Claude Code für Marketingfachleute: Ein No-Code-Leitfaden zum Erstellen eigener Marketing-Tools

Jedes Marketingteam hat Workflows, die zu repetitiv sind, um einen ganzen Nachmittag eines Strategen zu rechtfertigen, aber zu spezifisch für Standardtools. Ein QA-Checker für Landingpages. Ein Generator für Kampagnen-Briefings. Ein Metadaten-Formatierer. Ein Bereiniger für Google-Ads-Exporte. Die Art von Aufgaben, die man manuell erledigt, in Tabellenkalkulationen zusammenbastelt oder die man die Operations-Mitarbeiter bitten lässt, zu erstellen, wenn sie gerade einen freien Sprint haben.

Genau das verspricht Claude Code den Marketingfachleuten.

Claude Code verwandelt diese in Tools, die Ihnen gehören. Sie beschreiben den Workflow, überprüfen das Ergebnis und optimieren die Eingabeaufforderungen. Claude Code schreibt die Skripte, API-Aufrufe und die Fehlerbehandlung. Ein Marketingfachmann dokumentierte drei Implementierungen (Inhalt-Erstellung, Lead-Anreicherung, Berichterstellung), und das Muster war jedes Mal dasselbe: Der Mensch definiert die Logik, der Agent schreibt den Code.

„No-Code“ bedeutet jedoch nicht, dass man nicht nachdenken muss. Claude Code benötigt präzise Anweisungen, klare Beispiele, Leitplanken und eine gründliche Überprüfung durch Menschen. Sie müssen genau wissen, was der Workflow leisten soll, wo er fehlschlagen kann, wie die Eingabe aussieht und was eine „gute“ Ausgabe bedeutet. Und Sie müssen diese Informationen Claude in allen Einzelheiten mitteilen. Dieser Leitfaden erklärt, was Claude Code ist, wie Claude Code Marketingfachleuten hilft, was es kostet, wie man es einrichtet, wie man loslegt und wie man es richtig einsetzt.

Was ist Claude Code?

via Claude

Claude Code ist die agentenbasierte Version von Claude von Anthropic. Es läuft lokal, entweder in einem Terminal oder als Desktop-App, und hat direkten Zugriff auf Ihre Dateien, verbundene Apps und mehrstufige Workflows.

Wenn Sie Claude bereits auf einer Registerkarte des Browsers genutzt haben, können Sie Claude Code als dieselbe Intelligenz mit größerer Reichweite vorstellen. Anstatt nur in einem Chat-Fenster zu antworten, kann es Ihre Dokumente öffnen, Daten aus Google Drive abrufen, andere verbundene Tools aufrufen und sogar Dateien auf Ihrem Computer erstellen und bearbeiten.

Warum nutzen Marketingfachleute ein Programmier-Tool?

Marketingfachleute greifen auf Claude Code zurück, weil sich damit wiederverwendbare Workflows erstellen lassen, die sich in echte Geschäftssysteme wie CRMs, Anzeigenbibliotheken, Analyse-Exporte und Kommunikationstools integrieren lassen. Ein herkömmlicher Chatbot kann auf keine dieser Funktionen zugreifen.

Richten Sie es einmal ein, um die Kampagnenzahlen des letzten Monats in einen formatierten Bericht zu übertragen, und es vergisst nicht, wie das geht, wenn Sie es das nächste Mal fragen.

Das Wort „Code“ im Namen verwirrt viele Leute, und ehrlich gesagt ist es in diesem Zusammenhang auch ein bisschen irreführend. Du steuerst Claude Code mit einfachem Englisch, genau wie du jeden anderen Chatbot auch anweisen würdest. Das Ergebnis ist eine von dir erstellte Funktion, die du bei Bedarf jederzeit erneut ausführen kannst.

Genau dieser Unterschied – einmalige Ausgabe versus wiederverwendbare Funktionen – ist das zentrale Thema dieses Leitfadens. Deshalb lohnt es sich auch, genau zu prüfen, welche Version von Claude Ihnen dabei hilft, Ihr Ziel zu erreichen, da nicht jede Version auf dieselbe Weise funktioniert.

Begriffe zu Claude Code, die Marketingfachleute kennen sollten

Claude Code enthält zwar Entwicklerterminologie, doch die Grundkonzepte sind recht einfach:

Begriff Was das bedeutet Beispiel aus dem Marketing CLAUDE. md Eine Datei mit Projektanweisungen, die Claude automatisch einliest Speichern Sie Ihre Zielgruppe, Markenrichtlinien, genehmigte Aussagen und Ihre Checkliste. Skill Eine Sammlung wiederverwendbarer Anleitungen, Beispiele und Begleitdateien Führen Sie jedes Mal denselben Prozess zur Aktualisierung von Inhalten oder zur Überprüfung von Landing-Seiten durch Slash-Befehl Eine Verknüpfung, die eine gespeicherte Aktion über die Befehlszeile startet Geben Sie /rsa ein, um einen Google-Ads-Text-Workflow auszuführen Agent oder Subagent Ein separater Claude-Worker, der einen Teil einer größeren Aufgabe übernimmt Lassen Sie einen Chatbot die Konkurrenz recherchieren, während ein anderer Behauptungen überprüft MCP-Konnektor Eine Verbindung, die es Claude ermöglicht, externe Tools und Daten zu nutzen Laden Sie ein Briefing aus Google Drive herunter oder erstellen Sie eine Aufgabe in ClickUp Hook Ein automatischer Auslöser, der an einem festgelegten Punkt im Workflow ausgelöst wird Führen Sie eine Formatprüfung durch, sobald Claude die Bearbeitung einer CSV-Datei abgeschlossen hat.

Claude Chat vs. Cowork vs. Claude Code: Wann ist welches das Richtige?

Nutzen Sie Claude Chat für schnelles Denken und Texterstellung, Claude Cowork für mehrstufige Arbeiten über Ihre verbundenen Apps hinweg und Claude Code zum Erstellen wiederverwendbarer Skills und Tools mit tiefem Dateizugriff. Alle drei basieren auf denselben zugrunde liegenden Claude-Modellen. Der Unterschied liegt in der Reichweite.

Um Ihnen die Unterschiede aufzuzeigen:

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code Was ist das? Das Fenster zum Chatten, das Sie bereits kennen Eine agentenbasierte App für Wissensarbeit Ein agentbasiertes Tool, das auf Ihrem Computer läuft – im Terminal, als Desktop-App oder im Web (neu) Am besten geeignet für Schnelle Entwürfe, Brainstorming, einmalige Antworten Mehrstufige Aufgaben über verbundene Apps hinweg Erstellen Sie wiederverwendbare Skills, Agenten und tools, die mit Ihren Dateien verknüpft sind Dateizugriff Uploads, unterstützt jedoch einige Konnektoren wie Google Drive Ja, über Konnektoren Direkter Zugriff auf lokale Dateien und Ordner Terminplanung Nein Ja, nativ Ja, über in der Cloud geplante Aufgaben; Cloud-Routinen haben eine explizite Beschreibung als „Research Preview“ von Anthropic. Einfache Bedienbarkeit auch für Nicht-Techniker Höchste Hoch Anfangs etwas umständlich, danach aber schnell, sobald die Einstellung vorgenommen ist

Die ehrliche Wahrheit ist, dass die Grenzen verschwimmen. Alle drei können technisch gesehen auf Dateien zugreifen, mehrstufige Aufgaben ausführen und mittlerweile auch Aufgaben planen. Der eigentliche Unterschied liegt darin, wie viel Setup Sie im Vorfeld betreiben möchten, um im Gegenzug später einen möglichst hohen Grad an Automatisierung zu erreichen.

Wenn Sie ausschließlich Texte verfassen, ist „Chat“ schneller, und Sie können hier aufhören zu lesen. Der Rest dieses Leitfadens richtet sich an den Moment, in dem Sie feststellen, dass Sie zum fünften Mal dieselbe Überprüfungs- oder Recherche-Aufgabe erledigen und denken: „Dafür sollte es ein tool geben.“

Was nicht-technisch versierte Marketingfachleute mit Claude Code entwickeln

Die nützlichsten Claude-Code-Projekte sind keine generischen Content-Generatoren. Marketingfachleute verwandeln bestehende Frameworks, Qualitätsprüfungen und sich wiederholende Aufgaben in kleine Tools, die auf ihre bestehenden Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Hier sind einige Beispiele dafür, wie Claude Code Marketingfachleuten das Leben erleichtert.

Ein Figma-Plugin, das Werbetexte in Anzeigenrahmen einfügt, und ein Workflow zur Erstellung von Google-Ads-Entwürfen

Austin Lau, Growth-Marketer bei Anthropic, hatte vor Claude Code noch nie Code geschrieben. Beides hat er innerhalb einer Woche entwickelt:

Ein Figma-Plugin, das Überschriften aus Google Tabellen abruft und auf Anzeigenrahmen anwendet – in weniger als einer Stunde erstellt, spart es nun fast 30 Minuten pro Stapelaktualisierung.

Ein /rsa-Workflow, der Google-Ads-Texte gemäß den Richtlinien zur Markenstimme entwirft und als hochladbare CSV-Datei exportiert, wodurch die Bearbeitungszeit pro Anzeige von 30 Minuten auf 30 Sekunden verkürzt wird.

Ein Tool zur Überprüfung der Positionierung von Homepages, das anhand eines benutzerdefinierten Frameworks bewertet

Dieses Tool bewertet B2B-Homepages anhand eines spezifischen Positionierungsrahmens: Vermittelt der Hero-Bereich, für wen das Angebot gedacht ist und worin der Unterschied besteht? Es bewertet den Hero-Bereich und die gesamte Seite separat und schlägt anschließend überarbeitete Überschriften vor. Emily Kramer, Gründerin von MKT1, hat es als Claude-Skill entwickelt, der mit ihren eigenen Vorlagen in Verbindung steht, es an realen Unternehmenswebsites getestet und vier Überarbeitungsrunden durchgeführt, um die Genauigkeit von etwa 60 % auf 90 % zu steigern.

Ein System für den Inhalt mit elf Funktionen, das Beiträge anhand früherer Ergebnisse recherchiert, entwirft und optimiert

Das System wurde nicht in einem Rutsch entwickelt. Es wuchs Funktion für Funktion, wobei jede neue Funktion erst hinzugefügt wurde, wenn sich eine echte Lücke im Workflow zeigte. Es recherchiert Themen, entwirft Beiträge und überarbeitet diese auf der Grundlage früherer Aktivitäten – alles verbunden durch ein gemeinsames Gedächtnis. Kieran Flanagan, SVP of Marketing bei HubSpot, hat Monate damit verbracht, das System zusammenzustellen – was eher der Art und Weise entspricht, wie die meisten dieser Entwicklungen tatsächlich ablaufen.

Eine Blog-Produktionspipeline, die in drei Stunden vom Briefing bis zur CMS-Bereitstellung führt

Dieser Workflow deckt die gesamte Blog-Produktion ab: Er erstellt den Beitrag anhand eines redaktionellen Briefings, generiert und platziert Bilder, verfasst SEO-Metadaten und verknüpft mit verwandten Inhalten – alles über Tools, die über MCP miteinander verbunden sind. Rahul Lalia, Gründer der Zwei-Personen-Agentur RSL/A, hat ihn entwickelt, um einen ganztägigen Prozess zu ersetzen.

Was früher einen ganzen Tag in Anspruch nahm (Texte verfassen, Bilder beschaffen, Metadaten eingeben, in das CMS hochladen), dauert jetzt etwa drei Stunden, einschließlich seiner eigenen Überprüfung.

Er hat in zwei Tagen 12 Beiträge gebündelt, jeder mit benutzerdefinierten Bildern und vollständigen Metadaten – ein Tempo, das seiner Aussage nach zuvor nicht realistisch war.

Er spricht offen über die Limite des Tools. Es führt zwar aus, was er vorgibt, aber Strategie, Beziehungen zu Clients und das Zurückweisen schlechter Ideen liegen nach wie vor ganz bei ihm.

Ein Dashboard für die Berichterstellung, das die Zahlen interpretiert und nicht nur anzeigt

Die meisten Dashboards zeigen Ihnen Diagramme an. Dieses hier sagt Ihnen, was sich geändert hat, ob es von Bedeutung ist und was als Nächstes zu erledigen ist. Sein Kernfeature ist ein „Auf einen Blick“-Bereich, der Folgendes bietet:

Was wurde verbessert und warum ist das wichtig?

Was ist zurückgegangen und gibt es Grund zur Sorge?

Zwei oder drei Empfehlungen, gestützt auf konkrete Zahlen

Victoria Boyd, eine unabhängige Marketingstrategin ohne Kenntnisse im Bereich des Codes, hat es an ein paar Nachmittagen entwickelt.

Was diese Anwendungen gemeinsam haben Jeder dieser Marketingfachleute begann mit einer ganz konkreten Aufgabe: Texte in kreative Layouts einfügen, eine Homepage anhand eines bekannten Frameworks überprüfen oder eine Blog-Produktionsplattform aufbauen. Die überzeugendsten Beispiele ließen immer eine Person an der Stelle entscheiden, an der es auf das eigene Urteilsvermögen ankam. Lau überprüft jede Anzeige, bevor sie veröffentlicht wird. Kramer gleicht ihre „Skill“ mit den Einschätzungen ab, die sie bereits selbst vorgenommen hat. Lalia überprüft jeden Beitrag, bevor er online geht. Die fortgeschritteneren Anwendungen zeigen das eigentliche Limit auf: Ein Marketingfachmann muss zwar keinen Code schreiben, doch die Strategie hinter dem tool, das Gespür, das es nützlich macht, und die Ermessensentscheidungen, die es nicht treffen kann, sind nach wie vor ganz und gar menschlich. Genau hier liegt der größte Nutzen von Claude Code für nicht-technisch versierte Marketingfachleute. Im Grunde geht es darum, einen Prozess, den sie bereits genau verstehen, in ein Tool umzuwandeln, für dessen Entwicklung ihr Entwicklerteam wahrscheinlich keine Zeit gehabt hätte.

So fangen Sie als Marketingfachmann mit Claude Code an (ohne Programmierkenntnisse)

Sie müssen weder Programmieren lernen noch einen Nachmittag damit verbringen, Entwicklertools zu konfigurieren. Am einfachsten geht es über die Claude-Desktop-App, bei der Claude Code direkt mit einem Ordner auf Ihrem Computer zusammenarbeitet. Das Terminal steht Ihnen weiterhin zur Verfügung, falls Sie es nutzen möchten, aber Marketingfachleute können es zu Beginn überspringen.

Hier ist der einfachste Weg von einem leeren Ordner zu einem wiederverwendbaren Marketing-Workflow:

Schritt 1: Erhalten Sie Zugriff auf Claude Code

Claude Code ist in den Plänen „Claude Pro“ und „Max“ enthalten und steht außerdem über „Team“- und „Enterprise“-Konten sowie über die „Claude Console“ zur Verfügung. Der kostenlose „Claude“-Plan umfasst Claude Code nicht.

Wenn Sie als Marketingfachmann allein arbeiten, reicht die Pro-Version in der Regel aus, um grundlegende Workflows zu testen. Bei intensiverer Nutzung, wie beispielsweise der Durchsicht umfangreicher Recherche-Ordner oder der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Aufgaben, ist möglicherweise ein höheres Limit erforderlich.

Schritt 2: Installieren Sie die Claude-Desktop-App

Laden Sie Claude für macOS oder Windows herunter, melden Sie sich an und öffnen Sie Claude Code innerhalb der App. Anthropic betreibt Chat, Cowork und Claude Code nun über dieselbe Desktop-App, sodass keine separate Installation für jedes Programm erforderlich ist.

Dies ist der „No-Code“-Ansatz. Das bedeutet: kein Node.js, kein Terminal und keine Installationsbefehle. Die Befehlszeilen-Version können Sie später hinzufügen, wenn Sie möchten. Anthropic empfiehlt den nativen Installer mit separaten Setup-Befehlen für macOS, Linux, Windows PowerShell und die Windows-Eingabeaufforderung.

Schritt 3: Erstellen Sie einen Ordner für das Projekt

Claude Code funktioniert am besten, wenn alle zu einem Projekt gehörenden Dateien in einem übersichtlichen Ordner gespeichert sind.

Angenommen, Sie bringen ein Produkt auf den Markt. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen „Produkteinführungskampagne“ und fügen Sie Folgendes hinzu:

Das Kampagnenbriefing

Marken- und redaktionelle Richtlinien

Kundenforschung

Produktinformationen

Frühere Kampagnen

Seiten von Mitbewerbern

Leistungsdaten-Exporte

Entwurf

Öffnen Sie anschließend diesen Ordner in Claude Code. Das ist wichtig, da dadurch der Arbeitsbereich von Claude festgelegt wird. Claude kann Dateien in diesem Ordner lesen, erstellen und bearbeiten, hat jedoch ohne weitere Berechtigung keinen freien Zugriff auf Dateien an anderen Stellen auf Ihrem Computer.

Geben Sie Claude zu Beginn nicht gleich Ihren gesamten Ordner „Dokumente“. Ein kleinerer Workspace ist übersichtlicher und verringert das Risiko, dass die falsche Datei bearbeitet wird.

Schritt 4: Bitten Sie Claude, den Ordner zu überprüfen, bevor Sie etwas erstellen

Ihre erste Anweisung sollte darauf abzielen, den Stoff zu verstehen, bevor etwas erstellt wird.

Probieren Sie Folgendes aus:

Lies die Dateien in diesem Ordner durch. Erläutere, was die einzelnen Dateien enthalten, identifiziere etwaige widersprüchliche Informationen und teile mir mit, welche Zusammenhänge fehlen. Erstelle oder führe keine Bearbeitung durch.

Claude Code liest die tatsächlichen Dateien im Ordner aus, anstatt sich nur auf das zu verlassen, was in einen Chat eingefügt wird. Sie können auch den Plan-Modus nutzen, in dem Claude das Projekt analysiert und einen Ansatz vorschlägt, ohne die Quelldateien zu verändern.

via Marvin Swift

Lesen Sie die Zusammenfassung sorgfältig durch. Korrigieren Sie Produktnamen, Zielgruppen, Aussagen, Daten und Markenrichtlinien, bevor Sie fortfahren.

Schritt 5: Fügen Sie dem Ordner eine eigene Bedienungsanleitung hinzu

Sobald Claude den Stoff verstanden hat, bitten Sie es, eine CLAUDE.md-Datei zu erstellen.

Dies ist eine Anleitungsdatei im Nur-Text, die Claude zu Beginn jeder zukünftigen Sitzung vorliest. Sie enthält den Kontext, den Sie sonst jedes Mal wiederholen müssten. Anthropic empfiehlt, sie für dauerhafte Projekt-Regeln und gängige Workflows zu verwenden.

Für ein Marketing-Projekt könnte dies Folgendes umfassen:

An welche Zielgruppe richtet sich dieser Beitrag?

Was das Produkt leistet

Welche Behauptungen erfordern eine Quellenangabe?

Welche Wörter oder Ausdrücke sollten vermieden werden?

Der bevorzugte Tonfall und das Leselevel

Wie Entwürfe strukturiert sein sollten

Wo fertige Dateien gespeichert werden sollten

Was Claude überprüfen muss, bevor er die Arbeit als fertiggestellt markiert

Das musst du nicht selbst schreiben. Sag einfach zu Claude:

Erstellen Sie eine prägnante CLAUDE.md-Datei für dieses Projekt. Stützen Sie sich dabei ausschließlich auf die von Ihnen durchgesehenen Dateien und die von mir gegebenen Korrekturen. Berücksichtigen Sie dabei unsere Zielgruppe, unseren Tonfall, die genehmigten Aussagen, die Formatierungsregeln sowie eine Checkliste zur Überprüfung jedes Entwurfs.

Lies die fertige Datei durch und entferne alles, was Claude ohne Belege abgeleitet hat. Diese Anweisungen dienen Claude als Leitfaden, garantieren jedoch keine perfekte Einhaltung – halte sie daher konkret und frei von Widersprüchen.

Schritt 6: Beginnen Sie mit einer eng gefassten, überprüfbaren Aufgabe

Bitten Sie Claude nicht, „die Marketingkampagne durchzuführen“. Geben Sie ihm eine Aufgabe mit klar definierten Eingaben, Ergebnissen und einem Endpunkt.

Zum Beispiel:

„Erstellen Sie anhand des Kampagnenbriefings, der Kundenrecherche und des Markenleitfadens drei Entwürfe für Landingpages. Speichern Sie jeden Entwurf als separate Markdown-Datei. Fügen Sie neben jeder Produktaussage eine Notiz hinzu. Schreiben Sie die Seite noch nicht vollständig aus.“ Oder: „Vergleichen Sie die fünf Seiten der Wettbewerber in diesem Ordner. Erstellen Sie eine Tabelle, in der Positionierung, Zielgruppe, Belege, Handlungsaufforderungen und Lücken, die wir schließen könnten, aufgeführt sind. Trennen Sie dabei direkte Beobachtungen von Ihren eigenen Interpretationen.“

Schritt 7: Verwandeln Sie einen erfolgreichen Prozess in eine Kompetenz

Sobald Sie denselben Workflow ein paar Mal wiederholt haben, packen Sie ihn als Claude-Code-Skill zusammen.

via Claude.ai

Ein „Skill“ speichert Anweisungen, Referenzmaterial und Schritte für eine wiederholbare Aufgabe, sodass Sie diesen Prozess erneut ausführen können, ohne die Eingabeaufforderung von Grund auf neu erstellen zu müssen. Skills können privat bleiben, innerhalb eines Projekts geteilt oder für ein ganzes Team freigegeben werden.

Eine Funktion zur Aktualisierung von Inhalten könnte Claude beispielsweise anweisen:

Lesen Sie den aktuellen Artikel Überprüfen Sie die verknüpften Quellen und kennzeichnen Sie unbegründete Behauptungen. Vergleichen Sie den Artikel mit den aktuellen Suchergebnissen Veraltete Abschnitte identifizieren Schlagen Sie Änderungen vor, bevor Sie die Bearbeitung des Entwurfs durchführen Speichern Sie die genehmigte Überarbeitung als neue Datei. Erstellen Sie ein Änderungsprotokoll

Sie können dies in einfachem Englisch erstellen:

Wandeln Sie den soeben durchgeführten Prozess in eine wiederverwendbare Skill namens „content-refresh“ um. Beziehen Sie dabei die von uns verwendeten Regeln zur Quellenprüfung und die Freigabepunkte mit ein. Zeigen Sie mir die Skill, bevor Sie sie speichern.

Erstellen Sie den Workflow zunächst manuell. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, laufen Sie Gefahr, einen Prozess zu automatisieren, der noch Lücken aufweist.

Erstellen Sie den Workflow zunächst manuell. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, laufen Sie Gefahr, einen Prozess zu automatisieren, der noch Lücken aufweist.

Schritt 8: Fügen Sie Konnektoren nur hinzu, wenn das Kopieren von Daten mühsam wird

Claude Code kann über das Model Context Protocol (MCP) eine Verbindung zu externen Tools herstellen. Dank dieser Verbindungen kann es Daten aus unterstützten Diensten auslesen oder dort Aktionen ausführen, anstatt darauf zu warten, dass Sie Informationen in den Ordner einfügen.

Für Marketingfachleute könnte das bedeuten, eine Verbindung zu Google Drive, Slack, Notion, einem Projekt-Tracker oder einem Analysesystem herzustellen.

Für Ihren ersten Workflow sind jedoch keine Konnektoren erforderlich. Fügen Sie einen hinzu, sobald Sie feststellen, dass Sie immer wieder dieselben Informationen exportieren oder kopieren. Jede Verbindung erweitert den Zugriffsbereich von Claude. Überprüfen Sie daher die Berechtigungen und Limitieren Sie den Zugriff auf die Konten, Ordner oder Workspaces, die für die jeweilige Aufgabe tatsächlich benötigt werden.

Schritt 9: Optimieren Sie den Workflow, nicht nur das aktuelle Ergebnis

Ihr erstes Ergebnis wird wahrscheinlich Korrekturen erfordern. In diesem Fall sollten Sie nicht nur das Dokument selbst korrigieren, sondern auch die Projektanweisungen oder die Skill aktualisieren, die das Ergebnis erzeugt haben.

Zum Beispiel:

Sie haben Benutzer der Testversion als Kunden bezeichnet. Aktualisieren Sie die Datei „CLAUDE.md“, damit diese Gruppen in allen zukünftigen Aufgaben getrennt bleiben. Oder: Der Bericht vermischte Fakten aus verschiedenen Quellen mit Empfehlungen. Aktualisieren Sie den Skill so, dass Beobachtungen, Belege und Empfehlungen stets in separaten Abschnitten erscheinen.

Nach einigen Durchläufen haben Sie einen funktionierenden Prozess aufgebaut, der bereits weiß, wo sich Ihr Ausgangsmaterial befindet, welche Standards zu befolgen sind und an welcher Stelle er anhalten und auf Sie warten muss.

Lesen Sie auch: Claude-Skills für das Marketing

Kurzer Überblick: AI kann Ihren ROI auf verschiedene Weise steigern. Möchten Sie sich das ansehen? Hier geht’s weiter:

Was Claude Code kostet und was Sie tatsächlich benötigen

Für Claude Code gibt es kein separates Abonnement für Einzelbenutzer. Es ist in den kostenpflichtigen Tarifen von Claude enthalten, während der Free-Plan keinerlei Zugriff darauf bietet.

Für die meisten Marketingfachleute ist „Claude Pro“ für 20 US-Dollar im Monat der richtige Einstieg. Damit erhalten Sie „Claude Code“, reguläre Claude-Chats und genügend Kapazität, um echte Workflows wie die Auswertung von Recherchen, die Aktualisierung von Inhalten, die Kampagnenplanung und wiederverwendbare Skills zu testen.

Sie benötigen nicht:

Ein Anthropic-API-Schlüssel

Eine separate Claude-Code-Lizenz

Node.js oder andere Entwicklertools

Kostenpflichtige Konnektoren oder Plugins

Ein Max-Plan vom ersten Tag an

Wann die Pro-Version ausreicht

Die Pro-Version eignet sich für gezielte Arbeiten: das Überprüfen von Recherchen, das Abgleichen von Texten mit einem Markenleitfaden, das Vergleichen von Seiten der Konkurrenz oder das Aktualisieren eines Artikels anhand von Quelldateien.

Die Nutzung hängt von der Größe der Dateien und der Komplexität der Aufgabe ab. Ein großer Recherche-Ordner beansprucht mehr Kapazität als die Bearbeitung einer einzelnen Landing-Seite, aber „Pro“ ist in jedem Fall der sinnvolle Ausgangspunkt.

Wann sich Max lohnt

Claude Max kostet je nach Nutzungsstufe 100 oder 200 Dollar pro Monat.

Ziehen Sie dies in Betracht, sobald Claude Code Teil Ihrer täglichen Arbeit geworden ist und die Limite der Pro-Version regelmäßig aktive Projekte behindern. Eine einzelne, ungewöhnlich umfangreiche Aufgabe ist für sich genommen kein guter Grund für ein Upgrade.

Gut zu wissen: Anthropic bietet Ihnen nun die Möglichkeit, „zusätzliche Nutzung“ zu aktivieren, sobald Sie das Limit Ihres Plans erreicht haben. Diese wird zu den Standard-API-Tarifen abgerechnet, wobei Sie eine Ausgabenobergrenze einstellen können, anstatt dass der Zugang einfach gesperrt wird. So können Sie gelegentliche Spitzenwochen abdecken, ohne ein vollständiges Upgrade vornehmen zu müssen.

Benötigen Sie API-Guthaben?

Nicht gleich zu Beginn.

Wenn Sie sich mit einem Pro- oder Max-Konto anmelden, wird das Kontingent des jeweiligen Plans für Claude Code herangezogen. Die API-Abrechnung erfolgt separat und eignet sich besser für automatisierte oder volumenintensive Workflows als für den alltäglichen Marketingeinsatz.

Für die meisten Marketingfachleute sieht das ideale Setup wie folgt aus:

Claude Pro für 20 US-Dollar im Monat

Die kostenlose Desktop-App

Kein API-Schlüssel

Zunächst keine Konnektoren

Integrierte Freigabekontrollen sind aktiviert

Testen Sie zwei oder drei echte Workflows, bevor Sie weitere Kosten auf sich nehmen.

So nutzen Sie Claude Code: Eine Checkliste für Marketingfachleute

Eine aussagekräftige Claude-Code-Anweisung enthält sechs Elemente:

Die Aufgabe Die zu verwendenden Dateien oder tools Die zu beachtenden Regeln Das erwartete Ergebnis Die durchzuführenden Überprüfungen Der Punkt, an dem Claude zur Freigabe anhalten sollte

Claude Code versteht einfaches Englisch, aber vage Eingabeaufforderungen führen immer noch zu vagen Arbeiten.

Schwache Eingabeaufforderung Aussagekräftige Eingabeaufforderung Überprüfen Sie die Seite und optimieren Sie sie. Lies die Dateien „launch-brief.md“, „customer-research.md“, „brand-guide.md“ und „landing-page-v1.md“. Überprüfe die Landingpage auf klare Botschaften, unbegründete Behauptungen und Widersprüche zum Markenleitfaden. Speichern Sie Ihre Ergebnisse in „landing-page-review.md“. Geben Sie für jedes Problem den Originalwortlaut an, warum es ein Problem darstellen könnte, die Quelle, die Sie unterstützen, sowie einen Änderungsvorschlag. Trennen Sie sachliche Fehler von redaktionellen Vorschlägen. Nehmen Sie noch keine Bearbeitungen an den Seiten vor.

Die zweite Version funktioniert, weil Claude weiß, was es lesen, bewerten und erstellen muss und wann es aufhören muss. Um diesen Prozess nachzubilden, müssen Sie Folgendes erledigen:

1. Definieren Sie, was „gut“ bedeutet

Offene Anweisungen wie „Mach es stärker“ oder „Bleib der Marke treu“ geben Claude keine Anhaltspunkte, an denen es sich orientieren kann. Geben Sie ihm Standards, anhand derer es seine Leistung überprüfen kann.

Beispiel: Die E-Mail sollte zwischen 120 und 160 Wörtern lang sein. Beginnen Sie mit dem Problem des Kunden, verwenden Sie kurze Absätze, vermeiden Sie unbegründete Behauptungen und schließen Sie mit einem klaren Aufruf zum Handeln. Orientieren Sie sich an den genehmigten Beispielen im Ordner „Beispiele“.

Beispiele sind oft aussagekräftiger als lange Erklärungen. Geben Sie Claude zwei oder drei freigegebene Beispiele, sobald Sie diese haben.

2. Geben Sie Claude die Fehlerfälle

Sagen Sie Claude, wie ein Fehler aussieht, und nicht nur, wie das Richtige aussieht. Wenn Sie konkret benennen, wie eine Aufgabe schiefgehen kann, erzielen Sie damit mehr als mit jeder noch so umfangreichen positiven Anleitung.

Beispiel: Markiere jeden Satz, in dem eine Metrik ohne verknüpfte Quelle genannt wird. Markiere jede Aussage zu den Preisen der Wettbewerber. Wenn sich das Briefing und die Kundenrecherche widersprechen, halte inne und frag mich, anstatt dich für eine der beiden Optionen zu entscheiden.

Jedes Mal, wenn dich eine Aufgabe überrascht, füge diese Überraschung zur Liste hinzu.

3. Geben Sie die Ausgabe an

Geben Sie den Dateinamen, das Format, die Struktur und den Speicherort an.

Beispiel: Speichern Sie die Ergebnisse als „competitor-analysis.csv“ im Ordner „outputs“. Verwenden Sie folgende Spalten: Unternehmen, Zielgruppe, Hauptaussage, Belege, CTA, Schwäche und Quell-URL. Überschreiben Sie dabei keine bereits vorhandene Datei.

4. Führe eine abschließende Überprüfung durch

Sagen Sie Claude, was es überprüfen soll, bevor es fertig ist:

Beispiel: Stellen Sie sicher, dass jede Aussage eine Quelle hat, keine Zahlen geändert wurden, alle erforderlichen Abschnitte vorhanden sind und die Datei den Regeln in CLAUDE.md entspricht.

Fügen Sie anschließend Genehmigungsschritte für Aktionen hinzu, die das System nicht eigenständig ausführen soll: „Schlagen Sie die Änderungen vor, aber führen Sie sie nicht durch. Brechen Sie den Vorgang ab, bevor Sie einen Live-Datensatz versenden, veröffentlichen, löschen oder aktualisieren.“

Eine einfache Vorlage für Eingabeaufforderungen

Ziel: Was soll Claude leisten?

Verwendung: Welche Dateien, Ordner oder tools soll es untersuchen?

Weiterlesen: Welche Regeln, Definitionen und Einschränkungen sind wichtig?

Erstellen: Was soll erstellt werden und wo soll es gespeichert werden?

Überprüfen: Was sollte vor dem Abschluss noch überprüft werden?

Halten Sie vorher inne: Welche Aktionen erfordern eine Genehmigung?

Wann Claude Code das falsche tool für einen Marketingfachmann ist

Verzichten Sie auf Claude Code, wenn es sich um einen einmaligen Auftrag handelt, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Produkt für einen Client erstellen müssen oder wenn der Gewinn nicht durch die Wiederholung der Aufgabe entsteht. Claude Code macht seine Setup-Kosten durch Wiederverwendung wieder wett. Ohne Wiederverwendung gibt es keinen Gewinn.

Einige Situationen, in denen dies zum Tragen kommt:

Einmalige Aufgabe: Sie benötigen eine einzige Seite, die einmal überprüft werden soll, ohne dass ein Plan für eine Wiederholung dieser Überprüfung besteht. Der Zeitaufwand für das Setup eines Skills lohnt sich erst bei wiederholter Nutzung; für eine einmalige Anfrage erhalten Sie mit Claude Chat also die gleiche Antwort in einem Bruchteil der Zeit.

Ergebnis für Kunden oder Führungskräfte: Sie benötigen etwas, das so ausgefeilt ist, dass Sie es noch heute übergeben können. Die Ergebnisse von Claude Code liegen in Dateien und Terminals vor, und jemand muss diese noch in ein präsentationsfähiges Format überführen. Erstellen Sie die ausgefeilte Version an anderer Stelle, oder lassen Sie Chat den Textentwurf erstellen und fügen Sie ihn in Ihr eigentliches Design-Tool ein.

Keine Zeit für Vorarbeit: Du hast diese Woche alle Hände voll zu tun und brauchst einfach schnelle Ergebnisse. Die erste Sitzung mit Claude Code erfordert echtes Setup, Berechtigungen, Konnektoren und die Organisation von Dateien – und diese Zeit verschwindet nicht einfach, nur weil du beschäftigt bist. Warte auf eine Woche, in der du etwas Luft hast, oder übergebe die Aufgabe in der Zwischenzeit an Chat.

Teamübergabe ohne gemeinsamen Workflow: Sie möchten, dass ein Teamkollege genau dort weitermacht, wo Sie aufgehört haben. Skills werden nicht automatisch zwischen Chat, Cowork und Code synchronisiert, sodass ein von Ihnen erstellter Workflow nicht einfach im Setup eines anderen Nutzers erscheint. Sie müssen die Datei exportieren und direkt weitergeben und den Kollegen einmalig durch den Workflow führen.

Vollständig unbeaufsichtigte Automatisierung vom ersten Tag an: Sie möchten etwas einmal einrichten und sich dann nie wieder darum kümmern müssen. Claude Code kann zwar bereits nach einem Zeitplan ausgeführt werden, doch neue Workflows profitieren dennoch von einigen überwachten Durchläufen, bevor Sie ihnen den unbeaufsichtigten Betrieb anvertrauen. Ein spezielles No-Code-Automatisierungstool bringt Sie schneller zum Zero-Touch-Betrieb – zumindest bei der ersten Version.

Claude Code belohnt Tiefe und Wiederholung. Genau das macht es zur falschen Wahl für alles, was Sie nur einmal benötigen. Wenn Sie beispielsweise „Schreib mir fünf Betreffzeilen“ benötigen, öffnen Sie Claude Chat oder greifen Sie auf eine speziell dafür entwickelte Option aus dem ClickUp-Leitfaden zu KI-Tools für die Erstellung von Inhalt zurück. Wenn Sie hingegen „Erstelle mir ein System, das ich jede Woche ausführen kann, ohne es erneut anzufassen“ benötigen, ist Claude Code die Zeit für das Setup wert. Die meisten Marketingfachleute liegen irgendwo dazwischen, und genau für diesen Bereich ist dieser Leitfaden gedacht.

Die vier Fehlerquellen bei Claude Code, die im Marketing immer wieder auftreten

Es erfindet Zahlen, die plausibel klingen. Wenn Sie eine Leistungszusammenfassung anfordern, füllt Claude eine Lücke möglicherweise mit einer plausiblen Zahl, anstatt darauf hinzuweisen, dass die Daten fehlen. Aus einem Anstieg von 12 % wird ein Anstieg von 14 %. Die Lösung besteht darin, eine explizite Regel in Ihrer CLAUDE.md hinzuzufügen: „Jede Metrik muss die Datei und die Zeile angeben, aus der sie stammt, und jede Nummer ohne Quelle wird als UNVERIFIZIERT markiert, anstatt geschätzt zu werden.“ Überprüfen Sie dann stichprobenartig drei Metriken anhand des Rohdatenexports, bevor etwas veröffentlicht wird.

Es führt die falsche Bearbeitung durch. Wenn Sie Claude auf einen Ordner mit fünf Entwürfen verweisen und es bitten, „den Text der Landingpage zu aktualisieren“, wählt es möglicherweise selbstbewusst den falschen Entwurf aus. Verwenden Sie den Plan-Modus, damit es Ihnen mitteilt, welche Dateien es bearbeiten möchte, bevor es dies tut. Halten Sie Ihren Arbeitsordner klein und verwalten Sie Ihre Quelldateien in verschiedenen Versionen, damit ein versehentliches Überschreiben wiederherstellbar ist.

Es arbeitet mit veraltetem Material. Claude liest, was sich im Ordner befindet. Wenn Ihr Markenleitfaden acht Monate alt ist oder das Briefing in Slack bereits durch eine neue Version ersetzt wurde, wird Claude der veralteten Version ohne zu zögern und ohne Vorwarnung folgen. Bitten Sie das System vor jeder wichtigen Aufgabe, alle verwendeten Dateien sowie deren letzte Änderungsdaten aufzulisten. Vergewissern Sie sich anschließend, dass es sich um die aktuellen Versionen handelt.

Es verschwendet Ressourcen bei überladenen Kontexten. Ein Ordner mit fünfzig Dateien bedeutet, dass Claude bei jeder Aufgabe viel irrelevantes Material erneut liest, was die Kapazität Ihres Plans beansprucht und die Qualität der Ergebnisse beeinträchtigt. Wenn für eine Aufgabe nur das Briefing, der Markenleitfaden und ein Entwurf benötigt werden, legen Sie diese drei Dateien in einem Unterordner ab und verweisen Sie Claude dorthin.

Das Muster, das sich bei allen vier durchzieht: Claude Code ist zuverlässig bei der Ausführung, aber unzuverlässig darin, zu erkennen, was er nicht weiß. Bauen Sie die Überprüfung in die Skill ein, nicht in Ihr Gedächtnis, und lassen Sie niemals etwas durchgehen, bevor es nicht von einem Menschen überprüft wurde.

Wohin geht Claude Code, nachdem Sie ihn erstellt haben?

Nach der Erstellung funktioniert Claude Code am besten innerhalb einer Arbeitsmanagement-Plattform wie ClickUp. Einfach ausgedrückt: Eine fertige Funktion erzeugt Dateien. Sie weist jedoch keine Aufgaben zu, legt keine Fristen fest und informiert niemanden darüber, dass der Entwurf fertig ist. Das wird zum Problem, sobald Ihr Workflow mehr als eine Person betrifft, denn eine CSV-Datei, die in einem Ordner liegt, ist keine Aufgabe, für die jemand verantwortlich ist.

Nehmen wir den /rsa-Workflow von Lau aus dem vorherigen Beispiel. Er gibt eine CSV-Datei mit Anzeigenvarianten aus. Jemand muss diese Datei immer noch öffnen, jede Zeile in einzelne Elemente aufteilen und diese manuell zuweisen. Wenn man dieselbe Ausgabe in eine ClickUp-Aufgabe einspeist, wird jede Anzeigenvariante zu einem Element mit einem Eigentümers, einem Fälligkeitsdatum und einem Status, das neben den übrigen Elementen der Kampagne erscheint.

Weisen Sie Aufgaben zu, überprüfen Sie diese und verwalten Sie sie mit ClickUp Aufgaben

Das ist der Unterschied: Claude Code übernimmt die Produktion. ClickUp sorgt für die Nachverfolgbarkeit.

Regeln, die das abfangen, was eine Skill nicht zu Ende bringen kann

Nicht jede Übergabe muss von einer Person überwacht werden. ClickUp-Automatisierungen basieren auf Auslösern und Aktionen: Wenn sich ein Status ändert, ein Fälligkeitsdatum verstreicht oder eine Aufgabe erstellt wird, kann eine Automatisierung einen Kommentar posten, jemanden benachrichtigen oder die Aufgabe weiterbearbeiten – und das alles, ohne dass jemand die Aufgabe öffnen muss.

Automatisieren Sie komplexe Workflows mit ClickUp Automatisierungen

Kombinieren Sie dies mit einer Claude-Code-Skill, und die Übergabe schließt den Kreislauf von selbst. Eine Skill legt einen fertigen Entwurf in eine Aufgabe ab. Eine Automatisierung setzt den Status auf „Muss überprüft werden“ und benachrichtigt den Editor, sobald die Aufgabe dort eintrifft. Das Schreiben übernimmt weiterhin die Skill, aber die Weiterleitung, die früher von einer Abhängigkeit von der Überprüfung eines Ordners betroffen war, erfolgt nun von selbst.

Die Brücke, die dies automatisiert

Nichts davon funktioniert von selbst, es sei denn, Claude Code und ClickUp können miteinander kommunizieren. Der MCP-Server von ClickUp ist die offizielle, gehostete Verbindung, die dies ermöglicht und speziell für die Zusammenarbeit mit KI-Assistenten wie Claude entwickelt wurde.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann Claude Code direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace lesen und in diesen schreiben: Aufgaben erstellen, Dokumente aktualisieren, Status aus einer Liste abrufen – und das alles, ohne etwas manuell kopieren zu müssen. Die in Claude Code erstellten Skills und der Workspace, in dem Ihr Team arbeitet, sind nicht länger zwei Systeme, die Sie manuell synchronisieren müssen.

Am besten geeignet für: Marketingfachleute, deren Kenntnisse im Umgang mit Claude Code zu Arbeiten führen, auf die andere reagieren – beispielsweise Entwürfe, die genehmigt werden müssen, Berichte, die als Auslöser für Entscheidungen dienen, oder gebündelte Arbeitsergebnisse mit funktionsübergreifenden Übergaben und Terminen. Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn: Sie die einzige Person sind, die die Ergebnisse sieht, und nichts, was Sie erstellen, einen Prüfer, einen Zeitplan oder einen Status benötigt.

Gut zu wissen: Claude Code und ClickUp decken unterschiedliche Aspekte der Arbeit ab und funktionieren am besten zusammen. Claude Code ist die Arbeitsumgebung, in der Sie die Funktionen erstellen und eine Skill-Datei lokal weiterentwickeln. In ClickUp werden die Ergebnisse der Arbeit einem funktionsübergreifenden Team zugewiesen, durch Nachverfolgung gemessen und erfasst. Teams sind frustriert, wenn sie jemanden bitten, die Arbeit eines anderen zu erledigen.

Beginnen Sie damit, Ihr Marketing-Know-how auszubauen

Die Marketingfachleute, die Claude Code am besten nutzen, sind diejenigen, die damit begonnen haben, ihr eigenes Urteilsvermögen in sich ergänzende Fähigkeiten zu kodieren. Technisches Know-how spielt dabei kaum eine Rolle.

Beginnen Sie mit einem Überprüfungsprozess, den Sie bereits durchführen, wandeln Sie ihn in eine „Skill“ um und optimieren Sie ihn anhand der tatsächlichen Arbeit, bis er sich bewährt hat. Schaffen Sie dann eine Verbindung zwischen dem, was Sie entwickeln, und den Bereichen, in denen Ihr Team tatsächlich arbeitet, damit die Ergebnisse die Arbeit voranbringen, anstatt in einem Ordner zu verstauben. Starten Sie kostenlos mit ClickUp und geben Sie Ihrem Marketing-Verstand einen Platz zum Entfalten.

Häufig gestellte Fragen zu Claude Code für Marketingfachleute

Muss man programmieren können, um Claude Code zu nutzen?

Nein. Sie bedienen Claude Code in einfachem Englisch, und der No-Code-Ansatz läuft vollständig über die Claude-Desktop-App – ganz ohne Terminal, Node.js oder Installationsbefehle. Austin Lau, Growth-Marketer bei Anthropic, hatte beispielsweise noch nie zuvor Code geschrieben, bevor er innerhalb einer Woche ein Figma-Plugin und einen Google-Ads-Workflow entwickelte. Der Begriff „Code“ im Namen verweist auf die technischen Wurzeln des Tools. Die Fähigkeit, die tatsächlich erforderlich ist, besteht darin, den eigenen Workflow gut genug zu kennen, um ihn präzise beschreiben zu können.

Claude Code vs. ChatGPT für das Marketing: Was ist besser?

Es hängt davon ab, ob Sie ein Ergebnis oder ein wiederverwendbares Tool wünschen. Der Vorteil von Claude Code liegt in der Erstellung dateibasierter Skills, die auf Ihrem Rechner laufen und den Projektkontext zwischen den Sitzungen über eine CLAUDE.md-Datei speichern. ChatGPT ist schneller für den Entwurf von Dialogen und verfügt über eigene Agenten- und Connector-Features. Die meisten Marketingfachleute, die beide Tools nutzen, wählen je nach Aufgabe das passende aus, anstatt sich auf eines festzulegen. Daher lautet die entscheidende Frage: Welches Tool passt am besten zum jeweiligen Workflow?

Inwiefern unterscheidet sich Claude Code von Zapier oder Make?

Zapier und Make verbinden bestehende Apps über vorgefertigte Auslöser und Aktionen und laufen nach der Konfiguration unbeaufsichtigt in der Cloud. Claude Code erstellt benutzerdefinierte Tools auf Basis Ihrer eigenen Dateien und Ihres Urteilsvermögens und deckt damit Arbeiten ab, für die es keine vorgefertigten Konnektoren gibt: die Bewertung einer Homepage anhand Ihres Positionierungsrahmens oder die Überprüfung von Texten anhand Ihres Markenleitfadens. Für einfache App-zu-App-Übergaben bringt Sie eine dedizierte Automatisierung schneller zum „Zero-Touch“-Betrieb. Viele Marketingfachleute nutzen beides.

Ist es sicher, Claude Code Zugriff auf Unternehmensdateien und Markendaten zu gewähren?

Ja, wenn Sie den Anwendungsbereich bewusst eingrenzen. Claude Code liest und bearbeitet nur Dateien in dem Ordner, den Sie öffnen, und kann ohne zusätzliche Berechtigungen nicht auf Dateien an anderen Stellen auf Ihrem Rechner zugreifen. Verwenden Sie den Plan-Modus, damit Claude einen Ansatz vorschlägt, bevor er Quelldateien verändert, und lassen Sie die integrierten Freigabekontrollen aktiviert. Jeder MCP-Konnektor erweitert diesen Zugriffsbereich, Limitieren Sie daher jeden einzelnen auf die Konten, Ordner oder Workspaces, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind.

Kann Claude Code Marketing-Workflows nach einem Zeitplan ausführen?

Ja. Claude Code unterstützt in der Cloud geplante Aufgaben, und Claude Cowork führt wiederkehrende Jobs nativ in den kostenpflichtigen Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise-Plan aus. Der praktische Haken dabei ist, dass Skills nicht automatisch zwischen Chat, Cowork und Code synchronisiert werden. Daher muss ein in einem Tool erstellter Workflow exportiert werden, um in einem anderen ausgeführt zu werden. Führen Sie jeden neuen Workflow zunächst einige Male unter Aufsicht aus, bevor Sie ihn autonom laufen lassen.

Wird Claude Code Marketingagenturen oder operative Rollen ersetzen?

Nein. Claude Code verkürzt zwar die Ausführungszeit bei wiederholbaren Produktionsaufgaben, doch die entscheidende Beurteilungsebene muss stets in menschlicher Hand bleiben. Ein Homepage-Bewertungstool kann beispielsweise eine Seite anhand eines Positionierungsrahmens bewerten, aber jemand musste diesen Rahmen definieren und entscheiden, dass er der richtige ist.

Was sich ändert, wenn Sie als Marketingfachmann Claude Code nutzen, ist das Verhältnis von Output zu Personalbestand. Agenturen und operative Teams, die Claude Code als Möglichkeit betrachten, mehr von der Arbeit zu erledigen, in der sie bereits gut sind, werden die Nase vorn haben – vorausgesetzt, es gibt immer einen Menschen mit gutem Geschmack, der die Systemeingaben und das Endprodukt überprüft.