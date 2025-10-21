5 Killer der Produktivität und wie man sie überwindet

Wenn Menschen heute an „Killer der Produktivität” denken, denken sie oft an äußere Ablenkungen.

Nein, nicht Michael Meyers, der hinter Ihrem Bettlaken lauert – denken Sie eher an die Verlockung, Ihre Freunde, Unterhaltung und Informationen jederzeit griffbereit zu haben, oder daran, dass Ihre Kinder (menschliche oder pelzige) Ihre Aufmerksamkeit brauchen, gerade wenn Sie sich konzentrieren wollen.

Aber was ist mit den Zeiten, in denen Sie alle Ablenkungen beseitigen, sich an die Arbeit machen und dennoch das Gefühl haben, eine Menge Zeit verschwendet zu haben?

Das liegt daran, dass die heimtückischsten Killer der Produktivität nicht um Sie herum lauern, sondern aus Ihrem eigenen Haus kommen.

Aber keine Panik – das bedeutet, dass Sie nicht weit gehen müssen, um sie zu bekämpfen!

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über einige Gewohnheiten, die Ihrer Produktivität schaden, und wie Sie diese endgültig überwinden können.

1. Selbstzweifel

Wenn Sie so viel Zeit damit verbringen, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie etwas zu erledigen können oder nicht, haben Sie Ihre Antwort schon gefunden: Sie erreichen nichts, wenn Sie nur darüber nachdenken, es zu erledigen, oder sich Gedanken darüber machen, ob Sie es zu erledigen können.

Selbstzweifel tarnen sich als eine Form des Schutzes – Stichwort: tarnen. Wenn Selbstzweifler angesichts einer großen Aufgabe beginnen, sich in ihre Komfortzone zurückzuziehen, vergessen sie, dass tatsächliches Wachstum, Erfolg und Selbstvertrauen nur dadurch entstehen, dass man sich den Herausforderungen stellt.

Das Geheimnis ist, dass Sie nicht wirklich glauben müssen, dass Sie unbesiegbar sind, Sie müssen es einfach nur zu erledigen. Selbstzweifel sind wie ein Buhmann: Je mehr Sie daran glauben, desto stärker wird ihre Macht und desto schwieriger ist es, sie zu besiegen. Anstatt Ihre Ängste als Tribut an Ihre Selbstzweifel zu opfern, weigern Sie sich, das Ungeheuer zu füttern, indem Sie einfach mit dem ersten Schritt beginnen.

Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten.

👉 Notieren Sie sich dieses Zitat:

Alles, was Ihnen wie ein Hindernis erscheint, ist nur eine schwache Barriere. Sie könnten jedes Hindernis überwinden, aber vom Boden aus sehen unsere Hindernisse unüberwindbar aus. Sie müssen Höhe gewinnen, um zu erkennen, wie leicht sich jedes Hindernis auf Ihrem Weg überwinden lässt. ” —Liz Ryan

2. Perfektionismus

„Kunst ist niemals fertig, sondern nur aufgegeben.“ – Leonardo DaVinci

Man muss kein Künstler sein, um den Wert dieses Zitats zu erkennen: Es muss eine Zeit kommen, in der man seine unmöglichen Standards beiseite legt, um eine Aufgabe abzuschließen und eine neue zu beginnen.

Das Tückische am Perfektionismus ist, dass er sich als objektive Exzellenz tarnt. Wenn man diese Maske abnimmt, sieht man, dass Perfektionismus nur ein schönes Wort dafür ist, die Angst, andere zu enttäuschen, als Motivation zu nutzen.

Als jemand, der sowohl zu Perfektionismus als auch zu Panikattacken neigt, habe ich erkannt, dass beides im Grunde dasselbe ist. Wenn ich in einem Flugzeug eine Panikattacke habe, bedeutet das nicht, dass das Flugzeug weniger wahrscheinlich abstürzt: Es macht lediglich meine Erfahrung in diesem Flugzeug unangenehmer.

Ebenso macht es das Endergebnis nicht automatisch besser, wenn ich zehn Stunden für etwas aufwende, das auch in fünf Stunden perfekt erledigt werden könnte: Es bedeutet lediglich, dass ich nun weniger Zeit für meine anderen Aufgaben habe. Es geht darum, sich darauf zu konzentrieren, jeden Tag um 1 % zu wachsen und dieses Fachwissen sich selbst zeigen zu lassen, während es sich entwickelt.

👉 Notieren Sie sich dieses Zitat:

„Ich kann mit Misserfolgen leben. Jeder scheitert mal. Aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn man es nicht versucht.“ —Michael Jordan

3. Schlechte Grenzen

Es ist großartig, dass immer mehr Menschen darüber sprechen, wie wichtig es ist, gesunde Grenzen gegenüber Freunden, Familienangehörigen und Partnern zu setzen und durchzusetzen. Aber wie sieht es mit gesunden Grenzen für Ihre Arbeit aus?

Man gerät leicht in die Falle, das Gefühl zu haben, zu allem Ja sagen zu müssen, was einem vorgelegt wird, um als fähiger, selbstständiger Mitarbeiter zu gelten. Aber hier ist die Geheimwaffe, die Ihnen die meisten Manager nicht verraten werden: Indem Sie Einstellungen festlegen und für sich selbst eintreten, zeigen Sie wirklich Ihren Wert bei der Arbeit, denn dann bekommen Sie tatsächlich mehr zu erledigen.

Fazit: Es ist unmöglich, sich eine Produktivität zu fühlen, wenn man viel zu viel zu tun hat, in Zeitrahmung. Anstatt sich zu fragen, ob Sie ein schlechterer Mitarbeiter sind, weil Sie sich von Ihren Aufgaben überfordert fühlen, sollten Sie Ihre Selbstzweifel beiseite schieben und einfach feststellen, dass Sie sich zu viel zugemutet haben!

Lernen Sie aus der Situation und wenden Sie das Gelernte beim nächsten Mal an – so wirken Sie wie ein fähiger, selbstständiger Mitarbeiter.

👉 Notieren Sie sich dieses Zitat:

„Ich kann niemanden bitten, für mich einzustehen, wenn ich nicht selbst für mich einstehe. Und wenn Sie einmal für sich selbst einstehen, werden Sie überrascht sein, dass die Leute sagen: ‚Kann ich Ihnen helfen?‘“ —Maya Angelou

4. Verleugnung

Wenn wir viel ungewohnte Arbeit vor uns haben, neigen wir oft dazu, uns der Verleugnung hinzugeben: dem Keim, aus dem die Prokrastination sprießt.

„Das erledige ich am Wochenende.“

„Das kann ich in einer Stunde erledigen.“

„Lass mich diese Folge zu Ende schauen, dann kann ich mit der Arbeit anfangen.“

Prokrastination beruht auf Ihrer Fähigkeit, sich die wichtigsten Dinge zu verweigern, die Sie benötigen, um eine Aufgabe nach besten Kräften abzuschließen: eine großzügige, aber begrenzte Zeitspanne und einen klaren, entspannten Geist, der ungehindert arbeiten kann.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst, was Ihre Prioritäten angeht, und respektieren Sie sich selbst genug, um diese einzuhalten. Wenn Verleugnung ein Vampir ist, dann ist Prokrastination das, was passiert, wenn dieser seine Zähne in Sie schlägt. Sobald Sie es sich zur Gewohnheit machen, zu erkennen, wann Sie Ihre Arbeit verleugnen, wird es Ihnen immer schwerer fallen, dies zu rechtfertigen. Betrachten Sie dies als Ihren Holzpflock.

👉 Notieren Sie sich dieses Zitat:

„Man kann sich der Verantwortung von morgen nicht entziehen, indem man sich heute davor drückt.“ —Abraham Lincoln

5. Mangelnde Selbstverantwortung

Der Endgegner unter den Killern der Produktivität: die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für Ihre Handlungen (und Unterlassungen) zu übernehmen.

Ich betrachte diesen Faktor als eine Kombination aller zuvor genannten Killer der Produktivität, denn er ist das Schicksal, das Sie erwartet, wenn Sie die anderen nicht besiegen können: Je mehr Sie an sich selbst zweifeln, sich unmögliche Standards setzen, Ihre Grenzen missachten und Ihr Aufschieben rechtfertigen, desto mehr schwächen Sie die mentale Kraft, die Sie dazu bringt, Ihre Zu erledigen abzuschließen und Ihre Ziele zu erreichen.

Was aber, wenn Sie, lieber Leser, glauben, dass Sie mit Ihrer Selbstverantwortung zu kämpfen haben? Nehmen Sie es von jemandem, der das nachempfinden kann: Der erste Schritt besteht darin, das Problem zu erkennen, der zweite darin, sich Hilfe zu holen.

Zum Glück müssen Sie für diese Hilfe nicht weit suchen..

ClickUp, die All-in-One-Produktivität-App, war meine persönliche Geheimwaffe, um meine schlechten Gewohnheiten abzulegen, die mir das Gefühl gaben, dass es unmöglich sei, eine gesunde, nicht auf Angst basierende Selbstverantwortung zu entwickeln. Die Aufteilung meiner Ziele und Projekte in visuelle, völlig flexible Aufgaben hat mir nicht nur geholfen, produktiver zu werden, sondern auch meine Scheu vor der Arbeit, die nötig ist, um die Früchte zu ernten, deutlich verringert.

👉 Notieren Sie sich dieses Zitat:

„Verantwortlichkeit ist das Bindeglied zwischen Commitment und Ergebnis.“ —Bob Proctor

Fazit

Wenn Sie wie ich ein Genre-Nerd sind, haben Sie mit Wahrscheinlichkeit das visuelle Thema dieses Artikels erkannt: Horrorfilme.

Wenn man darüber nachdenkt, funktionieren Horrorfilme und Produktivität auf ähnliche Weise: Ihre Auswirkungen auf Sie sind real, aber nicht ohne Ihre vorherige Zustimmung.

Wenn Sie in der Lage sind, einen Film von der Realität zu unterscheiden, haben Sie den Schlüssel, um einen Produktivitätskiller zu erkennen, bevor Sie in seinen Bann geraten.

ClickUp hat mir geholfen, Produktivitätskiller wie verpasste Benachrichtigungen, den Überblick über Unteraufgaben zu verlieren oder eine Million Registerkarten durchzugehen, um eine Aufgabe zu erledigen, zu besiegen... Aber was mich wirklich stärker gemacht hat, ist, die Blockaden in meinem Kopf zu identifizieren und daran zu arbeiten.

Mit diesem persönlichen Wissen und der richtigen kostenlosen Produktivität fühle ich mich bereit, jede Herausforderung anzunehmen.

Sogar echte Zombies.