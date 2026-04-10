Zu erledigen: Das Fallmanagement für Schüler mithilfe von KI durchführen

Mehr als 60 % der Studierenden erfüllen mittlerweile die Kriterien für mindestens ein psychisches Problem, und 97 % der Hochschulen verfügen über ein Team für Verhaltensinterventionen auf dem Campus. Dennoch koordinieren die meisten CARE-Teams Fälle nach wie vor über E-Mail-Ketten, unzusammenhängende Maxient-Berichte und Notizen aus Meetings, die in jemandes Posteingang liegen.

Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Fallerfassung, die Triage nach Risikostufen, abteilungsübergreifende Überweisungen und die Nachverfolgung der Ergebnisse automatisieren und dabei FERPA-konforme Zugriffskontrollen gewährleisten.

Im Folgenden finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für das Fallmanagement von Studierenden einzurichten. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich die Koordinationsprobleme anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Support-Teams im Bereich der Studierendenbetreuung besteht das Problem nicht darin, dass Überweisungen fehlen. Vielmehr kommen diese Überweisungen über zu viele voneinander getrennte Stellen herein, was es schwierig macht, frühzeitig einen Überblick zu gewinnen, um angemessen reagieren zu können.

Für wen ist dieses Setup zur Fallbearbeitung für Schüler geeignet? Dieses Setup richtet sich an CARE-Teams, Teams für Verhaltensinterventionen, Dekanate, Teams für studentisches Verhalten, Mitarbeiter der Beratungskoordination, Fallmanager und Führungskräfte im Bereich Student Affairs, die für die Triage, Überweisungen und Nachverfolgung abteilungsübergreifend zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits Überweisungen über verschiedene Systeme erhalten, sich aber bei der Risikosteuerung, der Übergabe und der Sichtbarkeit der Fälle weiterhin auf manuelle Koordination verlassen.

Das Problem: Ihr CARE-Team koordiniert Krisenfälle von Studierenden per E-Mail und mithilfe von Tabellenkalkulationen

Fachkräfte im Bereich Student Affairs kennen die Realität bereits. Ein Fakultätsmitglied reicht einen Bericht über besorgniserregendes Verhalten ein. Ein Wohnheimbetreuer meldet einen Studenten, der seit Tagen sein Zimmer nicht verlassen hat. Über das Online-Portal geht eine Meldung nach Title IX ein. Ein Studienberater bemerkt, dass ein Student nicht mehr zum Unterricht erscheint. Jede dieser Meldungen gelangt in ein anderes System, wird an eine andere Stelle weitergeleitet, und das CARE-Team oder BIT soll sich während eines wöchentlichen Meetings einen Überblick verschaffen – wobei alles davon abhängt, wer daran gedacht hat, seine Notizen mitzubringen.

Die Nachfrage wächst stetig. Die Zahl der Studierenden, die Hilfe in Hilfecentern an Hochschulen suchen, stieg zwischen 2009 und 2015 um fast 40 % und nahm bis zur Pandemie weiter zu. Die „Healthy Minds“-Studie 2024–25 ergab, dass fast 40 % der Studierenden unter mittelschweren bis schweren Depressionen leiden, wobei 68 % einen Bericht über die Auswirkungen psychischer oder emotionaler Schwierigkeiten auf ihre akademischen Leistungen erstellten. Diese Studierenden haben keine eindeutige Beschreibung. Sie tauchen als Fälle von Verhaltensauffälligkeiten, Beschwerden bezüglich der Unterbringung, akademischen Verwarnungen und Anträgen auf behindertengerechte Anpassungen auf, oft gleichzeitig in mehreren Stellen.

Das Ergebnis ist vorhersehbar: doppelte Kontaktaufnahmen, bei denen drei Stellen denselben Studenten kontaktieren, ohne zu wissen, dass die anderen dies bereits getan haben; unterbrochene Übergaben zwischen der Abteilung für studentisches Verhalten und der Beratung; Interventionspläne, die nur in Meeting-Protokollen existieren; und keine systematische Möglichkeit für die Nachverfolgung, ob ein überwiesener Student tatsächlich eine Verbindung zu den ihm empfohlenen Ressourcen aufgenommen hat.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Das Center for Career Exploration and Success der Miami University nutzte ClickUp, um über 200 Ereignisse pro Jahr mit einer Erfolgsquote von 98 % zu verwalten und 19.107 Studenten durch standardisierte Prozesse und eine zentralisierte Nachverfolgung einzubinden. Michael Turner, stellvertretender Direktor: ClickUp ist ein großartiges tool, das wir nutzen, um organisiert zu bleiben und den Überblick über Ereignisse zu behalten. Die Plattform hat uns ein Repository für Wissen verschafft. ClickUp ist ein großartiges tool, das wir nutzen, um organisiert zu bleiben und den Überblick über Ereignisse zu behalten. Die Plattform hat uns ein Repository für Wissen verschafft.

Genau dieser Wert ist auch im Fallmanagement für Schüler von Bedeutung. Es geht nicht darum, Verhaltens- oder Beratungssysteme zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um Überweisungen, Übergaben und Nachverfolgung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Setup für das Fallmanagement für Schüler innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen CARE- oder BIT-Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Teamstruktur, Ihr Überweisungsvolumen und Ihre Compliance-Anforderungen an.

Genau dieser Wert ist auch im Fallmanagement für Schüler von Bedeutung. Es geht nicht darum, Verhaltens- oder Beratungssysteme zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um Überweisungen, Übergaben und Nachverfolgung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Fallmanagement-Setup für Schüler innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen CARE- oder BIT-Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Teamstruktur, Ihr Überweisungsvolumen und Ihre Compliance-Anforderungen an.

Genau dieser Wert ist auch im Fallmanagement für Schüler von Bedeutung. Es geht nicht darum, Verhaltens- oder Beratungssysteme zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um Überweisungen, Übergaben und Nachverfolgung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Fallmanagement-Setup für Schüler innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen CARE- oder BIT-Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Teamstruktur, Ihr Überweisungsvolumen und Ihre Compliance-Anforderungen an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen CARE- oder BIT-Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Teamstruktur, Ihr Überweisungsvolumen und Ihre Compliance-Anforderungen an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für das Fallmanagement von Schülern mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Arbeitsbereich für das Fallmanagement von Studierenden mit Aufnahme-Workflows, Rahmenwerken zur Risikobewertung, Nachverfolgung von Überweisungen und Dokumentation der Ergebnisse.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Triage-Logik, berechtigungsabhängiger Workflows und Kontrollpunkte für die Nachverfolgung. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihr Fallvolumen, Ihre Campus-Struktur und Ihre Compliance-Umgebung anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Triage-Logik, berechtigungsabhängiger Workflows und Kontrollpunkte für die Nachverfolgung. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihr Fallvolumen, Ihre Campus-Struktur und Ihre Compliance-Umgebung anpassen.

Super-Agent für das Fallmanagement von Studierenden

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

Sobald Ihr Agent-Blueprint erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihr Fallmanagement-Team täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Daten zur Schülerbetreuung, die Ihr Team bereits für Überweisungen, Fallnotizen, Frühwarnungen, abteilungsübergreifende Übergaben und Compliance-Berichterstellung nutzt. Dazu gehören in der Regel Daten zur Schüler-ID, Überweisungsquellen, Art der Bedenken, aktuelle Risikostufen, zugewiesene Fallmanager, frühere Interventionshistorien, Überweisungsziele sowie alle Anforderungen zur Handhabung gemäß FERPA oder Title IX. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Übergabe-Workflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens „Studierendenfallmanagement“ ein. Fügen Sie von Anfang an vier Ordner mit strengen Berechtigungseinstellungen hinzu: „Aktive Fälle“ für offene Fälle, sortiert nach Risikostufe, „Überweisungen & Frühwarnungen“ für neue Überweisungen, akademische Warnmeldungen und Selbstüberweisungen, die auf Überprüfung warten, „Abteilungsübergreifende Koordination“ für Überweisungen an die Beratung, Behindertenbetreuung, Verhaltensabteilung, Title IX und externe Ressourcen sowie „Berichterstellung & Compliance“ für aggregierte Berichte, Clery-Nachverfolgung, Title-IX-Fristen und Zusammenfassungen der Fallergebnisse. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Fallaufgabe Fügen Sie Ihren Fallaufgabenvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Schülerfall die Schlüsseldaten enthält, die Ihr Team benötigt, um die Unterstützung einheitlich zu triagieren, zu koordinieren und zu dokumentieren. Fügen Sie Felder für Schüler-ID, Überweisungsquelle, Art des Problems, Risikostufe, Fallmanager, FERPA-Freigabestatus, Datum des letzten Kontakts, gesendete Überweisungen und Ergebnisstatus hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Fallkoordination wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen Ihrer Einrichtung, die Teamzusammensetzung, das monatliche Überweisungsvolumen, Compliance-Anforderungen und derzeit verwendete Tools. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Aufnahme-Workflows, Ihres Risikobewertungsrahmens, Ihres Überweisungs-Trackers und Ihres Compliance-Dashboards zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an den Fallmanagementprozess Ihrer Einrichtung an. Richten Sie Automatisierungen für das laufende Management ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Bearbeitung von Schülerfällen voranzutreiben, ohne ständige manuelle Nachverfolgung. Nutzen Sie Regeln, um Bereitschaftspersonal über Krisenfälle zu benachrichtigen, Risiken zu eskalieren, wenn sich mehrere Überweisungen häufen, Nachverfolgungsaufgaben nach Meetings anzustoßen, Nichterscheinen bei Überweisungen zu kennzeichnen und Abschlussbesprechungen zu planen, damit kein Schüler durch das Raster fällt.

Richten Sie einen eigenen Space namens „Student Case Management“ ein. Fügen Sie von Anfang an vier Ordner mit strengen Berechtigungseinstellungen hinzu: „Aktive Fälle“ für offene Fälle, sortiert nach Risikostufe; „Überweisungen & Frühwarnungen“ für neue Überweisungen, akademische Warnungen und Selbstüberweisungen, die auf Überprüfung warten; „Abteilungsübergreifende Koordination“ für Überweisungen an die Beratung, Behindertenbetreuung, Disziplinarabteilung, Title IX und externe Ressourcen; sowie „Berichterstellung & Compliance“ für aggregierte Berichte, Clery-Nachverfolgung, Title-IX-Fristen und Zusammenfassungen der Fallergebnisse.

Fügen Sie Ihren Fallvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Schülerfall die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um die Unterstützung einheitlich zu triagieren, zu koordinieren und zu dokumentieren. Fügen Sie Felder für Schüler-ID, Überweisungsquelle, Art des Problems, Risikostufe, Fallmanager, FERPA-Freigabestatus, Datum des letzten Kontakts, gesendete Überweisungen und Ergebnisstatus hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Fallkoordination wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obenstehende Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen Ihrer Einrichtung, die Teamzusammensetzung, das monatliche Überweisungsvolumen, Compliance-Anforderungen und derzeit verwendete tools. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Aufnahme-Workflows, Ihres Risikobewertungsrahmens, Ihres Überweisungs-Trackers und Ihres Compliance-Dashboards zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an den Fallmanagementprozess Ihrer Einrichtung an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Bearbeitung von Schülerfällen voranzutreiben, ohne ständige manuelle Nachverfolgung. Nutzen Sie Regeln, um Bereitschaftspersonal über Krisenfälle zu benachrichtigen, Risiken zu eskalieren, wenn sich mehrere Überweisungen häufen, Aufgaben nach Meetings anzustoßen, Nichterscheinen bei Überweisungen zu kennzeichnen und Abschlussbesprechungen zu planen, damit kein Schüler durch das Raster fällt.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System umzuwandeln? Erstellen Sie Ihren ClickUp-Workspace.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem Workflow, beispielsweise für die Aufnahme-Triage oder abteilungsübergreifende Überweisungen, bevor Sie das System auf den gesamten CARE- oder BIT-Betrieb ausweiten. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Vorlagen, Berechtigungen und Eskalationslogik zu verfeinern, bevor Sie das System skalieren.

Empfohlene benutzerdefinierten Felder für Aufgaben im Fallmanagement von Schülern

Diese Felder sorgen für eine einheitliche Dokumentation über die gesamte Abwicklung hinweg, von der Aufnahme über die Triage und Überweisungen bis hin zu Interventionen und Fallergebnissen.

Feld Typ Zweck Studierenden-ID Kurztext Eindeutige Schüler-ID Überweisungsquelle Ausklappen Dozenten, Mitarbeiter, Studierende, Selbstüberweisung, Anonym Art des Anliegens Ausklappen Akademische Leistungen, Verhalten, Psychische Gesundheit, Verhalten, Sicherheit, Finanzen, Wohnen Risikostufe Ausklappen Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 Fallmanager Personen Hauptmitglied für die Koordination FERPA-Status Ausklappen In der Akte, Nicht in der Akte, Nicht erforderlich Datum des letzten Kontakts Datum Letzter Kontakt mit dem Schüler oder dem Sekretariat Überweisungen gesendet Beschreibungen oder Beziehungen Beratung, Studienberatung, Verhalten, Title IX, Studienfinanzierung, Dienstleistungen für Studierende mit Behinderung, Externe Ressourcen Status des Ergebnisses Ausklappen Aktiv, In Bearbeitung, Gelöst, Extern weitergeleitet, Zurückgezogen Dringlichkeitsstufe Ausklappen Sofort/Krise, Hoch, Mittel, Niedrig/Informativ Status Ausklappen Mit Verbindung, Nicht erschienen, Abgelehnte Leistungen, Auf der Warteliste, In Bearbeitung Einwilligungsstatus Ausklappen Einverständnis des Schülers eingeholt, eingeschränktes Einverständnis, kein Einverständnis erforderlich

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Beispiele für die Kernautomatisierung im Fallmanagement für Schüler

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Triage-, Überweisungs-, Interventions- und Nachverfolgungs-Workflows am Laufen halten, ohne dass wiederholte manuelle Nachverfolgung erforderlich ist.

Wann… Dann… Eine neue Überweisung wird als „Sofort/Krise“ gekennzeichnet Benachrichtigen Sie sofort das Bereitschaftspersonal und den Campus-Sicherheitsdienst und weisen Sie den Fall anschließend dem Krisen-Workflow zu Ein Schüler erhält eine zweite offene Überweisung, obwohl bereits ein aktiver Fall vorliegt Markieren Sie den Fall zur doppelten Überprüfung und erhöhen Sie die Priorität der Risikoprüfung Eine Überweisung wurde gesendet, aber der Schüler baut keine Verbindung auf innerhalb des erwarteten Zeitraums Benachrichtigen Sie den Fallmanager und erstellen Sie eine Aufgabe zur Nachverfolgung Einem Schüler wird die Risikostufe 4 oder 5 zugewiesen Als Auslöser für den Workflow für intensive Interventionen verwenden Sie das gesamte Einsatzteam Ein Folgetermin steht an, ohne dass ein aktualisierter Kontakt vermerkt wurde Erstellen Sie eine Folgeaufgabe und weisen Sie diese dem Fallmanager zu Ein Fall wird als „Gelöst“ markiert Planen Sie einen Checkpoint für die Abschlussprüfung und generieren Sie die Aufforderung zur Ergebniszusammenfassung

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren

Was der Agent während des gesamten Lebenszyklus der Schülerbetreuung abdeckt

Ein KI-Agent für das Fallmanagement von Studierenden ist kein Chatbot, der Studierenden Ratschläge erteilt. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Projektmanagement-Workspace läuft und die strukturierten, wiederkehrenden Koordinationsaufgaben übernimmt, die Ihr CARE-Team derzeit manuell erledigt, darunter die Weiterleitung von Überweisungen, die Nachverfolgung von Maßnahmen, die Verwaltung von Übergaben zwischen Abteilungen und die Dokumentation, ob Studierende tatsächlich eine Verbindung zur Unterstützung herstellen.

Lebenszyklusphase Aufgaben des Bearbeiters Was es ersetzt Fallaufnahme und Triage Standardisiert Überweisungen, weist Dringlichkeitsstufen zu, kennzeichnet Duplikate und leitet Fälle an den richtigen Workflow weiter E-Mail-Ketten, Tabellenprotokolle und uneinheitliche Notizen Risikobewertung Erfasst Risikofaktoren, aktualisiert die Priorität des Falls und unterstützt die Eskalation nach Schweregrad Teamgedächtnis, manuelle Bewertung und Spekulationen bei wöchentlichen Meetings Abteilungsübergreifende Überweisungen Verfolgen Sie, wohin Überweisungen gesendet wurden, ob die Schüler eine Verbindung hergestellt haben und welche Folgemaßnahmen erforderlich sind Unkoordinierte Übergaben und unklare Eigentümerschaften zwischen den Abteilungen Nachverfolgung von Maßnahmen Erstellt eine chronologische Zeitleiste mit Kontaktaufnahmen, Meetings, Interventionen und Fallentscheidungen Notizen, die in Posteingängen, Meeting-Protokollen oder separaten Bürounterlagen vergraben sind Compliance und Berichterstellung Unterstützt berechtigungsbasierte Nachverfolgung, aggregierte Berichterstellung und Zeitleisten-Verwaltung für damit verbundene Verpflichtungen gemäß Clery oder Title IX Separate Tabellen für die Berichterstellung und reaktive Compliance-Prüfung Frühwarnung Wandelt akademische und verhaltensbezogene Warnmuster in aktive Fälle um, wenn das Risiko steigt Einzelkanal-Benachrichtigungen, die nie zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden

Im Gegensatz zu generischen KI-Tools handelt es sich hierbei um einen ClickUp Super Agent, der in demselben Workspace läuft, in dem Ihr Team bereits Aufgaben verwaltet. Jede Aktion findet dort statt, wo die Mitarbeiter bereits arbeiten. Keine zusätzliche Anmeldung, kein separates System, das überprüft werden muss.

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie komplexere Teamstrukturen, ein höheres Überweisungsvolumen und eine stärkere Koordination zwischen Beratung, Verhaltensmanagement, Wohnwesen und psychologischer Betreuung hinzu. Regionale Universität Behalten Sie die gesamte Fallmanagementstruktur bei, vereinfachen Sie jedoch die Überweisungswege für Fachärzte, wenn weniger Praxen beteiligt sind. Legen Sie den Schwerpunkt auf effiziente Übergaben und eine überschaubare Berichterstellung. Geisteswissenschaftliche Hochschule Konzentrieren Sie sich auf intensive Betreuung, die Koordination kleinerer Teams und berechtigungabhängige Übergaben in einem eng vernetzten Umfeld der Schülerbetreuung. Community College Legen Sie den Schwerpunkt auf die Betreuung von Pendlerstudierenden, finanzielle und akademische Belange, Überweisungen an externe Einrichtungen sowie kleinere Teams, die mehrere Rollen abdecken. Berufsschule Konzentrieren Sie sich auf fortschrittsbezogene Maßnahmen, Probleme mit der Anwesenheit, gegebenenfalls auf Hindernisse in Bezug auf Wohnen oder Transport sowie auf optimierte Überweisungswege.

Führen Sie das Fallmanagement für Schüler an einem Ort durch

Das Fallmanagement für Studierende bricht zusammen, wenn Überweisungen, Interventionsnotizen, Frühwarnungen und abteilungsübergreifende Übergaben in separaten Systemen gespeichert sind, ohne dass eine gemeinsame operative Ansicht besteht. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Fallaufnahme, Triage, Nachverfolgung von Überweisungen und die Nachbetreuung von Interventionen in ein einziges, wiederholbares operatives System verwandeln.

Das Ziel ist nicht, Ihr Disziplinarsystem, Ihre Beratungsunterlagen oder Ihre institutionellen Aufzeichnungssysteme zu ersetzen. Es geht vielmehr darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit über den gesamten Betreuungsprozess hinweg zu verbessern und sicherzustellen, dass kein Schüler zwischen den Abteilungen untergeht. Beginnen Sie mit der obigen Vorlage, passen Sie sie an Ihre Teamstruktur und Compliance-Anforderungen an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich täglich nutzen kann.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein KI-Agent mit FERPA-geschützten Schülerdaten umgehen?

Ja, bei richtiger Konfiguration. Der Workspace nutzt rollenbasierte Berechtigungen, sodass nur autorisierte CARE-Teammitglieder Falldetails einsehen können. ClickUp unterstützt SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen, SSO-Integration sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Berechtigungen auf Fall-Ebene können die Sichtbarkeit auf bestimmte Teammitglieder beschränken. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Der FERPA-Beauftragte Ihrer Einrichtung sollte die Berechtigungseinstellungen während des Setups überprüfen.

Ersetzt dies Maxient oder andere Systeme zur Verwaltung des Schülerverhaltens?

Nein. Maxient und ähnliche Plattformen sind Verhaltensaufzeichnungssysteme, die für die Beurteilung, Sanktionierung und Compliance-Dokumentation konzipiert sind. Der KI-Agenten-Workspace ist die Koordinations- und Workflow-Ebene, auf der Ihr CARE-Team Fälle triagiert, Überweisungen nachverfolgt, Interventionen dokumentiert und abteilungsübergreifende Übergaben verwaltet. Viele Einrichtungen nutzen beides: Maxient als Aufzeichnungssystem für Verhaltensdaten und ClickUp als operative Ebene für die Koordination des Fallmanagements.

Inwiefern hilft dies bei Frühwarnsystemen?

Der Sachbearbeiter wandelt Auslöser (versäumte Vorlesungen, schlechtere Noten, Bedenken von Lehrkräften) in Fallmanagement-Aufgaben um, wenn Muster auf ein erhöhtes Risiko hindeuten. Anstatt dass ein Lehrkraft eine Warnmeldung an einen einzelnen Berater sendet, fasst das System Warnmeldungen zusammen mit Verhaltensüberweisungen und anderen Signalen, um dem CARE-Team eine ganzheitliche Ansicht zu verschaffen. Dies ist derselbe Koordinationsansatz, der auch bei anderen Workflows im Hochschulbereich wie Compliance und Fördermittelmanagement zum Einsatz kommt.

Wie sieht es mit dem Datenschutz der Schüler aus, wenn mehrere Abteilungen beteiligt sind?

Der Workspace erzwingt den „Need-to-know“-Zugriff über das System der Berechtigungen von ClickUp. Ein Fallmanager kann die gesamte Zeitleiste des Falls einsehen. Ein Ansprechpartner der Beratungsstelle sieht lediglich, dass eine Überweisung erfolgt ist und ob der Studierende Kontakt aufgenommen hat, nicht jedoch die zugrunde liegenden Verhaltensdetails. Ein Fakultätsmitglied, das die ursprüngliche Meldung eingereicht hat, sieht lediglich die Bestätigung, dass der Fall eingegangen ist und bearbeitet wird. Die Berechtigungsstufen entsprechen dem Standard des berechtigten pädagogischen Interesses gemäß FERPA.

Ist dies nur für große Universitäten mit eigenen CARE-Teams nützlich?

Nein. Community Colleges und kleine Einrichtungen mit begrenztem Personal profitieren am meisten von automatisierter Triage und der Nachverfolgung von Überweisungen, da dort oft weniger Mitarbeiter mehr Rollen übernehmen müssen. Ein Studentensekretariat mit zwei Mitarbeitern erhält denselben strukturierten Workflow, dieselben Eskalationspfade und denselben Dokumentationspfad wie ein 15-köpfiges CARE-Team an einer Forschungsuniversität. Die Lösung skaliert sich automatisch entsprechend Ihrer Teamgröße und dem Überweisungsvolumen.