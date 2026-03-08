Wie man Forschungsadministration mit KI erledigt

Forschungsmitarbeiter an US-amerikanischen Universitäten verbringen 44,3 % ihrer mit Bundesmitteln finanzierten Forschungszeit mit Verwaltungsaufgaben statt mit der eigentlichen Forschung. Branchenweit kosten allein die Compliance-Anforderungen im Forschungsbereich schätzungsweise 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Nachverfolgung von Protokollen, die Überwachung der Compliance, die Offenlegung von Interessenkonflikten, Laborsicherheitsinspektionen und die Koordination mehrerer PI automatisieren und so den Forschungsadministratoren und Fakultätsmitgliedern jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Eingabeaufforderung, die Sie in ClickUp einfügen können, um in wenigen Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich für die Forschungsverwaltung zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, sollten Sie sich die operativen Probleme ansehen, die mit einem solchen System behoben werden sollen. Für die meisten Forschungsabteilungen ist das Problem nicht ein Mangel an Systemen. Es ist die manuelle Koordinationsarbeit, die über Protokollplattformen, Tabellenkalkulationen, Posteingänge und unverbundene Compliance-Tools verstreut ist.

Für wen ist dieses ForschungsadministrationsSetup geeignet?: Dieses Setup wurde für Forschungs-Compliance-Büros, IRB- und IACUC-Administratoren, Leiter von Forschungsabteilungen, Compliance-Koordinatoren, Exportkontroll-Teams und Mitarbeiter der Fakultätsverwaltung entwickelt, die mit protokoll- oder complianceintensiven Forschungsumgebungen zu tun haben. Dies ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über Systeme zur Übermittlung von Informationen verfügen, aber dennoch auf manuelle Koordination angewiesen sind, um Verlängerungen, Inspektionen, Offenlegungen und teamübergreifende Nachverfolgungen zu verwalten.

Das Problem: Ihre Forschungsabteilung ist mit Compliance-Papierkram überhäuft, während die PI auf Antworten warten.

Wenn Sie in einem Forschungsbüro arbeiten, kennen Sie das Bild. Ihr Team verwaltet Hunderte von aktiven Protokollen für IRB, IACUC, IBC und Exportkontrolle, jedes mit eigenen Anforderungen an die Übermittlung, Zeitleisten für die Überprüfungen und Fristen für die Verlängerungen. Offenlegungen von Interessenkonflikten erfolgen nach unterschiedlichen Zeitplänen von verschiedenen Behörden. Laborsicherheitsinspektionen werden in einem System verfolgt, Datenmanagementpläne in einem anderen und Erfindungsmeldungen in einem dritten.

Die Umfrage der Federal Demonstration Partnership zur Workload von Fakultätsmitgliedern aus dem Jahr 2018 bestätigte, was Forschungsadministratoren bereits wussten: Fakultätsmitglieder gaben an, 44,3 % ihrer Forschungszeit für administrative Aufgaben aufzuwenden, gegenüber 42 % in früheren Umfragen, ohne dass sich trotz jahrelanger Versprechen der Bundesregierung, die Belastung zu reduzieren, eine Besserung abzeichnet. Unterdessen gibt der gesamte Hochschulsektor schätzungsweise 27 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Einhaltung bundesstaatlicher Vorschriften aus, davon 10 Milliarden US-Dollar direkt für die Einhaltung forschungsbezogener Vorschriften.

Dies unterscheidet sich vom Fördermittelmanagement, das sich auf den finanziellen Lebenszyklus von Förderungen konzentriert. Die Forschungsverwaltung ist umfassender. Sie umfasst die Compliance-, Governance- und Betriebssysteme, die Protokollgenehmigungen, Offenlegungen, Inspektionen, Datenverwaltung und die Koordination mehrerer Teams innerhalb des Forschungsunternehmens unterstützen. In vielen Institutionen wird diese Arbeit noch immer durch institutionelles Gedächtnis, E-Mail-Ketten und Tabellenkalkulationen zusammengehalten, denen niemand vollständig vertraut.

Wie CU Anschutz dieses Problem gelöst hat: Der CU Anschutz Campus der University of Colorado ersetzte fünf Altsysteme durch ClickUp für über 170 Benutzer in seinem zentralisierten IT-Team. Die manuelle Berichterstellung wurde vollständig eingestellt. Anna Alex, Direktorin für Campus-Technologiedienstleistungen: Die Moral des Teams stieg, weil die Leute Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Die Moral des Teams stieg, weil die Leute Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, institutionelle Systeme zu ersetzen, sondern den manuellen Koordinationsaufwand zu reduzieren. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup für die Forschungsadministration einzurichten.

Die Aufforderung: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Forschungsverwaltung mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein und Sie erhalten einen kompletten Workspace für die Forschungsverwaltung mit Protokollverfolgung, Compliance-Kalendern, Regeln für die Automatisierung und zugehörigen Workflows.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Fristenlogik und Compliance-Prüfpunkten. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihren Institutionstyp, Ihre Prüfungsausschüsse und die Anforderungen Ihrer Sponsoren anpassen.

Superagent für die Forschungsverwaltung

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Forschungsbüro testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Forschungsadministrationsanweisung und passen Sie sie an Ihre Einrichtung an!

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten für die Forschungsverwaltung zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein, um eine Workspace-Struktur mit Nachverfolgung der Protokoll-Daten, Compliance-Meilensteinen und Eskalations-Workflows zu generieren. Der Einstieg ist kostenlos.

Sobald Ihr Agent-Entwurf erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihre Forschungsabteilung täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits für die Verwaltung von Forschungsvorgängen verwendet. Dazu gehören in der Regel aktive Protokolllisten, PI-Eigentümerschaft, Ablaufdaten, Offenlegungszyklen, Inspektionspläne, Anforderungen von Sponsoren, Schulungsunterlagen und alle Systeme, die derzeit für die Nachverfolgung von IRB, IACUC, IBC oder COI verwendet werden. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und EskalationsWorkflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen speziellen Space namens Forschungsverwaltung ein. Fügen Sie fünf Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der Forschungsverwaltung hinweg zu organisieren: Protokollverwaltung für IRB-, IACUC-, IBC- und Exportkontrollprüfungen, Compliance & Offenlegungen für Offenlegungen von Interessenkonflikten und Schulungs-Compliance, Laborsicherheit für Inspektionen und Korrekturmaßnahmen, IP & Erfindungen für Offenlegungen und Patentaktivitäten und Forschungsteams für Multi-PI-Projekte, Unteraufträge und Personaländerungen. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Forschungsaufgabe Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihren Protokoll- und Compliance-Aufgabenvorlagen hinzu, damit Ihr Team die gleichen Kerndaten über alle ForschungsWorkflows hinweg verfolgen kann. Fügen Sie Felder für Protokollnummer, Hauptuntersuchungsleiter, Überprüfungsart, Sponsoragentur, Compliance-Status, Ablaufdatum, Risikostufe und zugehörige Fördermittel hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Eskalationsworkflows wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die Eingabeaufforderung von oben ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter Name der Einrichtung, Art der Einrichtung, Forschungsausgaben, Anzahl der aktiven Protokolle, Größe der Mitarbeiterzahl und Hauptsponsoren. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Systems für die Protokoll-Nachverfolgung, Ihrer Compliance-Kalender und Ihrer Automatisierungslogik zu erstellen, und passen Sie diesen dann an die Workflows Ihrer Einrichtung an. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Forschungsadministration ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Verwenden Sie Regeln als Auslöser für Aufgaben zur Protokollverlängerung, um jährliche Offenlegungszyklen für Interessenkonflikte zu starten, ungelöste Labor-Sicherheitsbefunde zu eskalieren, Aufgaben für die Bayh-Dole-Berichterstellung zu erstellen und wichtige Personaländerungen zu kennzeichnen, die eine Benachrichtigung des Sponsors erfordern.

Richten Sie einen speziellen Space namens Forschungsverwaltung ein. Fügen Sie fünf Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus der Forschungsverwaltung hinweg zu organisieren: Protokollverwaltung für IRB-, IACUC-, IBC- und Exportkontrollprüfungen, Compliance & Offenlegungen für Offenlegungen von Interessenkonflikten und Schulungs-Compliance, Laborsicherheit für Inspektionen und Korrekturmaßnahmen, IP & Erfindungen für Offenlegungen und Patentaktivitäten und Forschungsteams für Projekte mit mehreren PI, Unteraufträge und Personaländerungen.

Fügen Sie Ihren Protokoll- und Compliance-Vorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit Ihr Team dieselben Kerndaten über alle ForschungsWorkflows hinweg verfolgen kann. Fügen Sie Felder für Protokollnummer, Hauptuntersuchungsleiter, Überprüfungsart, Sponsoragentur, Compliance-Status, Ablaufdatum, Risikostufe und zugehörige Fördermittel hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und Eskalationsworkflows wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter Name der Einrichtung, Art der Einrichtung, Forschungsausgaben, Anzahl der aktiven Protokolle, Größe der Mitarbeiterzahl und Hauptsponsoren. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Systems für die Protokollnachverfolgung, Ihrer Compliance-Kalender und Ihrer Automatisierungslogik zu erstellen, und passen Sie diesen dann an die Workflows Ihrer Einrichtung an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Forschungsadministration ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Verwenden Sie Regeln als Auslöser für Aufgaben zur Protokollverlängerung, um jährliche Zyklen für Offenlegungen von Interessenkonflikten zu starten, ungelöste Labor-Sicherheitsbefunde zu eskalieren, Aufgaben für die Bayh-Dole-Berichterstellung zu erstellen und wichtige Personaländerungen zu kennzeichnen, die eine Benachrichtigung des Sponsors erfordern.

Sind Sie bereit, diese Workflows in ein wiederholbares System zu verwandeln? Erstellen Sie Ihren Workspace für die Forschungsverwaltung in ClickUp.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem Büro, einem Protokolltyp oder einem Compliance-Workflow, bevor Sie das System im gesamten Forschungsunternehmen einführen. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Strukturen, Regeln der Automatisierung und Berechtigungen vor der Skalierung zu verfeinern.

Empfohlene benutzerdefinierten Felder für Aufgaben in der Forschungsadministration

Diese Felder erstellen eine einheitliche Betriebsaufzeichnung über Protokolle, Offenlegungen, Inspektionen und Workflows des Forschungsteams hinweg, wodurch Dashboards und Automatisierungen wesentlich nützlicher werden.

Feld Typ Zweck Protokollnummer Kurzer Text IRB-, IACUC- oder IBC-Kennung Hauptuntersuchungsleiter Personen Leitender Forscher Art der Überprüfung Ausklappen Ausgenommen, beschleunigt, Board, nicht zutreffend Sponsoragentur Ausklappen NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Stiftung, Staat, Sonstige Compliance-Status Ausklappen Konform, Maßnahmen erforderlich, Überfällig, In Prüfung Ablaufdatum Datum Ablauf von Protokollen oder Berechtigungsnachweisen Risikostufe Ausklappen Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch Zugehörige Fördermittel Beziehung Verlinkung zu Förderaufgaben im Workspace „Förderungen“

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Beispiele für die Automatisierung von Kernprozessen in der Forschungsverwaltung

Nachdem Sie Ihre Benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Fristen, Verlängerungen und EskalationsWorkflows ohne wiederholte manuelle Nachverfolgung am Laufen halten.

Wann… Dann… Das Protokoll läuft in 90 Tagen ab. Erstellen Sie eine Aufgabe zur fortlaufenden Überprüfung und weisen Sie diese dem PI und dem Compliance-Koordinator zu. Die Frist für die Offenlegung von Interessenkonflikten endet mit Beginn des Geschäftsjahres. Erstellen Sie Offenlegungsaufgaben für alle aktiven PIs und legen Sie eine Frist von 30 Tagen fest. Die Feststellung zur Laborsicherheit wird nicht innerhalb von 30 Tagen geklärt. Eskalieren Sie das Problem, benachrichtigen Sie den Abteilungsleiter und ändern Sie die Risikostufe auf „Hoch“. Die Offenlegung der Erfindung wird im Rahmen eines staatlich finanzierten Projekts eingereicht. Erstellen Sie eine Bayh-Dole-Aufgabe für die Berichterstellung mit der Frist für die Benachrichtigung der Behörde. Wichtige personelle Veränderungen werden eingereicht Erstellen Sie eine Aufgabe zur Benachrichtigung des Sponsors und überprüfen Sie Aktualisierungen der Verteilung des Aufwands.

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren.

Was der Agent im gesamten Forschungsadministrationszyklus abdeckt

Ein KI-Agent für die Forschungsverwaltung ist kein Chatbot, der Bundesvorschriften interpretiert. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und die strukturierten, wiederholbaren Arbeiten übernimmt, die Ihr Forschungsbüro derzeit manuell erledigt: Nachverfolgung von Protokollverlängerungen, Überwachung von Compliance-Fristen, Koordination von Multi-PI-Teams und Eskalation überfälliger Elemente.

Lebenszyklusphase Was der Agent zu erledigen hat Was es ersetzt Übermittlung des Protokolls Stützt Protokollaufgabenstrukturen mit behördenspezifischen Anforderungen, führt die Nachverfolgung des Überprüfungsstatus durch die Ausschussphasen durch und verwaltet Überarbeitungszyklen. E-Mail-basierte Nachverfolgung von Übermittlungen und Status-Boards in Tabellenkalkulationen Überwachung der Compliance Verwalten Sie Offenlegungszyklen für Interessenkonflikte, Schulungskonformität (CITI, RCR) und Exportkontrollprüfungen mit automatisierter Nachverfolgung der Fristen. Jährliche Tabellenkalkulationsprüfungen und manuelle Erinnerungen in Form von E-Mails Sicherheit im Labor Plant Inspektionen nach Labortyp und Häufigkeit, Nachverfolgung der Ergebnisse durch Workflows für Korrekturmaßnahmen und eskaliert ungelöste Probleme. Papierformulare für Inspektionen und Suchprotokolle in Aktenschränken Datenverwaltung Verfolgt Datenmanagement-Pläne gemäß den Anforderungen der Geldgeber, überwacht die Einhaltung von DMPs für aktive Förderungen und verwaltet die Datenarchivierung für geschlossene Projekte. DMP-Dokumente, die zu Beginn der Förderung eingereicht und nie wieder überprüft wurden IP-Management Verfolgt die Nachverfolgung der Offenlegung von Erfindungen durch Patentierbarkeitsbewertung und Lizenzierung und gewährleistet die Einhaltung des Bayh-Dole-Gesetzes für staatlich finanzierte Erfindungen. Reaktive Nachverfolgung der Offenlegung nach Anfragen des Technologietransferbüros Teamkoordination Verwaltet Meilensteine mehrerer PI, die Überwachung von Unteraufträgen, Personaländerungen, die eine Benachrichtigung des Sponsors erfordern, und die Terminpläne für Meetings des Forschungsteams. Unzusammenhängende E-Mail-Threads und von PI verwaltete Tabellenkalkulationen

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer realen ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert in allen Hochschuleinrichtungen, die ClickUp verwenden. Passen Sie die Eingabeaufforderung für Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (über 1.000 aktive Protokolle) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie Compliance-Dashboards auf Abteilungsebene hinzu. Rechnen Sie mit mehr als 15 aktiven IRB/IACUC/IBC-Ausschüssen. Beziehen Sie Exportkontrollen und CUI-Nachverfolgung mit ein. Integrieren Sie die Lösung in Ihre Workflows für das Fördermittelmanagement R2-Universität (200–500 aktive Protokolle) Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von IRB und IACUC (entfernen Sie IBC und Exportkontrolle, sofern nicht zutreffend). Reduzieren Sie die Eskalationsstufen um eine Ebene. Kombinieren Sie Laborsicherheit und Compliance in einem einzigen Ordner. Vorwiegend Bachelor-Einrichtung (20–100 aktive Protokolle) Konzentrieren Sie sich auf IRB für Forschungsprojekte von Bachelor-Studierenden. Vereinfachen Sie COI auf die jährliche Offenlegung durch die Fakultät. Fügen Sie Checklisten für die Betreuung von studentischen Forschern hinzu. Entfernen Sie die Überwachung von Unteraufträgen, sofern Sie keine externen Kooperationen haben. Community College (5–20 aktive Protokolle) Konzentrieren Sie sich auf IRB-befreite Überprüfungen für klassenzimmerbasierte Forschung. Vereinfachen Sie die Nachverfolgung grundlegender Compliance-Schulungen (CITI). Entfernen Sie die Nachverfolgung von geistigem Eigentum/Erfindungen. Fügen Sie die Koordination von gemeinschaftsbasierter partizipativer Forschung hinzu. Berufsschule/Fachschule (minimale Forschungsaktivität) Konzentrieren Sie sich auf die Einhaltung von Vorschriften für industriefinanzierte Forschung und Vereinbarungen zur Datennutzung. Ersetzen Sie IRB/IACUC durch die Nachverfolgung von Industriezertifizierungen. Fügen Sie proprietäre Datenschutz-Workflows für Unternehmenspartnerschaften hinzu.

Führen Sie die Forschungsverwaltung an einem Ort durch

Die Forschungsverwaltung bricht nicht zusammen, weil es den Institutionen an Systemen mangelt. Sie bricht zusammen, wenn wichtige Aufgaben auf zu viele Systeme verteilt sind. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihr Team die Nachverfolgung von Protokollen, Compliance-Überwachung, Offenlegungen, Inspektionen und die Koordination mehrerer Teams in ein wiederholbares Betriebssystem umwandeln.

Anstatt sich auf Ihr Gedächtnis, E-Mail-Ketten und unzusammenhängende Tools zu verlassen, erhält Ihr Büro einen gemeinsamen Workspace, der allen hilft, Fristen früher zu erkennen, schneller zu handeln und während des gesamten Forschungszyklus auf dem gleichen Stand zu bleiben. Beginnen Sie mit der obigen Eingabeaufforderung, passen Sie sie an Ihre Einrichtung an und erstellen Sie ein Setup, mit dem Ihr Team jeden Tag sicher arbeiten kann.

Häufig gestellte Fragen zur Forschungsadministration mit KI

Ja. Der Agent interpretiert keine Vorschriften, sondern setzt behördenspezifische Workflows durch. NIH, NSF, DOE und DOD haben jeweils unterschiedliche COI-Schwellenwerte, Zeitleisten für die Berichterstellung und Anforderungen an die Datenverwaltungsarbeit. Die Eingabeaufforderung erstellt separate Nachverfolgungen pro Behörde, sodass Ihr Team für jede Auszeichnung die richtige Checkliste befolgen kann, ohne sich merken zu müssen, welche Regeln gelten.

Nein. Systeme wie IRBManager, Cayuse IRB und iRIS sind Plattformen für die Übermittlung und Überprüfung. Der ClickUp-Agent ist die operative Ebene, die den Status des Protokolls nachverfolgt, Verlängerungsfristen verwaltet, die Koordination zwischen dem Forschungsbüro und den PIs übernimmt und sicherstellt, dass zwischen den Zyklen der Übermittlung nichts unter den Tisch fällt. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken und funktionieren am besten zusammen.

ClickUp verfügt über die Zertifizierungen SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung bei der Speicherung und Übertragung. Dank Berechtigungen auf Protokollebene können PIs nur ihre eigenen Übermittlungen sehen. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Für CUI- oder exportkontrollierte Forschung wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Sicherheitsabteilung, um weitere Konfigurationen vorzunehmen.

Das Fördermittelmanagement konzentriert sich auf den finanziellen Lebenszyklus: Budgets, Burn Rates, Berichterstellung über den Aufwand und Abschluss. Die Forschungsverwaltung deckt die umfassendere Compliance- und Betriebsinfrastruktur ab: Protokolle, Interessenkonflikte, Laborsicherheit, Datenverwaltung und geistiges Eigentum. Die meisten Institutionen benötigen beides und sie geben Daten frei (Protokolle sind mit Fördermitteln verknüpft, Offenlegungen von Interessenkonflikten verweisen auf Datenquellen), aber sie dienen unterschiedlichen Abteilungen und unterschiedlichen Workflows.

Auf jeden Fall. In kleineren Einrichtungen ist oft eine einzige Person für alle Compliance-Aufgaben im Forschungsbereich zuständig. In solchen Fällen ist der Agent besonders wertvoll, da er die Struktur und Erinnerungen bereitstellt, die ein voll besetztes Büro bieten würde. Er verwandelt einen Ein-Personen-Betrieb in ein System, das nicht von der Abhängigkeit vom Gedächtnis einer einzelnen Person abhängt.