de propósitos de Año Nuevo y hemos seleccionado las 10 que destacan por su función, facilidad de uso y atractivo estético. ¡Échales un vistazo y encuentra la que te ayude a trazar y cumplir tus metas! 😍

1. Plantilla ClickUp de Propósitos de Año Nuevo

Utiliza la plantilla de propósitos de año nuevo de ClickUp para ajustar y organizar tus metas y visualizar tu progreso

¿Quieres mantener tus propósitos de Año Nuevo en un solo lugar, planificar con antelación y hacer un seguimiento del progreso en un abrir y cerrar de ojos? La plantilla Plantilla de propósitos de Año Nuevo de ClickUp le ofrece exactamente lo que necesita

Con esta plantilla, puedes elaborar un plan personalizado para tus propósitos, hacer un seguimiento de los hitos a lo largo de los años, visualizar tu progreso y mantenerte motivado. 💪

La plantilla viene con dos vistas. La primera es una Vista Lista donde creará una tarea para cada resolución. Utilice Campos personalizados como Estado, Fecha de inicio y vencimiento, Tipo de resolución y Progreso de la meta para proporcionar detalles sobre sus propósitos y facilitar el seguimiento. El campo personalizado Año facilita la planificación: si te gusta pensar a largo plazo, puedes crear propósitos con años de antelación.

La segunda vista (Año) es un Tablero Kanban orientado a todos los que piensan en el futuro. Representa las tareas (propósitos) de la vista anterior como tarjetas y las ordena en función del año al que pertenecen. Si no desea hacer planes a largo plazo y desea centrarse sólo en el año en curso, puede ordenar las tarjetas de tareas utilizando un criterio diferente (como la prioridad o la fecha límite).

2. Plantilla ClickUp de Revisión del Año

La plantilla ClickUp Year in Review te permite crear una retrospectiva del año transcurrido y celebrar tus logros

Pensar en el futuro es una forma estupenda de mejorar tus habilidades organizativas y mantenerte centrado en tus metas. Pero no subestimes el poder de mirar hacia atrás: te ayuda a comprender cuánto has mejorado y puede ser una base excelente para crear planes futuros. En Plantilla ClickUp de revisión anual te permite reflexionar sobre tu progreso, analizar tu productividad y utilizar esta información como combustible para establecer nuevos ajustes y avanzar hacia ellos a toda velocidad. 🚗

Esta plantilla se basa en Documentos de ClickUp es la función exclusiva de la plataforma que permite crear, editar, compartir, gestionar y guardar documentos. Ofrece personalización y compatibilidad con la colaboración.

La plantilla Year in Review ofrece 12 secciones, una para cada mes del año. La página principal también tiene espacio para tu información personal (como nombre, profesión y edad) y tus principales metas.

Al hacer clic en un mes concreto, verás las siguientes subsecciones (son las mismas para todos los meses):

Ganancias : Lista en la que se resumen los aspectos más destacados del mes

: Lista en la que se resumen los aspectos más destacados del mes Instantáneas : Una colección de fotos con breves pies de foto

: Una colección de fotos con breves pies de foto Planes de futuro: Lista de los elementos de tu lista de cosas que hacer antes de morir

Puedes añadir más páginas si quieres crear un resumen de todo el año o esbozar metas y planes futuros.

3. Plantilla de Metas Anuales ClickUp

Manténgase en el buen camino con la Plantilla de Metas Anuales de ClickUp

¿Desea esbozar sus metas personales y de empresa, pero mantenerlas separadas para facilitar su gestión y seguimiento? La plantilla Plantilla de Metas Anuales ClickUp ¡ofrece precisamente eso!

Está dividida en dos secciones: una se centra en los planes y metas personales y la otra en la empresa. Ambas secciones se centran en SMART (específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos). Tienes espacio para incluir metas, métricas para el seguimiento del progreso y plazos realistas.

Las dos secciones tienen un aspecto casi idéntico: se describe la información personal o de la empresa y se comentan las metas SMART y los pasos necesarios para alcanzarlas. En la sección de Metas anuales de Business hay espacio adicional para la gestión de riesgos, y es aquí donde hablarás de los posibles problemas y obstáculos que pueden aparecer en el camino y que te impiden alcanzar las metas.

Como ClickUp admite la colaboración, puede trabajar en sus Metas anuales de negocio con los miembros de su equipo para asegurarse de que todos están en la misma página (¡y literalmente así es!)

También puede añadir nuevos documentos de ClickUp a la plantilla, personalizar páginas y crear un entorno único en el que disfrutará trabajando.

4. Plantilla de Lista de Tareas del Calendario ClickUp

Ajuste, organice y visualice sus metas con la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario ClickUp

Gestionar una agenda repleta de reuniones puede ser un verdadero quebradero de cabeza si no estás al día. Como todos sabemos que faltar a las reuniones da una imagen poco profesional, utiliza la plantilla Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario ClickUp para planificar y organizar su calendario hasta el más mínimo detalle.

Esta plantilla ofrece cuatro vistas:

Convocatoria de reunión Calendario Por rol Por categoría

La vista Solicitud de reunión es una vista

Formulario ClickUp

-es el que utilizan sus compañeros de trabajo o las partes interesadas externas para programar reuniones con usted. El Formulario contiene preguntas sobre el nombre del solicitante, su rol, categoría, agenda, fecha de inicio y fecha límite, y prioridad.

La información proporcionada en el formulario se traduce automáticamente en la vista Programaciones, una lista con una visión general de todas las reuniones programadas. Cada tarea lleva el nombre del solicitante, y puede ver Campos personalizados para Categoría, Rol, Prioridad y otros detalles añadidos al formulario.

Por rol y Por categoría son vistas del Calendario que muestran las reuniones programadas codificadas por colores según el rol del solicitante o la categoría de la reunión. Ambas vistas muestran las reuniones por mes, pero puede cambiarse a por día, cuatro días o semana.

Puede utilizar la plantilla para confeccionar agendas personales, así como para introducir sus citas con el dentista, entrenamientos en el gimnasio, tiempo de diversión con los amigos, clases de yoga y otras actividades para mantener la productividad y organizar sus días. 🏋️

5. Plantilla de Metas Anuales ClickUp

Utilice la plantilla de Metas Anuales de ClickUp para ajustar los objetivos anuales, dividirlos en tareas fáciles de gestionar y medir su progreso

Dividir sus metas anuales en trozos más fáciles de gestionar puede ayudarle a mantener la concentración, establecer prioridades y realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. La plantilla Plantilla de Metas Anuales de ClickUp le permite dividir las metas principales en tareas mensuales, lo que reduce la sensación de agobio y le aporta un sentimiento de logro.

Esta plantilla de ClickUp Doc divide un año en trimestres y luego en meses, lo que le permite crear un "tema" para sus metas. Por ejemplo, en el primer trimestre, puede centrarse en la forma física y esbozar metas para mejorar su salud física (como comer más sano, ir al gimnasio o caminar 30 minutos al día). En el segundo trimestre, puede continuar con sus hábitos de ejercicio, pero centrarse en el ajuste de metas de crecimiento; por ejemplo, puede aprender a hacer pan o empezar a aprender español.

La plantilla es personalizable, por lo que puede codificar por colores las columnas, actualizar las metas, añadir imágenes, crear nuevas páginas, compartir su documento con un miembro de la familia, un amigo o un compañero de trabajo y comprobar su progreso con regularidad.

Utiliza la última sección de la plantilla (Notas) para anotar tus altibajos, hacer un seguimiento de los hitos de desarrollo personal (incluso de un año anterior) y describir cómo has mejorado o adoptado nuevos hábitos a lo largo del tiempo.

6. Plantilla de Lista de Actividades ClickUp

Organice y planifique todas sus actividades en un solo lugar con la plantilla de lista de actividades de ClickUp

A menudo, los grandes propósitos de Año Nuevo deben dividirse en partes más pequeñas, de modo que pueda realizar los cambios paso a paso, reducir el estrés y controlar el progreso. En Plantilla de lista de actividades de ClickUp le permite crear listas de tareas pendientes para tus propósitos de Año Nuevo, maximizar la productividad y mantenerte en el buen camino.

Se trata de una plantilla de tareas, lo que significa que aparece en otra plantilla como una tarea independiente. A primera vista, no es más que una lista de tareas pendientes. Pero, si la utilizas correctamente, puede impulsar tus esfuerzos para alcanzar tus metas anuales o mensuales.

Digamos que su meta es comprar un coche nuevo. Pero esto no suele ser tan fácil como entrar en un concesionario, elegir un vehículo bonito y firmar un contrato.

Tienes que investigar diferentes modelos, ahorrar dinero, consultar a tu familia, considerar opciones de financiación, etc. Esta plantilla le permite esquematizar todas estas actividades en forma de lista de tareas pendientes. Cree tareas y subtareas, establezca dependencias de las tareas y deje notas a medida que vaya recopilando información.

Tachar un elemento tras otro de tu lista te da la seguridad de que estás un paso más cerca y mejora tu moral de ajuste de metas para seguir adelante. Así que, ¡empieza ya a tachar esas tareas pendientes de tu lista del año! ✔️

7. Plantilla de Lista de Vacaciones ClickUp

Plantilla de lista de control de vacaciones ClickUp

Prepararse para unas vacaciones es divertido y emocionante, pero también implica una planificación y organización minuciosas si quiere aprovecharlas al máximo. En Plantilla de lista de vacaciones de ClickUp puede eliminar el estrés de hacer la maleta, agilizar los preparativos, delegar tareas en los miembros de la familia y asegurarse de que está preparado al 100% para el viaje ⛷️

La plantilla ofrece tres vistas que te ayudarán a hacer la maleta para las vacaciones sin olvidarte ningún elemento importante.

La primera vista es Artículos, una lista que incluye todo lo que necesitas en tus vacaciones, desde crema solar hasta documentos y medicamentos. Cree una nueva tarea para cada elemento y proporcione detalles utilizando los Campos personalizados de ClickUp. De forma predeterminada/a, dispone de campos como Estado, Viajes de vacaciones y Cantidad, pero puede añadir otros nuevos, como Personas o Fecha.

La vista Estado del elemento es un tablero Kanban que muestra las tareas de la vista anterior como tarjetas ordenadas por estado (Por empaquetar, Por comprar, Empaquetando y Empaquetado). Visualiza los elementos que ya has empaquetado y se asegura de que no te olvides de comprar otros elementos esenciales.

La vista Para comprar es básicamente una lista de la compra, con todos los elementos que necesita para sus vacaciones ordenados por prioridad. Cuando compres un elemento, cambia su estado y desaparecerá de la lista.

8. Plantilla ClickUp de Lista de Baldes

Utilice la plantilla de lista de tareas de ClickUp para organizar sus tareas más importantes

¿Desea crear una lista llena de cosas nuevas que quiere probar, visitar o hacer, pero no ha encontrado la forma de hacerlo? No diga más: la Plantilla ClickUp de lista de cosas que hacer antes de morir es todo lo que necesitas para esbozar tus sueños y visualizar los pasos para alcanzarlos. ✨

Esta plantilla de carpeta está dividida en tres secciones para organizar los elementos de tu lista de deseos:

Alimentos por probar Lugares que explorar Actividades

Cada sección tiene dos vistas. La primera vista es una lista en la que puede crear tareas (elementos de la lista de cubos) y proporcionar detalles utilizando Campos personalizados de ClickUp como estado, fecha límite, satisfacción, destino y personas implicadas.

La segunda vista (Valoración divertida) es un tablero Kanban con tarjetas de tareas ordenadas en función de su puntuación de Satisfacción de la vista anterior.

Si va al nivel de carpeta (pulsando Lista de cubos a la izquierda de la pantalla), obtendrá una Panorámica de todos los elementos de la lista de cubos que haya introducido, ordenados según su estado. Cambia las vistas para filtrar los elementos por valoración, continente o personas, y comienza tu meta de superación personal o de mejores viajes por delante.

9. Plantilla Excel de Propósitos de Año Nuevo por Chandoo

Utilice la plantilla Excel de propósitos de año nuevo de Chandoo para trazar sus metas y tacharlas una a una con facilidad

Si valora la sencillez y no necesita una plantilla de propósitos de Año Nuevo muy elaborada, la Plantilla Excel de Propósitos de Año Nuevo de Chandoo le servirá en toda una página u hoja de cálculo.

Esta plantilla de propósitos de Año Nuevo en Excel es básicamente una lista de tareas pendientes con 101 entradas que deberías completar en 1001 días. Por supuesto, no tiene por qué utilizar las entradas con las que viene la plantilla: elimine el texto y cree sus propias tareas de propósitos personales que desee realizar en el futuro.

Todo es personalizable, así que puedes cambiar el título y las fechas de inicio y finalización. En el campo preformateado de tareas pendientes, verás cuántos días faltan para la fecha de finalización, lo que te permitirá gestionar tu tiempo en consecuencia.

Una vez que complete una tarea, marque la casilla de selección situada junto a ella. La tarea se resaltará y la barra de progreso situada encima de la tabla se moverá en consecuencia.

10. Plantilla de lista de propósitos de año nuevo de Canva

La Plantilla de Lista de Propósitos de Año Nuevo de Canva ofrece la base perfecta para el ajuste de metas para el próximo año

Sí, puedes escribir tus propósitos de Año Nuevo en un papel, pero ¿dónde está la gracia? La plantilla de lista de propósitos de Año Nuevo de Canva te permite darle a tu lista el diseño magnífico que se merece

La plantilla consta de una página en la que puedes esbozar tus propósitos. Tiene un diseño en blanco y dorado y mucho espacio para tus planes y metas.

La belleza de esta plantilla reside en su capacidad de personalización: ¡cada elemento puede modificarse a tu gusto! Elige tus colores favoritos, adjunta archivos, crea nuevas páginas, dibuja y escribe tu propia historia de propósitos de Año Nuevo. ✍️

¿Nuestra sugerencia? Utiliza la primera página para resumir tus propósitos, y crea nuevas páginas para hablar de cada uno con más detalle. Deja espacio para anotar tus ideas y hacer un seguimiento de tus progresos.

Plantillas de Propósitos de Año Nuevo: Visualiza y Cumple tus Sueños

Las plantillas que te presentamos ofrecen todo lo que necesitas para anotar, visualizar y organizar tus propósitos de Año Nuevo. Sus funciones te ayudarán a mantenerte en el buen camino y a mantenerte motivado para lograr todo lo que hay en tu lista.🎄

Las plantillas ClickUp presentadas son sólo una fracción de la plataforma de impresionante biblioteca con más de 1.000 opciones para diversos fines. Registrarse en ClickUp y explora la selección de plantillas, así como docenas de funciones para proyecto y gestión de tareas , colaboración en equipo la lluvia de ideas y la organización.