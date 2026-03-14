Zu erledigen: Die Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung mithilfe von KI

US-amerikanische Organisationen geben jährlich durchschnittlich 1.254 US-Dollar pro Mitarbeiter für Weiterbildung aus, doch die meisten Universitäten erfassen die berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften und Mitarbeitern nach wie vor in Tabellenkalkulationen, E-Mail-Threads und Aktenschränken. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Nachverfolgung von Weiterbildungsplänen, die Erneuerung von Zertifizierungen, die Planung von Workshops, die Zusammenstellung von Portfolios zur Festanstellung sowie die Budgetzuweisung in allen Abteilungen automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige Eingabeaufforderung für den KI-Agenten, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die berufliche Weiterbildung zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich das Koordinationsproblem anzusehen, das ein solches System beheben soll. Für die meisten Einrichtungen besteht das Problem nicht in einem Mangel an Weiterbildungsaktivitäten. Vielmehr liegen Ziele, Anwesenheitslisten, Zertifizierungen, Budgets und Zeitleisten für Überprüfungen an verschiedenen Orten, sodass niemand eine verlässliche Ansicht des Fortschritts hat.

Für wen ist dieses Setup zur beruflichen Weiterentwicklung gedacht: Dieses Setup richtet sich an Zentren für die Weiterentwicklung von Lehrkräften, Personal- und Weiterbildungsteams, Mitarbeiter des Rektorats, Fachbereichsleiter, Dekane und Verwaltungsmitarbeiter, die für die Nachverfolgung der beruflichen Entwicklung von Lehrkräften und Mitarbeitern zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits Weiterbildungsprogramme anbieten, sich bei der Verwaltung von Plänen, Anwesenheit, Zertifizierungen, Bewertungen und Finanzmitteln jedoch noch auf manuelle Koordination verlassen.

Das Problem: Ihr Zentrum für Fakultätsentwicklung führt die Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung auf Vertrauensbasis durch

Wenn Sie die berufliche Weiterbildung an einer Universität verwalten, kennen Sie die Herausforderung bereits. Die Portfolios für die Festanstellung und Beförderung von Lehrkräften befinden sich in gemeinsamen Laufwerken, die niemand pflegt. Die Teilnahme an Workshops wird in Anwesenheitslisten erfasst, die nie digitalisiert werden. Weiterbildungscredits liegen in den E-Mail-Posteingängen einzelner Mitarbeiter. Und wenn Akkreditierungsstellen Nachweise für eine systematische Weiterentwicklung der Lehrkräfte verlangen, muss Ihr Team mühsam versuchen, diese aus einem Dutzend unzusammenhängender Quellen zusammenzuflicken.

Das Ausmaß des Problems kann kaum überschätzt werden. Etwa 75 % aller Dozenten an Hochschulen und Universitäten sind befristet beschäftigt, arbeiten in Teilzeit oder Vollzeit ohne Aussicht auf eine Festanstellung, und die meisten Einrichtungen verfügen über kein zentrales System zur Nachverfolgung ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Selbst festangestellte Dozenten erhalten im Durchschnitt nur 47 Fortbildungsstunden pro Jahr, und ohne ein System zur Nachverfolgung dessen, was bereits fertiggestellt, noch ausstehend oder überfällig ist, wird die Weiterbildungsplanung eher reaktiv als strategisch.

Das Ergebnis: Lehrkräfte auf Tenure-Track verpassen Fristen für Portfolios, Zertifizierungen von Mitarbeitern verfallen, ohne dass es jemand bemerkt, Sabbatical-Anträge stapeln sich, ohne dass Sichtbarkeit auf die personelle Abdeckung der Abteilung besteht, und Dekane können keine Berichte über Investitionen in die Personalentwicklung erstellen, da die Daten nicht an einem Ort vorliegen.

So hat CU Anschutz das Problem gelöst: Die Wake Forest University hat Teams aus isolierten Plattformen mithilfe von ClickUp-Dashboards in einem System zusammengeführt und so Echtzeit-Berichterstellung sowie eine abteilungsübergreifende Abstimmung erreicht. Morey Graham, Leiter des Projekts „Alumni- und Spenderbetreuung“: Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. So können unsere verschiedenen Teams Fortschritte melden, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen. Wir können nun innerhalb eines Systems zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit auf wichtige Daten. So können unsere verschiedenen Teams Fortschritte melden, Probleme bei der Workload und Kapazität erkennen und genauer planen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht bestehende Systeme zu ersetzen, sondern eine gemeinsame operative Ebene um sie herum zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup zur beruflichen Weiterentwicklung einzurichten.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht bestehende Systeme zu ersetzen, sondern eine gemeinsame operative Ebene um sie herum zu schaffen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup zur beruflichen Weiterentwicklung einzurichten.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace zur Nachverfolgung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen vollständigen Workspace für berufliche Weiterbildung mit Tabellen für die Nachverfolgung, Kalendern für Zertifizierungen, Regeln für die Automatisierung und zugehörigen Workflows.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Nachverfolgung von Meilensteinen, Verlängerungslogik und Entwicklungs-Checkpoints. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihre Rollenkategorien und Ihre Prioritäten anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Nachverfolgung von Meilensteinen, Verlängerungslogik und Entwicklungs-Checkpoints. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihre Rollenkategorien und Ihre Prioritäten anpassen.

Workspace Builder für die Fakultätsentwicklung – Super Agent

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten für das Fördermittelmanagement zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen zur beruflichen Weiterbildung, die Ihre Einrichtung bereits in den Bereichen Fakultätsangelegenheiten, Personalwesen, akademische Leitung und Personalentwicklung nutzt. Dazu gehören in der Regel individuelle Entwicklungspläne, Workshop-Kalender, Zertifizierungsunterlagen, Zeitleisten für Festanstellungen und Beförderungen, Publikationsprotokolle sowie die Zuweisung von Budgets für die berufliche Weiterbildung. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Workflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens Weiterbildung für Lehrkräfte und Mitarbeiter ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der beruflichen Weiterbildung hinweg zu organisieren: Weiterbildungspläne für rollenbasierte individuelle Entwicklungspläne, Workshops & Schulungen für die Veranstaltungsplanung und Nachverfolgung der Anwesenheit, Qualifikationen & Zertifizierungen für das Compliance- und Verlängerungsmanagement sowie Dienstalter & Beförderung für die Meilensteinverfolgung, Dokumentensammlung und Workflows zur Überprüfung. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Weiterbildungsaufgabe Fügen Sie Ihren Weiterbildungsvorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Aktivität, jede Qualifikation und jeder Meilenstein die Schlüsseldaten enthält, die Ihr Team benötigt, um den Fortschritt und die Einhaltung von Vorschriften zu verwalten. Fügen Sie Felder für Mitarbeiter-ID, Rollentyp, Abteilung, Kompetenzbereich, CEU- oder Kreditwert, Ablaufdatum der Qualifikation, Budgetquelle und Erstattungsstatus hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Weiterbildungsberichte wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, den Typ der Einrichtung, die Anzahl der Lehrkräfte und Mitarbeiter, die Anzahl der Fachbereiche, den Zyklus der Bewertung und das Budget für berufliche Weiterbildung. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihrer IDP-Vorlagen, Ihres Zertifizierungskalenders, Ihres Portfoliotrackers für die Festanstellung und Ihrer Budget-Workflows zu erstellen, und passen Sie diese anschließend an die Struktur Ihrer Einrichtung an. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben, ohne ständige manuelle Nachverfolgung. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Erinnerungen zur Erneuerung von Qualifikationsnachweisen, um Vorbereitungsaufgaben für Meilensteine der Betriebszugehörigkeit zu starten, den Status der Teilnahme an Workshops zu protokollieren, jährliche Entwicklungsgespräche zu planen und Budgetgrenzen zu markieren, bevor die Mittel zur Neige gehen.

Richten Sie einen eigenen Space namens Fortbildung für Lehrkräfte und Mitarbeiter ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der beruflichen Weiterbildung hinweg zu organisieren: Entwicklungspläne für rollenbasierte individuelle Entwicklungspläne, Workshops & Schulungen für die Veranstaltungsplanung und Nachverfolgung der Anwesenheit, Qualifikationen & Zertifizierungen für das Compliance- und Verlängerungsmanagement sowie Dienstalter & Beförderung für die Erfassung von Meilensteinen, die Dokumentensammlung und Workflows zur Überprüfung.

Fügen Sie Ihren Vorlagen für Entwicklungsaufgaben benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Aktivität, jede Qualifikation und jeder Meilenstein der Überprüfung die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um den Fortschritt und die Einhaltung von Vorschriften zu verwalten. Fügen Sie Felder für Mitarbeiter-ID, Rollentyp, Abteilung, Kompetenzbereich, CEU- oder Kreditwert, Ablaufdatum der Qualifikation, Budgetquelle und Erstattungsstatus hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Entwicklungsberichte wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obenstehende Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, den Typ der Einrichtung, die Anzahl der Lehrkräfte und Mitarbeiter, die Anzahl der Fachbereiche, den Zyklus der Bewertung und das Budget für berufliche Weiterbildung. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihrer IDP-Vorlagen, Ihres Zertifizierungskalenders, Ihres Portfoliotrackers für die Festanstellung und Ihrer Workflows für berufliche Weiterbildung zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an die Struktur Ihrer Einrichtung an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben, ohne ständige manuelle Nachverfolgung. Nutzen Sie Regeln als Auslöser für Erinnerungen zur Erneuerung von Qualifikationsnachweisen, um Vorbereitungsaufgaben für Meilensteine der Betriebszugehörigkeit zu starten, den Status der Teilnahme an Workshops zu protokollieren, jährliche Entwicklungsgespräche zu planen und Budgetgrenzen zu markieren, bevor die Mittel zur Neige gehen.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System umzuwandeln? Erstellen Sie Ihren ClickUp-Workspace für das Fördermittelmanagement.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einer Zielgruppe, z. B. Lehrkräften auf Tenure-Track-Stellen, Lehrbeauftragten oder Mitarbeiterzertifizierungen, bevor Sie das System in der gesamten Einrichtung einführen. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Vorlagen, Berechtigungen und Regeln der Automatisierung zu optimieren, bevor Sie das System ausweiten.

Empfohlene benutzerdefinierten Felder für die Nachverfolgung der beruflichen Weiterbildung

Diese Felder sorgen für eine einheitliche Dokumentation über Pläne für die Entwicklung, Workshops, Qualifikationen, Meilensteine der Berufserfahrung, Veröffentlichungen und Weiterbildungsbudgets hinweg.

Feld Typ Zweck Mitarbeiter-ID Kurzer Text Eindeutige Kennung für Lehrkräfte oder Mitarbeiter Rolle Ausklappen Lehrkräfte mit Tenure-Track, Lehrkräfte ohne Tenure-Track, Lehrbeauftragte, Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Abteilung Ausklappen Akademische oder administrative Einheit Kompetenzbereich Ausklappen Lehre, Forschung, Dienstleistungen, Führung, Compliance, Technologie CEU/Wert Anzahl Fortbildungspunkte oder Wert der Weiterbildung Ablauf von Qualifikationsnachweisen Datum Ablaufdatum der Zertifizierung oder Schulung Budgetquelle Ausklappen Institutionell, durch Fördermittel finanziert, externes Stipendium, Zuweisung durch die Abteilung Erstattungsstatus Ausklappen Nicht eingereicht, eingereicht, genehmigt, erstattet Meilenstein überprüfen Ausklappen Bewertung im dritten Jahr, Festanstellung, Aktion, Bewertung nach der Festanstellung, jährliche Entwicklungsbewertung Evidenzstatus Ausklappen Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Nachweise eingereicht, verifiziert, abgeschlossen

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Wichtige Beispiele für die Automatisierung der Nachverfolgung der beruflichen Weiterbildung

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Entwicklungspläne, Zertifizierungen und Überprüfungs-Workflows am Laufen halten, ohne dass wiederholte manuelle Nachverfolgung erforderlich ist.

Wann… Dann… Eine Qualifikation läuft in 90 Tagen ab Erstellen Sie eine Verlängerungsaufgabe und weisen Sie diese dem Mitarbeiter zu Eine Qualifikation läuft in 30 Tagen ab An den Vorgesetzten weiterleiten und den Datensatz als „Risiko“ kennzeichnen Ein Meilenstein für die Festanstellung oder Beförderung liegt in 12 Monaten Erstellen Sie die Checkliste für die Vorbereitung des Portfolios und weisen Sie die erforderlichen Unteraufgaben zu Der Status der Teilnahme an einem Workshop wird als „Teilgenommen“ markiert Erfassen Sie den Abschluss in der Entwicklungshistorie der Person und nutzen Sie ihn als Auslöser für eine Nachbewertung Der Termin für die jährliche Leistungsbeurteilung rückt näher Erstellen Sie eine Aufgabe zur Selbsteinschätzung und benachrichtigen Sie den Mitarbeiter und den Vorgesetzten Eine Person überschreitet 80 % der jährlichen Weiterbildungsquote Benachrichtigen Sie den Genehmiger der Abteilung und kennzeichnen Sie den Budgetdatensatz zur Überprüfung.

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Was der Agent im gesamten Lebenszyklus der beruflichen Weiterbildung abdeckt

Ein KI-Agent für die berufliche Weiterbildung ist kein Chatbot, der Fragen zu den Anforderungen für die Festanstellung beantwortet. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und die strukturierten, wiederkehrenden Aufgaben übernimmt, die Ihr Zentrum für Fakultätsentwicklung derzeit manuell erledigt: Nachverfolgung von Zertifizierungen, Erstellung von Portfolio-Checklisten, Erfassung der Workshop-Teilnahme und Markierung von Fristen.

Lebenszyklusphase Was der Mitarbeiter zu erledigen hat Was es ersetzt Zielsetzung Erstellt individuelle Entwicklungspläne mit rollenspezifischen Vorlagen, verknüpft Ziele mit institutionellen Prioritäten und legt Meilenstein-Kontrollpunkte fest Jährliche Unterhaltungen zur Zielsetzung ohne Nachverfolgungssystem Veranstaltungsmanagement Erstellt Workshop-Aufgaben mit Nachverfolgung der Anmeldungen, Kapazitätsmanagement, Wartelisten und Bewertungen nach dem Ereignis Anwesenheitslisten, manuelle E-Mail-Anmeldungen und nicht erfasste Anwesenheit Nachverfolgung von Qualifikationen Überwacht das Ablaufdatum von Zertifizierungen, versendet Verlängerungsbenachrichtigungen 90, 60 und 30 Tage vor Ablauf und leitet abgelaufene Qualifikationen an die Personalabteilung weiter Tabellen, die einmal im Jahr aktualisiert werden (wenn überhaupt) Zusammenstellung des Portfolios Erstellt Checklisten für Dienstjahre und Beförderungen 12 Monate vor Ablauf der Fristen und übernimmt die Nachverfolgung der Übermittlung von Dokumenten durch Überprüfungsphasen Hektisches Sammeln von Unterlagen in den Monaten vor der Beurteilung Berichterstellung Erstellt Zusammenfassungen auf Abteilungs- und Institutionsebene zu Weiterbildungsaktivitäten, Budgetauslastung und der Einhaltung von Qualifikationsanforderungen Manuelle Berichterstellung für Akkreditierungsbesuche Budgetverwaltung Die Nachverfolgung der Zuweisungen für die berufliche Weiterbildung auf individueller und Abteilungsebene erfolgt, Überschreitungen werden gekennzeichnet und Erstattungsworkflows verwaltet Erstattungsanträge per E-Mail und Nachverfolgung in Tabellenkalkulationen

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Vorlage funktioniert an allen Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Vorlage an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 500 Lehrkräfte) Fügen Sie die Nachverfolgung von Publikationen und Fördermitteln als primäre Metriken hinzu. Beziehen Sie Workflows für Sabbatical-Anträge mit ein. Legen Sie den Schwerpunkt auf Dashboards zur Forschungsproduktivität und die Nachverfolgung der Zusammenarbeit zwischen Co-PIs abteilungsübergreifend. R2-Universität (200–500 Lehrkräfte) Sorgen Sie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Nachverfolgung von Lehre und Forschung. Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Veröffentlichungen auf jährliche Zahlen. Fügen Sie das Engagement in der Gemeinschaft als Kompetenzbereich für die berufliche Entwicklung hinzu. Vorwiegend Bachelor-Hochschule (50–200 Lehrkräfte) Legen Sie den Schwerpunkt auf die pädagogische Weiterentwicklung: Planung von Unterrichtsbeobachtungen durch Kollegen, Projekte zur Kursneugestaltung, pädagogische Fortbildungen. Reduzieren Sie die Komplexität der Nachverfolgung von Forschungsdaten. Fügen Sie die Betreuung von Studierenden als erfasste Aktivität hinzu. Community College (mit hohem Anteil an Lehrbeauftragten) Konzentrieren Sie sich auf die Einarbeitung von Lehrbeauftragten und die Nachverfolgung von Compliance-Schulungen. Fügen Sie Wege zur doppelten Immatrikulation und zur Zertifizierung von Mitarbeitern hinzu. Beschränken Sie sich auf die wesentlichen Qualifikationen: FERPA, Title IX, ADA, Berufszulassung. Berufsausbildung/Berufsschule (Branchenzertifizierungen) Ersetzen Sie die Nachverfolgung der Betriebszugehörigkeit durch das Management von Branchenzertifizierungen. Fügen Sie die Nachverfolgung der Teilnahme an Arbeitgeber-Boards hinzu. Konzentrieren Sie sich auf die Aufrechterhaltung aktueller Branchenqualifikationen und die Erneuerung beruflicher Lizenzen.

Führen Sie die Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung an einem Ort durch

Die Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung scheitert, wenn Ziele, Zertifizierungen, Workshop-Aufzeichnungen, Meilensteine für Bewertungen und Budgets in separaten Tabellen, Posteingängen und freigegebenen Laufwerken gespeichert sind. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Entwicklungsplanung, die Erneuerung von Zertifizierungen, die Nachverfolgung von Portfolios zur Festanstellung, das Workshop-Management und die Überwachung des Weiterbildungsbudgets in ein einziges wiederholbares Betriebssystem integrieren.

Das Ziel ist nicht, Ihr LMS, HRIS oder Ihre institutionellen Datensysteme zu ersetzen. Es geht vielmehr darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit abteilungsübergreifend zu verbessern und sicherzustellen, dass die berufliche Weiterentwicklung nicht von Gedächtnisleistung, manueller Nachverfolgung oder fehlenden Unterlagen abhängt. Beginnen Sie mit der obigen Vorlage, passen Sie sie an den Zyklus der Bewertung und die Prioritäten Ihrer Einrichtung an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich täglich nutzen kann.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zur Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung mithilfe von KI

Ja. Der Agent trifft keine Entscheidungen zur Verbeamtung. Er sorgt für die Einhaltung des Prozesses: Er erstellt Checklisten zum richtigen Zeitpunkt, führt die Nachverfolgung der Übermittlung von Dokumenten durch die verschiedenen Prüfungsstufen durch und leitet eskaliert, wenn Fristen näher rücken. Die Fakultätsgremien bewerten weiterhin die Portfolios, müssen aber nicht mehr nach fehlenden Dokumenten suchen oder sich fragen, ob jemand seine externen Begutachtungsschreiben eingereicht hat.

Die Eingabeaufforderung enthält eine Variable für den Rollentyp, mit der Sie separate Vorlagen für Entwicklungspläne und Workflows zur Nachverfolgung für verschiedene Mitarbeiterkategorien erstellen können. Gewerkschaftsspezifische Anforderungen (vertraglich festgelegte Weiterbildungsstunden, ausgehandelte Förderbeträge, Unterlagen zu Beschwerden) können in die Vorlage für diesen Rollentyp integriert werden, ohne andere Workflows zu beeinträchtigen.

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Individuelle Entwicklungspläne können so eingeschränkt werden, dass nur der Mitarbeiter, sein Vorgesetzter und die Personalabteilung Zugriff haben. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Nein. Ein Community College mit 50 Lehrbeauftragten profitiert genauso von Benachrichtigungen zum Ablauf von Zertifizierungen und der Nachverfolgung der Compliance wie eine R1-Universität mit 2.000 Lehrkräften. Die Prompt-Variablen passen sich Ihrer Größe an. Kleinere Einrichtungen erzielen oft einen schnelleren ROI, da sie vollständig manuelle Prozesse ersetzen.

Ihr LMS (Canvas, Blackboard) übernimmt die Nachverfolgung der Kursdurchführung für Studierende. Ihr HRIS (Banner, Workday, PeopleSoft) verwaltet Beschäftigungsdaten. Keines der beiden Systeme ist darauf ausgelegt, Ziele der beruflichen Weiterbildung, die Teilnahme an Workshops, die Erstellung von Portfolios und die Zuweisung von Weiterbildungsbudgets an einem Ort zu erfassen. ClickUp mit einem KI-Agenten ist die operative Ebene, die diese Aktivitäten miteinander verbindet. Es lässt sich zudem gut mit Workflows zur Fördermittelverwaltung für Lehrkräfte kombinieren, deren Pläne Ziele zur Forschungsfinanzierung beinhalten.