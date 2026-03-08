So erstellen Sie Pläne für die Bildung mithilfe von KI

Die meisten Universitäten führen Programmüberprüfungen in Fünf- bis Siebenjahreszyklen durch, und regionale Akkreditierungsstellen wie HLC verlangen umfassende Bewertungen in Zehnjahreszyklen. Das bedeutet, dass Entscheidungen zum Lehrplan oft auf Daten basieren, die Jahre alt sind. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann Workflows für Kursvorschläge, die Planung von Programmüberprüfungen, die Erfassung von Lernergebnissen, das Management von Voraussetzungen und die Anpassung an Akkreditierungsanforderungen automatisieren und so einen langsamen Governance-Prozess in ein nachverfolgbares, rechenschaftspflichtiges System verwandeln.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agenten-Eingabeaufforderung, die Sie in ClickUp einfügen können, um in wenigen Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die Lehrplanplanung zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, sollten Sie sich die operativen Engpässe ansehen, die mit einem solchen System behoben werden sollen. Für die meisten Institutionen ist das Problem nicht ein Mangel an Prozessen. Es liegt vielmehr daran, dass Vorschläge, Überprüfungszyklen, Bewertungskarten und Verwaltungsunterlagen über E-Mails, gemeinsam genutzte Laufwerke und das Gedächtnis der Ausschüsse verteilt sind, anstatt in einem einzigen sichtbaren Workflow zusammengefasst zu sein.

Für wen ist dieses Setup für die Lehrplanplanung geeignet? Dieses Setup wurde für akademische Teams, Vorsitzende von Lehrplankommissionen, Mitarbeiter des Rektorats, Leiter der Leistungsbewertung, Akkreditierungskoordinatoren, Registratoren und Fakultätsverwaltungsgruppen entwickelt, die für die Genehmigung von Lehrplänen, Programmüberprüfungen und die Bewertung von Lernergebnissen zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über formelle Verwaltungsstrukturen verfügen, aber dennoch auf manuelle Koordination angewiesen sind, um Vorschläge zu bearbeiten, Zyklen der Überprüfung zu verfolgen und Dokumentationen zu pflegen.

Das Problem: Ihr Lehrplankomitee regiert per E-Mail und institutionellem Gedächtnis

Wenn Sie Mitglied eines Lehrplankomitees sind oder die Überprüfung akademischer Programme verwalten, kennen Sie das Muster. Ein Fakultätsmitglied schlägt einen neuen Kurs vor, indem es ein Word-Dokument per E-Mail an den Fachbereichsleiter schickt, der es an das Lehrplankomitee der Hochschule weiterleitet, das per E-Mail Überarbeitungen anfordert und es schließlich an das universitätsweite Komitee schickt, das es möglicherweise an den Fakultätssenat weiterleitet. In jeder Phase liegt der Vorschlag wochenlang im Posteingang von jemandem. Niemand hat eine klare Ansicht darüber, wo sich der Vorschlag gerade in der Pipeline befindet, welches Feedback gegeben wurde oder ob er einen Kurs dupliziert, den eine andere Abteilung bereits anbietet.

Das Gesamtbild ist ebenso fragmentiert. Programmüberprüfungen finden in langen Zyklen statt, oft alle fünf bis sieben Jahre, und der Selbststudienprozess erzeugt Hunderte von Seiten an Dokumenten, die auf gemeinsamen Laufwerken gespeichert werden und bis zur nächsten Überprüfung nie wieder aufgerufen werden. Lernergebnisse werden in Tabellenkalkulationen den Akkreditierungsstandards zugeordnet, die jedoch bereits im Semester nach ihrer Erstellung veraltet sind. Die Ketten von Voraussetzungen werden im Kurskatalog dokumentiert, aber nie visualisiert, was zu Engpässen bei Kursen führt, die den Abschluss verzögern und Berater verwirren.

Eine Studie zu akademischen Programmüberprüfungen an der Universität von Cincinnati ergab, dass der Prozess eine Reduzierung des Programmangebots von 574 auf 328 empfahl, indem Redundanzen beseitigt und die Zusammenarbeit verstärkt wurden. Eine solche Rationalisierung ist unmöglich, wenn die Lehrplandaten in unzusammenhängenden Dokumenten, Protokollen von Ausschüssen, die niemand liest, und den Erinnerungen von möglicherweise bereits pensionierten Fakultätsmitgliedern gespeichert sind.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Nicht die Governance-Strukturen zu ersetzen, sondern die Arbeit um sie herum sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, ist die Erstellung eines funktionierenden Lehrplan-Setups innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen akademischen Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage für die Lehrplanplanung und passen Sie sie an Ihre Verwaltungsstruktur, Ihre Akkreditierungsstelle und Ihr Portfolio an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen akademischen Workflow testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage für die Lehrplanplanung und passen Sie sie an Ihre Verwaltungsstruktur, Ihre Akkreditierungsstelle und Ihr Programm-Portfolio an.

Die Aufforderung: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Lehrplanplanung mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Details Ihrer Einrichtung ein und Sie erhalten einen kompletten Workspace für die Lehrplanplanung mit Vorschlags-Workflows, Überprüfungskalendern, Mapping-Tools und zugehörigen Governance-Prozessen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Genehmigungs-Flows, Überprüfungs-Meilensteinen und Dokumentations-Kontrollpunkten. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihre Führungsstruktur, die Anforderungen der Akkreditierungsstelle und Ihr Portfolio anpassen.

Curriculum Orchestrator Super Agent

Aufforderung:

Sobald Ihr Agent-Entwurf erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihr akademisches Team täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits für die Verwaltung des Lehrplanbetriebs verwendet. Dazu gehören in der Regel Ausschussstrukturen, Antragsformulare, Kalender für Überprüfungszyklen, Lernzielkarten, Verzeichnisse von Kooperationsvereinbarungen, Vorbedingungen und Zeitleisten für Kataloge. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und Governance-Workflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen speziellen Space namens Lehrplan & akademische Programme ein. Fügen Sie fünf Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus des Lehrplans zu organisieren: Kursvorschläge für aktive Vorschläge nach Phase der Überprüfung und endgültigen Entscheidungen, Programmüberprüfungen für die Planung des Zykluses der Überprüfungen und Selbststudienarbeiten, Lernergebnisse für die Zuordnung von institutionellen und programmatischen Lernergebnissen sowie die Nachverfolgung von Bewertungen, Artikulationsvereinbarungen für Partnervereinbarungen und Kursäquivalenzen und Ausschuss-Governance für Tagesordnungen, Protokolle, Abstimmungen und Berichterstellung. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Lehrplanaufgabe Fügen Sie Ihren Vorlagen für Vorschläge, Überprüfungen und Governance benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Lehrplanaufgabe die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um Entscheidungen zu treffen und Fortschritte zu verfolgen. Fügen Sie Felder für Kurspräfix und -nummer, Vorschlagstyp, vorschlagende Abteilung, Kreditstunden, Gültigkeitsdauer, Überprüfungsphase, Akkreditierungsausrichtung und Programmüberprüfungsjahr hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung durch Ausschüsse wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die Eingabeaufforderung von oben ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Programme, die Akkreditierungsstelle, die Ausschussstruktur und den Zyklus der Überprüfungen. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihrer Vorschlags-Workflows, Überprüfungsvorlagen, Karten der Ergebnisse und Governance-Prozesse zu erstellen, und passen Sie diesen dann an die Struktur Ihrer Einrichtung an. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Lehrplanarbeit ohne ständige manuelle Nachverfolgung voranzutreiben. Verwenden Sie Regeln, um Vorschläge durch die Governance-Phasen zu bringen, stockende Überprüfungen zu kennzeichnen, Vorlagen für Selbststudien für bevorstehende Programmüberprüfungen zu starten, Vereinbarungen zur Anrechnung von Studienleistungen zu erneuern und den Registrator zu benachrichtigen, wenn Vorschläge vollständig genehmigt sind.

Richten Sie einen speziellen Space namens Curriculum & Academic Programs ein. Fügen Sie fünf Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus des Lehrplans hinweg zu organisieren: Kursvorschläge für aktive Vorschläge nach Überprüfungsphase und endgültigen Entscheidungen, Programmübersichten für die Planung des Zykluses und Selbststudienarbeiten, Lernergebnisse für institutionelle und programmatische Ergebniskarten sowie die Nachverfolgung von Bewertungen, Kooperationsvereinbarungen für Partnervereinbarungen und Kursäquivalenzen und Ausschuss-Governance für Tagesordnungen, Protokolle, Abstimmungen und Jahresberichterstellung.

Fügen Sie Ihren Vorlagen für Vorschläge, Überprüfungen und Governance benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jede Lehrplanaufgabe die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um Entscheidungen zu treffen und Fortschritte zu verfolgen. Fügen Sie Felder für Kurspräfix und -nummer, Vorschlagstyp, vorschlagende Abteilung, Kreditstunden, Gültigkeitsdauer, Überprüfungsphase, Akkreditierungsausrichtung und Programmüberprüfungsjahr hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung durch Ausschüsse wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabe ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Anzahl der Programme, die Akkreditierungsstelle, die Ausschussstruktur und den Zyklus der Überprüfungen. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihrer Vorschlags-Workflows, Überprüfungsvorlagen, Karten der Ergebnisse und Governance-Prozesse zu erstellen, und passen Sie diesen dann an die Struktur Ihrer Einrichtung an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Lehrplanarbeit ohne ständige manuelle Nachverfolgung voranzutreiben. Verwenden Sie Regeln, um Vorschläge durch die Governance-Phasen zu bringen, steckengebliebene Überprüfungen zu kennzeichnen, Vorlagen für Selbststudien für bevorstehende Programmüberprüfungen zu starten, Vereinbarungen zur Anrechnung von Studienleistungen zu erneuern und den Registrator zu benachrichtigen, wenn Vorschläge vollständig genehmigt sind.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem Workflow, z. B. Kursvorschlägen oder Programmüberprüfungen, bevor Sie das System auf den gesamten Lehrplan-Governance-Prozess ausweiten. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Aufgabenstrukturen, Phasen der Überprüfung und Berechtigungen vor der Skalierung zu verfeinern.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für Aufgaben zur Lehrplanplanung

Diese Felder schaffen eine einheitliche Betriebsaufzeichnung über Kursvorschläge, Programmüberprüfungen, Ergebnisbewertungen, Artikulationsvereinbarungen und Governance-Workflows hinweg.

Feld Typ Zweck Kurspräfix/Kursnummer Kurzer Text Kursbezeichnung wie BIOL 301 Art des Vorschlags Ausklappen Neuer Kurs, Änderung, Deaktivierung, Programmänderung Vorschlagende Abteilung Ausklappen Für den Vorschlag zuständige akademische Abteilung Kreditstunden Nummer Wert der Kurscredits Effektive Laufzeit Ausklappen Herbst 2026, Frühjahr 2027 usw. Überprüfungsphase Ausklappen Fachbereich, Hochschulausschuss, Universitätsausschuss, Senat, Prorektor, Registratur Anpassung an Akkreditierungsanforderungen Beschreibungen SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE und andere Programmüberprüfungsjahr Datum Nächster geplanter Überprüfungstermin Status des Vorschlags Ausklappen Entwurf, In Prüfung, Genehmigt, Zur Überarbeitung zurückgesandt, Abgelehnt Verwandtes Programm Beziehung Verknüpfen Sie Vorschläge, Überprüfungen, Ergebniskarten oder Artikulationsaufzeichnungen, die mit demselben Programm verknüpft sind.

Beispiele für die Automatisierung von Kernprozessen bei der Lehrplanplanung

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Vorschläge, Überprüfungen und Ausschuss-Workflows ohne wiederholte manuelle Nachverfolgung am Laufen halten.

Wann… Dann… Ein Kursvorschlag wird vom Fachbereichsausschuss genehmigt. Leiten Sie es in die Phase des Prüfungsausschusses der Hochschule weiter und benachrichtigen Sie den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Ein Vorschlag befindet sich seit mehr als 21 Tagen in einer Überprüfungsphase. Senden Sie eine Erinnerung an den aktuellen Prüfer und markieren Sie diese im Lehrplan-Dashboard. Eine Programmüberprüfung steht in 12 Monaten an Erstellen Sie die Struktur für Selbstlernaufgaben anhand einer Vorlage und weisen Sie Verfasser für die einzelnen Abschnitte zu. Die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung steht in 12 Monaten an. Erstellen Sie eine Erneuerungsaufgabe und benachrichtigen Sie den Fachbereichsleiter und das Rektorat. Alle Phasen der Überprüfung eines Vorschlags sind genehmigt. Verschieben Sie es in den Status „Bereit für die Registrierung“ und benachrichtigen Sie die Registrierungsstelle über die Aktualisierung des Katalogs. Die Frist für die Aktualisierung des Katalogs endet in 7 Tagen Benachrichtigen Sie die Registratur und den Vorschlagseigentümer und kennzeichnen Sie das Element dann als zeitkritisch.

Was der Agent im gesamten Lebenszyklus des Lehrplans abdeckt

Ein KI-Agent für die Lehrplanplanung ist kein Chatbot, der Kursbeschreibungen verfasst. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Projektmanagement-Workspace läuft und die strukturierten, wiederholbaren Arbeiten übernimmt, die Ihr akademisches Büro derzeit manuell erledigt: Weiterleitung von Vorschlägen durch die verschiedenen Phasen der Genehmigung, Nachverfolgung von Programmüberprüfungszeitplänen, Pflege von Ergebniskarten und Sicherstellung, dass nichts in den Posteingängen der Mitarbeiter liegen bleibt.

Lebenszyklusphase Was der Agent zu erledigen hat Was es ersetzt Kursvorschläge Leiten Sie Vorschläge durch die Phasen der Abteilung, Hochschule, Universität, des Senats und des Prorektors mit Nachverfolgung des Status, Zuweisung von Prüfern und Durchsetzung von Fristen. E-Mail-Ketten mit Word-Dokument-Anhängen und ohne Sichtbarkeit zum Pipeline-Status Programmbewertung Zyklus-Überprüfungen in regelmäßigen Abständen, erstellt Strukturen für Aufgaben des Selbststudiums, führt die Nachverfolgung der Übermittlung von Dokumenten durch, verwaltet die Logistik externer Gutachter und überwacht die Umsetzung von Plänen. Tabellenbasierte Überprüfungskalender und Selbststudiumsdokumente in gemeinsam genutzten Laufwerken Ergebniszuordnung Verwaltet Lehrplanübersichten, die CLOs mit PLOs und ILOs verknüpfen, führt die Nachverfolgung von Bewertungszyklen durch und identifiziert Lücken, in denen Ergebnisse nicht auf Master-Niveau liegen. Statische Tabellenkalkulationen, die einmal pro Akkreditierungsbesuch aktualisiert werden Voraussetzungen Dokumentiert Voraussetzungsketten, kennzeichnet Engpasskurse, bewertet die Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen und überprüft die Konsistenz des Katalogs. Katalogtexte werden während der Kursvorschlagsphase manuell überprüft. Artikulation Verfolgt Vereinbarungsbestände und Verlängerungsdaten, pflegt Datenbanken zur Kursäquivalenz und überwacht die Nutzung durch Transferstudierende. Aktenordner mit unterzeichneten Vereinbarungen und Ad-hoc-Entscheidungen zur Gleichwertigkeit Governance Verwaltet Tagesordnungen von Ausschuss-Meetings, führt die Nachverfolgung von Abstimmungen und Aktionspunkten durch, erstellt jährliche Durchsatzberichte und koordiniert zwischen den Ausschussebenen. Sitzungsprotokolle in gemeinsamen Laufwerken und mündliche Übergaben zwischen Ausschussvorsitzenden

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer realen ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert für alle Hochschuleinrichtungen, die ClickUp verwenden. Passen Sie die Eingabeaufforderung für Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 200 Programme) Fügen Sie den Lehrplanausschuss für Graduierte als separaten Governance-Track hinzu. Beziehen Sie die interdisziplinäre Nachverfolgung von Programmen über Hochschulen hinweg ein. Fügen Sie eine Nachverfolgung wesentlicher Änderungen für Akkreditierungsstellen hinzu (neue Modalitäten, Standorte, Abschlussstufen). Rechnen Sie mit mehr als 50 Vorschlägen pro Semester. R2-Universität (100–200 Programme) Kombinieren Sie die Lehrplanverwaltung für Graduierte und Studierende, wenn sich die Zuständigkeiten der Ausschüsse überschneiden. Fügen Sie eine auf die Arbeitskräfte abgestimmte Nachverfolgung der Programmentwicklung hinzu. Konzentrieren Sie sich bei der Programmüberprüfung neben der akademischen Qualität auch auf Metriken zur Durchführbarkeit der Einschreibung. Vorwiegend Bachelor-Einrichtung (30–100 Programme) Legen Sie den Schwerpunkt auf die Verwaltung des allgemeinen Bildungscurriculums und die Erfassung der Kernanforderungen. Fügen Sie Erfahrungslernen (Praktika, Capstone, Auslandsstudium) als Komponente mit Nachverfolgung hinzu. Vereinfachen Sie die Verwaltung auf zwei Ausschussebenen. Community College (50–150 Programme) Konzentrieren Sie sich auf die Artikulation von Transferwegen und die Aktualität von Arbeitskräfteprogrammen. Fügen Sie die Nachverfolgung von Beiträgen des Beirats für Karriereprogramme hinzu. Berücksichtigen Sie die Anforderungen zur Angleichung der Lehrpläne auf staatlicher Ebene. Verfolgen Sie die Äquivalenzen von Doppelimmatrikulationskursen. Berufs-/Fachschule (10–50 Programme) Konzentrieren Sie sich auf programmatische Akkreditierungsanforderungen (z. B. ACICS, COE) und die Angleichung an Branchenzertifizierungen. Fügen Sie Feedback-Schleifen von Arbeitgebern für Lehrplanaktualisierungen hinzu. Führen Sie die Nachverfolgung der Bestehensquoten von Lizenzprüfungen als Metrik für die Wirksamkeit des Lehrplans durch. Ersetzen Sie die Verwaltung durch den Fakultätssenat durch einfachere Genehmigungswege.

Führen Sie die Lehrplanplanung an einem Ort durch

Die Lehrplanplanung scheitert, wenn Vorschläge, Überprüfungen, Ergebnisabbildungen und Verwaltungsunterlagen in separaten Posteingängen, Tabellenkalkulationen und gemeinsam genutzten Laufwerken gespeichert sind. Mit ClickUp Brain, Benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Weiterleitung von Kursvorschlägen, die Planung von Programmüberprüfungen, die Abbildung von Lernergebnissen, die Nachverfolgung von Voraussetzungen und die Verwaltung von Ausschüssen in ein wiederholbares Betriebssystem umwandeln.

Das Ziel ist nicht, Ihre Katalog-, Angebots- oder Akkreditierungs-Tools zu ersetzen. Es geht darum, die Koordinationsarbeit zu reduzieren, die Sichtbarkeit in allen Governance-Phasen zu verbessern und sicherzustellen, dass Entscheidungen zum Lehrplan auf der Grundlage aktueller, zugänglicher Unterlagen statt auf der Grundlage von institutionellem Gedächtnis getroffen werden. Beginnen Sie mit der obigen Eingabeaufforderung, passen Sie sie an Ihre Governance-Struktur und Ihre Akkreditierungsstelle an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich jeden Tag nutzen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zur Lehrplanplanung mit KI

Ja. Der Agent trifft keine Entscheidungen zum Lehrplan; die Fakultätsausschüsse behalten die volle Entscheidungsgewalt. Der Agent verwaltet den Workflow: Er leitet Vorschläge durch jede Governance-Phase, führt die Nachverfolgung von Abstimmungen durch, verwaltet Fristen und sorgt für die Sichtbarkeit der gesamten Pipeline. Die Fakultäts-Governance wird effizienter, wenn der Prozess transparent ist und niemand per E-Mail fragen muss: „Wo ist mein Vorschlag?“

Nein. Curriculog und CourseLeaf sind Lehrplanverwaltungssysteme, die für Angebotsformulare und die Veröffentlichung von Katalogen entwickelt wurden. Der ClickUp-Agent ist die umfassendere operative Ebene, die Programmüberprüfungen, Ergebnisbewertungen, Kooperationsvereinbarungen, Ausschussverwaltung und die abteilungsübergreifende Koordination verwaltet, die von Angebotsverwaltungssystemen nicht abgedeckt werden. Sie arbeiten gut zusammen: Curriculog kümmert sich um das formelle Angebotsformular, ClickUp verwaltet den gesamten Lebenszyklus des Lehrplans.

ClickUp verfügt über die Zertifizierungen SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung bei der Speicherung und Übertragung. Die Arbeitsbereiche von Ausschüssen können eingeschränkt werden, sodass nur Ausschussmitglieder die zu prüfenden Vorschläge sehen können. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Der Agent pflegt kontinuierlich die von den Akkreditierungsstellen geforderten Unterlagen: Lernzielkarten, Nachweise zum Bewertungszyklus, Pläne zur Programmüberprüfung und Governance-Aufzeichnungen. Anstelle eines hektischen Zeitraums für die Akkreditierung alle 5–10 Jahre pflegt Ihre Einrichtung im Rahmen des laufenden Betriebs die für die Compliance erforderlichen Unterlagen. Wenn der Vor-Ort-Besuch stattfindet, sind die Nachweise bereits organisiert und auf dem neuesten Stand.

Entscheidungen zum Lehrplan wirken sich auf die gesamte Einrichtung aus. Neue Programme beeinflussen die Ressourcenplanung (Bedarf an Unterrichtsräumen, Lehrkräfte, Budget). Die Daten zur Kursanmeldung fließen in die Anmeldeabläufe ein (Signale zum Programmbedarf). Die Lehrbelastung der Fakultät steht in Verbindung mit der Nachverfolgung der beruflichen Weiterentwicklung. Mit den Feldern der Beziehungen von ClickUp können Sie Aufgaben zum Lehrplan mit all diesen nachgelagerten Workflows verknüpfen.