11 beste Vorlagen für Influencer zur Verwaltung der Reichweite im Jahr 2025

Influencer Marketing hat sich zu einem Schlüssel für Geschäfte entwickelt, um Markenbekanntheit aufzubauen und mit ihren Einzelzielen in Verbindung zu treten. Die Zusammenarbeit mit Influencern ist jedoch mit viel Arbeit verbunden - von der Strategie für die Ansprache von Influencern bis hin zur Umsetzung Ihrer marketing Plan .

Zu erledigen ist nicht nur die Verbindung mit dem richtigen Influencer für Ihre Marke, sondern auch die Aufrechterhaltung einer produktiven und professionellen Beziehung während des gesamten Prozesses.

Verwenden Sie diese Vorlagen für Influencer, um Ihre Marketingstrategie zu verfeinern und die Zeit zu verkürzen, die Sie benötigen, um eine erfolgreiche Influencer-Kampagne zu starten marketing-Kampagne .

Was ist eine Influencer-Vorlage?

Eine Vorlage für Influencer ist ein Dokument, das Sie verwenden, um Ihre Interaktionen mit Influencern zu rationalisieren und zu standardisieren. Anstatt jedes Mal bei Null anzufangen, können Sie Ihre Vorlage einfach für jeden potenziellen Influencer, den Sie kontaktieren, individuell anpassen.

Einige der gängigsten Vorlagen für Influencer sind:

E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Influencern : Verwenden Sie diese Vorlage, um zum ersten Mal mit einem Influencer in Kontakt zu treten. Wenn Sie den Kontakt per Direktnachricht herstellen, erstellen Sie eine DM-Vorlage anstelle einer E-Mail-Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um zum ersten Mal mit einem Influencer in Kontakt zu treten. Wenn Sie den Kontakt per Direktnachricht herstellen, erstellen Sie eine DM-Vorlage anstelle einer E-Mail-Vorlage Vorlage für E-Mail-Follow-up : Verwenden Sie diese Vorlage, um mit Influencern, von denen Sie keine Antwort erhalten haben oder die Interesse an Ihrem Projekt bekundet haben, in Kontakt zu treten

Verwenden Sie diese Vorlage, um mit Influencern, von denen Sie keine Antwort erhalten haben oder die Interesse an Ihrem Projekt bekundet haben, in Kontakt zu treten Influencer-Kampagne Briefvorlage: Ein Kampagnenbrief erklärt potenziellen Influencern den Umfang, den Zweck und die Zeitleiste Ihrer Kampagne

Ein Kampagnenbrief erklärt potenziellen Influencern den Umfang, den Zweck und die Zeitleiste Ihrer Kampagne Vorlage für einen Influencer-Vertrag: Ihr Influencer vertragsvorlage sollte die Bedingungen für Ihre Influencer-Partnerschaft festlegen, wie z. B. die Zahl der beiträge in den sozialen Medien von denen Sie erwarten, dass sie jede Woche oder jeden Monat erstellt werden 📅

Ihr Influencer vertragsvorlage sollte die Bedingungen für Ihre Influencer-Partnerschaft festlegen, wie z. B. die Zahl der beiträge in den sozialen Medien von denen Sie erwarten, dass sie jede Woche oder jeden Monat erstellt werden 📅 Vorlage für einen Plan für soziale Medieninhalte: Diese Art von Vorlage hilft Ihnen und Ihrem jeweiligen Influencer dabei, im Verlauf Ihrer Kampagne auf der gleichen Seite zu stehen

Was macht eine gute Vorlage für Influencer aus?

Eine gute Vorlage für das Influencer-Marketing sollte Schlüsselinformationen enthalten und dennoch leicht auf jeden Influencer, den Sie kontaktieren, zugeschnitten werden können. Zum Beispiel können Sie in jeder E-Mail dieselben Infos über Ihr Geschäft angeben, aber die Betreffzeile und den Namen des Influencers personalisieren.

Hier sind vier Dinge, die Sie in Ihre Nachrichten an Influencer aufnehmen sollten:

Betreffzeile: Je bekannter der Name des Influencers ist, desto mehr E-Mails erhält er. Verwenden Sie eine ansprechende Betreffzeile, um die Aufmerksamkeit des Influencers zu gewinnen und die Öffnungsrate zu erhöhen

Je bekannter der Name des Influencers ist, desto mehr E-Mails erhält er. Verwenden Sie eine ansprechende Betreffzeile, um die Aufmerksamkeit des Influencers zu gewinnen und die Öffnungsrate zu erhöhen Werte der Marke : Influencer in sozialen Medien arbeiten gerne mit Marken zusammen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen, indem Sie hervorheben, wie gut Ihr Produkt oder Geschäft zu ihrer Zielgruppe passt

Influencer in sozialen Medien arbeiten gerne mit Marken zusammen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen, indem Sie hervorheben, wie gut Ihr Produkt oder Geschäft zu ihrer Zielgruppe passt Gratisprobe : Wenn Ihr Markenname nicht sehr bekannt ist, bieten Sie kostenlose Produktproben an, damit sie sich selbst ein Bild von Ihrem Produkt machen können 🎁

Wenn Ihr Markenname nicht sehr bekannt ist, bieten Sie kostenlose Produktproben an, damit sie sich selbst ein Bild von Ihrem Produkt machen können 🎁 Medienpaket: Wenn Ihr Influencer ein Blogger oder Rezensent ist, stellen Sie ihm ein Medienpaket mit all Ihren Werbematerialien zur Verfügung, damit er sie nicht erst zusammensuchen muss

11 Vorlagen für Influencer, die Sie 2024 verwenden sollten

Es ist wahrscheinlich, dass Sie mehrere Influencer kontaktieren müssen, bevor Sie eine erfolgreiche Partnerschaft für Ihre Marke aufbauen können. Mit diesen kostenlosen Vorlagen sparen Sie bei jedem Schritt Zeit, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Erstellung eines Social-Media-Profils kalender für Inhalte .

Laden Sie einfach die Vorlagen herunter, die Sie benötigen, und passen Sie sie für jede neue Marketingstrategie an.

1. ClickUp Influencer Vertragsvorlage

Gestalten Sie Ihren nächsten Vertrag mit dem Influencer Contract Doc Template von ClickUp

Verwenden Sie diese ClickUp Influencer Vertragsvorlage um eine formelle Vereinbarung mit einem Influencer oder Ersteller von Inhalten zu dokumentieren. Beginnen Sie damit, den Namen, die Kontaktdaten und die Startseite des Influencers einzutragen. Füllen Sie dann die Tabelle mit den Handles auf jeder Seite aus projektmanagement für soziale Medien plattform (Facebook, Instagram, Tiktok usw.), zusammen mit der Anzahl ihrer Follower.

Sobald Sie den Vertrag erstellt haben, können Sie ihn per E-Mail zur Überprüfung an die Person senden, und beide Parteien können das Dokument digital unterzeichnen. Exportieren Sie Ihre Influencer-Outreach-Strategie als PDF, um die Aufzeichnungen zu erleichtern.

Der Vertrag dient nicht nur als verbindliche Vereinbarung, sondern Sie können auch alle Influencer, mit denen Sie zusammenarbeiten, dank des Profilbilds und der Handles in den sozialen Medien, die direkt auf der Front-Seite angezeigt werden, leicht verfolgen.

2. ClickUp Social Media Inhalt Plan Vorlage

Nachverfolgung von Beiträgen in sozialen Medien mit dieser anpassbaren Vorlage für einen Plan für Inhalte

Diese ClickUp Social Media Content Plan Vorlage hilft Ihnen bei der Nachverfolgung all Ihrer Social-Media-Kampagnen an einem Ort, selbst wenn Sie mit mehreren Influencern zusammenarbeiten.

Jede Aufgabe erhält ein Fälligkeitsdatum und einen Mitarbeiter, sodass Sie eine Instagram-Story Ihrem Instagram-Influencer und einen TikTok-Post jemand anderem zuweisen können. Sie können auch die Spalte Priorität verwenden, um zeitkritische Aufgaben mit einer roten oder orangen Flagge zu markieren.

Sind weitere Personen an Ihrer Influencer-Marketing-Kampagne beteiligt, z. B. ein Editor, Designer oder Texter? Fügen Sie sie zu einem der fünf benutzerdefinierten Felder hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt-Giveaway oder eine Vorschau auf eine bevorstehende Veröffentlichung planen - mit dieser Vorlage für einen Plan für Social Media-Inhalte bleiben Sie organisiert und produktiv.

3. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

Mit dieser benutzerdefinierten Vorlage von ZenPilot und ClickUp sind Sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden immer einen Schritt voraus und steigern die Kundenzufriedenheit

Die Zusammenarbeit mit Influencern wird für Geschäfte immer beliebter, aber die Verwaltung dieser Beziehungen kann eine Herausforderung sein. Hier kommt die ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot Vorlage kommt herein. Mit dieser anpassbaren Vorlage können Agenturen die Gesundheit ihrer Client Beziehungen an einem einzigen Speicherort nachverfolgen, was die Verwaltung von Infos über Influencer und die Maximierung der Wirkung erleichtert.

Mit dem ClickUp Agency Client Health Tracker können Agenturen wichtige Datenpunkte wie die Zufriedenheit von Influencern, Touchpoints und Feedback nachverfolgen. Durch die Aufzeichnung dieser Informationen können Geschäfte ein besseres Verständnis ihrer Beziehungen zu Influencern gewinnen und ihre Strategie entsprechend optimieren. So können sie starke Partnerschaften pflegen und den Erfolg ihres Geschäfts steigern.

Indem Sie den ClickUp Agency Client Health Tracker in Ihren Influencer-Management-Prozess einbinden, können Sie Ihre Workflows rationalisieren und alle auftretenden Probleme im Griff behalten.

4. ClickUp Werbevorlage

Mit dieser ClickUp Anzeigenvorlage können Sie den Status Ihrer Marketingmaterialien nachverfolgen

Diese ClickUp Werbevorlage kann Sie bei der Entwicklung einer neuen Anzeige für Ihre digitale Marketingkampagne von Anfang bis Ende unterstützen. Beginnen Sie damit, das Marketingziel, die Marketingmaterialien und den Status (z. B. "In Entwicklung") zu bestimmen.

Unterteilen Sie dann den Entwicklungsprozess in Phasen, z. B. "Erster Entwurf fertiggestellt", "Endgültiger Entwurf fertiggestellt" und "Von der Rechtsabteilung genehmigt" Sobald Ihre Anzeige von Ihren Führungskräften, der Rechtsabteilung und dem Marketingteam genehmigt wurde, können Sie sie an Ihre Social-Media-Influencer und andere Partner senden, um den Startschuss für Ihre Marketingaktivitäten zu geben.

Diese Anzeigenvorlage kann für die meisten Influencer-Marketingkampagnen sowie für Partner- und Markenbotschafterprogramme verwendet werden.

5. ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um das Budget, die Einzelziele und die Meilensteine Ihrer Influencer-Kampagne zu skizzieren

Bevor Sie eine Influencer-Marketing-Partnerschaft eingehen, verwenden Sie eine ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage um alle auf dieselbe Seite zu bringen und Ihren Aufwand zu koordinieren.

Füllen Sie die Tabelle mit dem Treiber, den Mitwirkenden und den Genehmigenden des Projekts aus (unter Verwendung ihrer Social-Media-Handles, damit Sie sie leicht online finden können). Geben Sie den Produktnamen, die Tagline und die Beschreibung des Produkts an, für das Sie werben möchten.

Diese Vorlage enthält auch einen Abschnitt für Mitteilungen, in dem Sie Ihre Aufforderung zum Handeln (CTA) beschreiben können. Ist Ihr Produkt perfekt für Familien mit Kindern oder für Eigentümer von Haustieren geeignet? Fügen Sie im Abschnitt "Zielgruppe" ein Bild Ihres idealen Kunden hinzu.

Der Abschnitt "Budget" hilft Ihnen, Ihr Kampagnenbudget in Komponenten wie Texterstellung, Videoproduktion und Analyse aufzuschlüsseln, während der Abschnitt "Meilensteine" Ihnen hilft, mit Fälligkeitsdaten für jeden Schritt Ihrer Kampagne auf dem Laufenden zu bleiben.

Abschließend können Sie Ihr Influencer-Marketing mit einem Abschnitt für Schlüssel abschließen Leistungen und zusätzliche Ressourcen, die Ihr Team konsultieren kann.

6. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen

Verfolgen Sie den Fortschritt mehrerer Marketingkampagnen von Anfang bis Ende mit dieser detaillierten Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen

Diese ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen hilft Ihnen, den Überblick über die Nachverfolgung Ihrer Influencer-Marketing-Kampagnen zu erledigen. Von E-Mail-Marketing bis hin zu Affiliate-Marketing - nutzen Sie diese Vorlage, um alle Ihre laufenden Kampagnen an einem Ort zu sehen.

Legen Sie den Status des Kampagnenstarts auf "Geplant" oder "Gestartet" fest, und fügen Sie jeder Aufgabe einen Mitarbeiter und einen Kampagnenmanager hinzu, damit Sie wissen, wer für die Aufgabe verantwortlich ist. Verwenden Sie praktische Tags wie Podcast, Website, Anzeigen und soziale Medien, damit Sie wissen, auf welcher Plattform die einzelnen Marketingkampagnen erscheinen.

Sobald Ihre Kampagne gestartet ist, können Sie die Metriken Budget, Ausgaben, Impressionen, Klicks und Conversion nachverfolgen. Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht, Kalender-Ansicht und mehr, je nachdem, wie Sie Ihre Daten visualisieren möchten.

7. ClickUp Content Marketing Vorlage

Mit dieser Vorlage für Content Marketing können Sie Aufgaben nach Monaten gruppieren, ihre Priorität kennzeichnen, verschiedene Inhalte beschreiben und vieles mehr

Content Marketing erfordert die Koordination zwischen Ihrem Marketing Team, Influencern und anderen Stakeholdern. Verwenden Sie die ClickUp Content Marketing Vorlage um die Erstellung von Inhalten zu rationalisieren, egal ob es sich um Videos, Artikel, Blogbeiträge oder Infografiken handelt. 📹

Bestimmen Sie anhand von Feldern wie Aufwand und Ausgabequalität, welche Inhalte am kostengünstigsten sind, und markieren Sie Aufgaben als abgeschlossen, verworfen oder zu erledigen.

Dies ist eine gute Gelegenheit, um potenzielle Influencer zur Teilnahme an einer Produktbewertung, einem Werbegeschenk oder einer anderen Art von Marketingkampagne aufzufordern.

Erwähnen Sie dies unbedingt in den Vorlagen für Ihre E-Mail an Influencer, damit diese wissen, was sie von der Zusammenarbeit erwarten können.

Sehen Sie, wie KI-Marketing-Tools können Ihren Influencer Marketing Workflow optimieren!

8. ClickUp Marketing Vorschlag Vorlage

Präsentieren Sie Ihre Marketing-Dienstleistungen bei Clients mit einem großartigen Marketing-Vorschlag

Dieses ClickUp Vorlage für einen Marketingvorschlag kann von Einzelvermarktern oder Influencer-Marketing-Teams verwendet werden, um potenziellen Kunden ihre Dienstleistungen vorzustellen. Die Front-Seite enthält den Firmennamen und eine kurze Beschreibung, gefolgt von einem Abschnitt, in dem die Mitglieder des Teams und ihre jeweiligen Rollen vorgestellt werden.

Nach der Seite "Über uns" folgt das eigentliche Angebot, zusammen mit einem Prozessablauf, der beschreibt, wie die Arbeit mit Ihnen aussehen würde.

Sie können diesen Marketingvorschlag verwenden, um eine Idee für relevante Influencer und ihre Inhalte, einen Hashtag für eine Social-Media-Kampagne oder eine andere Content-Marketing-Idee vorzuschlagen.

Ähnlich wie bei einer E-Mail für die Ansprache von Influencern und einer Vorlage für die Zusammenarbeit besteht das Ziel darin, Ihr Team, Ihre Fähigkeiten und Ihre Vision auf klare und ansprechende Weise vorzustellen.

9. ClickUp Start a Social Media Marketing Agentur Vorlage

Starten Sie Ihre eigene Social-Media-Marketing-Agentur mit dieser umfassenden Vorlage

Die ClickUp Start a Social Media Marketing Agency Vorlage ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen hilft, Ihre social Media Agentur von Grund auf neu zu erstellen. Diese Zwischenvorlage ist kompatibel mit ClickUp Spaces für noch fortgeschrittenere kollaborative Features.

Sie können ein umfassendes Dashboard mit mehreren Ansichten erstellen, darunter Board, Liste, Meine Aufgaben und Diese Woche fällig. Nutzen Sie 30 farbcodierte Status, wie z. B. In Review, Active, On Hold, Published, Needs Revision und mehr.

Außerdem haben Sie Zugriff auf 12 verschiedene ClickApps, die alles von der Zeiterfassung über Sprint bis hin zu Prioritäten, IB-Limits und Warnungen vor Abhängigkeiten abdecken.

Mit so vielen Features ist es ein Leichtes, Aufgaben von der Phase der Idee oder des Vorschlags bis hin zur Veröffentlichung voranzutreiben. Behalten Sie den Überblick über mehrere Clients und Influencer mit derselben Vorlage, indem Sie jede Aufgabe nach Client, Kanal und Inhaltstyp taggen.

10. ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage

Nutzen Sie die Social Media Advanced Template von ClickUp, um Ihren Aufwand für die Verwaltung von Inhalten zu rationalisieren und sich zu organisieren

Die ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage ist eine fortgeschrittene Vorlage, mit der Sie Ihre Social-Media-Kampagnen aufwerten können. Es verfügt über 16 verschiedene Status-Typen, wie z. B. Design, Posted/Live, Update Required und Post Withdrawn, so dass Sie die Nachverfolgung der letzten Posts und der kommenden Posts zur gleichen Zeit durchführen können.

Erstellen Sie zunächst eine Liste mit anstehenden Inhalten, z. B. einem Blogbeitrag oder einer Instagram-Story. Fügen Sie für jede Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und einen Mitarbeiter hinzu, und verwenden Sie farbcodierte Beschreibungen, um den Social Media-Kanal und die Kategorie des Inhalts (z. B. News, Tipps oder Tutorial) zu identifizieren.

Sobald der Beitrag live ist, laden Sie die Inhaltsdateien hoch und fügen einen Link zur Live-URL hinzu, damit Sie ihn jederzeit überprüfen oder aktualisieren können. Sie können dieselbe Vorlage verwenden, um Beiträge von Mikro-Influencern oder sogar von Markenbotschaftern auf deren eigenen Social-Media-Profilen nachzuverfolgen.

Sie sind kein Fan von Kanban-Boards? Kein Problem: Sie können ganz einfach zur Ansicht "Zeitplan" wechseln, damit Sie Ihre anstehenden Beiträge auf der marketing-Kalender .

Ausprobieren_ marketing kalender software !

11. ClickUp Social Media Strategie Workflow

Nutzen Sie ClickUp's anpassbare Social Media Strategy Workflow Vorlage, um wichtige Aufgaben im Bereich Social Media zu planen und zu erledigen

Die ClickUp Social Media Strategie Workflow ist eine Zwischenvorlage, die den Planungsprozess für Social-Media-Vermarkter vereinfacht. Gliedern Sie alles in Aufgaben und Unteraufgaben auf und beschreiben Sie sie mit farbcodierten Status wie "Abgeschlossen", "Blockiert", "Muss überarbeitet werden", "Braucht Genehmigung" oder "In Bearbeitung".

Geben Sie in der Spalte "Rolle" die Mitglieder des Teams an, die an der jeweiligen Aufgabe beteiligt sind, z. B. Social Media Manager, Marketing Manager und Content Strategist.

Sobald Ihr Workflow eingerichtet ist, schalten Sie zwischen der Phase der Erstellung um, Mood Board , Branding-Leitlinien und Social Media Strategie Schritte.

Diese ClickUp-Vorlage nimmt das Rätselraten aus der Social-Media-Strategie heraus, so dass Sie Ihre To-Do-Liste eine Aufgabe nach der anderen erledigen können. Vergessen Sie nicht, Influencer zu erreichen, um mehr Aufmerksamkeit für Ihre Marketingkampagne zu erhalten! 👀

Wie man die Reaktionsrate bei Influencer Outreach erhöht

Eine der größten Herausforderungen im Influencer-Marketing ist es, eine Antwort von potenziellen Influencern zu erhalten. Bei so vielen Marken, die um ihre Aufmerksamkeit buhlen, kann es schwierig sein, herauszustechen und wahrgenommen zu werden.

Aber keine Sorge! Wir haben einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, die Rücklaufquote Ihrer Influencer-Kampagne zu erhöhen:

Personalisieren Sie Ihre Nachrichten: Schicken Sie nicht einfach eine generische E-Mail an jeden Influencer auf Ihrer Liste. Nehmen Sie sich die Zeit, jeden einzelnen Influencer zu recherchieren und Ihre Nachricht an ihn zu personalisieren. Erwähnen Sie ihre jüngsten Arbeiten oder etwas, das Sie an ihrer Marke bewundern. Bieten Sie einen Wert: Influencer reagieren eher, wenn sie sehen, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen ihnen in irgendeiner Weise zugute kommt. Ganz gleich, ob es sich um kostenlose Produkte, eine bezahlte Zusammenarbeit oder den Kontakt zu einem neuen Publikum handelt, stellen Sie sicher, dass Sie ihnen den Wert der Arbeit mit Ihrer Marke vermitteln. Machen Sie es kurz und bündig: Influencer sind vielbeschäftigte Menschen und erhalten täglich viele E-Mails. Fassen Sie sich bei Ihrer ersten Kontaktaufnahme kurz und bündig. Heben Sie sich die Details für später in der Unterhaltung auf. Nachfassen: Wenn Sie nach Ihrer ersten Nachricht keine Antwort von einem Influencer erhalten, scheuen Sie sich nicht, mit einer freundlichen Erinnerung nachzuhaken. Manchmal ist der Posteingang des Influencers überfüllt und er hat Ihre erste Nachricht vielleicht übersehen. Bauen Sie Beziehungen auf: Wenden Sie sich nicht nur an Influencer, wenn Sie etwas von ihnen brauchen. Nehmen Sie sich die Zeit, echte Beziehungen aufzubauen, indem Sie sich mit ihren Inhalten befassen und ihre Marke unterstützen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sie Ihnen antworten, wenn Sie eine Zusammenarbeit mit ihnen erledigen.

Markenbekanntheit aufbauen mit ClickUp Vorlagen für Influencer

Der richtige Influencer ist jemand, der ein festes Publikum hat und dessen Image mit den Werten Ihrer Marke übereinstimmt. Die besten Influencer sind jedoch sehr gefragt, so dass es einige Zeit dauern kann, bis Sie von ihnen eine Antwort erhalten.

Halten Sie Ihre E-Mails kurz und bündig, um Ihre Antwortquote zu verbessern, und verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, um zeit zu sparen im Entwurfsprozess.

Mit ClickUp Vorlagen für Outreach-E-Mails, Follow-up-E-Mails, Influencer-Verträge und Kampagnen-Briefe haben Sie immer die Dokumente parat, die Sie brauchen. Und unser kollaborative tools erleichtern den Informationsaustausch mit anderen Mitgliedern Ihres Marketing-Teams, damit Sie wissen, wer für welche Aufgaben zuständig ist.

Von Influencer Outreach bis hin zu Social-Media-Strategien - ClickUp hat alles für Sie parat.

Besuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Bibliothek für noch mehr marketing tools um Ihr Geschäft auszubauen.