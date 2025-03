Die 9 wichtigsten Tools für die Personalverwaltung im Jahr 2025

Wir haben alle schon unsere Horrorgeschichten am Arbeitsplatz erlebt. Dennoch gibt es nichts Besseres als das Gefühl des drohenden Untergangs, das sich einstellt, wenn man sich nicht um den Papierkram der Personalabteilung kümmert.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie kommen an einem sonnigen Montagmorgen in Ihr Büro, mit einem Kaffee in der Hand, bereit, den Tag zu nutzen. Aber Moment, wo ist Ihr Schreibtisch? Oh, da ist er ja, versteckt hinter einem so hohen Stapel von Papieren, Akten und Ordnern, dass Ihre Kollegen Sie als vermisst melden könnten, wenn Sie es wagen würden, sich zu setzen! 🗃️

Dank der Software-Tools für die Personalverwaltung können Sie sich von diesen Papierlawinen verabschieden. Diese All-in-One-Lösungen kümmern sich um alles, was auf dem nie endenden zu erledigen-Liste von Personalverantwortlichen -von onboarding neuer Mitarbeiter bis hin zur Überwachung der Einhaltung des Arbeitsrechts.

In diesem Artikel erörtern wir die wünschenswerten Features von Personalmanagement-Tools und stellen einige der besten Optionen vor, die es derzeit auf dem Markt gibt!

Was ist Personalmanagement?

Personalmanagement ist die Kunst und Wissenschaft der Pflege und optimierung eines Teams . Erfolgreiche Mitarbeiter-Manager arbeiten mit allen Abteilungen und Funktionen des Unternehmens zusammen, um die Arbeitsplatzkultur und Produktivität konsequent zu verbessern.

Personalmanagement umfasst einen großen Bereich von Aufgaben, wie z. B.:

Einstellung, Schulung, Mitarbeiterentwicklung und Korrekturmaßnahmen

Bereitstellung des Zugangs zu den erforderlichen Ressourcen (Handbücher, Schulungsleitfäden usw.)

Beaufsichtigung der Vergütung und verwaltung der Gehaltsabrechnung gemäß den Branchenstandards

Behandlung von Mitarbeiterbeschwerden und Schlichtung von Konflikten

Planen des zukünftigen Personalbedarfs und der Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung

Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Überwachung von Fristen

Sicherstellen, dass der Arbeitsplatz die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt

Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Unternehmensrichtlinien

Einholen von Mitarbeiter-Feedback für Verbesserungen am Arbeitsplatz

Personalverantwortliche sind oft überfordert, wenn sie versuchen, alle Aufgaben abzuhaken. Deshalb legen sie Wert auf eine zuverlässige workforce management tools die sie bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen.

Features, auf die Sie bei einer Personalverwaltungssoftware achten sollten

Die ideale software zur Mitarbeiterverwaltung sollte Managern dabei helfen, mit Kadenz zu führen und eine Kultur der Produktivität zu entwickeln. Hier sind einige Merkmale, die sie unbedingt haben muss:

Zentrale Datenbank: Die Software sollte als konsolidierter hub für die Speicherung von Mitarbeiterdaten und zentralen Unternehmensdokumenten dienen, wie z.B standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Richtlinien zur Urlaubsabgrenzung Metriken zur Leistung: Ein robustes System sollte die Einstellung, Überwachung und Überprüfung von Leistungszielen in Übereinstimmung mit dem Feedback-Mechanismus des Unternehmens ermöglichen Onboarding: Die besten Tools für das Personalmanagement beschleunigen den Prozess der integration neuer Mitarbeiter in das Team Benefits und Compliance: Das Produkt sollte Features zur Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits entsprechend den Compliance-Prioritäten Ihrer Organisation oder Ihres Landes bieten Tools zur Mitarbeiterbindung: Die ideale Plattform würde Features enthalten, um Feedback von Mitarbeitern zu sammeln, ihre Beiträge anzuerkennen und zu belohnen und sie zu motivieren Analytisches Dashboard: Prüfen Sie, ob das Dashboard des Tools umfassende Einblicke in die Belegschaftsdynamik und die Arbeitsbedingungen bietet allgemeine Produktivitätstrends die für die Problemlösung erforderlich sind Integration: Eine erstklassige Software würde eine nahtlose Integration mit anderen HR- und Kommunikationstools ## 9 Personalmanagement-Softwarelösungen für Ihre Belegschaft

Nachdem wir nun die wichtigsten Features herausgearbeitet haben, die Sie im Auge behalten sollten, wollen wir nun die Top 9 Tools für das Personalmanagement vorstellen, die das Personalwesen im Jahr 2023 neu gestalten werden.

1. ClickUp #### Am besten geeignet für Wissenshubs und Dokumentation

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein all-in-One-Tool für das Personalmanagement für Teams jeder Größe. Es bietet intuitive tools für kollaborative Arbeit zu zentralisieren und missverständnisse beseitigen . ClickUp Dokumente feature dient als zentrale Quelle der Wahrheit in Ihrem Unternehmen und ermöglicht es Teams, eine gemeinsame Datenbank mit Schulungsmaterialien, SOPs, Richtlinien und anderen Wissensdokumenten zu erstellen

Ihre Mitarbeiter können das zentrale Repository problemlos durchsuchen. Sie können aber auch Dokumente, Dateien, URLs und mehr mit Aufgaben verknüpfen, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen! Bei Bedarf können Sie die Ressourcen anhand interner Zugriffsregeln kategorisieren.

Fügen Sie der Arbeit mehr Kontext hinzu, indem Sie Aufgaben und Dokumente mit Beziehungen in ClickUp verknüpfen

Onboarding von Mitarbeitern? Nutzen Sie die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp, um den Prozess reibungslos zu gestalten. Zum Beispiel die Checkliste für das Onboarding und 30-60-90-Tage Plan vorlagen eignen sich hervorragend für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

ClickUp stellt Ihnen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung für förderung des Mitarbeiterwachstums und umsetzung von Veränderungen am Arbeitsplatz . Einige beliebte Optionen sind:

Bei ClickUp geht es aber nicht nur um Dokumentation. Sein aufgabenverwaltung features dienen als Blöcke für die Erstellung kompletter HR-Workflows, von der Rationalisierung der Personalbeschaffung bis zur Verwaltung komplexer Zeitpläne. ClickUp's Prozess-Automatisierungen reduzieren Ihre Zeit für alltägliche Aufgaben wie das Ändern des Status von Mitarbeitern oder das Beantworten von E-Mails mit Bewerbungen. Zusätzlich können Sie benutzerdefinierte Dashboards für die Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit, die Überprüfung von Workloads und die Optimierung individueller Zeitpläne.

ClickUp beste Features

ClickUp AI zur Erstellung von Zusammenfassungen, Entwürfen von Inhalten, Elementen und vielem mehr

Zentraler Zugriff auf wichtiges Unternehmens-Know-how mit ClickUp Docs

Eingebaute Vorlagen zur Unterstützung verschiedener Personalmanagement-Prozesse

Dashboards mit mehr als 15 Ansichten und Optionen für die Zeiterfassung

Umfassende Tools zur Verwaltung von Aufgaben und Terminen

ClickUp Ziele vereinfacht die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen

Über 1.000 tools mit ClickUp integrieren Tools für Bearbeitung, Brainstorming und Zusammenarbeit in Echtzeit

Verfügbar als App für Handy, Web und Desktop

ClickUp Limitierungen

Der Funktionsumfang ist recht groß, was zu einer Lernkurve führt

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Gusto

Das Beste für die Gehaltsabrechnung

Über: Gusto Gusto hat ein umfassendes und dennoch benutzerfreundliches Design, das auf kleine Geschäfte zugeschnitten ist. Es automatisiert komplexe Aufgaben der Gehaltsabrechnung und sorgt für nahtlose Zahlungen an Auftragnehmer im In- und Ausland.

Mit Features wie automatischen Steuerberechnungen, Anleitungen zur Einhaltung von Vorschriften und unbegrenzten Lohn- und Gehaltsabrechnungen können Sie mühelos alle Arten von Lohn- und Gehaltsabrechnungsplänen verwalten.

Die Plattform berechnet automatisch abrechenbare Stunden, Anwesenheit, bezahlte Freistellungen (PTOs) und Urlaubstage und ist damit ideal für Start-ups, die sich keine vollwertige Buchhaltungs- oder Personalabteilung leisten können.

Darüber hinaus bietet Gusto automatisierte und manuelle Lohnabrechnungsoptionen und Integrationsmöglichkeiten mit Apps von Drittanbietern, um Ihren Komfort zu erhöhen. Mit der App Gusto Wallet haben Sie Zugriff auf finanzielle Wellness-Tools und praktische Funktionen für die Zahlung. 💸

Gusto beste Features

Tools für die Mitarbeiterverwaltung zur Unterstützung des Onboarding

Tools zur Verwaltung von Leistungen zentralisieren die Verwaltung von Kranken-, Versicherungs- und Rentenplänen

Automatisierte Steuererklärungen für die Bearbeitung von Gehaltsabrechnungen, W-4s für Mitarbeiter, W-9s für Auftragnehmer und Jahresenddokumente

Tools für die Zeiterfassung

Gusto Beschränkungen

Begrenzte Skalierbarkeit

Einige Benutzer waren unzufrieden mit dem Kundenservice

Gusto-Preise

Einfach : $40/Monat + $6/Monat pro Person

: $40/Monat + $6/Monat pro Person Plus : $80/Monat + $12/Monat pro Person

: $80/Monat + $12/Monat pro Person Premium: Preise auf Anfrage erhältlich

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

3. Gitter

Das Beste für OKRs und Ziele

Über: Gitter Lattice ist eine Cloud-basierte Plattform, die auf die Anforderungen des modernen Leistungsmanagements zugeschnitten ist. Durch die Integration traditioneller HR-Praktiken mit modernster Technologie fördert Lattice eine kollaborative Atmosphäre für transparente und abgestimmte Einstellungen.

Die Plattform rationalisiert OKRs (Objectives and Key Results) management. Es integriert den Prozess der Identifizierung, Nachverfolgung und Überprüfung von Zielen und ermöglicht Check-ins und Bewertungen in Echtzeit.

Bei Lattice geht es um die Verbesserung der Sichtbarkeit der Mitarbeiter.

Fortgeschrittene analytische tools innerhalb der Plattform ermöglichen eine präzise Messung von schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und erleichtern datengestützte Entscheidungen. Dank eines integrierten Feedback-Tools können Sie eine gesunde Feedback-Kultur in Ihrem Team etablieren und das Engagement fördern.

Lattice beste Features

Benutzerdefinierte Workflows für Leistungsüberprüfungen (hilft bei der Planung der Vergütung und der Verteilung von Boni)

Analytics Feature nutzt individuelle Daten, um Erkenntnisse zu liefern

Transparente Zieleinstellung und Nachverfolgung

Interner Support für Feedback

Lattice Beschränkungen

Limitierte Möglichkeiten des Projektmanagements

Die Navigation kann für manche Benutzer schwierig sein

Preise von Lattice

Engagement : $4/Monat pro Person

: $4/Monat pro Person Wachsen : $4/Monat pro Person

: $4/Monat pro Person Vergütung : $6/Monat pro Person

: $6/Monat pro Person Leistungsmanagement : $8/Monat pro Person

: $8/Monat pro Person OKR & Ziele : $8/Monat pro Person

: $8/Monat pro Person Performance Management und OKR & Ziele Bundle : $11/Monat pro Person

: $11/Monat pro Person Enterprise: Kontakt für Preise

*Mindestzahlung von $4.000 pro Jahr. Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bewertungen und Rezensionen von Lattice

G2 : 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Rippling

Am besten für On- und Offboarding

Über: Rippling Rippling trägt viele Hüte. Es rationalisiert den Rekrutierungsprozess mit seinem Applicant Tracking System (ATS) und sorgt für ein reibungsloses Online-Onboarding für neue Mitarbeiter.

Das intuitive Learning Management System, auch Rippling LMS genannt, hilft Ihnen bei der Einrichtung einer Kursbibliothek mit Schulungsmodulen. Sie können die Einschreibungsregeln benutzerdefinieren - sagen wir, Sie bereiten einen Kurs über Compliance-Richtlinien für Manager vor. Das System wird jeden neuen Manager, den Sie einstellen, automatisch in das Programm einschreiben.

Die miteinander verbundenen Module von Rippling sorgen für nahtlose Übergänge beim Offboarding, vom Entzug der Zugriffsrechte bis zum Abschluss der Leistungs- und Gehaltsabrechnungsdetails.

Businesses können die Onboarding- und Offboarding-Prozesse auf ihre Compliance-Anforderungen zuschneiden und sicherstellen, dass die Erfahrung sowohl für HR-Manager als auch für Mitarbeiter problemlos ist.

Rippling beste Features

Applicant Tracking System (ATS) vereinfacht den Einstellungsprozess

Bietet einen globalen Gehaltsabrechnungsdienst

Zeiterfassung und Nachverfolgung der Anwesenheit

Rippling LMS für die Speicherung und Verteilung von Schulungsmaterialien an Mitarbeiter

Optimiert die Leistungen für Mitarbeiter

Rippling Beschränkungen

Die Oberfläche wirkt auf manche Benutzer etwas veraltet

Die Verwendung von Tools zur Berichterstellung erfordert technische Kenntnisse

Rippling Preise

Benutzerdefinierter Plan: Beginnt bei 8 $/Monat pro Benutzer; kontaktieren Sie das Rippling Team für ein benutzerdefiniertes Angebot

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,700+ Bewertungen)

5. Deel

Das Beste für internationales Personalmanagement

Über: Deel Mit seiner Reichweite in über 150 Ländern erleichtert Deel die Komplexität der globalen Personalbeschaffung. Von der Festigung länderspezifischer Verträge bis zur Einhaltung internationaler Arbeitsgesetze - die Plattform hilft Ihnen, alles zu erledigen.

Ihr globales Gehaltsabrechnungssystem erleichtert Transaktionen in mehr als 120 Währungen und erfüllt die Anforderungen einer vielfältigen Belegschaft. 🌎

Die automatisierten Workflows und Integrationen von Deel erleichtern die grenzüberschreitenden HR-Prozesse zusätzlich. Egal, ob Sie Vollzeitmitarbeiter, Freiberufler oder Auftragnehmer im Ausland einstellen, das zentralisierte Dashboard und die Self-Service-Schnittstelle von Deel machen den gesamten Prozess unkompliziert. Verwalten von Remote Teams ohne Verwaltungsaufwand, denn mit den systemeigenen Tools zur Berichterstellung von Deel können Sie von einer einzigen Plattform aus die Nachverfolgung von Fehlzeiten, die Gewährung von Boni und die Verwaltung von Kapitalbeteiligungen vornehmen.

Deel beste Features

Erleichtert Zahlungen in über 150 Ländern

Unterstützt mehrere Sprachen

Automatisierte Workflows vereinfachung komplexer HR-Aufgaben Nahtlose Zusammenarbeit mit internationalen Vertragspartnern

Selbstbedienungsschnittstelle

Deel Einschränkungen

Fehlende benutzerdefinierte Optionen

Keine mobile App

Deel Preise

Deel HR : Free für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern

: Free für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern Freiberufler : Beginnt bei $49/Monat

: Beginnt bei $49/Monat EOR : Beginnt bei $599/Monat

: Beginnt bei $599/Monat Globale Gehaltsabrechnung : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Einwanderung: Kontakt für Preisgestaltung

Deel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (800+ Bewertungen)

: 4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

6. Aufsteigen

Das Beste für Menschen auf Reisen

Über: Anstieg Indem Sie die gesamte Reise eines Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens von der Einstellung bis zum Ausscheiden abbilden, erhalten Sie Einblicke in seine Erfahrungen, Erwartungen, Bedürfnisse und Probleme. Rise bietet eine Reihe von Tools für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus, die es Ihnen ermöglichen, in kritischen Momenten einzugreifen, um die individuelle Leistung zu verbessern.

Die High-End-Features von Rise für das Bewerbermanagement in der Phase der Rekrutierung stellen sicher, dass Ihr Team bei der Einstellung voll eingebunden ist. Für neue und bestehende Mitarbeiter bietet die Plattform Features wie Self-Onboarding, One-on-One Reviews und 360 Degree Feedback zur Förderung von Wachstumsinitiativen.

Die Plattform verfügt über eine Reihe vordefinierter Aufgaben und Vorlagen für ein reibungsloses Offboarding von Mitarbeitern. 🚗

Rise bietet einzigartige Personalberichte, in denen Vergütungsübersichten, Urlaubssalden, die aktuelle Mitarbeiterzahl und andere wichtige Kennzahlen aufgeführt sind.

Rise beste Features

Automatisierte Workflows garantieren eine aktuelle Sichtbarkeit von Aktionen, Neueinstellungen und Kündigungen

Zentrales Mitarbeiterverzeichnis mit Optionen für bevorzugte Pronomen zur Förderung der Inklusion

Online- und mobiler Zugriff auf Gehaltsabrechnungen

Unterstützt eSignaturen

HR-Erinnerungen für wichtige Ereignisse der Mitarbeiter

Erhöhte Limits

Keine Synchronisierung mit Outlook oder Google Kalender

Gelegentliche Störungen und Bugs

Rise Preise

Start : $6/Monat pro Mitarbeiter (+$30/Monat Grundgebühr, wenn Sie weniger als 20 Mitarbeiter haben)

: $6/Monat pro Mitarbeiter (+$30/Monat Grundgebühr, wenn Sie weniger als 20 Mitarbeiter haben) Erwachsen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Optimieren: Kontakt für Preisgestaltung

Rise Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (60+ Bewertungen)

: 4.0/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (100+ Bewertungen)

7. Eddy

Das Beste für die Gesundheitsbranche

Über: Eddy Das Personalmanagement im Gesundheitswesen erfordert eine sorgfältige Kontrolle der Mitarbeiterdaten, der klinischen und nicht-klinischen Zertifizierungen und der Ausbildung am Arbeitsplatz.

Hier kommt Eddy ins Spiel - eine benutzerfreundliche Plattform, die entwickelt wurde, um End-to-End-HR-Lösungen für Organisationen im Gesundheitswesen anzubieten. Mit dem Dienst EddyCore können Sie die Anmeldedaten Ihrer Mitarbeiter an einem Speicherort speichern und sie bei Bedarf für alle Beteiligten freigeben.

Eddy kann unbegrenzte Gehaltsabrechnungen durchführen, um wechselnde Personaleinsatzpläne im Gesundheitswesen. Nutzen Sie die Tools der Plattform zur Zeiterfassung, um Schichten und Pünktlichkeit zu überprüfen. Verfolgen Sie die Nachverfolgung von PTOs, genehmigen Sie Timesheets und prüfen Sie Boni und Off-Cycle-Gebühren, bevor Sie Zahlungen abschließen. 📅

Fachkräfte im Gesundheitswesen benötigen häufig aktuelle Zertifizierungen und Lizenzen. Mit Eddy Learn können Sie auf mehr als 200 vorgefertigte Kurse für die Mitarbeiterschulung zugreifen.

Eddy beste Features

Zentraler Speicher für Unternehmens- und Mitarbeiterdokumente

Eingebauter Überprüfungsmechanismus durch Performance Notes

Echtzeit-Überwachung von Kommen/Gehen und Überstunden mit Geotagging-Funktionen

Einfache Nachverfolgung von Mitarbeiterzertifizierungen und -lizenzen mit Warnmeldungen bei Ablauf der Gültigkeit

Eddy Beschränkungen

Einige Benutzer beklagen sich über häufige Ausfallzeiten

Limitierte Möglichkeiten der Berichterstellung

Eddy-Preise

Benutzerdefinierter Plan: Beginnt bei $6/Monat pro Person; kontaktieren Sie das Eddy Team für ein benutzerdefiniertes Angebot

Eddy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (50+ Bewertungen)

: 4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40 Bewertungen)

Learn about_ healthcare projekt management software !

8. Justworks

Beste Leistungen für Arbeitnehmer

Über: Justworks Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine professionelle Arbeitgeberorganisation (PEO) zu nutzen, um Ihren Mitarbeitern bessere Leistungen zu bieten? Für Uneingeweihte: Eine PEO ist ein Outsourcing-Unternehmen für personalbezogene Tätigkeiten, wie z. B. die Abwicklung der Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Schulungen.

Justworks ist eine umfassende PEO-Plattform, die ganzheitliche Features zur Unterstützung von Mitarbeiterleistungen, Automatisierung der Gehaltsabrechnung und Einhaltung von Vorschriften bietet. Die Outsourcing-Services von Justworks eignen sich für kleine und mittlere Geschäfte und ermöglichen es ihnen, qualitative Leistungspakete zu beziehen, ohne dass sie eine eigene Personalabteilung benötigen.

Justworks nutzt seine Gruppenkaufkraft und verschafft Ihnen Zugang zu erstklassigen Leistungen, die oft größeren Unternehmen vorbehalten sind. Ihre Mitarbeiter können aus einem großen Angebot an Kranken- und Lebensversicherungen sowie Pensionsplänen wählen.

Dank der administrativen Features der Plattform sind Aufgaben wie die Verwaltung der Compliance, die Berechnung von PTOs und die Speicherung von Unternehmensrichtlinien ein Kinderspiel! 🎂

Justworks beste Features

All-in-one PEO-Lösung

Nahtloses Setup und Management von Mitarbeiterleistungen

Automatisierung der Steuererklärungen

Support für die Einhaltung von Bundes-, Landes- und lokalen Arbeitsvorschriften

Selbstbedienungsportal für Mitarbeiter

Justworks Beschränkungen

Die Android App neigt zum Einfrieren

Relativ teuer im Vergleich zu ähnlichen Tools auf dem Markt

Justworks Preise

Basic : $59/Monat pro Mitarbeiter ($49/Monat ab dem 50. Mitarbeiter)

: $59/Monat pro Mitarbeiter ($49/Monat ab dem 50. Mitarbeiter) Plus: $99/Monat pro Mitarbeiter ($89/Monat für Ihren 50. Mitarbeiter und mehr)

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. Sprunghaft

Das Beste für die Mitarbeiterentwicklung

Über: Sprunghaft Leapsome integriert Leistung, Engagement und Lernen nahtlos in eine Plattform und nutzt Best Practices aus Psychologie und Datenwissenschaft, um die Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern.

Leapsome bietet eine Reihe von Tools, die die alltäglichen HR-Aktivitäten rationalisieren und verbessern, aber der Hauptschwerpunkt liegt auf der Mitarbeiterentwicklung. Von Leistungsbeurteilungen und Feedback bis hin zu Umfragen zum Engagement und zur Nachverfolgung von Zielen hilft die Plattform, einen sicheren Space zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter entfalten können. 🌹

Erstellen Sie einen anpassbaren Entwicklungslehrplan, um Ihre Mitarbeiter anhand von sechs Lernelementen zu leiten:

Artikel Videos Quizze Aufgaben Offene Fragen Live-Schulung

Die Plattform verfügt über einen raffinierten eingebauten ROI-Rechner, mit dem Sie die Rendite von Personalentwicklungsprozessen nachverfolgen können. Mit diesem tool können Sie ermitteln, wie viel Geld Sie durch geringere Fehlzeiten, höhere Produktivität und Mitarbeiterbindung eingespart haben.

Leapsome beste Features

Anpassbare Lernmodule

Erstklassiger Support für die Integration Ihrer bestehenden HR- und Kommunikationstools

Zyklusübergreifende Analysen zum Vergleich der Mitarbeiterleistung im Zeitverlauf

Intelligenter ROI-Rechner für HR-Prozesse

Sprunghafte Limits

Könnte von besseren Kundenanleitungen profitieren

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche unintuitiv

Leapsome Preise

Benutzerdefinierter Plan: Beginnt bei $8/Monat pro Benutzer; kontaktieren Sie das Leapsome Team für ein benutzerdefiniertes Angebot

Leapsome Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Zusammenfassung der besten Software für Personalmanagement

Bei der Durchsicht dieser Liste ist uns eines klar geworden: Moderne Arbeitsplätze verlangen nach Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und umfassenden Features, die in einer Software gebündelt sind.

Und da wir gerade von All-in-One-Wundern sprechen: ClickUp hinterlässt mit seinen umfangreichen Features einen unauslöschlichen Eindruck und beweist, dass es nicht nur um die Verwaltung von Aufgaben, sondern auch von Menschen geht. 🙋

