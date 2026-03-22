Zu erledigen: Veranstaltungsmanagement auf dem Campus mithilfe von KI

Universitäten, die das Engagement der Studierenden bei Ereignissen verfolgen, verzeichnen bei stark engagierten Studierenden einen Anstieg der Verbleibquote von 78 % auf 92 %. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann Workflows zur Veranstaltungsplanung, die Buchung von Veranstaltungsorten, die Koordination von Anbietern, die Budgetverfolgung und die Analyse nach dem Ereignis für Hunderte von Ereignissen pro Jahr automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige AI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Workspace für das Campus-Veranstaltungsmanagement zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch nutzen, ist es hilfreich, sich die Koordinationslücke anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Campus-Veranstaltungsteams liegt das Problem nicht in einem Mangel an Ideen oder Aktivitäten. Vielmehr sind Planung, Genehmigungen, Anbieter und Berichterstellung auf zu viele Tools verteilt, als dass jemand den Gesamtüberblick klar erkennen könnte.

Für wen ist dieses Setup für das Veranstaltungsmanagement bei Ereignissen auf dem Campus geeignet? Dieses Setup richtet sich an Teams für studentische Angelegenheiten, Veranstaltungsbüros an Hochschulen, Karrierezentren, Alumni-Teams, akademische Fachbereiche und operative Mitarbeiter, die für die Planung, Aktion und Auswertung von Ereignissen auf dem gesamten Campus verantwortlich sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits Raumreservierungs- oder Kalender-Tools nutzen, sich bei der Verwaltung von Anbietern, Budgets, Zeitleisten und der Nachbereitung von Ereignissen jedoch weiterhin auf manuelle Koordination verlassen.

Das Problem: Ihr Veranstaltungsteam organisiert über 200 Ereignisse pro Jahr über E-Mail-Threads und ein gemeinsames Laufwerk.

Wenn Sie Campus-Ereignisse organisieren – sei es im Bereich Student Affairs, im Career Center, in der Alumni-Arbeit oder in einer Fachbereichsverwaltung –, kennen Sie die Koordinationsprobleme bereits. Allein die Orientierungswoche umfasst Dutzende von Veranstaltungsorten, Catering-Bestellungen, AV-Setups, Risikobewertungen und Marketing-Zeitleisten. Multiplizieren Sie das dann mit Homecoming, Abschlussfeiern, Gastvorträgen, Karrieremessen, Veranstaltungen von Studentenorganisationen und den Dutzenden kleinerer Programme, die jede Woche stattfinden.

Die meisten Teams koordinieren ihre Arbeit nach wie vor über eine Kombination aus Google Docs, E-Mail-Ketten, Tabellenkalkulationen und veralteten Raumreservierungssystemen. Das Ergebnis: doppelt gebuchte Veranstaltungsorte, verpasste Fristen von Anbietern, Budgetüberschreitungen, die niemand bemerkt, bis die Kreditkartenabrechnung eintrifft, und keine standardisierte Methode, um zu messen, ob ein Ereignis tatsächlich erfolgreich war. Die Georgia Southern University führte in einem einzigen Herbstsemester eine Nachverfolgung von über 1.162 Ereignissen und 79.408 Teilnehmern durch, und ihre Daten zeigten, dass die Verbleibquote der Studenten, die mindestens ein Ereignis besuchten, bei 79,4 % lag, verglichen mit 72 % insgesamt. Die Ereignisse sind wichtig, aber die Infrastruktur, um sie in großem Maßstab durchzuführen, hält selten Schritt.

Das Koordinationsproblem verschärft sich, wenn Hochschulen versuchen, die Wirkung zu messen. Daten der University of Houston zeigen, dass Studierende mit vier oder mehr Engagement-Aktivitäten auf dem Campus eine Verbleibquote von 92 % aufweisen, verglichen mit 78 % bei Studierenden ohne jegliches Engagement. Alle sind sich einig, dass Ereignisse die Verbleibquote steigern, doch nur wenige Hochschulen verfügen über die operativen Systeme, um diese zu planen, durchzuführen und zu analysieren, ohne ihre Teams zu überlasten.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Das Center for Career Exploration and Success der Miami University organisiert jährlich über 200 Ereignisse mit einer Erfolgsquote von 98 % und erreicht damit 19.107 Studierende. Vor der Einführung von ClickUp stützte man sich auf E-Mails, Google Docs und persönliche Meetings, ohne standardisierte Prozesse. Michael Turner, stellvertretender Direktor: ClickUp ist ein großartiges tool, das wir nutzen, um bei Ereignissen organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten. Die Plattform hat uns ein Repository für Wissen verschafft. Er fügte hinzu: „Wir sind auf dem Weg, eines der führenden Karrierezentren in den Vereinigten Staaten zu werden. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir einen Plan für den Erfolg haben. ClickUp ist ein großartiges tool, das wir nutzen, um bei Ereignissen organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten. Die Plattform hat uns ein Repository für Wissen verschafft. Er fügte hinzu: „Wir sind auf dem Weg, eines der führenden Karrierezentren in den Vereinigten Staaten zu werden. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir einen Plan für den Erfolg haben.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das Ersetzen von Veranstaltungsexpertise, sondern die Schaffung einer transparenten Betriebsebene rund um die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltungsorten, Anbietern, Budgets und Teams. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, ist die Einrichtung eines funktionierenden Campus-Veranstaltungsmanagements innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Veranstaltungsbetrieb testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Veranstaltungsorte, Ihr Veranstaltungsangebot und Ihr Personalmodell an.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das Ersetzen von Veranstaltungsexpertise, sondern die Schaffung einer transparenten Betriebsebene rund um die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltungsorten, Anbietern, Budgets und Teams. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, ist die Einrichtung eines funktionierenden Campus-Veranstaltungsmanagements innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Veranstaltungsbetrieb testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Veranstaltungsorte, Ihr Veranstaltungsangebot und Ihr Personalmodell an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Veranstaltungsbetrieb testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Veranstaltungsorte, Ihr Veranstaltungsangebot und Ihr Personalmodell an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für das Campus-Ereignis-Management mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Arbeitsbereich für das Veranstaltungsmanagement mit Vorlagen für die Planung, Budget-Trackern, Workflows zur Anbieterkoodination und Analysen nach dem Ereignis.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Vorlagen für Zeitleisten, Übergaben der Eigentümerschaft, Budget-Checkpoints und Workflows für die Berichterstellung. Ihr Team kann diesen dann an Ihr Veranstaltungsvolumen, die Größe des Campus und Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Vorlagen für Zeitleisten, Übergaben der Eigentümerschaft, Budget-Checkpoints und Workflows für die Berichterstellung. Ihr Team kann diesen dann an Ihr Veranstaltungsvolumen, die Größe des Campus und Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen.

Super-Agent für das Management von Ereignissen auf dem Campus

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren ClickUp-Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur

Richten Sie einen eigenen Space namens „Campus-Veranstaltungen“ mit vier Ordnern ein (oder beginnen Sie mit einer Vorlage für die Veranstaltungsplanung und passen Sie diese nach Bedarf benutzerdefiniert an):

Veranstaltungspipeline: Listen für Ereignisse, genehmigte/in Planung befindliche sowie abgelehnte/zurückgestellte Ereignisse

Aktuelle Ereignisse: Listen, sortiert nach Ereignis-Typ (Orientierung, Karrieremessen, Studentenleben, Alumni, Wissenschaft/Vorträge, Sport)

Anbieter- und Veranstaltungsortmanagement: Listen für den Kalender der Veranstaltungen, das Anbieterverzeichnis und die Nachverfolgung der Verträge

Nachbereitung & Archiv: Listen für Ereignisse in der Nachbereitung und ein durchsuchbares Archiv vergangener Ereignisse mit Vorlagen und gewonnenen Erkenntnissen

Schritt 2: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe des Ereignisses

Fügen Sie diese Felder zu Ihrer Vorlage für Ereignisse hinzu, damit jedes Ereignis über seine wichtigsten Daten verfügt ( siehe alle Benutzerdefinierten Felder ):

Feld Typ Zweck Ereignisdatum Datum Wenn das Ereignis stattfindet Veranstaltungsort Ausklappen Studentenwerk, Zentrum für darstellende Künste, Stadion, Innenhof usw. Erwartete Teilnehmerzahl Anzahl Prognostizierte Teilnehmerzahl für den Plan Tatsächliche Besucherzahl Anzahl Anmeldezahlen nach dem Ereignis Gesamtbudget Währung Genehmigtes Budget für Ereignisse Tatsächliche Ausgaben Währung Laufende Gesamtsumme der Ausgaben Ereignis-Typ Ausklappen Orientierungsveranstaltung, Karrieremesse, Gastvortrag, Homecoming, Studentenvereinigung, Alumni Risikostufe Ausklappen Niedrig, Mittel, Hoch (basierend auf der Größe der Besucherzahl, Alkohol, Außenbereich usw.)

Schritt 3: Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein

Campus-Ereignis-Management – Super-Agent-Builder

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein (Name der Einrichtung, Studierendenzahl, Teamgröße, Anzahl der jährlichen Ereignisse, Veranstaltungsorte, Budget). Brain erstellt die Aufgabenstruktur, Vorlagen für die Planung, Anbieter-Tracker und Automatisierungsregeln als Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie sofort nutzen können. (Neu bei Super Agents? Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren ersten erstellen. )

Schritt 4: Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein

Campus-Veranstaltungsmanagement – Super-Agent-Auslöser für die Automatisierung

Konfigurieren Sie diese zentralen Automatisierungen, damit das System selbstständig läuft ( erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren ):

Wenn… Dann… Das Ereignis findet in 8 Wochen statt Erstellen Sie eine Checkliste für die Planung anhand einer Vorlage und weisen Sie einen Leiter für Ereignisse zu Das Ereignis findet in 6 Wochen statt Erstellen Sie Aufgaben für die Aktion: Social-Media-Kalender, E-Mail-Kampagne, Anfragen für Beschilderung Die tatsächlichen Ausgaben übersteigen 90 % des Gesamtbudgets Ändern Sie das Risikoniveau auf „Hoch“ und benachrichtigen Sie den Leiter des Ereignisses und den Abteilungsleiter. Der Status des Ereignisses ändert sich zu „Fertiggestellt“ Erstellen Sie Aufgaben für die Zeit nach dem Ereignis: Verteilung von Umfragen, Budgetabgleich, Meeting zur Nachbesprechung Aufgabe zur Umfrage nach dem Ereignis nicht innerhalb von 14 Tagen fertiggestellt Eskalieren: Tag 7 → Erinnerung, Tag 14 → Direktor

Was der Agent über den gesamten Lebenszyklus des Veranstaltungsmanagements abdeckt

Ein KI-Agent für das Campus-Veranstaltungsmanagement ist kein Chatbot, der Fragen zur Veranstaltungsplanung beantwortet. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Projektmanagement-Workspace läuft und die strukturierten, wiederkehrenden Aufgaben übernimmt, die Ihr Veranstaltungsteam derzeit manuell zu erledigen hat: Checklisten erstellen, Nachverfolgung der Anbieter, Meldung von Budgetüberschreitungen, Sammlung von Daten nach dem Ereignis.

Lebenszyklusphase Was der Agent tut Was es ersetzt Konzeption & Genehmigung Erstellt Aufgaben für Vorschläge für Ereignisse mit Genehmigungsstufen, prüft die Verfügbarkeit von Veranstaltungsorten anhand des Gesamtkalenders und leitet die Vorabgenehmigung des Budgets an die zuständige Abteilung weiter E-Mail-Threads, mündliche Genehmigungen, manuelle Kalenderüberprüfungen Planung Erstellt eine vollständige Checkliste für die Planung anhand einer Vorlage, weist Teammitgliedern Aufgaben mit Fristen entsprechend dem Termin des Ereignisses zu und führt die Nachverfolgung von Angeboten und Verträgen von Anbietern durch Das Google Doc vom letzten Jahr kopieren und hoffen, dass nichts übersehen wurde Aktion Erstellt eine Marketing-Zeitleiste mit kanalspezifischen Aufgaben (Social Media, E-Mail, Beschilderung, Website), führt die Nachverfolgung der Anmeldungen durch und markiert niedrige Anmeldezahlen im Vergleich zu den Einzelzielen Zerstreute Erinnerungen und Social-Media-Beiträge in letzter Minute Durchführung Erstellt eine Zeitleiste für den Veranstaltungstag mit den Anlieferungszeiten der Anbieter, den Aufgaben der Freiwilligen und den Notfallkontakten an einem Ort Gedruckte Programmhefte und Texte für Gruppen-SMS Nach dem Ereignis Löst nach Abschluss des Ereignisses automatisch die Verteilung von Umfragen, die Budgetabstimmung und die Erstellung von Meetings aus Manuelle Nachverfolgung, die oft nicht stattfindet Portfolioanalyse Erfasst Daten zu Besucherzahlen, Ausgaben, Zufriedenheit und Kundenbindung über alle Ereignisse hinweg für die semester- und jahresbezogene Berichterstellung Das hektische Sammeln von Daten aus fünf verschiedenen Systemen zum Jahresende

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 500 Ereignisse pro Jahr) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie Budgetzusammenfassungen auf Abteilungsebene hinzu. Fügen Sie Vorlagen für Forschungssymposien und Konferenzen hinzu. Beziehen Sie die Nachverfolgung der Compliance bei gesponserten Ereignissen für Industriepartner mit ein. R2-Universität (200–500 Ereignisse/Jahr) Vereinfachen Sie das Lieferantenmanagement durch eine Liste bevorzugter Lieferanten anstelle einer vollständigen Nachverfolgung von Ausschreibungen. Reduzieren Sie die Risikobewertung auf zwei Stufen (Standard/erhöht). Konzentrieren Sie die Analysen auf die 20 Ereignisse mit der größten Wirkung. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (100–200 Ereignisse/Jahr) Stärken Sie die Unterstützung von Ereignissen studentischer Organisationen durch vereinfachte Workflows. Fügen Sie Genehmigungsstufen durch Berater hinzu. Konzentrieren Sie die Aktionen auf Instagram und campusinterne Kanäle statt auf LinkedIn. Community College (50–150 Ereignisse/Jahr) Konzentrieren Sie sich auf Karrieremessen, Transfertage und Ereignisse im Rahmen von Partnerschaften mit der Gemeinde. Fügen Sie gegebenenfalls die Koordination von Veranstaltungsorten an mehreren Standorten hinzu. Vereinfachen Sie die Nachverfolgung des Budgets bis hin zu Zuweisungen auf Abteilungsebene. Berufsschule (20–75 Ereignisse/Jahr) Konzentrieren Sie sich auf Networking-Veranstaltungen für Arbeitgeber, Zertifikatsverleihungen und Tage der offenen Tür. Fügen Sie eine Nachverfolgung der Arbeitgeberbeziehungen hinzu. Ersetzen Sie Vorlagen für Alumni-Veranstaltungen durch Vorlagen für Ereignisse mit Industriepartnern.

Verwalten Sie das Campus-Ereignis-Management an einem Ort

Das Veranstaltungsmanagement auf dem Campus gerät ins Stocken, wenn Checklisten, Veranstaltungsortbuchungen, Nachverfolgung von Anbietern, Budgetnachverfolgung und Berichterstellung nach der Veranstaltung in separaten Systemen ohne gemeinsame Arbeitsansicht verwaltet werden. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung den Veranstaltungsbetrieb auf dem Campus in ein wiederholbares System umwandeln, das eine bessere Planung, weniger versäumte Übergaben, bessere Sichtbarkeit des Budgets und klarere Berichterstellung über die Auswirkungen von Ereignissen ermöglicht.

Das Ziel ist nicht, Ihre Raumreservierungs-Tools oder Dateispeichersysteme zu ersetzen. Es geht darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit über den gesamten Veranstaltungszyklus hinweg zu verbessern und Ihrem Team zu helfen, mehr Ereignisse durchzuführen, ohne sich dabei zu verausgaben. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an die Größe Ihres Campus und Ihr Portfolio an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team das ganze Jahr über tatsächlich nutzen kann.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI tatsächlich die Komplexität großer Campus-Ereignisse wie Abschlussfeiern bewältigen?

Ja. Der KI-Agent trifft keine Entscheidungen bezüglich der Gestaltung des Ereignisses. Er sorgt für die Einhaltung des Workflows der Planung: Er erstellt Checklisten aus Vorlagen, weist Aufgaben mit Fristen im Verhältnis zum Termin des Ereignisses zu, führt die Nachverfolgung der Rückmeldungen der Anbieter durch und eskaliert überfällige Elemente. Bei einem Ereignis mit mehr als 50 Unteraufgaben ist genau diese Struktur entscheidend, damit nichts unter den Tisch fällt.

Wie werden dabei Ereignisse über mehrere Abteilungen und Budgets hinweg abgewickelt?

Jede Ereignis-Aufgabe verfügt über benutzerdefinierte Felder für Abteilung, Finanzierungsquelle und Budgetzuweisung. Der Sachbearbeiter führt die Nachverfolgung der Ausgaben auf Ereignis-Ebene durch und fasst sie in den Dashboards der Abteilungen und der Portfolios zusammen. Wenn die Abteilung für studentische Angelegenheiten und die Abteilung für akademische Angelegenheiten ein Ereignis gemeinsam sponsern, sehen beide Abteilungen ihren Anteil am Budget und an den Aufgaben an einem Ort und nicht in separaten Tabellen.

Wie sieht es mit der Sicherheit der Daten für Ereignisse von Studierenden aus?

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Die Anwesenheitsdaten der Studierenden verbleiben dank Berechtigungskontrollen in Ihrem Arbeitsbereich. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Lässt sich dies in unser bestehendes Raumreservierungssystem wie 25Live oder EMS integrieren?

Der KI-Agenten-Arbeitsbereich funktioniert parallel zu Ihren bestehenden Planungstools. Daten zur Verfügbarkeit von Veranstaltungsorten aus 25Live oder EMS können in die benutzerdefinierten Felder jeder Ereignis-Aufgabe einfließen. Der Agent ersetzt nicht Ihr zentrales Raumreservierungssystem. Er wird zur operativen Ebene, auf der Ihr Team Ereignisse plant, koordiniert und darüber berichtet, die auf diesen Buchungen basieren. Sie können Systeme auch über die Integrationen und die API von ClickUp verbinden.

Inwiefern unterscheidet sich dies von der reinen Nutzung eines gemeinsamen Google Drive für die Planung von Ereignissen?

Ein gemeinsames Laufwerk speichert Dateien. Es weist keine Aufgaben zu, führt keine Nachverfolgung von Fristen durch, eskaliert keine überfälligen Elemente, berechnet keine Budgetabweichungen und erstellt keine Berichte nach den Ereignissen. ClickUp mit einem KI-Agenten ist die operative Ebene, die Ihren Planungsprozess für Ereignisse in ein automatisiertes, nachverfolgbares System verwandelt. Die Planungsdokumente können weiterhin in ClickUp Docs gespeichert werden, haben nun aber eine Verbindung zu Aufgaben, Zeitleisten und Automatisierungen. Sie können auch erkunden, wie andere Hochschulen das Fördermittelmanagement und die Ressourcenplanung mit demselben Ansatz handhaben.