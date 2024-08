Staaten mit der höchsten Rate an neuen Unternehmern

Wussten Sie, dass die Südstaaten der USA mehr Unternehmer hervorbringen als jede andere Region des Landes? ClickUp verwendet Daten zu den Kauffman-Indikatoren für Unternehmertum um die 15 Bundesstaaten mit den höchsten Raten an Neugründungen zu ermitteln. Kauffman verwendet Daten des Census Bureau und des Bureau of Labor Statistics, um das Unternehmertum im ganzen Land zu analysieren.

In dieser Analyse der Kauffman-Daten werden die Bundesstaaten nach dem Anteil der neuen Unternehmer an der Gesamtbevölkerung des Staates geordnet. Sie umfasst eingetragene und nicht eingetragene Unternehmen sowie Unternehmen mit und ohne Angestellte.

Die Rangfolge wird durch die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze pro Kopf der Bevölkerung unterbrochen. Die Überlebensrate von Neugründungen nach einem Jahr wird ebenfalls berücksichtigt, fließt aber nicht in die Rangliste ein. Die Rangliste verdeutlicht die Fortsetzung der langfristigen Trends bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA.

Das Unternehmertum hat sich seit einiger Zeit über die Küstenregionen hinaus in die südlichen Ballungszentren ausgebreitet. Und die mit der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 einhergehenden Entlassungen und Störungen am Arbeitsplatz haben der Gründungskultur nur Auftrieb gegeben und die Gründung neuer Unternehmen auf breiter Front gefördert, so die daten über Unternehmensgründungen von der IRS.

Südliche Staaten - einschließlich Texas, Oklahoma und Arkansas haben in den letzten Jahren mit öffentlichkeitswirksamen Anreizverträgen um High-Tech-Arbeitsplätze geworben. Jeder Bundesstaat landete oft unter den letzten Anwärtern für neue Produktionsanlagen und die Verlegung von Firmensitzen.

Startups im Bereich Elektrofahrzeuge, die in den Jahren 2020 und 2021 einen immensen Investorenansturm erlebten, sind nur ein Beispiel dafür. Der von Amazon unterstützte Elektroautohersteller Rivian ist vielleicht das prominenteste Beispiel für diese Entwicklung hin- und Hergeschiebe von mit Steuererleichterungen ausgestatteten Staatsbeamten, die mehr Arbeitsplätze und Innovationen anlocken wollen.

Die südlichen Staaten gehören auch zu den am schnellsten wachsenden Regionen für Binnenmigration aus dem ganzen Land, da die Amerikaner dorthin strömen, wo ihr Dollar am weitesten reicht. Viele von ihnen, wie z. B. Texas, werden von Unternehmen und gewählten Vertretern für ihre einzigartigen Steuervorschriften gelobt, die die Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigen.

Ausgehend von den jüngsten Daten der Kauffman Indicators of Entrepreneurship (Kauffman-Indikatoren für Unternehmertum) hat es den Anschein, dass genau diese Staaten jetzt eine erhebliche Konzentration von Unternehmern aufweisen, die neue Unternehmen gründen.

Texas landet in dieser Rangliste auf Platz 15. Aber auch Oklahoma, Georgia und die Staaten des Südwestens (einschließlich Arizona und New Mexico) belegen Spitzenplätze. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, ob Ihr Bundesstaat zu den unternehmerischsten des Landes gehört.

15. Texas

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 5.2 pro 1.000 Einwohner

: 5.2 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 81.9%

14. Missouri

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Start-ups im ersten Jahr : 4.7 pro 1.000 Einwohner

: 4.7 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 77.1%

13. New Jersey

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 5.9 pro 1.000 Einwohner

: 5.9 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 79.9%

12. New York

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 4.1 pro 1.000 Einwohner

: 4.1 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 79.2%

11. Arizona

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Start-ups im ersten Jahr : 4.7 pro 1.000 Einwohner

: 4.7 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 81.7%

10. Wyoming

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 3.9 pro 1.000 Einwohner

: 3.9 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 76.6%

9. Maine

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 4.3 pro 1.000 Einwohner

: 4.3 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 82.9%

8. Alaska

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 3.6 pro 1.000 Einwohner

: 3.6 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 80.3%

7. Colorado

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 6.1 pro 1.000 Einwohner

: 6.1 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 81.9%

6. Vermont

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 2.5 pro 1.000 Einwohner

: 2.5 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 78.5%

5. Kalifornien

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Start-ups im ersten Jahr : 5.7 pro 1.000 Einwohner

: 5.7 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 82.6%

4. Oklahoma

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.4%

: 0.4% Geschaffene Arbeitsplätze durch Start-ups im ersten Jahr : 5.7 pro 1.000 Einwohner

: 5.7 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 82.3%

3. Georgien

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.5%

: 0.5% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 5.7 pro 1.000 Einwohner

: 5.7 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 79.8%

2. New Mexico

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.5%

: 0.5% Geschaffene Arbeitsplätze durch Neugründungen im ersten Jahr : 3.3 pro 1.000 Einwohner

: 3.3 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 77.6%

1. Florida

über Canva

Rate der neuen Unternehmer : 0.6%

: 0.6% Geschaffene Arbeitsplätze durch Start-ups im ersten Jahr : 6.5 pro 1.000 Einwohner

: 6.5 pro 1.000 Einwohner Überlebensrate von Start-ups nach einem Jahr: 80.5%

