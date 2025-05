Die 10 besten KI-Tools für Hotels zur Neugestaltung des Gasterlebnisses

Wir haben StaynTouch bei der Eröffnung unseres Boutique-Hotels eingeführt und es seitdem auch in unseren beiden anderen Häusern eingeführt. Das anfängliche Setup wurde durch fachkundiges Schulungspersonal, das weiterhin erreichbar ist, vereinfacht. Ein fester Ansprechpartner macht es einfach, all unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Wir schätzen auch die Möglichkeit, die Startseite an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, sowie die umfangreichen Optionen und Integrationen für die Berichterstellung.