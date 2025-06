Die 10 besten Deep-AI-Alternativen zur Verbesserung Ihrer Projekte im Jahr 2025

Haben Sie schon einen KI-gestützten Bildgenerator ausprobiert?

Untersuchungen zeigen, dass 76 % der Marketingfachleute KI für die Erstellung von Inhalten nutzen und KI-generierte Bilder, Texte und Videos immer wichtiger werden.

DeepAI, ein Pionier im Bereich der KI-Bildgenerierung, hat 2016 das erste Text-zu-Bild-Tool auf den Markt gebracht. Heute bietet das Unternehmen APIs für NLP, Ideengenerierung und Datenanalyse, mit denen Unternehmen KI ohne technisches Fachwissen nutzen können.

DeepAI ist jedoch nicht für jeden geeignet.

80 % der Führungskräfte in KMUs haben Schwierigkeiten mit der Einführung von KI.

Die richtigen KI-Tools zu finden, ist der Schlüssel zur Erreichung Ihrer Geschäftsziele. Die Erkundung von DeepAI-Alternativen kann Unternehmen dabei helfen, KI-Lösungen zu finden, die besser zu ihren Anforderungen passen, sei es für Marketing, Produktentwicklung oder die Erstellung von Inhalten.

Deep AI-Alternativen auf einen Blick

Was sollten Sie bei Deep-AI-Alternativen beachten?

DeepAI ist zwar eine der beliebtesten KI-Plattformen für kreative Aufgaben, aber nicht die einzige Option. Es gibt viele andere KI-Kunstgeneratoren, die möglicherweise besser zu Ihren Anforderungen passen.

Das sollten Sie bei Ihrer nächsten DeepAI-Alternative beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Plattform mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, sodass keine technischen Kenntnisse erforderlich sind, um alltägliche Aufgaben zu erledigen

Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass das Tool sich in Ihre Technologieplattformen integrieren lässt, einschließlich Content-Brainstorming, Marketing und CRM-Plattformen

Datensicherheit und Datenschutz: Vergewissern Sie sich, dass die Plattform den Branchenstandards entspricht und sichere APIs zum Schutz sensibler Daten bietet

Geschwindigkeit der Bilderzeugung: Wählen Sie ein Tool, das Textvorgaben in Sekundenschnelle in Bilder umwandelt, ohne dass Sie stundenlang nach der richtigen Vorgabe suchen müssen

Bildnutzungsrechte: Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Bildrechte für die kommerzielle Nutzung verfügen, um rechtliche Probleme zu vermeiden

Genauigkeit und Leistung: Bewerten Sie die Ausgabequalität, um genaue, relevante Inhalte zu gewährleisten, die den Anforderungen Ihres Geschäfts entsprechen

Erweiterte Features: Ziehen Sie Tools mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), Named Entity Recognition (NER), Part-of-Speech-Tagging oder Sprachsynthese in Betracht, je nach Ihren Anforderungen

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie bei DeepAI-Alternativen achten sollten, lassen Sie uns die Tools erkunden!

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2021 wurde ein KI-generiertes Kunstwerk, Portrait of Edmond de Belamy, bei einer Christie's-Auktion für 432.500 US-Dollar verkauft. Damit wurde KI-generierte Kunst nicht nur als technologische Kuriosität, sondern als legitimer Vermögenswert auf dem Kunstmarkt etabliert!

Die 10 besten Deep AI-Alternativen

Hier ist eine Liste der besten DeepAI-Alternativen, die leistungsstarke und kreative Funktionen zur Bilderzeugung bieten. Diese Tools liefern hochwertige Ergebnisse mit verschiedenen Anpassungsoptionen und eignen sich perfekt für Unternehmen, Ersteller und Vermarkter.

1. ClickUp (Am besten für kollaborative KI-gestützte Kreativität)

Erstellen Sie KI-Bilder in ClickUp Whiteboards Konvertieren Sie Text in Bilder und Ideen direkt aus ClickUp Whiteboards mit KI in Aufgaben

Wenn Sie sich kreativ blockiert fühlen, ist es toll, Tools zu haben, die Ihre Ideen zum Leben erwecken – Tools wie ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Von der Visualisierung von Ideen bis hin zum Ressourcenmanagement und mehr – ClickUp fördert kreatives Projektmanagement, indem es alles, was Ihr Team benötigt, an einem Ort integriert. Ganz gleich, ob Sie Konzepte skizzieren, Workflows entwerfen oder verstreute Gedanken organisieren – ClickUp verwandelt Brainstorming mit ClickUp Whiteboards in einen kollaborativen und umsetzbaren kreativen Prozess.

Erstellen Sie KI-Bilder mit einfachen Eingabeaufforderungen auf ClickUp Whiteboards

Mit Whiteboards können Teams auch direkt in ihrem Workspace Kunstwerke und KI-gestützte Bilder erstellen. Durch die Eingabe von Textanweisungen können Benutzer Ideen in visuelle Darstellungen umwandeln – ideal für Brainstorming, Projektplanung (Verknüpfung von Whiteboard-Ideen mit umsetzbaren Aufgaben) und kreative Zusammenarbeit, ohne zwischen Apps oder Registerkarten wechseln zu müssen.

Sehen Sie sich an, wie es funktioniert:

🧠 Fun Fact: ClickUp hat seine Whiteboards so optimiert, dass sie jetzt 10-mal schneller und zuverlässiger sind als je zuvor. Ganz gleich, ob Sie in Echtzeit zusammenarbeiten oder komplexe Workflows entwerfen – mit den Whiteboards von ClickUp können Sie Ihre Ideen so schnell umsetzen, wie Sie sie haben.

Die integrierte KI-Engine, die dies ermöglicht, heißt ClickUp Brain. Als kontextbewusster KI-Assistent stützt er seine Vorschläge und Antworten auf die Daten in Ihrem ClickUp-Workspace.

Das Ergebnis? Sie erhalten:

Ein KI-Wissensmanager , der Informationen aus Ihren Aufgaben und Projekten in Sekundenschnelle abruft

Ein KI-Projektmanager , der Aufgaben automatisch in Unteraufgaben aufteilt, die richtigen Mitarbeiter vorschlägt, den Fortschritt nachverfolgt und Updates und Zusammenfassungen automatisch auf Abruf freigibt

Ein KI-Autor für die Arbeit, der alle Arten von Inhalten generieren (und bearbeiten) kann, die auf Ihre Stimme und Ihren Stil zugeschnitten sind, von Zusammenfassungen komplexer Dokumente bis hin zu kreativen Blogbeiträgen für Ihre neueste Kampagne – und das in mehreren Sprachen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Blogbeiträge, Fallstudien und andere Arten von Inhalten schnell zu verfassen

Sie können Brain auch verwenden, um benutzerdefinierte Automatisierungen für Ihre sich wiederholenden Aufgaben zu erstellen. Geben Sie einfach etwas wie Folgendes ein: Wenn der Status der Aufgabe in der Liste "Inhalt" auf "bereit" wechselt, weisen Sie sie dem Design-Team zu.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen in natürlicher Sprache

Da die KI von ClickUp die mühsame Arbeit übernimmt, sparen Teams Zeit durch weniger Meetings, schnellere Zusammenfassungen und automatisierte Workflows. Mittelständische Unternehmen sparen beispielsweise in der Regel rund 94.000 US-Dollar pro Jahr, indem sie unnötige Ausgaben für andere KI-Tools einsparen. Alle Mitarbeiter im Unternehmen sind besser aufeinander abgestimmt und konzentrieren sich auf gemeinsame Ziele.

Mit ClickUp AI bin ich effizienter denn je! Ich spare dreimal so viel Zeit wie zuvor für Aufgaben im Projektmanagement. Das hat nicht nur meine Produktivität gesteigert, sondern auch meine Kreativität beflügelt. Im Vergleich zu anderen Angeboten auf dem Markt hat ClickUp meiner Meinung nach sehr gut durchdacht, wie die Technologie in die Plattform integriert und die Anwendungsfälle optimiert werden können, um den Kunden zu helfen.

Mit ClickUp AI bin ich effizienter denn je! Ich spare dreimal so viel Zeit wie zuvor für Aufgaben im Projektmanagement. Das hat nicht nur meine Produktivität gesteigert, sondern auch meine Kreativität beflügelt. Im Vergleich zu anderen Angeboten auf dem Markt hat ClickUp meiner Meinung nach sehr gut durchdacht, wie die Technologie in die Plattform integriert und die Anwendungsfälle optimiert werden können, um den Kunden zu helfen.

Die besten Features von ClickUp

Übersetzen Sie Inhalte in mehrere Sprachen, verfeinern Sie Ihre Texte und beheben Sie Grammatikprobleme mit ClickUp Brain

Greifen Sie auf integrierte Workflow-Vorlagen zu, um Ihren idealen kreativen Prozess zu gestalten

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs gemeinsam an kreativen Briefings

Geben Sie klares Feedback und beschleunigen Sie Designüberarbeitungen mit der Prüfung in ClickUp

Integrieren Sie über 1.000 Apps wie Figma, Miro und Adobe Creative Cloud, um Ihren kreativen Workflow zu optimieren

Limits von ClickUp

Benutzer, die das Produkt zum ersten Mal verwenden, könnten sich von den umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungen überwältigt fühlen

Whiteboards sind derzeit in der mobilen App nicht verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

ClickUp Brain spart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich mich in meiner Deep Work Zone befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist "Dokumente". Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitsphase befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch meine Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe sind für mich die Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. So niedlich!

2. OpenAI (Am besten geeignet für fortgeschrittene NLP und Textgenerierung)

über OpenAI

Künstliche Intelligenz hat die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, verändert, und OpenAI steht seit seiner Gründung im Jahr 2015 an der Spitze dieser Transformation. Ursprünglich auf die Entwicklung von Tools für das verstärkende Lernen fokussiert, stellte OpenAI seine erste Innovation vor: OpenAI Gym, ein Open-Source-Toolkit, das das Interesse an KI-Forschung für breitere Anwendungen weckte.

Im Jahr 2018 stellte OpenAI GPT vor, ein neuronales Netzwerk, das die menschliche Datenverarbeitung nachahmt. Bis 2022 wurde ChatGPT zum führenden generativen KI-Tool.

OpenAI bietet einen vielfältigen Bereich an Deep-Learning-Modellen für verschiedene Anforderungen. GPT-4o bewältigt komplexe Aufgaben, darunter die Generierung lebensechter Bilder aus Textvorgaben, während GPT-3. 5 Turbo für eine kostengünstige Nutzung optimiert ist. GPT-4 Turbo und GPT-4o Mini bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Erschwinglichkeit, und die o1-Preview-Serie ist auf fortgeschrittene Schlussfolgerungen spezialisiert.

Die besten Features von OpenAI

Ersetzen Sie manuelle Prozesse wie das Taggen von Fotos durch intelligente Algorithmen, um Kosten zu senken

Identifizieren Sie Muster im Benutzerverhalten mithilfe von Predictive Analytics

Unterstützen Sie textbasierte Kreativität durch das Entwerfen von Lebensläufen und das Generieren von Chatbot-Dialogen

Greifen Sie auf große Sprachmodelle zu, die komplexe Schlussfolgerungen ermöglichen

Generieren Sie KI-Bilder mithilfe fortschrittlicher KI-Modelle, insbesondere der DALL·E-Serie und dem multimodalen GPT-4o

👀 Wussten Sie schon? Die GPT-Modelle von OpenAI werden mit über 570 GB Textdaten trainiert, wodurch sie äußerst vielseitig für verschiedene NLP-Aufgaben einsetzbar sind.

Limits von OpenAI

Produkte wie ChatGPT basieren möglicherweise auf veralteten oder voreingenommenen Trainingsdaten aus dem offenen Internet

In generativen KI-Beispielen sind Bedenken hinsichtlich toxischer Inhalte, wie z. B. schädliche Anweisungen, aufgekommen

Preise von OpenAI

Benutzerdefinierte Preise basierend auf dem API-Typ und der Anzahl der verwendeten Token

Bewertungen und Rezensionen zu OpenAI

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Über ClickUp Brain können Sie innerhalb von ClickUp auf die neuesten Modelle von OpenAI zugreifen, darunter GPT-4o, 30-mini und o1! Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen LLMs, um Ihre KI-Erfahrung zu personalisieren und Kosten für das Abonnement externer KI-Tools zu sparen

3. Midjourney (Am besten für KI-Bildgenerierung geeignet)

via Midjourney

Midjourney ist ein KI-Bildgenerator, der einfache Textbeschreibungen in atemberaubende Bilder in unzähligen künstlerischen Stilen verwandelt.

Im Gegensatz zu vielen DeepAI-Alternativen funktioniert Midjourney über einen Discord-Bot, sodass jeder, der KI-Kunst-Prompts ausprobieren möchte, leicht darauf zugreifen kann.

Ob für persönliche Projekte oder berufliche Anforderungen – Midjourney hilft Menschen dabei, KI für Grafikdesign wie nie zuvor zu nutzen, und eröffnet endlose Möglichkeiten für einzigartige und auffällige künstlerische Kreationen.

Die besten Features von Midjourney

Erstellen Sie mühelos Bilder mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Verbessern Sie die Grafikqualität für makellose, professionelle Ergebnisse

Fördern Sie kreative Verbindungen durch eine lebendige Discord-Community

Einschränkungen von Midjourney

Das Hochskalieren von Bildern kann das endgültige Design leicht verändern

Für Anfänger kann es schwierig sein, sich in Discord zurechtzufinden

Preise für Midjourney

Basic: 10 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Mega: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Midjourney

G2: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Midjourney?

Eine Reddit-Rezension lautet:

Insgesamt ist Midjourney immer noch die beste Lösung, wenn Ihr Ziel Hyperrealismus ist und Sie die einfache Bedienung über Discord schätzen (auch wenn ich die Website selbst mittlerweile für zuverlässiger halte).

Insgesamt ist Midjourney immer noch die beste Lösung, wenn Ihr Ziel Hyperrealismus ist und Sie die einfache Bedienung über Discord schätzen (auch wenn ich finde, dass die Website selbst mittlerweile zuverlässiger ist).

4. Leonardo. AI (Am besten geeignet für KI-Bildgenerierung mit Schwerpunkt auf Gaming-Assets und kreativen Inhalten)

Leonardo.Ai ist vielleicht nicht der da Vinci der digitalen Welt, aber als KI-Kunstgenerator sorgt es auf jeden Fall für Aufsehen. Ursprünglich zur Unterstützung bei der Erstellung von Gaming-Assets entwickelt, hat es sich zu einem vollwertigen Tool zur Erstellung von KI-Inhalten entwickelt, das alles von der Bilderzeugung bis hin zu Videobearbeitungsdiensten bietet.

Die besten Features von Leonardo. AI

Erstellen Sie visuelle Elemente ohne Hintergrund, um Ihren Designprozess zu vereinfachen

Erstellen Sie Bilder schnell, insbesondere mit dem schnellen "Lightning XL"-Modell

Greifen Sie auf eine Vielzahl künstlerischer Stile zu, die unterschiedlichen kreativen Anforderungen gerecht werden

Bearbeiten Sie in Echtzeit, um schnell Anpassungen an Eingabeaufforderungen und Bildern vorzunehmen

Leonardo. KI-Limits

Eingeschränkte kostenlose Features, für erweiterte Bearbeitungstools ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Die generierten Bilder müssen manchmal manuell angepasst werden, um den gewünschten künstlerischen Standards zu entsprechen

Leonardo. AI-Preise

Free

Apprentice : 12 $/Monat

Artisan Unlimited : 30 $/Monat

Maestro Unlimited : 60 $/Monat

Leonardo for Teams: 24 $/Platz

Leonardo. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Leonardo. AI?

In einer G2-Rezension heißt es:

Dieses Tool wird immer meine erste Wahl für alle Projekte sein, die konsistente hochauflösende Bilder erfordern, insbesondere für Aufgaben, bei denen es auf eine schnelle Bearbeitungszeit ankommt, wie beispielsweise die Bildoptimierung für den E-Commerce.

Dieses Tool wird immer meine erste Wahl für alle Projekte sein, die konsistente hochauflösende Bilder erfordern, insbesondere für Aufgaben, bei denen es auf schnelle Ergebnisse ankommt, wie beispielsweise die Bildoptimierung für den E-Commerce.

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei Ihrer Arbeit erzielen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

5. Google Cloud Vertex AI (am besten geeignet für die skalierbare Bereitstellung von KI-Modellen und die ML-Entwicklung)

über Google Cloud Vertex AI

Wenn Sie eine dynamische Plattform benötigen, um die Entwicklung und Bereitstellung von Machine-Learning-Modellen zu beschleunigen, kann Vertex AI von Google Cloud Ihnen helfen. Es umfasst ein breites Array an Tools und über 100 Basismodelle, mit denen Entwickler KI-Anwendungen schnell und effizient erstellen und optimieren können.

Was Vertex AI auszeichnet, ist seine Fähigkeit, den ML-Lebenszyklus zu vereinheitlichen. Die Plattform bietet Datenwissenschaftlern alle Tools, die sie zum Aufbau und zur Skalierung von ML-Systemen benötigen, von der Automatisierung der Datenaufbereitung bis zur Modellbewertung.

Darüber hinaus können Sie mit Vertex AI Pipelines Workflows orchestrieren und manuelle Eingriffe reduzieren, was reibungslose und optimierte ML-Prozesse ermöglicht.

Die besten Features von Google Cloud Vertex AI

Greifen Sie auf Tools zu, um generative KI-Anwendungen zu erstellen

Integrieren Sie TensorFlow und PyTorch für mehr Flexibilität

Unterstützen Sie den gesamten Data-Science-Workflow, von der Datenaufbereitung bis zur Modellbewertung

Erstellen und trainieren Sie Modelle mit AutoML und vortrainierten/benutzerdefinierten Modellen ohne Code

Fordern Sie Gemini (Googles KI-Assistent) in Vertex AI Studio mit Text, Bildern, Videos oder Code auf und testen Sie ihn

Einschränkungen von Google Cloud Vertex AI

Erfordert technisches Fachwissen, um erweiterte Features effektiv nutzen zu können

Hängt vom Google Cloud-Ökosystem ab, was zu Integrationsproblemen mit externen Systemen führen kann

Preise für Google Cloud Vertex AI

AutoML-Modelle:

Bilddaten : Das Training beginnt bei 1,375 $ pro Knotenstunde

Videodaten : Training und Vorhersage beginnen bei 0,462 $ pro Knotenstunde

Tabellarische Daten : Benutzerdefinierte Preise

Textdaten: Training und Vorhersagen beginnen bei 0,05 $ pro Stunde

Benutzerdefiniert trainierte Modelle:

Schulung: Benutzerdefinierte Preise

Vertex AI Notebooks:

Rechenleistung und Speicher: Die Gebühren entsprechen den Standardtarifen für Compute Engine und Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

Pipeline-Läufe: Ab 0,03 $

Vertex AI Matching Engine:

Betriebs- und Baukosten: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Stability AI (Am besten für Open-Source-KI-Modelle geeignet)

über Stability AI

Stability AI wurde 2020 von Emad Mostaque gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, KI zugänglich zu machen, indem es Benutzern die Möglichkeit gibt, ihre Ideen in greifbare Innovationen umzusetzen. Von der Erstellung beschreibender Visualisierungen bis hin zur Erstellung lebensechter Videos verfügt Stability AI über eine Reihe von Tools, die das Mögliche neu definieren.

Die besten Features von Stability AI

Entscheiden Sie sich für Stable Diffusion XL, ein Open-Source-Projekt, das vielseitige Anwendungen ermöglicht

Erstellen Sie hochwertige Audioinhalte mit Stable Audio, basierend auf fortschrittlicher Audio-Diffusionstechnologie

Greifen Sie über Stable LM auf frei zugängliche Sprachmodelle zu

Erstellen Sie mit Stable Zero123 detaillierte 3D-Objekte aus einzelnen Bildern

Stabilität KI-Limits

Hat eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Stability AI-Preise

Ein Guthaben: 0,01 $ (Mindestabnahme 25 Guthaben, jede Funktion kostet zwischen 1 und 20 Guthaben)

Bewertungen und Rezensionen zu Stability AI

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, unerwünschte Elemente aus Ihren KI-generierten Bildern zu entfernen. Sie können Ausschlüsse wie "kein Text", "keine Unschärfe" oder "kein Wasserzeichen" festlegen, um die Bildausgabe effektiver zu verfeinern.

7. Hugging Face (Am besten für den Zugriff auf einen breiten Bereich von ML-Modellen geeignet)

über Hugging Face

Die KI-Entwicklung wird mit einer Plattform, die NLP-Aufgaben wie Textklassifizierung, Übersetzung und Zusammenfassung vereinfacht, zugänglicher. Hugging Face bietet viele vortrainierte Modelle, benutzerfreundliche Tools und eine kollaborative Community. Sein Open-Source-Ansatz und seine Modelle machen es ideal für die Lösung vielfältiger KI-Herausforderungen.

Die besten Features von Hugging Face

Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek mit vorab trainierten Modellen für verschiedene NLP-Aufgaben

Vereinfachen Sie die Modellbereitstellung mit der benutzerfreundlichen Transformers API

Treten Sie einer aktiven Community bei, geben Sie Wissen und Innovationen frei

Bleiben Sie mit modernsten Tools und regelmäßigen Weiterentwicklungen auf dem Laufenden

Limits von Hugging Face

Viele Hugging Face-Modelle sind sehr groß, sodass die Arbeit mit ihnen ohne Zugriff auf leistungsstarke Systeme wie GPUs schwierig ist

Erfordert Visualisierungstools für die Ansicht der Modellarchitektur

Preise für Hugging Face

HF Hub: Kostenlos

Pro-Konto : 9 $/Monat

Enterprise Hub : 20 $/Monat pro Benutzer

Spaces-Hardware: Ab 0 $/Stunde

Inferenz-Endpunkte: Ab 0,032 $/Stunde

Bewertungen und Rezensionen zu Hugging Face

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hugging Face?

Eine Bewertung von TrustRadius gibt Folgendes frei:

Hugging Face ist ein hervorragender Ausgangspunkt für die Arbeit an NLP-Projekten. Es eignet sich auch hervorragend für das Prototyping und die Entwicklung von Pipelines für NLP-Aufgaben, sei es für allgemeine Aufgaben wie Einbettungsdarstellungen oder spezifische Aufgaben wie SQUAD-Modelle und Datensätze.

Hugging Face ist ein hervorragender Ausgangspunkt für die Arbeit an NLP-Projekten. Es eignet sich auch hervorragend für das Prototyping und die Entwicklung von Pipelines für NLP-Aufgaben, sei es für allgemeine Aufgaben wie Einbettungsdarstellungen oder für spezifische Aufgaben wie SQUAD-Modelle und Datensätze.

8. IBM Watson (Am besten geeignet für KI-Lösungen in den Bereichen Datenanalyse, Automatisierung und branchenspezifische Anwendungsfälle)

über IBM Watson

IBM Watson bietet Tools für Datenwissenschaftler, Entwickler und Analysten zur Optimierung der Modellerstellung und von Daten-Workflows. Es unterstützt Aufgaben in Bereichen von der Datenaufbereitung bis zur Verwaltung komplexer Modelle und ermöglicht so eine schnellere Entscheidungsfindung.

Watson Studio skaliert mit wachsenden Anforderungen und unterstützt Branchen wie das Gesundheitswesen und den Finanzsektor, wobei eine Anpassung an spezifische Herausforderungen möglich ist. Es lässt sich auch in die Cloud-Dienste von IBM integrieren und bietet Teams, die eine umfassende Lösung suchen, eine Alternative zu Microsoft Copilot.

Die besten Features von IBM Watson

Bereinigen und bereiten Sie Daten für das Training präziserer Modelle vor

Erstellen Sie benutzerdefinierte Machine-Learning-Modelle für spezifische Geschäftsanforderungen

Integration mit IBM Cloud und anderen Diensten für flexibles Computing

Arbeiten Sie mit integrierten Tools zusammen, um Daten und Erkenntnisse freizugeben

Limits von IBM Watson

Eine komplexe Benutzeroberfläche, die für weniger technisch versierte Benutzer überwältigend sein kann

Höhere Kosten sind möglicherweise nicht für kleinere Unternehmen mit knapperen Budgets geeignet

Preise für IBM Watson

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson

G2: 4,2/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Apps zur Optimierung von Workflows

9. Hotpot. ai (Am besten geeignet für die Vereinfachung der Erstellung kreativer Inhalte)

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einfache Ideen in digitale Kunst zu verwandeln? Hotpot.ai bietet Ihnen zahlreiche Tools, mit denen Sie dies verwirklichen können.

Von der Erstellung atemberaubender KI-Avatare bis hin zur Restaurierung alter Fotos oder dem Entfernen unerwünschter Objekte – Hotpot bietet Ihrer Kreativität den nötigen Freiraum. Wenn Sie neugierig auf Beispiele für KI-Kunst sind, bietet Hotpot eine Vielzahl von Tools, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken und Ihren Projekten eine persönliche Note verleihen können.

Die besten Features von Hotpot.ai

Verwenden Sie plattformspezifische Vorlagen, um marketingorientierte Bilder zu erstellen

Greifen Sie auf eine Datenbank mit KI-generierten Stockfotos für kommerzielle Projekte zu

Experimentieren Sie mit verschiedenen integrierten Tools, um Bilder zu bearbeiten und zu verbessern

Entwerfen Sie Produktvisualisierungen mit Gerätemodellen und Grafiken

Einschränkungen von Hotpot.ai

Im Vergleich zu anderen Plattformen für die Erstellung von Kunstwerken sind die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen begrenzt

Nach der endgültigen Erstellung sind keine Änderungen mehr möglich

Preise für Hotpot.ai

1000 Guthaben: 12 $

2500 Guthaben: 30 $

5000 Guthaben: 60 $

10.000 Guthaben: 120 $

20.000 Guthaben: 240 $

Bewertungen und Rezensionen zu Hotpot.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Eingabeaufforderungen mit präzisen Stilthemen wie "filmische Beleuchtung" oder "isometrische Perspektive" liefern bessere Ergebnisse. Durch das Experimentieren mit beschreibenden Stilen können Sie Ihre KI-generierten Bilder optimieren und so professionellere Ergebnisse erzielen.

10. Simplified (Am besten geeignet für KI-gestütztes Design und die Erstellung von Inhalten)

via Simplified

Als eine der besten Alternativen zu Dall-E erweckt Simplified Ihre kreativen Visionen mit KI-gesteuerten Tools für Kunst, Texterstellung und soziale Medien zum Leben. Vom Entwerfen von Grafiken bis zum Verfassen von KI-generierten Inhalten erledigt die Plattform alles mit nur einem Klick und bietet Zugriff auf Millionen von kostenlosen Vorlagen und Ressourcen.

Simplified vereinfacht das Design, das Schreiben und das Marketing-Management. Es bietet einen Editor ohne Code, Vorlagen, Marken-Kits, mehrere Workspaces und In-App-Publishing, um die Erstellung von Inhalten und die Organisation von Workflows zu unterstützen.

Vereinfachte beste Features

Erstellen Sie mit Brand Kits einheitliche Designs für einen einheitlichen visuellen Stil

Hintergründe sofort entfernen für eine schnellere Bearbeitung

Passen Sie Grafiken mit professionellen Vorlagen an, darunter Animationsersteller

Mit dem Magic Resizer Tool können Sie Bilder mühelos für verschiedene Plattformen in der Größe anpassen

Vereinfachte Einschränkungen

Eine steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features und Vorlagen der Plattform

Die Navigation durch eine etwas unübersichtliche Benutzeroberfläche, um bestimmte Tools zu finden, kann schwierig sein

Vereinfachte Preisgestaltung

Simplified One: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Vereinfachtes Wachstum: 119,99 $/Monat für 5 Benutzer

Vereinfachtes Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 4.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 280 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Simplified?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich finde es toll, wie einfach Simplified die Erstellung von Inhalten macht. Das intuitive Design, die großartigen Vorlagen und die KI-gestützten Tools ermöglichen die schnelle Erstellung hochwertiger Grafiken, Videos und Beiträge. Es ist ein All-in-One-Tool, sodass ich keine weiteren Tools mehr benötige.

Ich finde es toll, wie einfach Simplified die Erstellung von Inhalten macht. Das intuitive Design, die großartigen Vorlagen und die KI-gestützten Tools ermöglichen die schnelle Erstellung hochwertiger Grafiken, Videos und Beiträge. Es ist ein All-in-One-Tool, sodass ich keine weiteren Tools mehr benötige.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Design-Feedback-Tools für kreative Teams

Warum ClickUp die beste Deep-AI-Alternative ist

Mit diesen DeepAI-Alternativen ist es einfacher denn je, Text in Bilder umzuwandeln – und sogar benutzerdefinierte KI-Modelle zu erstellen und zu trainieren, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit diesen leistungsstarken Tools sparen Sie Zeit und steigern Ihre Kreativität.

Der einzige Nachteil? Diese Apps unterstützen keine nahtlosen kreativen Workflows von Anfang bis Ende.

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Im Gegensatz zu eigenständigen Tools vereint ClickUp Ihren gesamten kreativen Prozess unter einem Dach – vom Brainstorming von Kampagnenkonzepten über die Verwaltung der Asset-Produktion bis hin zur Zuweisung von Aufgaben, der Zusammenarbeit an Feedback und der Nachverfolgung von Terminen. Es ist das fehlende Puzzleteil, das verstreute Ideen und unzusammenhängende Tools in eine zusammenhängende, effiziente und skalierbare kreative Pipeline verwandelt.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und nutzen Sie KI, um Ihre Prozesse auf ganzer Linie zu optimieren.