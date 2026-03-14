Zu erledigen: KI zur Nachverfolgung von Karrieredienstleistungen

Im Durchschnitt betreut ein Mitarbeiter eines Karrierezentrums 1.381 Studierende, doch nur 43 % der Studierenden bewerten ihre Erfahrungen mit den Karriereberatungsangeboten als hilfreich. Karrierezentren versinken in der Terminplanung, der Nachbetreuung von Arbeitgebern und der Erhebung von Umfragen zur ersten beruflichen Station, während das eigentliche Karrierecoaching zu kurz kommt. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Nachverfolgung von Terminen, das Arbeitgeberbeziehungsmanagement, die Koordination von Karrieremessen und die Berichterstellung automatisieren, sodass die Mitarbeiter sich ganz auf die Studierenden konzentrieren können.

Im Folgenden finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen kompletten Workspace für die Karriereberatung einzurichten. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich anzusehen, welche Koordinationsprobleme ein solches System beheben soll. Für die meisten Karrierezentren liegt das Problem nicht in mangelnder Nachfrage seitens der Studierenden oder mangelnder Aktivität seitens der Arbeitgeber. Vielmehr sind Termine, Arbeitgeberkontakte, Ereignisse und die Berichterstellung über Ergebnisse über zu viele voneinander getrennte Tools verteilt, als dass das Team diese effizient verwalten könnte.

Für wen ist dieses Setup der Karriereberatung gedacht? Dieses Setup richtet sich an Leiter von Karrierezentren, Teams für Arbeitgeberbeziehungen, Karrierecoaches, Mitarbeiter im Bereich Erfahrungslernen, Verantwortliche für Erhebungen zur ersten beruflichen Laufbahn sowie Führungskräfte im Bereich Student Success, die für die Koordination der studentischen Betreuung, der Arbeitgeberbeziehungen und der Berichterstellung zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die zwar bereits eine Plattform für Karrieredienstleistungen nutzen, aber bei der Verwaltung von Terminen, Ereignissen, Nachfassaktionen und der Berichterstellung nach wie vor auf manuelle Koordination angewiesen sind.

Das Problem: Ihr Karrierezentrum führt die Nachverfolgung von 10.000 Interaktionen mit Studierenden über eine Tabellenkalkulation, Handshake und E-Mail durch

Wenn Sie ein Hilfecenter für Hochschulkarriereberatung leiten, kennen Sie diese Herausforderung nur zu gut. Sie sind dafür verantwortlich, jedem Studierenden auf dem Campus dabei zu helfen, seinen Weg nach dem Abschluss zu finden, Ihre Ergebnisse gegenüber den Akkreditierungsstellen nachzuweisen, Dutzende von Beziehungen zu Arbeitgebern zu pflegen, Karrieremessen zu organisieren und irgendwie noch Zeit für echtes Einzelcoaching zu finden. Von Ihrem Team aus 5 bis 15 Mitarbeitern wird erwartet, dass es eine Population von mehreren Tausend Personen betreut.

Die Realität im Arbeitsalltag ist hart: Terminvereinbarungen laufen über ein System, Arbeitgeberkontakte über ein anderes, Daten zur Erstbeschäftigungsumfrage über ein drittes und die Koordination von Ereignissen über E-Mail-Threads. 59,3 % der Mitarbeiter von Karrierezentren nutzen mittlerweile in irgendeiner Form KI, allerdings meist für Ad-hoc-Aufgaben und nicht für eine systematische Automatisierung von Workflows. Unterdessen zeigt die Umfrage der NACE zum ersten Berufseinstieg eine Erfassungsquote von nur 55 % bei Bachelor-Absolventen, was bedeutet, dass fast die Hälfte der beruflichen Verläufe Ihrer Absolventen unbekannt bleibt. Das ist kein Datenproblem. Es ist ein Workflow-Problem.

Das Karrierezentrum ist einer der sichtbarsten Indikatoren für den institutionellen Wert. Akkreditierungsstellen wollen Vermittlungsquoten. Eltern wollen Ergebnisse. Studierende wollen Arbeitsplätze. Und Ihr Team verbringt seine Zeit damit, Daten abzugleichen, anstatt Ergebnisse zu liefern.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Das Center for Career Exploration and Success der Miami University (25 Teammitglieder) nutzte ClickUp, um jährlich über 200 studentische Ereignisse mit einer Erfolgsquote von 98 % zu organisieren, an denen 19.107 Studierende teilnahmen. Michael Turner, stellvertretender Direktor: Wir sind auf dem besten Weg, uns zu einem der führenden Karrierecenter in den Vereinigten Staaten zu entwickeln. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir über einen Plan für den Erfolg verfügen. Wir sind auf dem besten Weg, uns zu einem der führenden Karrierecenter in den Vereinigten Staaten zu entwickeln. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir über einen Plan für den Erfolg verfügen.

Genau darin liegt die Chance. Es geht nicht darum, Ihre Karriereplattform zu ersetzen, sondern eine einheitliche, sichtbare Ebene zu schaffen, die die Schnittstellen zwischen Studierenden, Arbeitgebern, Ereignissen und der Berichterstellung abdeckt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionsfähiges Setup für die Karriereplattform einzurichten. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Karriereberatung ausprobieren? Beginnen Sie mit der untenstehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Studierenden, Ihren Arbeitgeberkreis und Ihre Ziele an.

Genau darin liegt die Chance. Es geht nicht darum, Ihre Karriereplattform zu ersetzen, sondern eine einheitliche, sichtbare Ebene zu schaffen, die die Schnittstellen zwischen Studierenden, Arbeitgebern, Ereignissen und der Berichterstellung abdeckt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionsfähiges Setup für die Karriereplattform einzurichten.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Karriereberatung ausprobieren? Beginnen Sie mit der folgenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Population, Ihren Arbeitgeberkreis und Ihre Ziele an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Karriereberatung ausprobieren? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Studierenden, Ihren Arbeitgeberkreis und Ihre Ziele an.

Die Aufgabe: Richten Sie Ihren Workspace zur Nachverfolgung von Karrieredienstleistungen mit KI ein

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und schon erhalten Sie einen kompletten Workspace für die Karriereberatung mit Nachverfolgung von Terminen, Arbeitgeber-CRM, Messe-Management und Berichterstellung.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Hierarchien für Aufgaben, Strategien zur Kontaktaufnahme, Zeitpunkten für die Berichterstellung und Workflows für die Folgearbeit. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre personellen Kapazitäten, die Zusammensetzung Ihrer Mitarbeiter und die Prioritäten bei der Einbindung der Studierenden anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Strategien zur Kontaktaufnahme, Prozessen der Berichterstellung und Workflows zur Folgearbeit. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre personellen Kapazitäten, die Zusammensetzung Ihrer Mitarbeiter und die Prioritäten bei der Einbindung der Studierenden anpassen.

Super-Agent für die Nachverfolgung von Karrierediensten

Eingabeaufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten für das Fördermittelmanagement zu erstellen? Öffne ClickUp Brain und füge den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für deinen ClickUp-Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sollten Sie die Daten aus dem Karriere-Service zusammenstellen, die Ihr Team bereits für Terminvereinbarungen, Arbeitgeberkontakte, Ereignisse und die Berichterstellung über Ergebnisse nutzt. Dazu gehören in der Regel Terminarten, Studierendengruppen, Arbeitgeberkontakte, Kalender für Ereignisse, Zeitleisten für Umfragen zur ersten beruflichen Laufbahn und Daten zur Nachverfolgung von Praktika. Wenn Sie mit sauberen Eingabedaten beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Workflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens „Career Services“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus von Studierenden und Arbeitgebern hinweg zu organisieren: „Student Engagement“ für Termine, Sprechstunden, Coaching-Fälle und Nachverfolgung der Kompetenzen, „Employer Relations“ für Arbeitgeberprofile, Rekrutierungsaktivitäten und Partnerschaftsmanagement, „Events & Career Fairs“ für Messen, Networking-Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen und Veranstaltungslogistik sowie „Outcomes & Berichterstellung“ für Umfragen zur ersten Anstellung, Nachverfolgung der Wissensrate, Akkreditierungsberichte und jährliche Datenüberprüfungen. Benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe konfigurieren Fügen Sie Ihren Vorlagen für die Karriereberatung benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Interaktion mit Studierenden, jede Arbeitgeberbeziehung, jedes Ereignis und jeder Ergebnisdatensatz die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um den Fortschritt zu verfolgen und Ergebnisse zu dokumentieren. Fügen Sie Felder für die Matrikelnummer, das Studienjahr, den Studiengang, die Anzahl der Besuche, den Status als Erststudierender, den Status des Ergebnisses, die Stufe des Arbeitgeberpartners und die Wissensquote hinzu. Diese einheitliche Struktur sorgt für deutlich zuverlässigere Dashboards, Automatisierungen und teamübergreifende Berichte. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben angegebene Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Studierenden, die Mitarbeiterzahl, die derzeit verwendeten Tools, die Zahl der Arbeitgeber, die Anzahl der Karrieremessen, die Wissensquote und die Erfolgsquote. Nutzen Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf für Ihr Terminvergabesystem, Ihr Arbeitgeber-CRM, Ihre Workflows und Ihre Ergebnis-Dashboards zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an die Abläufe Ihres Zentrums an. Automatisierungen für die laufende Verwaltung einrichten Erstellen Sie Automatisierungen, damit die Arbeit der Karriereberatung auch ohne ständige manuelle Nachverfolgung reibungslos läuft. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Kontaktaufnahmen mit Studierenden, die noch nicht aktiv geworden sind, verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit dem Countdown für Karrieremessen, starten Sie Folgeumfragen zur ersten beruflichen Station, kennzeichnen Sie inaktive Arbeitgeberpartner und verfolgen Sie die Entwicklung der Praktikumsvermittlungen im Zeitverlauf.

Richten Sie einen eigenen Space namens „Career Services“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus von Studierenden und Arbeitgebern hinweg zu organisieren: „Student Engagement“ für Termine, Sprechstunden, Coaching-Fälle und Nachverfolgung der Kompetenzen, „Employer Relations“ für Arbeitgeberprofile, Rekrutierungsaktivitäten und Partnerschaftsmanagement, „Events & Career Fairs“ für Messen, Networking-Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen und Veranstaltungslogistik sowie „Outcomes & Reporting“ für Umfragen zur ersten beruflichen Laufbahn, Nachverfolgung der Wissensvermittlung, Berichterstellung zur Akkreditierung und jährliche Datenüberprüfungen.

Fügen Sie Ihren Vorlagen für die Karriereberatung benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Interaktion mit Studierenden, jede Arbeitgeberbeziehung, jedes Ereignis und jeder Ergebnisdatensatz die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um den Fortschritt zu verfolgen und Ergebnisse zu dokumentieren. Fügen Sie Felder für die Matrikelnummer, das Studienjahr, den Studiengang, die Anzahl der Besuche, den Status als Erststudierende, den Status des Ergebnisses, die Stufe des Arbeitgeberpartners und die Wissensquote hinzu. Diese einheitliche Struktur sorgt für deutlich zuverlässigere Dashboards, Automatisierungen und teamübergreifende Berichterstellung.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben angegebene Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Zahl der Studierenden, die Zahl der Mitarbeiter, die derzeit verwendeten Tools, die Zahl der Arbeitgeber, die Zahl der Karrieremessen, die Wissensquote und die Erfolgsquote. Erstellen Sie anhand der generierten Ergebnisse einen ersten Entwurf für Ihr Terminvergabesystem, Ihr Arbeitgeber-CRM, Ihre Workflows und Ihre Ergebnis-Dashboards und passen Sie diesen anschließend an die Abläufe Ihres Zentrums an.

Erstellen Sie Automatisierungen, damit die Arbeit der Karriereberatung auch ohne ständige manuelle Nachverfolgung reibungslos läuft. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Kontaktaufnahmen mit Studierenden, die noch nicht aktiv geworden sind, verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit dem Countdown für Karrieremessen, starten Sie Folgeumfragen zur ersten beruflichen Station, kennzeichnen Sie inaktive Arbeitgeberpartner und verfolgen Sie die Entwicklung der Praktikumsvermittlungen im Zeitverlauf.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System umzuwandeln? Erstellen Sie Ihren ClickUp-Workspace für das Fördermittelmanagement.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem einzigen Workflow, beispielsweise Umfragen zum ersten Arbeitgeber, Nachverfolgung von Terminen oder Nachfassaktionen bei Arbeitgebern, bevor Sie das System im gesamten Karrierecenter einführen. Ein kleiner Pilotversuch hilft Ihrem Team dabei, Vorlagen, Regeln für die Eigentümerschaft und Ansichten für die Berichterstellung zu optimieren, bevor Sie das System ausweiten.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Karriereservices

Diese Felder sorgen für eine einheitliche Dokumentation von Terminen mit Studierenden, Arbeitgeberkontakten, Ereignissen, Berichterstellung für Ergebnisse und der Praktikumskoordination.

Feld Typ Zweck Studenten-ID Kurzer Text Eindeutige Studierenden-ID Jahrgang Ausklapp-Menü Erstsemester, Zweitsemester, Drittsemester, Viertsemester, Absolvent, Ehemaliger Hauptfach Ausklapp-Menü Studienprogramm Besucherzahl Nummer Anzahl der Kontakte mit der Karriereberatung Status als Erstgenerations-Einwanderer Ausklapp-Menü Erste Generation, Nicht erste Generation, Unbekannt Status des Ergebnisses Ausklapp-Menü Vollzeitbeschäftigt, Teilzeitbeschäftigt, Weiterbildung, Militärdienst/Zivildienst, Auf Arbeitssuche, Auf Ausbildungssuche, Nicht auf der Suche, Unbekannt Arbeitgeber-Partner-Stufe Ausklapp-Menü Interessent, Bindungswilliger, Aktiver Partner, Strategischer Partner, Inaktiver Partner Wissensquote Nummer (%) Prozentsatz der bekannten Berufseingänge von Absolventen Ereignis Ausklapp-Menü Karrieremesse, Informationsveranstaltung, Networking-Ereignis, Podiumsdiskussion, Workshop Kompetenzen zur Berufsvorbereitung Etiketten Kommunikation, kritisches Denken, Teamarbeit, Technologie, Gleichberechtigung und Inklusion, Professionalität, berufliche Entwicklung und persönliche Weiterentwicklung, Führungsqualitäten

😎 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Wichtige Beispiele für die Automatisierung der Nachverfolgung von Karrieredienstleistungen

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Termine, die Einbindung der Arbeitgeber, Messen und die Berichterstellung am Laufen halten, ohne dass wiederholte manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.

Wenn… Dann… Ein Student erreicht das dritte Studienjahr, ohne jemals die Karriereberatung aufgesucht zu haben Erstellen Sie eine Kontakt-Aufgabe und weisen Sie diese einem Berater oder einem Verantwortlichen für den Studienerfolg zu Ein Absolvent gilt 30, 60, 90 oder 120 Tage nach seinem Abschluss weiterhin als unbekannt Als Auslöser für die nächste Welle der Umfrage zum Erstziel dienen und den Versuch protokollieren Ein Arbeitgeber hat seit 12 Monaten keine Mitarbeiter eingestellt Erstellen Sie eine Aufgabe zur Kundenrückgewinnung und weisen Sie diese dem Eigentümer der Beziehung zu Die Jobmesse findet in 14 Tagen statt Erstellen Sie die endgültige Logistik-Checkliste und weisen Sie die Unteraufgaben für Stand, Marketing und Personal zu Ein Termin eines Studenten wird als „fertiggestellt“ markiert Folgeaktionen festlegen und die behandelten Kompetenzen protokollieren Das Enddatum des Praktikums erreicht man Erstellen Sie eine Aufgabe zur Nachverfolgung der Vermittlung und bitten Sie den Studierenden oder Arbeitgeber um Angaben zum Vermittlungsergebnis

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren

Was der Berater im gesamten Lebenszyklus der Karriereberatung abdeckt

Ein KI-Agent für die Karriereberatung ist kein Algorithmus zur Stellenvermittlung. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und die operative Infrastruktur verwaltet, die Ihr Karrierezentrum benötigt: Terminplanung, Nachverfolgung, Nachfassaktionen, Berichterstellung. Das Karrierecoaching bleibt in menschlicher Hand. Die logistischen Abläufe werden automatisiert.

Lebenszyklusphase Was der Makler zu erledigen hat Was es ersetzt Studierendenaufnahme Erfasst Erstbesuche, kennzeichnet unterversorgte Populationen und weist Berater auf der Grundlage ihres Studienfachs und unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Fallbelastung zu Nachverfolgung von Laufkundschaft und manuelle Erfassung in Tabellenkalkulationen Karrierecoaching Erfasst die Ergebnisse der Termine, führt die Nachverfolgung der Kompetenzentwicklung durch und dient als Auslöser für Folgeaufgaben nach jeder Sitzung Notizen auf Papier und unzusammenhängende Terminzusammenfassungen Einbindung der Arbeitgeber Verwaltet die Arbeitgeber-Pipeline vom potenziellen Kunden bis zum strategischen Partner und führt die Nachverfolgung der Campusbesuche sowie der Ergebnisse der Personalbeschaffung durch Kontakte, die über Handshake, E-Mail und persönliche Adressbücher verstreut sind Karrieremessen Koordiniert die Logistik von der Anmeldung bis zur Nachbereitung nach der Messe und führt die Nachverfolgung der Kosten pro Schülerkontakt durch Veranstaltungsplanung über E-Mail-Threads ohne zentrale Checkliste Nachverfolgung der Ergebnisse Führt die Erfassung von Daten zu Erstzielen aus verschiedenen Datenquellen durch, übernimmt die Nachverfolgung der Erfassungsquote anhand von Eskalationswellen und übernimmt die Berichterstellung nach Hauptkategorien Manuelle Nachverfolgung von Umfragen und hektische Datenerfassung zum Jahresende Berichterstellung zur Akkreditierung Fasst die Ergebnisse nach demografischen Merkmalen, Studienfächern und Studiengängen für akkreditierungsfähige Berichte zusammen Wochenlange manuelle Datenerfassung vor den Besichtigungen vor Ort

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert an allen Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Eingabeaufforderung an Ihre Hochschule an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (20.000–50.000 Studierende) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie hochschulspezifische Karrierezentren hinzu (Ingenieurwesen, Business, Geistes- und Naturwissenschaften). Erweitern Sie das Arbeitgeber-CRM auf über 500 Unternehmen. Fügen Sie eine Nachverfolgung der Karrieren für Doktoranden und Postdoktoranden hinzu. Integrieren Sie die Funktionen in die Workflows der Alumni-Betreuung R2-Universität (10.000–20.000 Studierende) Vereinfachen Sie das Modell zu einem zentralisierten Karrierecenter. Reduzieren Sie die Arbeitgeberkategorien auf drei (potenzielle, aktive, strategische). Konzentrieren Sie die Nachverfolgung der ersten Beschäftigungsorte aus Effizienzgründen auf die zehn Studiengänge mit den höchsten Einschreibungszahlen. Hochschule mit Schwerpunkt auf Bachelor-Studiengängen (2.000–5.000 Studierende) Den Schwerpunkt sollte eher auf die Beziehung zur Karriereberatung als auf ein umfangreiches Ereignis-Programm gelegt werden. Die Einbindung der Lehrkräfte in die Karriereberatung sollte verstärkt werden. Die Häufigkeit von Karrieremessen sollte reduziert, die Nachverfolgung der Arbeitgeberqualität hingegen verstärkt werden. Community College (5.000–20.000 Studierende) Das traditionelle Modell der Jobmessen durch Arbeitgeberbeiräte und Einstellungsveranstaltungen ersetzen. Maßnahmen zur Personalentwicklung und zur Nachverfolgung von Ausbildungsplätzen einführen. Die Ergebnisse auf den Übergang von Qualifikationen in Beschäftigung ausrichten. An die Berichterstellung gemäß Perkins V anpassen. Berufsschule (500–5.000 Schüler) Den Schwerpunkt auf die Nachverfolgung der Vermittlungsquote als primäre Metrik legen (Akkreditierungsanforderung). Das Arbeitgeber-CRM durch die Verwaltung von klinischen Praktikums- und Externship-Stellen ersetzen. Die Nachverfolgung der Erfolgsquote bei Zulassungsprüfungen hinzufügen. Auf drei Ergebniskategorien vereinfachen: Beschäftigung im Feld, Beschäftigung außerhalb des Feldes, Weiterbildung.

Nachverfolgung der Karriereberatung an einem Ort

Die Nachverfolgung von Karrieredienstleistungen bricht zusammen, wenn Termine von Studierenden, Arbeitgeberbeziehungen, Ereignisse, Umfragen und Ergebnisdaten in getrennten Systemen gespeichert sind, ohne dass eine gemeinsame operative Ansicht besteht. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Terminverfolgung, die Arbeitgeberbindung, die Koordination von Karrieremessen und die Berichterstellung über die erste Anstellung in ein einziges, wiederholbares operatives System integrieren.

Das Ziel besteht nicht darin, Ihre Karriereplattform oder Ihr Studierendeninformationssystem zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den Koordinationsaufwand im Zusammenhang mit diesen Systemen zu reduzieren, die Sichtbarkeit in den Workflows von Studierenden und Arbeitgebern zu verbessern und Ihren Mitarbeitern mehr Zeit für die Betreuung der Studierenden zu verschaffen, anstatt Daten hinterherjagen zu müssen. Beginnen Sie mit der obigen Vorlage, passen Sie sie an Ihre Studierenden- und Arbeitgeber-Population an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich jedes Semester nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zur Nachverfolgung von Karriereservices mithilfe von KI

KI-Agenten führen keine Absolventenbefragungen durch. Sie automatisieren mehrstufige Kontaktkampagnen, die die Rücklaufquote steigern. Der Agent erstellt bei Abschluss die Umfrageaufgaben, löst nach 30, 60, 90 und 120 Tagen E-Mail-, Text- oder Kontaktaufnahmen durch die Fakultät als Auslöser aus, führt die Nachverfolgung durch, um zu ermitteln, welche Absolventen noch nicht erfasst sind, und leitet Maßnahmen ein, wenn die Rücklaufquote stagniert. NACE hat eine Rücklaufquote von 65 % als Einzelziel festgelegt. Durch systematische Nachfassaktionen lässt sich dieses Einzelziel erreichen.

Der Workspace für KI-Agenten ergänzt Ihre bestehende Plattform für das Karrieremanagement. Arbeitgeberdaten, Terminverläufe und Stellenanzeigen aus Handshake oder Symplicity werden in benutzerdefinierte Felder der Aufgaben synchronisiert. Der Agent ersetzt nicht Ihr Karrieremanagementsystem. Er fungiert als Koordinationsschicht, über die Ihr Team auf Basis dieser Daten Workflows verwaltet, Ergebnisse nachverfolgt und Karrieremessen durchführt.

ClickUp verfügt über Zertifizierungen nach SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Dank der Berechtigungen im Karrierecenter sehen Berater nur die ihnen zugewiesenen Schüler. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Handshake verbindet Studierende mit Arbeitgebern und Stellenangeboten. Es handelt sich um eine Jobbörse. ClickUp mit KI-Agent ist die operative Ebene, auf der Ihr Karrierezentrum interne Workflows verwaltet: Terminplanung, Arbeitsauslastung der Mitarbeiter, Planung von Karrieremessen, Nachverfolgung der Ergebnisse und Berichterstellung zur Akkreditierung. Beide dienen unterschiedlichen Zwecken und funktionieren am besten im Zusammenspiel.

Das gilt besonders für kleine Teams. Wenn drei Mitarbeiter 5.000 Studierende betreuen, schafft jeder automatisierbare manuelle Prozess Zeit für die wirklich wichtige Arbeit: die Karriereberatung. Der Assistent übernimmt die Nachverfolgung von Terminen, Aufgaben und die Durchführung von Umfragen, sodass sich Ihre Mitarbeiter auf die Studierenden statt auf Tabellenkalkulationen konzentrieren können.