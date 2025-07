die 11 besten Brandfolder-Alternativen für die Verwaltung digitaler Assets

Die Kampagne steht an, das Logo fehlt und niemand weiß, wo sich die neueste Version befindet.

Kommt Ihnen das bekannt vor? 📁

Jemand schwört, dass es in einem freigegebenen Ordner ist. Eine andere Person hat eine veraltete Version. Der Designer ist „nicht im Büro“. Jetzt rutscht die Deadline immer weiter.

Ein gutes Digital Asset Management (DAM)-System sollte die Zusammenarbeit vereinfachen und nicht zu mehr Chaos führen. Brandfolder ist eine beliebte Wahl, aber nicht die einzige Option. Wenn Sie eine bessere Automatisierung, nahtlose Zusammenarbeit oder flexiblere Preise wünschen, gibt es viele Brandfolder-Alternativen, die einen Blick wert sind.

Sehen wir uns die besten Optionen an, mit denen Sie Ihre Assets organisieren und Ihr Team voranbringen können. 🙌🏼

Warum sollten Sie sich für Brandfolder-Alternativen entscheiden?

Brandfolder ist zwar ein solides DAM-Tool, erfüllt jedoch möglicherweise nicht alle Anforderungen jedes Teams.

Hier sind die Schwächen von Brandfolder – und was ein modernes DAM stattdessen leisten sollte.

Preisliche Bedenken: Die Preise von Brandfolder können hoch sein, insbesondere für kleine Unternehmen oder Start-ups, die nach kostengünstigen Lösungen suchen

Eingeschränkte Automatisierung von Workflows: Während es eine grundlegende Automatisierung bietet, bieten einige Alternativen Während es eine grundlegende Automatisierung bietet, bieten einige Alternativen eine erweiterte Workflow-Optimierung für nahtlose Asset-Freigaben und Zusammenarbeit

Einschränkungen bei der Anpassung: Benutzer, die hochgradig angepasste Metadatenstrukturen oder Branding-Optionen benötigen, könnten die Anpassungsoptionen von Brandfolder als einschränkend empfinden

Erweiterte Suchfunktionen: Einige Alternativen bieten KI-gestützte Suche, bessere Tagging-Funktionen oder detailliertere Filter für eine schnellere Asset-Suche

Skalierbarkeitsprobleme: Wachsende Teams oder Unternehmen benötigen möglicherweise flexiblere Speicher, Berechtigungen und Integrationen, die den sich wandelnden Anforderungen besser gerecht werden

Bedenken hinsichtlich des Kundensupports: Je nach Plan sind die Reaktionszeiten des Supports möglicherweise nicht so schnell oder umfassend wie die der Mitbewerber

Integrationsanforderungen: Wenn Ihr Team auf bestimmte Wenn Ihr Team auf bestimmte Tools für Design, Projekt- oder Inhaltsmanagement angewiesen ist, ist eine Alternative mit tieferen Integrationen möglicherweise besser geeignet

🧐 Wussten Sie schon? 92 % der Mitarbeiter geben zu, dass sie bis zu acht Stunden pro Woche mit der Suche nach Dateien verbringen (oder verschwenden). Tools für das Daten-Asset-Management können diesen Produktivitätsverlust leicht beheben.

Brandfolder-Alternativen auf einen Blick

Das richtige Tool für die Verwaltung digitaler Assets erleichtert das Organisieren und Freigeben von Assets. Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Alternativen und ihre jeweiligen Stärken.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – All-in-One-Projekt- und Asset-Management – KI-gestützte Suche – Benutzerdefinierte Nachverfolgung von Metadaten – Automatisierung für Assets Teams, die sowohl Projekt- als auch Asset-Management an einem Ort benötigen, mit KI-gesteuerter Automatisierung und Workflow Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Canto – KI-gestützte visuelle Suche – Organisation von Sammlungen und Metadaten – Markenportale für Inhalte Unternehmen, die KI-gestützte Features und eine einfachere Organisation von Assets mit integrierten Analysen benötigen Benutzerdefinierte Preise Filecamp – Anpassbares Branding – Sichere Freigabe von Dateien – Berechtigungen für die Zusammenarbeit Teams, die ein individuelles Branding und Kontrolle darüber wünschen, wer auf Assets zugreifen und diese bearbeiten kann Basic: 29 $/Monat pro Benutzer; Advanced: 59 $/Monat pro Benutzer; Professional: 89 $/Monat pro Benutzer Bynder – Zentraler Speicher für Assets – Anpassbare Vorlagen – KI-gestützte Metadaten-Tagging Unternehmen, die strukturierte Markenressourcen verwalten und Genehmigungs-Workflows benötigen Benutzerdefinierte Preise Nuxeo – Verwaltung des Lebenszyklus von Inhalten – KI-gestützte Klassifizierung – Skalierbarer Speicher Unternehmen mit stark regulierten Inhalten, die eine fortschrittliche Automatisierung von Workflows und ein Content-Lifecycle-Management erfordern Benutzerdefinierte Preise Frontify – Integration von Marken-Styleguides – Zusammenarbeit in Echtzeit – Skalierbare Workflow-Module Marketing-Teams, die sich auf die Wahrung der Markenkonsistenz und die effiziente Zusammenarbeit bei Inhalten konzentrieren Benutzerdefinierte Preise Adobe Experience Manager – Integration mit Adobe Creative Cloud – Personalisierte Bereitstellung von Inhalten – Multi-Channel-Management Große Unternehmen, die eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Inhalten und digitalen Assets benötigen Benutzerdefinierte Preise Acquia DAM (Widen) – KI-gestütztes automatisches Tagging – Robuste Analysen – Skalierbarer Speicher und Zugriffskontrollen Unternehmen, die ihre Anforderungen an das Asset Management mit leistungsstarken Analyse- und KI-Features skalieren möchten Benutzerdefinierte Preise MediaValet – Kollaborative Asset-Verwaltung – KI-gestütztes Tagging – Anpassbare Benutzerberechtigungen Teams, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Dateifreigabe mit leistungsstarken Funktionen zur Asset-Suche benötigen Benutzerdefinierte Preise Aprimo – Marketing-Ressourcenmanagement – Automatisierung von Workflows – Zentralisierte Markenressourcen Marketing-Teams, die Budgets, Assets und Projekte mit leistungsstarken Workflow-Management-Funktionen verwalten Benutzerdefinierte Preise Lytho – Automatisierung kreativer Workflows – Zusammenarbeit in Echtzeit – KI-gestützte Tagging- und Suchfunktionen Kreative Teams, die Asset Management, Markenkonsistenz und Automatisierung von Workflows benötigen Benutzerdefinierte Preise

🎉 Fun Fact: Elemente in Spielen wie Fortnite und CS:GO haben einen realen Wert, wobei seltene Skins für Tausende von Dollar verkauft werden.

Die 11 besten Brandfolder-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, recherchierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Brandfolder ist nicht die einzige Option für Digital Asset Management-Systeme. Ob Sie nach besseren Preisen, mehr Anpassungsmöglichkeiten oder erweiterten Features suchen, es gibt zahlreiche Alternativen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Entdecken Sie die besten Optionen. 📑

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Projekt- und Asset-Management geeignet)

Bei der Verwaltung digitaler Assets sollte es nicht nur um Speicherplatz gehen – sie sollte Ihren gesamten Workflow für Inhalte optimieren. Ganz gleich, ob Sie eine neue Kampagne starten oder die Markenkonsistenz teamübergreifend sicherstellen möchten, mit ClickUp gelangen Sie von der Erstellung der Assets bis zur Ausführung, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist ClickUp die beste Alternative zu Brandfolder. Es kombiniert Datei-Speicher, Dokumentation, Aufgabenverwaltung und KI-gestützte Suche in einer einzigen Plattform, sodass Ihre Assets dort gespeichert sind, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

📝 Echtzeit-Zusammenarbeit mit ClickUp-Dokumenten

Testen Sie ClickUp Docs kostenlos! Zusammenarbeiten, dokumentieren und ausführen – alles an einem Ort mit ClickUp Docs

Die meisten DAM-Tools speichern Assets, aber was ist mit den dazugehörigen Briefings, Entwürfen oder Dokumenten? Mit ClickUp Docs können Sie Inhalte in Echtzeit erstellen, bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten – direkt in Ihrem Projekt-Space.

Möchten Sie eine Social-Media-Strategie entwerfen? Öffnen Sie ein Dokument, fügen Sie Ihre Inhalte hinzu, fügen Sie Design-Mockups ein und taggen Sie Teamkollegen für schnelles Feedback. Dokumente bleiben mit verwandten Aufgaben verbunden, sodass jede Aktualisierung kontextbezogen verknüpft ist.

Sie können Dokumente auch öffentlich zugänglich machen – ideal, um Marken-Kits oder Kampagnen-Briefings für Clients oder Freiberufler freizugeben. Da sie in der strukturierten Hierarchie von ClickUp gespeichert sind, finden Sie die richtigen Inhalte schnell und intuitiv.

ClickUp dient gleichzeitig als Wissensmanagementsystem, mit dem sich Wikis, Onboarding-Hubs und Asset-Glossare mit verschachtelten Seiten und intelligenten Verknüpfungen ganz einfach erstellen lassen.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

🔎 Mit ClickUp Connected Search finden Sie alles sofort

Mit ClickUp Connected Search Dateien und Assets sofort finden

Sind Sie es leid, in verstreuten Ordnern, Chats und E-Mails zu suchen, nur um eine einzige Datei zu finden?

ClickUp Connected Search beseitigt das Chaos, indem es Ihren gesamten Arbeitsbereich indexiert – von Dokumenten und Aufgaben bis hin zu Kommentaren und Anhängen. Geben Sie einfach ein Stichwort ein und rufen Sie sofort das Gewünschte auf – auch wenn Sie vergessen haben, wo es gespeichert ist.

Damit ist ClickUp weit mehr als eine Speicherlösung – es ist die interne Suchmaschine Ihres Teams.

🧠 KI-gestützte Workflows und Inhalte mit ClickUp Brain

Rufen Sie relevante Dokumente ab, gewinnen Sie klare Erkenntnisse und behalten Sie mit ClickUp Brain den Überblick über Ihre gesamte Wissensdatenbank

Selbst die bestorganisierten Systeme brechen zusammen, wenn Workflows manuell sind. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel.

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter und übernimmt die Erstellung von Inhalten und die Automatisierung für Sie. Es versteht natürliche Sprache, sodass Sie mit einfachen Anweisungen Inhalte generieren, Informationen zusammenfassen und Workflows automatisieren können.

Angenommen, Sie benötigen eine E-Mail zur Einführung eines neuen Produkts. Sie können Folgendes eingeben: „Verfassen Sie eine professionelle E-Mail, in der die Einführung des neuen Produkts von XYZ Corp angekündigt wird. “ ClickUp Brain generiert sofort einen strukturierten Entwurf, wodurch Sie Zeit sparen.

Es hilft auch bei der Einrichtung von ClickUp-Automatisierungen.

Ein Beispiel: „Wenn ein Design-Asset genehmigt ist, verschiebe die Aufgabe in „Abgeschlossen“ und benachrichtige das Marketing-Team. “ Der KI-Assistent konfiguriert diesen Workflow automatisch, sodass manuelle Aktualisierungen entfallen.

🏷️ Organisieren und automatisieren Sie mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Metadaten sind das Herzstück jedes DAM-Systems. Mit ClickUp können Sie über einfaches Taggen hinausgehen und Benutzerdefinierte Felder verwenden, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.

Verfolgen Sie Nutzungsrechte, Genehmigungsstatus, Kampagnenrelevanz oder Asset-Typen – alles in Ihrem Workspace. Sie können diese Attribute sogar in Dashboards und Berichten filtern, automatisieren oder visualisieren.

Ein Creative Lead kann beispielsweise automatisch alle in dieser Woche fälligen „Für soziale Medien freigegebenen“ Assets in der Ansicht anzeigen und Workflows für die Übergabe auslösen.

📦 Optimierte Asset-Verwaltung mit Vorlagen

Kostenlose Vorlage Die Vorlage für das Asset Management von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Assets Ihres Unternehmens im Blick zu behalten.

Die ClickUp-Vorlage für das Asset Management hilft Teams dabei, Dateien zu organisieren, den Status von Assets nachzuverfolgen und manuelle Übergaben zu reduzieren – ohne Systeme von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Reparatur-Kalender-Ansicht: Planen und verfolgen Sie Wartungsaufgaben mit einer übersichtlichen Zeitleiste

Ansicht der Reparaturkosten: Protokollieren Sie Reparaturkosten für eine bessere Budgetplanung

Listenansicht: Organisieren Sie alle Ihre Assets an einem durchsuchbaren Speicherort

Es handelt sich um ein fertiges System, mit dem Sie sofort mit der Verwaltung von Assets und den damit verbundenen Workflows beginnen können.

Insgesamt wurde ClickUp entwickelt, um mehrere Tools durch eine einzige, einheitliche Plattform zu ersetzen. Es hilft Teams bei der Verwaltung digitaler Assets, der Nachverfolgung von Projekten und der Zusammenarbeit an Inhalten – alles dank KI, die alles miteinander verbindet.

Insgesamt wurde ClickUp entwickelt, um mehrere Tools durch eine einzige, einheitliche Plattform zu ersetzen. Es hilft Teams dabei, digitale Assets zu verwalten, Projekte nachzuverfolgen und über Inhalte hinweg zusammenzuarbeiten – alles dank KI, die alles miteinander verbindet.

Die besten Features von ClickUp

Verwandte Assets miteinander verbinden: Verknüpfen Sie Aufgaben, Dateien und Dokumente mit Verknüpfen Sie Aufgaben, Dateien und Dokumente mit ClickUp-Beziehungen , damit Teams immer über die neueste Version von Styleguides, Logos oder Kampagnen-Assets verfügen

Optimierte Freigaben: Überprüfen Sie Bilder, PDFs und Videos direkt Überprüfen Sie Bilder, PDFs und Videos direkt in ClickUp mit der Funktion „Prüfung“ , indem Sie Kommentare und Markierungen hinzufügen und so Feedback klar und deutlich machen

Kontrollieren Sie, wer auf Dateien zugreifen und diese bearbeiten kann: Beschränken Sie Bearbeitungsrechte, gewähren Sie Freiberuflern nur Lesezugriff und schützen Sie sensible Markenressourcen

Dateien von überall aus verwalten: Mit der mobilen App können Sie unterwegs auf Assets zugreifen, diese genehmigen und freigeben, sodass Remote-Teams problemlos in Verbindung bleiben

Einschränkungen von ClickUp

Der Free Forever-Plan bietet begrenzten Speicher, der möglicherweise nicht für Teams geeignet ist, die mit hochauflösenden Designdateien oder großen Video-Assets arbeiten

Die umfangreichen Anpassungsoptionen und der Funktionsumfang können zunächst überwältigend wirken und erfordern Zeit, um Workflows für das Digital Asset Management effektiv einzurichten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 hat seine Erfahrungen mit ClickUp wie folgt geteilt:

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort unterbringen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber mit ClickUp können wir schnell mit denjenigen kommunizieren, die wir erreichen müssen. Dank der Automatisierung konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess optimieren, sodass er nun schneller und genauer abläuft.

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort unterbringen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber mit ClickUp können wir schnell mit denjenigen kommunizieren, die wir erreichen müssen. Dank der Automatisierung konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess optimieren, sodass er nun schneller und genauer abläuft.

2. Canto (Am besten geeignet für die KI-gestützte Organisation digitaler Assets)

via Canto

Canto erleichtert die Nachverfolgung Ihrer digitalen Assets, ohne dass Sie endlose Ordner durchsuchen müssen. Die KI-gestützte visuelle Suche hilft Ihnen, Bilder, Videos und Dokumente anhand einfacher Beschreibungen, Farben oder Objekte zu finden.

Möchten Sie Dateien freigeben? Mit diesem Tool für das Marken-Asset-Management können Sie Assets ganz einfach an Teams, Clients oder Partner verteilen. Es lässt sich außerdem in Adobe Creative Suite, WordPress und andere Marketing-Tools integrieren, sodass Ihre Inhalte nahtlos in bestehende Workflows eingebunden werden können.

Die besten Features von Canto

Finden Sie Assets sofort mit einer Suche, die Bilder, Videos und Dokumente anhand von Stichwörtern, Farben und Objekten erkennt

Geben Sie Dateien mühelos über Markenportale frei, die eine nahtlose Verteilung von Assets gewährleisten und gleichzeitig die Markenkonsistenz wahren

Sorgen Sie für Ordnung mit Sammlungen, indem Sie Assets kategorisieren, Metadaten hinzufügen und Zugriffsberechtigungen festlegen, um eine bessere Kontrolle zu erhalten

Verwenden Sie integrierte Asset-Analysen, um nachzuverfolgen, wer Inhalte ansieht, herunterlädt und freigibt

Einschränkungen von Canto

Benutzer haben von unerwarteten Seitenneuladungen während der Suche berichtet, was zu Unannehmlichkeiten und potenziellen Verlusten des Fortschritts führt

Benutzerdefiniertes Branding und Integrationen sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise für Canto

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canto

G2: 4,5/5 (über 1.470 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 680 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Canto?

Eine G2-Bewertung lautet:

Canto macht es einfach, viele Assets aus dynamischen Quellen zu organisieren, und die Suche ist sehr einfach. Mir gefällt, dass ich sehr detailliert festlegen kann, wie und wo Assets gespeichert werden, und dass die Anpassung in benutzerdefinierten Feldern für Metadaten sehr einfach ist.

Canto macht es einfach, viele Assets aus dynamischen Quellen zu organisieren, und die Suche ist sehr einfach. Mir gefällt, dass ich sehr detailliert festlegen kann, wie und wo Assets gespeichert werden, und dass die Anpassung in benutzerdefinierten Feldern für Metadaten sehr einfach ist.

3. Filecamp (Am besten geeignet für anpassbare Verwaltung digitaler Assets)

via Filecamp

Filecamp macht die Verwaltung digitaler Assets zum Kinderspiel. Dateien werden übersichtlich an einem Ort gespeichert und lassen sich dank intelligenter Suche, Tags und Metadaten leicht finden.

Das Freigeben von Assets ist genauso einfach. Benutzerdefiniertes Branding verleiht kundenorientierten Portalen ein professionelles Aussehen, und detaillierte Berechtigungen stellen sicher, dass nur die richtigen Personen Zugriff haben. Integrierte Tools für die Zusammenarbeit organisieren Feedback, sodass Genehmigungen nicht in E-Mail-Threads verloren gehen.

Die besten Features von Filecamp

Geben Sie Dateien über passwortgeschützte Links und anpassbare Berechtigungen sicher frei

Nahtlose Zusammenarbeit, indem Sie Team-Mitgliedern und externen Partnern den Zugriff, die Überprüfung und die Freigabe von Assets innerhalb der Plattform ermöglichen

Überwachen Sie die Asset-Nutzung mit detaillierten Analyse- und Berichterstellungstools, die Einblicke darüber geben, wie und wann auf Dateien zugegriffen wird

Greifen Sie mit der mobilen App von Filecamp auch unterwegs auf Ihre digitalen Assets zu

Einschränkungen von Filecamp

Einige Benutzer finden die Suchfunktion frustrierend und merken an, dass das Auffinden bestimmter Dateien zeitaufwändig sein kann

Das Fehlen einer robusten Drag-and-Drop-Funktion verlangsamt die Bearbeitung

Die Benutzeroberfläche ist zwar funktional, wird jedoch von einigen als veraltet beschrieben

Preise für Filecamp

Basic: 29 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 59 $/Monat pro Benutzer

Professional: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Filecamp

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Filecamp?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Preisgünstige Software mit großartigen Features und viel Speicherplatz. Das Hochladen ist etwas frustrierend, aber das habe ich auch schon bei anderen Dateimanagern erlebt. Die Miniaturansicht der Dateien ist ein Geschenk des Himmels, um schnell ein Dokument/eine Datei zu finden, die man sucht.

Preisgünstige Software mit großartigen Features und viel Speicher-Kapazität. Das Hochladen ist etwas frustrierend, aber das war auch schon bei anderen Dateimanagern so. Die Miniaturansicht der Dateien ist ein Geschenk des Himmels, um schnell ein Dokument/eine Datei zu finden, die man sucht.

4. Bynder (Am besten für strukturiertes Marken-Asset-Management geeignet)

via Bynder

Bynder bietet Unternehmen eine optimierte Möglichkeit, digitale Assets zu speichern, zu verwalten und zu verteilen und dabei die Markenrichtlinien einzuhalten. Die Plattform bietet Marketing-Teams kontrollierten Zugriff auf genehmigte Inhalte und gewährleistet so die Markenkonsistenz über alle Kanäle hinweg.

Die Workflow-Tools vereinfachen Genehmigungsprozesse und helfen kreativen Teams, ohne unnötigen Hin und Her vom Konzept zur Veröffentlichung zu gelangen.

Die besten Features von Bynder

Speichern und kategorisieren Sie Assets an einem zentralen Speicherort, damit Ihre Markenmaterialien immer auf dem neuesten Stand und leicht zu finden sind

Reduzieren Sie die Produktionszeit mit anpassbaren Vorlagen, mit denen Marketing-Teams markenkonforme Materialien erstellen können

Automatisieren Sie Genehmigungen für Echtzeit-Feedback, Versionskontrolle und strukturierte Überprüfungen von Inhalten

Verbessern Sie die Auffindbarkeit von Assets durch KI-gestütztes Metadaten-Tagging, das die Suchergebnisse basierend auf Inhaltstyp und Verwendung verbessert

Einschränkungen von Bynder

Die Optionen für Vorlagen und benutzerdefinierte Anpassungen sind recht begrenzt

Für Benutzer, die mit strukturierten Asset-Management-Systemen nicht vertraut sind, gibt es eine gewisse Einarbeitungszeit

Das erste Setup kann aufgrund der erforderlichen Workflow-Konfiguration und Berechtigungseinstellungen einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise von Bynder

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Bynder

G2: 4,5/5 (über 920 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bynder?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Obwohl Bynder alles gut macht, fehlen einige Features, die in anderen DAMS zu finden sind. Beispielsweise sucht Bynder nicht innerhalb von Bildern nach Text (zum Taggen) und Bynder Studio unterstützt keine InDesign-Dateien. Wie wichtig diese kleinen Features für Sie sind, ist eine Frage der persönlichen Präferenz.

Obwohl Bynder alles gut macht, fehlen einige Features, die in anderen DAMS zu finden sind. Beispielsweise sucht Bynder nicht innerhalb von Bildern nach Text (zum Taggen) und Bynder Studio unterstützt keine InDesign-Dateien. Wie wichtig diese kleinen Features für Sie sind, ist eine Frage der persönlichen Präferenz.

5. Nuxeo (Am besten für die Verwaltung komplexer Lebenszyklen von Inhalten geeignet)

via Nuexo

Die Kernkompetenz von Nuxeo liegt in der Automatisierung von Workflows für Inhalte, wodurch sichergestellt wird, dass Assets nahtlos von der Erstellung über die Speicherung und Verteilung bis hin zur Archivierung gelangen.

Die modulare Architektur des Tools ermöglicht es Unternehmen, die Plattform an branchenspezifische Anforderungen anzupassen, darunter auch an compliance-intensive Sektoren wie Finanzen und Gesundheitswesen. Das System lässt sich außerdem in ERP- und Dokumentenkollaborationssoftware integrieren und eignet sich daher ideal für Unternehmen mit komplexen Inhaltsökosystemen.

Die besten Features von Nuxeo

Automatisieren Sie das Asset-Lebenszyklusmanagement, indem Sie Workflows definieren, die Genehmigungen, Speicher und Ablaufdaten steuern

Nutzen Sie KI-gestützte Klassifizierung, um Dateien anhand visueller Erkennung, Textinhalten oder früheren Nutzungstrends intelligent mit Tags zu versehen

Konfigurieren Sie Metadatenfelder entsprechend den Branchenvorschriften, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherheit digitaler Assets zu gewährleisten

Skalieren Sie die Speicher-Kapazitäten, um umfangreiche Medienbibliotheken ohne Einbußen bei der Systemleistung unterzubringen

Einschränkungen von Nuxeo

Erfordert technisches Fachwissen für die vollständige Anpassung, wodurch es für nicht-technische Teams weniger zugänglich ist

Die Benutzeroberfläche priorisiert Funktionalität gegenüber Einfachheit, was die Akzeptanz für neue Benutzer verlangsamen kann

Einige Integrationen erfordern eine benutzerdefinierte Entwicklung, wodurch sich die Setup-Zeiten für Unternehmen mit einzigartigen Software-Stacks verlängern

Preise von Nuxeo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Nuxeo

G2: 4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nuxeo?

In einer Bewertung von Gartner heißt es:

Die Plattform ist zuverlässig, agil und skalierbar. Die Navigation ist manchmal etwas inkonsistent, und wir müssen häufig Anpassungen über die Entwicklung vornehmen, anstatt diese selbst vornehmen zu können.

Die Plattform ist zuverlässig, agil und skalierbar. Die Navigation ist manchmal etwas inkonsistent, und wir müssen häufig Anpassungen über die Entwicklung vornehmen, anstatt diese selbst vornehmen zu können.

🧐 Wussten Sie schon? Der allererste Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey, „Just setting up my twttr”, wurde als digitale Ressource für 2,9 Millionen US-Dollar versteigert.

6. Frontify (Am besten für Markenkonsistenz und Zusammenarbeit bei Inhalten)

via Frontify

Frontify bietet einen strukturierten Ansatz für das Markenmanagement, indem es einen zentralen Space zum Speichern, Freigeben und Durchsetzen von Branding-Richtlinien bereitstellt. Es verknüpft digitale Assets direkt mit Marken-Styleguides und stellt so sicher, dass Teams immer auf die neuesten genehmigten Materialien zugreifen.

Interaktive Genehmigungs-Workflows helfen Designern, Marketern und Markenmanagern bei der Zusammenarbeit in Echtzeit und reduzieren Missverständnisse.

Die besten Features von Frontify

Wahren Sie die Markenintegrität, indem Sie digitale Assets mit einem zentralen Styleguide verknüpfen, der alle Teams auf einheitliche visuelle Standards abstimmt

Vereinfachen Sie Genehmigungen mit Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, darunter Live-Feedback und strukturierte Review-Workflows

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Workflows, indem Sie Logos, Kampagnen-Assets und Designvorlagen in einer übersichtlichen Bibliothek speichern

Passen Sie die Plattform mit skalierbaren Modulen, die sich mit dem Wachstum Ihres Unternehmens weiterentwickeln, an unterschiedliche Teamgrößen und Branding-Anforderungen an

Einschränkungen von Frontify

Das anfängliche Setup erfordert einen gewissen Aufwand, insbesondere bei der Migration bestehender Markenressourcen in das System

Einige Integrationen erfordern eine manuelle Konfiguration, was die Einführung für Teams mit etablierten Software-Ökosystemen verlangsamen kann

Preise für Frontify

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Frontify

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra:4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Frontify?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Gut geeignet für Unternehmen, die mit der Erstellung eines Designsystems beginnen. Es bietet eine sofort einsatzbereite Grundlage, die mit minimalem Aufwand eingerichtet und in Betrieb genommen werden kann. Bei einer Skalierung auf Tausende von Designelementen und mehrere Benutzer kann es zu Einschränkungen kommen – wir haben es noch nicht mit mehr als 10 Benutzern getestet.

Gut geeignet für Unternehmen, die mit der Erstellung eines Designsystems beginnen. Es bietet eine sofort einsatzbereite Grundlage, die mit minimalem Aufwand eingerichtet und in Betrieb genommen werden kann. Bei einer Skalierung auf Tausende von Designelementen und mehrere Benutzer kann es zu Einschränkungen kommen – wir haben es noch nicht mit mehr als 10 Benutzern getestet.

🎉 Fun Fact: Digitale Assets können viele Dinge umfassen, darunter Snapchat-Filter, KI-generierte Stimmen und Personas, virtuelle Immobilien und sogar digitale Haustiere (wie die in Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (am besten für umfassendes Content-Management geeignet)

über Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) bietet eine robuste Plattform, die Digital Asset Management mit Content Management-Funktionen kombiniert und sich damit an Unternehmen richtet, die eine einheitliche Lösung suchen.

AEM ermöglicht es Teams, personalisierte digitale Erlebnisse über verschiedene Kanäle hinweg zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, wodurch Konsistenz und Effizienz gewährleistet werden. Die Integration mit anderen Adobe Creative Cloud-Anwendungen optimiert Workflows und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Kreativ- und Marketingteams.

Die besten Features von Adobe Experience Manager

Nahtlose Integration in Adobe Creative Cloud-Anwendungen für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Designern und Marketingfachleuten

Stellen Sie personalisierte Inhalte bereit, indem Sie die fortschrittlichen Targeting- und Segmentierungstools von AEM nutzen, um die Benutzerinteraktion zu verbessern

Verwalten und veröffentlichen Sie Inhalte über mehrere Kanäle hinweg und sorgen Sie so für ein konsistentes Markenerlebnis

Einschränkungen von Adobe Experience Manager

Die Implementierung und Anpassung kann komplex sein und erfordert oft spezielles Fachwissen

Die umfassenden Features der Plattform sind mit höheren Kosten verbunden, was für kleinere Unternehmen abschreckend sein kann

Einige Benutzer haben in ihren Notizen vermerkt, dass der Kundensupport von Adobe nicht immer den Erwartungen entspricht

Die Pflege und Aktualisierung von AEM erfordert umfangreiches technisches Fachwissen und dedizierte Ressourcen

Preise für Adobe Experience Manager

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Adobe Experience Manager sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Experience Manager ist ein leistungsstarkes Tool und wahrscheinlich am besten für Unternehmen geeignet. Durch das separate Einbinden der Asset-Bibliothek können Benutzer ihre visuellen Elemente separat organisieren, und die Bibliothek lässt sich nahtlos für die Verwendung auf Seiten verbinden. Das Tagging-Tool ist ebenfalls äußerst robust und ermöglicht es Benutzern, mithilfe von Tags spontan dynamische Seiten zu erstellen.

Experience Manager ist ein leistungsstarkes Tool und wahrscheinlich am besten für Unternehmen geeignet. Durch das separate Einbinden der Asset-Bibliothek können Benutzer ihre visuellen Elemente separat organisieren, und die Bibliothek lässt sich nahtlos für die Verwendung auf Seiten verbinden. Das Tagging-Tool ist ebenfalls äußerst robust und ermöglicht es Benutzern, mithilfe von Tags im Handumdrehen dynamische Seiten zu erstellen.

8. Acquia DAM (Widen) (Am besten geeignet für skalierbares Digital Asset Management)

via Acquia DAM

Acquia DAM (ehemals Widen) bietet eine flexible Plattform, mit der Marken digitale Assets effizient über Teams und Kanäle hinweg verwalten und verteilen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche und das konfigurierbare Metadatenschema verbessern die Suchbarkeit und die Anpassung des Workflows.

Dank seiner Skalierbarkeit eignet es sich für Unternehmen unterschiedlicher Größe, die ihr Asset Management zentralisieren möchten.

Die besten Features von Acquia DAM (Widen)

Verbessern Sie die Auffindbarkeit von Assets mit KI-gestütztem Auto-Tagging, das neuen Assets automatisch relevante Metadaten zuweist

Nutzen Sie robuste Analysen, um die Leistung Ihrer Assets und die Interaktion der Benutzer zu überwachen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Sorgen Sie für sicheren Zugriff, indem Sie Benutzerberechtigungen und Rollen festlegen und sensible Inhalte vor unbefugter Nutzung schützen

Einschränkungen von Acquia DAM (Widen)

Einige Benutzer haben in ihren Notizen vermerkt, dass die Benutzeroberfläche veraltet wirkt und modernisiert werden könnte

Die Integration mit bestimmten Tools von Drittanbietern erfordert möglicherweise zusätzliche Konfigurationen

Preise für Acquia DAM (Widen)

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Acquia DAM (Widen) sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde das DAM relativ benutzerfreundlich. Wie bei anderen Datenbanken auch, ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Es gibt eine Reihe von hilfreichen Schulungsvideos, die man sich ansehen kann. Sobald Sie mit der Bearbeitung einzelner Assets beginnen, gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu tun – entweder über das System selbst oder durch Herunterladen einer CSV-Datei, in der Sie die Änderungen offline vornehmen und anschließend das Dokument wieder hochladen können, um Metadaten einfach hinzuzufügen.

Ich finde das DAM relativ benutzerfreundlich. Wie bei anderen Datenbanken auch, ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Es gibt eine Reihe von hilfreichen Schulungsvideos, die man sich ansehen kann. Sobald Sie mit der Bearbeitung einzelner Assets beginnen, gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu tun – entweder über das System selbst oder durch Herunterladen einer CSV-Datei, in der Sie die Änderungen offline vornehmen und das Dokument anschließend wieder hochladen können, um Metadaten einfach hinzuzufügen.

🧐 Wussten Sie schon? Blockchain-basierte Domains wie .eth oder .crypto können herkömmliche Website-URLs ersetzen und gelten als digitales Eigentum.

9. MediaValet (Am besten für die kollaborative Verwaltung digitaler Assets geeignet)

via MediaValet

MediaValet bietet eine Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung digitaler Assets für Marketing- und Kreativteams, die nach Tools für die Zusammenarbeit suchen. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und den leistungsstarken Suchfunktionen können Teams Assets effizient finden und verteilen.

Die Plattform unterstützt die Integration mit verschiedenen Kreativ- und Produktivitäts-Tools und verbessert so die Kontinuität des Workflows. Sie ist vielseitig einsetzbar für Teams, die ihre Zusammenarbeit verbessern und ihre Asset-Verwaltung effizienter gestalten möchten.

Die besten Features von MediaValet

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Features, mit denen Teams Assets in Echtzeit freigeben, überprüfen und genehmigen können

Implementieren Sie erweiterte Suchfunktionen mit KI-gestützten Tags und Metadaten, um die Auffindbarkeit von Assets zu verbessern

Passen Sie die Berechtigungen der Benutzer an, um den Zugriff zu steuern und die Sicherheit für verschiedene Benutzergruppen zu gewährleisten

Einschränkungen von MediaValet

Einige Benutzer haben den Wunsch nach mehr benutzerdefinierten Optionen innerhalb der Plattform geäußert

Die Benutzeroberfläche der Plattform könnte intuitiver und übersichtlicher gestaltet sein

Preise für MediaValet

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MediaValet

G2: 4,6/5 (über 220 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MediaValet?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich vertrete eine Mitgliedsorganisation mit verbundenen Ortsverbänden. Da eine große Menge digitaler Assets häufig den Besitzer wechselt, schätze ich es sehr, dass wir auf einfache Weise sicherstellen können, dass alle die richtigen Dateien verwenden. Darüber hinaus suchen wir nach Möglichkeiten, Ressourcen über Webgalerien und Markenportale für unsere Mitglieder freizugeben – diese benötigen keinen Zugriff auf das Backend, aber die Benutzeroberfläche bietet eine sehr übersichtliche und gut organisierte Methode zum Freigeben von Dateien.

Ich vertrete eine Mitgliedsorganisation mit verbundenen Ortsverbänden. Da eine große Menge digitaler Assets häufig den Besitzer wechselt, schätze ich es sehr, dass wir auf einfache Weise sicherstellen können, dass alle die richtigen Dateien verwenden. Darüber hinaus finden wir Möglichkeiten, Ressourcen über Webgalerien und Markenportale mit unseren Mitgliedern zu teilen – diese benötigen keinen Zugriff auf das Backend, aber die Benutzeroberfläche bietet eine sehr übersichtliche und organisierte Methode zum Freigeben von Dateien.

10. Aprimo (Am besten für das Management von Marketingressourcen geeignet)

via Aprimo

Aprimo kombiniert Digital Asset Management mit Marketing Resource Management und richtet sich an Unternehmen, die ihre Marketingabläufe optimieren möchten. Die Plattform ermöglicht es Teams, Marketingaktivitäten effizient zu planen, auszuführen und zu verwalten und dabei die Einhaltung der Markenrichtlinien sicherzustellen.

Die robusten Tools von Aprimo für die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit erleichtern die nahtlose Koordination zwischen den Mitgliedern eines Teams.

Die besten Features von Aprimo

Integrieren Sie das Marketing-Ressourcenmanagement, um Marketingbudgets, Kampagnen und Projekte effektiv zu planen und zu überwachen

Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie ein zentrales Repository für genehmigte Assets und Markenrichtlinien nutzen

Gewinnen Sie mit Analyse- und Berichterstellungs-Features Einblicke in die Marketingleistung und die Asset-Nutzung

Einschränkungen von Aprimo

Es ist schwierig, mehrere Elemente auf einmal für einen Benutzer freizugeben

Der Setup- und Anpassungsprozess ist umfangreich

Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung verbessert werden könnten, da sie sehr umständlich sind

Preise von Aprimo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Aprimo

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Aprimo?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Insgesamt ist dieses Programm hilfreich, aber es dauert eine Weile, bis man sich damit vertraut gemacht hat. Ich würde auf jeden Fall eine kleine Gruppe von Mitarbeitern schulen, sie zu Experten ausbilden und dann weitere Schulungen durchführen. Wir hatten eine unternehmensweite Sitzung, die drei Stunden gedauert hat, das ist ziemlich viel.

Insgesamt ist dieses Programm hilfreich, aber es dauert eine Weile, bis man sich damit vertraut gemacht hat. Ich würde auf jeden Fall eine kleine Gruppe von Mitarbeitern schulen, sie zu Experten ausbilden und dann weitere Schulungen durchführen. Wir hatten eine unternehmensweite Sitzung, die drei Stunden gedauert hat, das ist ziemlich viel.

📖 Lesen Sie auch: Wie hilft effektives IT-Asset-Management Ihrem Geschäft?

11. Lytho (Am besten geeignet für kreative Workflows und Markenkonsistenz)

via Lytho

Lytho integriert kreative Projektmanagement-Features, mit denen Marketing- und Design-Teams Assets effizient planen, überprüfen und verteilen können.

Integrierte Markenrichtlinien stellen sicher, dass alle Mitglieder des Teams auf genehmigte Assets zugreifen und diese verwenden können, wodurch Inkonsistenzen bei Kampagnen reduziert werden. Das System unterstützt außerdem automatisierte Tagging- und Suchfunktionen, mit denen Teams Dateien schnell finden können, ohne Ordner manuell durchsuchen zu müssen.

Die besten Features von Lytho

Automatisieren Sie die Tag-Vergabe und die Suchbarkeit von Assets mit KI-gesteuertem Metadaten-Management, damit Sie die richtigen digitalen Dateien in großen Bibliotheken mit umfangreichen Inhalten leichter finden

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Anmerkungs- und Freigabe-Features, mit denen Teams Feedback zu Entwürfen geben können, bevor Inhalte finalisiert werden

Messen Sie die Asset-Performance mit integrierten Analysen, die das Engagement, Nutzungstrends und die Teameffizienz im Laufe der Zeit nachverfolgen

Einschränkungen von Lytho

Erfordert ein anfängliches Setup und Schulungen, um die Workflow-Prozesse an die Anforderungen des Teams anzupassen

Die Preise können für kleinere Teams, die keine vollständigen Funktionen für das kreative Projektmanagement benötigen, ein Problem darstellen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu einfacheren Digital Asset Management-Systemen weniger intuitiv

Preise für Lytho

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Lytho

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lytho?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Einige der Kontoeinstellungen sind etwas verwirrend, aber die Schulung und der Kundensupport waren großartig. Ich habe die Berichterstellungsfunktion noch nicht oft verwendet, aber sie scheint nicht das zu bieten, was ich gesucht habe, z. B. wie viele Aufträge eingereicht wurden, wie viele fertiggestellt wurden, welche Prüfer mit der Prüfung im Verzug sind usw.

Einige der Kontoeinstellungen sind etwas verwirrend, aber die Schulung und der Kundensupport waren großartig. Ich habe die Berichterstellungsfunktion noch nicht oft verwendet, aber sie scheint nicht das zu bieten, was ich gesucht habe, z. B. wie viele Aufträge eingereicht wurden, wie viele fertiggestellt wurden, welche Prüfer mit der Prüfung im Rückstand sind usw.

🧐 Wussten Sie schon? Der Markt für Digital Asset Management wird bis 2030 voraussichtlich eine Größe von 13,02 Milliarden US-Dollar erreichen.

Bringen Sie Ihre Assets mit ClickUp auf Vordermann

Die Verwaltung digitaler Assets sollte einfach, effizient und frustfrei sein. Die richtige Digital Asset Management-Software sorgt dafür, dass alles organisiert, zugänglich und leicht gemeinsam nutzbar ist, sodass sich Ihr Team auf die Erstellung statt auf die Suche konzentrieren kann. Wenn Sie sich mit Ihrem aktuellen System eingeschränkt fühlen, ist es klug, nach besseren Alternativen zu suchen.

ClickUp zeichnet sich durch die Kombination von Digital Asset Management mit leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit aus. Mit KI-gestützter Suche, automatisierten Workflows und der Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit wird alles an einem Ort gespeichert, sodass Sie immer zur richtigen Zeit mit den richtigen Dateien arbeiten.

Machen Sie Ihr Asset Management mühelos. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅