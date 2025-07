die 10 besten KI-Videoanalyse-Tools für intelligentere Erkenntnisse

Sie versinken in stundenlangen Videos und suchen nach diesem einen entscheidenden Moment? Es könnte ein wichtiger Clip für Ihr Geschäft oder ein virales Highlight sein, aber das manuelle Durchsuchen des Filmmaterials ist sehr zeitaufwändig.

KI-Videoanalysatoren sind intelligente Tools, die Videos für Sie beobachten, taggen und analysieren. Von der Erkennung von Objekten und der Transkription von Sprache für wichtige Geschäftstreffen bis hin zur Aufschlüsselung von Sportspielaufnahmen – diese KI-gestützten Plattformen verwandeln Videoüberflutung in sofortige Erkenntnisse. Kein endloses Zurückspulen oder Rätselraten mehr – nur noch durchsuchbare, strukturierte Daten auf Knopfdruck.

Aber welches Tool eignet sich am besten für Ihre Anforderungen an Videoinhalte? Wir stellen Ihnen die besten KI-Videoanalyse-Tools und ihre Features vor, mit denen Sie die Art und Weise, wie Sie Informationen extrahieren und Entscheidungen treffen, revolutionieren können.

Die besten KI-Videoanalysatoren auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Bildschirm- und Webcam-Videoaufzeichnung mit Clips, KI-gestützte Transkription und Zusammenfassung für Videos und Sprachnotizen, KI-Notizbuch zum Erfassen, Zusammenfassen und Analysieren von Meetings Teams jeder Größe (Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen), die nach KI-gesteuerter Videoanalyse und Automatisierung von Arbeitsabläufen suchen Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Google Cloud Video Intelligence Erkennung von Bildwechseln, Nachverfolgung von Objekten, Erkennung expliziter Inhalte, Sprachtranskription Kleine und mittelständische Unternehmen, die skalierbare Videoanalysen benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; Business-Pläne mit zusätzlichen Features Amazon Rekognition Video Gesichts- und Aktivitätserkennung, Erkennung unsicherer Inhalte, Echtzeit-Stream-Analyse Kleine und mittelständische Unternehmen, die Echtzeit-Gesichtserkennung und Aktivitätserkennung benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; skalierbare Preise für Unternehmen Microsoft Azure Video Analyzer Bewegungserkennung, räumliche Analyse, Videozusammenfassung, Integration mit Azure-Diensten Mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, die KI-gestützte Videoanalysen in Cloud-basierte Anwendungen integrieren möchten Kostenlose Testversion verfügbar; Business-Pläne verfügbar; Integration in das Microsoft-Ökosystem IBM Watson Video Analytics Echtzeit-Ereigniserkennung, Gesichtserkennung, Menschenmengenanalyse und Integration mit IBM Cloud Mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, die eine KI-gestützte Anomalieerkennung und Metadatenextraktion benötigen Business-Pläne verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmensanforderungen Valossa KI-Videoanalyse Gesichts- und Logoerkennung, Szenenklassifizierung, Kennzeichnung expliziter Inhalte Kleine und mittelständische Unternehmen, die detaillierte Erkenntnisse aus Videoinhalten gewinnen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Pläne für Unternehmen Twelve Labs Erkennung von Schlüsselmomenten, Indexierung von Bild und Text, multimodales Fenster Kleine und mittelständische Unternehmen, die eine KI-gestützte Videosuche benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; Business-Pläne mit API-Zugriff ScreenApp Bildschirmaufzeichnung mit Transkription, KI-Zusammenfassungen, Hervorhebungserkennung Einzelpersonen und kleine Unternehmen, die automatisierte Videotranskriptionen und Zusammenfassungen von Inhalten benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne für Premium-Features VideoInsights. ai Highlight-Extraktion, automatische Zusammenfassungen, KI-Tagging für durchsuchbare Clips Kleine bis mittelständische Unternehmen, insbesondere in der Medienbranche Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne mit zusätzlichen Features Eden AI Video Analysis API Aggregierter API-Zugriff auf mehrere KI-Videomodelle, einfache Integration und Kostenoptimierung Kleine und mittelständische Unternehmen, die Anbieter für Multi-KI-Videoanalysen benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; Pay-as-you-go-Modell

Was sollten Sie bei einem KI-Videoanalysator beachten?

Der richtige KI-Videoanalysator kann entscheidend dazu beitragen, wie effizient Sie Erkenntnisse aus Videos gewinnen können. Hier sind die Features und gängigen Anwendungsfälle, auf die Sie achten sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

Genauigkeit und Erkennungsfähigkeiten: Achten Sie auf KI-Features, die Gesichter, Text und sogar Emotionen präzise erkennen

Echtzeitverarbeitung: Wählen Sie ein Tool, das Filmmaterial in Echtzeit analysiert und sofortige Einblicke liefert

Verwertbare Erkenntnisse: Stellen Sie sicher, dass die KI nicht nur analysiert, sondern auch aussagekräftige Empfehlungen, Trends oder Zusammenfassungen liefert, die Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen

Skalierbarkeit und Leistung: Stellen Sie sicher, dass der Analysator reibungslos skaliert, von der Verarbeitung einiger weniger Videos bis hin zu Hunderten oder Tausenden, je nach Ihren Anforderungen

Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie die Erkennungsparameter genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können

Integration und Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Lösung nahtlos mit Ihrer bestehenden Software, Ihren Cloud-Diensten oder Sicherheitssystemen verbunden ist

Sicherheit und Compliance: Vergewissern Sie sich, dass Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO oder HIPAA eingehalten werden, wenn Sie mit sensiblen Daten umgehen

Kosten und ROI: Für kleine Unternehmen sind kostenlose oder nutzungsabhängige Modelle empfehlenswert, während Unternehmen möglicherweise erweiterte Lösungen benötigen

Die 10 besten KI-Videoanalysatoren

Sparen Sie Zeit, gewinnen Sie bessere Einblicke, vereinfachen Sie die Videoanalyse und treffen Sie schnelle, datengestützte Entscheidungen mit diesen Videoanalyse-Tools:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Videoanalyse und Automatisierung von Workflows)

Probieren Sie ClickUp Clips jetzt aus Erfassen und transkribieren Sie Unterhaltungen mit ClickUp Clips

Sie schauen sich lange Videos an und machen sich manuell Notizen? Mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, gehört das der Vergangenheit an. Es kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Für Videoprofis, Analysten und Teams, die mit Videoinhalten arbeiten, automatisiert ClickUp die Zusammenfassung, hilft bei der Extraktion von Schlüsselentscheidungen und Erkenntnissen und setzt KI-gesteuerte Erkenntnisse in Aktionen um – alles innerhalb Ihres Workflows.

Wie? Mit ClickUp Clips.

Dieses Feature macht Webcam- und Bildschirmaufnahmen, die Bearbeitung von Videos, die Zusammenarbeit und das Freigeben zum Kinderspiel.

Neugierig, wie Clips funktioniert? Sehen Sie sich unten Clips in Aktion an:

Ganz gleich, ob Sie Tutorials, Fehlerberichte, Schulungssitzungen oder Projektaktualisierungen erstellen – mit Clips können Sie ganz einfach Ihren Bildschirm aufzeichnen und einen begleitenden Voiceover hinzufügen. Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten von ClickUp, und generieren Sie automatisch Transkripte, die Ihre gesprochenen Worte in durchsuchbaren, verwertbaren Text umwandeln.

Verwandeln Sie ClickUp-Clips in umsetzbare Aufgaben

Nach der Aufzeichnung können Sie schnell auf wichtige Punkte verweisen, Clips in ClickUp-Aufgaben umwandeln und diese über einen Link freigeben, sodass Ihr Team sie ansehen, kommentieren und Maßnahmen ergreifen kann – alles ohne ClickUp zu verlassen.

ClickUp Brain transkribiert Ihre Videos und Audiodateien nicht nur Wort für Wort, sondern liefert auch hochpräzise Transkripte mit Zeitstempeln, die das Suchen und Überprüfen bestimmter Teile Ihrer Inhalte erleichtern.

Diese leistungsstarke Transkriptionsfunktion wandelt stundenlange Sprachaufzeichnungen in klaren, übersichtlichen Text um, sodass Teams schnell und ohne endloses Zurückspulen oder Notizen genau das finden, was sie brauchen.

Sie haben wenig Zeit? Brain fasst Transkripte zur schnellen Überprüfung zusammen und beantwortet alle Ihre Fragen aus dem Transkript mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache. Anstatt stundenlang Video- und Audiodateien manuell zu analysieren, können Sie sofort Trends aufdecken, wichtige Momente identifizieren und Clip-Inhalte in strukturierte Aktionselemente umwandeln.

Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Clips für Sie zusammenfassen und analysieren

Im Gegensatz zu anderen Tools analysiert ClickUp nicht nur Medien, sondern verknüpft Ihre Inhalte und macht sie so wirklich nutzbar. Mit der vernetzten Suche von ClickUp finden Sie sofort relevante Clips, vergangene Diskussionen und Projektaktualisierungen in Ihrem gesamten Workspace – ohne langes Suchen in Dateien oder Wechseln zwischen Apps.

Dies unterscheidet sich davon, einfach nur die KI nach Informationen zu fragen, da die vernetzte Suche ganz einfach Daten aus all Ihren ClickUp-Dokumenten, Aufgaben und Clips abruft und Ihnen umfassende, kontextreiche Ergebnisse an einem Ort liefert.

Teams können Video-Erkenntnisse ganz einfach an Aufgaben anhängen, diese zuweisen und KI-gestützte Zusammenfassungen direkt in ihren täglichen Workflow integrieren – und das alles bei maximaler Datensicherheit und verbesserter Zusammenarbeit. Und wenn Sie einen intelligenten Assistenten für Ihre Video-Meetings suchen, probieren Sie ClickUp AI Notetaker aus, um alles genau aufzuzeichnen und zu transkribieren.

Erfassen Sie mühelos jedes Detail mit ClickUp Notetaker

Sie erhalten direkt in Ihrem Posteingang ein übersichtliches, bearbeitbares Transkript mit den wichtigsten Punkten, Entscheidungen und Aktionspunkten, sodass Sie nichts verpassen. Auf diese Weise bleibt Ihr Team ohne zusätzlichen Aufwand auf dem gleichen Stand.

🦄 Durch die Kombination von ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search und KI-gestützten Tools wie dem AI Notetaker organisiert ClickUp die Verwaltung, Analyse und Zusammenarbeit an Videoinhalten – alles in einem verbundenen Workspace.

Die besten Features von ClickUp

Fassen Sie lange Videos in durchsuchbare Transkripte zusammen und sparen Sie Zeit bei der Überprüfung und Entscheidungsfindung

Arbeiten Sie in Echtzeit an aufgezeichneten Clips und verbundenen Aufgaben , indem Sie Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und Erkenntnisse innerhalb von ClickUp freigeben

Wandeln Sie Erkenntnisse aus Videos direkt in Aufgaben, Aktionselemente und Projektaktualisierungen um

Optimieren Sie Videos mit KI-gestütztem Tagging und Kategorisierung für einen schnellen Abruf

Synchronisierung über Plattformen hinweg – integrieren Sie KI-Videoanalyse mit über 1.000 Tools wie Zoom und Loom in ClickUp

Limits von ClickUp

Ein breites Spektrum an Features kann zu einer steileren Lernkurve führen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über ClickUp sagen

Eine Rezension auf Reddit lautet:

Die Funktion „Clip aufzeichnen“ ist fantastisch, vielen Dank, ClickUp! Es ist fantastisch, dass man aus einem kurzen Video Aufgaben erstellen kann, ohne ClickUp zu verlassen! Ich kann aus Problemen, die ich mit einem kurzen Video zeigen kann, Aufgaben erstellen, anstatt sie aufzuschreiben. Vielen Dank dafür!

Die Funktion „Clip aufzeichnen“ ist fantastisch, vielen Dank, ClickUp!

Es ist fantastisch, dass man aus einem kurzen Video Aufgaben erstellen kann, ohne ClickUp zu verlassen! Ich kann aus Problemen, die ich mit einem kurzen Video zeigen kann, Aufgaben erstellen, anstatt sie aufzuschreiben. Vielen Dank dafür!

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie wirkungsvolle Produktvideos

2. Google Cloud Video Intelligence (Am besten geeignet für skalierbare Videoanalyse mit Objekterkennung und Spracherkennung)

über Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence bietet hochpräzise Analysen und eignet sich damit ideal für die Moderation von Inhalten, die Medienverwaltung und die Sicherheit.

Möchten Sie Objekte erkennen, Sprache transkribieren oder explizite Inhalte kennzeichnen? Dieses Tool unterstützt Sie in mehreren Sprachen.

Ganz gleich, ob Sie mit YouTube-Videos, Überwachungsaufnahmen oder Medienarchiven arbeiten – Audio- und Videodateien werden durchsuchbar und verwertbar, während Ihre Daten sicher bleiben und Ihr Workflow effizient bleibt.

Die besten Features von Google Cloud Video Intelligence

Identifizieren Sie Personen, Objekte und Szenen mit hoher Genauigkeit

Konvertieren Sie Audio in durchsuchbare Transkripte

Analysieren Sie Videomaterial für Echtzeit-Erkenntnisse

Integration in bestehende Anwendungen und Workflows

Maschinelles Lernen für die Metadaten-Tagging einsetzen

Limits von Google Cloud Video Intelligence

Erzwingen Sie Nutzungsquoten, die die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Anfragen limitieren können

Misinterpretationen subtiler Manipulationen führen zu ungenauen Beschreibungen oder Erkennungen

Preise für Google Cloud Video Intelligence

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Video Intelligence

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Google Cloud Video Intelligence sagen

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wir verfügen über einen riesigen Videokatalog für unsere Marketing-Aufwände im Unternehmen und dank Google Cloud Video Intelligence konnten wir schnell Momente in den Videos suchen und identifizieren, Signale von Störgeräuschen trennen und relevante Informationen abrufen.

Wir verfügen über einen riesigen Videokatalog für unsere Marketing-Aufwände im Unternehmen und dank Google Cloud Video Intelligence konnten wir schnell Momente in den Videos suchen und identifizieren, Signale von Störgeräuschen trennen und relevante Informationen abrufen.

📮 ClickUp Insight: Die Daten aus der Umfrage von ClickUp zur Effektivität von Meetings zeigen, dass fast die Hälfte aller Meetings (46 %) nur 1 bis 3 Teilnehmer haben. Diese kleineren Meetings sind zwar möglicherweise fokussierter, könnten aber durch effizientere Kommunikationsmethoden ersetzt werden, z. B. durch bessere Dokumentation, aufgezeichnete asynchrone Updates oder Wissensmanagement-Lösungen. Mit zugewiesenen Kommentaren in ClickUp-Aufgaben können Sie direkt in den Aufgaben Kontext hinzufügen, kurze Audio-Nachrichten freigeben oder Video-Updates mit ClickUp Clips aufzeichnen – so sparen Teams wertvolle Zeit und wichtige Diskussionen finden trotzdem statt, nur ohne Zeitverlust! 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie Trinetrix verzeichnen mit ClickUp eine Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um 50 %.

3. Amazon Rekognition Video (am besten geeignet für Gesichtserkennung und Aktivitätserkennung in Echtzeit)

über Amazon Rekognition Video

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die Videoanalyse in großem Umfang zu automatisieren? Amazon Rekognition Video ist beliebt, weil es Objekte, Personen und Aktivitäten in Echtzeit erkennen und analysieren kann.

Es bietet außerdem robuste Funktionen zur Gesichtserkennung und Moderation von Inhalten und eignet sich daher ideal für sicherheitssensible und personalisierte Videoinhalte, Kundenerkenntnisse und Compliance. Dank der Echtzeit-Einblicke und der nahtlosen Integration in AWS-Services können Unternehmen maschinelles Lernen für die Videoanalyse ohne komplexes Setup nutzen.

Die besten Features von Amazon Rekognition Video

Analysieren Sie Video- und Audiodateien in umfangreichen Videoinhalten

Moderieren Sie Inhalte, indem Sie unangemessene oder eingeschränkte Bilder erkennen

Integrieren Sie AWS-Services für die Verarbeitung großer Datenmengen

Limits von Amazon Rekognition Video

Unterstützt nur H. 264-kodierte MPEG-4- und MOV-Formate

Fehlende detaillierte Dokumentation für bestimmte Programmiersprachen

Preise für Amazon Rekognition Video

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon Rekognition Video

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Amazon Rekognition Video sagen

Ein G2-Rezensent reflektiert seine Erfahrungen:

Einfach zu verwendende API, sehr klassifizierte Pakete als Referenz. Verschiedene Anforderungen lassen sich leicht konfigurieren.

Einfach zu bedienende API, sehr klassifizierte Pakete als Referenz. Verschiedene Anforderungen lassen sich leicht konfigurieren.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (Am besten geeignet für die Integration KI-gesteuerter Video-Erkenntnisse in Cloud-basierte Anwendungen)

über Microsoft Azure Video Analyzer

Möchten Sie KI-gestützte Videoanalyse in Ihre Cloud-basierten Apps integrieren? Microsoft Azure Video Analyzer kann Ihnen dabei helfen. Der Dienst vereinfacht die Extraktion, Analyse und Integration von Videoinformationen mithilfe der robusten KI-Dienste von Azure.

Die Videoanalyse von Azure hilft Einzelhändlern auch dabei, den Betrieb in ihren Filialen ohne manuelle Nachverfolgung zu verbessern. KI überwacht den Kundenverkehr, den Kunden-Flow und die Verweildauer in Schlüsselbereichen. So werden Muster wie Engpässe an den Kassen oder ungenutzte Spaces sichtbar, auf die Teams schnell reagieren können.

Das Ergebnis? Reibungslosere Abläufe, bessere Personalplanung und ein effizienteres Einkaufserlebnis.

Die besten Features von Microsoft Azure Video Analyzer

Einfache Integration mit Azure KI-Diensten, IoT und Cloud-Speicher

Analysieren Sie Videostreams hinsichtlich Datensicherheit, Compliance und betrieblicher Effizienz

Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Aktionen basierend auf erkannten Ereignissen auslösen

Verarbeiten Sie Videos in großem Umfang mithilfe von Cloud-basierter KI und reduzieren Sie so den Bedarf an lokaler Infrastruktur

Limits von Microsoft Azure Video Analyzer

Unterstützt nur RTSP mit verschachtelten RTP-Streams (bei denen sowohl die Steuersignale (wie Wiedergabe, Pause) als auch die Mediendaten (das eigentliche Video/Audio) zusammen über einen Kanal gesendet werden), ausgenommen RTP über UDP (bei dem das Video/Audio separat über einen schnelleren, aber weniger zuverlässigen Pfad gesendet wird)

Preise für Microsoft Azure Video Analyzer

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Microsoft Azure Video Analyzer sagen

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir gefällt die automatische Transkription und Übersetzung, die eine genaue Umwandlung von Sprache in Text in mehreren Sprachen ermöglicht. Darüber hinaus gefallen mir die Gesichtserkennung, die Objekterkennung, die Sentimentanalyse, die Keyword-Extraktion und die Suchfunktion.

Mir gefällt die automatische Transkription und Übersetzung, die eine genaue Umwandlung von Sprache in Text in mehreren Sprachen ermöglicht. Darüber hinaus gefallen mir die Gesichtserkennung, die Objekterkennung, die Sentimentanalyse, die Keyword-Extraktion und die Suchfunktion.

🧠 Fun Fact: Hollywood setzt auf KI für intelligentere Filmproduktionen. Lionsgate hat sich mit Runway zusammengetan, um Videoanalyse-Tools zu entwickeln, die die Planung, Bearbeitung und Tagging von Inhalten verbessern und so das Produktionsmanagement wie nie zuvor organisieren.

5. IBM Watson Video Analytics (Am besten geeignet für fortschrittliche KI-gesteuerte Anomalieerkennung und Metadatenextraktion)

über IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, das Potenzial von Echtzeit-Videoanalysen zu nutzen. Es sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz in Ihrer Fertigung. Die KI kann Workspaces überwachen, um Sicherheitsverstöße wie fehlende Ausrüstung oder Personen in Sperrzonen zu erkennen.

Außerdem werden Verzögerungen, ungenutzte Geräte oder blockierte Pfade erkannt, die die Produktion verlangsamen. Durch die Umwandlung von Videos in Echtzeit-Erkenntnisse hilft Ihnen IBM Watson, Risiken zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Die besten Features von IBM Watson Video Analytics

Erkennen Sie Anomalien durch die Identifizierung ungewöhnlicher Bewegungen

Extrahieren Sie detaillierte Metadaten, einschließlich Objekte und Gesichter

Nutzen Sie prädiktive künstliche Intelligenz, um potenzielle Risiken durch die Analyse ungewöhnlicher Muster in Video-Feeds vorherzusagen

Analysieren Sie menschliche Interaktionen, indem Sie Gesten, Bewegungen und Verhaltensmuster untersuchen

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Audiodateien und vereinfachen Sie die Analyse gesprochener Inhalte

Limits von IBM Watson Video Analytics

Limits für API-Aufrufe und Verarbeitungsfunktionen in der Testversion

Preise für IBM Watson Video Analytics

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Video Analytics

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Videogeneratoren für atemberaubende Inhalte

6. Valossa KI-Videoanalyse (Am besten für ein tiefes Verständnis der Inhalte geeignet)

Valossa AI Video Analysis untersucht Videoinhalte durch die Analyse von Erzählungen, Kontext und emotionalen Hinweisen und liefert so sofortige, aussagekräftige Erkenntnisse.

Valossa wurde speziell für die Moderation von Werbe- und Medieninhalten entwickelt und hilft Unternehmen dabei, das Taggen von Videos zu automatisieren, sensible Inhalte zu erkennen und das Zuschauererlebnis zu personalisieren. Es ist ein praktisches Tool, das unbearbeitete Videos in wertvolle Informationen umwandelt, Workflows vereinfacht und beschleunigt und sicherstellt, dass Inhalte mit den Markenrichtlinien und den Vorlieben des Publikums übereinstimmen.

Die besten Features der Valossa KI-Videoanalyse

Erkennen Sie Szenen und Themen und identifizieren Sie Speicherorte, Umgebungen und Stimmungen

Erkennen Sie sensible Inhalte und explizite Szenen für eine automatisierte Moderation

Analysieren Sie den Kontext von Videos, um die Ausrichtung Ihrer Werbung zu optimieren

Limits der Valossa KI-Videoanalyse

Limit der kostenlosen Testversion auf 30 Minuten

Ungenutztes Guthaben für Analysen verfällt am Ende jedes Abonnements

Preise für Valossa KI-Videoanalyse

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Valossa AI Video Analysis

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Im Thriller „Fall“ aus dem Jahr 2022 setzte Regisseur Scott Mann KI ein , um die Dialoge abzuschwächen, nachdem die Improvisationen der Schauspieler den Film in Gefahr gebracht hatten, eine R-Bewertung zu erhalten. Anstelle von Nachdreharbeiten oder umständlichen Synchronisationen wurde KI eingesetzt, um die Sprache digital anzupassen, sodass der Film ohne Abstriche die gewünschte Bewertung erhielt!

7. Twelve Labs (Am besten für KI-gestützte Videosuche geeignet)

via Twelve Labs

Sie versuchen, diese eine Zeile von diesem Nebenzeichen in dieser einen Szene zu finden, aber das gesamte Video noch einmal anzusehen, ist keine Option. Hier kommt die KI-gestützte Videosuche von Twelve Labs ins Spiel.

Es lokalisiert sofort bestimmte Momente und Konzepte und spart Ihnen Zeit und Aufwand. Dieses Tool eignet sich perfekt für Medienprofis, Pädagogen und Unternehmen und verwandelt Videobibliotheken in vollständig durchsuchbare, datenreiche Ressourcen.

Die besten Features von Twelve Labs

Wenden Sie maschinelles Lernen an, um Sprache, Bilder und Handlungen im Videokontext zu analysieren

Integrieren Sie Workflows mit API-Support für Entwickler

Unterstützung mehrsprachiger Suche

YouTube-Videos scannen, Schlüsselmomente erkennen und Transkripte erstellen

Einschränkungen von Twelve Labs

Basiert auf großen Datensätzen für ein effektives Modelltraining

Preise von Twelve Labs

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Twelve Labs

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? KI hilft nicht nur bei der Bearbeitung von Videos, sondern wird zu einer Vollzeit-Einnahmequelle! Einige Ersteller verdienen mit KI-generierten Inhalten 60.000 Dollar im Monat.

8. ScreenApp (Am besten geeignet für automatisierte Videotranskriptionen und die Zusammenfassung von Inhalten)

via ScreenApp

Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Berg von Videoinhalten durchforsten. Anstatt Stunden damit zu verschwenden, diese erneut anzusehen, können Sie mit ScreenApp in Sekundenschnelle automatisch genaue Transkriptionen und prägnante Zusammenfassungen erstellen und so Ihr Video in durchsuchbaren, strukturierten Text umwandeln. So lassen sich Inhalte mit nur wenigen Klicks ganz einfach überprüfen, freigeben und wiederverwenden.

Dank der Unterstützung vieler Sprachen eignet es sich außerdem perfekt für globale Teams, die in verschiedenen Regionen arbeiten.

Die besten Features von ScreenApp

Analysieren Sie YouTube-Videos, erkennen Sie Schlüssel-Momente und erstellen Sie Transkripte für eine einfache Suche

Verstehen und nutzen Sie Ihre Videos effektiver

Fassen Sie lange Videos in Schlüsselpunkten zusammen

Integration mit Cloud-Speicher und Tools für die Zusammenarbeit

Einschränkungen von ScreenApp

Limitiert die Aufnahmelänge und die Kapazität des Speichers im Free-Plan

Preise für ScreenApp

Free

Wachstum: 30 $/Monat

Business: 69 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ScreenApp

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über ScreenApp sagen

Ein Capterra-Rezensent und ScreenApp-Benutzer beschreibt seine Erfahrungen:

Was uns an Screenapp am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Videos zu erstellen und freizugeben. Wir haben ein Team von angemessener Größe, und jeder kann Screenapp nutzen, um seine Inhalte mit einem einzigen Link aufzuzeichnen, was eines der besten Features ist.

Was uns an Screenapp am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Videos zu erstellen und freizugeben. Wir haben ein Team von angemessener Größe, und jeder kann Screenapp nutzen, um seine Inhalte mit einem einzigen Link aufzuzeichnen, was eines der besten Features ist.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie KI-Videoanalyse-Tools, um zu ermitteln, welche Szenen die Aufmerksamkeit der Zuschauer am meisten auf sich ziehen. Durch die Analyse der Zuschauerinteraktion können Sie Ihre Videos für maximale Wirkung optimieren.

9. VideoInsights. ai (Am besten geeignet für intelligente Video-Einblicke für Unternehmen und Medien)

Das Durchsuchen von stundenlangen Videos, um Trends, Schlüsselmomente oder das Engagement des Publikums zu finden, sollte keine Zeitverschwendung sein. VideoInsights. ai macht es unglaublich einfach, Videoinhalte schnell wiederzuverwenden.

Die KI erkennt automatisch wichtige Momente, sodass Teams nicht mehr stundenlanges Filmmaterial durchforsten müssen. Ob es sich um ein Zitat, einen Anstieg der Zuschauerinteraktion oder die Erwähnung eines Schlüsselprodukts handelt – das Tool zeigt es sofort an.

So können Video-Marketing-Teams lange Videos schnell in kurze Clips für soziale Medien, E-Mail-Kampagnen oder bezahlte Anzeigen umwandeln. Wenn Sie Inhalte in großem Umfang erstellen, kann dieses Feature allein die Geschwindigkeit Ihrer Veröffentlichungen und Aktionen erheblich steigern.

VideoInsights. ai beste Features

Analysieren Sie die Interaktion Ihres Publikums und helfen Sie Unternehmen dabei, ihre Inhaltsstrategie zu optimieren

Erstellen Sie automatisierte Berichte mit Einblicken in Leistung und Trends

Nutzen Sie Echtzeit-Videoanalysen für Live-Streaming und Überwachung

Integrieren Sie Cloud-Speicher und KI-Tools für eine einfache Automatisierung Ihrer Workflows

Einschränkungen von VideoInsights.ai

Erfordert hochwertige Eingabevideos

VideoInsights. ai Preise

Free

Erweitert: 10 $/Benutzer pro Monat

Professional: 20 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

VideoInsights.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über VideoInsights.ai sagen

Ein Capterra-Rezensent gibt seine Erfahrungen weiter:

Ich möchte alle meine Kameras an einem Ort haben, an dem ich alle Live-Feeds sehen kann. Mir gefällt auch, dass ich diese Software anpassen und bereitstellen kann, wenn es ein Update für das Programm gibt.

Ich möchte alle meine Kameras an einem Ort haben, an dem ich alle Live-Feeds sehen kann. Mir gefällt auch, dass ich diese Software anpassen und bereitstellen kann, wenn es ein Update für das Programm gibt.

📖 Lesen Sie auch: Projektanalyse: Ein Leitfaden für Projektmanager und Teams

10. Eden AI Video Analysis API (Am besten für die nahtlose Integration mehrerer KI-Anbieter geeignet)

über Eden AI

Warum sich auf eine KI beschränken, wenn Sie die Leistungsfähigkeit vieler nutzen können? Die Eden AI Video Analysis API bietet eine flexible und kostengünstige Lösung, um mehrere Anbieter von KI-gestützten Videoanalysen in einen einzigen Workflow zu integrieren.

Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, verschiedene KI-Modelle zu vergleichen, problemlos den Anbieter zu wechseln und Kosten zu optimieren – ohne an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein. Mit Eden AI können Sie die besten Tools für Ihre Anforderungen auswählen und so die Videoanalyse intelligenter und effizienter gestalten.

Die besten Features der Eden AI Video Analysis API

Gewinnen Sie Erkenntnisse wie die Erkennung von Objekten, Szenenerkennung und Sprach-zu-Text-Umwandlung

Ermöglichen Sie einen einfachen Anbieterwechsel, um Leistung und Preise zu optimieren

Vereinfachen Sie die API-Integration, um KI-Videoanalysen zugänglich zu machen

Profitieren Sie von einem Pay-as-you-go-Modell, das Kosteneffizienz und Skalierbarkeit gewährleistet

Limits der Eden AI Videoanalyse-API

Limitiert den Zugriff auf bestimmte KI-Anbieter, wodurch einige Features exklusiv sind

Preise für Eden AI Video Analysis API

Pay-as-you-go

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Eden AI Video Analysis API

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über die Eden AI Video Analysis API sagen

Ein Product Hunt-Rezensent und Benutzer der Eden AI Video Analysis API sagt:

Der Ansatz von Eden AI zur KI-Integration ist wirklich gut. Sie abstrahieren die verschiedenen Anbieter und bieten ein sehr einfaches Feature zum Vergleichen und Kontrastieren, mit dem Entwickler auf Anhieb den richtigen Anbieter auswählen können.

Der Ansatz von Eden AI zur KI-Integration ist wirklich gut. Sie abstrahieren die verschiedenen Anbieter und bieten ein sehr einfaches Feature zum Vergleichen und Gegenüberstellen, sodass Entwickler auf Anhieb den richtigen Anbieter auswählen können.

ClickUp: Wo KI-Erkenntnisse auf Umsetzung treffen

Die meisten KI-Videoanalysatoren leisten hervorragende Arbeit beim Extrahieren von Erkenntnissen aus Ihren Videoaufzeichnungen – aber diese Erkenntnisse nützen Ihnen nichts, wenn sie nur in Ihrem Workspace herumliegen und digitalen Staub ansammeln. Sie benötigen einen Ort, an dem Sie sie erfassen, organisieren und tatsächlich nutzen können.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es ist Ihr KI-gestütztes Command-Center, in dem Videos und Video-Erkenntnisse in Aufgaben umgewandelt werden, Workflows automatisch ablaufen und die Zusammenarbeit in Echtzeit stattfindet. Keine verlorenen Ideen oder verstreuten Daten mehr – nur noch nahtlose Ausführung von der Analyse bis zur Umsetzung.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihr Geschäftsfilmmaterial in echte Ergebnisse!