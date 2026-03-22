Zu erledigen: KI zur Abteilungskoordination

Die Zahl der Verwaltungspositionen an Hochschulen stieg zwischen 1993 und 2009 um 60 % – zehnmal so stark wie die Zahl der festangestellten Lehrkräfte –, doch die Universitätsabteilungen koordinieren sich nach wie vor über E-Mails, gemeinsame Laufwerke und Meetings, was eine enorme Aufgabe darstellen könnte. Die Lehrkräfte verbringen 30 % ihrer Arbeitswoche mit Meetings und E-Mails statt mit Lehre oder Forschung. Die grundlegende Herausforderung besteht darin, dass Universitäten dezentrale Organisationen sind, die versuchen, koordiniert zu handeln. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die abteilungsübergreifende Nachverfolgung von Projekten, das Ausschussmanagement, gemeinsame Governance-Workflows und die Berichterstellung über strategische Pläne automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die Abteilungskoordination zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich die Koordinationslücke anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Universitäten besteht das Problem nicht in einem Mangel an Ausschüssen, Plänen oder Systemen. Vielmehr sind Entscheidungen, Übergaben und Aktionspunkte auf zu viele voneinander getrennte Orte verteilt, sodass niemand den Gesamtüberblick klar erkennen kann.

Für wen ist dieses Setup zur Abteilungskoordination geeignet? Dieses Setup richtet sich an Mitarbeiter der Rektoratsverwaltung, Dekane, Fachbereichsleiter, Ausschussverwalter, Leiter der strategischen Planung, Mitarbeiter der Hochschulleitung sowie Teams für den Hochschulbetrieb, die für die Koordinierung der Arbeit zwischen akademischen und administrativen Einheiten zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die zwar bereits über Kommunikations- und Tools zur Dateifreigabe verfügen, aber dennoch auf manuelle Koordination angewiesen sind, um Projekte, Vorschläge und Entscheidungen voranzubringen.

Das Problem: Ihre Universität hat 47 Ausschüsse, 12 gemeinsame Leitungsgremien und keinen zentralen Ort, an dem Sie sehen können, was diese zu erledigen haben

Wenn Sie die Arbeit zwischen akademischen Fachbereichen und Verwaltungseinheiten koordinieren, kennen Sie das Paradoxon: Universitäten bilden mehr Ausschüsse, Task Forces und Arbeitsgruppen als jede andere Art von Organisation, und sie haben die geringste Sichtbarkeit darüber, was diese Gruppen tatsächlich leisten. Eine Änderung des Lehrplans erfordert die Genehmigung durch den Fachbereich, den Lehrplankomitee der Fakultät, den Universitätssenat und manchmal auch das Rektorat. Eine Neueinstellung von Lehrkräften erfordert die Koordination zwischen dem Fachbereich, dem Dekanat, der Personalabteilung, der Finanzabteilung, der IT und der Hausverwaltung. Eine strategische Planungsinitiative betrifft alle Bereiche auf dem Campus und existiert in einer PowerPoint-Präsentation, die niemand aktualisiert.

Eine Studie der UCLA und des MIT Press zum Datenmanagement an Universitäten ergab, dass eines der größten Hindernisse für die institutionelle Effektivität die Dezentralisierung ist, die dazu führt, dass Daten und Arbeit in den Abteilungen isoliert bleiben. Die Forscher stellten fest, dass „Universitäten oft kommerzielle Lösungen als isolierte Systeme kaufen, die nicht miteinander kompatibel sind“ und dass die Hochschulleitung „unerwarteterweise eine weitreichende Lücke im Infrastrukturdenken feststellte“. Kurz gesagt: Die Systeme existieren, aber niemand hat sie miteinander verbunden.

Das Ergebnis sind Doppelarbeit, Entscheidungsengpässe und strategische Pläne, die schon im Moment ihrer Genehmigung veraltet sind. Die Abteilungsleiter verbringen ihre Zeit damit, Genehmigungen einzuholen, anstatt ihre Programme zu leiten. Die Mitarbeiter des Rektorats verbringen ihre Zeit damit, Berichte zusammenzustellen, anstatt die Strategie voranzutreiben. Und die Ausschussmitglieder? Sie sitzen in Meetings und fragen sich, was die anderen Ausschüsse beschlossen haben.

So hat die Wake Forest University das Problem gelöst: Die Abteilung für Alumni- und Spenderbetreuung der Wake Forest University hat verstreute Teams aus isolierten Plattformen in einem System zusammengeführt und nutzt ClickUp-Dashboards für die Berichterstellung in Echtzeit. Morey Graham, Direktor: Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. So können unsere verschiedenen Teams Fortschritte melden, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen. Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. So können unsere verschiedenen Teams Fortschritte melden, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht die Verwaltungsstrukturen der Universität zu ersetzen, sondern eine sichtbare operative Ebene rund um die Arbeit zu schaffen, die zwischen ihnen stattfindet. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup für die Abteilungskoordinierung zu erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht die Verwaltungsstrukturen der Universität zu ersetzen, sondern eine sichtbare operative Ebene rund um die Arbeit zu schaffen, die zwischen ihnen stattfindet. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform eine funktionierende Abteilungskoordinationsstruktur zu erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht die Verwaltungsstrukturen der Universität zu ersetzen, sondern eine sichtbare operative Ebene rund um die Arbeit zu schaffen, die zwischen ihnen stattfindet. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup für die Abteilungskoordinierung zu erstellen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Koordinations-Workflow an der Universität testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Abteilungsstruktur, die Arbeitsbelastung der Ausschüsse und Ihre Prioritäten beim Planen an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Koordinations-Workflow an der Universität testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Abteilungsstruktur, die Arbeitsbelastung der Ausschüsse und Ihre Prioritäten beim Planen an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Abteilungskoordination mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Details Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Koordinationsarbeitsbereich mit Nachverfolgung von Projekten, Ausschussverwaltung, Governance-Workflows und Dashboards für strategische Planung.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Genehmigungswegen, Nachverfolgung von Meetings und Meilensteinen für die Berichterstellung zum Fortschritt. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre Führungsstruktur, Berichtsrhythmus und die Komplexität Ihrer Organisation anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Genehmigungswegen, Nachverfolgung von Meetings und Meilensteinen für die Berichterstellung zum Fortschritt. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre Führungsstruktur, Berichtsrhythmus und institutionelle Komplexität anpassen.

Super-Agent für die Abteilungskoordination

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur

Richten Sie einen eigenen Space namens „Universitätskoordination“ mit vier Ordnern ein:

Abteilungsübergreifende Projekte: Listen, sortiert nach Projektart (Lehrplan, Akkreditierung, Technologie, Einrichtungen, Personalbeschaffung, Ereignisse)

Ausschüsse & Governance: Listen für jedes Leitungsgremium und jeden Ausschuss, mit Unterlisten für Meeting-Management, Aktionspunkte und Jahresberichte

Strategieplan: Listen, geordnet nach strategischen Zielen, mit Unterlisten für jede Initiative und deren Elemente

Einstellung & Onboarding: Listen für aktive Suchaufträge, sortiert nach Abteilung, mit Phasen von der Anforderung für eine Position bis zum Abschließen des Onboardings

Schritt 2: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe

Fügen Sie diese Felder zu Ihren Vorlagen für Koordinationsaufgaben hinzu ( siehe alle Benutzerdefinierten Felder ):

Feld Typ Zweck Leitende Abteilung Ausklappen Welche Abteilung ist für dieses Projekt oder diese Maßnahme zuständig? Beteiligte Abteilungen Beschreibungen Alle Abteilungen, die daran teilnehmen müssen Governance-Phase Ausklappen Entwurf, Abteilung, Fakultät, Senat, Prorektor, Genehmigt Strategisches Ziel Beziehung Verknüpft Aufgaben mit dem Ziel des Strategieplans, das sie unterstützen Ausschuss Ausklappen Zu welchem Ausschuss oder Gremium gehört dies? Entscheidungsstatus Ausklappen Ausstehend, Genehmigt, Zurückverwiesen, Zurückgestellt, Zurückgezogen Akkreditierungsstandard Kurztext Entspricht den spezifischen Akkreditierungsanforderungen Fortschrittsstatus Ausklappen Im Plan, Gefährdet, Im Rückstand, fertiggestellt

Schritt 3: Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein

Super-Agent-Generator für die Abteilungskoordination

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein (Name der Einrichtung, Anzahl der Abteilungen, Anzahl der Ausschüsse, derzeitige Tools, Struktur des Strategieplans). Brain erstellt die Nachverfolgung des Projekts, das Ausschussmanagement, die Governance-Workflows und die Dashboards für den Strategieplan als Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie sofort nutzen können. (Neu bei Super Agents? Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren ersten erstellen. )

Schritt 4: Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein

Super-Agent-Automatisierung

Konfigurieren Sie diese zentralen Automatisierungen, damit das System selbstständig läuft ( erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren ):

Wenn… Dann… Ein Governance-Vorschlag verbleibt länger als 21 Tage in einer beliebigen Phase Benachrichtigen Sie den Ausschussvorsitzenden und den Antragsteller und kennzeichnen Sie den Vorgang im Dashboard des Prorektors als „gefährdet“. Die Ausschuss-Meeting findet in 3 Werktagen statt Erstellen Sie automatisch eine Tagesordnung aus eingereichten Elementen, führen Sie die Verteilung an die Mitglieder durch und fügen Sie relevante Anhänge bei. Die Frist für ein Element aus einem Meeting ist abgelaufen An den Ausschussvorsitzenden weiterleiten, automatisch in die Tagesordnung des nächsten Meetings übernehmen Der Status der strategischen Planinitiative ändert sich zu „Im Rückstand“ Benachrichtigen Sie den Initiativleiter und den Bereichsleiter, erstellen Sie eine Aufgabe für den Wiederherstellungsplan In der Phase des Einstellungs-Workflows gibt es seit 10 Werktagen keine Aktivität Benachrichtigen Sie den Vorsitzenden des Suchausschusses und den Abteilungsleiter, markieren Sie Engpässe im HR-Dashboard

Was der Agent über den gesamten Koordinationszyklus hinweg abdeckt

Ein KI-Agent für die Abteilungskoordination ist kein Terminplaner. Es handelt sich um ein System, das innerhalb Ihres Workspaces für Projektmanagement läuft und die Verbindung bereitstellt, die dezentralisierten Universitäten fehlen: abteilungsübergreifende Sichtbarkeit, Nachverfolgung von Entscheidungen, Management von Governance-Workflows und strategische Rechenschaftspflicht. Die Entscheidungen werden weiterhin von Menschen in Ausschusssitzungen getroffen. Der Agent sorgt dafür, dass diese Entscheidungen nachverfolgt, zugewiesen und umgesetzt werden.

Lebenszyklusphase Was der Mitarbeiter tut Was es ersetzt Projektinitiierung Erstellt abteilungsübergreifende Projekte mit beteiligten Abteilungen, Zeitleisten, Genehmigungsstufen und Abhängigkeitskarten E-Mail-Threads mit Fragen wie „Wer arbeitet daran?“ und „Wo stehen wir?“ Ausschussarbeit Verwaltet Meeting-Zyklen von der Erstellung der Tagesordnung bis zur Nachverfolgung von Aktionspunkten und protokolliert jede Entscheidung mit Begründung und den Verantwortlichen Protokolle, die in E-Mail-Anhängen schlummern, und Aktionselemente, die niemand nachverfolgt Governance-Workflows Verfolgt Vorschläge durch alle Governance-Phasen, sorgt für die Abstimmung des Kalenders mit den Meeting-Plänen und kennzeichnet ins Stocken geratene Vorschläge Vorschläge, die 18 Monate dauern, weil eine Frist für die Tagesordnung versäumt wurde Strategische Planung Erhält die Hierarchie aus Zielen, Initiativen und Maßnahmen aufrecht, mit Nachverfolgung des Fortschritts, KPI-Dashboards und narrativer Berichterstellung, die von den Initiativverantwortlichen zusammengestellt werden Strategische Pläne in Ordnern, die niemand aktualisiert, bis zum nächsten Akkreditierungsbesuch Personalbeschaffung Koordiniert den abteilungsübergreifenden Workflow von der Anforderung an eine Position bis zur Einarbeitung, führt die Nachverfolgung von Engpässen durch und sorgt für die Einhaltung der Compliance-Schritte Einstellungsprozesse, die sich über Monate hinziehen, weil niemand wusste, wer auf wen wartete Akkreditierung Ordnet den Fortschritt des Strategieplans und Governance-Entscheidungen den Akkreditierungsstandards zu und erstellt fortlaufend ein Nachweis-Portfolio Panik bei der Akkreditierung: 18 Monate hektische Nachverfolgung von Belegen, die Sie eigentlich schon längst hätten sammeln sollen

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 50 Abteilungen) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie die Koordination von Forschungszentren und das Management interdisziplinärer Institute hinzu. Erweitern Sie die Nachverfolgung der Governance für mehrere Senatsunterausschüsse. Integrieren Sie die Verwaltung von Fördermitteln für abteilungsübergreifende Projekte. Rechnen Sie mit mehr als 30 aktiven Ausschüssen. R2-Universität (20–50 Abteilungen) Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Governance-Prozessen für den Senat, den Lehrplankomitee und 3–5 ständige Ausschüsse. Reduzieren Sie die Projektarten auf die gängigsten (Lehrplan, Personalbeschaffung, Akkreditierung). Fügen Sie aussagekräftigere Dashboard-Ansichten auf Dekanebene hinzu. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (10–20 Fachbereiche) Legen Sie den Schwerpunkt auf das Arbeitsmanagement von Fakultätsausschüssen, da Fakultätsmitglieder im Verhältnis zu ihrer Anzahl in mehr Ausschüssen tätig sind. Vereinfachen Sie die Nachverfolgung strategischer Pläne auf 3–5 Ziele. Fügen Sie die Nachverfolgung der Vertretung von Studierenden in Ausschüssen für die gemeinsame Leitung hinzu. Community College (5–15 Abteilungen) Konzentrieren Sie sich auf die Koordination der Programmüberprüfung und die Verwaltung des Personalboards. Ersetzen Sie forschungsorientierte Governance durch Workflows für die Programmentwicklung und Transfervereinbarungen. Passen Sie sich der Berichterstellung durch den Staat an. Berufsschule (3–10 Abteilungen) Konzentrieren Sie sich auf die Koordination von Branchenbeiräten und Workflows zur Programmakkreditierung. Vereinfachen Sie die Governance durch einen einzigen Lehrplankomitee und eine einheitliche Beratungsstruktur. Fügen Sie die Nachverfolgung der Arbeitgeberbindung als strategischen Plan-KPI hinzu. Koordinieren Sie sich mit der Karriereberatung für die Berichterstellung.

Abteilungskoordination an einem Ort

Die abteilungsübergreifende Koordination bricht zusammen, wenn Projekte, Ausschussbeschlüsse, Genehmigungen der Unternehmensleitung, Aktualisierungen des Strategieplans und EinstellungsWorkflows in getrennten Systemen ohne gemeinsame operative Ansicht gespeichert sind. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Organisation die abteilungsübergreifende Koordination in ein wiederholbares System verwandeln, das Führungskräften Sichtbarkeit verschafft, Engpässe reduziert und verhindert, dass Entscheidungen nach dem Ende des Meetings in Vergessenheit geraten.

Das Ziel ist nicht, Ihre Dokumentensysteme, Kommunikationstools oder Governance-Plattformen zu ersetzen. Es geht darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit bei Übergaben und Genehmigungen zu verbessern und Abteilungen dabei zu helfen, ihre Arbeit voranzubringen, ohne sich auf die Suche in alten E-Mails verlassen zu müssen. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an Ihre Governance-Struktur und die Anzahl Ihrer Abteilungen an und erstellen Sie ein Setup, das Ihre Einrichtung tatsächlich jedes Semester nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI wirklich bei der gemeinsamen Leitung helfen, ohne die Autonomie der Fakultät zu beeinträchtigen?

KI-Agenten treffen keine Governance-Entscheidungen. Sie verwalten die logistischen Aspekte der Governance: Sie führen die Nachverfolgung durch, wo sich Anträge in der Genehmigungspipeline befinden, erstellen Tagesordnungen, protokollieren Entscheidungen und sorgen für die Nachverfolgung von Aktionspunkten. Die Fakultät berät, stimmt ab und entscheidet weiterhin selbst. Der Agent sorgt lediglich dafür, dass Anträge zwischen den Meetings nicht verloren gehen und dass Entscheidungen dokumentiert und umgesetzt werden.

Wie bringt man 47 verschiedene Abteilungen dazu, dasselbe System zu nutzen?

Beginnen Sie mit einem gut sichtbaren Workflow, der alle betrifft, wie zum Beispiel den Einstellungsprozess oder die Genehmigung von Lehrplänen. Wenn die Abteilungsleiter sehen, dass das neue System ihr E-Mail-Aufkommen reduziert und die Nachverfolgung des Status ihrer Anträge gewährleistet, folgt die Akzeptanz. Die Fallstudie von Wake Forest zeigt dieses Muster: Dort wurden verstreute Teams zusammengeführt, indem Sichtbarkeit auf wichtige Daten gewährt wurde, die zuvor nicht verfügbar waren.

Wie sieht es mit der Sicherheit der Daten für Personal- und Governance-Unterlagen aus?

ClickUp verfügt über die Zertifizierungen SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Berechtigungen auf Ordner- und Liste-Ebene stellen sicher, dass Ausschüsse für die Personalbeschaffung nur ihre eigenen Suchanfragen sehen und Personalmaßnahmen nur für autorisierte Administratoren sichtbar sind. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Inwiefern unterscheidet sich dies von SharePoint oder Teams?

SharePoint und Teams sind Plattformen für Kommunikation und Dokumentenspeicherung. Sie eignen sich hervorragend für die Dateifreigabe und den Chat. ClickUp mit einem KI-Agenten fügt die Workflow-Ebene hinzu: Aufgabenzuweisung, Terminverfolgung, Genehmigungswege, Status-Dashboards und Automatisierungsregeln, die sicherstellen, dass die Arbeit tatsächlich vorankommt. Ein Dokument zu speichern ist nicht dasselbe wie die Nachverfolgung, ob jemand darauf reagiert hat.

Kann dies parallel zu unserem bestehenden Governance-Managementsystem funktionieren?

Ja. Wenn Sie bereits eine Governance-Plattform für die Übermittlung von Vorschlägen oder Abstimmungen nutzen, verwaltet der KI-Agenten-Workspace alles, was damit zusammenhängt: die Vorbereitung vor Meetings, die Nachverfolgung von Maßnahmen nach Meetings, das Management von Abhängigkeiten zwischen Ausschüssen und die Integration strategischer Pläne. Die beiden Systeme dienen unterschiedlichen Zwecken und ergänzen sich gegenseitig.