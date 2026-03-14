Zu erledigen: Die Einarbeitung von Lehrkräften mithilfe von KI

US-amerikanische Hochschulen und Universitäten beschäftigen mehr als 650.000 Lehrbeauftragte, was etwa 40 % der gesamten Lehrkräfte entspricht, und 68 % aller Lehrkräfte haben mittlerweile befristete Anstellungen, die häufig wechseln. Jeder neue Mitarbeiter, egal ob auf Festanstellung oder als Lehrbeauftragter, benötigt vor seinem ersten Arbeitstag eine Überprüfung der Qualifikationen, die Erledigung von Compliance-Formalitäten, Systemzugang, eine Einweisung und die Vorbereitung auf den Unterricht. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Erstellung von Onboarding-Checklisten, die Nachverfolgung der Überprüfung der Qualifikationen, die Planung von Einführungsveranstaltungen und die Koordination von Mentoring-Programmen zwischen Personalabteilung, Fachbereichsleitern und der IT-Abteilung automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Workspace für die Einarbeitung neuer Lehrkräfte zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich die Koordinationsprobleme anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Einrichtungen besteht das Problem nicht darin, dass die Schritte der Einarbeitung unbekannt sind. Vielmehr sind diese Schritte über zu viele Abteilungen, zu viele Systeme und zu viele Übergaben verteilt, als dass jemand den gesamten Prozess klar überblicken könnte.

Für wen ist dieses Setup zur Einarbeitung von Lehrkräften geeignet? Dieses Setup richtet sich an Personalabteilungen, Büros für Lehrkräfteangelegenheiten, Mitarbeiter der Rektoratsverwaltung, Fachbereichsleiter, Dekane, IT-Administratoren und Onboarding-Koordinatoren, die dafür verantwortlich sind, neue Lehrkräfte von der Annahme des Angebots bis zur Unterrichtsbereitschaft zu begleiten. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die regelmäßig Gruppen von Lehrbeauftragten, Gastdozenten oder Lehrkräften ohne Festanstellung einstellen und eine zuverlässigere Methode benötigen, um das Onboarding über mehrere Abteilungen hinweg zu koordinieren.

Das Problem: Jede Neueinstellung eines Dozenten ist der Auslöser für denselben 47-stufigen Prozess, für den niemand von Anfang bis Ende verantwortlich ist

An der Einstellung eines neuen Fakultätsmitglieds sind mindestens drei Abteilungen beteiligt, die selten ein gemeinsames System freigeben. Die Personalabteilung kümmert sich um das Angebotsschreiben, die I-9-Überprüfung, die Hintergrundüberprüfung, die Anmeldung für Sozialleistungen und den Parkausweis. Der Fachbereichsleiter verwaltet die Kurszuweisungen, die Bürozuweisung, die Verteilung der Schlüssel und die Zuordnung von Mentoren. Die IT-Abteilung stellt E-Mail-Zugänge, LMS-Zugänge, Zugangsdaten für das Campus-Netzwerk und Softwarelizenzen bereit. Das Büro des Prorektors überprüft die höchsten akademischen Abschlüsse und führt die Nachverfolgung der Startdaten der Tenure-Fristen durch. Und wenn es sich bei der Einstellung um einen Lehrbeauftragten handelt, der in zwei Wochen anfängt, verdichtet sich der gesamte Prozess zu einer Zeitleiste, die davon ausgeht, dass alles reibungslos verläuft.

Das ist so gut wie nie der Fall. Eine Übersicht über die Einarbeitung von Lehrkräften mit befristeten Verträgen ergab, dass die häufigsten Hindernisse für eine effektive Einarbeitung fragmentierte Prozesse zwischen den Abteilungen, das Fehlen einer standardisierten Einweisung und unzureichender institutioneller Support für Lehrkräfte mit befristeten Verträgen sind. Das ist nicht überraschend, wenn man das Ausmaß betrachtet: Die Umfrage von CUPA-HR für 2024–25 berichtet, dass Lehrbeauftragte etwa 40 % der Lehrkräfte aller Hochschultypen ausmachen, wobei der Anteil an privaten Hochschulen sogar bei 46 % liegt. Es handelt sich hierbei nicht um einmalige Einstellungen. Die Hochschulen durchlaufen jedes Semester Hunderte von Einarbeitungsprozessen für Lehrbeauftragte.

Die Auswirkungen sind spürbar. Lehrkräfte, die sich unvorbereitet fühlen, sind im Unterricht weniger effektiv, fühlen sich weniger mit der institutionellen Kultur verbunden und neigen eher dazu, die Einrichtung zu verlassen. Eine Studie zur Einarbeitung von Lehrkräften im Hinblick auf die Arbeitsbereitschaft ergab, dass strukturierte Einarbeitungsprogramme die Zufriedenheitswerte in 10 von 11 gemessenen Kategorien verbesserten, von der Klarheit der Rolle über den Zugang zu Technologie bis hin zu Mentoring-Verbindungen. Das Problem ist nicht, dass die Einrichtungen nicht wissen, wie eine gute Einarbeitung aussieht. Es ist vielmehr, dass der Prozess zu viele Übergaben zwischen zu vielen Abteilungen beinhaltet, ohne dass ein einziges System für die Nachverfolgung zuständig ist und feststellt, ob tatsächlich alles umgesetzt wurde.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Die Miami University nutzte ClickUp, um die Prozesse in einem 25-köpfigen Team zu standardisieren. So verwaltete sie über 200 Ereignisse pro Jahr mit einer Erfolgsquote von 98 % und erreichte 19.107 Studierende. Der gleiche vorlagengesteuerte, zentralisierte Ansatz, der die Veranstaltungskoordination skalierte, lässt sich direkt auf Onboarding-Workflows anwenden. Michael Turner, stellvertretender Direktor: Wir sind auf dem besten Weg, eines der führenden Karrierezentren in den Vereinigten Staaten zu werden. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir einen Plan für den Erfolg haben. Wir sind auf dem besten Weg, eines der führenden Karrierezentren in den Vereinigten Staaten zu werden. ClickUp ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir einen Plan für den Erfolg haben.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht das Ersetzen institutioneller Systeme, sondern die Schaffung einer sichtbaren Betriebsebene rund um die Übergänge zwischen ihnen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup für das Onboarding neuer Lehrkräfte einzurichten.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Onboarding-Prozess testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Dozentenzusammensetzung, Zulassungsanforderungen und Stakeholder-Struktur an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Onboarding-Prozess testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Dozentenzusammensetzung, Zulassungsanforderungen und Stakeholder-Struktur an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Onboarding-Prozess testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Dozentenzusammensetzung, Qualifikationsanforderungen und Stakeholder-Struktur an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Einarbeitung neuer Lehrkräfte mit KI

Kopieren Sie diesen Befehl, fügen Sie ihn in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Workspace für die Einarbeitung neuer Lehrkräfte mit rollenspezifischen Checklisten, Nachverfolgung von Qualifikationen, Terminplanung für Einführungsveranstaltungen und Koordination von Mentoring.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich rollenbasierter Hierarchien für Aufgaben, Compliance-Prüfpunkte, Fristenlogik und abteilungsübergreifender Eigentümerschaften. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre Dozentenzusammensetzung, die Vorschriften der Akkreditierungsstelle und die Zeitleiste für die Einarbeitung anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich rollenbasierter Hierarchien für Aufgaben, Compliance-Prüfpunkte, Fristenlogik und abteilungsübergreifender Eigentümerschaft. Ihr Team kann diesen Entwurf dann benutzerdefiniert an Ihre Dozentenzusammensetzung, die Vorschriften der Akkreditierungsstelle und die Zeitleiste für die Einarbeitung anpassen.

Super-Agent für die Einarbeitung von Lehrkräften

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten für das Fördermittelmanagement zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits für die Verwaltung des Onboardings nutzt. Dazu gehören in der Regel Terminarten, Onboarding-Checklisten, Zulassungsanforderungen, Listen mit erforderlichen Schulungen, Zeitleisten für das Startdatum sowie Zuständigkeiten in den Bereichen Personalwesen, akademische Angelegenheiten, IT und den Fachbereichen. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Checklisten-Workflows wesentlich nützlicher.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens Einarbeitung neuer Lehrkräfte ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Onboarding-Zyklus hinweg zu organisieren: Aktives Onboarding für neue Mitarbeiter nach Anstellungsart, Zulassungsprüfung für die Überprüfung von Zeugnissen und die Nachverfolgung von Akkreditierungsqualifikationen, Einführung & Schulung für die Terminplanung, den Abschluss erforderlicher Schulungen und die Koordination von Mentoring sowie Vorlagen & Ressourcen für rollenbasierte Checklisten, Begrüßungsmaterialien und wiederverwendbare Onboarding-Leitfäden. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Onboarding-Aufgabe Fügen Sie Ihren Onboarding-Aufgabenvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz für neue Mitarbeiter die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um den gesamten Prozess von Anfang bis Ende zu koordinieren. Fügen Sie Felder für den Namen des neuen Mitarbeiters, die Art der Anstellung, das Startdatum, die Abteilung, den Status der Qualifikationsprüfung, den Status der Schulung, den Verantwortlichen für das Onboarding und die Zugangsbereitschaft hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung von Fristen wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Lehrkräfte, die jährlichen Neueinstellungen, die Akkreditierungsstelle, die Zusammensetzung des Lehrkörpers und die derzeit verwendeten Tools. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihrer rollenspezifischen Checklisten, des Qualifikations-Trackers, des Einführungsplans und der Compliance-Workflows zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an den Onboarding-Prozess Ihrer Einrichtung an. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um den Onboarding-Prozess ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Checklistenvorlagen je nach Terminart, um überfällige Aufgaben zur Überprüfung von Qualifikationen oder Schulungen zu eskalieren, Eigentümer zu benachrichtigen, wenn Startdaten näher rücken, und sicherzustellen, dass Aufgaben auf IT-, HR- und Abteilungsebene vor dem ersten Arbeitstag fertiggestellt sind.

Richten Sie einen eigenen Space namens Einstellung neuer Lehrkräfte ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Onboarding-Zyklus hinweg zu organisieren: Aktives Onboarding für neue Mitarbeiter nach Anstellungsart, Zulassungsprüfung für die Überprüfung von Zeugnissen und die Nachverfolgung von Akkreditierungsqualifikationen, Einführung & Schulung für die Terminplanung, den Abschluss erforderlicher Schulungen und die Koordination von Mentoring sowie Vorlagen & Ressourcen für rollenbasierte Checklisten, Begrüßungsmaterialien und wiederverwendbare Onboarding-Leitfäden.

Fügen Sie Ihren Onboarding-Vorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz für neue Mitarbeiter die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um den gesamten Prozess von Anfang bis Ende zu koordinieren. Fügen Sie Felder für den Namen des neuen Mitarbeiters, die Art der Anstellung, das Startdatum, die Abteilung, den Status der Qualifikationsprüfung, den Status der Schulung, den Verantwortlichen für das Onboarding und die Zugangsbereitschaft hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung von Fristen wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obenstehende Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Lehrkräfte, die jährlichen Neueinstellungen, die Akkreditierungsstelle, die Zusammensetzung des Lehrkörpers und die derzeit verwendeten Tools. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihrer rollenspezifischen Checklisten, des Qualifikations-Trackers, des Einführungsplans und der Compliance-Workflows zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an den Onboarding-Prozess Ihrer Einrichtung an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um den Onboarding-Prozess ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Checklistenvorlagen je nach Terminart, um überfällige Aufgaben zur Überprüfung von Qualifikationen oder Schulungen zu eskalieren, Eigentümer zu benachrichtigen, wenn Startdaten näher rücken, und sicherzustellen, dass Aufgaben auf IT-, HR- und Abteilungsebene vor dem ersten Arbeitstag fertiggestellt sind.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System umzuwandeln? Erstellen Sie Ihren ClickUp-Workspace für das Fördermittelmanagement.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einer einzigen Einstellungsart, z. B. Lehrbeauftragte oder Lehrkräfte auf Tenure-Track, bevor Sie das System auf den gesamten Onboarding-Prozess ausweiten. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Vorlagen, Fristen und Zuständigkeiten zu optimieren, bevor Sie das System skalieren.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für Aufgaben zur Einarbeitung von Lehrkräften

Diese Felder sorgen für einheitliche Arbeitsabläufe über rollenspezifische Checklisten, die Überprüfung von Qualifikationen, Schulungen, Mentoring und Workflows zum Abschließen des Onboardings hinweg.

Feld Typ Zweck Name des Dozenten Kurzer Text Name des neuen Mitarbeiters Art der Anstellung Ausklappen Mit Tenure-Track, ohne Tenure-Track (Vollzeit), Lehrbeauftragte, Gastdozenten Startdatum Datum Offizielles Startdatum des Arbeitsantritts Abteilung Ausklappen Einstellung von akademischem Personal Status der Zulassung Ausklappen Noch nicht begonnen, In Prüfung, Fertiggestellt, Als Ausnahme markiert Schulungsstatus Ausklappen Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Fertiggestellt, Überfällig Verantwortlicher für die Einarbeitung des Eigentümers Personen Hauptkoordinator für die Einstellung Zugangsbereitschaft Ausklappen Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Fertig Obligatorischer Einführungslehrgang Ausklappen Institution, Hochschule, Fachbereich, Forschung, Online-Lehre Mentoring-Status Ausklappen Nicht zugewiesen, Zugewiesen, Aktiv, fertiggestellt

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Beispiele für die Automatisierung der Einarbeitung neuer Lehrkräfte

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die die Checklisten für neue Mitarbeiter sowie die Workflows für die Überprüfung von Qualifikationen und Schulungen am Laufen halten, ohne dass wiederholte manuelle Nachverfolgung erforderlich ist.

Wann… Dann… Ein neuer Mitarbeiter wird mit dem Anstellungsart „Lehrbeauftragter“ angelegt Wenden Sie die Checkliste für die Einarbeitung von Lehrbeauftragten an und weisen Sie wichtige Aufgaben sofort zu Das Startdatum ist in 30 Tagen und die Überprüfung der Qualifikationen ist noch nicht abgeschlossen Benachrichtigen Sie den Eigentümer der Zulassung und den Fachbereichsleiter und kennzeichnen Sie den Datensatz als „Risiko“. Die vorgeschriebenen Schulungen sind überfällig Leiten Sie die Angelegenheit an den Fachbereichsleiter weiter und anschließend an den Dekan, falls sie nach dem nächsten Schwellenwert immer noch nicht abgeschlossen ist. Das Startdatum ist in 7 Tagen und die Zugangsbereitschaft ist noch nicht gegeben Benachrichtigen Sie die IT-Abteilung und den Eigentümer der Einarbeitung und erstellen Sie eine dringende Aufgabe Bis zum 14. Tag wurde noch kein Mentor zugewiesen Erstellen Sie eine Aufgabe zur Zuweisung von Mentoren und benachrichtigen Sie den Fachbereichsleiter Alle Onboarding-Aufgaben sind fertiggestellt Ändern Sie den Status auf „Vollständig eingearbeitet“ und setzen Sie den Auslöser für eine Zufriedenheitsumfrage ein

Was der Agent im gesamten Onboarding-Prozess für Lehrkräfte abdeckt

Ein KI-Agent für die Einarbeitung von Lehrkräften ist kein Chatbot, der Fragen der Personalabteilung beantwortet. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und den abteilungsübergreifenden Einarbeitungsprozess koordiniert, den Ihre Einrichtung für jeden neuen Mitarbeiter durchführt: Es erstellt Checklisten, führt die Nachverfolgung von Compliance-Fristen durch, richtet Zugänge ein und stellt sicher, dass zwischen Personalabteilung, Fachbereich und IT nichts übersehen wird.

Lebenszyklusphase Was der Agent zu erledigen hat Was es ersetzt Vor der Ankunft Erstellt rollenspezifische Onboarding-Checklisten mit Fristen, die sich nach dem Startdatum richten, und weist Aufgaben automatisch der Personalabteilung, der Fachabteilung, der IT und der Hausverwaltung zu Eine allgemeine Willkommens-E-Mail und die Hoffnung, dass der Fachbereichsleiter an die Checkliste denkt Zulassung Verfolgt den Eingang von Zeugnissen, die Überprüfung des höchsten akademischen Grades und die Einhaltung der Qualifikationsanforderungen der Akkreditierungsstelle für jeden Dozenten und weist auf Lücken hin, bevor sie zu Prüfungsfeststellungen werden Eine Tabelle im Büro des Prorektors, die vielleicht einmal pro Semester aktualisiert wird Compliance Überwacht die Fertigstellung des I-9-Formulars im Hinblick auf die dreitägige Frist des Bundes, führt die Nachverfolgung des Status der Hintergrundüberprüfung durch und sorgt durch Automatisierung der Eskalation für das Abschließen der erforderlichen Schulungen Die Personalabteilung muss die Abteilungen manuell um Unterlagen bitten, nachdem die Frist bereits abgelaufen ist Einführung und Schulung Plant mehrstufige Einführungsveranstaltungen (Hochschule, Fakultät, Fachbereich), erfasst die Teilnahme und den Abschluss der erforderlichen Schulungen und versendet Erinnerungen für überfällige Module Kalender-Einladungen, die im Spam-Ordner landen, und Schulungsportale, die niemand nutzt Mentoring Vermittelt neuen Lehrkräften Mentoren, erstellt strukturierte Besprechungspläne und Diskussionsleitfäden, verfolgt den Abschluss von Besprechungen und kennzeichnet abgelaufene Mentoring-Beziehungen Eine informelle E-Mail mit dem Inhalt „Ihr Mentor ist Dr. Smith, bitte wenden Sie sich an ihn“, die zu nichts führt Bereitstellung von Technologie Koordiniert die Erstellung von IT-Konten, den LMS-Zugang, den Gebäudezugang und die Zuweisung physischer Ressourcen im Hinblick auf das Startdatum und eskaliert alles, was nicht rechtzeitig bereitgestellt wurde Ein neues Mitglied, das am ersten Tag ohne E-Mail-Zugang oder Schlüssel für sein Büro erscheint

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Anleitung gilt für alle Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Anleitung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen Forschungsuniversität der Kategorie R1 (über 200 Neueinstellungen pro Jahr) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie forschungsspezifische Einarbeitungsmaßnahmen hinzu: Laborsicherheitsschulung, Einhaltung von Forschungsvorschriften (IRB, IACUC), Setup eines Startkapitalkontos, Einweisung in die Betreuung von Doktoranden. Beziehen Sie den Einarbeitungsplan für Postdoktoranden mit ein. Rechnen Sie mit einem hohen Aufkommen, das eine Stapelverarbeitung pro Semester erfordert. R2-Universität (50–200 Neueinstellungen/Jahr) Vereinfachen Sie die Forschungskomponenten, sofern sie nicht von bestimmten Fachbereichen verlangt werden. Konzentrieren Sie die Qualifikationsprüfung auf die Standards der HLC oder regionaler Akkreditierungsstellen. Fügen Sie eine auf die Lehre ausgerichtete Einarbeitung hinzu: Schulungen zu Unterrichtstechnologie, Bewertungs- und Benotungssysteme sowie Protokolle zur Studienberatung. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (20–50 Neueinstellungen/Jahr) Legen Sie den Schwerpunkt auf die Unterrichtsvorbereitung: Überprüfung des Lehrplans mit dem Fachbereichsleiter, Zeitplan für Unterrichtsbeobachtungen, Schulung zur Studienberatung. Vereinfachen Sie die Einarbeitung in die Forschung. Schaffen Sie Verbindungen zwischen Kollegen im ersten Jahr, da sich neue Lehrkräfte an kleineren Einrichtungen oft isoliert fühlen. Community College (50–150 Lehrbeauftragte/Semester) Richten Sie die Vorlage auf ein schnelles Onboarding speziell für Lehrbeauftragte aus (innerhalb von 14 Tagen). Entfernen Sie Komponenten zur Tenure-Uhr und zur Forschung. Fügen Sie die Qualifikationsprüfung für die doppelte Einschreibung für Lehrkräfte hinzu, die Schüler der Oberstufe unterrichten. Legen Sie den Schwerpunkt auf LMS-Schulungen und die Einweisung in die Plattform für den Erfolg. Berufsschule (20–80 Lehrbeauftragte/Semester) Konzentrieren Sie sich auf die Überprüfung von Branchenqualifikationen und die Nachverfolgung von Berufslizenzen. Fügen Sie eine Einweisung in klinische Einrichtungen/Praktikumsorte für Gesundheits- und Handwerksausbildungen hinzu. Vereinfachen Sie das Verfahren auf zwei Arten von Anstellungen (Vollzeitdozent, Lehrbeauftragter). Beziehen Sie eine Einweisung durch den Arbeitgeberbeirat für Branchenfachleute ein, die als Lehrkräfte hinzukommen.

Führen Sie die Einarbeitung von Lehrkräften an einem Ort durch

Die Einarbeitung neuer Lehrkräfte scheitert, wenn die Überprüfung von Qualifikationen, Compliance-Unterlagen, Systemzugänge, Einführungen und Mentoring in getrennten Systemen ohne gemeinsame operative Ansicht verwaltet werden. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Einarbeitung neuer Lehrkräfte in ein wiederholbares operatives System verwandeln, das Personalwesen, Abteilungsleitung, IT und akademische Angelegenheiten von der Annahme des Angebots bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft koordiniert.

Das Ziel ist nicht, Ihr HRIS oder Ihre Dateisysteme für Qualifikationsnachweise zu ersetzen. Es geht darum, die Koordinationsarbeit zu reduzieren, die Sichtbarkeit bei jedem Übergang zu verbessern und sicherzustellen, dass kein neuer Mitarbeiter das Semester ohne Schulung, Zugangsrechte oder wichtige Unterlagen beginnt. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an Ihre Fakultätszusammensetzung und die Anforderungen der Akkreditierungsstelle an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich jedes Semester nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zur Einarbeitung von Lehrkräften mithilfe von KI

Ja. Die Eingabeaufforderung generiert für jede Anstellungsart separate Checklistenvorlagen. Für Festanstellungen gilt der vollständige 47-stufige Prozess, einschließlich Qualifikationsprüfung, Mentoring, Setup der Tenure-Uhr und Forschungsstart. Für Lehrbeauftragte gibt es eine verkürzte Checkliste, die sich auf das Wesentliche konzentriert: I-9, Hintergrundüberprüfung, LMS-Zugang, Kurszuweisung und Gebäudezugang. Das System wendet automatisch die richtige Vorlage entsprechend der Anstellungsart an.

Der Mitarbeiter erstellt einen Qualifikations-Tracker, der die Qualifikationen jedes Dozenten mit den Standards Ihrer Akkreditierungsstelle abgleicht (HLC Assumed Practices, SACSCOC-Richtlinien usw.). Er markiert Dozenten, die Kurse unterrichten, ohne eine fertiggestellte Qualifikationsakte zu besitzen, und benachrichtigt den Fachbereichsleiter sowie das Rektorat. Dies unterstützt direkt die Workflows zur Einhaltung der Akkreditierungsvorschriften, die Ihre Einrichtung bereits verwaltet.

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Onboarding-Workspaces können den Zugriff einschränken, sodass die Personalabteilung Compliance-Daten sieht, Abteilungsleiter ihre eigenen Neueinstellungen sehen und die IT-Abteilung nur Bereitstellungsaufgaben sieht. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Sensible Dokumente (Sozialversicherungsnummern, Ergebnisse von Hintergrundüberprüfungen) sollten in Ihrem HRIS verbleiben, wobei der ClickUp-Workspace die Nachverfolgung des Status und der Fertigstellung durchführt, ohne die Dokumente selbst zu speichern.

Dank der automatisierten Checkliste und der parallelen Aufgabenzuweisung können die kritischen Schritte (I-9, Hintergrundüberprüfung, LMS-Zugang, Kurszuweisung) innerhalb von 5–7 Werktagen nachverfolgt und abgeschlossen werden. Das System weist alle Aufgaben gleichzeitig statt nacheinander zu, sodass Personalabteilung, IT und die Fachabteilung parallel arbeiten können, anstatt aufeinander warten zu müssen. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass nichts ins Stocken gerät.

Der KI-Agent-Arbeitsbereich fungiert als Ebene zur Aufgabenkoordination parallel zu Ihrem HRIS. Workday oder Banner bleibt Ihr System für Beschäftigungsdaten, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen. ClickUp verwaltet den Onboarding-Workflow: wer was bis wann erledigen muss und ob die Aufgabe erledigt ist. Statusaktualisierungen im Onboarding-Arbeitsbereich (z. B. „I-9 verifiziert“) spiegeln in Ihrem HRIS abgeschlossene Aktionen wider, sodass beide Systeme aufeinander abgestimmt bleiben, ohne dass eine direkte Integration erforderlich ist.