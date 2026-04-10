Alumni-Beziehungen mithilfe von KI erledigen

US-Hochschulen erhielten im Geschäftsjahr 2024 Spenden in Höhe von 61,5 Milliarden US-Dollar, doch die Zahl der Alumni-Spender ist um 30 % zurückgegangen, obwohl die Gesamtsumme weiterhin hoch ist. Die Förderbüros verlieren die breite Basis engagierter Alumni, die für langfristige Spenden sorgt.

Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Bewertung des Engagements, die Nachverfolgung von Spendenkampagnen, die Koordination von Ereignissen und die Spenderbetreuung automatisieren und so fragmentierte Alumni-Daten in ein strukturiertes System umwandeln.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Workspace für die Alumni-Beziehungen einzurichten. Bevor Sie diese jedoch nutzen, ist es hilfreich, sich die operative Lücke anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Förderteams besteht das Problem nicht in einem Mangel an Alumni-Daten. Vielmehr sind Engagement, Kampagnen, Ereignisse und Spenderbetreuung über zu viele voneinander getrennte Systeme verteilt, als dass jemand den Gesamtzusammenhang klar überblicken könnte.

Für wen ist dieses Alumni-Setup geeignet? Dieses Setup richtet sich an Alumni-Beziehungsteams, Mitarbeiter im Bereich Förderungsmanagement, Teams für jährliche Spendenaktionen, Mitarbeiter im Spenderbetreuungsbereich, Engagement-Beauftragte sowie Führungskräfte im Bereich Universitätsförderung, die für Alumni-Kontakte, Ereignisse, Kampagnen und die Nachbetreuung von Spendern verantwortlich sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über ein CRM verfügen, sich aber bei der Verwaltung von Engagement-Bewertungen, der Durchführung von Kampagnen und den Workflows im Spenderbetreuungsbereich noch auf manuelle Koordination verlassen.

Das Problem: Ihre Förderungsabteilung verwaltet 200.000 Alumni-Datensätze in fünf voneinander getrennten Systemen

Wenn Sie im Bereich Alumni-Beziehungen tätig sind, besteht die Herausforderung nicht in einem Mangel an Alumni. Es mangelt vielmehr an Sichtbarkeit darüber, wer engagiert ist, wer sich entfernt und wer bereit ist zu spenden. Ihr Team verwaltet Zehntausende (manchmal sogar Hunderttausende) von Alumni-Datensätzen, die über Ihr CRM, Ihre E-Mail-Plattform, Ihr Veranstaltungsanmeldesystem, Ihre Freiwilligendatenbank und die Tabelle verteilt sind, die Ihr Koordinator für den Spenden-Tag im letzten Jahr erstellt hat.

Das Ergebnis ist vorhersehbar: Die Beteiligungsquote der Alumni ist von rund 20 % in den 1980er Jahren auf etwa 7,8 % gesunken, Fundraising-Kampagnen basieren auf Bauchgefühl statt auf Engagement-Daten, die Nachbereitung von Ereignissen erfolgt mit wochenlanger Verspätung (oder gar nicht), und 70 % der Alumni-Organisationen geben an, dass die Steigerung des Engagements ihr oberstes Ziel ist, während 27 % zugeben, dass sie keine spezielle Strategie haben, um dies zu erreichen. Unterdessen entwickeln sich die CASE-Standards weiter, und Ihr Team gleicht die Datensätze immer noch manuell ab.

Das tiefer liegende Problem ist, dass die Alumni-Betreuung zu einem Spiel um Quantität geworden ist, das mit Tools aus dem Kleinsthandwerk betrieben wird. Man kann die Kontaktaufnahme mit 100.000 Alumni nicht personalisieren, wenn man dieselben Methoden anwendet, die bei 10.000 funktioniert haben. Und man kann keine nachhaltige Spendenpipeline aufbauen, wenn Ihr Team mehr Zeit mit der Dateneingabe verbringt als mit dem Aufbau von Beziehungen.

So hat die Wake Forest University das Problem gelöst: Die Abteilung für Alumni- und Spenderbetreuung der Wake Forest University hat Teams, die zuvor auf verschiedene Plattformen verteilt waren, in einem einzigen System zusammengeführt und so mithilfe von ClickUp-Dashboards eine Echtzeit-Berichterstellung sowie eine abteilungsübergreifende Abstimmung innerhalb der Abteilung für Universitätsentwicklung erreicht. Morey Graham, Leiter des Projekts „Alumni- und Spenderbetreuung“: Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. Dies ermöglicht es unseren verschiedenen Teams, Fortschritte zu dokumentieren, Probleme hinsichtlich Workload und Kapazität zu erkennen und genauer zu planen. Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. Dies ermöglicht es unseren verschiedenen Teams, Fortschritte zu dokumentieren, Probleme hinsichtlich Workload und Kapazität zu erkennen und genauer zu planen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das Ersetzen von Förderungssystemen, sondern die Schaffung einer sichtbaren operativen Ebene rund um die Arbeit, die zwischen ihnen stattfindet. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Alumni-Setup aufzubauen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Förderarbeit testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihren Alumni-Stamm, Ihren Kampagnenmix und Ihre Engagement-Ziele an.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das Ersetzen von Förderungssystemen, sondern die Schaffung einer sichtbaren operativen Ebene rund um die Arbeit, die zwischen ihnen stattfindet. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Alumni-Setup aufzubauen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Förderarbeit testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihren Alumni-Stamm, Ihren Kampagnenmix und Ihre Engagement-Ziele an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Alumni-Engagement-Workspace mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Workspace für Alumni-Beziehungen mit Engagement-Bewertung, Kampagnen-Nachverfolgung, Veranstaltungsmanagement und Workflows zur Spenderbetreuung.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Segmentierungslogik, Kampagnen-Checkpoints, Workflows für Ereignisse und der Nachverfolgung der Spenderbetreuung. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre Alumni-Population, Ihre Fundraising-Prioritäten und Ihre Kommunikationskanäle anpassen.

Super-Agent für Alumni-Beziehungen

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

Sobald Ihr Agenten-Blueprint erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihr Fundraising-Team täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits zur Verwaltung der Alumni-Bindung nutzt. Dazu gehören in der Regel Engagement-Kategorien, Kampagnenkalender, Spenderkategorien, Veranstaltungstypen, Kommunikationssegmente und Erwartungen an die Spenderbetreuung. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Outreach-Workflows wesentlich nützlicher.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens „Alumni-Beziehungen & Förderung“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der Alumni-Bindung zu organisieren: „Engagement & Outreach“ für Alumni-Segmentierung, Kommunikation, regionale Gruppen und Interessengruppen, „Fundraising-Kampagnen“ für Jahresfonds, Spendenaktionen, Kapitalkampagnen, geplante Spenden und Spenden bei Klassentreffen, „Ereignisse & Programme“ für Klassentreffen, Homecoming, regionale Ereignisse, Mentoring-Programme und die Koordination von Freiwilligen sowie „Spenderbetreuung & Anerkennung“ für Workflows zur Spenderdankbarkeit, Berichterstellung über den Einfluss, Nachverfolgung von Anerkennungen und die Wiedergewinnung von ehemaligen Spendern. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Alumni-Aufgabe Fügen Sie Ihren Alumni-Aufgabenvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz die Schlüsseldaten enthält, die Ihr Team benötigt, um das Engagement zu verfolgen und die Kontaktaufnahme zu koordinieren. Fügen Sie Felder für Engagement-Bewertung, Abschlussjahr, Spenderkategorie, Datum des letzten Kontakts, geografische Region, Kommunikationspräferenz, zugewiesene Kampagne und Gesamt-Spendenbetrag hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Portfolio-Berichterstellung wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Alumni, die Mitarbeiterzahl, die derzeit verwendeten Tools, das jährliche Fundraising-Ziel, die Teilnahmequote und die Engagement-Kanäle. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihres Engagement-Bewertungsmodells, Ihrer Kampagnen-Workflows, Ihrer Veranstaltungsvorlagen und Ihrer Betreuung-Struktur zu erstellen, und verfeinern Sie diesen anschließend für Ihre Fördermaßnahmen. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Alumni-Arbeit ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Engagement-basierende Kontaktaufnahmen, um Kampagnen-Meilensteine zu starten, Nachfassaktionen für Ereignisse zu planen, Mentoring-Check-ins anzuregen und Betreuungssequenzen nach dem Eingang von Spenden zu starten.

Richten Sie einen eigenen Space namens „Alumni-Beziehungen & Förderung“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der Alumni-Bindung hinweg zu organisieren: „Engagement & Outreach“ für die Segmentierung von Alumni, Kommunikation, regionale Gruppen und Interessengruppen, „Fundraising-Kampagnen“ für Jahresfonds, Spendenaktionen, Kapitalkampagnen, geplante Spenden und Spenden bei Klassentreffen, „Veranstaltungen & Programme“ für Klassentreffen, Homecoming, regionale Ereignisse, Mentoring-Programme und die Koordination von Freiwilligen sowie „Spenderbetreuung & Anerkennung“ für Workflows zur Spenderdankbarkeit, Berichterstellung über den Einfluss, die Nachverfolgung von Anerkennungen und die Wiedergewinnung von ehemaligen Spendern.

Fügen Sie Ihren Alumni-Aufgabenvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz die wichtigsten Informationen enthält, die Ihr Team benötigt, um die Nachverfolgung des Engagements durchzuführen und die Kontaktaufnahme zu koordinieren. Fügen Sie Felder für Engagement-Bewertung, Abschlussjahr, Spenderkategorie, Datum des letzten Kontakts, geografische Region, Kommunikationspräferenz, zugewiesene Kampagne und Gesamt-Spendenbetrag hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Portfolio-Berichterstellung wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen Ihrer Einrichtung, die Anzahl der Alumni, die Größe der Mitarbeiterzahl, die derzeit verwendeten Tools, das jährliche Fundraising-Ziel, die Teilnahmequote und die Engagement-Kanäle. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihres Engagement-Bewertungsmodells, Ihrer Kampagnen-Workflows, Ihrer Veranstaltungsvorlagen und Ihrer Spenderbetreuung zu erstellen, und verfeinern Sie diesen anschließend für Ihre Förderaktivitäten.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Alumni-Arbeit ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Engagement-basierte Kontaktaufnahmen, um Kampagnen-Meilensteine zu starten, die Nachbereitung von Ereignissen zu planen, Mentoring-Check-ins anzuregen und Betreuungssequenzen nach dem Eingang von Spenden zu starten.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System umzuwandeln? Erstellen Sie Ihren ClickUp-Workspace für das Fördermittelmanagement.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem einzigen Workflow, beispielsweise einem Spenden-Tag, der Wiedergewinnung inaktiver Spender oder der Nachbereitung von Alumni-Ereignissen, bevor Sie das System auf den gesamten Förderbereich ausweiten. Ein kleiner Pilotversuch hilft Ihrem Team, Vorlagen, Bewertungslogik und Kommunikationsregeln zu verfeinern, bevor Sie das System skalieren.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für Aufgaben im Bereich Alumni-Beziehungen

Diese Felder sorgen für ein einheitliches Arbeitsprotokoll über Engagement-Bewertungen, Kampagnen, Ereignisse, Mentoring und Spenderbetreuung hinweg.

Feld Typ Zweck Engagement-Bewertung Anzahl Gewichtete Bewertung basierend auf der Aktivität der Alumni Abschlussjahr Nummer oder Dropdown-Menü Alumni-Jahrgang Spenderkategorien Ausklappen Erstspender, Wiederholungsspender, jährliche Spenden von Führungskräften, Großspenden, geplante Spenden Letztes Interaktionsdatum Datum Jüngste Interaktion mit Alumni Geografische Region Ausklappen Region oder Standort der Ortsgruppe Kommunikationspräferenzen Ausklappen E-Mail, Direktwerbung, Telefon, Text, soziale Medien Kampagne zugewiesen Ausklappen Jahresfonds, Spendenaktion, Kapitalkampagne, Spenden bei Klassentreffen, geplante Spenden Lebenslange Spenden Währung Gesamtbetrag der bisherigen Spenden Engagement-Segment Ausklappen Sehr engagiert, Engagiert, Leicht engagiert, Nicht engagiert, Kontakt verloren Affinity Group Beschreibungen Sport, Studentenverbindungen, Akademisches Programm, Freiwilligenarbeit, Junge Alumni, Regionalverband Status der Teilnahme an Ereignissen Ausklappen Eingeladen, angemeldet, anwesend, nicht erschienen, Nachfassaktion abgeschlossen Betreuungsstatus Ausklappen Quittung versendet, Dankesschreiben versendet, Wirkungsbericht versendet, erneute Kontaktaufnahme aktiv

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Beispiele für zentrale Funktionen der Automatisierung in der Alumni-Betreuung

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die die Nachverfolgung des Engagements, Kampagnen, Ereignisse und die Spenderbetreuung aufrechterhalten, ohne dass wiederholte manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.

Wann… Dann… Ein Alumni-Mitglied spendet Als Auslöser für die Spenderbetreuungssequenz verwenden Sie die Spenderkategorie und weisen Sie Folgeaufgaben zu Ein Engagement-Score fällt in den Bereich „desengaged“ Erstellen Sie eine Aufgabe zur Wiedergewinnung und weisen Sie das entsprechende Outreach-Segment zu Der Countdown zum Spenden-Tag erreicht einen Meilenstein Erstellen Sie die Checkliste für die nächste Kampagne und weisen Sie kanalspezifische Aufgaben zu Ein Ereignis ist als fertiggestellt markiert Versenden Sie die Umfrage nach dem Ereignis und erstellen Sie Folgeaufgaben für Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer Ein Spender ist seit 13, 18 oder 24 Monaten inaktiv Als Auslöser für die nächste Sequenz zur Wiedergewinnung inaktiver Spender dient die E-Mail-Adresse des Spenders Eine Mentoring-Partnerschaft wird gebildet Planen Sie Check-in-Aufgaben und weisen Sie Meilenstein-Nachberechnungen zu

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren

Was der Agent über den gesamten Lebenszyklus der Alumni-Bindung abdeckt

Ein KI-Agent für die Alumni-Betreuung ist kein Chatbot, der Fragen zu Ihrer Alma Mater beantwortet. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und die strukturierte, wiederkehrende Arbeit übernimmt, die Ihr Förderteam derzeit manuell erledigt – darunter die Bewertung des Engagements, die Koordination von Kampagnen, die Nachbereitung von Ereignissen und die Sicherstellung, dass die Spenderbetreuung nicht vernachlässigt wird.

Lebenszyklusphase Was der Agent zu erledigen hat Was es ersetzt Engagement-Nachverfolgung Bewertet die Aktivitäten von Alumni anhand der CASE-Engagement-Modelle und aktualisiert den Status des Segments Zersplitterte Engagement-Datensätze in Tabellenkalkulationen und isolierten tools Spendenkampagnen Verfolgt Kampagnenziele, Pipelines, Meilensteine und die Nachverfolgung von Spendern Einmalige Kampagnenblätter und manuelle Koordination zwischen den Teams Ereignisse und Programme Verwaltet Planung von Ereignissen, Anmeldung, Rollen für Freiwillige, Umfragen und Nachbereitung E-Mail-Threads, freigegebene Laufwerke und Veranstaltungsnotizen, die nie in das nächste Ereignis einfließen Mentoring-Programme Erfasst Kontakte, Meetings, Zufriedenheit und nachhaltiges Engagement Ad-hoc-Mentoren-Tabellen und uneinheitliche Programmumsetzung Kommunikation Koordiniert Zielgruppensegmente, Kampagnenzeitpunkte, Kanalmix und die Einhaltung von Opt-out-Bestimmungen Getrennte Kalender für die Kommunikation und manuelle Zielgruppenverwaltung Betreuung und Anerkennung Verfolgt den Zeitpunkt von Dankesnachrichten, Wirkungsberichte, Anerkennungselemente und Auslöser für erneutes Engagement Verzögerte Nachfassaktionen und Spenderbetreuung, die in den Posteingängen untergehen

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschuleinrichtungen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie komplexere Kampagnensegmentierungen, größere Alumni-Populationen und eine stärkere Koordination der Portfolios der Spendenbeauftragten hinzu. R2 University Behalten Sie die gesamte Struktur bei, vereinfachen Sie jedoch einige Kampagnenebenen, wo die Teams kleiner sind. Legen Sie den Schwerpunkt auf den Jahresfonds, Ereignisse und regionales Engagement. Liberal Arts College Konzentrieren Sie sich auf eine intensive Alumni-Bindung, Spenden im Rahmen von Klassentreffen, Freiwilligenprogramme und eine starke Betreuung kleinerer Alumni-Populationen. Community College Legen Sie den Schwerpunkt auf das Engagement lokaler Alumni, auf die Belegschaft abgestimmtes Mentoring, kleinere Kampagnenstrukturen und den Aufbau von Beziehungen statt auf die Komplexität von Großspenden. Berufs- oder Fachschule Konzentrieren Sie sich auf die beruflichen Erfolge von Alumni, Mentoring in der Branche, Arbeitgeber-verknüpfte Interaktion und gezielte Betreuung, die an Erfolgsgeschichten im Berufsleben verknüpft ist.

Verwalten Sie die Alumni-Beziehungen an einem Ort

Die Alumni-Beziehungen scheitern, wenn Engagement-Verlauf, Kampagnen, Ereignisse, Mentoring-Programme und Spenderbetreuung in getrennten Systemen gespeichert sind, ohne dass eine gemeinsame operative Ansicht besteht. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung das Alumni-Engagement in ein wiederholbares System verwandeln, das die Nachverfolgung stärkt, die Segmentierung klarer macht, die Koordination der Ereignisse verbessert und eine konsistentere Spenderbetreuung unterstützt.

Das Ziel ist nicht, Ihr CRM oder Ihre Förderdatenbank zu ersetzen. Es geht darum, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, die Sichtbarkeit darüber zu erhöhen, wer engagiert ist und wer sich zurückzieht, und Ihrem Team zu helfen, mehr Zeit für Beziehungen statt für die Bereinigung von Datensätzen aufzuwenden. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an Ihren Alumni-Stamm und Ihre Förderprioritäten an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich das ganze Jahr über nutzen kann.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI die Beteiligungsquoten von Alumni wirklich verbessern?

KI-Agenten rufen keine Alumni an und schreiben keine herzlichen Dankesbriefe. Sie automatisieren die operativen Aufgaben, die eine personalisierte Kundenbindung in großem Maßstab ermöglichen: Bewertung der Kundenbindung, Segmentierung der Zielgruppen, Auslösung zeitnaher Kontaktmaßnahmen und Kennzeichnung von Spenderinnen und Spendern, die abwandern, bevor sie ganz wegfallen. Wenn Ihr Team weniger Zeit mit der Dateneingabe verbringt, hat es mehr Zeit für die Pflege von Beziehungen. So lassen sich die Beteiligungsquoten verbessern.

Funktioniert das mit unserem bestehenden CRM wie Raiser’s Edge oder Salesforce?

Der KI-Agenten-Workspace arbeitet mit Ihrem bestehenden CRM-System für die Förderungsarbeit zusammen. Engagement-Daten aus Raiser’s Edge, Blackbaud oder Salesforce werden in benutzerdefinierte Felder bei Alumni-Aufgaben synchronisiert. Der Agent ersetzt nicht Ihr Stammdatensystem. Er wird zur operativen Ebene, auf der Ihr Team Kampagnen verfolgt, Ereignisse koordiniert und BetreuungsWorkflows auf Basis dieser Spenderdaten verwaltet.

Wie sieht es mit der Sicherheit der Daten für sensible Spenderdaten aus?

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Dank spenderbezogener Berechtigungen sehen Spendenbeauftragte nur die ihnen zugewiesenen Portfolios. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Alle Details finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Wie werden dabei die Anforderungen der CASE-Berichterstellung erfüllt?

Das Engagement-Bewertungssystem orientiert sich an den vier Engagement-Modusarten von CASE (philanthropisch, ehrenamtlich, erfahrungsbezogen, kommunikativ). Benutzerdefinierte Felder übernehmen die Nachverfolgung jeder Modusart, sodass Sie direkt aus Ihrem Workspace CASE-konforme Engagement-Berichte erstellen können. Der Agent strukturiert die Daten so, wie es CASE erwartet, was die Vorbereitung von Umfrageantworten vereinfacht.

Ist das nur für große Förderbüros nützlich?

Nein. Die Eingabeaufforderung enthält Variablen für die Art der Einrichtung, die Anzahl der Alumni und die Größe des Teams. Ein Alumni-Büro mit zwei Mitarbeitern an einem Community College profitiert von denselben Automatisierungen für die Nachverfolgung von Kampagnen und die Betreuung von Spendern wie eine 50-köpfige Förderabteilung an einer R1-Universität. Das System skaliert mit Ihrem Alumni-Stamm und Ihrem Team.