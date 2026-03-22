Zu erledigen: Anmeldevorgänge mithilfe von KI

Seit 2010 haben US-amerikanische Hochschulen und Universitäten 2,7 Millionen Studierende verloren, und Prognosen zufolge wird der demografische Einbruch bis 2041 zu einem weiteren Rückgang der Abiturienten um 13 % führen. Die Zulassungsteams verwalten den Prozess von der Anfrage bis zur Immatrikulation nach wie vor über voneinander getrennte CRM-Systeme, Tabellenkalkulationen und E-Mail-Threads. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Bearbeitung von Bewerbungen, die Nachverfolgung von Ergebnissen, Kommunikationskampagnen, die Bewertung von Anrechnungsmöglichkeiten und die abteilungsübergreifende Koordination von der ersten Anfrage bis zum Einzugstag automatisieren. Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Workspace für die Zulassungsabläufe einzurichten.

Im Folgenden finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die Einschreibungsabläufe einzurichten. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich anzuschauen, welche Koordinationsprobleme ein solches System beheben soll. Für die meisten Einschreibungsteams liegt das Problem nicht in einem Mangel an Tools. Vielmehr erstreckt sich der Prozess über zu viele Systeme und zu viele Abteilungen, als dass jemand den gesamten Ablauf von der Anfrage bis zum Einzugstag klar überblicken könnte.

Für wen ist dieses Setup der Anmeldeprozesse gedacht? Dieses Setup richtet sich an Teams für die Studienanmeldung, Leiter der Zulassungsstellen, Mitarbeiter der Finanzhilfeverwaltung, CRM-Verantwortliche, Transferkoordinatoren, Orientierungsteams sowie funktionsübergreifende Studienanmeldungsmanager, die dafür zuständig sind, Studierende von der ersten Anfrage bis zum Status der Immatrikulation zu begleiten. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die zwar bereits über ein CRM- und ein SIS-System verfügen, aber bei der Verwaltung von Übergaben, Fristen und der Unterstützung bei der Studienplatzauslastung zwischen den Abteilungen nach wie vor auf manuelle Koordination angewiesen sind.

Wenn Sie im Bereich der Immatrikulationsverwaltung tätig sind, sprechen die Zahlen gegen Sie. Der sogenannte „Enrollment Cliff“ ist bereits eingetreten: Die Hochschulen verzeichneten zwischen 2010 und 2021 insgesamt einen Rückgang der Einschreibungen um 15 %, und WICHE prognostiziert, dass 38 Bundesstaaten bis 2041 einen weiteren Rückgang der Zahl der High-School-Absolventen erleben werden. Die durchschnittliche Einschreibungsquote an vierjährigen Hochschulen ist auf rund 33,7 % gesunken, was bedeutet, dass sich zwei von drei zugelassenen Studierenden an einer anderen Hochschule einschreiben.

Dennoch arbeiten die meisten Zulassungsstellen nach wie vor mit denselben unzusammenhängenden Tools: einem CRM-System für die Bearbeitung von Anfragen, einem separaten SIS für die Bearbeitung von Bewerbungen, Tabellenkalkulationen für die Modellierung der Zulassungsquoten, E-Mails für die abteilungsübergreifende Koordination mit den Bereichen Studienfinanzierung, Wohnheimvermittlung und Studienorientierung sowie manuelle Übergaben in jeder Phase des Zulassungsprozesses. Wenn ein Studieninteressierter den Weg von der Anfrage über die Bewerbung und die Zulassung bis hin zur Anzahlung und schließlich zur Immatrikulation durchläuft, werden Daten mehrfach eingegeben, es entstehen Kommunikationslücken, und kein einzelnes System bietet einen vollständigen Überblick.

Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Jeder Prozentpunkt an Renditesteigerung kann Millionen an Studiengebühren einbringen. Jeder verpasste Kontaktpunkt in der Kommunikationskette kann dazu führen, dass ein Studierender zur Konkurrenz wechselt. Und jeder Tag Verzögerung bei der Anrechnung von Studienleistungen kann eine Entscheidung gegen die Immatrikulation bedeuten.

So hat die Wake Forest University das Problem gelöst: Die Wake Forest University hat mithilfe von ClickUp-Dashboards Teams aus isolierten Plattformen in einem einzigen System zusammengeführt und so eine Echtzeit-Berichterstellung sowie eine abteilungsübergreifende Abstimmung erreicht. Morey Graham, Leiter des Projekts „Alumni- und Spenderbetreuung“: Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. Dadurch können unsere verschiedenen Teams über den Fortschritt berichten, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen. Genau darin liegt die Chance. Es geht nicht darum, die zentralen Registrierungssysteme zu ersetzen, sondern eine einheitliche operative Ebene zu schaffen, die die Übergänge zwischen ihnen abdeckt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionsfähiges Setup für die Registrierungsabläufe einzurichten. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Einschreibungsprozess testen? Beginnen Sie mit der untenstehenden Aufforderung und passen Sie diese an Ihre Kursziele, Ihre Schülergruppen und die kritischen Punkte in Ihrem Workflow an.

So hat die Wake Forest University das Problem gelöst: Die Wake Forest University hat mithilfe von ClickUp-Dashboards Teams aus isolierten Plattformen in einem einzigen System zusammengeführt und so eine Echtzeit-Berichterstellung sowie eine abteilungsübergreifende Abstimmung erreicht. Morey Graham, Leiter des Projekts „Alumni- und Spenderbetreuung“: Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. Dadurch können unsere verschiedenen Teams über den Fortschritt berichten, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen. Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. Dadurch können unsere verschiedenen Teams über den Fortschritt berichten, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen.

Genau darin liegt die Chance. Es geht nicht darum, die zentralen Registrierungssysteme zu ersetzen, sondern eine einheitliche operative Ebene zu schaffen, die die Übergänge zwischen ihnen abdeckt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionsfähiges Setup für den Registrierungsbetrieb einzurichten. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Einschreibungsprozess testen? Beginnen Sie mit der folgenden Aufforderung und passen Sie sie an Ihre Kursziele, Schülergruppen und kritischen Punkte im Workflow an.

Genau darin liegt die Chance. Es geht nicht darum, die zentralen Registrierungssysteme zu ersetzen, sondern eine einheitliche operative Ebene zu schaffen, die die Übergänge zwischen ihnen abdeckt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionsfähiges Setup für die Registrierungsabläufe einzurichten.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Einschreibungsprozess testen? Beginnen Sie mit der folgenden Aufforderung und passen Sie sie an Ihre Kursziele, Ihre Schülergruppen und die kritischen Punkte in Ihrem Workflow an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Einschreibungsprozess testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Aufforderung und passen Sie diese an Ihre Kursziele, Schülergruppen und kritischen Punkte im Workflow an.

Die Aufgabe: Richten Sie Ihren Workspace für die Einschreibungsprozesse mit KI ein

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und schon erhalten Sie einen kompletten Arbeitsbereich für die Immatrikulationsabläufe mit Pipeline-Nachverfolgung, Kommunikations-Workflows, Automatisierungsregeln und allem, was dazugehört.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich phasenbasierter Workflows, Übergabekontrollpunkte, Terminlogik und teamübergreifender Sichtbarkeit. Ihre Mitarbeiter können diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihr Anmeldevolumen, Ihre Funnel-Strategie und die institutionellen Rahmenbedingungen anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich phasenbasierter Workflows, Übergabekontrollpunkte, Terminlogik und Sichtbarkeit zwischen den Teams. Ihre Mitarbeiter können diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihr Anmeldevolumen, Ihre Funnel-Strategie und die institutionellen Rahmenbedingungen anpassen.

Super-Agent-Generator für die Immatrikulationsabwicklung

Eingabeaufforderung:

→ Bist du bereit, deinen ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffne ClickUp Brain und füge den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für deinen Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Schritt 1: Erstellen Sie die Struktur Ihres Workspaces

Richten Sie einen eigenen Space namens „Anmeldeabwicklung“ mit fünf Ordnern ein:

Rekrutierungspipeline: Liste, sortiert nach Phasen der Rekrutierungspipeline (Interessenten, Anfragen, Bewerber, Zugelassene, Anzahlungszahler, Immatrikulierte) oder nach Zyklus-Jahr

Kommunikationskampagnen: Listen für jede Kampagnensequenz (Anfragenbetreuung, Abschluss der Bewerbung, Ausbeute, Anti-Melt) mit Aufgaben pro Kontaktpunkt

Koordination der Studienfinanzierung: Listen für die Bearbeitung von FAFSA-Anträgen, die Zusammenstellung von Förderpaketen, Einsprüche und die Verwaltung von Stipendien

Anrechnung und Anrechnungsprüfung: Listen mit noch ausstehenden Prüfungen, Anrechnungsvereinbarungen und fertiggestellten Prüfungen

Einführung und Einarbeitung: Listen für die Organisation von Sitzungen, Checklisten vor der Einschreibung und die abteilungsübergreifende Koordination von Aufgaben

Schritt 2: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Anmeldeaufgabe

Fügen Sie diese Felder zu Ihren Vorlagen für Anmeldeaufgaben hinzu, damit für jeden Interessenten und jeden Prozess die wichtigsten Daten erfasst werden ( siehe alle Benutzerdefinierten Felder ):

Feld Typ Zweck Trichterphase Ausklapp-Menü Interessent, Anfragender, Bewerber, Zugelassener, Einschreibender, Immatrikulierter Quelle: Studierende Ausklapp-Menü Besuch einer weiterführenden Schule, Hochschulmesse, Digital, Empfehlung, Wechsel Wissenschaftliches Interesse Ausklapp-Menü Gewünschter Studiengang oder Studienprogramm Aufenthaltsstatus Ausklapp-Menü Inland, Ausland, International Status der finanziellen Unterstützung Ausklapp-Menü Keine FAFSA, FAFSA eingegangen, geprüft, bearbeitet, bewilligt Renditerisiko Ausklapp-Menü Niedrig, Mittel, Hoch (basierend auf Interaktionssignalen) Nettopreis Währung Gesamtkosten abzüglich aller Beihilfen Anzahlungsfrist Datum Frist, bis zu der der Studierende die Anzahlung leisten muss

Schritt 3: Füge die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein

Super-Agent-Generator für die Immatrikulationsabwicklung

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben angegebene Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein (Name der Einrichtung, angestrebte Klassengröße, Bewerbungsvolumen, Zulassungsquote, Mitarbeiterzahl). Brain erstellt die Pipeline-Struktur, die Workflows und die Automatisierungsregeln als Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie sofort nutzen können. (Sind Sie neu bei Super Agents? Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren ersten erstellen.)

Schritt 4: Automatisierungen für die laufende Verwaltung einrichten

Automatisierung der Abwicklungsprozesse bei der Einschreibung

Konfigurieren Sie diese zentralen Automatisierungen so, dass das System selbstständig läuft ( erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren ):

Wenn… Dann… Eine neue Anfrage wird erstellt Kommunikationsablauf für die Kundenakquise starten, dem Gebietsberater zuweisen Der Status des Antrags ändert sich in „Fertiggestellt“ Aufgabe zur Überprüfung des Antrags als Auslöser nutzen, Zulassungsausschuss benachrichtigen Der zugelassene Studierende hat nach 14 Tagen noch keine Anzahlung geleistet Renditerisiko auf „Hoch“ setzen, Auslöser für persönliche Kontaktaufnahme durch den Berater aktivieren Der Student, der eine Anzahlung geleistet hat, hat sich nicht fristgerecht für die Einführungsveranstaltung angemeldet Folgeaufgabe erstellen, Anmeldekoordinator benachrichtigen Die Prüfung der Anrechnung von Studienleistungen dauert länger als die 5-Tage-SLA An den Fachbereichsleiter weiterleiten, im Dashboard der Überweisungspipeline markieren

Was der Makler während des gesamten Anmeldeprozesses abdeckt

Ein KI-Agent für die Immatrikulationsabwicklung ist kein Chatbot, der Fragen potenzieller Studierender beantwortet. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und die strukturierten, wiederkehrenden Aufgaben übernimmt, die Ihr Immatrikulationsteam derzeit manuell erledigt: potenzielle Studierende durch die einzelnen Phasen des Trichters zu leiten, Auslöser für Kommunikationsmaßnahmen zu aktivieren, die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu koordinieren und gefährdete Studierende zu identifizieren, bevor sie abspringen.

Lebenszyklusphase Was der Makler zu erledigen hat Was es ersetzt Personalbeschaffung Erfasst potenzielle Kundenquellen, verwaltet die Zuweisung von Gebieten und vergleicht das Anfragevolumen mit den Einzelzielen nach Region und Programm Gebietsmanagement auf Basis von Tabellenkalkulationen und manuelle Nachverfolgung von Quellen Bearbeitung von Anträgen Leitet Anträge durch die Prüfungsphasen, kennzeichnet unvollständige Unterlagen, weist Prüfer zu und verfolgt den Status der Bearbeitung CRM-Workarounds und E-Mail-basierte Koordination der Prüfer Ertragsmanagement Überwacht die Einlagenzinsen nach Segmenten, ist der Auslöser für eine eskalierende Kundenansprache bei Kunden ohne Einlagen, die Kennzeichnung von Indikatoren für Renditerisiken Wöchentliche Berichte zur Ertragsberichterstellung, die manuell aus SIS-Exporten erstellt werden Koordination der Studienfinanzierung Verfolgt den Status des FAFSA-Antrags, verwaltet Einspruchsworkflows und bietet der Zulassungsstelle Sichtbarkeit auf die Zeitleisten für die Stipendienzusagen Statusabfragen per E-Mail zwischen der Zulassungsstelle und der Finanzhilfestelle Bewertung des Transfers Verwaltet den Prozess zur Bewertung von Zeugnissen mit SLA-Nachverfolgung, Verknüpfungen zu Anrechnungsvereinbarungen und Eskalation überfälliger Überprüfungen Bewertungsprotokolle in Papierform und manuelle Kontaktaufnahme mit den Abteilungen Einführung Koordiniert die Aufgaben im Vorfeld der Immatrikulation in den Bereichen Wohnen, Immatrikulationsamt, IT, Verpflegung und Gesundheitsdienste und führt die Nachverfolgung der abgeschlossenen Aufgaben durch Getrennte Checklisten der einzelnen Fachbereiche ohne eine einheitliche Ansicht für die Studierenden

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert an allen Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Eingabeaufforderung an Ihre Hochschule an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 20.000 Bewerbungen) Fügen Sie Pipelines für Master- und berufsbezogene Studiengänge hinzu. Beziehen Sie die Nachverfolgung von Forschungsassistenzstellen und Stipendien in die Studienfinanzierung ein. Fügen Sie Workflows für die Bearbeitung von I-20-Formularen für internationale Studierende hinzu. Passen Sie Kommunikationskampagnen an die einzelnen Fakultäten/Hochschulen an. R2-Universität (5.000–20.000 Bewerbungen) Den Schwerpunkt auf die Rekrutierung von Bachelor- und Masterstudierenden legen. Dashboards für regionale Rekrutierungsgebiete hinzufügen. Doppelimmatrikulationen und Wege zum vorzeitigen Hochschulzugang als potenzielle Quellen einbeziehen. Hochschule mit Schwerpunkt auf Bachelor-Studiengängen (1.000–5.000 Bewerbungen) Den Schwerpunkt auf das Yield-Management für einen kleineren Zulassungspool legen. Die Terminierung und Nachverfolgung von Campusbesuchen als Indikator für die Zulassungsquote einbeziehen. Die Koordination der Rekrutierung von Sportlern einbeziehen. Auf eine einzige Pipeline für Bachelor-Studierende vereinfachen. Community College (offene Zulassung) Die Pipeline für selektive Zulassungen durch eine Anmeldungs-Pipeline ersetzen. Den Schwerpunkt auf die Quoten zum Abschließen des FAFSA-Antrags und die Zusammenstellung von Finanzhilfen legen. Die Nachverfolgung der Einschreibungen für nicht kreditierte Kurse und Berufsbildungsprogramme hinzufügen. Den Schwerpunkt auf eine auf die Studierendenbindung ausgerichtete Einführungsphase legen. Berufsschule (laufende Zulassung) Der Schwerpunkt sollte auf der Verwaltung von Kohorten nach Startdatum liegen und nicht auf jährlichen Zyklen. Die Nachverfolgung von Arbeitgeberpartnerschaften für die Vermittlung sollte hinzugefügt werden. Die Koordinierung von VA-Leistungen und Fördermitteln für die Personalentwicklung sollte einbezogen werden. Die Berechtigung zur Teilnahme an Zulassungsprüfungen sollte als Voraussetzung für die Einschreibung nachverfolgt werden.

Anmeldeprozesse an einem Ort abwickeln

Die Abläufe im Bereich der Immatrikulation geraten ins Stocken, wenn die Nachverfolgung von Studieninteressierten, die Kommunikation, die Koordination der Studienfinanzierung, die Bewertung von Studienleistungen aus anderen Hochschulen und die Onboarding-Aufgaben in getrennten Systemen abgewickelt werden, ohne dass eine gemeinsame operative Ansicht besteht. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Immatrikulationsabläufe in ein einheitliches, wiederholbares System umwandeln, das die schnellere Nachverfolgung, reibungslosere Übergaben, eine bessere Sichtbarkeit der Zulassungsquoten und eine höhere Abschlussquote vor der Immatrikulation unterstützt.

Das Ziel besteht nicht darin, Ihr CRM-, SIS- oder Finanzhilfesystem zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den Koordinationsaufwand im Zusammenhang mit diesen Systemen zu reduzieren, die Sichtbarkeit über den gesamten Einschreibungsprozess hinweg zu verbessern und Ihrem Team zu helfen, frühzeitig auf Signale zu reagieren, die sich auf die Form der Kurse und die Absprungquote auswirken. Beginnen Sie mit der oben genannten Vorlage, passen Sie sie an Ihr Einschreibungsvolumen und Ihre Herausforderungen an und richten Sie ein Setup ein, das Ihr Team tatsächlich in jedem Zyklus nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI die Ertragsraten tatsächlich verbessern?

Das Tool sagt nicht voraus, welche Studierenden sich einschreiben werden. Es stellt jedoch sicher, dass jeder zugelassene Studierende rechtzeitig und individuell angesprochen wird und niemand durch das Raster fällt. Durch die Automatisierung von Kommunikationsabläufen, die Kennzeichnung von nicht bestätigten Anzahlungen und die Bereitstellung von Echtzeit-Sichtbarkeit in Bezug auf die Interaktionssignale der Studierenden hilft das System Ihrem Team, seinen Aufwand dort zu konzentrieren, wo er am wichtigsten ist. Selbst kleine Verbesserungen der Einschreibungsquote – um 1 bis 2 Prozentpunkte – können bei einer größeren Anzahl von Studierenden zu erheblichen Mehreinnahmen führen.

Ersetzt dies unser Anmelde-CRM wie Slate oder TargetX?

Nein. Ihr CRM ist die zentrale Datenbank für Interessentendaten, Bewerbungsdetails und die Kommunikationshistorie. Der ClickUp-Agent ist die operative Ebene, auf der Ihr Team abteilungsübergreifende Aufgaben koordiniert: die Übergabe von Stipendienangelegenheiten, die Bewertung von Anrechnungsleistungen, die Planung von Einführungsveranstaltungen und interne Workflows, die mehrere Abteilungen umfassen. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken und funktionieren am besten im Zusammenspiel.

Wie sieht es mit der Sicherheit bei Schüler- und Studentenakten sowie der Einhaltung des FERPA aus?

ClickUp verfügt über Zertifizierungen nach SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Die Zugriffsrechte auf Aufgaben können rollenbasiert eingeschränkt werden, sodass Berater ihre Zuständigkeitsbereiche sehen, während Mitarbeiter der Finanzhilfebehörde die Workflows zur Zusammenstellung von Förderpaketen einsehen können. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Ist das für Community Colleges mit freiem Zugang sinnvoll?

Auf jeden Fall. Auch Hochschulen mit offener Zulassung haben komplexe Abläufe bei der Immatrikulation: Nachverfolgung der FAFSA-Ausfüllung, Koordination von Einstufungstests, Organisation der Orientierungsveranstaltungen und Anmeldung zu nicht kreditierten Programmen. Der Agent übernimmt die Automatisierung der operativen Aspekte der Immatrikulation, unabhängig davon, ob Sie ein selektives Zulassungsverfahren haben. Dank der Prompt-Variablen können Sie den selektiven Prozess überspringen und sich ganz auf die Anmeldung und die Einbindung der Studierenden konzentrieren.

Inwiefern besteht eine Verbindung zu anderen Workflows im Hochschulbereich?

Die Einschreibungsprozesse betreffen nahezu jede Abteilung. Dieser Workspace lässt sich nahtlos mit der Ressourcenplanung für Unterrichts- und Wohnkapazitäten, der Lehrplanplanung unter Berücksichtigung der Nachfrage nach Studiengängen sowie der Nachverfolgung der beruflichen Weiterbildung für die Schulung des Zulassungspersonals verknüpfen. Mithilfe der Felder für Verknüpfungen von ClickUp können Sie Einschreibungsdaten mit Aufgaben in jedem anderen Workspace verknüpfen.