10 Fragen zum Kennenlernen, die Teams wirklich gefallen werden

Zu erledigen Zu diesem Blog habe ich eine Suche durchgeführt, die die zuverlässigsten Empfindungen der Population für Eisbrecher aufzeigen sollte: Ich habe "Eisbrecher-Memes bei der Arbeit" gegoogelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Leute sie nicht lieben .

Zu erledigte Eisbrecher haben jedoch einige große Erfolge, die mit folgenden Aspekten verknüpft sind team-Building :

Dem Einzelnen helfen, sich wohl zu fühlen, wenn er vor neuen Leuten spricht

Das Interesse des gesamten Teams an den Menschen, mit denen es arbeiten wird, wecken

Sie können ihre Individualität und Persönlichkeit ausleben

Dieser Artikel gibt Ihnen nicht nur einige solide, einprägsame Fragen für den Anfang an die Hand, sondern er bietet Ihnen auch onboarding helfen führungskräfte verstehen, was eine Eingabeaufforderung ausmachen kann. 🧊

Die Do's und Don'ts erfolgreicher Icebreakers

Um mich durch die Tundra der Team-Eisbrecher zu führen, habe ich ClickUps Königin der onboarding , Kathryn Reccia über einige grundlegende Dinge, die man zu erledigen hat.

Wenn Sie sich für die besten Fragen zum Eisbrechen entscheiden, erledigen Sie:

❄️ Sein Sie spezifisch...genug.

Laut Kathryn besteht die wahre Kunst bei der Auswahl eines effektiven Eisbrechers darin, ein Gleichgewicht zwischen Allgemeinheit und Spezifität zu finden. "Ein großartiger Eisbrecher ist peppig und auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet. Das allgemeine Thema sollte bekannt sein, aber vielleicht kann die Umrahmung etwas einladen, das für diese Person einzigartig ist."

❄️ Sein Sie lustig.

Eisbrecher sollten als Hilfsmittel gesehen werden, um die wirkliche Person hinter dem Titel zu zeigen, und der einfachste Weg, dies zu erledigen, ist, sich auf Spaß zu konzentrieren. Menschen haben Spaß, wenn sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen und für einen Moment an einen schönen Ort flüchten können, also denken Sie daran!

❄️ Persönlich sein.

Kathryn sagt: "Ein guter Eisbrecher kann jemanden dazu bringen, eine persönliche Erinnerung oder Geschichte freizugeben, und im Gegenzug erfahren wir viel mehr über diese Person!"

Wenn Sie sich für einen Eisbrecher entscheiden, tun Sie es nicht:

💧 Schaffen Sie einen Wettbewerb.

"Man sollte nicht fragen: 'Was ist ein lustiger Fakt?', denn dann sind die Leute zu sehr damit beschäftigt, sich einen interessanten Fakt auszudenken, als dass sie den anderen zuhören würden", sagt Kathryn. "Außerdem macht das die Person, die antwortet, nur nervös!"

💧 Schließen Sie andere aus.

Fragen wie "Was ist Ihr Lieblingsgetränk zur Happy Hour?" entfremden diejenigen, die nicht trinken, Formulierungen wie "Seelentier" können für die Kultur mancher Menschen unsensibel sein - seien Sie einfach rücksichtsvoll.

💧 Mechanisch sein.

Wenn Sie das Kennenlerntreffen leiten, ist es Ihre Aufgabe, die Atmosphäre der Sympathie zu fördern. Stellen Sie eine Folgefrage zu den Antworten der Leute oder geben Sie eine echte Reaktion auf ihre Antwort frei. Lassen Sie es nicht so aussehen, als sei jede Antwort nur ein Mittel, um die Sitzung schneller zu beenden.

Probieren Sie diese Eisbrecher aus!

"Was war das erste Konzert, auf dem du warst? " Die Leute müssen nicht lange über ihre Antwort nachdenken, und es ist eine Gelegenheit, eine sehr persönliche Erinnerung zu zeigen, ohne schnulzig zu sein. "Dies oder das: Hulu oder Netflix? " Dies ist eine einfache Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, einen ihrer bevorzugten Filme oder Programme zu erwähnen. "Dies oder das"-Fragen laden auch die Rebellen dazu ein, sich für eine dritte Option zu entscheiden. "Welches ist Ihr bevorzugter Disney-Film? Marvel-Filme zählen auch. " Jeder hat schon einmal einen Disney-Film gesehen, und sie bieten eine große Bandbreite an Genres, die verschiedene Geschmäcker ansprechen. Das gibt den Leuten auch die Möglichkeit, ihre sentimentale und/oder nerdige Seite in guter Gesellschaft zu zeigen! "Würden Sie lieber: Von zu Hause aus arbeiten oder im Zoo? " Diese Frage gibt den Leuten die Möglichkeit, ihre arbeitsstil und ihre Vorlieben für ihr Arbeitsumfeld mitteilen können, was sehr wertvoll ist - und der Zoo sorgt dafür, dass es nicht zu langweilig wird. "Was steht auf Ihrer Liste? " Die Antworten auf diese Frage können uns viel darüber verraten, welche Werte die betreffende Person im Leben hat und was sie als erfüllend empfindet. Es kann auch so verrückt oder traditionell sein, wie die Person möchte. Was war Ihr Lieblingsspielzeug, als Sie aufwuchsen?" Nostalgie funktioniert, Zeitraum. Auf diese Weise lässt sich auch leicht herausfinden, wer genau zu ihrer Altersgruppe gehören könnte! "Welche peinliche Phase haben Sie als Teenager durchgemacht? " Die Leute hören gerne von den peinlichen Geschichten anderer, aber als Eisbrecher sollten wir es kurz und unbeschwert halten. Einige der besten Freundschaften bei der Arbeit entstehen, wenn man sich über etwas verbindet, das man schon als Teenager geliebt hat. "Eine unpopuläre Meinung freigeben." Das ist etwas, das sich jeder gerne anhören wird, Zeitraum. Hier haben die Leute die Möglichkeit, so unverfroren ("Star Wars wird überbewertet") oder so sicher ("Stirb Langsam ist ein Weihnachtsfilm") zu sein, wie sie wollen. "Sommer oder Winter?" Diese Frage werden Sie wahrscheinlich schnell beantworten können, wenn Sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, freiwillig einen Grund für ihre Wahl anzugeben, was einen guten Einblick in ihre Stimmung und ihre Zinsen geben kann. *Was ist etwas, für das Sie gerne Geld ausgeben würden? Unabhängig davon, was wir uns leisten können, geben wir alle von Zeit zu Zeit etwas mehr aus, und das, wofür wir etwas mehr Geld ausgeben, sagt viel darüber aus, was uns am wichtigsten ist.

Now Go Kick Some Ice.

Definieren Sie neu, was es bedeutet, eine Sitzung zu leiten, die das Eis bricht. Seien Sie die Führungspersönlichkeit, die Wahrnehmungen verändert und Menschen zusammenbringt. Halten Sie den Geist der Gemeinschaft hoch und zusammenarbeit .

Entschuldigung für die vielen Mr. Freeze-Gifs.

