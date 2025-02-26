Google Slides vs. PowerPoint: Ein detaillierter Vergleich

Die Phase für einen epischen Showdown ist eingeläutet. Auf der einen Seite steht Microsoft PowerPoint mit über 500 Millionen Benutzern, auf der anderen Seite Google Slides, das über sechs Millionen Unternehmen unterstützt.

Diese beiden Schwergewichte sind die unangefochtenen Champions der Präsentationswelt. Aber welches ist wirklich das bessere?

Nachdem wir beide Tools jahrelang für die Erstellung von Pitch Decks und Client-Präsentationen verwendet haben, haben wir einige aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten!

Egal, ob Sie Führungskraft, Gründer, Berater oder jemand sind, der seine nächste Präsentation rocken möchte – wir haben alles, was Sie brauchen. Legen wir los!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über Google Slides und PowerPoint: Google Slides Microsoft PowerPoint Vollständig cloudbasiert, von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich und mit automatischen Updates ohne jeglichen Aufwand Ideal als Desktop-App mit eingeschränkten Cloud-Features – der Web-Version fehlen einige erweiterte Optionen Da es sich um eine Web-App handelt, die in der Cloud gehostet wird, bietet sie automatische Updates Bietet die gemeinsame Erstellung von Dokumenten, kann jedoch etwas umständlich sein und hängt von den Geräten der Benutzer und dem Speicherort der Dateien ab Bietet einfache, übersichtliche Design-Tools mit grundlegenden Animationen und Bildern für eine optimierte Präsentationserfahrung Vollständiger Offline-Zugriff auf alle Features (Animationen, Übergänge und mehr) über die Desktop-Version Speichert Ihre Arbeit automatisch mit AutoSpeichern – kein Setup erforderlich Die automatische Speicherung ist nur mit OneDrive oder SharePoint verfügbar und nicht standardmäßig aktiviert Bietet einfachen Zugriff über Google Chrome, allerdings mit weniger Features als die Desktop-Version von PowerPoint Bietet eingeschränkte Funktionen für die gemeinsame Erstellung und Zusammenarbeit Nahtlose Integration mit Google Workspace-Apps wie Docs, Tabellen und Drive für einen einheitlichen Workflow Nahtlose Integration mit Microsoft 365-Tools wie Word, Excel und Outlook für ein starkes, einheitliches Erlebnis über alle Apps hinweg

Was ist Google Slides?

Google Slides ist eine webbasierte, kostenlose Präsentationssoftware, die in Google Workspace enthalten ist. Als Cloud-basiertes Tool ermöglicht es mehreren Benutzern, Präsentationen in Echtzeit zu erstellen und zu bearbeiten – ohne Softwareinstallation.

Da Google Slides vollständig in Google Drive integriert ist, ist das Freigeben und die Zusammenarbeit mit anderen ganz einfach. Darüber hinaus ist es dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche eine großartige Alternative zu herkömmlicher Präsentationssoftware.

Sie können sogar künstliche Intelligenz nutzen, um Bilder direkt in Google Slides zu generieren. Die Duet AI für Google Workspace verfügt über ein Feature namens "Help me visualize" (Hilfe bei der Visualisierung).

🧠 Fun Fact: Die meisten von uns kennen es als Google Slides, aber als es 2006 als Teil von Google Docs veröffentlicht wurde, hieß es noch Google Presentations. Erst später hat das Unternehmen es in Google Slides umbenannt, um es an die anderen Google Drive-Tools anzupassen. (Eine gute Entscheidung, denn "Google Presentations" war etwas umständlich!)

Features von Google Slides

Google Slides zeichnet sich durch eine Reihe von Features aus, mit denen Sie beeindruckende Präsentationen erstellen können. Hier finden Sie eine Übersicht:

Feature Nr. 1: Master-Folie

über Google Docs

Bei der Arbeit im Team kommt es leicht zu Abweichungen bei Farben, Schriftarten oder Designs von Folien. Das Feature Masterfolie von Google Slides löst dieses Problem.

Sie können einen einheitlichen Stil erstellen, der für die gesamte Präsentation gilt. Fügen Sie Logos, Bilder oder Wasserzeichen hinzu, die auf jeder Folie erscheinen, ohne sie einzeln einfügen zu müssen.

über Google Docs

🧠 Fun Fact: Einige Ersteller von Escape Rooms verwenden Google Slides, um Rätsel und Hinweise für ihre Spiele zu entwerfen! Sie erstellen interaktive Folien, die die Teilnehmer lösen müssen, indem sie durch die Folien navigieren oder Fragen beantworten, um im Spiel voranzukommen. In gewisser Weise ist Google Slides also eine "Gaming"-Software für Rätselfreunde.

Feature Nr. 2: Personalisierte Schriftartenbibliothek

über Google Fonts

Sind Sie von den Standard-Schriftarten gelangweilt? Google Slides bietet Ihnen über 800 Schriftarten aus der Google Fonts-Bibliothek. Diese Vielfalt ermöglicht es Ihnen, Ihren Präsentationen eine einzigartige Note zu verleihen.

Um diese Optionen zu erkunden, klicken Sie in der Symbolleiste auf das Menü "Schriftarten" und wählen Sie oben in der Liste "Weitere Schriftarten" aus. Es erscheint ein neues Fenster mit allen verfügbaren Schriftarten.

Feature Nr. 3: Fragen und Antworten des Publikums

über Google Docs

Präsentatoren haben oft Schwierigkeiten, ihr Publikum zu begeistern, insbesondere in virtuellen Umgebungen. Das Feature "Fragen und Antworten" von Google Slides löst dieses Problem, indem es den Teilnehmern ermöglicht, Fragen über einen freigegebenen Link zu stellen – entweder anonym oder mit ihrer E-Mail-Adresse. Präsentatoren können die Fragen dann in den Pausen durchsehen und sich vor der Beantwortung eine Antwort überlegen.

Feature Nr. 4: Synchronisierung von Folien über mehrere Präsentationen hinweg

über Google Docs

Das manuelle Aktualisieren derselben Folie in mehreren Präsentationen kann frustrierend sein. Mit Google Slides können Sie Folien über verschiedene Präsentationen hinweg synchronisieren, sodass Änderungen automatisch überall übernommen werden.

Dieses Feature ist besonders nützlich für Geschäftsberichte, Schulungsunterlagen für Teams und Unternehmensvorlagen, die regelmäßig aktualisiert werden müssen.

Feature Nr. 5: Web-Veröffentlichung

über Google Docs

Google Slides verfügt über ein einfaches Feature zum Veröffentlichen von Präsentationen im Internet. Es eignet sich perfekt, um Ihre Präsentation für Personen ohne Google-Konto freizugeben oder für selbstausführende Präsentationen.

Verwenden Sie einfach "Im Web veröffentlichen", um Ihre Präsentation gleichzeitig über einen Link freizugeben. Andere können sie dann von Anfang bis Ende ansehen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie kostenlose Vorlagen für Google Slides, um Ihren Geschäftspräsentationen Stil und Professionalität zu verleihen. So können Sie Ihre Ideen leichter vermitteln und Ihr Publikum beeindrucken.

Preise für Google Slides

Google Slides kann mit einem Google-Konto kostenlos genutzt werden. Sie haben Zugriff auf alle grundlegenden Features, darunter bis zu 15 MB Speicher in Google Drive.

Für Unternehmen und Organisationen ist Google Slides in den Google Workspace-Plänen enthalten, die je nach den Anforderungen und der Größe des Unternehmens verschiedene Preispläne bieten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Preisoptionen:

Free

Business Starter : 7,20 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14,40 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

Was ist Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint ist ein leistungsstarkes Präsentations-Tool. Es ist Teil der Microsoft Office-Suite und ermöglicht Benutzern das Erstellen von Folien mit Text, Bildern, Videos und Audiodateien.

PowerPoint wurde ursprünglich 1987 für Apple Macintosh und 1990 für Windows veröffentlicht und hat sich zu einem der weltweit beliebtesten Präsentationstools entwickelt. Es bietet viele Multimedia-Features, darunter Videos, Umfragen, Animationen, Infografiken und Audio.

Mit den integrierten PowerPoint-Flussdiagrammvorlagen können Sie schnell auffällige Präsentationen erstellen, die sich ideal für Brainstorming-Sitzungen oder Meetings eignen. PowerPoint bietet außerdem Anpassungsoptionen, mit denen Sie jede Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Die intuitive Benutzeroberfläche macht PowerPoint zu einem Favoriten bei Studenten, Unternehmen und Kreativen.

👀 Wussten Sie schon? PowerPoint verfügt über ein Feature namens "Präsentationscoach ", mit dem Sie Ihre Präsentation üben können. Es hört Ihnen zu und gibt Ihnen Feedback zu Tempo, Tonfall und Füllwörtern (wie "ähm" oder "äh"). Die KI gibt Ihnen sogar Tipps, wie Sie Ihre Präsentation ansprechender gestalten können, sodass Sie Ihre rhetorischen Fähigkeiten mit der Zeit verbessern können.

Features von Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint bietet eine Reihe von Features, mit denen Sie ansprechende Präsentationen erstellen können. Hier sind die besten davon:

Feature Nr. 1: Layouts für Folien

via Microsoft

Die Layouts der Folien in Microsoft PowerPoint sind entscheidend für die Form des Gesamterscheinungsbildes Ihrer PowerPoint-Präsentationen. Diese vorgefertigten Vorlagen definieren die Struktur jeder Folie und sorgen dafür, dass Ihre Inhalte übersichtlich und optisch ansprechend dargestellt werden.

Das Layout, das Sie wählen, hängt vom Inhalt ab, den Sie präsentieren möchten. Viele Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung, um die Standardisierung der Prozesse zu gewährleisten.

Feature Nr. 2: Platzhalter

via Microsoft

In PowerPoint ist ein Platzhalter ein Container für verschiedene Elemente auf einer Folie. Diese Container haben einen gepunkteten Rahmen und werden oft mit Textfeldern verwechselt. Sie unterstützen jedoch mehr als nur Text – sie können auch Bilder, Videos, Tabellen und sogar SmartArt enthalten.

Platzhalter helfen dabei, Inhalte konsistent über Folien hinweg zu positionieren. Sie sind vorformatiert, um Einheitlichkeit in Layout und Design zu gewährleisten.

Lesen Sie auch: Die besten KI-Präsentationsersteller für PowerPoint

Feature Nr. 3: Folienübergänge

via Microsoft

Folienübergänge sind ein weiteres wichtiges Feature in PowerPoint. Diese Effekte sorgen für flüssige, dynamische Übergänge zwischen den Folien und verbessern so den Flow Ihrer Präsentation. Sie können Übergänge einzeln oder für alle Folien gleichzeitig anwenden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

👀 Wussten Sie schon? Der Morph-Übergang in PowerPoint kann einen großartigen Flow erzeugen, ohne dass komplexe manuelle Animationen erforderlich sind. Viele Benutzer verpassen dieses Feature, da es nur in PowerPoint 2019 und mit einem Office 365-Abonnement verfügbar ist.

via Microsoft

Die Verwendung von Links (oder Hyperlinks) in Ihrer PowerPoint-Präsentation kann die Interaktivität und Navigation erheblich verbessern. Verlinken Sie zu externen Websites für zusätzliche Ressourcen, verbinden Sie bestimmte Folien innerhalb derselben Präsentation für nahtlose Übergänge oder leiten Sie zu anderen PowerPoint-Präsentationen weiter, um Inhalte zu organisieren, ohne eine einzelne Datei zu überladen.

Feature Nr. 5: Animationen

via Microsoft

Übergänge und Animationen sind Schlüssel-Features in PowerPoint. Diese Optionen steuern, wie Text angezeigt wird und wie Folien von einer zur nächsten wechseln. Mit dem Animationseffekt können Sie eine Animation auf bestimmte Inhalte anwenden. Die Option Benutzerdefinierte Animation bietet Auswahlmöglichkeiten wie "Eingang", "Hervorhebung", "Ausgang" und "Bewegungspfad".

Folienübergänge wenden Animationseffekte auf ganze Folien an und sorgen so für flüssige Bewegungen im Verlauf der Präsentation. Microsoft bietet Tausende kostenlose Vorlagen mit professionellen Designs. Weitere Vorlagen sind online in verschiedenen Preisklassen und Qualitäten erhältlich.

Preise für Microsoft PowerPoint

Die Standalone-Version von PowerPoint kostet 179,99 $. Sie können sie direkt auf der PowerPoint-Produktseite erwerben.

Für eine umfassende Erfahrung mit Microsoft 365 sollten Sie die Abonnement-Pläne in Betracht ziehen, die PowerPoint und andere Office-Apps wie Word und Excel enthalten.

Hier sind einige Optionen:

Für die Startseite:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 9,99 $/Monat für 6 Benutzer

Für Business:

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Google Slides vs. PowerPoint: Features im Vergleich

Vergleichen wir Google Slides und Microsoft PowerPoint anhand verschiedener Faktoren, um herauszufinden, welches Tool besser abschneidet oder ob sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Feature Google Slides Microsoft PowerPoint Hosting-Dienste Vollständig cloudbasiert und von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich Desktop-basiert mit eingeschränkten Cloud-Features Features für die Zusammenarbeit Echtzeit-Zusammenarbeit mit sofortigen Aktualisierungen, die für alle Benutzer sichtbar sind Die gemeinsame Bearbeitung ist umständlich und hängt von den Geräten der Benutzer ab Benutzerdefinierte Anpassungs- und Design-Tools Einfache, übersichtliche Design-Tools mit grundlegenden Animationen und Bildern Erweiterte Designoptionen, komplexe Übergänge, Morph-Effekte und benutzerdefinierte Animationen Automatisches Speichern Google Slides ermöglicht das automatische Speichern mit AutoSpeichern Die automatische Speicherung ist verfügbar, jedoch nur mit OneDrive oder SharePoint Offline-Zugriff Offline-Zugriff über Google Chrome verfügbar Vollständiger Offline-Zugriff mit allen Features über die Desktop-Version Integrationsoptionen Lässt sich gut in Google Workspace-Apps wie Docs, Tabellen und Drive integrieren Starke Integration mit Microsoft 365-Tools (Word, Excel, Outlook)

Schauen wir uns die einzelnen Features im Detail an!

Feature Nr. 1: Hosting-Dienste

PowerPoint wurde als Desktop-App entwickelt, Cloud-Features wurden später hinzugefügt. Die meisten Benutzer installieren es weiterhin auf ihren Geräten, aber jede Lizenz deckt nur fünf Geräte ab. Es gibt zwar eine Web-Version, dieser fehlen jedoch erweiterte Design-Tools und die Integration von Excel-Diagrammen.

Google Slides wurde für die Cloud entwickelt und funktioniert nahtlos auf allen Geräten und Browsern. Es bietet Offline-Zugriff (über Chrome) und eine konsistente Benutzererfahrung ohne zusätzliche Kosten. Updates erfolgen automatisch, wodurch IT-Verwaltungsaufwand entfällt und die Dateikompatibilität gewährleistet ist.

🏆 Gewinner: Google Slides aufgrund seiner Cloud-Zugänglichkeit und automatischen Updates.

Feature Nr. 2: Zusammenarbeit

Die Tools für die Zusammenarbeit in PowerPoint können kompliziert sein und hängen von Faktoren wie Geräten, Organisationseinstellungen und Dateispeicher ab. Bearbeitungen und Kommentare werden möglicherweise nicht immer in Echtzeit synchronisiert.

Google Slides hingegen macht Teamarbeit zum Kinderspiel. Geben Sie Inhalte per E-Mail oder Link frei, und alle sehen Änderungen sofort, unabhängig von Gerät oder Browser. Sie können sogar nahtlos auf Mobilgeräten oder Tablets zusammenarbeiten und so von überall aus arbeiten.

🏆 Gewinner: Google Slides aufgrund der nahtlosen Bearbeitung in Echtzeit, der sofortigen Sichtbarkeit von Änderungen und des mühelosen Zugriffs über verschiedene Geräte hinweg.

PowerPoint zeichnet sich durch seine benutzerdefinierten Designoptionen aus und bietet erweiterte Tools für Animationen, Übergänge und detaillierte Formatierungen. Benutzer können jedes Element einer Folie – von Schriftarten bis hin zur Positionierung von Objekten – genau anpassen und komplexe Effekte wie Morph-Übergänge anwenden.

Google Slides bietet ein übersichtliches, benutzerfreundliches Design für die meisten einfachen Präsentationen. Sie können weiterhin Bilder, Text und einfache Animationen hinzufügen, aber die Vielfalt und Tiefe der benutzerdefinierten Anpassungen sind nicht so umfangreich wie in PowerPoint.

🏆 Gewinner: Microsoft PowerPoint aufgrund seiner fortschrittlichen Animationen, Übergänge und detaillierten Formatierungsmöglichkeiten.

Feature Nr. 4: Automatisches Speichern

Die automatische Speicherung von PowerPoint funktioniert nur, wenn Sie bei OneDrive oder SharePoint angemeldet sind, und ist standardmäßig nicht aktiviert. Lokale Speichervorgänge erfordern manuelle Backups, und der Versionsverlauf hängt von der PowerPoint-Version und den Einstellungen des Benutzers ab.

Google Slides speichert jedoch alle Änderungen automatisch in Google Drive und gewährleistet so einen nahtlosen Zugriff von jedem Gerät aus. IT-Administratoren können freigegebene Laufwerke für einen strukturierten Zugriff einrichten. Der Versionsverlauf wird automatisch gespeichert, sodass Benutzer Bearbeitungen nachverfolgen und frühere Versionen mühelos wiederherstellen können.

🏆 Gewinner: Google Slides für mühelosen Zugriff über verschiedene Geräte hinweg und detaillierte Versionshistorie ohne manuelles Setup.

Feature Nr. 5: Offline-Zugriff

Die Desktop-Version von PowerPoint ermöglicht den Offline-Zugriff. Nach der Installation können Sie ohne Internetverbindung an Ihren Präsentationen arbeiten. Sie haben weiterhin Zugriff auf alle Features, einschließlich Design-Tools, Animationen und Übergänge.

Google Slides ist cloudbasiert, bietet aber Offline-Zugriff, wenn Sie diesen über Google Chrome aktivieren. Nach der Einrichtung können Sie offline auf Ihre Präsentationen zugreifen und diese bearbeiten. Der Nachteil ist, dass die Offline-Features nicht so umfangreich sind wie in der Desktop-Version von PowerPoint, und Sie müssen planen, indem Sie den Offline-Modus aktivieren.

🏆Gewinner: Microsoft PowerPoint, aufgrund seiner voll funktionsfähigen Desktop-Version ohne Internetverbindung.

Feature Nr. 6: Integrationsoptionen

PowerPoint lässt sich nahtlos in Microsoft 365-Tools wie Word, Excel und Outlook integrieren. Es eignet sich hervorragend für Benutzer, die mit mehreren Apps innerhalb des Microsoft-Ökosystems arbeiten müssen. Sie können ganz einfach Excel-Diagramme importieren, Verknüpfungen zu Word-Dokumenten erstellen und Inhalte aus anderen Microsoft-Programmen einbetten.

Google Slides lässt sich mühelos in andere Google Workspace-Tools wie Google Docs, Tabellen und Drive integrieren. Es ist ganz einfach, Daten aus Google Tabellen einzufügen, Verknüpfungen zu Dokumenten herzustellen oder auf freigegebene Dateien in Google Drive zuzugreifen. Die Integration von PowerPoint in andere Microsoft-Produkte könnte jedoch für Benutzer, die auf Nicht-Google-Tools angewiesen sind, attraktiver sein.

🏆Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Microsoft PowerPoint zeichnet sich durch die Integration in Microsoft 365 aus, während Google Slides die erste Wahl für Google Workspace ist – Ihre Entscheidung hängt davon ab, auf welches Ökosystem Sie sich am meisten verlassen.

Google Slides vs. PowerPoint auf Reddit

Wir haben uns bei Reddit umgesehen, um herauszufinden, wie die Leute zu diesen Tools stehen. Wenn Sie bei Reddit nach "PowerPoint vs. Google Slides" suchen, sind sich viele Benutzer einig, dass Google Slides eine hilfreichere Auswahl an erweiterten Features bietet:

Ein Benutzer sagt –

Ich habe PowerPoint seit einer Ewigkeit verwendet. Als ich es täglich nutzte, liebte ich alle Features, verbesserte meine Fähigkeiten und konnte einige Dinge tun, die ich für produktiv und cool hielt. Als ich aufhörte, in einer Abteilung zu arbeiten, in der ich es täglich verwenden musste, stellte ich fest, dass Google Slides für mich besser geeignet war. Ich mochte die Bequemlichkeit, dass es online verfügbar ist und wie einfach es war, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass PowerPoint jetzt online ist und man damit zusammenarbeiten kann, aber mir gefällt Google Slides einfach am besten. Allerdings gibt es Features, die ich vermisse, und manchmal merke ich das erst, wenn ich sie brauche, lol. Es ist ein Gleichgewicht, ich benutze beides, aber meistens Google Slides.

Ich habe PowerPoint seit einer Ewigkeit verwendet. Als ich es täglich nutzte, liebte ich alle Features, verbesserte meine Fähigkeiten und konnte einige Dinge tun, die ich für produktiv und cool hielt. Als ich aufhörte, in einer Abteilung zu arbeiten, in der ich es täglich verwenden musste, stellte ich fest, dass Google Slides besser zu mir passte. Ich mochte die Bequemlichkeit, dass es online verfügbar ist und wie einfach es war, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass PowerPoint jetzt online ist und man damit zusammenarbeiten kann, aber Google Slides gefällt mir wirklich am besten. Allerdings gibt es Features, die ich vermisse, und manchmal merke ich das erst, wenn ich sie brauche, lol. Es ist ein Kompromiss, ich benutze beides, aber meistens Google Slides.

Dieser Benutzer hebt die Funktionen für die Zusammenarbeit in Google Slides hervor und betont, wie einfach die Arbeit im Team ist, räumt aber auch ein, dass PowerPoint erweiterte Features bietet, die ihm manchmal fehlen.

Auf der anderen Seite erwähnen Benutzer, die Microsoft PowerPoint bevorzugen, häufig dessen Stabilität:

In einer Unternehmensumgebung gilt das Bekenntnis von Microsoft zur Stabilität als entscheidendes Feature. Aus diesem Grund wird PowerPoint fast immer in größeren, traditionellen Unternehmen eingesetzt. Es ist ein Standard.

In einer Unternehmensumgebung gilt das Bekenntnis von Microsoft zur Stabilität als überzeugendes Feature. Aus diesem Grund wird PowerPoint fast immer in größeren, traditionellen Unternehmen eingesetzt. Es ist ein Standard.

Die Zuverlässigkeit von PowerPoint und seine langjährige Präsenz in Geschäftsumgebungen ziehen Benutzer in eher unternehmerischen, traditionellen Einstellungen stark an.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Google Slides und Microsoft PowerPoint

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp-Dokumenten zusammen, um Schriftarten anzupassen, Beziehungen zwischen Aufgaben hinzuzufügen oder direkt innerhalb des Dokuments auf Whiteboards zu verlinken

In der heutigen Welt ist die Arbeit fragmentiert. Sie benötigen ein Design-Tool für Grafiken, ein Präsentations-Tool, ein Projektmanagement-Tool und ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, nur um eine Geschäftspräsentation zu erstellen. Mit ClickUp werden alle Features in einem Tool vereint.

Und wenn Sie bisher Google Slides oder PowerPoint verwendet haben, sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen, was ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, für Sie tun kann. Die leistungsstarke KI-Software zur Erstellung von Inhalten macht das Organisieren, Zusammenarbeiten und Erstellen professioneller Präsentationen so einfach wie nie zuvor.

Hier sind die Vorteile von ClickUp:

ClickUp hat die Nase vorn #1: Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen

ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen; außerdem können Sie Ihre eigenen Vorlagen von Grund auf neu erstellen.

Organisieren Sie Präsentationsabschnitte ganz einfach mit der Vorlage von ClickUp

Klarheit und Organisation sind in Präsentationen unerlässlich. Mit der ClickUp-Präsentationsvorlage haben Sie alles, was Sie brauchen, um beeindruckende und ansprechende Präsentationen für Ihr Team zu erstellen!

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Präsentationsprozess zu optimieren, indem sie eine klare Struktur von Anfang bis Ende bietet. Sie ermöglicht es Ihnen, Feedback von Ihrem Team einzuholen, bevor Sie den Inhalt finalisieren, und alle zugehörigen Aufgaben in einem zentralen Space zu organisieren.

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Designer

ClickUp hat noch einen Vorteil: Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp-Dokumenten

ClickUp vereinfacht die Freigabe von Wissen und Aktualisierungen mit seiner strukturierten Hierarchie und dynamischen Dokumentationstools.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, hinterlassen Sie Kommentare und weisen Sie Mitgliedern direkt in Ihrem ClickUp-Dokument Aufgaben zu

Mit ClickUp Docs können Sie beeindruckende Wikis, Präsentationen, Wissensdatenbanken, Checklisten und Notizen erstellen. Sie können sie ganz einfach mit intuitiven Styling- und Formatierungstools wie Bannern, Tabellen und Rich-Text-Bearbeitung anpassen.

Erstellen Sie eine übersichtliche visuelle Struktur mit verschachtelten Seiten, fügen Sie Backlinks hinzu, um Ideen zu verknüpfen, und wandeln Sie Text in umsetzbare Aufgaben um. In einem ClickUp-Dokument erledigen Sie immer mehr.

Seit der Einführung von ClickUp haben unsere Teams nach und nach Google Docs für die Dokumentation aufgegeben, und tatsächlich hat sich die Dokumentation deutlich verbessert.

Seit der Einführung von ClickUp haben unsere Teams nach und nach Google Docs für die Dokumentation aufgegeben, und tatsächlich hat sich die Dokumentation deutlich verbessert.

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: Whiteboards für Mindmaps und Brainstorming

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards zusammen, um Ideen visuell zu verbinden, Objekte zu verknüpfen und Roadmaps oder Workflows zu erstellen

ClickUp Whiteboards eignen sich perfekt für Brainstorming und die Organisation von Ideen. Sie können komplexe Visualisierungen, Workflows und Grafiken erstellen und das Feature zur KI-Bildgenerierung nutzen. Mit Whiteboards können Sie außerdem in Echtzeit zusammenarbeiten und sehen, wer zum Board beiträgt. Außerdem ist es so einfach wie das Versenden eines Links, Feedback von Clients und Stakeholdern einzuholen.

So nutzen Sie Whiteboards effektiv:

Sie müssen Ideen sammeln? Nutzen Sie die Mindmaps-Feature auf dem Whiteboard. Damit können Sie Ihre Gedanken ganz einfach organisieren und in einem interaktiven Format mit Ihrem Team teilen.

💡Profi-Tipp: Sind Sie neu im Bereich Mind Mapping? Keine Sorge, ClickUp hat alles für Sie. Wählen Sie aus einer Vielzahl kostenloser Vorlagen für Mindmaps und legen Sie sofort los.

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp Brain für KI-gestütztes Schreiben und Präsentieren

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent, der Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten. Es ist Ihr unverzichtbares Tool, um Schreibblockaden zu überwinden, Brainstorming-Sitzungen zu verbessern und Ihren Workflow bei der Erstellung von Inhalten zu vereinfachen.

Dieses KI-gestützte Präsentationstool verfügt über drei Schlüsselkomponenten:

KI-Wissensmanager : Erhalten Sie sofortige, kontextbezogene Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Ihrem Team innerhalb von ClickUp. Kein endloses Durchsuchen von Dateien mehr – finden Sie schnell die Informationen, die Sie benötigen

KI-Projektmanager : Automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben des Projektmanagements, einschließlich Fortschrittsberichte, Stand-ups und Aktionselemente, um den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben zu minimieren

KI-Schreibassistent für die Arbeit: Generieren Sie Inhalte, verfassen Sie Antworten und erstellen Sie Vorlagen für verschiedene Aufgaben und Projekte. Features wie Rechtschreibprüfung, Schnellantworten und Tools zur Erstellung von Präsentationen helfen Ihnen dabei, mühelos professionelle Inhalte und Präsentationen zu erstellen

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um den benötigten Kontext zu erhalten. Was wäre aber, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach die Frage in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

Mit ClickUp werden Präsentationen noch leistungsfähiger

Google Slides zeichnet sich durch seine Features für die Zusammenarbeit und die Cloud-Zugänglichkeit aus. Als webbasiertes Tool eignet es sich perfekt für die Teamarbeit in Echtzeit und ist mit einem Google-Konto kostenlos.

PowerPoint hingegen bietet eine Vielzahl erweiterter Designoptionen und wird in der Regel für die Erstellung von Offline-Präsentationen verwendet. Es ist ideal für Benutzer, die komplexe Animationen und vollständige Kontrolle über das Design benötigen.

Wenn Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung Ihrer Folien sparen und noch viel mehr erledigen möchten, ist ClickUp die beste Wahl!

ClickUp sorgt dafür, dass Ihr gesamtes Team stets auf dem gleichen Stand ist – vom Brainstorming bis zur endgültigen Präsentation. Ganz gleich, ob Sie eine Präsentation vorbereiten, mehrere Projekte verwalten oder komplexe Workflows organisieren – ClickUp zentralisiert alles an einem Ort und ist damit ein unschätzbarer Gewinn für Unternehmen jeder Größe.

Probieren Sie ClickUp aus und entdecken Sie, wie Sie Ihre Produktivität steigern können!