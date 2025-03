die 10 besten minimalistischen digitalen Planer für 2025

Der Versuch, sein Leben mit einem Zauberstab wie dem von Harry Potter zu organisieren, nur um festzustellen, dass es sich um einen Essstäbchen handelt? Willkommen in der Welt des Versuchs, sein Leben in den Griff zu bekommen – eine chaotische Mischung aus Haftnotizen, halb ausgefüllten Papierplanern und mentalen , die nie "zu erledigen" scheinen. Eine Studie ergab, dass Eigentümer kleiner Geschäfte /href/ https://talker.news/2024/08/14/survey-reveals-top-time-wasters-for-entrepreneurs-2/ täglich eine Stunde und 36 Minuten mit unproduktiven Aufgaben /%href/ verlieren. Ein Grund dafür ist die Planungslähmung. verursacht mehr Aktivität und bezieht größere Bereiche Ihres Gehirns ein als das Tippen. Was wäre, wenn Sie das mit Ihrem digitalen Planer tun könnten? GoodNotes bietet den Charme eines guten alten Papierplaners mit dem Komfort einer digitalen Notizenerfahrung. Es ist perfekt, wenn Sie an Ihren altmodischen Gewohnheiten festhalten, aber die Unordnung reduzieren (und Papier sparen!) möchten. #### Die besten Features von GoodNotes

Schreiben Sie freihändig direkt auf dem Gerät. Das tool erkennt Ihre Handschrift und übersetzt sie in Notizen. Machen Sie PDF-Anmerkungen direkt auf Dokumenten. Halten Sie alle Ihre Notizen in einem organisierten digitalen Regal organisiert. #### GoodNotes Einschränkungen Die Android- und Windows-Versionen der Software müssen noch mit allen Features aufholen. Im Gegensatz zu einigen anderen Notizoptionen bietet GoodNotes keine Audio-Transkriptionen. * Die Handschrifterkennungsfunktion ist auf lesbaren Text beschränkt

GoodNotes-Preise *Free (auf drei Notizbücher begrenzt) *Android & Windows Yearly: 6,99 $/Jahr *All Platforms Yearly: 9,99 $/Jahr *Apple One-Time Payment: 29,99 $ *GoodNotes for Business: 50 $/Monat pro Gerät, jährliche Abrechnung *GoodNotes for Enterprise: benutzerdefinierte Preise

GoodNotes Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,8/5 (60+ Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (50+ Rezensionen) ### 4. Structured (Bester All-in-One-Tagesplaner) via undefined

Wenn Sie nach einem minimalistischen Planer suchen, um Ihren Tagesablauf zu organisieren, könnte es nicht einfacher sein. Structured ist ideal für die Verwaltung einfacher Aufgaben und wird von einigen undefined unterstützt. In ihrer grundlegendsten Form ähnelt sie einem Kalender. Diese Oberfläche im Stil einer Zeitleiste mit Zeitstempeln und Leisten für den Fortschritt sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über den Überblick behalten. Die App ist außerdem so konzipiert, dass auch weniger technikaffine Benutzer mit den Features zurechtkommen. #### Die besten Features von Structured Kombinieren Sie To-do-Listen, Ereignisse im Kalender und die Nachverfolgung von Gewohnheiten in einem einzigen, umfassenden Tagesplaner Derzeit konzentriert es sich nur auf mobile Plattformen, wobei die Web-App nur über minimale Features verfügt. #### Structured pricing Free *Monthly: $4.99/month *Yearly: $14.99/year *Lifetime: $49.99 #### Structured ratings and reviews *G2: Bewertungen nicht verfügbar Dieser wird Ihnen ins Auge fallen, wenn Sie mit vollen Terminkalendern und endlosen To-do-Listen jonglieren. Todoist ist perfekt für Einzelpersonen, Freiberufler und Teams, die Projekte planen oder ihren täglichen Workflow regulieren möchten. Todoist ist einer der beliebtesten Namen auf dieser Liste und bietet mehrere kalenderbasierte Ansichten und plattformübergreifende Unterstützung, um Sie am Laufen zu halten. #### Die besten Features von Todoist

Komplexe Aufgaben in kleinere, mundgerechte Teilaufgaben aufteilen, sodass selbst die wichtigsten Projekte überschaubar werden. Organisieren und verfolgen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit speziellen Seiten, die Ihnen helfen, Ihre Zeit zu verwalten und sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren. Tippen Sie ganz natürlich, und Todoist erledigt den Rest. In der Instanz "10.000 Schritte täglich abschließen" erstellt das Tool sofort eine täglich wiederkehrende Aufgabe. #### Todoist-Limits

Erweiterte Features wie Kommentare zu Aufgaben und Anhänge erfordern einen kostenpflichtigen Plan Es fehlen fortgeschrittene Tools für das Projektmanagement komplexer Projekte #### Preise für Todoist Free forever Pro : 5 $/Monat pro Benutzer *Business: 8 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen für Todoist *G2: 4,4/5 (über 800 Rezensionen)

via Any.do ist dank seiner benutzerfreundlichen Features eine weitere beliebte Wahl für minimalistische digitale Planer. Von der Codierung von Aufgaben in Farben bis hin zum Hinzufügen von Widgets fördert die Plattform die Aufgabenverwaltung in ihrer einfachsten Form. Die App ist auf mehreren Plattformen verfügbar – einschließlich Apple Watch – und erleichtert so den Wechsel unterwegs. #### Die besten Features von Any.do * Synchronisierung Ihres Google Kalenders direkt mit Any.do und Verwaltung Ihrer Aufgaben mit Ihren Ereignissen Verwandeln Sie E-Mails in Aufgaben, um Ihre Kommunikation und Ihren Zeitplan im Auge zu behalten. Richten Sie zeit- und speicherortbasierte Erinnerungen ein, die mit Siri kompatibel sind. #### Any.do-Einschränkungen Limitierte Features des Free-Plans, z. B. kein Zugriff auf die über 100 Vorlagen, die im Team-Plan verfügbar sind. Funktioniert nicht gut mit anderen Apps. #### Any.do-Preise Personal: Kostenlos *Premium: 7,99 $/Monat

Kostenlos *Premium: 7,99 $/Monat Familie: 9,99 $/Monat (für vier Mitglieder) *Teams: 7,99 $/Monat pro Mitglied #### Bewertungen und Rezensionen von Any.do *G2: 4,2/5 (über 150 Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (über 150 Rezensionen)

💡Pro-Tipp: Legen Sie bestimmte Zeitfenster für Aufgaben fest und versuchen Sie, sich daran zu halten. Dies ist eine beliebte Strategie, die als Time Blocking bezeichnet wird und dabei hilft, sich zu konzentrieren und Prokrastination zu verhindern. ### 10. Habitica (Bester spielerischer Planer zur Gewohnheitsbildung) via undefined Fällt es Ihnen schwer, neue Gewohnheiten zu entwickeln, weil Ihre Routine nicht interessant genug ist? Der einzigartige Stil von Habitica hilft Ihnen, alltägliche Routineaufgaben in aufregende Abenteuer zu verwandeln. Wenn Sie im Herzen ein Gamer sind, können Sie Produktivität viel unterhaltsamer und lohnender gestalten. #### Die besten Features von Habitica * Verwandeln Sie Gewohnheiten, zu erledigende Aufgaben und Ziele in Quests im RPG-Stil. Verdienen Sie Belohnungen und steigen Sie auf, wenn Sie Aufgaben abschließen

Schließe dich mit Freunden und der Community zusammen, um gemeinsam Schlachten (deine Aufgaben) zu bewältigen und zusätzliche Motivation und soziale Verantwortung zu erlangen. #### Habitica-Limits Die spielerische Oberfläche und der RPG-Fokus mögen zwar für Gaming-Enthusiasten attraktiv sein, können aber eine Herausforderung für die Integration in die Workflows von Teams im Business darstellen. Bei einer Pechsträhne oder mangelndem Engagement kann das Belohnungssystem unterbrochen werden, was zu Demotivation führt. #### Habitica-Preise

Kostenlos Monatliches Abonnement: 4,99 $/Monat (Kauf in der App) *Gruppenplan: 9 $/Monat + 3 $ pro zusätzlichem Benutzer #### Habitica-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Bewertungen nicht verfügbar *Capterra: Bewertungen nicht verfügbar ## Ein erfolgreicher digitaler Plan beginnt mit ClickUp



Die Wahl des richtigen Planers ist wie die Suche nach dem perfekten Paar Schuhe – Komfort, Stil und Passform sind wichtig! Wählen Sie das tool, das all Ihren Anforderungen entspricht, basierend auf Ihren Anforderungen, wie z. B. persönliches Projektmanagement oder digitales Notieren von Notizen. Wenn Sie jedoch nach einer All-in-One-Lösung suchen, die alles von Projekten bis hin zu täglichen Aufgaben abdeckt, ist ClickUp die Plattform, die Sie benötigen. Sie bietet erweiterte Features für das Aufgabenmanagement, während Sie Ihren Zeitplan planen, sogar in der kostenlosen Version.

Es ist nie zu spät, mit der Planung zu beginnen! /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich jetzt für ein kostenloses Konto bei ClickUp an /%href/ .