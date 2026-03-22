Was Sie zu erledigen haben, um Verwaltungsaufgaben mithilfe von KI durchzuführen

62 % der Bildungseinrichtungen verzeichneten in den letzten fünf Jahren einen Anstieg des Volumens an Zeugnisanfragen, während 40 % der derzeitigen Mitarbeiter im Immatrikulationsamt voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre in den Ruhestand gehen werden. Das Immatrikulationsamt steht mit jedem Studierenden und jedem akademischen Fachbereich in Verbindung, arbeitet jedoch mit Legacy-Systemen, die kaum miteinander kommunizieren. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann Workflows für die Kursplanung, die Bearbeitung von Anmeldeausnahmen, die Bearbeitung von Zeugnissen, die Überprüfung von Studienabschlüssen und die Nachverfolgung der FERPA-Konformität automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die Aufgaben der Studienverwaltung zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich anzusehen, welche betrieblichen Belastungen ein solches System beheben soll. Für die meisten Studienverwaltungen besteht das Problem nicht darin, dass die Arbeit unklar ist. Vielmehr ist die Arbeit auf zu viele Systeme, Fristen und Genehmigungen verteilt, als dass jemand den gesamten Prozess klar überblicken könnte.

Für wen ist dieses Setup für die Studienverwaltung geeignet? Dieses Setup richtet sich an Registratoren, stellvertretende Registratoren, Terminplanungsteams, Mitarbeiter der Aktenverwaltung, Administratoren für Abschlussprüfungen, Prüfer für die Anrechnung von Studienleistungen, Koordinatoren für Abschlussfeiern sowie Compliance-Mitarbeiter, die für die Abwicklung der Registrierungsarbeit über mehrere Systeme und Fristen zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über ein SIS verfügen, aber bei der Verwaltung von Ausnahmen, Genehmigungen, AktenWorkflows und richtliniengesteuerten Prozessen noch auf manuelle Koordination angewiesen sind.

Das Problem: Ihr Studiensekretariat ist das Rückgrat der Einrichtung und wird nur mit Banner und Klebeband zusammengehalten

Wenn Sie im Immatrikulationsamt arbeiten, wissen Sie etwas, was der Rest des Campus nicht ganz zu schätzen weiß: Ihr Büro ist an fast jedem Kontaktpunkt mit den Studierenden beteiligt, von der Einschreibung bis zur Abschlussfeier. Kursplanung, Anmeldung, Benotung, Zeugnisse, Studiengangsprüfungen, Anrechnung von Studienleistungen, FERPA-Konformität, Katalogverwaltung, Abschlussverfahren. Und irgendwie läuft all das über eine Kombination aus einem 20 Jahre alten SIS, E-Mail und einem Ablagesystem, das nur zwei Mitarbeiter in Ihrem Team verstehen.

Der operative Druck ist unerbittlich. Eine GAO-Studie ergab, dass durchschnittlich 43 % der an einer Herkunftseinrichtung erworbenen Guthaben bei einem Wechsel verloren gingen, und die Bewertung von Transfer-Guthaben ist einer der arbeitsintensivsten Prozesse im Büro. Hinzu kommen: Ausnahmen bei der Immatrikulation, die manuelle Übersteuerungen erfordern, Anfragen nach Zeugnissen, die am Ende jedes Semesters sprunghaft ansteigen, Studiengangsprüfungen, bei denen Studienjahre aus den letzten zehn Jahren abgeglichen werden müssen, und FERPA-Schulungen, die jeder neue Mitarbeiter benötigt und die jeder zurückkehrende Mitarbeiter vergisst.

Im Prüfungsamt werden institutionelle Richtlinien in die operative Realität umgesetzt. Wenn Lehrplankommissionen Änderungen genehmigen, übernimmt das Prüfungsamt diese in den Studienkatalog. Wenn die Fakultät die Benotungsskalen ändert, passt das Prüfungsamt das System entsprechend an. Wenn Studierende ihre Unterlagen benötigen, ist das Prüfungsamt der Verwalter. Es ist die am stärksten regulierte und prozessintensivste Verwaltungsstelle auf dem Campus und leidet unter chronischem Personalmangel.

So hat CU Anschutz das Problem gelöst: Der CU Anschutz-Campus der University of Colorado ersetzte fünf Legacy-Systeme durch ClickUp für mehr als 170 Benutzer in seinem zentralen IT-Team. Die manuelle Berichterstellung sank auf null. Anna Alex, Leiterin der Abteilung für Campus-Technologie: Die Arbeitsmoral des Teams stieg, weil die Mitarbeiter Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Die Arbeitsmoral des Teams stieg, weil die Mitarbeiter Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das SIS zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um die Abläufe zwischen Systemen, Mitarbeitern und Genehmigungen zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Setup für die Aufgaben der Studienverwaltung innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das SIS zu ersetzen, sondern eine sichtbare Betriebsebene rund um die Abläufe zwischen Systemen, Mitarbeitern und Genehmigungen zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Setup für die Aufgaben der Studienverwaltung innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Registraturbetrieb testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihr SIS, Ihr Datenaufkommen und Ihre Workflow-Engpässe an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Registraturbetrieb testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihr SIS, Ihr Datenaufkommen und Ihre Workflow-Engpässe an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Registratur mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Arbeitsbereich für die Aufgaben der Studienverwaltung mit Workflows für Terminplanung, Ausnahme-Nachverfolgung, Zeugnisverwaltung und Compliance-Überwachung.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Weiterleitungslogik, Service-Level-Kontrollpunkte und Genehmigungs-Workflows. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihr SIS-Setup und die Workload des Registrars anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Weiterleitungslogik, Service-Level-Kontrollpunkte und Genehmigungs-Workflows. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihr SIS-Setup und die Workload des Registrars anpassen.

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur

Richten Sie einen eigenen Space namens „Studienverwaltungsaufgaben“ mit vier Ordnern ein:

Planung & Anmeldung: Listen für die Erstellung von Kursplänen, die Verwaltung von Kursgruppen, Ausnahmen bei der Anmeldung und die Überwachung der Einschreibungen

Unterlagen & Zeugnisse: Listen für Zeugnisanforderungen, Studiengangsprüfungen, Abschlussfreigaben und die Bewertung von Anrechnungsleistungen

Compliance & Richtlinien: Liste zur Nachverfolgung von FERPA-Schulungen, Offenlegungsprotokolle, Katalogaktualisierungen und Umsetzung von Lehrplanänderungen

Abschlussfeiern und Zeremonien: Listen für Abschlussanträge, die Organisation der Feierlichkeiten, die Bearbeitung von Diplomen und die Überprüfung von Auszeichnungen

Schritt 2: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe

Fügen Sie diese Felder zu Ihren Aufgabenvorlagen für die Studienverwaltung hinzu ( siehe alle Benutzerdefinierten Felder ):

Feld Typ Zweck Studierenden-ID Kurzer Text Studierenden-ID zur Verknüpfung von Datensätzen Anfragetyp Ausklappen Zeugnis, Ausnahme, Audit, Transferbewertung, FERPA, Sonstiges Priorität Ausklappen Standard, Eil, Express, Notfall Katalogjahr Kurzer Text Für die Studienleistungsprüfung maßgebliches Studienjahr des Studierenden Status „Zurückgestellt“ Ausklappen Keine, Finanzwesen, Akademisches, Disziplinarwesen, Mehrere Bearbeitung von SLA Datum Zieltermin basierend auf der Art der Anfrage Genehmigungskette Personen Berater, Abteilung, Registratur, die dieser Anfrage zugewiesen sind FERPA-Kennzeichnung Kontrollkästchen Zeigt an, dass die Aufgabe FERPA-geschützte Daten betrifft

Schritt 3: Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein

Super-Agenten-Generator für Aufgaben der Studienverwaltung

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obenstehende Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein (Name der Einrichtung, Studierendenpopulation, SIS, Umfang der Zeugnisse, Mitarbeiterzahl). Brain erstellt die Workflows für die Terminplanung, die Weiterleitung von Ausnahmen, die Zeugnis-Pipelines und die Compliance-Nachverfolgung als Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie sofort nutzen können. (Sind Sie neu bei Super Agents? Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren ersten erstellen. )

Schritt 4: Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein

Super-Agent-Automatisierung

Konfigurieren Sie diese zentralen Automatisierungen, damit das System selbstständig läuft ( erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren ):

Wenn… Dann… Eingegangene Zeugnisanforderung mit Status „Zurückgestellt“ ≠ Keine Verarbeitung unterbrechen, Studierenden über die Art der Sperre informieren, Aufgabe zur Aufhebung der Sperre erstellen Registrierungsausnahme nicht innerhalb von 48 Stunden bearbeitet An den Leiter der Studienverwaltung weiterleiten, den Studierenden über die Verzögerung informieren Das Fälligkeitsdatum für die FERPA-Schulung ist in 30 Tagen für alle Mitarbeiter Erstellen Sie eine Aufgabe zur Erinnerung an die Schulung und benachrichtigen Sie den Vorgesetzten, falls diese nicht fristgerecht abgeschlossen wird Antrag auf Abschluss eingereicht Führen Sie automatisierte Prüfungen der Studienleistungen durch, kennzeichnen Sie noch ausstehende Anforderungen und erstellen Sie manuelle Überprüfungsaufgaben für Grenzfälle Bewertung der Anrechnung von Studienleistungen erhalten Überprüfen Sie die Äquivalenzdatenbank auf frühere Bewertungen desselben Kurses/derselben Einrichtung und füllen Sie die Felder automatisch aus, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird

Was der Agent über den gesamten Lebenszyklus der Aufgaben der Studienverwaltung abdeckt

Ein KI-Agent für die Aufgaben der Studienverwaltung ist kein Ersatz für das SIS. Es handelt sich um ein System, das innerhalb Ihres Workspace für Projektmanagement läuft und die Komplexität der Workflows bewältigt, für die Ihr SIS nicht ausgelegt ist: Weiterleitung von Genehmigungen, Nachverfolgung von Ausnahmen, Durchsetzung von SLAs und abteilungsübergreifende Koordination. Das SIS speichert die Daten. Der Agent erledigt die Arbeit.

Lebenszyklusphase Was der Mitarbeiter tut Was es ersetzt Stundenplanerstellung Verwaltet den mehrstufigen Workflow von Abteilungsanfragen über die Konfliktlösung bis hin zum endgültigen SIS-Upload und übernimmt die Nachverfolgung der Raumnutzung sowie der Auslastungsraten Tabellenkalkulationsbasierte Terminplanung mit E-Mail-basierter Konfliktlösung Immatrikulation Leitet Ausnahmeanfragen je nach Art durch Genehmigungswege, setzt Fristen durch und führt die Nachverfolgung von Bearbeitungszeiten durch Papierformulare und E-Mail-Ketten für Ausnahmegenehmigungen bei Voraussetzungen und Ausnahmen der Kapazität Bearbeitung von Zeugnissen Verwaltet die Pipeline von der Anfrage bis zur Auslieferung mit Rückhalteprüfungen, Nachverfolgung des SLA und Warnmeldungen bei Personalbedarf in Spitzenzeiten Manuelles Warteschlangenmanagement ohne Sichtbarkeit auf Verarbeitungsengpässe Studiengangsprüfungen Verfolgt Ersatzanträge, Workflows zur Abschlussfreigabe und den Abgleich von Studienjahren bei Programmänderungen Individuelle Prüfungsüberprüfungen mit Stammeswissen darüber, welche Ausnahmen genehmigt wurden FERPA-Konformität Verfolgt den Abschluss von Schulungen, protokolliert Offenlegungen, verwaltet Untersuchungen von Incidents und überwacht Vereinbarungen mit Dritten Jährliche Schulungs-E-Mails, die unbeachtet bleiben, und Offenlegungsprotokolle in Ordnern Anrechnung von Studienleistungen Pflegt Äquivalenzdatenbanken, leitet Abteilungsanfragen weiter, führt die Nachverfolgung von Zulassungsquoten durch und verwaltet Anrechnungsvereinbarungen Jedes Mal eine Kurs-für-Kurs-Bewertung von Grund auf neu, auch für bereits bewertete Kurse

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Bildungseinrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschuleinrichtungen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 30.000 Studierende) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Berücksichtigen Sie die Komplexität von Graduierten- und berufsbezogenen Studiengängen (Credits für Dissertationen, Nachverfolgung von Abschlussprüfungen, Anforderungen an die Studienzeit). Erweitern Sie die Bewertung von Anrechnungsleistungen für Kurse auf Graduiertenebene. Integrieren Sie die Funktionen in Workflows zur Fördermittelverwaltung für die Anmeldung von Forschungsassistenzstellen. R2-Universität (10.000–30.000 Studierende) Vereinfachen Sie die Stundenplanerstellung durch ein zentralisiertes Modell. Reduzieren Sie die Komplexität der Anrechnung von Studienleistungen, indem Sie sich auf die 20 wichtigsten Partnerhochschulen konzentrieren. Fügen Sie Workflows zur Abteilungskoordination für das Management von Lehrplanänderungen hinzu. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (2.000–5.000 Studierende) Legen Sie bei der Bearbeitung von Ausnahmefällen Wert auf eine persönliche Note (weniger Anfragen, aber jede ist wichtiger). Vereinfachen Sie die FERPA-Nachverfolgung für kleinere Teams. Sorgen Sie für eine stärkere Einbindung der Studienberater bei der Überprüfung von Studienleistungen, da das Verhältnis von Studienberatern zu Studierenden geringer ist. Community College (5.000–20.000 Studierende) Legen Sie den Schwerpunkt stark auf die Bewertung von Anrechnungsleistungen und das Management von Anrechnungsvereinbarungen (dies ist die zentrale Herausforderung). Fügen Sie die Nachverfolgung von Doppel- und Parallelimmatrikulationen hinzu. Vereinfachen Sie die Studiengangsprüfung auf die Anforderungen für Zertifikate und Associate Degrees. Passen Sie sich an die staatlichen Rahmenbedingungen für Anrechnungen an. Berufsschule (500–5.000 Schüler) Konzentrieren Sie sich auf die Nachverfolgung des Abschlusses und die Ausstellung von Zeugnissen (Zertifikate, Diplome). Ersetzen Sie die herkömmliche Bearbeitung von Zeugnissen durch Workflows zur Überprüfung von Qualifikationen. Fügen Sie die Nachverfolgung der Zulassungsberechtigung als Bestandteil der Studienabschlussprüfung hinzu. Passen Sie die Anforderungen an branchenspezifische Studiengänge an.

Studienverwaltungsaufgaben an einem Ort ausführen

Die Arbeitsabläufe im Immatrikulationsamt geraten ins Stocken, wenn Terminplanung, Ausnahmen, Zeugnisse, Audits, Transferbewertungen und die Nachverfolgung der Compliance in getrennten Systemen ohne gemeinsame Arbeitsansicht stattfinden. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Arbeitsabläufe im Immatrikulationsamt in ein einheitliches, wiederholbares System umwandeln, das die Weiterleitung unterstützt, bessere Sichtbarkeit bei Engpässen bietet, klarere Übergaben ermöglicht und eine strengere Einhaltung der Compliance-Vorgaben unterstützt.

Das Ziel ist nicht, Ihren SIS- oder Zeugnisanbieter zu ersetzen. Es geht darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit bei Fristen und Genehmigungen zu verbessern und Ihrem Büro dabei zu helfen, umfangreiche, regelwerksintensive Arbeiten zu bewältigen, ohne sich auf E-Mail-Archäologie und das lokale Gedächtnis verlassen zu müssen. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an Ihre Art von Einrichtung und Ihre SIS-Umgebung an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Registraturteam tatsächlich jedes Semester nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI die Komplexität der Kursplanung mit Raumkonflikten und Einschränkungen seitens der Dozenten bewältigen?

KI-Agenten lösen keine NP-schwierigen Optimierungsprobleme. Sie verwalten den Workflow rund um die Stundenplanerstellung: Sie sammeln Anfragen der Fachbereiche, führen die Nachverfolgung von Verstößen gegen Vorgaben durch, leiten Aufgaben zur Konfliktlösung weiter und protokollieren Änderungen nach Veröffentlichung des Stundenplans. Die Studienverwaltung trifft weiterhin die Entscheidungen zur Stundenplanerstellung, aber der Agent stellt sicher, dass zwischen der Anfrage und dem endgültigen Stundenplan nichts übersehen wird.

Funktioniert das mit Banner, Colleague oder PeopleSoft?

Der KI-Agenten-Workspace arbeitet mit Ihrem bestehenden SIS zusammen. Er liest nicht direkt aus Ihrem SIS aus und schreibt auch nicht direkt in Ihr SIS. Stattdessen verwaltet er die operativen Workflows (Genehmigungen, Ausnahmen, Compliance-Nachverfolgung), die SIS-Transaktionen begleiten. Stellen Sie sich dies als die Ebene des Projektmanagements über Ihrem System of Record vor, ähnlich wie CU Anschutz fünf Legacy-Systeme in einer operativen Ebene konsolidiert hat.

Wie sieht es mit der FERPA-Konformität für Studentenakten im Workspace aus?

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Der Workspace ist mit Berechtigungsstufen konfiguriert, die Ihren FERPA-Zugriffskontrollen entsprechen. Mitarbeiter sehen nur die Aufgaben, die für ihre Rolle relevant sind. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Alle Details finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Wie werden Zeugnisanfragen in Zeiträumen mit Spitzenbelastungen abgewickelt?

Die Automatisierung erfasst das wöchentliche Zeugnisvolumen und vergleicht es mit historischen Mustern. Wenn das Volumen die Schwelle Ihrer Kapazität überschreitet, löst dies Auslöser für den Einsatz von Aushilfskräften oder die Genehmigung von Überstunden aus. Die Nachverfolgung der SLA stellt sicher, dass Eil- und Expressanfragen priorisiert werden, und die Automatisierung der Hold-Prüfung verhindert unnötigen Zeitaufwand für Anfragen, die abgelehnt werden.

Kann dies bei der aktuellen Welle von Pensionierungen im Bereich der Studienverwaltung helfen?

Ja, aber nicht durch den Ersatz von Registratoren. Der Agent erfasst institutionelles Wissen in strukturierten Workflows: dokumentierte Genehmigungsprozesse, Äquivalenzdatenbanken, Präzedenzfälle für Ausnahmen und Compliance-Verfahren. Wenn erfahrene Registratoren in den Ruhestand gehen, bleibt das operative Wissen im System erhalten, anstatt mit der Person verloren zu gehen.