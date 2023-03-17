Wie Unternehmen ihren Mitarbeitern helfen können, ihre Produktivität zu steigern

Unabhängig davon, ob die Mitarbeiter von zu Hause, im Büro oder in einer Mischform arbeiten, sind Unternehmen stets bestrebt, die Produktivität zu steigern – also die Menge an Waren oder Dienstleistungen, die ein Mitarbeiter pro Stunde produzieren oder erbringen kann.

Es hat bereits viel Bewegung gegeben: Laut einer aktuellen Analyse des Economic Policy Institute sind US-Arbeitnehmer insgesamt 164 % produktiver bei der Arbeit als 1948.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass das, was in den vergangenen Jahrzehnten funktioniert hat, an seine Grenzen stößt: Im Jahr 2022 sank die Produktivität der US-Arbeitnehmer so stark wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, da die Inflation die realen Stundenlöhne im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um mehr als 3 % senkte, so das Bureau of Labor Statistics.

ClickUp hat führende Forschungsergebnisse sowie unabhängige Studien aus dem letzten Jahrzehnt analysiert und eine Liste mit Methoden zusammengestellt, die Arbeitnehmern dabei helfen können, bei der Arbeit ihre maximale Produktivität zu erreichen.

20 PRODUKTIVITÄTSTIPPS FÜR RECHTZEITIGEN ERFOLG

Vermeiden Sie Burnout und erreichen Sie Ihre Ziele mit diesen zeitsparenden Produktivitäts-Hacks von ClickUp.

Löhne erhöhen

via Andrey_Popov // Shutterstock

Die Anhebung des Mindestlohns – der durchschnittliche Lebenshaltungslohn in den USA lag 2022 bei 24 US-Dollar pro Stunde – war in den letzten 10 Jahren eine Schlüsselmethode für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern wollten.

Während mehrere Bundesstaaten und Washington D. C. in den letzten Jahren ihren Mindestlohn erhöht haben, liegt der bundesweite Mindestlohn seit 2009 unverändert bei 7,25 US-Dollar pro Stunde. Im gleichen Zeitraum, von 2007 bis 2021, stieg die Produktivität der Arbeitnehmer laut dem Bureau of Labor Statistics um durchschnittlich 1,4 % pro Jahr.

„Auf nationaler Ebene stieg die Arbeitsproduktivität etwas schneller als die Vergütung“, berichtete das BLS. Während also die Löhne nicht immer entsprechend stiegen, waren die Arbeitnehmer produktiver. Aber Unternehmen, insbesondere in Zeiten Rekordgewinne, haben die Möglichkeit, es besser zu machen, indem sie ihre Mitarbeiter mit Lohnerhöhungen überraschen.

Ein Bericht der Harvard Business Review aus dem Jahr 2018 besagt, dass „Untersuchungen ... ergeben haben, dass Arbeitnehmer, wenn ein Unternehmen unerwartete Lohnerhöhungen gewährt, sich oft mit härterer Arbeit als erforderlich revanchieren (auch wenn sie keine Angst haben, entlassen zu werden). “

Teil der Untersuchung ist eine Studie aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Management Science, in der festgestellt wird, dass „ unerwartete Geschenke “ bei Arbeitnehmern Gegenseitigkeit gegenüber ihrem Unternehmen hervorrufen und sie motivieren, in einem gut bezahlten Job zu bleiben – solange diese besser bezahlten Jobs weiterhin besser bezahlt werden als die der Konkurrenz.

Alle einbeziehen

via GaudiLab // Shutterstock

Mitarbeiter, die sich bei ihrer Arbeit motiviert und begeistert fühlen – was oft als Mitarbeiterengagement gemessen wird – sind laut der Unternehmensberatung Qualtrics leistungsfähiger, engagierter und bleiben länger im Unternehmen.

Gallup stellte eine Steigerung der Produktivität im Vertrieb um 18 % fest, wenn Mitarbeiter engagiert waren oder sich für ihre Arbeit und ihren Arbeitsplatz begeisterten. Die Umfrage des Unternehmens ergab jedoch auch, dass sich im Jahr 2022 nur 33 % der US-amerikanischen Arbeitnehmer bei der Arbeit engagiert fühlten.

Eine Möglichkeit, das Engagement und damit auch die Produktivität zu steigern, besteht darin, die Mitarbeiter zu bitten, ihre eigenen Leistungen zu erfassen. Insbesondere für Wissensarbeiter – also Menschen wie Softwareentwickler, Autoren und Forscher – kann die Nachverfolgung ihres eigenen Aufwands die Produktivität steigern, da sie ihnen hilft, „zu verstehen und zu reflektieren, wie sie ihre Zeit verbringen“, so eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2019.

34 TEAMBUILDING-AKTIVITÄTEN, DIE IHR TEAM ZUSAMMENBRINGEN

Entdecken Sie eine umfassende Liste von Teambuilding-Aktivitäten, um den Zusammenhalt und die Kommunikation im Team zu fördern.

Verzichten Sie auf Großraumbüros, begrüßen Sie die Einsamkeit

via nicepix // Shutterstock

Es ist seit langem bekannt, dass offene Büros die Produktivität beeinträchtigen, da sie die Mitarbeiter durch viele Ablenkungen und Unterbrechungen stören. Eine 2020 veröffentlichte wissenschaftliche Studie ergab, dass Mitarbeiter in privaten Büros bei kognitiven Aufgaben 14 % besser abschnitten als Mitarbeiter in Großraumbüros.

Tatsächlich führte der Anstieg der Remote-Arbeit während der Pandemie zu Behauptungen – und Belegen –, dass Arbeitnehmer produktiver waren, da sie weniger Zeit für den Arbeitsweg benötigten, mehr Kontrolle über ihre Umgebung hatten und sich besser auf ihre eigene Arbeit konzentrieren konnten, ohne sich mit einem Raum voller Kollegen auseinandersetzen zu müssen.

Eine Möglichkeit für Arbeitgeber, die Produktivität aufrechtzuerhalten, besteht natürlich darin, ihren Mitarbeitern weiterhin die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Wenn jedoch einige Mitarbeiter zumindest zeitweise im Büro anwesend sein müssen, können Arbeitgeber ihre Produktivität dennoch hoch halten, indem sie private Büros zur Verfügung stellen und eine Vergütung für die Zeit oder die Kosten für den Weg zur Arbeit in Betracht ziehen.

Bonus: Büroverwaltungssoftware

10 EFFEKTIVE MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG IHRER MEETING-ETIKETTE

Mit dieser Liste der 10 wichtigsten Tipps für virtuelle Meetings können Sie einen professionellen Ton angeben und Standards für effektive Meetings festlegen.

Tage ohne Meetings

via Jaromir Urbanek // Shutterstock

Wir alle kennen das: „Dieses Meeting hätte auch per E-Mail erledigt werden können“ ist ebenso ein Mem wie eine ernsthafte Kritik am Zeitmanagement. Für Teammitglieder ist es nützlich, sich gegenseitig über den Fortschritt gemeinsamer Aufgaben zu informieren und sich über Prioritäten, Zeitpläne und Verfügbarkeiten auf dem Laufenden zu halten.

Um diese Ziele zu erreichen, ohne dass alle um einen Tisch herum sitzen oder sich virtuell zu einem Zoom-Call versammeln müssen, schlagen Forscher vor, einen Slack-Kanal für die Arbeit einzurichten, in dem jeden Tag zur gleichen Zeit Aufforderungen zur Unterhaltung erscheinen. Generell führen weniger Meetings zu mehr Produktivität, wie eine Studie der Harvard Business Review zeigt.

Eine weitere Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit von Meetings zu reduzieren, besteht darin, unternehmensweite meetingfreie Tage einzuführen – nicht nur für Vorgesetzte, Manager, Führungskräfte oder sogar Clients. Eine Studie der MIT Sloan Management Review aus dem Jahr 2022 ergab, dass ein meetingfreier Tag pro Woche die Produktivität steigerte und dazu beitrug, dass sich die Mitarbeiter weniger gestresst und weniger kontrolliert fühlten.

Weitere Vorteile von meetingfreien Tagen sind mehr Zeit, um sich auf Aufgaben zu konzentrieren, und die Förderung eines sorgfältigeren Umgangs mit Meetings, sodass diese, wenn sie stattfinden, „konkreter, effizienter und verantwortungsbewusster“ sind, so der Unternehmensberater Gordon Jenkins.

Steigern Sie die Produktivität und das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp

Es gibt eindeutig mehrere Initiativen, mit denen Arbeitgeber die Effizienz am Arbeitsplatz steigern können. Höhere Löhne, eine stärkere Einbindung der Mitarbeiter und die Einführung von Remote-Arbeit in Kombination mit einem festen Tag pro Woche ohne Meetings sind nur einige Möglichkeiten, Ihre Mitarbeiter zu unterstützen.

Natürlich wird keine dieser Ideen eine echte Wirkung zeigen, wenn sie nicht angemessen unterstützt wird. Um sicherzustellen, dass Ihre Teams über alles verfügen, was sie benötigen, um erfolgreich zu sein und ihr Bestes zu geben, benötigen Sie ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Produktivität wie ClickUp, das Hunderte von leistungsstarken Features und eine vollständig anpassbare Plattform bietet. Das bedeutet, dass jeder Benutzer, jedes Team und jede Organisation ClickUp beliebig anpassen kann, um ihre einzigartigen und komplexen Workflows, Arbeitspräferenzen und sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen zu unterstützen.

Mit den umfassenden Optionen von ClickUp war Flexibilität noch nie so einfach. Probieren Sie es noch heute aus, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern und zu sehen, welche Wunder es für Ihr gesamtes Unternehmen bewirken kann.

Sarah Dolezal