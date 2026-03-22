Zu erledigen: institutionelle Forschung mithilfe von KI

IR-Abteilungen verbringen mehr als die Hälfte ihrer Zeit mit der Berichterstellung zu Compliance-Themen, doch nur 39 % der IR-Leiter geben an, dass ihre Personalausstattung ausreichend ist. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Nachverfolgung der IPEDS-Übermittlungen, das Datenanforderungsmanagement, die Umfrageverwaltung, die Unterstützung bei der Akkreditierung und Workflows zum Peer-Benchmarking automatisieren, sodass sich Ihr IR-Team auf die strategische Analyse konzentrieren kann, die Ihre Führungskräfte tatsächlich benötigen.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Workspace für institutionelle Forschung einzurichten. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich die operative Überlastung anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten IR-Abteilungen liegt das Problem nicht in einem Mangel an Datenkompetenz. Vielmehr konkurrieren Compliance-Zyklen, Ad-hoc-Anfragen, Zeitleisten für Umfragen und Support bei der Akkreditierung in unzusammenhängenden Workflows um Aufmerksamkeit.

Für wen ist dieses Setup zur institutionellen Forschung geeignet? Dieses Setup richtet sich an Leiter der institutionellen Forschung, Analysten, Teams für institutionelle Effektivität, Umfrageadministratoren, Mitarbeiter im Bereich Akkreditierungsunterstützung sowie Entscheidungsunterstützungsstellen, die für die Berichterstellung, Analysen und die Koordination der Compliance zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über Berichts- und BI-Tools verfügen, sich aber bei der Verwaltung von Fristen, Datenanfragen, Umfragen und wiederkehrenden Zyklen der Berichterstellung noch auf manuelle Koordination verlassen.

Das Problem: Ihre IR-Abteilung ist eine Abteilung für Berichterstellung, obwohl sie eigentlich ein strategischer Vorteil sein sollte

Wenn Sie eine Abteilung für institutionelle Forschung leiten, kennen Sie den Zyklus: Übermittlungen von IPEDS nehmen ganze Monate in Anspruch, Ad-hoc-Datenanfragen stapeln sich schneller, als Sie sie bearbeiten können, Selbststudien für die Akkreditierung erfordern Verlaufsdaten, die Sie von Grund auf neu zusammenstellen müssen, und der Prorektor erwartet bis Freitag Prognosen zu den Einschreibungszahlen.

Die Zahlen bestätigen dies. Eine AIR-Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass die meisten IR-Abteilungen mehr als die Hälfte ihrer Zeit für die Berichterstellung verbringen, von der Einhaltung bundesstaatlicher Vorschriften über staatlich vorgeschriebene Übermittlungen bis hin zu internen Analysen zur Entscheidungsunterstützung. Unterdessen ergab eine AIR-Umfrage zur Kapazität aus dem Jahr 2023, dass 53 % der IR-Fachkräfte angeben, die Größe ihres Personals reiche nicht aus, um den aktuellen Workload zu bewältigen, und nur 39 % der IR-Leiter halten ihre Personalausstattung für angemessen. Das NCES schätzt, dass allein die IPEDS-Berichterstellung pro Einrichtung und Jahr 157 bis 193 Stunden in Anspruch nimmt, und vorgeschlagene Erweiterungen auf Bundesebene könnten sektorweit über 740.000 zusätzliche Arbeitsstunden verursachen.

Das Ergebnis: IR-Abteilungen werden zu reaktiven Werkstätten für die Berichterstellung statt zu den strategischen Analysepartnern, die ihre Institutionen benötigen. Die Fakultät wartet wochenlang auf Datenanfragen. Dashboards zur Immatrikulation werden nur aktualisiert, wenn jemand Zeit hat. Die Vorbereitung auf die Akkreditierung wird zu einer Feuerwehreinsatz-Situation. Und das institutionelle Wissen, das alles zusammenhält, befindet sich im Kopf einer einzigen Person.

So hat CU Anschutz das Problem gelöst: Der CU Anschutz-Campus der University of Colorado ersetzte fünf Legacy-Systeme durch ClickUp für mehr als 170 Benutzer in seinem zentralen IT-Team. Die manuelle Berichterstellung sank auf null. Anna Alex, Leiterin der Abteilung für Campus-Technologie: Die Arbeitsmoral des Teams stieg, weil die Mitarbeiter Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Analysetools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um die Fristen, Anfragen und die damit verbundene Arbeit der Berichterstellung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup für institutionelle Forschung zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen IR-Abteilung testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Pflichten bei der Berichterstellung, die Größe Ihrer Mitarbeiterzahl und die kritischen Punkte Ihres Workflows an.

So hat CU Anschutz das Problem gelöst: Der CU Anschutz-Campus der University of Colorado ersetzte fünf Legacy-Systeme durch ClickUp für mehr als 170 Benutzer in seinem zentralen IT-Team. Die manuelle Berichterstellung sank auf null. Anna Alex, Leiterin der Abteilung für Campus-Technologie: Die Arbeitsmoral des Teams stieg, weil die Mitarbeiter Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Die Arbeitsmoral des Teams stieg, weil die Mitarbeiter Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Analysetools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene rund um die Fristen, Anfragen und die damit verbundene Arbeit der Berichterstellung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Plattform für Projektmanagement ein funktionierendes Setup für institutionelle Forschung zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen IR-Abteilung testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Pflichten bei der Berichterstellung, die Größe Ihrer Mitarbeiterzahl und die Engpässe in Ihrem Workflow an.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Analysetools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche Arbeitsschicht rund um die Fristen, Anfragen und die damit verbundene Arbeit der Berichterstellung zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, ein funktionierendes Setup für institutionelle Forschung innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform zu erstellen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen IR-Abteilung testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Pflichten bei der Berichterstellung, die Größe Ihrer Mitarbeiterzahl und die kritischen Punkte Ihres Workflows an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen IR-Abteilung testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Anleitung und passen Sie diese an Ihre Pflichten bei der Berichterstellung, die Größe Ihrer Mitarbeiterzahl und die Engpässe in Ihrem Workflow an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für institutionelle Forschung mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten IR-Arbeitsbereich mit IPEDS-Nachverfolgung, Verwaltung von Datenanfragen, Umfrage-Workflows und allem, was dazugehört.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, interner Fristen, Verantwortungsübergaben und Berichts-Checkpoints. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihre Berichtspflichten und Ihre personellen Kapazitäten anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, interner Fristen, Verantwortungsübergaben und Berichts-Checkpoints. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihre Berichtspflichten und Ihre personellen Kapazitäten anpassen.

Super-Agent für institutionelle Forschung

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten für das Fördermittelmanagement zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur

Richten Sie einen eigenen Space namens „Institutional Research“ mit Ordnern ein, die Ihren Kernfunktionen zugeordnet sind:

IPEDS & Berichterstellung: Listen für jedes Erhebungsfenster (Herbst, Winter, Frühjahr) mit Aufgaben pro Umfragekomponente

Datenanfragen: Listen für die Eingangswarteschlange, in Bearbeitung, in Prüfung, ausgeliefert und ein Wissensdatenbank-Archiv

Umfragen & Bewertungen: Listen für aktive Umfragen, Umfragekalender, fertiggestellte Umfragen mit Ergebnisarchiv

Akkreditierung: Listen nach Akkreditierungsstelle oder nach Akkreditierungszyklus, mit Unterlisten für jeden Standard

Analysen & Dashboards: Listen zur Nachverfolgung von Einschreibungen, zur Analyse der Studierendenbindung, zum Benchmarking mit anderen Hochschulen, zu KPIs für strategische Pläne und zur Aktualisierung von Factbooks

Schritt 2: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede IR-Aufgabe

Fügen Sie diese Felder Ihrer IR-Aufgabenvorlage hinzu, damit Sie bei jedem Projekt die wichtigsten Daten auf einen Blick sehen ( siehe alle Benutzerdefinierten Felder ):

Feld Typ Zweck Name des Berichts/der Komponente Kurztext IPEDS-Komponente, Name der Umfrage oder Titel der Anfrage Erfassungsfenster Ausklappen Herbst, Winter, Frühling, Ad-hoc Schlüsselhalter Personen Hauptverantwortlicher für die Übermittlung der Daten Datenquelle Ausklappen Banner, PeopleSoft, Data Warehouse, manuell, extern Bundesfrist Datum Übermittlungspflicht für NCES/Akkreditierungsstelle Interne Frist Datum Legen Sie 10 Werktage vor Ablauf der Bundesfrist fest Priorität Ausklappen Dringend, Standard, Gering Anfragender Kurztext Person oder Abteilung, die Daten anfordert

Schritt 3: Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein

Tool zur Erstellung von institutionellen Analysen

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben angegebene Eingabe ein. Geben Sie Ihre Variablen ein (Name der Einrichtung, Art, Studierendenzahl, Mitarbeiterzahl, Berichterstellung, derzeitige tools). Brain erstellt die Aufgabenstruktur, IPEDS-Kalender, Workflows für Datenanfragen und Automatisierungsregeln als Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie sofort nutzen können. (Sind Sie neu bei Super Agents? Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren ersten erstellen. )

Schritt 4: Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein

Automatisierung der institutionellen Forschung

Konfigurieren Sie diese zentralen Automatisierungen, damit das System selbstständig läuft ( erfahren Sie, wie Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren ):

Wann… Dann… Das IPEDS-Erfassungsfenster wird geöffnet (nach Datum) Erstellen Sie Aufgaben für jede Umfragekomponente, weisen Sie Verantwortliche zu und legen Sie interne Fristen fest Datenanfrage über das Erfassungsformular eingereicht Automatische Zuweisung an Analysten je nach Thema, Festlegung des voraussichtlichen Fertigstellungstermins nach Priorität Die Rücklaufquote der Umfrage fällt unter das Einzelziel bei Erreichen der Schwelle der Erinnerung An den IR-Leiter eskalieren, Auslöser für eine zusätzliche Erinnerung auslösen Die interne Frist läuft in 5 Tagen ab und der Status der Aufgabe lautet nicht „In Bearbeitung“. Benachrichtigung an den Schlüsselhalter und den IR-Leiter senden Die Frist für die Selbstbewertung zur Akkreditierung endet in 30 Tagen Erstellen Sie eine Checkliste für die Datenübermittlung und benachrichtigen Sie die für jeden Standard zuständigen IR-Mitarbeiter

Was der Agent über den gesamten Lebenszyklus der institutionellen Forschung abdeckt

Ein KI-Agent für institutionelle Forschung ist kein Tool für die Berichterstellung und kein BI-Dashboard. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Projektmanagement-Workspace läuft und die strukturierte, terminorientierte Koordinationsarbeit übernimmt, die Ihr Team derzeit manuell erledigt: Verwaltung von IPEDS-Zeitleisten, Weiterleitung von Datenanfragen, Nachverfolgung von Umfragekampagnen und Organisation von Akkreditierungsnachweisen.

Lebenszyklusphase Was der Agent tut Was es ersetzt Bundesberichterstellung Die Nachverfolgung erfolgt für alle 12 IPEDS-Komponenten über drei Erfassungszeiträume hinweg mit Zuweisungen von Verantwortlichen, konsistenzprüfungen zwischen den Komponenten und Bestätigungen der Übermittlung Manuelle Nachverfolgung des Kalenders, E-Mail-basierte Koordination mit Schlüsselpersonen, Datenabgleich in letzter Minute Datenanfragen Leitet eingehende Anfragen nach Themen an Analysten weiter, verfolgt Bearbeitungszeiten und erstellt eine durchsuchbare Wissensdatenbank mit fertiggestellten Arbeiten E-Mail-basierte Erfassung, Warteschlangen in Tabellenkalkulationen, Nachbildung von Analysen, die vor zwei Jahren erledigt wurden Durchführung von Umfragen Verwaltet den gesamten Umfragezyklus von der Auswahl des Fragebogens bis zur Veröffentlichung, führt die Nachverfolgung der Rücklaufquoten mit automatisierten Erinnerungen durch und führt Vergleiche mit anderen Unternehmen durch Isolierte Umfrageverwaltung, manuelle Erinnerungen in E-Mails, Ergebnisse, die in Ordnern liegen, die niemand liest Support bei der Akkreditierung Ordnet Datenanforderungen den Standards der Akkreditierungsstellen zu, führt die Nachverfolgung der Belegerfassung durch und verwaltet die Datenpipeline für Selbststudien mit Versionskontrolle Hektische Datenerfassung, Dokumente ohne Versionsverwaltung, verstreute Belege auf gemeinsamen Laufwerken Analysen und Berichterstellung Pflegt Dashboards zu Einschreibungen, Verbleibquoten und Abschlussquoten mit Automatisierung der Datenaktualisierung und Vergleich mit anderen Einrichtungen Jährliche manuelle Aktualisierungen von Fact Books, Ad-hoc-Vergleiche mit anderen Einrichtungen, veraltete Dashboards Wissensmanagement Bewahrt institutionelles Wissen in strukturierten Verläufen zu Aufgaben, Datenanfrage-Archiven und dokumentierten Methoden Wichtiger Wissensverlust bei Personalwechseln in der institutionellen Forschung, methodische Inkonsistenzen zwischen den Analysten

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Institutionstypen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschuleinrichtungen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (große IR-Abteilung, 5+ Mitarbeiter) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie die Nachverfolgung von Forschungsausgaben hinzu (HERD-Umfrage). Fügen Sie Analysen auf Graduiertenebene hinzu (Studienzeit, Förderpakete, Vermittlungsergebnisse). Rechnen Sie mit komplexem Peer-Group-Management mit angestrebten und tatsächlichen Peer-Gruppen. R2-Universität (mittelgroße IR-Abteilung, 3–5 Mitarbeiter) Vereinfachen Sie die Durchführung von Umfragen für NSSE und 1–2 institutionelle Umfragen. Konzentrieren Sie das Peer-Benchmarking auf regionale Wettbewerber. Fügen Sie einen Workflow zur Datenunterstützung für geförderte Programme hinzu, falls die IR Daten für die Berichterstellung zu Fördermitteln verarbeitet. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (kleines IR-Büro, 1–3 Mitarbeiter) Fassen Sie die IPEDS-Nachverfolgung und Datenanfragen in einem einzigen Workflow zusammen, da eine Person beides bearbeiten kann. Legen Sie den Schwerpunkt auf die Wissensdatenbank, da kleine Büros am anfälligsten für durch Personalfluktuation bedingten Wissensverlust sind. Fügen Sie Analysen zur Unterrichtseffektivität hinzu. Community College (kombiniertes IR/IE-Büro, 1–4 Mitarbeiter) Ersetzen Sie NSSE durch CCSSE. Fügen Sie Perkins V und staatliche Metriken zur Finanzierung hinzu. Konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse der Förderbildung, Transferquoten und Metriken zur Personalentwicklung. Fügen Sie die Nachverfolgung der Wirksamkeit von „Guided Pathways“ hinzu. Berufsschule (minimale IR, 1–2 Mitarbeiter) Vereinfachen Sie die IPEDS-Berichterstellung, die Offenlegung gewinnbringender Beschäftigungsverhältnisse und die Datenanforderungen von Akkreditierungsstellen. Konzentrieren Sie sich auf Abschlussquoten, Vermittlungsquoten und Erfolgsquoten bei Zulassungsprüfungen. Fügen Sie die Nachverfolgung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften auf dem Campus hinzu, wenn die institutionelle Forschung die Clery-Berichterstattung übernimmt.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI tatsächlich bei der IPEDS-Berichterstellung helfen?

Ja. KI-Agenten füllen keine IPEDS-Umfragen für Sie aus. Sie verwalten den Workflow rund um IPEDS: Sie übernehmen die Nachverfolgung der fälligen Komponenten, weisen Verantwortliche zu, setzen interne Fristen durch, führen komponentenübergreifende Konsistenzprüfungen durch und dokumentieren Änderungen. Das Daten-Know-how verbleibt bei Ihrem IR-Team. Der Verwaltungsaufwand für das Projektmanagement wird automatisiert.

Wie werden dabei Ad-hoc-Datenanfragen behandelt, die ständig eingehen?

Das System zur Verwaltung von Datenanfragen sorgt für eine strukturierte Erfassung, Priorität und Warteschlange, die das derzeitige Modell „Wer zuerst eine E-Mail an die IR schickt, wird zuerst beantwortet“ ersetzt. Anfragen werden nach Themen mit Tags gekennzeichnet, Analysten zugewiesen und in einer durchsuchbaren Wissensdatenbank archiviert. Wenn im nächsten Jahr jemand dieselbe Frage stellt, ist die vorherige Analyse in Sekundenschnelle auffindbar.

Wie sieht es mit der Datensicherheit und der Einhaltung der FERPA-Vorschriften aus?

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Die Berechtigungen für den IR-Workspace können den Zugriff nach Rollen einschränken, sodass nur autorisierte Analysten auf Daten auf Studentenebene zugreifen können. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Alle Details finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Ist dies ein Ersatz für Tableau oder Power BI?

Nein. ClickUp mit einem KI-Agenten verwaltet den Workflow und die Projektkoordination rund um Ihre Analyseaufgaben. Tableau, Power BI und R/Python übernehmen die Visualisierung und statistische Analyse. Der Agent übernimmt die Nachverfolgung, wann Dashboards aktualisiert werden müssen, leitet Datenanfragen an Analysten weiter und verwaltet IPEDS-Zeitleisten. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken und arbeiten am besten zusammen.

Wie hilft dies kleinen IR-Büros mit nur ein oder zwei Mitarbeitern?

Kleine Büros profitieren am meisten davon. Wenn eine einzige Person für IPEDS, Datenanfragen, Umfragen und Akkreditierungen zuständig ist, ist das Risiko von Versäumnissen am höchsten. Der Agent sorgt für die Einhaltung von Fristen, pflegt eine Wissensdatenbank (entscheidend, wenn diese eine Person das Unternehmen verlässt) und schafft eine Struktur, die es 1–2 Personen ermöglicht, wie ein Team von fünf Personen zu arbeiten. Erfahren Sie auch, wie KI-Agenten Ihre Studienberatungs- und Finanzhilfebüros unterstützen können.