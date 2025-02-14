So zeichnen Sie in Google Präsentationen, um Präsentationen zu verbessern

Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie während einer Präsentation gedanklich abgeschweift sind und dann festgestellt haben, dass Sie die wichtigsten Punkte verpasst haben? Das kommt häufig vor.

Da die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne nur 10 bis 15 Minuten beträgt, kann Ihrem Publikum bei textlastigen Folien leicht wichtige Informationen entgehen.

Das muss aber nicht sein. Google Slides bietet Präsentations-Tools, mit denen Sie frei auf Ihren Folien zeichnen können. Sie können Schlüsselbegriffe hervorheben, komplexe Zeichnungen zur Verdeutlichung von Konzepten erstellen oder Anmerkungen hinzufügen, damit Ihr Publikum keine wichtigen Punkte übersieht.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie in Google Präsentationen zeichnen können!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Google Slides bietet verschiedene Zeichenwerkzeuge, darunter Scribble für schnelle Skizzen und Google Zeichnungen zum Erstellen ansprechender Grafiken wie Diagramme und Diagramme

Es unterstützt Tools von Drittanbietern wie Annotate für Echtzeit-Präsentationsmarkierungen auf einem Zeichentablett

Mindmap-Vorlagen in Google Slides bieten eine hervorragende Möglichkeit, Ideen visuell zu organisieren und zu verbinden

Das Tool bietet keine Echtzeit-Zusammenarbeit für das Zeichnen, und erweiterte visuelle Designs wie Farbverläufe oder Vektorzeichnungen sind nur eingeschränkt möglich

ClickUp Whiteboards ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teams zeichnen, Haftnotizen hinzufügen und Ideen in einem organisierten Space einbringen können, der sich leicht in Google Slides integrieren lässt

Mit der Google Slides-Integration von ClickUp können Sie Aufgaben und Aktualisierungen direkt in Ihre Folien synchronisieren, sodass Ihre Präsentation ohne manuelle Bearbeitungen immer auf dem neuesten Stand ist

Google Slides bietet eine Reihe von Zeichenwerkzeugen, mit denen Sie Ihre Präsentationen ansprechender gestalten können. Sie können schnell Anmerkungen hinzufügen, detaillierte Grafiken erstellen oder sogar während einer Live-Sitzung Folien markieren.

Sehen wir uns die wichtigsten Zeichen-Tools genauer an, die Sie in Google Slides verwenden können, um Ihre Präsentationen zu verbessern.

1. Scribble: Schnelles Zeichnen aus freier Hand

Das Scribble-Tool eignet sich perfekt, um schnell Freihandzeichnungen zu Ihren Folien hinzuzufügen. Es ist besonders nützlich, wenn Sie schnelle visuelle Anpassungen vornehmen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken oder Ihrer Präsentation einfach eine persönliche Note verleihen möchten.

🌟 Warum das nützlich ist:

Geschwindigkeit und Flexibilität: Zeichnen Sie schnell etwas oder heben Sie einen Punkt hervor, ohne zu einem komplexeren Design-Tool wechseln zu müssen

Benutzerdefinierte Anpassung in Echtzeit: Passen Sie die Farbe und Dicke der Linien an Ihre Grafiken und das Gesamtdesign der Folie an

Am besten für einfache Grafiken geeignet: Fügen Sie einfache Formen, Pfeile oder Kritzeleien hinzu, um die Aufmerksamkeit auf relevante Punkte zu lenken

2. Google Zeichnungen: Erstellen Sie strukturierte und detaillierte Grafiken

Möchten Sie Ihren Folien mehr als nur einfache Anmerkungen hinzufügen? Google Zeichnungen ist ein hervorragendes Tool zum Erstellen ansprechender, professioneller Grafiken, die sich perfekt in Ihre Präsentationen einfügen. Von benutzerdefinierten Diagrammen bis hin zu detaillierten Workflow-Diagrammen können Sie Grafiken entwerfen, die komplexe Ideen klar und effektiv vermitteln.

🌟 Warum das nützlich ist:

Präzision und Kontrolle: Sie haben die volle Kontrolle über Größe, Position und Ausrichtung jedes Elements

Ideal für komplexe Designs: Erstellen Sie ganz einfach Prozessdiagramme , Flussdiagramme oder sogar benutzerdefinierte Symbole

Nahtlose Integration: Fügen Sie Bilder in Ihre Google Slides ein, damit Ihre Grafiken mit dem Inhalt ausgerichtet bleiben

Möchten Sie während einer Live-Präsentation Anmerkungen, Markierungen oder Zeichnungen direkt in Ihren Folien vornehmen? Mit Tools von Drittanbietern wie der Chrome-Erweiterung "Annotate" können Sie ganz einfach in Echtzeit mit Ihren Folien interagieren. Diese Tools verbessern dynamische Präsentationen, indem sie Ihnen helfen, Ihr Publikum zu fesseln und den Fokus auf die Schlüsselpunkte zu lenken.

🌟 Warum das nützlich ist:

Portabilität von Anmerkungen: Speichern Sie Ihre Zeichnungen für die spätere Verwendung. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine Aufzeichnung der Diskussion benötigen

Interaktives Feedback: Versehen Sie Folien mit Anmerkungen, um Vorschläge des Publikums während einer Versehen Sie Folien mit Anmerkungen, um Vorschläge des Publikums während einer Brainstorming-Sitzung direkt auf der Folie festzuhalten

Live-Markierungen: Markieren Sie Datentrends in Diagrammen oder unterstreichen Sie Schlüsselbegriffe in Echtzeit, damit Ihr Publikum den Überblick behält

🧠 Wussten Sie schon? Über 800 Millionen Menschen nutzen Google Slides jeden Monat! Mit der mobilen App für Google Slides, die für Android und iOS verfügbar ist, sowie den Web- und Desktop-Versionen können Sie jederzeit und überall Präsentationen erstellen und bearbeiten.

Wie zeichnet man in Google Slides?

Möchten Sie Ihrer Google Slides-Präsentation eine persönliche Note verleihen? Ob schnelle Skizze, ausgefeilte Grafik oder dynamische Anmerkung – hier finden Sie drei unterhaltsame und einfache Möglichkeiten, Ihre Folien kreativ zu gestalten!

Methode 1: Verwenden Sie das Scribble-Tool

Mit dem Scribble-Tool in Google Slides können Sie freihändig zeichnen und sofort loslegen.

Schritt 1: Öffnen Sie Ihre Folie

Starten Sie Ihre Google Slides-Präsentation

Wählen Sie die Folie aus, auf der Sie zeichnen möchten

Schritt 2: Das Scribble-Tool finden

Klicken Sie im oberen Menü auf Einfügen

über Simple Slides

Bewegen Sie den Mauszeiger über "Linie" und wählen Sie dann "Scribble" aus dem ausklappbaren Menü

Schritt 3: Beginnen Sie mit dem Zeichnen!

Ihr Cursor verwandelt sich in ein Pluszeichen

Klicken, halten und ziehen Sie die Maus, um in Google Präsentationen zu zeichnen

Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie fertig sind, und Ihre Zeichnung wird angezeigt

Farbe ändern: Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol für die Linienfarbe und wählen Sie Ihren bevorzugten Farbton aus

Stärke anpassen: Verwenden Sie die Option "Linienstärke", um Ihre Linien dicker oder dünner zu machen

Probieren Sie verschiedene Stile aus: Fügen Sie zur Abwechslung gestrichelte oder gepunktete Effekte hinzu

💡 Tipps zur optimalen Nutzung von Scribble: Halten Sie beim Zeichnen die Umschalttaste gedrückt, um gerade Linien zum Unterstreichen von Text oder zum Trennen von Abschnitten zu erstellen

Verwenden Sie die Schaltfläche Rückgängig , wenn Sie einen Fehler machen, damit Sie Ihre Zeichnung nicht neu beginnen müssen

Methode 2: Google Zeichnungen

Für komplexere und ausgefeiltere Designs ist Google Zeichnungen das Tool Ihrer Wahl. Damit können Sie ganz einfach professionell aussehende Grafiken erstellen!

Schritt 1: Öffnen Sie Google Zeichnungen

Klicken Sie in Ihrem Google Drive auf Neu > Mehr. Wählen Sie Google Zeichnungen

Schritt 2: Entwerfen Sie Ihr Design

Zeichnen Sie Linien und verwenden Sie Google-Zeichnungstools wie Formen, Textfelder und Farben, um Ihr Meisterwerk zu gestalten

Schritt 3: Speichern und einfügen

Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zu Datei > Freigeben. Klicken Sie auf Im Web veröffentlichen, um einen Link zu erhalten

Klicken Sie in Google Präsentationen auf Einfügen > Bild, fügen Sie den Link ein und fügen Sie Zeichnungen zu Ihrer Folie hinzu

💡 Tipps zur Verwendung von Google Zeichnungen: Doppelklicken Sie auf die eingefügte Zeichnung, um sie bei Bedarf sofort zu bearbeiten

Verwenden Sie die Farbpalette, um sicherzustellen, dass Ihre Zeichnung zum Gesamtdesign der Folie passt

Methode 3: Erweiterung "Annotate"

Um Ihrer Präsentation interaktive und dynamische Elemente hinzuzufügen, probieren Sie die Chrome-Erweiterung "Annotate" aus. Damit können Sie im Diashow-Modus oder während Live-Präsentationen Folien zeichnen, markieren und mit Anmerkungen versehen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Schritt 1: Anmerkungen installieren

Laden Sie die Erweiterung aus dem Google Chrome Web Store herunter

über Simple Slides

Schritt 2: Anmerkungen aktivieren

Öffnen Sie Ihre Google Slides-Präsentation

Klicken Sie in Chrome auf das Symbol Anmerkungen und wählen Sie Anmerkungen aktivieren, um die Symbolleiste zu aktivieren

Schritt 3: Mit dem Zeichnen und Hervorheben beginnen

Verwenden Sie das Stift-Tool, den Textmarker oder das Textfeld, um direkt auf Ihren Folien zu zeichnen oder Anmerkungen hinzuzufügen

Passen Sie Farben an, ändern Sie die Linienstärke oder löschen Sie nach Bedarf

Schritt 4: Speichern Sie Ihre Arbeit

Speichern Sie Anmerkungen in Annotate.net, um sie später wieder aufzurufen

📌 Bonus: Möchten Sie Ihre Ideen übersichtlicher organisieren? Probieren Sie die Mindmap-Vorlagen in Google Slides aus! Mindmaps spiegeln wider, wie unser Gehirn Ideen auf natürliche Weise miteinander verknüpft, wodurch Beziehungen zwischen Konzepten leichter erkennbar werden. Sie können entweder Ihre eigene Mindmap mit Formen und Linien in Google Slides erstellen oder kostenlose Vorlagen online finden, um sofort loszulegen!

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Slides zum Zeichnen

Google Slides ist ein fantastisches Tool zum Erstellen von Präsentationen. Es ist benutzerfreundlich, ermöglicht die Zusammenarbeit und funktioniert nahtlos mit anderen Google-Apps. Aber wenn es um visuelles Design und die Zeichenfunktion geht, ist es nicht unbedingt für jeden geeignet.

Begrenzte Design-Features, fehlende Anpassungsmöglichkeiten und eine etwas klobige Benutzeroberfläche erschweren die Erstellung professioneller Präsentationen. Die Designoptionen und Übergänge sind recht einfach, was die Arbeit als Designer besonders einschränkt.

Die Grundlagen sind zwar gut, aber einige Benutzer könnten die Funktionen für fortgeschrittenere oder detailliertere Anforderungen als eingeschränkt empfinden. Hier sind einige häufige Probleme, die beim Zeichnen in Google Präsentationen auftreten können:

❗Die Zusammenarbeit in Echtzeit ist für das Zeichnen nicht ausreichend

Die Zusammenarbeit ist eine der Stärken von Google Präsentationen, aber das Zeichnen ist eine andere Geschichte. Wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie nicht in Echtzeit auf derselben Folie zeichnen. Das macht Aufgaben wie Brainstorming-Diagramme oder das gemeinsame Erstellen von Grafiken während Live-Sitzungen schwierig.

❗Es fehlen erweiterte Optionen für das visuelle Design

Google Slides unterstützt das Hinzufügen detaillierter Grafiken wie mehrschichtige Grafiken, Farbverläufe oder Vektorgrafiken nicht. Es eignet sich hervorragend für einfache Zeichnungen, aber für komplexere Designs müssen Sie möglicherweise zu einem speziellen Tool wechseln.

Möchten Sie während einer Live-Präsentation einen Punkt hervorheben oder etwas skizzieren? Leider verfügt Slides nicht über integrierte Anmerkungsfunktionen. Sie müssen auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen, was einen zusätzlichen Schritt erfordert.

❗Umständlich für Stylus oder Touch-Eingabe

Das Zeichnen mit einem Stylus oder auf einem Touch-Gerät kann etwas umständlich sein. Die Tools sind nicht für präzise Eingaben optimiert, sodass das Erstellen glatter oder detaillierter Grafiken frustrierend sein kann.

Diese Einschränkungen schmälern zwar nicht die Gesamtleistung von Google Slides, können jedoch das Zeichnen oder Erstellen detaillierter Grafiken erschweren. Wenn diese Features für Sie wichtig sind, müssen Sie möglicherweise andere Tools ausprobieren, um die Lücken zu schließen.

ClickUp-Integration für verbesserte Präsentationsanmerkungen

Mit Google Slides können Sie Ihre Ideen sicherlich gut präsentieren. Wenn es jedoch um dynamische Zusammenarbeit und die Umsetzung von Konzepten geht, ist es ein bisschen so, als würde man mit einer Hand auf dem Rücken gebunden zeichnen.

Glücklicherweise kommt ClickUp zur Rettung.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre Prozesse zu optimieren und Ihre Ideen reibungslos und effizient umzusetzen. Sie vereint Aufgaben, Zusammenarbeit und Organisation an einem Ort.

Durch die Integration von ClickUp in Google Slides können Sie Ihre Präsentationen und Ihre Teamarbeit auf ein neues Niveau heben. Es ist, als hätten Sie das Beste aus beiden Welten. So kann diese Verbindung sowohl Ihre Präsentationen als auch die Workflows Ihres Teams verbessern.

1. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Erinnern Sie sich noch daran, wie einfach es früher war, als sich alle im selben Raum um ein Whiteboard versammelt haben, um Ideen einzubringen und Dinge zu erledigen? Nun, ClickUp Whiteboards sind so ziemlich das digitale Äquivalent dazu – aber viel flexibler!

Visualisieren Sie Ihre kreativen Ideen mit ClickUp Whiteboards, um sie interaktiver zu gestalten

Starten Sie Ihr ClickUp Whiteboard und laden Sie Ihr Team zur Zusammenarbeit ein – alles in einem übersichtlichen Space. Sie können frei zeichnen, Formen und Haftnotizen hinzufügen und vieles mehr, während alles übersichtlich bleibt.

Sobald Sie das Brainstorming, die Planung und die Organisation in ClickUp erledigt haben, ist es an der Zeit, diese Ideen in konkrete Aktionselemente umzusetzen.

Wenn Sie Notizen, Formen oder Diagramme zu Ihrem Whiteboard hinzufügen, können Sie diese sofort in Aufgaben umwandeln. Auf diese Weise können Sie sofort loslegen, sobald Ihr Team bereit ist, und müssen nicht zurückgehen und manuell Aufgaben erstellen. Diese sind bereits vorhanden und in Ihren ClickUp-Workflow integriert.

Setzen Sie Ihre Ideen in wenigen Sekunden in ClickUp Whiteboards direkt in die Tat um

Und als ob das noch nicht genug wäre, bieten ClickUp Whiteboards unglaubliche Einbettungsoptionen. Sie können Live-Karten aus ClickUp Docs, Aufgaben und sogar Google Slides einfügen, um alles, was Sie brauchen, direkt in Ihr Whiteboard zu integrieren.

Die Whiteboard-Feature? Ich bin begeistert. Dieses Tool wurde häufig in Team-Meetings verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen weiter auszuarbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie Ideen mit ClickUp Whiteboards visualisieren können!👇

2. Mühelose Integration in Google Slides

Das Übertragen von Aufgaben und Ideen aus ClickUp in Google Slides ist ebenso nahtlos. Mit der Integration von ClickUp und Google Slides können Sie alles, woran Sie in ClickUp gearbeitet haben – egal ob Aufgaben, Notizen oder Projektaktualisierungen – direkt in Ihre Präsentation synchronisieren.

Sehen Sie mit ClickUp-Integrationen live synchronisierte Visualisierungen von Google Drive-Dateien in Ihrem Workspace

Jetzt müssen Sie nicht mehr jedes Mal mühsam Ihre Folien manuell aktualisieren, wenn sich etwas ändert. Das wird alles automatisch erledigt, und Ihre Folien bleiben immer auf dem neuesten Stand.

3. Erstellen Sie Ihre perfekte Präsentation in ClickUp Docs

Sind Sie bereit, Ihre Präsentationsvorbereitungen auf die nächste Stufe zu heben? Mit all Ihren Aufgaben, Notizen und Ideen übersichtlich in ClickUp organisiert, können Sie Ihrer Präsentation ganz einfach Details hinzufügen und sie so noch wirkungsvoller gestalten.

Anstatt Bilder, Diagramme oder andere Inhalte in verschiedenen Apps zu speichern, ziehen Sie einfach alles, was Sie benötigen, per Drag & Drop direkt in ClickUp Docs.

Möchten Sie ein Marketing-Trichterdiagramm anzeigen? Fügen Sie es einfach in das Dokument ein. Benötigen Sie eine Tabelle zum Vergleichen von Leistungsmetriken? Fügen Sie sie hinzu. Sie können sogar YouTube-Videos, PDFs und Figma-Designs direkt in Ihre Dokumente einbetten und so reichhaltigere, dynamischere Präsentationen erstellen.

Betten Sie Inhalte einfach durch Einfügen eines Links in ClickUp-Dokumente ein

Und das Beste daran: Sobald Sie Ihre Inhalte fertiggestellt haben, können Sie sie ganz einfach direkt in Ihre Google Slides-Präsentation einfügen.

Sie können ein ClickUp-Dokument für Ihr Team freigeben, das dann in Echtzeit Bearbeitungen vornehmen, Ideen hinzufügen und sogar visuelle Aktualisierungen erstellen kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer Präsentation? Mit ClickUp Brain können Sie eine Präsentationsgliederung erstellen.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Erstellen Sie Präsentationsgliederungen und Einblicke mit ClickUp Brain

4. Visualisieren Sie Ideen für Ihre Präsentation

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen oder wie Sie Ihre Ideen für die Präsentation organisieren sollen?

ClickUp Mindmaps bieten einen kollaborativen Space, in dem Sie Brainstorming betreiben und Ihre Präsentation kreativ skizzieren können. Beginnen Sie mit Ihrem Hauptthema und erweitern Sie es dann um Unterthemen, Aufgaben oder Konzepte, um einen gut strukturierten Flow zu erstellen. Ordnen Sie Ideen neu an oder verbinden Sie sie miteinander, während Sie Ihren Plan verfeinern, um eine zusammenhängende Präsentation zu erstellen, die leicht zu verfolgen und visuell übersichtlich ist.

Erweitern Sie Ihre Mindmap mit Unterthemen und Details mithilfe von ClickUp Mindmaps

💡 Profi-Tipp: Vermitteln Sie Konzepte schnell oder geben Sie Feedback mit ClickUp Clips. Diese kurzen Bildschirmaufzeichnungen eignen sich perfekt, um Teamkollegen durch Slide-Layouts zu führen oder Designvorschläge zu erklären. Sie sorgen für Klarheit, ohne dass lange Nachrichten oder zusätzliche Meetings erforderlich sind, und sparen Ihrem Team Zeit und Aufwand.

5. Whiteboard-Vorlagen verwenden

Sie können mit einer leeren Zeichenfläche beginnen (wenn Sie sich besonders kreativ fühlen) oder eine der vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen verwenden. Vertrauen Sie uns, Vorlagen sind ein echter Game-Changer. Sie bieten eine klare Struktur für einen ansonsten vielleicht einschüchternden leeren Space.

Wählen Sie eine geeignete ClickUp-Whiteboard-Vorlage aus der Bibliothek aus, um loszulegen

Es spielt keine Rolle, ob Sie an einem Diagramm, einem Rahmenplan oder einem Diagramm arbeiten möchten. Diese Vorlagen sind auf bestimmte Anwendungsfälle wie Produktentwicklung, Projektplanung und Brainstorming zugeschnitten. Und keine Sorge, Sie können sie jederzeit an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Maximieren Sie Ihre Präsentation mit ClickUp

Das war's auch schon mit dem Zeichnen in Google Präsentationen! Das Zeichnen in Google Präsentationen verleiht Ihren Präsentationen eine kreative Note und macht sie ansprechender und optisch ansprechender. Sie können freihändig skizzieren, Formen erstellen oder sogar benutzerdefinierte Designs hinzufügen, mit denen Sie Ihre Ideen hervorheben und Aufmerksamkeit erregen können.

Mit ClickUp können Sie noch einen Schritt weiter gehen. Integrieren Sie Ihre Aufgaben, Diagramme und Diagramme nahtlos in Ihre Google Slides, damit alles organisiert und auf dem neuesten Stand bleibt. Sind Sie bereit, Ihre Präsentationen zu optimieren? ClickUp vereinfacht alles, vom Aufgabenmanagement bis zur Zusammenarbeit in Echtzeit.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, damit jede Ihrer Folien zählt!